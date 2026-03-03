Максим Бромберг. Алкоголь в армии до и во время Первой мировой
Наш официальный сайт: https://tacticmedia.ru/
Приходите на фестиваль «Легенды Тактикмедиа» 14 марта:
https://tacticmedia.timepad.ru/event/3712869/
Поддерживайте работу над фильмом "Прохоровка. Люди, огонь и сталь" и другие наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео:
Sponsr: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Boosty: https://boosty.to/tacticmedia
TacticMedia в соцсетях:
Телеграм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
YouTube: https://www.youtube.com/@TacticMediaChannel
Комментарий редакции
Краткие тезисы из видео- Алкоголь сопровождает человеческие общества с неолита: сначала зерновые браги и пиво (Древний Египет, Междуречье), затем позже – виноградное вино. - Земледельческие цивилизации эволюционно привыкали к алкоголю: у менее устойчивых к нему людей шансов передать гены было меньше. - Проблема грязной и заражённой воды сделала слабый алкоголь (типа «small beer», лёгкое пиво) безопасным повседневным напитком. - В армиях алкоголь присутствует очень давно: - В России со времён Петра I – «хлебное вино» (не совсем наша водка, слабее и часто разбавленное). - В британском флоте с XVII–XVIII вв. – пиво, затем преимущественно ром. Флот даже содержал собственные пивоварни. - Ром стал массовым из‑за сахарных плантаций и рабского труда: дешёвый, побочный продукт переработки тростника. - Чтобы снизить разрушительное действие крепкого рома, адмирал Вернон ввёл грог – разбавленный ром с водой, сахаром и лимоном. - В XVIII–XIX вв. армии постепенно переходят от наёмного принципа к призывному. В армию приходят массы рабочих и крестьян уже с алкоголизацией, связанной с индустриализацией и тяжёлыми условиями труда. - На рубеже XIX–XX вв. в разных странах идут движения за трезвость, попытки ограничивать продажу спиртного солдатам (уставы, лимиты, солдатские чайные, культурный досуг вместо питейных).
Первая мировая война как переломный момент- Все воюющие страны – выходцы из земледельческих цивилизаций с глубокой алкогольной традицией: Европа, Россия, Османская империя, Япония. - Войну ожидали быстрой и победоносной, но она затянулась и превратилась в окопную мясорубку, привев к чудовищному психо‑физическому истощению. - Уже в манёвренный период 1914 года: - Марши до 40 км в день в полном снаряжении. - Сильнейшее перенапряжение нервной системы. - Солдаты компенсируют усталость и стресс алкоголем – разграблением погребов, массовыми попойками. - Переход к окопной войне: - Грязь, холод, постоянная сырость, крысы, вши, трупы, болезни. - Осознание: «к Рождеству домой не вернёмся» – нарастающая деморализация. - Алкоголь становится средством: - «Согрева» в условиях холода и сырости. - Психологического обезболивания. - Иногда – допингом перед атаками.
Франция- Введение регулярной винной порции (Pinar): - Уже с сентября 1914 г. солдатам ежедневно выдают 250 мл красного вина. - Вино дешёвое, часто кислое, нередко разбавленное (как по патриотическим, так и по меркантильным мотивам). - Винные запасы реквизируются государством: производителям велят хранить вино у себя, фактически оно уже принадлежит армии. - Со временем нормы растут: - К началу 1916 г. – до 0,5 л. - После катастрофы при Нивеле и мятежей 1917 г. – до 0,75 л в день на солдата. - Вино воспринимается не только как напиток, но и как элемент питания, часть привычного французского образа жизни (часто с едой, а не «залпом натощак»). - Возникает целая окопная культура вокруг вина: солдатский фольклор, карикатуры, магазины, юмористические журналы. - Обратная сторона: - Массовая хроническая алкоголизация армии. - Но одновременно – формирование чувства общенациональной идентичности: - Солдаты из разных регионов (где кто‑то пил пиво, кто‑то сидр) приучаются к общему «национальному напитку». - Исследователи считают, что именно Первая мировая в значительной степени «сварила» французскую нацию в общем котле фронтового вина.
Великобритания- До войны – небольшая профессиональная армия, где употребление алкоголя проще контролировать. - Война заставляет быстро разворачивать массовые силы: добровольцы, территориальные части, затем призыв. - Условия Фландрии: - Грязь по колено, постоянная сырость, отсутствие возможности нормально углубить окопы (высокие грунтовые воды). - Картина тотальной «болотной» войны: люди, лошади, техника тонут в грязи. - Поначалу ставка на пиво и вино, но: - Пиво громоздко и тяжело тащить на передовую (логистика, «последняя миля»). - Его трудно держать тёплым как «согреватель». - Переход к рому как к основному «боевому» алкоголю: - Ром дешёв, концентрирован, легко транспортируется и разбавляется водой на месте. - Не конкурирует с продовольствием (не зерно, а отход сахарного тростника). - На передовой вводят порцию – четверть пинты рома (примерно 140 мл) высокой крепости (50–60°. - Стремятся, чтобы солдаты добавляли его в горячий чай (аналог грога), а не пили «голым» спиртом. - Офицеры: - До войны – в основном аристократы, покупающие форму, шашки и т.п. за свой счёт. - Война «смывает» сословную перегородку, появляются офицеры из среднего класса. - Но «старый офицерский мир» продолжает жить своим бытом: - Шампанское к завтраку, виски, коньяки и прочий «джентльменский» алкоголь. - При этом боевая нагрузка ужасна: - Офицеры ведут атаку в полный рост (правило «officers don’t duck» – офицер не пригибается). - Несут несоразмерные потери, обязаны писать письма семьям погибших, отчёты о боях. - Неудивительно, что многие становятся функциональными алкоголиками: «два кварта виски в день», чтобы выдержать психическую нагрузку.
Лётчики- Лётчики – «рыцари неба»: - Высокий социальный статус, хорошее обеспечение. - Базируются вдали от передовой, в относительно комфортных условиях. - Самолёты раннего периода – хрупкие, пожароопасные конструкции. - Высочайший риск: средняя «жизнь» лётчика могла измеряться месяцами или даже неделями. - На этой почве расцветает особая «рыцарская» культура пьянства: - Обильное шампанское, соревнования «кто больше выпьет», даже накануне вылетов. - Кубки за воздушные победы зачастую наполняют алкоголем, и пилот должен был выпить их залпом. - Постепенно, по мере роста потерь, командование пытается навести порядок: - Переход к принципу «пьём после вылета, а не до», борьба с традицией «бутылка шампанского перед боем». - Похожая ситуация у лётчиков и в других армиях (германской, французской, российской): - Высокий риск, высокий статус, относительно хороший тыл – и высокая алкоголизация как способ прожить короткую, но экстремально насыщенную жизнью карьеру.
Медицинская служба и госпитали- Алкоголь активно используется в госпиталях: - Для дезинфекции, - Как успокаивающее и обезболивающее, - Как «поддерживающее средство» для раненых и больных. - В условиях нехватки анестетиков: - Возвращаются к донаучным практикам – напоить пациента бренди или другим крепким спиртным перед операцией или ампутацией. - Медперсонал сам массово пьёт: - Стресс, многосуточные дежурства, потоки тяжелораненых. - Описаны случаи, когда хирурги держатся на смеси кофеина и спирта, чтобы по 16–18 часов в сутки оперировать. - На некоторых медицинских складах запасы алкоголя были даже больше, чем на чисто армейских.
Германия и другие страны- Германия: - В начале войны – рацион: пол‑литра пива или 250 мл вина, или 125 мл шнапса (фруктовой водки). - Из‑за дефицита зерна пиво постепенно сокращается, на первый план выходит шнапс, так как фрукты меньше конкурируют с хлебом. - Патриотическая пропаганда: отказ от «иностранного» вина в пользу национального пива/шнапса. - Россия: - В 1914 г. правительство вводит сухой закон (и в армии, и в тылу). Министр финансов, предупреждавший о катастрофе для бюджета и побочном эффекте, отправлен в отставку. - Официальный образ государя – трезвенник, пьющий квас. - Реальность: - Расцвет самогоноварения, - Массовое употребление аптечных наркотиков: кокаина, героина, эфира, медицинского спирта, - Появление «коктейлей» вроде «балтийского чая» (кокаин, растворённый в спирте). - Попытка оградить общество от алкоголя приводит к взрывному росту других, зачастую куда более разрушительных зависимостей. - США: - На волне военной мобилизации начинается антисухой («сухой») дискурс: - Надо повышать производительность труда, - Сберегать зерно (основу виски, пива и т.д.). - Временный «военный» запрет на алкоголь вводится уже после окончания войны (перемирие–1918, сухие меры – с 1919). - Далее логика необратимости: - На основе «временной меры» растёт движение за полный запрет, - К началу 1920‑х – федеральный сухой закон (Volstead Act), ставший основой печально знаменитой эпохи «пробибиции», гангстеров, бутлегеров и т.п. - Корень этого процесса – военная логика мобилизации и борьбы «за здоровье нации», но результат – классический пример того, как репрессивная трезвость порождает целые индустрии криминального алкоголя.
Подробный выводЕсли смотреть на алкоголь в армии времён Первой мировой не как на «деталь быта», а как на симптом эпохи, проявляется несколько интересных, почти философских слоёв.
1. Алкоголь как теневая сторона цивилизацииАлкоголь вошёл в историю вместе с земледелием, оседлостью, хранением излишков. Там, где появляется запас зерна/винограда, появляется и искушение – часть этого запаса превратить не в хлеб, а в изменённое состояние сознания. На войне это обостряется до предела: - Государство превращает алкоголь в инструмент управления – рацион, допинг, «поощрение». - Солдат превращает его в щит от ужаса, от скуки, от бессмысленности окопной жизни. Парадокс в том, что армии, построенные на рациональности, дисциплине и порядке, вынуждены легализовать в своих недрах нечто глубоко иррациональное – коллективное опьянение. Это напоминает работу психики: насколько бы человек ни стремился к контролю и «правильности», у него всё равно есть теневая часть, которая требует выхода – через сны, срывы, зависимости.
2. Вино, ром, шнапс, водка: разные напитки – разные культуры смыслаИнтересно, как тип напитка отражает и формирует коллективную идентичность. - Франция: вино – часть еды, часть повседневного ритуала. Выдача вина солдатам – как будто государство говорит: «Я признаю тебя не просто как «пушечное мясо», но как француза, для которого вино – нормальная часть жизни». Вино буквально цементирует нацию в траншеях – но ценой массовой зависимости. - Британия: ром как чистая прагматика империи. Это продукт колониальной экономики и рабского труда, идеальный с точки зрения логистики и стоимости. При этом офицеры‑аристократы живут в «ином» алкогольном мире (шампанское, виски) – алкоголь у них тоже символ статуса. - Германия: шнапс, пиво, патриотический отказ от «чужого» вина. Алкоголь становится элементом национализма: «пей своё, а не чужое», даже в траншее. - Россия: попытка сверху навязать образ трезвости (государь с квасом) при полном игнорировании реального человеческого и социального материала, что приводит к взрывному росту самодельного алкоголя и наркотиков. Алкоголь как бы «выдавливают» из официального пространства – он уходит в подполье, мутирует и становится ещё разрушительнее. - США: краткая военная мобилизационная логика вырастает в целую эпоху запретов, организованной преступности и массового лицемерия. Запрет вместо осознанного регулирования. В каждом случае мы видим разную «философию опьянения». Оружием является не сам алкоголь, а способ его включения в систему смыслов: как награды, как утешения, как ритуала, как табу.
3. Война как экстремальный эксперимент над психикойПервая мировая – это гигантский эксперимент, в котором миллионы людей помещают в условия, к которым человеческая психика эволюционно не приспособлена: - многомесячная жизнь среди грязи, трупов, крыс, - постоянное ожидание смерти, - атаки по колено в собственной и чужой крови, - бессмысленность усилий («взяли окоп – потеряли – взяли снова»). Психика, как и любая система, ищет стабилизатор. Алкоголь оказывается самым простым, быстрым, доступным способом: - на время притупить страх, - сделать выносимым запах крови и разложения (пропитанные спиртом повязки на лице – почти символически «отгораживание» от смерти), - создать иллюзию тепла и безопасности хоть на пару часов. Но за это приходится платить: - формированием крепких зависимостей, - разрушением здоровья, - послевоенной волной алкоголизма, которая возвращается в тыл вместе с демобилизованными. В этом есть болезненное сходство с индивидом: когда мы не можем вынести собственную жизнь – мы ищем допинг, отключку, хоть какую‑то трещину в реальности, через которую можно на время исчезнуть.
4. Попытки «трезвого насилия» и их обратный эффектСамые жёсткие антисухие меры – в России и США – привели к наиболее уродливым последствиям. - Россия: вместо контролируемого употребления – самогон, аптечные наркотики, суррогаты, кокаиновые смеси. - США: вместо «здорового общества» – бутлегерство, рост мафии, коррупция, насилие, подмена реального трезвого выбора принудительной моралью. Как только государство пытается вырезать потребность в изменённом состоянии сознания, не предлагая ничего другого (ни смысла, ни заботы, ни реальной поддержки), эта потребность уходит в подполье и становится ещё разрушительнее. То же самое происходит и с отдельным человеком: если он просто запрещает себе «слабости», не меняя условий жизни и не работая с болью – она возвращается через более тяжёлые, неконтролируемые формы.
5. Алкоголь как «цемент» и как «кислота»Война показывает двойственность алкоголя: - Он цементирует коллектив: - общая кружка вина в траншее, - общая фляжка рома перед атакой, - шампанское в офицерской или лётной мессе, – все эти ритуалы создают чувство «мы»: мы вместе пьём, вместе идём, вместе умираем. - Но алкоголь же разъедает этот же коллектив изнутри: - снижает боеспособность, - усиливает травмы, - множит послевоенные судьбы «сломанных» людей, не способных жить без бутылки. Национальные мифы часто запоминают только «героическую» сторону – «француз с винишком», «британец с ромом» – и вытесняют тень: инвалидов, алкоголиков, людей, чья жизнь после фронта так и не стала «мирной».
Сквозь весь разговор о винах, роме и шнапсе проглядывает простой, но неудобный вопрос: когда реальность становится настолько невыносимой (будь то окопная война или личный кризис), способен ли человек – или целое общество – выдержать её без химического «экрана», опираясь только на смысл, связь с другими и внутреннюю дисциплину? Или наша человеческая «норма» такова, что без каких‑то форм бегства от реальности мы просто не выживаем? Как тебе это видится: алкоголь на войне – это прежде всего проявление человеческой слабости или, болезненно говоря, вынужденный, пусть и опасный, инструмент выживания психики в условиях, для которых она никогда не создавалась?