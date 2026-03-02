Главная » Видео, История, Творчество

Репортаж со дна будущего моря. Время. Эфир 4 марта 1988

4 0
Переслано от: Советское телевидение

Сюжет о работах по подготовке ложа будущего водохранилища на строительстве Бурейской ГЭС в Амурской области. Интервью директора Бурейской ГЭС А.Смирнова. Автор сюжета – Владимир Ковальчук.

Информационный сюжет программы “Время”. “Репортаж со дна будущего моря”. Эфир 04.03.1988 г.
Главная редакция информации, 1988 г.

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- На месте будущего рукотворного моря пока что сплошной лес — дно водохранилища ещё совершенно не похоже на дно. - Необходимо в кратчайшие сроки вывезти огромный объём леса — около 2,5 млн кубометров. - Лектор отмечает, что при более рациональном подходе можно было бы прямо на месте организовать глубокую переработку древесины (например, производство технологической щепы), но этого сейчас не делают. - Вопрос не сводится только к хозяйственному использованию природных ресурсов: сроки подготовки ложа водохранилища напрямую влияют на своевременный пуск первых агрегатов гидроэлектростанции. - На данный момент выполнена лишь незначительная часть необходимых объёмов работ. - Руководителей и строителей Бурейской ГЭС серьёзно беспокоят медленные темпы подготовки зоны водохранилища. - Подчёркивается, что недопустимо повторять ошибки прошлых гидростроек: нельзя оставлять на дне будущего водохранилища невывезенную деловую древесину.

Подробный вывод

В этом видео речь идёт не только о строительстве крупного гидротехнического объекта, но и о столкновении нескольких логик: хозяйственной, технологической, экологической и временной. С одной стороны, мы видим классическую для крупных проектов ситуацию: пространство будущего водохранилища пока живое, покрыто лесом, и задача людей — за ограниченное время превратить эту экосистему в технический объект, в «ложе» будущего моря. Около 2,5 млн кубометров древесины — это не просто цифра, а колоссальный объём живого леса, который в логике строителей становится «ресурсом», подлежащим срочному вывозу. С другой стороны, автор подчёркивает рациональный, но в данном случае не реализованный подход: древесину можно было бы не просто вывозить как сырьё, а перерабатывать на месте — например, в технологическую щепу. Это не только вопрос экономии и эффективности, но и вопрос отношения к природе: как к сырью или как к сложному, ценному ресурсу, который заслуживает максимально бережного использования. Однако главное напряжение здесь — между временем и осмысленностью. Сроки подготовки ложа водохранилища жёстко связаны с запуском первых агрегатов ГЭС. То есть каждый день промедления в лесозаготовке и подготовке зоны водохранилища автоматически отбрасывает назад весь энергетический проект. В итоге возникает типичная для индустриальных систем коллизия: чем больше давит дедлайн, тем выше соблазн действовать грубо, по-быстрому, жертвуя и рациональной переработкой, и экологической ответственностью. Интересно и напоминание о прошлых ошибках: в зоне других гидростанций после заполнения водохранилища оставалась деловая древесина, утонувшая впустую. Это такой символ человеческой неорганизованности: ресурсы есть, но они оказываются под водой — вне доступа и пользы. Как в психологии или в истории: нереализованные возможности, «уснувшие» под толщей поздних решений. На уровне практического вывода видео настаивает на двух вещах: 1. Нельзя затягивать подготовку ложа водохранилища, иначе пострадают сроки ввода электростанции. 2. Нельзя позволять, чтобы деловая древесина ушла под воду, повторяя прежние ошибки: ценность ресурса должна быть использована, а не похоронена. Философски это ставит вопрос о цене прогресса: как часто мы, стремясь к «пуску агрегатов» — будь то карьера, проект, реформа — идём по более простому, но расточительному пути, не выстраивая систему глубокой переработки, не превращая сырьё (опыт, ресурсы, знания) в нечто более ценное? И где для нас проходит граница между «успеть в срок» и «сделать по-человечески, без расточительства»?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0tak_dNiox0
