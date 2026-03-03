Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

В этом выпуске Александр Иванович Колпакиди обсуждает истории из мира спецслужб — от Олдрича Эймса, агентуры в ЦРУ и споров вокруг предательства до более широкой темы распада систем, внутренней неопределённости и кризиса управления. Разговор постепенно выходит за рамки разведывательных сюжетов и затрагивает технологическое отставание России, коррупцию на постсоветском пространстве, информационные вбросы, манипуляции и борьбу за интерпретацию ключевых исторических фигур. Отдельный блок посвящён кампании против клеветы на Ленина, подготовке сборника статей и вопросу исторической памяти как части современной идеологической борьбы.

00:00 Введение и разговор о спецслужбах

00:08 Олдрич Эймс и советский отдел ЦРУ

01:01 Лесин и история с рассекреченной агентурой

02:08 Попытки внедрения агентов в ЦРУ

04:15 Чешский агент, ЦРУ и стратегическая информация

05:54 Конфликт вокруг обвинений в предательстве

09:23 Кто сдавал советских агентов в США

10:12 Споры о Калугине и реакции разведчиков

11:58 Неопределённость как признак кризисной эпохи

12:56 Богатство России и риск внутренних конфликтов

13:53 Версия о связи с Эпштейном

14:41 Эпштейн и тема технологических проектов

15:33 СМИ, обвинения в адрес России и логика холодной войны

17:29 Версия о Ленине как «шпионе» и новые обсуждения

19:40 Технологическое отставание России

20:26 Вербовка и «промывание мозгов»

23:12 Массовый сброс информации и роль спецслужб

24:34 Экономическая яма и выбор «слабых звеньев»

25:40 Коррупция на постсоветском пространстве

27:35 Манипуляции в обществе и анонс конференции

29:21 Кампания против клеветы на Ленина

32:14 Ленин, прогресс и историческая альтернатива

34:12 Призыв поддержать издание и борьбу за историческую память

