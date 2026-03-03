ПВО Зеленского растворились в небе Катара. Николай Сорокин
Европа дистанцируется от США и Израиля? В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок. Также смотрите: Военный потенциал Ирана. Контр-адмирал Ерёмин https://dentv.ru/programs/geopolitika/voennyy-potentsial-irana-kontr-admiral-eremin.html...
Краткие тезисы видео1. Почему Россия не бьёт по центру Киева - Сорокин ссылается на слова Степашина: центр Киева не подвергается ударам из‑за «внутренней порядочности» Путина. - Автор разворачивает это в историческую плоскость: Киев — «метрополия», «мать городов русских», один из ключевых сакральных центров русской государственности. - Вывод: без крайних военных причин наносить мощные удары по историческому центру Киева Путин не считает допустимым. 2. Ситуация на фронте в Украине - Сумское направление - Из «второстепенного» направления оно превращается в зону активных действий. - Заявляется о разгроме 71‑й аэромобильной бригады ВСУ с большими потерями. - Отмечается продвижение российских штурмовых групп на 14 участках, пусть и на небольшую глубину (до 1,5 км), но на широком фронте. - ВСУ вынуждены перебрасывать элитные части ССО (140‑я бригада) под Сумы. - Задача РФ, по версии Сорокина, — не «большое территориальное завоевание», а создание и расширение буферной зоны, которая в перспективе может охватить всю Сумскую и Харьковскую области. - Харьковское направление - Активизация боёв, особенно в районах Нeskучное, Горькое и др. - Очищаются лесные массивы, выбиваются украинские позиции в ряде населённых пунктов. - Сообщается об уничтожении установки HIMARS под Кочетком, которая вела огонь по Белгороду. - Общий мотив: «северяне» (группировка «Север») ведут методичное продвижение, формируя более глубокую зону безопасности для российских регионов. - Лиман, Славянск, Краматорск - Под Лиманом формируется «3/4 котла» для украинской группировки. - Идут бои в Дробышево, Ставках, южных и юго‑западных районах Красного Лимана, уже уличные бои. - Российская артиллерия 152 мм, по словам Сорокина, работает по Краматорску и центрам Славянско‑Краматорской агломерации. - Вывод: армия РФ значительно продвинулась к ключевым городам Донбасса и заняла новые огневые позиции. - Юг, Запорожское направление - Освобождение села Горькое, что открывает дорогу на Верхнюю Терсу и важные логистические развилки ВСУ. - «Полоса 5А» обороны противника «трескается и откатывается» на запад. - Контрнаступательные попытки ВСУ под Ново-Александровкой отражаются. - Общий вывод: положение ВСУ в Запорожской и юге Днепропетровской областей ухудшается, значимых укрепрайонов, кроме Орехова и Запорожья, вскоре не останется. - Сорокин прогнозирует переход российской армии к более быстрому наступлению после «додавливания» ключевых опорных пунктов. 3. Небо Украины и «провал ПВО Зеленского» - Фиксируются многочисленные удары по Киеву, которые практически не перехватываются. - Сорокин связывает это с тем, что значительная часть западных запасов ПВО (Patriot и др.) уходит сейчас на Ближний Восток для отражения ударов Ирана. - Оценивается, что США тратят «тысячи» ракет ПВО в минуту (очевидно, образное преувеличение, но важен политический посыл: расход колоссальный). - Украина, по его версии, уже в 2023 году имела дефицит ракет ПВО, а сейчас близка не к «дефициту», а к «отсутствию». - Финансовые и военные ресурсы США/НАТО перераспределяются в пользу войны с Ираном, что делает украинское небо «дырявым» и в перспективе значительно более уязвимым. 4. Позиция Зеленского по Ирану - Зеленский публично поддерживает удары США и Израиля по Ирану, называет Тегеран «соучастником Путина», аплодирует «решительности» Вашингтона. - Сорокин критикует это как политически слепой ход: удары по Ирану вымывают боекомплект ПВО и крылатые ракеты, которые могли бы пойти на Украину. - Он указывает на иранскую внутриполитическую реальность: не крах режима, а наоборот — массовая консолидация, миллионные демонстрации, отсутствие видимой уличной оппозиции. - Вывод: Зеленский либо не понимает, либо игнорирует тот факт, что его поддержка операции против Ирана лишает его самого военной подпитки. 5. Реакция Европы и стран Персидского залива - Первые часы после ударов: Франция, Норвегия и другие европейские страны формально апеллируют к ООН, говорят о нарушении международного права, дистанцируются от удара. - Причины такого «разброда», по Сорокину: - Леволиберальная повестка: мигранты из мусульманских стран уже встроены в политические элиты Западной Европы, их нельзя «легко» бомбить, не нарушая собственные идеологические схемы. - Страх, что Иран выдержит удар и операция США/Израиля провалится, а значит, Европа окажется привязанной к неудачной войне. - Но затем, под давлением США и НАТО, риторика быстро меняется: разговоры о возможном участии Германии и Франции в операции, «защите стран Персидского залива» и т.д. - Страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар): - Пытались уговаривать Трампа не разжигать войну в регионе — на их территориях американские базы, по ним наносит удары Иран. - Были проигнорированы. - Теперь оказываются «между двух огней» и, по оценке Сорокина, будут скорее искать диалога с Ираном, чем безусловной поддержки Вашингтона. 6. Эскалация конфликта США/Израиль — Иран - Сорокин исходит из версии, что: - США и Израиль ударили по иранскому руководству, убив верховного лидера Хаменеи и часть его окружения. - Это не просто «акт устрашения», а фактическая политическая ликвидация высшего руководителя суверенного государства, свершающая «искусственную ротацию» элиты. - Его интерпретация: - К власти приходит новое поколение иранских лидеров — более молодых, консервативных, но технически и интеллектуально лучше подготовленных. - Это не ослабляет Иран, а, напротив, делает режим более собранным и ориентированным на современные технологии (ИИ, беспилотники, ракеты). - Ответные удары Ирана (по словам Сорокина, с опорой на иранские и катарские источники): - Массовые удары по американским базам в регионе (Ирак, Бахрейн, Кувейт), по британской базе на Кипре, по французскому и немецкому военному присутствию на Ближнем Востоке. - Сообщения о сотнях убитых и раненых военнослужащих США (цифры варьируются; Сорокин цитирует Катар и Иран). - Заявления КСИР об ударах по авианосцу Abraham Lincoln и вспомогательным кораблям с крылатыми ракетами. - Атаки на танкеры США и Британии в районе Ормузского пролива. - Сбитые американские самолёты (F‑15 и др.), которые США пытаются объяснять «дружественным огнём». - Центральный посыл: «американское превосходство не является абсолютным», Иран демонстрирует способность наносить чувствительные удары и выдерживать давление. 7. Структура и устойчивость иранского государства - Сорокин подчёркивает: - КСИР и другие силовые структуры выстроены по принципу глубокой преемственности: у каждого командира есть подготовленный заместитель, и у заместителя — свой заместитель. - Это сильно снижает эффект от точечных ликвидаций: командование восполняется автоматически. - Даже при потере части высшего руководства система не рушится. - Общество Ирана консолидируется вокруг власти, а не распадается. - Проекты «цветной революции», на которые, по его предположениям, могли рассчитывать США, отложены на неопределённый срок. 8. Американская стратегия и внутренняя политика США - По Сорокину, Трамп пошёл на войну с Ираном под влиянием неоконсерваторов и израильского лобби (Линдси Грэм и др.), рассчитывая на быструю капитуляцию Ирана. - Но расчёт не оправдывается: операция затягивается, потери есть, Иран не просит переговоров (по крайней мере, официально). - Внутри США: - Часть республиканцев (MAGA‑крыло) против войны, говорят о несоответствии операции национальным интересам США. - Левое крыло демократов обвиняет Белый дом и Израиль в военных преступлениях. - Ресурсы США и Израиля ограничены: даже по западным источникам, запасы высокоточного оружия и ПВО небесконечны, а война с Ираном — совсем не Ирак и не Ливия. 9. Главные выводы Сорокина для России 1. Международные «правила» больше не работают - Он формулирует это радикально: «правила пишутся для слабых и соблюдаются только слабыми». - Убийство главы государства, удары по гражданским целям, обман в ходе переговоров — всё это становится нормой большой политики. - Переговоры — не путь к миру, а способ подготовить оптимальный момент удара. 2. Третья мировая война — уже реальность - Региональные конфликты (Украина, Ближний Восток) постепенно сливаются в общую мировую конфигурацию. - Вопрос не «начнётся ли война», а до какого уровня она дойдёт и где удастся её остановить. - Ключевой фактор — готовность и мощь России, прежде всего военная и экономическая. 3. Иллюзия «отсидеться в стороне» опасна - Попытки части российской элиты (особенно либеральной) «пересидеть», минимизируя конфронтацию, приводят к стратегической уязвимости. - С его точки зрения, Россию в любом случае будут стремиться «демонтировать» как самостоятельный центр силы, независимо от степени уступок. 4. Необходимость консолидации - Внутри страны, по его логике, нужно: - Консолидироваться вокруг курса президента и Верховного главнокомандующего. - Жёстко относиться к любым структурам, где замечается влияние западных спецслужб и «психологических операций» — от крупных международных организаций до локальных НКО. 5. Экономика военного времени - Россия должна готовиться к длительной конфронтации: - Перестраивать экономику на суверенную модель. - Отказываться от иллюзии возврата в прежнюю, глобалистскую архитектуру, когда можно «подружиться» с Западом и вернуться в старую систему разделения труда. - Опыт Ирака, Ливии и других стран демонстрирует: даже полное выполнение требований Запада не гарантирует безопасности — наоборот, делает разрушение проще. 6. Возврат к состоянию «сверхдержавы» - Сорокин говорит о необходимости возврата к «естественному советскому состоянию сверхмогущества». - Это не просто ностальгия по СССР, а тезис о том, что только статуса крупной самостоятельной цивилизационной сверхдержавы достаточно, чтобы с Россией считались.
Философский и практический выводЕсли немного отойти от военной хроники, в этом выступлении просматривается несколько фундаментальных линий: 1. Реальность сильнее идеологических картинок. Европейский леволиберализм с его установкой на толерантность и «мир через право» сталкивается с миром, где крупные державы открыто убивают лидеров других стран и бомбят гражданскую инфраструктуру. Идеология не выдерживает контакта с практикой силы — её приходится либо подстраивать, либо лицемерно игнорировать. 2. Субъектность государств проверяется болью. Сорокин показывает пример Ирана как государства, которое, несмотря на удары, не распадается и не капитулирует. Субъектность — это не заявления о суверенитете, а способность выдерживать давление, не разрушаясь изнутри. 3. Переговоры без силы превращаются в ловушку. В его картине мира переговоры, если за ними не стоит реальная мощь, становятся лишь паузой перед ударом. В гуманистическом смысле это страшный вывод, но его полезно учитывать: вера в «правила» без готовности к защите — разновидность самообмана. 4. Россия между прошлым и будущим. Сорокин предлагает опору на советскую модель сверхдержавы, но реальность XXI века гораздо сложнее: есть цифровые технологии, новая экономика, ощущение человечества как единого пространства, где ядерная война — уже не «абстрактная угроза», а почти физически осязаемый риск. Вопрос в том, сможет ли Россия соединить уроки прошлого (жёсткий суверенитет, мобилизационная экономика) с гуманной, технологичной моделью будущего, не скатываясь ни в утопический пацифизм, ни в милитаристский фанатизм. 5. Цена иллюзий. И элиты, верящие, что «с Западом можно просто договориться», и оппозиции, надеющейся на «освобождение извне», и простому человеку, который думает, что «это всё само рассосётся», — всем в таком мире приходится платить за свои иллюзии. Иногда — временем, иногда — уровнем жизни, а иногда — жизнью. Практически для обычного человека, живущего в этой турбулентности, есть несколько здравых выводов: - На уровне мышления — полезно перестать жить в картинках: «добрый Запад / злая Россия» или «злая Америка / святая Россия». Мир — поле борьбы интересов, и моральные риторики часто служат прикрытием силы. - На уровне личной жизни — разумно усиливать свою устойчивость: профессиональную, психологическую, экономическую. Мир входит в режим долгого кризиса, и опора «только на систему» становится рискованной. - На уровне отношения к информации — полезно сохранять критическое мышление и к западным, и к российским источникам: каждый говорит из своих интересов. Но отказ верить «вообще ничему» тоже путь в паралич и апатию. В конечном счёте в этом видео звучит жёсткий, почти циничный тезис: в нынешнем мире выживает тот, кто готов к длительной борьбе, к отказу от иллюзий и к мобилизации ресурсов. И остаётся открытый вопрос, одновременно политический и глубоко экзистенциальный: как в мире, где «правила для слабых», сохранить не только государственный суверенитет, но и внутреннюю человеческую порядочность — чтобы, защищаясь от хищника, самому не стать его зеркалом?