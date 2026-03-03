Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

Социальная иерархия, или Как смотрят биологи на природу человеческого сознания | Сергей Савельев

Погрузились в тонкости «человеческого сознания» и эволюцию российского и мирового общества – с Сергеем Вячеславовичем Савельевым, доктором биологических наук, учёным-биологом. Особое внимание уделили парадоксу «обществу нужны дураки» и отсутствию должного воспитания в семье и школах, которое порождает внутренний расклад и отсутствие чёткого понимания своей миссии. Услышали откровение от биолога о социальном контроле и влиянии различных государств на динамику развития нашего общества и когнитивные процессы. А так же, узнали, какие страницы советской педагогики нам стоит перечитать повнимательнее.

Возможно ли России сохранить национальную идентичность своих интеллектуальных достижений и заложить фундамент для формирования разумного социума?

Ведущая: шеф-редактор канала «Точка сборки» Анна Шевченко

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

- Сознание как понятие - «Сознания нет» в том виде, как о нём говорят психологи. - Рабочее определение: сознание — потенциальная способность человека адекватно оценивать своё и чужое поведение, если конструкция мозга это позволяет. - Таких людей немного; у большинства это не реализовано. - Созревание мозга и дети - До 7–8 лет ребёнок в основном живёт на лимбической системе (уровень рептилий и низших обезьян). - Кора больших полушарий начинает более-менее работать после 7–8 лет, окончательно формируется к ~28 годам. - Раннее «натаскивание» детей на математику и прочее до этого возраста — бессмысленно и вредно; ребёнок физиологически не готов. - Критика тестов IQ и школьных тестирований - Школьные тесты интеллекта и ЕГЭ — инструмент самообмана и стратификации, не отражающий реальных способностей. - Савельев ссылается на Айзенка: высокий IQ — это отбор «посредственностей», а не подлинно одарённых людей. - Опора на IQ-тесты в США якобы привела к тому, что умные ушли «в тюрьмы и на бензоколонки», а посредственности — во власть. - Современная школа и образование - Нужна единая базовая школа без раннего деления на «особенных» и элитных. - Раннее и массовое разделение детей по «способностям» по формальным тестам — вредно. - Однако нужны отдельные школы для детей с низкими когнитивными возможностями («школы дураков»), чтобы не рушить общий уровень класса. - В школе должно быть: - право учителя на дисциплинарные меры (вплоть до умеренных телесных наказаний, хотя это спорно и Савельев говорит об этом грубо и провокационно); - порядок и возможность учителя управлять классом; - отказ от ЕГЭ и возврат к системе серьёзных экзаменов (8-й и 10–11-й класс). - Мальчики, девочки и половое созревание - Савельев выступает за раздельное обучение мальчиков и девочек в старших классах. - Аргумент: половое созревание, запаховые сигналы, гормональный фон — всё это делает совместное обучение дестабилизирующим и отвлекающим. - Совместное обучение имеет смысл только в младших классах. - Дети, «особенные» и телесные наказания - Критика моды на «индиго», «особенных детей», либеральное воспитание без границ и наказаний. - Без наказаний и чёткой иерархии дети вырастают несоциальными и неспособными к нормальному поведению. - Пафос гуманизма и пацифизма изображается как прикрытие лицемерия и жестокости (пример с Эпштейном, торговлей органами, стволовыми клетками из эмбрионов и т.п.). - Гениальность, способности и мозг - Все способности жёстко определяются конструкцией мозга: размерами и организацией определённых полей и подполя. - Разница между гениями и обычными людьми в строении мозга может составлять кратные величины. - Определить гениальность точно возможно только по результатам посмертного морфологического анализа мозга (тысячи срезов). - В теории — возможно обнаруживать гениальность и по МРТ высокой разрешающей способности, но таких томографов и политической воли нет. - Пластичность и «развитие» мозга - Мозг невозможно развить сверх изначально заданной конструкции: нейронов в целом не прибавится. - Можно только сохранять и поддерживать то, что есть: - думать, решать сложные (особенно неалгоритмизируемые) задачи; - при умственной работе увеличивается кровоснабжение мозга. - Физическая нагрузка полезна для тела, но не развивает ассоциативные зоны; без мышления можно быть здоровым, но маразматичным. - Лень думать и энергетика мозга - Думать дорого: бездельничающий мозг потребляет ~9% энергии тела, активно думающий — до 25%. - Организм защищается, поощряя отказ от размышлений: вырабатываются эндогенные каннабиноиды и опиоиды — «внутренние наркотики» комфорта. - Отсюда популярность гаджетов, сериалов, фастфуда для ума: они поддерживают иллюзию жизни без реального мышления. - Путешествия, быт и «развитие» - Обычные путешествия, туризм и смена картинки сами по себе мозг не развивают; это чаще форма развлечения. - Исторические миграции человечества сопровождались ростом мозгового объёма у групп, которые изгонялись как «агрессивные и умные» и осваивали новые территории. Это был естественный/искусственный отбор, а не «развитие путём туризма». - Искусственный интеллект и креативность - То, что сейчас называют «искусственным интеллектом», Савельев называет «искусственный маразм»: алгоритмы перебора, а не подлинное творчество. - Настоящее творчество требует огромных энергетических затрат, поэтому люди массово предпочитают имитацию и заимствование (копирование сериалов и идей, поверхностный «креатив»). - Технологии отбора по мышлению (церебральный сортинг) - Существуют разработанные им и коллегами методы текстового анализа, позволяющие: - определять способность к произвольному мышлению (не связанному с едой, сексом и доминантностью); - с высокой вероятностью выделять людей с разными когнитивными профилями, в т.ч. крайних дураков; - предварительно выявлять социально опасных подростков (шутеров), суицидников и др. по их текстам (например, школьным сочинениям). - Метод якобы малоуязвим даже для хорошо тренированных лжецов. - Но внедрения нет: нужна политическая воля, интерес государства, а его нет. - Социальная иерархия и мозг - Общество всегда строится вокруг иерархий, основанных на конструкции мозга и базовых инстинктах (еда, размножение, доминантность). - Большинство людей не хочет и не может мыслить произвольно, живёт на уровне «поесть, размножиться, выпендриться». - Поэтому: - дураков и посредственностей всегда будет больше, чем умных; - без отбора по мозгу на всех уровнях (от школы до министров) общество будет регулярно заходить в тупики и кризисы. - Критика современной науки, образования, госуправления - Наука во многом имитирует деятельность ради грантов, отчётов и статусов. - Ликвидация отраслевых институтов после распада СССР — сознательное разрушение системы внедрения разработок. - Академики и гуманитарная элита, подписывавшие «антигосударственные» письма, жили на западных грантах и были привязаны к чужим интересам. - Образовательные и научные реформы (ЕГЭ, «цифровизация», переход к страховой модели медицины, импорт финансовых схем) подаются как прогресс, но фактически разрушают систему. - Государство, элиты и ответственность - Нет реальной ответственности чиновников за разрушенные отрасли (авиация, электроника, космическая связь, отсутствие своей системы типа Starlink). - Политическая воля нужна не только на словах, но и: - в отмене вредных реформ (ЕГЭ, избыточная тестомания); - в кадровой чистке (вывод людей, которые вводили разрушительные практики); - в восстановлении нормальной системы образования, науки и отраслевых институтов. - «Найти себя», психология, «личностный рост» - Савельев скептичен к психологам и идее «поиска себя». - Стоит не «искать себя», а понять свои реальные способности, укоренённые в мозге, и заниматься тем, что получается лучше всего. - Профессия/род занятий, идущие вразрез с конструкцией мозга, приводят к хроническому когнитивному диссонансу и неуспеху. - Счастье и назначение - Счастье — когда человек занимается тем, к чему он реально приспособлен. - Никакой другой устойчивой модели счастья и «здорового общества» Савельев не видит.

Подробный вывод с философским акцентом

В этом видео Савельев делает довольно жёсткую, местами грубую, но цельную попытку перевернуть привычный гуманитарный дискурс о сознании, развитии, образовании и «равенстве возможностей». Если убрать эмоции и провокационные формулировки, за ними видна достаточно стройная биологическая картина.

1. Сознание как редкая опция, а не общее свойство человека

Обычно в гуманитарной традиции сознание — фундаментальная характеристика человека: «Человек отличается от животного наличием сознания». Савельев предлагает гораздо более трезвую, хотя и неприятную формулу:
Сознание — это не то, что «есть у всех людей», а возможная функция хорошо организованного мозга, причём реализуется она далеко не у всех.
Это делает привычное морализаторство о «совестливости», «осознанности» и «ответственности» менее универсальным. Для него совесть, критическое мышление, способность к саморефлексии — не моральный долг, а нечастый биологический ресурс, вроде хорошего слуха или феноменальной памяти. С этой точки зрения большая часть общества живёт на более простых основаниях: - доминирование, - иерархия, - биологические потребности, - следование привычным алгоритмам. Это неприятно слышать, но хорошо стыкуется и с этологией (поведение приматов), и с современными наблюдениями над массовыми паттернами поведения. В терминах нейросетей можно сказать так: у большинства — «инференс по готовым весам», тогда как способность переписывать «архитектуру» (произвольное мышление) — редкая.

2. Мозг как жёсткая конструкция, а не «пластилин развития»

Савельев противопоставляет романтическому представлению о мозге («все могут стать кем угодно, лишь бы захотеть и тренироваться») жёсткий биологический детерминизм: - Количество нейронов почти фиксировано с рождения. - Есть индивидуальный «рельеф» мозга: поля, под-поля, их размеры и взаимосвязи. - Способности завязаны на конкретные зоны (их размеры и качество связей). - Развитие — это не рост новых структур, а оптимизация и сохранение того, что дано. То есть он резко сужает поле личной свободы в популярном смысле: «стань кем хочешь» сменяется на «узнай, кто ты по устройству мозга, и действуй в этом коридоре». Похоже на инженерный взгляд: нельзя из малолитражки сделать гоночный болид установкой спойлера. Можно лишь выжать максимум из конструкции, но в рамках её пределов. Это звучит цинично, но честно: свобода есть, но она внутри биологического диапазона, а не над ним.

3. Образование как настройка мозга, а не «раскрытие бесконечного потенциала»

Из такой антропологии вытекает совсем другая логика образования: - Нельзя учить ребёнка тому, к чему его мозг физиологически ещё не готов (до 7–8 лет сложная абстракция почти бессмысленна). - Нельзя требовать от всех одинаковой глубины понимания: диапазон способностей задан анатомически. - Разумно: - давать всем общую базовую картину мира (без ранней сегрегации); - затем дифференцировать по способностям, но на основе объективной оценки мозга/мышления, а не тестов IQ и модных психологий. Он, по сути, говорит:
Эгалитарная иллюзия в образовании («все могут всё, если постараются») ведёт к разрушению и сильных, и слабых.
А жесткая, но честная дифференциация по способностям — единственный способ спасти и тех, и других.
Это радикально противоречит либерально-гуманистическому идеалу, но совпадает с эволюционной и системной логикой: система, игнорирующая различия, становится неуправляемой и рыхлой.

4. Иерархия и церебральный сортинг: биология против иллюзий равенства

Центральная идея Савельева — церебральный сортинг: отбор людей по особенностям их мозга/мышления для разных социальных ролей. Метафора: не пытаться заставить молоток быть отвёрткой, а честно определить, что есть что. Он предлагает: - Выявлять: - людей с высокой способностью к произвольному мышлению; - людей с пониженной когнитивной способностью; - социально опасных (шутеры, суицидники и др.); - и перенаправлять их: - талантливых — в области, где их мозг даёт максимум (наука, техника, управление, сложное искусство); - слабых — в виды труда, соответствующие их реальному уровню, не ломая им жизнь завышенными ожиданиями; - опасных — в безопасные и конструктивные траектории (альтернатива насилию). Это выглядит как биологический аналог кастовой системы, но с одной разницей: не по происхождению, а по реальному устройству мозга. Эта идея пугает: слишком легко превратить её в технократическую эвгенику, где «мозговой балл» станет новой формой тотальной дискриминации. Но Савельев, по крайней мере на словах, говорит не о наказании, а о облегчении жизни людям, когда они оказываются там, где их структура мозга эффективна. Философски это возвращает нас к старому вопросу: если люди от природы не равны по возможностям, может ли равенство прав и возможностей быть чем-то большим, чем красивой политической метафорой?

5. Лень мышления как биологический закон

Интересный момент: объяснение массовой интеллектуальной пассивности не через мораль («люди ленивы и тупы»), а через биоэнергетику мозга: - Думать дорого — мозг «пожирает» до четверти всей энергии организма. - Неразмышляющий мозг — приятен телу, он залит внутренними наркотиками комфорта. - Поэтому культура развлечений, гаджетов, сериалов — это не случайность, а естественный отклик на биологическую выгоду не думать. Тогда общество, построенное вокруг «комфортного неразмышления», не аномалия, а норма. А люди, которые упорно думают и решают сложные задачи, — биологически «анормальны», почти как мутации. Отсюда его скепсис к массовым «креативным индустриям» и моде на творчество: большинство того, что заявлено как креатив, — лишь хитрая упаковка знакомых шаблонов, чтобы мозгу не нужно было проделывать подлинную мыслительную работу. Это неприятная идея, но она ставит точный вопрос: какое количество людей в принципе нужно для поддержания и развития сложной цивилизации — тех, кто действительно думает, — и как их отобрать и не дать утонуть в море имитаций?

6. Этический разрыв: гуманизм как маска?

Савельев активно критикует современный гуманизм и либеральное воспитание как форму лицемерия. В его картине: - Под разговорами о «правах ребёнка» и «недопустимости телесных наказаний» процветают: - торговля детьми и органами, - эксплуатация эмбрионального материала, - закрывание глаз на глобальные преступления над слабыми. - Гуманизм без реальной ответственности и без честного отношения к биологическим различиям — косметика над системной жестокостью. Он предлагает вернуть в воспитание: - иерархию, - право на наказание (он радикален здесь, с явным перегибом), - признание того, что дети — биологически «обезьяны» до определённого возраста, и обращаться с ними надо исходя из этого. Тут можно спорить с методами, но его упрёк гуманизму интересен: если мы на уровне слов утверждаем равенство и гуманность, но на уровне системных практик (войны, эксплуатация, социальная сегрегация) делаем противоположное — не является ли гуманизм всего лишь мифом для внутреннего употребления?

7. Выбор пути: что может сделать отдельный человек?

Если вынести за скобки геополитику, резкую риторику и политические отсылки, для отдельного человека остаётся несколько практических выводов: 1. Признать границы своих способностей. Не как приговор, а как стартовую точку: честное понимание, что я могу, а что нет, экономит годы жизни и уменьшает внутренний конфликт. 2. Реально использовать свой мозг. - Решать задачи, которые не имеют готового алгоритма. - Сознательно выходить за рамки автоматизмов и привычных схем. - Не подменять мышление потреблением чужих мыслей и сюжетов. 3. Скептически относиться к массовым «развивающим» практикам. - Ранние курсы «развития гения» для детей; - моды на «найти себя» без опоры на реальные способности; - вера в тесты IQ как в «истину о себе». 4. Воспринимать счастье как согласованность с собственной природой. Смысл не в том, чтобы стать кем-то по моде, а в том, чтобы найти ту область, где твоя реальная конструкция мозга даёт максимум — и там реализовываться. Здесь биологический детерминизм парадоксально открывает пространство внутренней свободы: как только человек перестаёт гнаться за навязанными чужими идеалами, он может хоть немного прислушаться к тому, что у него действительно получается легко и глубоко.
Если свести всё к одному нервному центру, Савельев как бы говорит: «Социальная иерархия — не произвол и не только политика, это в первую очередь иерархия мозгов. Пока мы притворяемся, что все одинаковы, мы плодим хаос, цинизм и скрытую жестокость». Но здесь возникает принципиальный вопрос, с которого, возможно, и стоит начать собственные размышления:
Если человеческие способности действительно настолько неравны биологически, как найти такую форму общества, в которой и сильные, и слабые могли бы жить достойно — не превращая одних в хозяев, а других в обречённый обслуживающий класс, но и не отрицая реальных различий?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/407f4da4ac9b0cbe7288d868f2b919b0/
