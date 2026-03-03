Согласно дошедшим до нас дневникам и воспоминаниям, в 1914 г. в первые дни мировой войны воодушевленные молодые британцы грезили победой за несколько дней. Они искренне сочувствовали тем, кто получил предписание о мобилизации и отправке на континент на 10-15 дней позже, ведь те даже не успеют принять участие в победе. Повоевать успели все, погибло порядка 0,9 млн, включая молодое поколение элиты, бездарно положенное в бельгийских болотах. Ну а умение ждать и чувство времени пришло с опытом, когда на фронте стало без перемен.

В первые недели СВО в феврале 2022 г. многие считали дни, сверяя с графиками исторических блицкригов. Осенью 2023 г. после начала противостояния Израиля и палестинцев точно так же мониторили события, не спали ночами, чтобы не пропустить ничего важного. Противостояние Индии и Пакистана прошло уже спокойнее, как и первые такты ирано-израильско-американских обменов ударами. Человеческая психика ко многому привыкает, появляется чувство времени и иммунитет к информационным манипуляциям.

Отрадно, что массированные информационные вбросы перестали находить настолько питательную почву, как было ранее, алармизма про разгромное поражение Ирана стало минимум. Всем волнующимся можно просто посоветовать сравнить летящее между персами и их противниками с количеством «подарков», что ежедневно направляются Россией по киевскому режиму, и ничего, последние как-то держатся. В прошлый такт ракет у США и Израиля хватило на 12 дней «дискуссии», ВПК они не разгоняли, Киев тоже требуется поддерживать, ждём-с…

Про геополитические цели и задачи происходящего сказано много, военные результаты будут видны через некоторое время, пока же всё для Ирана в рамках допустимого, ни о какой катастрофе речи не идёт. Персы изначально планировали играть от обороны, сдерживая натиск и отвечая контратаками. Об этом можно судить по скорости реакции после потери руководства, да и атака на Оман, за которую извинились и списали на инициативу на местах, говорит о высокой автономности и устойчивости управления.

По предварительным данным Иран вынес две базы США, чего ранее не делал (Бахрейн и Ирбиль) и без каких-либо сантиментов начал бить по арабским режимам, что прикрывались независимостью, но реально играли против него. Уроки были извлечены, зачем заниматься обменом дальними ударами, если много ближе есть вполне законные цели. Пока Иран пытается не повышать ставки, не создавать проблемы поставкам нефти в Китай, но перекрывать пролив он начал первым, чуть позже “неизвестные” снайперы добавят хаоса уже по его танкерам.

В отношении снайперов. США нужно в обязательном порядке пригнать на Ближний Восток корабли Франции, Британии и Германии. Французский и британский авианосцы должны приплыть (в данном случае не ходят, а именно плывут). Если по американскому авианосцу на поражение иранцы бить гиперзвуком не готовы, да и дела у него вдруг появились в Индийском океане, то вот по этим вот – грешно будет не ударить.

Гиперзвуковые ракеты могут прилететь с Каспийского моря, вроде как должны дотянуться. Это будут самые совершенные иранские разработки, не хуже, но и не лучше российских. Волшебство. Скажем больше, при наличии политического решения, Иран сможет даже топить своими гиперзвуковыми ракетами корабли в Северном море, главное, чтобы эти «боевые бобры» на него напали и дали повод. Ждём-с. Есть за что, и доказать они ничего не смогут. Однако, боюсь струсят приплыть.

И, да, не надо никуда спешить, стратегия не тождественна детскому мату в шахматах, мы вступили в 30-летие эпохи войн и катастроф, наберитесь терпения, к тому же Россия через свою основную битву уже прошла, дальше будет легче – ну это такой позитив…

