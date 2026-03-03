Кому закон не писан

Верховный суд США признал незаконными общенациональные тарифы Дональда Трампа, которые он обрушил на большинство стран. Если следовать букве закона, то большая часть мер, включая «взаимные» пошлины на товары из Китая, Канады, Мексики, а также против Индии из-за закупок российской нефти незаконна и должна быть отменена. Политики называют решение суда – ударом по американскому лидеру, от которого тот может и не оправиться. Трамп назвал вердикт Верховного суда позором и пообещал использовать запасной план.

Свою торговую политику 47-й президент США обозначил практически сразу после возвращения в Белый дом, объяснив её тем, что на Америке слишком долго наживались и европейцы, и её ближайшие соседи. В начале апреля прошлого года Вашингтон перешёл от слов к их воплощению в жизнь: для 57 стран установил повышенные тарифы и взаимные пошлины на импорт, обозначив базовую ставку в десять процентов. Вызвав в ответ шквал недоумения, Трамп через неделю весь этот процесс поставил на паузу, начав переговоры со многими государствами.

В конце августа 2025-го Апелляционный суд США постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не даёт права главе государства вводить импортные пошлины. Как разъяснил председатель суда Джон Робертс, президент США «утверждает чрезвычайные полномочия для введения тарифов без ограничений по сумме, срокам и масштабам». Тем не менее, согласно американской Конституции, только Конгресс имеет право вводить пошлины.

Верховный суд США поддержал решение нижестоящей инстанции, и теперь должны быть отменены практически все тарифы на импорт, введённые Трампом, в том числе в отношении Китая, Индии и стран ЕС и пошлины за закупку российской нефти. При этом решение Верховного суда США обходит стороной отраслевые тарифы на сталь, алюминий, пиломатериалы и автомобили, которые были введены в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли 1962 года, исходя из соображений национальной безопасности. Но Трампу этого мало.

Президент США объясняет свои решения по тарифам стремлением уменьшить огромный долг и укрепить национальную безопасность, а те, кто стараются ему помешать, якобы поддерживают «безрассудство демократов» и не думают о спасении своей страны.

В ответ на судебное решение хозяин Белого дома повелел поднять уровень тарифов на импорт из всех стран до 15%, сославшись на закон о торговле 1974 года, который позволяет вводить тарифы сроком на 150 дней. «Я принял решение немедленно поднять пошлины для всех стран мира… с 10% до 15%. Это решение не нарушает законодательство», – объяснил он свои действия в соцсети Truth Social.

Позже в Белом доме пояснили, что эти меры не будут распространяться на целый ряд товаров, в том числе из Канады и Мексики. А в дальнейшем, как предупредил американский президент, его администрация будет работать над новой системой пошлин. Так что никому обольщаться не следует. Тарифы останутся ключевым инструментом экономической и внешнеполитической стратегии Трампа.

Настойчивость Трампа усилила неопределенность в отношении глобального экономического роста и спроса на топливо. После ударов по Ирану цены на нефть начали расти. Изменение тарифной политики насторожило торговых партнеров США, которые ранее заключили с Вашингтоном отдельные торговые соглашения. Так, например, в Европарламенте (ЕП) заговорили о временной приостановке работы над одобрением торгового соглашения ЕС и США. По словам главного переговорщика по соглашению от правящей Европейской народной партии Желяна Зовко, «другого варианта нет», кроме как отложить процесс ратификации, «пока депутаты не получат лучшее понимание ситуации».

Озадаченные новой выходкой гегемона, не привыкшие ему перечить еврочиновники вдруг осмелели и заговорили о том, что новая тарифная политика администрации США нарушает условия прошлогоднего соглашения о торговле между двумя сторонами. Так, по соглашению 2025 года большая часть экспорта ЕС в США облагалась пошлиной в 15%. А многие ввозимые в Европу товары из США вообще никакими тарифами не облагались. Теперь же, к уже существующим наценкам надо прибавить ещё столько же, что сделает многие европейские товары неконкурентоспособными. В первую очередь могут подорожать поставки сливочного масла, сыра, другой продукции сельского хозяйства, текстиля, химикатов, изделий из пластика. Экспортёрам придётся пересматривать заявленные цены, а это быстро не делается. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил представителям США, что формирование новой торговой политики займёт до четырёх месяцев.

Верховный суд США оставил открытым вопрос: придется ли Вашингтону вернуть средства, полученные с отменённых тарифов? Конкретных указаний на сей счёт в постановлении суда не содержится. Решение, вероятно, будут принимать нижестоящие инстанции.

К чему это приведёт, догадаться нетрудно. По мнению судьи Верховного суда Бретта Кавано, процесс возврата средств, «вероятно, станет хаосом».

Заполнить правовой вакуум группа из 22 сенаторов-демократов хочет специальным законом, который должен обязать администрацию США в течение 180 дней полностью возместить все доходы с процентами, полученные от пошлин, отменённых Верховным судом США. А это – ранее собранные $175 млрд на спорном применении закона о чрезвычайных экономических полномочиях в международной сфере (IEEPA).

Аналитические агентства уже подсчитали, что «возмещение в размере $175 млрд превысит совокупные расходы Министерства транспорта на 2025 финансовый год – $127,6 млрд и Министерства юстиции – $44,9 млрд». А вообще, по оценке экспертов, замысел Трампа был не так уж и плох: тарифы, установленные в рамках IEEPA, приносили в казну более $500 млн валового дохода в день.

Новый закон ещё не прошёл обсуждения в Конгрессе, а желающие получить компенсацию от Трампа уже начали действовать. Одной из первых подала иск в Международный торговый суд США с требованием возмещения средств логистическая компания FedEx, а также 12 американских штатов, большинство из которых возглавляют представители Демократической партии. Политики заговорили, что законодательная инициатива демократов может вызвать шквал исков по взысканию миллиардов долларов и нанести удар по репутации Трампа накануне промежуточных выборов.

Если все пошлины, введённые в рамках IEEPA, будут полностью возвращены американским импортёрам, то это, по оценке Tax Foundation, приведёт к потере почти трёх четвертей новых доходов бюджета. А всего за 2026–2036 годы федеральное правительство недополучит доходов на $1,4 трлн, которые должны были принести «глобальные тарифы».

Министр финансов США Скотт Бессент постарался сгладить остроту момента заявлением, что администрация будет следовать решениям нижестоящих судов по вопросу возврата средств. Но, как он сказал, «может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем мы получим от них известие».

Администрация Трампа рассчитывает на паузу, в ходе которой появится шанс всё переиграть. Вот и эксперты полагают, что на быстрый возврат средств рассчитывать не стоит. Впереди трудный бюрократический процесс. В итоге всё будет определяться действиями Таможенной службы США, которая вряд ли пойдёт против воли Трампа. В её интересах под любым предлогом затянуть или полностью остановить этот процесс, потребовав дополнительных подтверждений для возврата. Так как пошлины обычно переносятся на потребителя, то возвращать то, что уже отыграно, продавцам вроде бы и не нужно, потому что они своё и так получили. Ведь если компания уплатила пошлину, но подняла цены, то в чём, спрашивается, её ущерб? Все издержки по факту оплатил потребитель. Если следовать такой логике, то действительно возвращать ничего не нужно.

Исследователи Федерального резервного банка Нью-Йорка пришли к выводу, что в прошлом году на американские компании и потребителей было перенесено почти 90% издержек, связанных с тарифами, введёнными с апреля 2025 года. Аналогичные исследования провёл и Институт мировой экономики в Киле. В итоге вышло, что 96% издержек, связанных с тарифами, было перенесено на американских импортеров и потребителей. Остальные 4%, по оценкам института, составили убытки экспортеров из других стран, которым пришлось снизить цены, чтобы «вписаться» в тарифы.

Решения Верховного суда породило неопределенность не только для экономики США, но и для всего глобального мира. Аналитиков беспокоит судьба торговых соглашений США с крупнейшими контрагентами, на согласование условий которых ушли месяцы – возможно, страны согласятся их соблюдать, но не исключены и требования их пересмотра. Дополнительные пошлины грозят новым витком торговых войн, замедлением торговли и ростом цен, которые не прибавляют очков Дональду Трампу.

Решение Верховного суда автоматически отменяет давление на основных покупателей нефти. Теперь Трамп не сможет по действующему законодательству вводить единолично вторичные пошлины для третьих стран за торговлю с Россией или Ираном.

От этого Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Канада и Мексика могут выиграть, а вот Великобритания и Австралия, для которых был создан наиболее благоприятный уровень тарифов, – проиграть.

Решение суда не означает автоматического обнуления торговых ограничений администрации Трампа. Ему по-прежнему доступны альтернативные правовые инструменты для введения или сохранения тарифов, хотя они могут быть менее гибкими и более сложными, чем раньше. Так что стратегический курс вряд ли изменится.

В Пекине публично призвали Вашингтон отказаться от односторонних пошлин. «В торговой войне нет победителей, а протекционизм ни к чему не приводит», – в очередной раз предупредили Трампа торговые партнёры из КНР. Индия же, в отличие от Китая, хоть и не обладает сильным рычагом давления на американскую экономику, но уже сближается с Пекином, дистанцируясь от Вашингтона.

Зарубежные аналитики пишут, что в торговой войне, затеянной Трампом, проигравшим может стать он сам – союзники стремительно отдаляются от США, а соперники набирают силу. Доля США в экспорте стран мира, по подсчётам независимого парижского аналитического центра Elucid, в целом сильно завышена.

В американскую экономическую систему «намертво» интегрированы только Канада (76% импорта из США) и Мексика (83%). Даже Бразилия – гигант Латинской Америки – зависит от рынка США всего на 12%, Китай – на 10%, Евросоюз – всего на 8%, Саудовская Аравия – только на 4%.

Администрация США может проявить гибкость и предоставлять отдельные исключения для тех, кто не перечит Трампу. Но это, по прогнозам экспертов, уже не остановит наметившуюся тенденцию к фрагментации мировой экономики. Отдельные страны, в частности Китай, скорее всего и дальше продолжат сокращать объёмы американских экспорта и импорта, усиливая разрыв связей между крупнейшими экономиками.

США своими новыми пошлинами разрушают последние остатки правил ВТО. Это может привести к тому, что ЕС и Китай в ответ начнут вводить свои «плоские налоги» или уходить в региональные блоки, окончательно раскалывая глобальный рынок на валютно-торговые зоны. В таком случае, как полагают аналитики, не стоит ожидать ускорения глобального роста мировой экономики. Параллельно будет усиливаться и протекционизм, в том числе в странах, традиционно тесно связанных с американским рынком, например в государствах Евросоюза. Валютный рынок также останется под давлением, доллар продолжит ослабевать, а после возобновления снижения ставок ФРС резкого ослабления российского рубля в ближайшей перспективе ждать не стоит.

Экономическая неопределенность в Штатах резко усиливается, что приведёт уже в 2026 году к снижению объёмов экспорта и импорта. В очередном интервью независимому парижскому аналитическому центру Elucid известный французский историк и антрополог Эммануэль Тодд отметил глубочайший кризис, в который погрузилась американская мировая империя. За ним последуют самые драматические события. «Уходящий в прошлое неолиберализм уже не работает, но и пришедший ему на смену трампизм не спасёт рушащийся западный миропорядок», – пишет Эммануэль Тодд.

Действия Верховного суда и последующие заявления хозяина Белого дома на фоне ударов по Ирану нанесли ущерб репутации Трампа как внутри США, так и за их пределами. Раскол затронул даже казавшийся монолитным республиканский лагерь: часть конгрессменов, открыто проголосовали вместе с демократами за резолюцию, осуждающую пошлины. Другие однопартийцы президента США воздерживаются от комментариев, молчаливо поддерживая высшую судебную инстанцию. Конфликт вокруг пошлин может лишить правящую партию шансов удержать большинство в конгрессе на промежуточных выборах осенью этого года.

Мировая экономика адаптировалась к тарифным войнам и на практике по большей части нивелировала их теоретический негативный эффект, отмечает американист НИУ ВШЭ Егор Торопов. На первый план начали выходить политические последствия пошлинных колебаний, что закономерно ведёт к обострению взаимоотношений между США и другими ведущими экономиками мира.

Новый виток торговых войн в большей степени ударит по союзникам США, чем по их «соперникам». А Китай, обладающий колоссальным опытом экономического противостояния с США, скорее всего, снова прибегнет к ответным мерам в виде сокращения экспорта критически важных для Штатов редкоземельных металлов для развития электроники. Иллюзорное благополучие Америки может быть разрушено.

Фото: QuoteInspector.com/Авторские права: © 2018 QuoteInspector.com https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

Специально для Столетия

Юрий Алексеев