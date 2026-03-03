Подлость двойных стандартов

Как известно, утром 28 февраля, около 10:45 по местному времени, ракета разрушила начальную школу для девочек Шаджаре Тайебе в городе Минаб, расположенном в южной иранской провинции Хормозган. Внутри здания находилось около 165 учениц в возрасте от семи до двенадцати лет, их учителя и сотрудники школы. Все они погибли в страшных мучениях под бетонными обломками рухнувшего здания.

Американская ракета попала в школу в разгар занятий, так как суббота считается первым днем рабочей недели в Иране. Здание находилась в 600 метрах от объекта Корпуса стражей Исламской революции, что для высокоточного оружия, как считают эксперты, считается внушительным расстоянием. Но в Белом доме не заметили этой чудовищной трагедии. На Западе вообще никак не отреагировали на это массовое убийство школьниц.

«Мелания Трамп не пролила ни одной слезы», — возмутился известный журналист Поддубный, имея в виду жену президента США, которая постоянно, и, как теперь мы видим, лицемерно, выступает, в роли защитницы детей. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен цинично назвала убийства в Иране, в том числе его главы аятоллы Али Хаменеи, «новой надеждой» для угнетённых иранцев.

«Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачиваетесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минаб у “народа Ирана появилась новая надежда”?» — с ужасом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посулила проклятие не только тем, кто совершил это «ритуальное жертвоприношение», но и той, кто разглядел в случившемся «новую надежду».

И все-таки даже на охваченном безумным сатанизмом Западе прозвучали голоса возмущения по поводу попыток замолчать эту чудовищную трагедию в Иране. «Теперь, — пишет на итальянском информационном портале Antidiplomatico Паскуале Лигуори, — попробуйте выполнить мысленное упражнение. Представьте, что та же сцена — те же обломки, то же количество тел и фрагментов тел подростков, извлеченных из бетона, — разворачивается в другой стране. Представьте, что ракета была не американской или израильской, а российской или иранской, и, что школа находится не в Минабе, а в Киеве или Тель-Авиве. На первых страницах европейских газет были бы фотографии на целую страницу. Прямые телевизионные трансляции продолжались бы несколько дней. Правительственные лидеры бросились бы к микрофонам, чтобы говорить о варварстве, о преступлениях против человечности, о моральном долге ответить. Вместо этого девушки из Минаба получили от Запада нечто иное: несколько крошечных намеков, или, что еще хуже, сомнения».

Вспомните, например, как раздували и продолжают раздувать западные СМИ ими же самими сфабрикованную провокацию в украинской Буче с телами якобы убитых российскими солдатами мирных жителей. Несмотря на все предъявленные Россией доказательства, что речь идет о фальсификации, этот очевидный фейк продолжают использовать до сих пор.

В то время как в Иране спасатели голыми руками извлекали тела из-под завалов, в социальных сетях распространялась фотография. На ней был изображен след от неудачного запуска ракеты, которая позже врезалась в школу. «Сопроводительная подпись — эффективно усиленная сообщениями, разделяющими произраильские и антитегеранские взгляды, — была простой и смертоносной: это были не американцы или израильтяне, кто запустил ракету. Это была ракета Корпуса стражей исламской революции, которая дала сбой и врезалась сама в себя. По сути, эта бойня не рассматривалась как преступление Запада», — отметила Antidiplomatico.

А ведь американцам не впервой убивать детей сотнями. Достаточно вспомнить, что в 1968 году во время войны во Вьетнаме американские каратели сожгли деревню Сонгми. Погибли больше пятисот человек, двести детей, в том числе младенцы. Списать это на самих вьетнамцев тогда не удалось. Но убийцы в военной форме США фактически остались безнаказанными.

Лишь командир подразделения лейтенант Уильям Келли провел под домашним арестом три года и вскоре был помилован.

Как сообщает портал Fondfbr.ru, американские военные операции на Ближнем Востоке до сих пор поражают своими масштабами и количеством жертв среди детей. Афганистан до вывода американского военного контингента в 2021 году оставался одним из самых опасных мест для несовершеннолетних в мире: по различным данным, с 2005 года как минимум 26 тысяч афганских детей погибли или получили серьезные ранения. Возглавляемая НАТО коалиция, ответственная за бомбардировку Ливии, в ходе семимесячной военной кампании сбросила более 7 700 бомб, в результате разрушительных действий которых погибли сотни детей. Силы, возглавляемые США, прямо или косвенно лишили жизни тысячи сирийских детей, в период с 2003 по 2011 год в Ираке силами военной западной проамериканской коалиция был убит, по меньшей мере, 1201 ребенок. В результате ударов американских беспилотников по Пакистану за последнее десятилетие погибло от 172 до 207 детей.

Проводимые НАТО операции ставили и ставят под угрозу жизни как минимум 420 миллионов несовершеннолетних, которые проживают в непосредственной близости от зон боевых конфликтов. Афганистан, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Конго, Сирия, Ирак, Мали, Нигерия и Сомали — лишь некоторые из стран, которые регулярно подвергаются бомбардировкам и нападениям со стороны военнослужащих Североатлантического альянса. Исследователи выяснили, что за десятилетия войн в вышеперечисленных странах погибли как минимум 550 тысяч младенцев в возрасте до 1 года или 870 тысяч детей возрастом до 5 лет.

«В западных СМИ существует негласная иерархия жертв, — пишет Antidiplomatico, — Не прописанная ни в одном руководстве, она проявляется с неизменной точностью, подобно физическому закону, всякий раз, когда конфликт пересекает определенные географические и идеологические границы. Украинские девочки, пострадавшие от российских ракет, являются абсолютными жертвами, сразу и повсеместно узнаваемыми как таковые, носителями человечности, не нуждающимися в доказательствах… Но, когда это тела, погребенные под обломками начальной школы американской или израильской ракетой, интерес угасает так же быстро, как и появился. Или, что еще хуже, он превращается в скептицизм, в отчаянный поиск альтернативных версий событий, вместо того чтобы столкнуться с неудобными доказательствами массового убийства, совершенного альянсом, возглавляемым лицами, которых серьезно подозревают в педофилии и которые являются признанными профессионалами геноцида. Это не информация, это чистая пропаганда».

У девочек из Шаджаре-Тайебе было право на жизнь, гораздо более важное, чем любое право, за которое борется либерально-прогрессивный Запад, когда это ему выгодно. Тот факт, что это право было отнято без той реакции со стороны западных СМИ и правительств, которую они бы проявили к более удобным с геополитической точки зрения жертвам, — это не упущение: это системный подход. Двойные стандарты, которые, будучи применены к телам погибших девочек, приобретают черты превосходства, морального расизма. Это позор, который должен не давать нам спать по ночам. Но этого не происходит, и в этом заключается главный позор, делает вывод итальянское издание.

Однако, несмотря на деградацию правящих элит Запада, тотальной лжи, которую распространяют послушные им СМИ, оболванить всех им не удается. Об этом свидетельствуют и комментарии рядовых читателей итальянской газеты Giornale, которые осуждают авантюру США и Израиля в Иране.

Вот только некоторые из них:

Дон Джорджоне

С момента основания Государства Израиль на этой земле не было мира. Найдите связь. Не говоря уже о том, что теперь мы будем расплачиваться за эту безумную американскую войну прямо на заправке. И до сих пор есть сумасшедшие, поддерживающие Трампа.

Alessandro84

Вчера в Иране разбомбили начальную школу для девочек. Погибли 165 девочек. Очевидно, здесь всё в порядке, и я даже не читал статью. Теперь вы скажете, что я на стороне аятолл, как и во многих статьях и комментариях, которые я читал.

Франкомишия

Нападение России на Украину было «нападением на демократию» (и мы увидели, насколько «демократичной» была эта демократия, посмотрев на золотые унитазы). Нападение Израиля и США на Иран — это «война за мир» (фантастический оксюморон, достойный Нобелевской премии за браваду).

Ludovico94

В очередной раз нацизм приносит войну и нищету в мир, в то время как их крупные фонды BlackRock*, Vanguard Group* и State Street Global Advisors*, контролирующие колоссальные 30 триллионов долларов, что почти вдвое превышает весь ВВП ЕС, разбогатели и ведут очень прибыльный бизнес, а мы за это расплачиваемся.

Смакс

Радуетесь экспорту демократии и уничтожению свирепых иранцев? Пока что вы платите на 13% больше за нефть и на 20% больше за газ. Посмотрим, что произойдет с нашей экономикой и нашими кошельками.

Gennaro58

Американцы избрали Трампа, но Нетаньяху правит США (для этого и существуют документы Эпштейна…). Сегодня Америка выступает в роли клиента Израиля. Бывшая мировая сверхдержава управляется безумной региональной державой, идеальный сценарий для Китая и России.

Barone65

Подавляющее большинство жертв израильской агрессии — это женщины и дети, находившиеся в школе или больницах. Подпись узнаваема: она та же, что и у тех, кто несет ответственность за Холокост в Палестине.

VittorioItalia

Американский посол в Иерусалиме Майк Хаккаби постановил, что Израиль, с божественного разрешения, должен простираться по всему Ближнему Востоку, от Нила до Евфрата. Безумие, сравнимое с «жизненным пространством», которое привело ко Второй мировой войне.

Дж. К. Шмидт

Трамп оказал миру услугу: он сорвал завесу лицемерия, которая десятилетиями окутывала американскую внешнюю политику. Сегодня высокомерие беззакония проявляется во всей красе, независимо от последствий, которые, естественно, понесут другие. В Иране за последние 70 лет они свергли избранных лидеров, сделали режим шаха жестоким и репрессивным, спровоцировав революцию, довели до нищеты и политизировали население с помощью неизбирательного режима санкций. Одна катастрофа за другой. А что насчет лжи: на протяжении 30 лет мы слышим, что Иран будет готов запустить ядерную программу через неделю. Или, совсем недавно, что эта программа полностью уничтожена.

Доктор Пьерджорджо

Соединенные Штаты сейчас находятся на вершине глобального списка террористических стран. Они нападают на кого угодно ради своего циничного стремления к власти. Но никогда прежде в истории мы не видели, чтобы при ведущихся дипломатических переговорах (встречи были запланированы на эту неделю), без малейшей угрозы со стороны Ирана и вопреки всем правилам ООН, еще одна суверенная страна подвергалась односторонней бомбардировке, а глава государства, являющийся также религиозным лидером, был убит. Это все равно, как если бы Рим был разбомблен, а Папа Римский убит!

Фото: rawpixel.com/Wikimedia Commons licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain

Специально для Столетия

Николай Петров