Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Выступление Михаила Кривоносова на презентации книги — это большой разговор о кризисе современного человека, внутренней зрелости и роли наставника в эпоху хаоса и информационной перегрузки. В центре обсуждения — идея, что учить других можно только после внутренней работы над собой, а ключ к этому лежит не в новой теории, а в состоянии сознания, честности и практике тишины. Разбираются этапы внутреннего взросления, образ «учителя учителей», возможная школа подготовки наставников, работа с молодёжью, ответственность, духовные критерии истины, а также практические принципы, которые участники обсуждают как путь к более цельной и осознанной жизни.

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.asp

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Презентация книги «Учителя учителей» и главная тема встречи

01:33 Книга как инструмент самосознания в эпоху хаоса

03:00 Кто может быть настоящим учителем сегодня

04:12 Как родилась книга и в чём её внутренний импульс

05:29 Кризис человека: перегрузка, страх, усталость

07:29 Кто такой «учитель учителей»

08:26 Три круга внутреннего взросления

11:22 Для кого эта книга и с чего начинается путь

14:13 Практика тишины как возвращение к внутреннему центру

18:01 Идея школы учителей и подготовка наставников

19:16 Работа с молодыми людьми и мост между поколениями

21:23 Эгрегорзащита, воины и вопрос организации

22:29 Возраст учеников и критерии отбора

23:23 Почему человечество отстаёт внутренне от своей мощности

24:30 Поиск проводника и следование душе

26:17 Мужчины-воины, жрецы и тема ответственности

29:09 Пример Пушкина: разрушитель и поэт в одном человеке

30:14 Католицизм, Ватикан и критика глобального доминирования

31:22 Цель человечества и три круга пути

35:16 Любовь как метафизическая основа мироздания

36:47 Что значит название «Учителя учителей»

37:48 Кто такой учитель и как он действует

38:26 Человек и Бог: авторская трактовка единства

39:53 Критерий истины и внутренняя проверка

41:43 «Божественные критерии» и результат в жизни

43:17 Как устроена практика по книге (этапы, 21 день, группа)

45:04 Личный опыт читателей и прикладной эффект книги

48:39 Как книга меняет отношение к людям и конфликтам

50:20 Финальные слова и призыв продолжать работу

51:05 Русская душа, баланс «себя» и «системы»

51:56 Ведическая культура, жертвенность и «энергетические вампиры»

52:55 Работа с предрассудками и личной ответственностью

53:55 Пожелания автору

#Кривонос #РоманГилевич #УчителяУчителей #саморазвитие #наставничество #психология #философия #осознанность #книга #YouTube