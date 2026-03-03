ПРЕДАТЕЛИ В ПОГОНАХ: Колпакиди назвал тех, кто реально сдал нашу агентуру ЦРУ | Александр Колпакиди
Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
В этом выпуске Александр Иванович Колпакиди обсуждает истории из мира спецслужб — от Олдрича Эймса, агентуры в ЦРУ и споров вокруг предательства до более широкой темы распада систем, внутренней неопределённости и кризиса управления. Разговор постепенно выходит за рамки разведывательных сюжетов и затрагивает технологическое отставание России, коррупцию на постсоветском пространстве, информационные вбросы, манипуляции и борьбу за интерпретацию ключевых исторических фигур. Отдельный блок посвящён кампании против клеветы на Ленина, подготовке сборника статей и вопросу исторической памяти как части современной идеологической борьбы.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 Введение и разговор о спецслужбах
00:08 Олдрич Эймс и советский отдел ЦРУ
01:01 Лесин и история с рассекреченной агентурой
02:08 Попытки внедрения агентов в ЦРУ
04:15 Чешский агент, ЦРУ и стратегическая информация
05:54 Конфликт вокруг обвинений в предательстве
09:23 Кто сдавал советских агентов в США
10:12 Споры о Калугине и реакции разведчиков
11:58 Неопределённость как признак кризисной эпохи
12:56 Богатство России и риск внутренних конфликтов
13:53 Версия о связи с Эпштейном
14:41 Эпштейн и тема технологических проектов
15:33 СМИ, обвинения в адрес России и логика холодной войны
17:29 Версия о Ленине как «шпионе» и новые обсуждения
19:40 Технологическое отставание России
20:26 Вербовка и «промывание мозгов»
23:12 Массовый сброс информации и роль спецслужб
24:34 Экономическая яма и выбор «слабых звеньев»
25:40 Коррупция на постсоветском пространстве
27:35 Манипуляции в обществе и анонс конференции
29:21 Кампания против клеветы на Ленина
32:14 Ленин, прогресс и историческая альтернатива
34:12 Призыв поддержать издание и борьбу за историческую память
#Колпакиди #спецслужбы #ЦРУ #Эймс #история #Ленин #фальсификацияистории #политика #геополитика #YouTube
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Эймс и «дырявая» верхушка - В 1983 году отдел советской линии ЦРУ возглавил Олдридж Эймс; в 1985 он сам предложил услуги советской разведке. - Эймс оценивал советскую/российскую элиту как «прогнившую, изъеденную червями». - Многие ключевые фигуры постсоветской элиты, по словам Колпакиди, были под контролем иностранных спецслужб; пример – Михаил Лесин, которого ЦРУ официально признало своим агентом. 2. Андропов, Калугин и «слом» разведки - В конце 1960-х Политбюро приняло решение внедрить агентов в ЦРУ. Через чешскую разведку был внедрён очень высокого уровня агент, вошедший в ближний круг Збигнева Бжезинского. - Этот агент давал стратегически ценнейшую информацию, но затем: - в Прагу приезжает Олег Калугин (человек Андропова), - требует вывести этого агента, проводит беседу «с глазу на глаз», - объявляет его предателем и добивается фактического разрыва с ним. - Позднее, уже после 1989 года, стало ясно, что он не был предателем; жил скромно, без типичных для перебежчиков благ. - Колпакиди видит здесь системный слом: при Андропове и его окружении ценнейшие источники были либо уничтожены, либо дискредитированы. - После смерти Андропова вдруг «попёрли» агенты в США – первый крупный пример как раз Эймс. 3. Кто сдавал наших агентов - У Колпакиди есть целая книга (с Прохоровым) о наших кротах в США, где систематизированы случаи внедрения в ЦРУ, ФБР и т.д. - Сквозная тема: кто их системно сдаёт? - Вопрос предательства Калугина остаётся для него открытым: формально осуждён как предатель, но многие ветераны разведки, работавшие с ним, в эту версию не верят, считая приговор политическим. - Мотив: слишком удобно списывать всё на «плохих разведчиков», не трогая более высокие уровни принятия решений. 4. Лесин и «предатели в погонах и без погон» - История Лесина – пример, что речь идёт уже не о «мелких информаторах», а о людях уровня министров, советников президента. - Его смерть в США – жестокое убийство с множественными травмами; Колпакиди предполагает, что это, скорее, «их месть» (американская сторона), демонстративная расправа. - Делается вывод: Лесин не единственный, есть целая прослойка людей подобного типа, и это уже системная проблема элиты, а не отдельных шпионов. 5. Размывание границы: «наши» и «не наши» - Колпакиди говорит о тревожной ситуации: всё чаще непонятно, кто за чем стоит – «наши» или «не наши». - Приводит аналогию с концом 80-х в Восточной Европе (Прага и провокация с «убитым студентом»): тогда тоже было неясно, это операции КГБ или ЦРУ – и всё закончилось крушением соцблока. - Сегодня аналогично: акции, убийства, утечки информации – трудно понять, в чьих интересах всё это делается, а это симптом глубокого кризиса системы. 6. Эпштейн, Саров и научные программы - Всплывает история: Эпштейн посещал Саров, был связан с научной программой и общался с ключевыми российскими учёными. - Упоминается исчезновение семьи учёного, связанной с одной из таких программ. - Колпакиди отмечает: Эпштейн постоянно лез во все передовые сферы – от высоких технологий до сложных научных проектов; он был не только «сексуальным преступником», но и крайне талантливым, встроенным в элиту науки и технологий. - Вывод: это иллюстрация того, насколько глубоко и незаметно внешнее влияние и спецоперации могут проникать в критически важные российские объекты, а мы узнаём об этом только по случайным скандалам. 7. Медийная манипуляция и перевод стрелок на Россию - Мировые СМИ и западная пропаганда, по словам Колпакиди, стремятся списывать всё на Россию, Путина, КГБ/ФСБ, отвлекая внимание от ключевых узлов коррупции и преступлений глобальной элиты (пример – вокруг дела Эпштейна). - Одним из активных участников такого дискурса он называет Фельдштейна, который одновременно: - демонизирует российские спецслужбы, - продвигает версию о Ленине как шпионе (сначала «немецком», теперь – «австро-венгерском»). 8. Атака на Ленина и советский проект - С Колпакидиной точки зрения, нынешняя медийная компания против Ленина – не случайность: - цель – идеологически зачистить советский проект и сам образ «советского человека», - подготовить закрытие Мавзолея (под любым предлогом – хоть «нашли сокровища, а Ленина нет»), - перерезать исторический маршрут, по которому страна когда-то действительно развивалась. - Он видит в совпадении нарратива «наших» официальных пропагандистов и западных авторов (типа Фельдштейна) важный сигнал: интересы сходятся в одной точке – дискредитации Ленина и всего советского периода. 9. Текущее состояние России: от маскарада успеха к реальному отставанию - Есть отдельные успехи (атомная отрасль, инфраструктура в Москве), но в целом: - в ИИ, робототехнике, нанотехнологиях и других ключевых направлениях Россия системно отстаёт; - «шестое место по производству галош» – как гротескный символ того, куда на самом деле движется экономика. - Коррупция пронизывает постсоветское пространство, особенно Россию: - громкие дела против чиновников, судей, «казачьих атаманов», которые воруют гуманитарку, держат сети отелей/борделей, копят золотые слитки; - спецслужбы годами наблюдают за воровством и только потом, когда нужно «подправить бюджет» или решить политическую задачу, делают показательные посадки. - Это не 1937-й: там не было денежной составляющей, а здесь мотив – деньги и передел собственности. 10. Манипуляция сознанием и смена смыслов - Начиная с середины 70-х, по оценке Колпакиди, началась планомерная работа по прямому контролю и промыванию мозгов советской элиты и интеллигенции. - Сегодня мы живём в обществе тотальной манипуляции: - история ГДР: шпионы на ЦРУ объявляются «героями сопротивления»; - аналогично у нас люди типа Лесина оправдываются «любовью к Родине» и желанием «процветания», прикрывая откровенное предательство и встраивание в чужую систему координат. 11. Форум о «феномене советского человека» - Колпакиди анонсирует форум 4–5 апреля в Москве, посвящённый «феномену советского человека»: - цель – трезво обсудить, что именно было достигнуто в советский период, - понять, как мог бы выглядеть новый тип созидательной личности в XXI веке, - вернуть к разговору о советском проекте не как о мифе, а как о реальной исторической альтернативе нынешнему курсу. 12. Ленин как альтернативный вектор развития - В финале Колпакиди обращается к зрителям с просьбой поддержать издание сборника статей о Ленине: - разоблачить фальсификации (включая версию про «австрийского шпиона»), - показать реальный масштаб фигуры Ленина и его вклад в развитие страны. - Его позиция предельно полярна: - либо человечество движется по ленинскому (коммунистическому) пути – научный прогресс + социальная справедливость, - либо его ждёт цифровой фашизм, тотальный контроль, пандемии, гибель миллиардов. - По его мысли, мы до сих пор живём за счёт запаса, созданного Лениным, Сталиным и большевиками; без Ленина, считает он, не было бы и нынешней России как государства.
Подробный вывод и философский ракурсЕсли снять слой конспирологических подозрений и оставить структурные мотивы, в этом видео проступает несколько важных линий.
1. Предательство как симптом, а не главная болезньНа поверхностном уровне речь о конкретных предателях: агенты в ЦРУ, Лесин, Калугин, «крысы» в элите. Но Колпакиди постоянно смещает фокус: - предатели – не корень зла, они симптом системного разложения; - главное – среда, в которой предательство становится: - социально выгоднее, чем верность, - морально оправданным («я служу не режиму, а прогрессу», «хочу процветания России»), - и в конечном счёте – нормой элиты. Это очень похоже на то, как в психологии рассматривают срыв в зависимости: не как «злой поступок отдельного человека», а как проявление всей структуры жизни и окружения. Если система поощряет цинизм, двойную лояльность и личную выгоду – она неизбежно будет производить «предателей», как побочный продукт своей логики.
2. Разведка как зеркало обществаРазговор о шпионах у Колпакиди – это на самом деле разговор о ценностях общества. - В сталинский период разведка работала на сверхзадачу: выживание и индустриальный рывок страны. - В позднесоветский и постсоветский период: - интересы элит всё больше расходятся с интересами страны, - «игры» с иностранными спецслужбами становятся элементом личной карьеры, обогащения, статусных игр. В этом смысле провал или успех разведки – не только про профессионализм КГБ/ФСБ или ЦРУ; это метрика того, насколько общество верит в собственный проект. Если свой проект пуст, люди легко продают его за чужой. Нейросети тут дают наглядную аналогию: если модель обучать на шуме и противоречиях, она начинает «галлюцинировать» и теряет способность отличать свои цели от навязанных. Так и с элитой: когда идеологическое поле превращается в смесь цинизма, потребительства и имитации, граница между «нашим» и «их» размывается до неузнаваемости.
3. «Наши» и «не наши» в эпоху гибридностиКолпакиди говорит о тревожной неразличимости операций: неясно, кто стоит за убийством, утечкой, провокацией – «мы» или «они». Это, по сути, описание гибридной реальности, где: - государство, - корпорации, - спецслужбы разных стран, - транснациональные сети (финансовые, информационные, криминальные) вплетаются друг в друга. Здесь уже не работает советская картинка: «там – враг, тут – свои». И это не только российская проблема – подобный кризис идентичности переживают многие страны. Философски это говорит о распаде старой бинарной модели мира: - «наш/чужой», - «капитализм/социализм», - «государство/корпорация». На смену приходит поле сетей, где лояльность больше привязана к деньгам, технологиям, анонимным центрам силы, чем к флагу или идее. В таком мире предательство становится не исключением, а одной из стандартных стратегий выживания внутри элиты.
4. Война за память: Ленин как точка бифуркацииНастойчивый мотив Колпакиди – атака на Ленина. В его интерпретации это не столько спор о личности, сколько борьба за право определять вектор будущего: - Если Ленин – шпион, злодей, авантюрист – значит, сам проект справедливого общества и коллективного развития объявляется исторической ошибкой. - Если Ленин – носитель альтернативного пути (научный прогресс + социальная справедливость) – у общества остаётся модель, на которую можно опереться, даже если не копировать её буквально. По сути, здесь поднят вопрос: или мы считаем XX век (революцию, индустриализацию, победу в войне) фундаментом, или списываем всё как «заблуждение», фактически признавая, что у страны нет собственной осмысленной траектории, только реакция на чужие модели. Это напоминает спор в христианстве о толковании фигур апостолов или отцов церкви: как ты истолкуешь «истоки» – так ты выстроишь догматику и практику. В политической истории Ленин и советский опыт играют ту же роль «источника смысла».
5. Цифровой фашизм vs. коммунистический проектЗдесь Колпакиди предельно резок: либо человечество идёт к коммунизму (в ленинском понимании), либо к цифровому концлагерю и гибели миллиардов. Если отбросить риторику и оставить суть, он говорит о следующем: - Технологический прогресс без этического и политического контроля легко превращается в: - тотальную слежку, - медийную манипуляцию, - управляемые кризисы (пандемии, войны), - радикальное неравенство, закреплённое в цифровых системах. - Противовес этому он видит только в проекте, который: - ставит во главу угла человека как носителя труда и разума, а не как потребителя и «биообъект», - подчиняет технологии задачам всеобщего развития, а не богатства меньшинства. Можно не соглашаться с тем, что единственная возможная форма такого проекта – именно ленинский коммунизм. Но сама диалектика выбора обозначена правильно: технологии усиливают любую структуру власти; если структура – антигуманна, то и результат будет антигуманным.
6. Советский человек как незакрытая программаАнонс форума о «феномене советского человека» показывает, что Колпакиди мыслит советский проект не как «архив», а как незавершённый эксперимент по созданию другого типа личности: - ориентированной не только на потребление, но и на созидание, долг, участие в общем деле; - воспитанной в культуре образования, науки, солидарности; - при всех издержках – способной выносить тяготы и не рушиться при первой же трещине в системе. В терминах нейросетей можно сказать так: советский проект – это попытка обучить «модель человека» на другом датасете ценностей. Сейчас этот датасет вытесняется агрессивным глобальным набором данных – потребительским, циничным, фрагментированным. И борьба идёт именно за то, на чём будут обучаться следующие поколения.
Практический выводЕсли собрать всё сказанное в одну линию, получается такая картина: - Предательство элиты и разложение спецслужб – следствие утраты большого проекта и замены его на смесь личной выгоды и имитационной идеологии. - Война за образ Ленина и советского прошлого – это война не о мертвых, а о живых: какую траекторию мы признаём легитимной для будущего. - Цифровая эпоха резко обостряет вопрос: будем ли мы использовать технологии как инструмент справедливого развития или позволим превратить их в механизм тотального контроля. И в этой логике главный вопрос не в том, «кто конкретно сдал Эймса» или «кто убил Лесина», а в другом: какие ценности и структуры мы строим сегодня, чтобы через 20–30 лет не оказаться страной, у которой есть ракеты и ИИ, но нет внутреннего смысла, кроме обслуживании чужой игры.
Как ты сам воспринимаешь советский проект и фигуру Ленина: как закрытую главу истории, набор ошибок и достижений, или как всё ещё живую альтернативу тем моделям будущего, которые сейчас нам навязывают?