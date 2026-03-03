Андрей Школьников: О чувстве времени и снайперах с гиперзвуком
Согласно дошедшим до нас дневникам и воспоминаниям, в 1914 г. в первые дни мировой войны воодушевленные молодые британцы грезили победой за несколько дней. Они искренне сочувствовали тем, кто получил предписание о мобилизации и отправке на континент на 10-15 дней позже, ведь те даже не успеют принять участие в победе. Повоевать успели все, погибло порядка 0,9 млн, включая молодое поколение элиты, бездарно положенное в бельгийских болотах. Ну а умение ждать и чувство времени пришло с опытом, когда на фронте стало без перемен.
В первые недели СВО в феврале 2022 г. многие считали дни, сверяя с графиками исторических блицкригов. Осенью 2023 г. после начала противостояния Израиля и палестинцев точно так же мониторили события, не спали ночами, чтобы не пропустить ничего важного. Противостояние Индии и Пакистана прошло уже спокойнее, как и первые такты ирано-израильско-американских обменов ударами. Человеческая психика ко многому привыкает, появляется чувство времени и иммунитет к информационным манипуляциям.
Отрадно, что массированные информационные вбросы перестали находить настолько питательную почву, как было ранее, алармизма про разгромное поражение Ирана стало минимум. Всем волнующимся можно просто посоветовать сравнить летящее между персами и их противниками с количеством «подарков», что ежедневно направляются Россией по киевскому режиму, и ничего, последние как-то держатся. В прошлый такт ракет у США и Израиля хватило на 12 дней «дискуссии», ВПК они не разгоняли, Киев тоже требуется поддерживать, ждём-с…
Про геополитические цели и задачи происходящего сказано много, военные результаты будут видны через некоторое время, пока же всё для Ирана в рамках допустимого, ни о какой катастрофе речи не идёт. Персы изначально планировали играть от обороны, сдерживая натиск и отвечая контратаками. Об этом можно судить по скорости реакции после потери руководства, да и атака на Оман, за которую извинились и списали на инициативу на местах, говорит о высокой автономности и устойчивости управления.
По предварительным данным Иран вынес две базы США, чего ранее не делал (Бахрейн и Ирбиль) и без каких-либо сантиментов начал бить по арабским режимам, что прикрывались независимостью, но реально играли против него. Уроки были извлечены, зачем заниматься обменом дальними ударами, если много ближе есть вполне законные цели. Пока Иран пытается не повышать ставки, не создавать проблемы поставкам нефти в Китай, но перекрывать пролив он начал первым, чуть позже “неизвестные” снайперы добавят хаоса уже по его танкерам.
В отношении снайперов. США нужно в обязательном порядке пригнать на Ближний Восток корабли Франции, Британии и Германии. Французский и британский авианосцы должны приплыть (в данном случае не ходят, а именно плывут). Если по американскому авианосцу на поражение иранцы бить гиперзвуком не готовы, да и дела у него вдруг появились в Индийском океане, то вот по этим вот – грешно будет не ударить.
Гиперзвуковые ракеты могут прилететь с Каспийского моря, вроде как должны дотянуться. Это будут самые совершенные иранские разработки, не хуже, но и не лучше российских. Волшебство. Скажем больше, при наличии политического решения, Иран сможет даже топить своими гиперзвуковыми ракетами корабли в Северном море, главное, чтобы эти «боевые бобры» на него напали и дали повод. Ждём-с. Есть за что, и доказать они ничего не смогут. Однако, боюсь струсят приплыть.
И, да, не надо никуда спешить, стратегия не тождественна детскому мату в шахматах, мы вступили в 30-летие эпохи войн и катастроф, наберитесь терпения, к тому же Россия через свою основную битву уже прошла, дальше будет легче – ну это такой позитив…
Теги события:
иран сша война гиперзвуковое оружие геополитика военные базы сша авианосцыАндрей Школьников
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. Чувство времени и войны - В 1914 году британцы ожидали «короткой победоносной войны», сочувствовали тем, кто мобилизуется позже — те якобы «не успеют на победу». - Итогом стала многолетняя бойня и почти миллион погибших британцев, включая значимую часть элиты. - Опыт затяжной войны формирует другое чувство времени — ожидание, терпение, понимание масштабов. 2. Современные конфликты и привыкание психики - В первые недели СВО в 2022 году многие «жили по графикам блицкрига». - Осенью 2023 — похожая истерика вокруг конфликта Израиля и палестинцев, ночной мониторинг новостей. - События вокруг Индии–Пакистана и первые обмены ударами Иран–Израиль–США уже воспринимаются более спокойно. - Психика привыкает, развивается некий «иммунитет» к информационным всплескам и истерике. 3. Информационные вбросы и снижение алармизма - Массовые панические сценарии («разгромное поражение Ирана», «всё пропало») уже хуже заходят. - Автор предлагает сравнить интенсивность обмена ударами с тем, как Россия ежедневно наносит удары по Украине — и там системы всё ещё функционируют. - У США и Израиля при предыдущем раунде «ракетной дипломатии» хватило ресурса примерно на 12 дней активных действий и обсуждений; серьёзного наращивания ВПК под это они не делали. 4. Военные и геополитические итоги для Ирана (промежуточно) - Военные результаты сейчас неочевидны, их можно будет оценить позже, но катастрофы для Ирана не наблюдается. - Иран действует изначально «от обороны»: сдерживает удары, отвечает контратаками. - Быстрая реакция после потери части руководства и эпизод с ударом по Оману (за который извинились, списав на «инициативу на местах») показывает автономность и устойчивость управления. 5. Расширение диапазона целей Ирана - По предварительным данным, Иран нанёс удары по двум базам США (Бахрейн и Эрбиль), чего ранее избегал. - Начал бить и по арабским режимам, которые формально держались независимости, но фактически играли против Ирана. - Иран «извлёк уроки»: нет смысла разменивается только дальними ударами, если рядом есть более удобные и «легитимные» цели. 6. Нефть, проливы и будущий хаос - Иран старается не повышать ставки до уровня, когда будет сорвана стабильность поставок нефти в Китай. - При этом именно Иран первым начал фактически перекрывать пролив. - Автор прогнозирует дальнейшее нарастание хаоса, включая «неизвестных снайперов», которые могут начать работать по иранским танкерам. 7. Европейские корабли как будущие мишени - США нужно «подтянуть» на Ближний Восток корабли Франции, Британии, Германии; британский и французский авианосцы — «должны приплыть». - По американскому авианосцу Иран якобы не готов применять гиперзвуковое оружие, к тому же тот вовремя отвёлся в Индийский океан. - А вот по европейским авианосцам, по мысли автора, «грех не ударить», если те окажутся вовлечёнными и дадут повод. 8. Возможности и символика гиперзвукового оружия - Иранские гиперзвуковые ракеты, стартуя с Каспийского моря, теоретически могут достать корабли в Восточном Средиземноморье. - Автор подчёркивает: они «не хуже, но и не лучше российских» — создаётся образ технологического паритета в определённом классе оружия. - При наличии политического решения Иран теоретически мог бы поражать корабли в Северном море, если те сами начнут агрессию и дадут формальный повод. - При этом, по мнению автора, доказать иранскую причастность к таким ударам будет крайне сложно. 9. Сомнение в готовности Европы «прийти под удар» - Автор выражает скепсис, что европейские авианосцы «осмелятся приплыть» в зону максимального риска. - Подтекст: Европа хочет символического присутствия и политической позы, но не готова к большому риску столкновения с серьёзным ударом по своим силам. 10. Стратегия, время и «эпоха войн» - Не стоит спешить и требовать мгновенных результатов — стратегия ≠ «детский мат» в шахматах. - Мы, по формулировке автора, входим в «30-летие эпохи войн и катастроф» — это надолго. - Нужны терпение и умение жить с длительной нестабильностью. - При этом автор утверждает, что Россия уже прошла через свою «основную битву», дальше будет легче — это подаётся как элемент «позитива».
Подробный вывод и философский разборЕсли отбросить публицистический стиль и эмоциональные обороты, текст Андрея Школьникова — это размышление о времени, адаптации и изменении человеческого восприятия войны в эпоху гиперзвука и информационного шума.
1. Чувство времени: от романтики блицкрига к выученному терпениюВ 1914 году, как и в 2022-м, массовое сознание жило в логике «быстрой победы». Для молодого британца начала XX века война — почти приключение с чётким финалом. Для человека начала XXI века — ещё один «сюжет» с ожидаемой развязкой «через несколько дней/недель», измеряемой новостными циклами и телеграм-каналами. Но реальность — затяжная, вязкая, как те самые «бельгийские болота», в которых погибла британская элита. В этом есть определённый парадокс: - Современные люди живут в режиме ускоренного времени: клипы, короткие новости, «штурм» внимания. - А войны и геополитика по-прежнему разворачиваются в масштабах лет и десятилетий, а не недель. Автор проводит линию: - сначала — эйфория, ожидание быстрого финала; - затем — усталость, привыкание, переформатирование внутреннего «чувства времени». Так, как организм перестаёт каждый раз реагировать панической вспышкой на громкий звук, так и общество перестаёт вздрагивать от каждого «исторического» вброса. Это опасно и полезно одновременно: - Полезно: снижается управляемость через страх, истерику, апокалиптические настроения. - Опасно: война и страдание начинают восприниматься как фон, «нормальность», нечто рутинное. Это напоминает психологический механизм десенсибилизации: повторение травмирующего фактора снижает остроту восприятия. Человек в зоне конфликта может в какой-то момент пить чай под звуки обстрелов как под дождь. В масштабах информационного поля — то же самое.
2. Информационная война как «первая линия фронта»Текст подчёркивает: в начале СВО и в первые фазы ближневосточных столкновений общество жило в режиме: - «живого мониторинга ночных обстрелов»; - постоянного потребления новостей; - экзистенциальных страхов «сейчас всё рухнет». Но затем наступает насыщение. Люди, образно говоря, перегорели. Информация из инструмента контроля становится шумом. В этом смысле: - «иммунитет» к информационным вбросам — это форма психической самозащиты; - но и признак того, что трагическое стало нормой. Похожего рода явление можно увидеть и в истории: - в начале Первой мировой — массовый энтузиазм, добровольцы, вера в «дом к Рождеству»; - к середине — усталость, цинизм, фронтовой юмор, окопная философия. Интересно, что в цифровую эпоху этот путь проходит не поколение, а зачастую те же самые люди за 1–2 года.
3. Иран как игрок «длинной партии»Школьников интерпретирует действия Ирана как пример стратегии, исходящей из понимания длительности конфликта: - Иран действует от обороны, не спеша обрушить мировой рынок нефти и не перекрывая жизненно важные потоки для Китая. - Одновременно он расширяет поле допустимых целей: - ранее — осторожность в ударах по США и «союзным режимам»; - сейчас — удары по базам США и по арабским партнёрам Запада. Это уже не реактивная логика «нас ударили — мы ударим туда же», а переразметка карты дозволенного: что раньше считалось слишком рискованным, сейчас становится опцией. Показательная деталь — эпизод с Оманом: - удар, - извинения, - списывание на «инициативу на местах». С точки зрения управления — это демонстрация устойчивой системы, где существует многоуровневая автономность, но при этом центр достаточно силён, чтобы публично брать под контроль последствия. В языке программирования это похоже на распределённую архитектуру: - есть множество микросервисов (региональных структур, силовых подразделений, союзных формирований), - центральный оркестратор не может управлять каждым пакетом данных, но задаёт общую логику и при необходимости корректирует поведение системы.
4. Гиперзвук: техника, символ и инструмент политикиГиперзвуковые ракеты — это не только оружие, но и символ перенастроенного мира: - Раньше контролировать морские и воздушные коридоры могли главным образом флоты великих держав. - Теперь даже региональный игрок при наличии высокоточного и высокоскоростного оружия может сделать присутствие авианосцев и крупных надводных группировок крайне рискованным. Важно отличие реальной обороны от политической фантазии: - На практике запуск гиперзвука по авианосцу — это не просто военная акция, это политическое событие планетарного масштаба. - Автор, однако, сознательно играет гиперболой: - «грешно не ударить по британскому и французскому авианосцам», - «можно будет топить корабли в Северном море». Это не прогноз в строгом смысле, а демонстрация смещения баланса: сам факт обсуждения такой возможности уже меняет поведение всех участников. В философских терминах: мы живём в мире, где само «возможное» (в смысле: технически достижимое, номинально допустимое) влияет на решения не меньше, чем реальное.
5. Европа как фигура в чужой игреШкольников показывает Европу как: - субъекта, желающего участвовать в «большой игре», - но не готового нести большую цену за этот статус. Отсюда скепсис: «приплывут ли авианосцы под реальный риск получения гиперзвука?» Существуют две плоскости: 1. Военная – оценка собственных возможностей по ПВО/ПРО, уровню эскалации, возможным потерям. 2. Психологическая/политическая – готовность общества и элит принять удар по крупному кораблю как нечто возможное (с гибелью сотен моряков, вопросами «зачем мы туда полезли?»). Геополитическая зрелость — это умение понимать, где проходит порог допустимого риска. Если Европа действительно окажется неготовой платить высокую цену, то её роль в будущей архитектуре мира окажется скорее символической, чем реальной.
6. «30-летие войн и катастроф»: длинная волна историиКлючевой тезис в финале текста: мы вступили в эпоху, когда: - конфликты будут длиться годами и десятилетиями; - периоды относительного мира будут лишь паузами, а не окончанием противостояния; - глобальная нестабильность — новый фон, а не «отклонение от нормы». Этот взгляд перекликается с историческими подходами: - Теория длинных циклов (Кондратьев, Бродель): периоды обновления мира обычно проходят через кризис, войну, разрыв старых структур. - Циклы смены гегемонов (мировая-системная теория Валлерстайна): конфликт между старым и новым центром силы сопровождается серией войн. Подобно тому, как Первая мировая не решила всё, а лишь стала прологом ко Второй, современная фаза конфликтов, возможно, — только начало большой перестройки геополитического «ландшафта». Автор, правда, добавляет «оптимизм»: Россия, по его мысли, уже прошла через свою главную битву, и теперь ей будет «проще». Но это утверждение: - психологически понятно — людям важно верить, что «самое страшное уже позади»; - исторически — далеко не гарантировано: истории известны примеры, когда на смену одной «главной битве» приходила другая, более разрушительная. Тут мы упираемся в субъективность прогноза: для одних «основная битва» — уже сейчас; для других — то, что мы видим, лишь прелюдия.
7. Практический смысл: как жить в таком времени?Если мы принимаем (пусть и не как абсолютную истину, а как рабочую гипотезу), что: - мир входит в период длительной турбулентности; - войны и катастрофы станут не исключением, а фоном; - информационная война будет сопровождать любой конфликт; возникает вопрос: как выстраивать свою личную стратегию? Несколько практичных выводов: 1. Не путать тактическую динамику с стратегической. То, что один день или даже несколько месяцев всё выглядит «катастрофически» или, наоборот, «победно», не означает окончательный исход. Войны и кризисы сегодня — марафон, а не спринт. 2. Развивать собственное чувство времени. Уметь: - выключать круглосуточный новостной поток; - различать реальное изменение баланса и просто «громкие заголовки»; - не сжигать свою психику на бесконечном мониторинге. 3. Сохранять критическое мышление к апокалиптическим нарративам. Любая сторона конфликта заинтересована в управлении страхом. «Завтра всё рухнет» — удобный инструмент манипуляции, но плохой советчик, если нужно принимать долгосрочные жизненные решения. 4. Понимать, что война — не только танки и ракеты, но и распределение смыслов. Бои идут не только за территории, но и за: - право определять, что считать победой или поражением; - чьи потери считать «нормальными», а чьи — «ужасными»; - кого называть агрессором, а кого — жертвой.
8. Философская нота: время войны и время человекаВойна обостряет один фундаментальный разрыв: - Историческое время — десятилетия, геополитические циклы, смена миропорядков. - Личное время — жизнь одного человека, его страхи, надежды, планы на ближайшие годы. Когда автор говорит о «30-летии войн и катастроф», это легко произносится на уровне абстракции, но: - для человека в 20 лет — это почти вся его взрослая жизнь; - для человека в 50 — это, возможно, весь оставшийся активный период. Отсюда главный вопрос не в том, кто победит в очередном раунде (Иран, США, Россия, Европа), а в том: - каким будет внутреннее состояние человека, живущего внутри постоянной угрозы; - останется ли у него пространство для человеческого, а не только политического измерения бытия. Истина здесь, пожалуй, не в том, «кто технически кого может утопить гиперзвуком», а в способности: - не терять человечность в тени больших стратегий; - хранить трезвость взгляда, не превращаясь ни в истеричного алармиста, ни в циничного наблюдателя, для которого гибель людей — просто «цифры в сводке».
В завершение — вопрос, который, возможно, стоит задать себе, читая такие тексты: Если мы действительно входим в «30-летие войн и катастроф», то в чём для тебя лично будет заключаться зрелое чувство времени: в ожидании «большой победы», в попытке просто выжить или в поиске собственного смысла и достоинства посреди затяжной нестабильности?