Погрузились в тонкости «человеческого сознания» и эволюцию российского и мирового общества – с Сергеем Вячеславовичем Савельевым, доктором биологических наук, учёным-биологом. Особое внимание уделили парадоксу «обществу нужны дураки» и отсутствию должного воспитания в семье и школах, которое порождает внутренний расклад и отсутствие чёткого понимания своей миссии. Услышали откровение от биолога о социальном контроле и влиянии различных государств на динамику развития нашего общества и когнитивные процессы. А так же, узнали, какие страницы советской педагогики нам стоит перечитать повнимательнее.

Возможно ли России сохранить национальную идентичность своих интеллектуальных достижений и заложить фундамент для формирования разумного социума?

Ведущая: шеф-редактор канала «Точка сборки» Анна Шевченко

