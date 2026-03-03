4 года войны в информационном поле, или Почему План «А» не задался у всех | Андрей Масалович
Андрей Игоревич Масалович – он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности – об уроках, вызовах, провалах и успехах, нас и наших врагов, которые пополнили российский опыт информационной войны за 4 года Специальной военной операции. Насколько этот опыт помогает в формировании национальной тактики и стратегии противостояния в дальнейшей глобальной гибридной войне, которая, к сожалению, не закончится даже когда в полях Украины перестанут стрелять…
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. «План А» не задался у всех сторон - У российского руководства, по мнению Масаловича, изначально никогда не бывает одного плана — всегда есть варианты B, C и т.д. - Условный «план А» Запада и Украины (быстрая информационная победа, санкционный шок, военный обвал России) тоже не сработал. - Уже на 5‑й день стало понятно, что конфликт затянется, и к «длинной дистанции» противники России не были готовы. 2. Фальстарт Украины в информационной войне - Европа и Украина заранее готовили первые санкционные пакеты и информационные шаблоны — по первым шагам было видно, что «эту операцию ждали». - Но к долгой войне не подготовились: последующие санкции и инфоповоды стали менее качественными и слабо продуманными. - Хрестоматийный пример — история с «островом Змеиный»: - На деле гарнизон быстро сдался в плен. - В украинском нарративе — героическая гибель, легенда, награждения. - Это позволило России с самого начала показать: «они лгут в лоб», а значит, подорвать доверие к их информационным источникам. 3. Главная ошибка противника — выбор «дистанции» - Масалович использует метафору забега: - Украинская и западная стороны повели себя как спринтеры, выложившись в первые дни: максимальный накал, массовые фейки, тотальный черный пиар. - Россия, слабее в глобальном информационном поле, вынуждена была бежать «марафон»: экономить силы, выстраивать долгую линию доверия. - Когда «спринтеры» выдыхаются, доверие к ним падает, и кривая доверия к российской стороне начинает расти и в какой‑то момент пересекается. - Кульминационный момент, по оценке Масаловича, — провал «курского контрнаступа» Украины: - После него Украина, как источник информации для мировой аудитории, «исчезла». - Люди за рубежом перестали смотреть официальные украинские ресурсы, но стали чаще смотреть российские. 4. Самострелы украинского инфополя: одноразовые «говорящие головы» - В первые 4–5 дней украинские топ‑спикеры (включая Аристовича) несли, по выражению Масаловича, «охинею». - Их задача — одномоментный эффект, перехват внимания, закрытие реальных процессов. - Однако такой подход «сжигал» этих фигур: - После серии диких заявлений им уже не верили, наоборот — их выступления толкали аудиторию идти к российским источникам, чтобы «проверить, как там на самом деле». - В результате сильнейшие информационные ресурсы Украины были дискредитированы собственными же действиями. 5. Провокации типа Бучи: поспешность и предсказуемость - Буча, по мнению Масаловича, была сделана «наспех» и по кальке с геббельсовских провокаций 1944 года. - Из‑за шаблонности и спешки: - Ее было сравнительно легко анализировать и опровергать по деталям. - Использовались даже украинские технические инструменты (программа SunCalc) для проверки времени съемки по теням. - Россия не была единственной, кто усомнился: аналогичные выводы публично сделали и турецкие эксперты. 6. Информационная атака как прививка - Если информационный удар не добился мгновенного эффекта (противник не сломался здесь и сейчас), он превращается в прививку: - Общество учится отличать манипуляции. - Следующие атаки по схожему паттерну работают хуже. - За 4 года таких «прививок» накопилось много, и, по словам Масаловича, «мозги потихоньку встают на место». 7. Нас недооценили в кибер- и техносфере - В конце февраля – начале марта 2022 года на Байкале прошла конференция по ИБ: - В одном месте оказались айти-директора крупных компаний, хакеры, специалисты по мониторингу, госструктуры. - Стало ясно: если бы Запад действовал в первые дни более жестко и скоординированно, могли бы рухнуть: - госкомпании, промышленные цепочки, ВПК и критическая инфраструктура. - Но удар оказался несистемным; «на коленке и на зубах» удалось удержать устойчивость. - Масалович связывает это и с тем, что Россия, как Тайвань, около 8–10 лет «тихо готовилась», хотя общество этого почти не осознавало. 8. Длинная война как «операция очищения» - С точки зрения Масаловича, короткая кампания ничего бы не изменила внутри России. - Длительное противостояние: - высвечивает «неправильных людей» на постах, с чужими интересами и чужими деньгами; - заставляет систему чиститься — кто‑то уже «сидит не на должностях, а в других местах»; - показывает, насколько страна не была готова системно. - Он проводит историческую аналогию: во время ВОВ, столкнувшись с кумулятивными снарядами, СССР сумел за 4 дня пройти весь цикл от анализа до запуска в войска своего аналога. Сейчас такой мобилизации решений часто не хватает. 9. Медлительность и отсутствие мобилизации общества - Масалович подчеркивает, что решения в России принимаются медленно: между пониманием проблемы и ее исправлением — месяцы. - «Мобилизация общества» в полном смысле так и не случилась: - элиты и творческая среда неоднородны, есть много «сторонящихся», сомневающихся, тех, кто внутренне против; - детский прямой патриотизм советского типа ушел, но взамен возникла сложная, противоречивая картина. 10. Капитализм разоблачен, иллюзии о «рае на Западе» рушатся - Война стала гигантской демонстрацией того, как работает глобальный капитализм: - цинизм элит, инструментальность «предателей», двойные стандарты. - Иллюзии «нас там ждут» и «где‑то есть рай в ЕС или США» разрушаются: - перебежчики сталкиваются с презрением и употребляются как расходный материал. - Масалович вспоминает Маркса и идею о том, что капитализм как система по сути враждебен человеку. 11. Человеческий ресурс Украины конечен - Если рассматривать войну как «материальный процесс», по его оценке: - при сохранении текущего темпа примерно к осени 2027 года у Украины закончится мобилизационный ресурс — «те, кого можно отправить на фронт». - Чтобы кто‑то другой пошел воевать за Украину своей живой силой и смог это объяснить своему обществу, нужно чудо: - «Второй Украины не будет», массового желания повторить этот сценарий нет. 12. Ошибки других игроков: пример Ирана и «медленные» государства - Иран, по его словам, вел себя заносчиво и медленно, игнорируя ранние сигналы угрозы; - за две недели до удара по нему в конце мая–начале июня все маркеры подготовки уже были видны, но не были использованы. - В современном мире те, кто «хочет жить по‑старинке медленно», не выживут: скорость реакции становится критерием выживания. 13. Комический аспект упадка гегемона - История с аварией на американском авианосце (канализация, затопление, фактический вывод из строя) символична: - образ «мирового гегемона» все чаще разоблачается через нелепые сбои, не стыкующиеся с мифом о всесильности. 14. Внутренний фронт: Телеграм, доверие и неумение объяснять - История с Телеграмом и давлением на него со стороны российских властей — пример того, как по сути правильная тревога подается так, что в нее никто не верит. - Суть претензии: - Телеграм давно «дыряв» для спецслужб США, данные россиян (включая приватные чаты) фигурировали в американских судах еще с 2018 года. - Но объяснение обществу было сделано грубо, топорно, с ощущением давления и цензуры. - Технически существуют российские мессенджеры (около 10, из них 3 нормальных, 2 сертифицированных), но в публичной подаче создается ощущение: «либо Телеграм, либо голуби». 15. Мы умеем, когда хотим: пример операции «Орешник» - Масалович приводит в пример феноменально успешную информационную операцию вокруг ракеты «Орешник»: - за неделю российские службы создали в мире образ супероружия; - любые попытки обесценить или рационализировать («собрали на коленке, две штуки осталось») тонут в уже навязанном нарративе. - Это доказательство: в России есть профессиональная команда, способная к мастерским информационным операциям. Но она включается редко и явно не на всех направлениях. 16. Проблема официального языка и потери смысла - Официальные формулировки («хлопок», «упали обломки», «военнослужащий проявил бдительность…») вызывают недоверие и раздражение. - На самом деле каждый день происходят реальные, яркие, человеческие подвиги — и прошлой войны, и нынешней: - их можно было бы оформлять в истории, фильмы, песни, школьные хрестоматии. - пример — эпизод с танком «Алеша», или множество случайно попавших в сеть боевых записей. - Вместо живого языка и человеческого лица подвига создается обезличенный бюрократический текст, который не зажигает и не воспитывает. 17. Информационная война против регионов и общества - Атаки ЦПСО и смежных структур строятся по схеме: - находят проблемные точки (мигранты, молодежь, школьные инциденты), - усиливают напряжение, - раздувают частные случаи до общего ощущения «все катится в пропасть». - Ошибка российских регионов: - каждое событие воспринимается как локальное ЧП, а не как звено цепочки; - не видят, что это копирование одного и того же сценария в разных точках страны. - Отсюда — постоянное «раскачивание» общества, с которым пока борются несистемно. 18. Рутина войны и опасность привыкания - Война для многих стала рутиной: - кто‑то научился на ней просто «сидеть до пенсии», - кто‑то зарабатывать, - исчезает ощущение, что нужно напрячься для решающего рывка. - Это опасная тенденция: инерция подрывает способность к мобилизации и делает информационный фронт уязвимым. 19. Есть ли прогресс и побеждаем ли в информационной войне? - Прогресс есть: - выросла устойчивость к фейкам; - накоплены теоретическая и практическая базы — уже есть «книжки и методички», а не только импровизации; - противник серьезно потерял доверие и исчерпал часть ресурсов. - Но: - нет системного отношения к инфовойне как к равнозначному фронту; - многие компетенции есть «точечно», а не как норма управления; - язык и образы часто работают против нас.
Подробный вывод: что на самом деле происходило эти 4 года в информационном полеЕсли отойти от частностей, в этом разговоре проглядывает несколько глубоких сюжетов.
1. Война как проверка картины мираИнформационная война — это не только про фейки и ролики, а про столкновение образов реальности. Западный и украинский нарративы первые дни строились на уверенности: - Россия рухнет под санкциями; - общество взорвется от шока; - военный крах оформится через быстрый психологический перелом; - мир охотно «купит» картинку, которую нарисуют медиа. Российская картина была иной: «Это надолго. Это не про скорую победу, а про выживание и перевес на дистанции». Получилась странная ситуация: те, кто были сильнее в медиа, решили играть спринт; те, кто слабее — вынужденно пошли в марафон. И именно это перевернуло расстановку сил. С точки зрения философии истины тут интересен сам механизм: первые дни никто не знает, «как оно на самом деле», все работают с ожиданиями и страхами. Но время — жесткий фильтр: ложь, повторенная тысячу раз, может победить день, неделю, месяц, но когда события идут годами, реальность начинает тихо мстить любым красивым мифам.
2. Ложь как краткосрочный актив и долгосрочный ядУкраина и поддерживавшие ее структуры в первые дни сделали ставку на максимальную эмоциональную ложь. Это дало краткий всплеск мобилизации, но разрушило доверие к себе же. Аристович и прочие медийные лица выполняли задачу моментального эффекта — как одноразовые ракеты: выстрелил — сгорел. Философски это типичный пример проблемы инструментального разума: когда истину подменяют полезностью «здесь и сейчас». Можно выиграть эпизод, но проиграть историю. Россия, по Масаловичу, оказалась почти случайным бенефициаром: просто потому что на фоне откровенной театрализации и фальсификаций ее более сдержанный и «скучный» стиль внезапно стал выглядеть правдоподобнее. Не потому что он идеален, а потому что другой оказался еще хуже. Это напоминает психологию личных отношений: когда один человек начинает врать и манипулировать, другой автоматически получает бонус доверия — просто за минимальную честность. Но это не освобождает второго от ответственности — позже с него тоже спросят.
3. Война как «санитар леса» для иллюзийМасалович много говорит об иллюзиях — это ключевая нить беседы: - Иллюзия про «добрый капитализм» и «рай в Европе/США». - Иллюзия, что предатель Родины будет принят на Западе как герой, а не как инструмент. - Иллюзия, что информационный контроль Запада — абсолютен и вечен. - Иллюзия внутри России, что «можно жить как жили, а оно само рассосется». С этой точки зрения война — чудовищная по цене, но честная зеркальная процедура: она показывает, кто есть кто и чего на самом деле стоит каждая система ценностей. Интересно, что и материалист, и идеалист здесь сходятся: и тот и другой увидят в происходящем момент истины — разоблачение фальшивых кумиров и механизмов эксплуатации.
4. Скорость как новая форма силыЧерез историю с кумулятивными снарядами во время ВОВ и с современным Ираном Масалович формулирует важный принцип: тот, кто способен быстро переосмыслить реальность и перестроить практику, получает шанс выжить. - СССР, поняв суть кумулятивного эффекта, смог за 4 дня пройти путь от идеи до боеприпаса на фронте. - Иран, имея две недели предупреждения по открытым маркерам, ничего не сделал и получил удар. - Россия в 2022‑м удержалась во многом потому, что годы до этого незаметно строила автономные контуры. В информационной войне это выглядит так же: тот, кто быстро учится — перестает быть «мамонтом». Тот, кто держится за прошлые схемы — превращается в мишень для ЦПСО и внешних конструкторов повестки. Здесь возникает вопрос к каждому из нас: мы живем в мире, где скорость не только техническая, но и ментальная. Сколько времени нам нужно, чтобы признать, что привычная картина мира устарела, и сделать из этого практические выводы?
5. Наша главная слабость — не отсутствие сил, а отсутствие понятного смыслаПарадоксально, но из рассказа вылезает не столько нехватка ресурсов, сколько нехватка внятного объяснения: - Телеграм действительно небезопасен с точки зрения суверенной безопасности. - Есть российские альтернативы. - Есть успешные образцы информационных операций (тот же «Орешник»). - Есть реальные подвиги, есть живая ткань нового коллективного опыта. Но всё это: - плохо переводится на человеческий язык; - подается через бюрократию и силовой нажим; - не превращается в цельную историю, в которую можно поверить и которой можно гордиться. В терминах психологии: поступки есть, но нарратива нет. А человек живет не фактами, а смыслами, которые из фактов складываются. Отсюда и главный вызов: можно выиграть десяток информационных сражений, но если свое общество не чувствует, во имя чего живет и что строит, оно остается уязвимым для любой искусной лжи.
Практическая линия: что из этого следует1. Информационная война — не приложение к военной, а равноправный фронт. Ее надо проектировать и вести системно: с кадрами, методиками, аналитикой, обратной связью, а не как череду спонтанных реакций на чужие ходы. 2. Нужен честный и умный разговор с собственным обществом. Не лозунги, не «хлопки» и «обломки», а ясный, человеческий язык о рисках, целях, ошибках и подвигах. Истории о конкретных людях важнее тысяч брифингов. 3. Надо видеть не события, а цепочки. Региональные эксцессы, школьные инциденты, мигрантские конфликты — это не «случайности», а элементы сценариев. Видеть сценарий — значит уметь его разрывать до кульминации. 4. Скорость принятия решений — вопрос выживания, а не удобства. Если в 1942 году можно было перестроиться за 4 дня, то в 2020‑х отговорка «не успели согласовать» выглядит уже не технической, а ценностной проблемой. 5. Работа с собственными мифами и иллюзиями так же важна, как борьба с чужой пропагандой. Пока внутри общества живут неосознанные ожидания («на Западе лучше», «нас там ждут», «оно само рассосется»), любая внешняя сила будет иметь рычаги влияния.
Вся эта картина подводит к вопросу не только о войне, но и о природе истины в эпоху, когда каждый может производить свою реальность в реальном времени: если правда сегодня определяется не только фактами, но и устойчивостью нарратива во времени, какой образ будущего может выдержать проверку годами, а не днями, и какая система ценностей способна не рассыпаться под давлением долгой, «грязной» реальности?