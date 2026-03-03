Подлость двойных стандартов
Как известно, утром 28 февраля, около 10:45 по местному времени, ракета разрушила начальную школу для девочек Шаджаре Тайебе в городе Минаб, расположенном в южной иранской провинции Хормозган. Внутри здания находилось около 165 учениц в возрасте от семи до двенадцати лет, их учителя и сотрудники школы. Все они погибли в страшных мучениях под бетонными обломками рухнувшего здания.
Американская ракета попала в школу в разгар занятий, так как суббота считается первым днем рабочей недели в Иране. Здание находилась в 600 метрах от объекта Корпуса стражей Исламской революции, что для высокоточного оружия, как считают эксперты, считается внушительным расстоянием. Но в Белом доме не заметили этой чудовищной трагедии. На Западе вообще никак не отреагировали на это массовое убийство школьниц.
«Мелания Трамп не пролила ни одной слезы», — возмутился известный журналист Поддубный, имея в виду жену президента США, которая постоянно, и, как теперь мы видим, лицемерно, выступает, в роли защитницы детей. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен цинично назвала убийства в Иране, в том числе его главы аятоллы Али Хаменеи, «новой надеждой» для угнетённых иранцев.
«Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачиваетесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минаб у “народа Ирана появилась новая надежда”?» — с ужасом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посулила проклятие не только тем, кто совершил это «ритуальное жертвоприношение», но и той, кто разглядел в случившемся «новую надежду».
И все-таки даже на охваченном безумным сатанизмом Западе прозвучали голоса возмущения по поводу попыток замолчать эту чудовищную трагедию в Иране. «Теперь, — пишет на итальянском информационном портале Antidiplomatico Паскуале Лигуори, — попробуйте выполнить мысленное упражнение. Представьте, что та же сцена — те же обломки, то же количество тел и фрагментов тел подростков, извлеченных из бетона, — разворачивается в другой стране. Представьте, что ракета была не американской или израильской, а российской или иранской, и, что школа находится не в Минабе, а в Киеве или Тель-Авиве. На первых страницах европейских газет были бы фотографии на целую страницу. Прямые телевизионные трансляции продолжались бы несколько дней. Правительственные лидеры бросились бы к микрофонам, чтобы говорить о варварстве, о преступлениях против человечности, о моральном долге ответить. Вместо этого девушки из Минаба получили от Запада нечто иное: несколько крошечных намеков, или, что еще хуже, сомнения».
Вспомните, например, как раздували и продолжают раздувать западные СМИ ими же самими сфабрикованную провокацию в украинской Буче с телами якобы убитых российскими солдатами мирных жителей. Несмотря на все предъявленные Россией доказательства, что речь идет о фальсификации, этот очевидный фейк продолжают использовать до сих пор.
В то время как в Иране спасатели голыми руками извлекали тела из-под завалов, в социальных сетях распространялась фотография. На ней был изображен след от неудачного запуска ракеты, которая позже врезалась в школу. «Сопроводительная подпись — эффективно усиленная сообщениями, разделяющими произраильские и антитегеранские взгляды, — была простой и смертоносной: это были не американцы или израильтяне, кто запустил ракету. Это была ракета Корпуса стражей исламской революции, которая дала сбой и врезалась сама в себя. По сути, эта бойня не рассматривалась как преступление Запада», — отметила Antidiplomatico.
А ведь американцам не впервой убивать детей сотнями. Достаточно вспомнить, что в 1968 году во время войны во Вьетнаме американские каратели сожгли деревню Сонгми. Погибли больше пятисот человек, двести детей, в том числе младенцы. Списать это на самих вьетнамцев тогда не удалось. Но убийцы в военной форме США фактически остались безнаказанными.
Лишь командир подразделения лейтенант Уильям Келли провел под домашним арестом три года и вскоре был помилован.
Как сообщает портал Fondfbr.ru, американские военные операции на Ближнем Востоке до сих пор поражают своими масштабами и количеством жертв среди детей. Афганистан до вывода американского военного контингента в 2021 году оставался одним из самых опасных мест для несовершеннолетних в мире: по различным данным, с 2005 года как минимум 26 тысяч афганских детей погибли или получили серьезные ранения. Возглавляемая НАТО коалиция, ответственная за бомбардировку Ливии, в ходе семимесячной военной кампании сбросила более 7 700 бомб, в результате разрушительных действий которых погибли сотни детей. Силы, возглавляемые США, прямо или косвенно лишили жизни тысячи сирийских детей, в период с 2003 по 2011 год в Ираке силами военной западной проамериканской коалиция был убит, по меньшей мере, 1201 ребенок. В результате ударов американских беспилотников по Пакистану за последнее десятилетие погибло от 172 до 207 детей.
Проводимые НАТО операции ставили и ставят под угрозу жизни как минимум 420 миллионов несовершеннолетних, которые проживают в непосредственной близости от зон боевых конфликтов. Афганистан, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Конго, Сирия, Ирак, Мали, Нигерия и Сомали — лишь некоторые из стран, которые регулярно подвергаются бомбардировкам и нападениям со стороны военнослужащих Североатлантического альянса. Исследователи выяснили, что за десятилетия войн в вышеперечисленных странах погибли как минимум 550 тысяч младенцев в возрасте до 1 года или 870 тысяч детей возрастом до 5 лет.
«В западных СМИ существует негласная иерархия жертв, — пишет Antidiplomatico, — Не прописанная ни в одном руководстве, она проявляется с неизменной точностью, подобно физическому закону, всякий раз, когда конфликт пересекает определенные географические и идеологические границы. Украинские девочки, пострадавшие от российских ракет, являются абсолютными жертвами, сразу и повсеместно узнаваемыми как таковые, носителями человечности, не нуждающимися в доказательствах… Но, когда это тела, погребенные под обломками начальной школы американской или израильской ракетой, интерес угасает так же быстро, как и появился. Или, что еще хуже, он превращается в скептицизм, в отчаянный поиск альтернативных версий событий, вместо того чтобы столкнуться с неудобными доказательствами массового убийства, совершенного альянсом, возглавляемым лицами, которых серьезно подозревают в педофилии и которые являются признанными профессионалами геноцида. Это не информация, это чистая пропаганда».
У девочек из Шаджаре-Тайебе было право на жизнь, гораздо более важное, чем любое право, за которое борется либерально-прогрессивный Запад, когда это ему выгодно. Тот факт, что это право было отнято без той реакции со стороны западных СМИ и правительств, которую они бы проявили к более удобным с геополитической точки зрения жертвам, — это не упущение: это системный подход. Двойные стандарты, которые, будучи применены к телам погибших девочек, приобретают черты превосходства, морального расизма. Это позор, который должен не давать нам спать по ночам. Но этого не происходит, и в этом заключается главный позор, делает вывод итальянское издание.
Однако, несмотря на деградацию правящих элит Запада, тотальной лжи, которую распространяют послушные им СМИ, оболванить всех им не удается. Об этом свидетельствуют и комментарии рядовых читателей итальянской газеты Giornale, которые осуждают авантюру США и Израиля в Иране.
Вот только некоторые из них:
Дон Джорджоне
С момента основания Государства Израиль на этой земле не было мира. Найдите связь. Не говоря уже о том, что теперь мы будем расплачиваться за эту безумную американскую войну прямо на заправке. И до сих пор есть сумасшедшие, поддерживающие Трампа.
Alessandro84
Вчера в Иране разбомбили начальную школу для девочек. Погибли 165 девочек. Очевидно, здесь всё в порядке, и я даже не читал статью. Теперь вы скажете, что я на стороне аятолл, как и во многих статьях и комментариях, которые я читал.
Франкомишия
Нападение России на Украину было «нападением на демократию» (и мы увидели, насколько «демократичной» была эта демократия, посмотрев на золотые унитазы). Нападение Израиля и США на Иран — это «война за мир» (фантастический оксюморон, достойный Нобелевской премии за браваду).
Ludovico94
В очередной раз нацизм приносит войну и нищету в мир, в то время как их крупные фонды BlackRock*, Vanguard Group* и State Street Global Advisors*, контролирующие колоссальные 30 триллионов долларов, что почти вдвое превышает весь ВВП ЕС, разбогатели и ведут очень прибыльный бизнес, а мы за это расплачиваемся.
Смакс
Радуетесь экспорту демократии и уничтожению свирепых иранцев? Пока что вы платите на 13% больше за нефть и на 20% больше за газ. Посмотрим, что произойдет с нашей экономикой и нашими кошельками.
Gennaro58
Американцы избрали Трампа, но Нетаньяху правит США (для этого и существуют документы Эпштейна…). Сегодня Америка выступает в роли клиента Израиля. Бывшая мировая сверхдержава управляется безумной региональной державой, идеальный сценарий для Китая и России.
Barone65
Подавляющее большинство жертв израильской агрессии — это женщины и дети, находившиеся в школе или больницах. Подпись узнаваема: она та же, что и у тех, кто несет ответственность за Холокост в Палестине.
VittorioItalia
Американский посол в Иерусалиме Майк Хаккаби постановил, что Израиль, с божественного разрешения, должен простираться по всему Ближнему Востоку, от Нила до Евфрата. Безумие, сравнимое с «жизненным пространством», которое привело ко Второй мировой войне.
Дж. К. Шмидт
Трамп оказал миру услугу: он сорвал завесу лицемерия, которая десятилетиями окутывала американскую внешнюю политику. Сегодня высокомерие беззакония проявляется во всей красе, независимо от последствий, которые, естественно, понесут другие. В Иране за последние 70 лет они свергли избранных лидеров, сделали режим шаха жестоким и репрессивным, спровоцировав революцию, довели до нищеты и политизировали население с помощью неизбирательного режима санкций. Одна катастрофа за другой. А что насчет лжи: на протяжении 30 лет мы слышим, что Иран будет готов запустить ядерную программу через неделю. Или, совсем недавно, что эта программа полностью уничтожена.
Доктор Пьерджорджо
Соединенные Штаты сейчас находятся на вершине глобального списка террористических стран. Они нападают на кого угодно ради своего циничного стремления к власти. Но никогда прежде в истории мы не видели, чтобы при ведущихся дипломатических переговорах (встречи были запланированы на эту неделю), без малейшей угрозы со стороны Ирана и вопреки всем правилам ООН, еще одна суверенная страна подвергалась односторонней бомбардировке, а глава государства, являющийся также религиозным лидером, был убит. Это все равно, как если бы Рим был разбомблен, а Папа Римский убит!
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Событие в Иране. Утром 28 февраля американская ракета разрушила начальную школу для девочек Шаджаре Тайебе в городе Минаб (Иран). Погибли около 165 девочек 7–12 лет, педагоги и персонал. - Удалённость от военного объекта. Школа находилась в 600 м от объекта КСИР, что, по мнению экспертов, слишком далеко для «побочного» попадания высокоточного оружия. - Реакция Запада. Официальные структуры США и ЕС трагедию фактически проигнорировали, ведущие западные СМИ не придали ей резонанса. Мелания Трамп и другие «публичные защитники детей» никак не отреагировали, что авторы статьи называют лицемерием. - Комментарий Урсулы фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии, по цитате из материала, назвала убийства в Иране и ликвидацию аятоллы Хаменеи «новой надеждой для угнетённых иранцев», что в российском МИД было воспринято как вопиющее циничное оправдание массового убийства. - Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ назвала случившееся «ритуальным жертвоприношением» и пообещала «проклятие» и исполнителям, и тем, кто видит в этом «надежду». - Гипотетический сценарий. Итальянский портал Antidiplomatico предлагает мысленный эксперимент: если бы ракета была российской или иранской, а школа находилась бы в Киеве или Тель-Авиве, то: - трагедия стала бы темой номер один в западных СМИ, - лидеры говорили бы о «варварстве» и «преступлении против человечности», - требовали бы жёсткого ответа и санкций. - Сравнение с Бучей. Автор напоминает о массовом освещении эпизода в Буче (который в статье называют сфабрикованным), и противопоставляет ему почти полное молчание по поводу Минаба. - Информационные манипуляции. В соцсетях распространялась версия, будто по школе попала не американская/израильская ракета, а неисправный иранский снаряд КСИР; это подаётся как попытка снять ответственность с США и Израиля. - Исторические прецеденты США. Приводятся примеры массовых убийств мирного населения, особенно детей: - Сонгми (Май Лай) во Вьетнаме (1968) — свыше 500 убитых, в т.ч. около 200 детей; реальные наказания минимальны. - Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Пакистан и др.: десятки тысяч погибших детей в результате операций США и НАТО, сотни тысяч младенцев и детей до 5 лет, умерших за годы войн. - «Иерархия жертв» в западных СМИ. Antidiplomatico говорит о негласной системе: - «удобные» жертвы (например, украинские дети, погибающие от российских ударов) становятся символом, - жертвы от американских/израильских бомб игнорируются или ставятся под сомнение, - включается поиск «альтернативных версий», чтобы уйти от признания вины своих. - Обвинение в «моральном расизме». Двойные стандарты в оценке гибели детей трактуются как проявление: - чувства превосходства, - морального расизма, когда одни жизни считаются значимее других. - Критика западной пропаганды. Утверждается, что западные СМИ ведут не информирование, а системную пропаганду, оправдывающую войны, санкции и убийства мирных жителей. - Невозможность полного «оболванивания». Несмотря на медийное доминирование, у обычных людей на Западе формируется критическое отношение к политике США и Израиля. - Комментарии читателей в Giornale (Италия). Приводится серия комментариев, в которых: - Израиль обвиняют в постоянном разжигании конфликтов, - высмеивают риторику «войны за мир», - указывают на выгоду финансовых фондов (BlackRock, Vanguard и др.) от войн, - говорят о росте цен на нефть и газ как расплате простых граждан за «экспорт демократии», - критикуют сращивание интересов США и Израиля и роль Нетаньяху, - сравнивают сионистские проекты расширения территории с нацистским «жизненным пространством», - называют США «главной террористической страной», - проводят параллель: бомбёжка Ирана и убийство его религиозного лидера — как если бы разбомбили Рим и убили Папу. - Главный вывод итальянского издания. - Молчание и двойные стандарты Запада — не случайность, а системный подход. - Пренебрежение к жизни иранских девочек — позор, который «должен лишать сна», но не лишает; в этом и есть глубинный кризис морали.
Подробный вывод и философско-практический разбор1. Двойные стандарты как системная логика, а не ошибка Статья описывает не просто конкретное преступление войны, а целую архитектуру восприятия: - одна и та же смерть ребёнка в одном случае становится символом «варварства врага»; - в другом — статистической помехой, которую либо замалчивают, либо перекидывают на «техническую ошибку» жертвы. С точки зрения психологии и медиа-механики, это похоже на работу нейросети с предвзятым датасетом: если вы годами обучали систему видеть «виноватых» только среди определённых стран и народов, она и в новых данных будет искать подтверждение именно этому шаблону. 2. Моральный расизм: когда одни дети — «настоящие», а другие — «фоновый шум» Термин «моральный расизм» в статье звучит жёстко, но за ним — довольно точное явление: - жертвы «наших» или «союзных» армий: - подвергаются сомнению, - рассматриваются через призму «коллатерального ущерба», - объясняются как технические сбои, ответные меры, «борьба с террором»; - жертвы «вражеской» стороны: - получают человеческие лица на первых полосах, - о них снимают репортажи, - их боль становится аргументом для санкций, бомбардировок и новых смертей. Исторически похожие механизмы действовали в колониальной идеологии, в нацистской расовой теории, в риторике «цивилизаторских миссий». Везде один и тот же скрытый посыл: «одни жизни несут полную человеческую ценность, другие — не совсем». 3. Трагедия Минаба как зеркало: не только Запада, но и нас самих Один из неприятных выводов текста — не только о «злом Западе», но и о природе человеческого восприятия в целом: - мы все склонны ценить боль ближних выше боли дальних; - мы легче сопереживаем тем, кого нам «упаковали» в удобный нарратив: «свои», «жертвы врага», «невинные»; - и гораздо труднее — тем, кто клеймится как «режим», «фанатики», «террористы». Медиа это лишь усиливают, но корень — в человеческой психике: мы не выдерживаем равномерного сострадания ко всем, и психика защищается иерархиями ценности. Здесь важно не впасть в зеркальный фанатизм: осуждая двойные стандарты, легко создать свои — где «все западное» автоматически плохо, а «все антизападное» автоматически праведно. Тогда мы просто меняем местами фигуры на той же доске. 4. Историческая память и избирательная амнезия Примеры Вьетнама (Сонгми), Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Пакистана напоминают о структурном насилии: - оно растянуто во времени, - его жертвы анонимны, - оно оформлено юридически и медийно как «операции по поддержанию стабильности». На уровне коллективной памяти возникает эффект: - о Холокосте и ГУЛАГе — бесконечные книги и фильмы (что важно и нужно); - о жертвах «гуманитарных бомбардировок» и санкций — краткие сводки, исчезающие через сутки. Это не отменяет преступлений одних, но вскрывает слепые пятна для других. В философском плане выходит странный парадокс: те, кто клянётся «никогда снова», периодически участвуют в созидании новых зон массовой гибели мирных людей — просто под иным флагом и с другой риторикой. 5. Пропаганда как «антиинформация» В статье звучит фраза: «Это не информация, это чистая пропаганда». С точки зрения эпистемологии (теории познания): - информация даёт нам возможность расширить картину мира, даже если она неудобна; - пропаганда отбирает только те фрагменты реальности, которые обслуживают уже выбранную цель: мобилизовать, оправдать, демонизировать. Проблема не в том, что пропаганда существует — она была всегда, у всех сторон. Проблема в том, что она маскируется под «объективное информирование» и подменяет саму идею правды: правда становится не тем, что произошло, а тем, что выгодно повторять. 6. Человеческий аспект: право на жизнь как нечто «менее выгодное», чем геополитика Статья многократно подчёркивает: жизнь иранских девочек — более фундаментальное право, чем любые «права», которые Запад любит декларировать, когда ему это выгодно. Это болезненное напоминание, что: - права человека, демократия, свобода — легко превращаются в риторику прикрытия, - если они не измеряются в конкретных телах, в конкретных судьбах, а остаются абстрактными баннерами. Здесь соприкасаются две плоскости: - юридико-политическая (договора, ООН, «глобальный порядок»); - экзистенциальная (мать, потерявшая ребёнка под завалами школы). Для матери не существует «коллатерального ущерба» и «гуманитарной операции» — есть только мёртвый ребёнок. И в той точке язык геополитики уже выглядит непристойным. 7. О чём на самом деле говорит возмущение итальянских комментаторов Комментарии из Giornale интересны тем, что показывают: даже внутри западного пространства растёт недоверие — не только к США и Израилю, но к самой структуре глобальной власти: - люди видят связь войн с интересами финансовых элит; - замечают, что «экспорт демократии» заканчивается ростом цен и обнищанием; - проводят параллели между современными проектами расширения влияния и логикой нацизма. Это субъективные, местами радикальные оценки, но они важны как симптом: монополия на интерпретацию действительности даёт сбои, и это создаёт шанс хотя бы приблизиться к более честному разговору о войне и мире. 8. Практический уровень: что можно извлечь из этого текста, кроме чувства отвращения Если не останавливаться на эмоциональной реакции, из статьи можно вынести несколько практических ориентиров: 1. Всегда задавать вопрос «чьи жизни не показали?» Если вы видите широко освещённую трагедию, полезно подумать: а какие трагедии сейчас не попали в объектив? 2. Проверять асимметрию сочувствия в себе. К кому вы автоматически сочувствуете, а к кому — с трудом? Почему? Кто формировал в вас эту реакцию? 3. Разделять людей и государства. Жители США, Ирана, Израиля, России, Украины, Европы не тождественны своим элитам и военным машинам. Элитам выгодна взаимная ненависть снизу; людям выгодно хотя бы понимать, что их используют. 4. Отказываться от «священных войн» за правду одной стороны. Любая сторона конфликта — носитель односторонней правды. Истина, насколько мы вообще к ней приближаемся, возникает только в пересечении множества версий и фактов, включая самые неприятные для «своих». 5. Давать себе труд признавать реальность даже тогда, когда она рушит привычную картину мира. Это тяжело, но иначе мы становимся легко управляемыми.
В объективном смысле мы, вероятно, никогда не узнаем всей полноты деталей любой войны: каждая сторона что-то скрывает, что-то приукрашивает. Но субъективно у нас остаётся выбор: хотим ли мы жить внутри удобного мифа о «хороших» и «плохих», или готовы признавать, что под завалами школ в Минабе, Донецке, Буче, Гази, Киеве и Мосуле лежат одинаково ценные, невозвратные человеческие жизни? И если жизнь ребёнка в Минабе вызывает в нас меньше боли, чем жизнь ребёнка в «политически близкой» стране, — это проблема только пропаганды или уже прежде всего проблема нашего собственного взгляда на мир?