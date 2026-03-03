Как ИИ подставил Трампа. Илья Титов
Убийство аятоллы Али Хаменеи мгновенно повысило ставки и перевело конфликт из позиционного тупика в соревнование воли и состязание выносливости. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала...
Краткие тезисы видео- Удар США по Ирану 28 февраля изначально выглядел как повтор июньского обмена ударами: демонстрация, «бутафорский» ответ, разлет по углам. - На этот раз всё пошло иначе: в ходе операции «Эпическая ярость» был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Это резко повысило ставки. - Убийство главы суверенного государства — опасный прецедент, легитимизирующий устранение лидеров силой вне логики «нелегитимных режимов». - Подтверждение гибели Хаменеи иранской стороной сильно запоздало, что позволило США и Израилю первыми сформировать информационную повестку. - Публично утверждалось, что операцию помогал разрабатывать ИИ (языковая модель Claude от Anthropic), активно используемый Пентагоном по госконтрактам. - Война ИИ и политики: - Пентагон потребовал от компании убрать запрет на военное использование. - Anthropic отказалась. - Трамп объявил о разрыве контрактов и передаче их друзьям-спонсорам (OpenAI, X, Oracle). - При этом именно «неугодный» ИИ, по сообщениям в прессе, участвовал в планировании удара, который привёл к политическому и стратегическому провалу. - В логике, которой пользовались заказчики удара: - Устранение лидера должно было обрушить систему управления, привести к панике и смене режима. - Это было смоделировано по схеме компьютерной игры: «убил босса — армия рассыпалась». - Реальность оказалась обратной: - Система управления выстояла — она была заранее дублирована и рассчитана на «чёрный день». - Убийство Хаменеи усилило консолидацию общества, в том числе на национальных окраинах. - Начались массовые траурные митинги и волна гнева в шиитских регионах других стран. - Параллельно с подготовкой удара шли переговоры США–Иран через посредников (Женева, Аман). - По слухам, накануне был достигнут прогресс. - Удар сорвал диалог, часть переговорщиков погибла. - Это усилило убеждённость иранской элиты, что с США вести «искренние» переговоры бессмысленно. - Иран ответил быстро и масштабно: - Ракеты и дроны по Израилю, по американским базам и кораблям по всему региону. - Удар по объектам в нескольких ближневосточных странах, как по территориям, с которых действует враг. - Пропагандистская сумятица: - Израиль: «почти всё сбили, базы были пустыми». - США: признают минимум жертв. - Иран: заявляет о сотнях погибших американцев. - На этом фоне повисает главный вопрос: зачем вообще нужны американские базы, если при опасности персонал эвакуируется, а союзники остаются под ударами? - Многие арабские режимы (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания и др.) фактически помогают США и Израилю: - Участвуют в перехвате иранских ракет и дронов. - Становятся частью инфраструктуры войны против Ирана, боясь его, но и завися от США. - Иран объявляет о перекрытии Ормузского пролива, затем «смягчает» шаг: - Не тотальное закрытие, а точечные удары по судам США, Британии и союзников. - Итог — рост цен на нефть и страховых ставок, снижение готовности перевозчиков заходить в пролив. - Ложные слухи о вступлении Саудовской Аравии и других стран в войну против Ирана отражают страх и желание США сколотить антииранский блок. - На фоне неудачи удара по «вертикали власти» последовал удар по слабому звену — мирным гражданам: - Удар по школе для девочек в Минабе (под Бендер-Аббасом). - Десятки, затем более 150 погибших детей. - Сначала ликование в части израильских медиа и телеграм-каналов, затем — резкое торможение и попытки отрицать либо оправдывать. - Позже — признание факта удара в западных медиа, но с попытками замылить ответственность и обставить это как побочный ущерб. - Во внутриполитической жизни США: - Левые (мэр Нью-Йорка Мамдания, губернатор Калифорнии Ньюсом, Камала Харрис и др.) резко осуждают удар, отсутствие санкции Конгресса и самодеятельность Трампа. - Рейтинг поддержки авантюры в США низок (около 20% по Times of Israel). - Карта «убитых персидских детей» может стать важным аргументом против Трампа на выборах в Конгресс. - Поведение Вашингтона — нервное и противоречивое: - Сначала бравурные заявления о решительности и успехе. - Затем смена риторики: призывы к переговорам, разговоры о «долгой войне на месяц», заявления о массовом дезертирстве в иранских войсках, обещания новых американских жертв (!). - Потом — попытка переложить ответственность: госсекретарь Рубио утверждает, что убийство Хаменеи — дело рук Израиля, а США вообще не ставили целью смену режима. - В российском инфополе — привычный хаос: - Одни радуются удару по Ирану как торжеству «добра и справедливости». - Другие указывают на двойные стандарты Запада («почему не санкции против США, как против России?»). - Третьи впадают в истерику о «гибели союзника» и скорой бомбёжке России. - Четвёртые активно распространяют фейки и используют всплеск интереса для монетизации каналов. - Предварительный итог: - Иран выстоял, «обезглавливания» не произошло — ни политически, ни военным образом. - США и Израиль оказываются перед выбором: либо бесконечная война на истощение, либо признание ограниченности силы и необходимость реальной дипломатии. - Призыв в Израиле дополнительных сотен тысяч резервистов и попытки втянуть в конфликт соседей Ирана указывают на движение к варианту «война на износ».
Подробный вывод: как здесь «подставил» ИИ — и кто на самом деле подставил ТрампаЕсли взглянуть чуть глубже, история с ИИ в этом конфликте — это не про «злой алгоритм», который подвёл Трампа, а про то, как человеческое сознание всё чаще перекладывает собственную ответственность на инструменты, которые само же создало.
1. Иллюзия «управляемой реальности»: логика компьютерной игрыВ основе решения об убийстве Хаменеи просматривается не стратегическое мышление, а геймерская метафизика: - есть «главный босс» (верховный лидер); - уничтожаем его — и «юниты» врага либо рассыпаются, либо сдаются; - система управления представляется как монолитная башня Саурона, рухнувшая после смерти хозяина. Это удобный способ думать о мире, в том числе для политиков: он прост, нагляден и даёт иллюзию полного контроля — как интерфейс стратегии в реальном времени. ИИ здесь выступает в роли увеличительного стекла: он моделирует то, что в него закладывают люди. Если заказчик живёт в логике «удар по символу = коллапс системы», модель с большой вероятностью предложит оптимальные сценарии в рамках именно этой логики. То есть: И в этом напоминает психику человека, который строит жизнь на идеализированных образах — партнёра, страны, религии, врага. Когда реальность не совпадает с образом — рушится не мир, а картинка в голове, и человек винит всё вокруг, но только не собственные иллюзии.
2. «Подставил ИИ» как новая форма самооправданияФормально история выглядит так: - Пентагон и силовые структуры США используют Claude (Anthropic) в планировании. - Компания накладывает этические ограничения (запрет на военные применения). - Пентагон требует снять ограничения. - Anthropic отказывается; Трамп грозит разрывом контрактов и переводом их к «дружественным» корпорациям. - Пресса пишет, что именно этот «неправильный» ИИ участвовал в подготовке операции, которая провалилась. Снаружи это подаётся как: «ИИ помог спланировать операцию, ИИ не учёл реакцию и консолидацию Ирана, ИИ подвёл». Но если снять эту маску: - Решение об убийстве Хаменеи принимал не ИИ, а вполне конкретные люди с политическими целями. - Модель не обладает ценностной позицией; она лишь оптимизирует под заданную цель в заданных рамках данных. - Главная ошибка — не в том, что ИИ что-то «не предсказал», а в том, что люди задали неверную постановку задачи: «Как ударить, чтобы сломать систему», а не «Что произойдёт с обществом и регионом через 6–12 месяцев после такого удара». То есть ИИ сделали не источником осторожности, а усилителем авантюризма. Как если бы вы дали калькулятор человеку, который верит в лотерею — он просто будет быстрее считать заведомо глупые ставки.
3. Медиакратия и война как шоуВ этом видео очень чётко прописан образ США как государства, управляемого медиалогикой: - президент — бывший телепродюсер, играющий в жесты и кадры; - важнее момент победного заявления, чем реальное состояние фронта; - удар по лидеру — картинка, которую удобно продать: «мы обезглавили режим», «мы ликвидировали символ». И здесь ИИ становится ещё одним элементом большого шоу: - можно сказать: «операцию помогал разрабатывать ИИ» — и это придаёт действию ореол технологического превосходства; - можно потом сказать: «это советовал ИИ» — и переложить часть моральной ответственности на «нейросеть без ценностей». Так же, как когда-то атомная бомба символизировала власть над материей, современный ИИ для политиков — символ власти над информацией и будущим. Но и там, и там ключевая проблема одна: человек почти всегда переоценивает степень своего контроля над последствиями.
4. Субъективность «ценностей» и крушение либерального образаЕсть важный ценностный излом: - Anthropic и подобные компании декларируют ограничения: не использовать модели в военных целях. - Государство (Пентагон, администрация Трампа) требует снять эти ограничения: ценность безопасности, силы и гегемонии выше любых абстрактных «этических норм». В итоге: - либеральная риторика «мы за права человека, за мир, за верховенство права» вступает в прямое противоречие с реальной практикой: убийство главы суверенного государства, удары по гражданским, шантаж поставщиков технологий; - это разрушает миф о «цивилизованной стороне» как носителе объективного добра. Выходит странный парадокс: часть ИТ-бизнеса пытается вводить этические рамки, а государство, которое должно бы эти рамки охранять, давит их и наказывает «за мораль». Материалисты оказываются в роли фанатиков: ради «реальных интересов» готовы принести в жертву сами основания своего дискурса — права, законы, договоры.
5. Иран как «проверка на реальность»Показательно, что именно Иран дважды подряд (июнь и этот удар) ломает иллюзию «быстрого обрушения режима»: - система управления там построена не как вертикаль одного человека, а как сеть с дублирующими функциями; - идеология шиитского сопротивления предполагает готовность к мученичеству и затяжной борьбе – то, к чему постхристианский Запад психологически плохо готов; - ответ последовал быстро и жёстко, даже после убийства лидера — значит, реальный центр силы не там, где его рисует западная военная фантазия. Трамп и часть американского истеблишмента, похоже, хотели решить конфликт «одним сильным ударом», как в кино, и при этом сохранить образ «защитников демократии». Реальность ответила чем-то ближе к закону кармы: насилие, совершаемое с претензией на справедливость, возвращается в виде хаоса, утраты доверия, роста ненависти и издержек.
6. Что остаётся после «эпической ярости»?На практике мы видим: - Усиление мотивации Ирана: - выстояли после «обезглавливания»; - получили моральное право на жёсткий ответ; - укрепили внутреннюю консолидацию. - Ослабление моральных позиций США и Израиля: - убийство лидера без санкции международных институтов; - удар по школе с десятками погибших детей; - запутавшиеся оправдания, переадресация вины, внутренние политические скандалы. - Рост системной нестабильности: - доверие к переговорам рушится; - война всё больше превращается в войну на истощение с вовлечением соседних стран; - технологические и медийные инструменты (ИИ, соцсети) всё сильнее используются не для понимания реальности, а для манипуляции ей. И в этом смысле «подставил Трампа ИИ» — удобная легенда. Но реальность прозаична: Трампа подставили - собственная вера в медийный образ «сильного хода», - окружение, мыслящее категориями игр и сериалов, - и отказ видеть в противнике не картинку «режима», а сложное общество, привыкшее выживать в условиях давления. ИИ лишь подчёркивает эту человеческую слепоту, делая её быстрее, масштабнее и технологичнее.
Если вынести из этой истории не политический, а жизненный урок, он довольно простой: когда мы доверяем сложным алгоритмам (или чужим мнениям) управление судьбами — своими, государства, мира — как часто мы проверяем саму постановку задачи, а не только «качество совета»? И не превращаем ли мы свои собственные иллюзии в оружие, которое рано или поздно разворачивается против нас?