Андрей Игоревич Масалович – он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности – об уроках, вызовах, провалах и успехах, нас и наших врагов, которые пополнили российский опыт информационной войны за 4 года Специальной военной операции. Насколько этот опыт помогает в формировании национальной тактики и стратегии противостояния в дальнейшей глобальной гибридной войне, которая, к сожалению, не закончится даже когда в полях Украины перестанут стрелять…

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

