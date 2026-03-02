Сергей Цветаев о книгах “Товарищ Песня” и “Боги Юга”
Подробный выводВ этом видео речь идёт не просто о двух свежих книжных новинках, а о личной музыкальной биографии, развёрнутой в эссеистической форме. Формально это сборники колонок, но по сути – две параллельные карты памяти.
1. «Товарищ песня»: советская музыка как хроника идеалов и предательстваПервая книга – о советской музыке, но не в формате «кто, когда и что записал». Цветаев сразу дистанцируется от энциклопедического подхода: факты можно найти в справочнике, его интересует другое – нерв, контекст, то, как песня проживается внутри человека. Отсюда и оптика: - он пишет не «объективную историю музыки», а субъективные, настроенческие тексты, где одна песня может стать поводом поговорить об эпохе, об идеалах, о трусости и смелости; - советская песня у него – не фон, а способ почувствовать, как страна смотрела на себя, на войну, на будущее. Особо выделяется история с Мулявиным и концертной программой по Маяковскому в 1988 году. Цветаев называет это политическим и сценическим самоубийством: выйти в эпоху поздней перестройки с программой, в которой изнутри подрываются «измы», коммунистические штампы, обсуждается разговор с Лениным – это выглядело как вызов самой системе культурных знаков. И здесь важен не только политический риск, но и ощущение, которое он описывает: физическое неудобство, когда смотришь концерт. Это не «стильно» и не «комфортно», это болезненно честно. Человек вдруг говорит то, что действительно думает, и зрителю от этого неловко – словно оказываешься свидетелем внутреннего разрыва, который он решился вынести наружу. С философской точки зрения это интересный момент: - массовая культура обычно сглаживает углы, превращая боль в продукт; - Мулявин, по Цветаеву, делает наоборот – переворачивает всё «наизнанку», включая патриотическую тему (альбом к 40-летию Победы, который власть не хотела выпускать); - за это он платит: становится «опасным», неудобным. Тут же всплывает «Беловежская пуща» с выкинутым куплетом о «детях зубров, не желающих вымирать». Это уже почти метафора о народе, который не хочет быть списанным, рассеянным, растворённым. В момент создания песня кажется «слишком» острой, а с исторической дистанции превращается в пророчество. Музыка у Цветаева постоянно вылезает за рамки звука: она становится формой предчувствия, предупреждения, внутреннего «не согласен» в эпоху, когда внешне всё ещё говорят о светлом будущем.
2. Че Гевара: от иконы до логотипа – и обратноЭссе о Че Геваре логично ложится в эту же линию. Цветаев каждый год публикует текст о нём – значит, это его личный «иконописный» образ. Но он не наивен: - он видит, как Че становится рыночным брендом – его лицо на футболках рядом со стилизованными логотипами фастфуда; - современный дискурс всё чаще клеит на него ярлыки вроде «кровавый убийца», «коммунистический монстр» – в противовес прежнему романтическому образу. И всё же, по мысли автора, между футболкой с Че и футболкой с «Макдональдсом» есть принципиальная пропасть. Формально оба знака живут в одном рыночном пространстве, но внутренний смысл у них разный: - один отсылает к попытке радикальной справедливости, даже если эта попытка была жестокой, противоречивой, кровавой; - другой – к логике потребления, к обезличенному удовольствию, не требующему ни жертвы, ни позиции. Здесь проявляется характерная для Цветаева позиция: он не идеализирует (Че не «святой без пятен»), но сопротивляется полной десакрализации сложных фигур, когда их хотят свести к набору ругательных штампов. Это борьба за право сложного образа на существование в мире, который любит упрощать всё до «свой-чужой», «герой-убийца».
3. «Боги Юга»: Элвис, рок-н-ролл и личная травма как точка входаВторая книга – «Боги Юга» – внешне про другое: про Элвиса, ранний рок, американский Юг. Но и она строится вокруг личного переживания. Ключевой эпизод – подросток впервые по-настоящему слышит Элвиса и в тот же день узнаёт, что тот умер. Встреча с музыкой и встреча со смертью сливаются: кумир сразу же оказывается мёртвым. Для четырнадцатилетнего это шок, почти existential crisis: - он успевает «влюбиться» в голос, а потом узнаёт, что объект влюблённости уже недоступен; - это ломает мир, но одновременно и закрепляет фигуру Элвиса как «бога» – не просто исполнителя, а сущность, которая уже живёт вне времени и тела. Дальше книга – это путешествие по созвездию таких «богов» и «полубогов» – от Биби Кинга до Нины Симон. Но общая интонация остаётся ночной, «полуночной»: эти тексты не про каталогизацию стилей, а про то, как музыка попадает в личную биографию – через случайную кассету, обмен затёртых винилов, странный радиоприёмник.
4. Creedence Clearwater Revival: дисциплина против хаосаНа примере Creedence видно, как Цветаев соединяет любовную преданность музыке с весьма трезвой оценкой. Он честно признаётся: - «Битлз» его не впечатлили; - «Роллинги» разочаровали; - а вот Криденс с их «Suzie Q» и прочим репертуаром ударили в самое сердце. Почему? Не только потому, что «круто звучит». Его восхищает их профессионализм: - многолетние семичасовые репетиции; - предельная подготовленность к студийной сессии; - готовность записывать альбом быстро и недорого, без истерик и позёрства. Тут возникает занятная перекличка с советским опытом дисциплины, но уже без идеологического каркаса: - если в СССР от людей требовали «ударного труда» под лозунги, - то у Криденс это частный, внутренняя этика ремесла – «10 000 часов труда, и ты профессионал». История Вудстока с одним не спящим парнем и зажигалкой – почти притча: - вокруг – «ад» потребления наркотиков и отключки от реальности; - и посреди – один человек, который действительно слушает; - профессионал играет хотя бы для одного, потому что в этот момент это – и есть его истина и его работа. Так рок-н-ролл, которого так любили романтизировать как «бунтарство», у Цветаева вдруг обретает черты классического ремесла. Бунт есть, но он не отменяет труд.
5. Две книги как единая карта внутреннего мираИнтересно, что обе книги лежат на оси «наше – чужое», «советское – западное», но в устах Цветаева это противопоставление постепенно теряет смысл. - С одной стороны, «Товарищ песня» – про то, что «наше», про голос страны, где они выросли, про военное и послевоенное время, про комсомолок и песенки, под которые формировалось сознание. - С другой – «Боги Юга» – про Элвиса, Криденс, блюзовых и джазовых королей, казалось бы, вообще чужую цивилизацию. Но в реальном опыте поколения так не работало: - советский школьник мог любить пластинку про бременских музыкантов и параллельно тайком переписывать Led Zeppelin; - внутренний мир не признаёт идеологических границ так строго, как это хотелось бы государству или догматикам. В итоге «чужое» оказывается не менее родным, потому что именно через него человек нащупывает собственный вкус, боль, взросление. И советская песня, и американский рок в этих книгах – два языка одного и того же опыта. С философской точки зрения тут проявляется важный момент: - культура – не набор флагов, а набор смыслов, которые человек присваивает; - «истина» о песне никогда не исчерпывается ни официальной версией (энциклопедия), ни чисто биографическим анекдотом – она рождается там, где конкретный слушатель проживает её через себя. Цветаев честно признаётся: он пишет только своё восприятие, «не более того». Но именно эта субъективность и ценна. Объективная история музыки стремится быть полной и безличной, и в этом её сила и слабость. Субъективная история всегда уязвима – её легко оспорить фактом, но невозможно отменить как опыт.
И, может быть, здесь и есть главный нерв обеих книг: музыка выступает способом удержать ту часть правды о времени и о себе, которую не сохранили ни учебники, ни новостные сводки. Песни Мулявина, образы Че, голос Элвиса, гитарный ход Криденс – всё это превращается в знаки того, что человек пытался быть честным с собой, встраивал свою жизнь в некий ритм, не всегда совпадающий с официальной мелодией эпохи. И возникает открытый вопрос, который каждый читатель решает сам: где, по-твоему, сегодня рождается подлинная «наша» музыка – там, где её официально объявляют великой, или там, где она незаметно становится частью чьей-то внутренней биографии, даже если её почти никто не слышит?
