Открытым текстом с Анатолием Вассерманом. Выпуск от 01.03.2026

Смотрите в выпуске:

• Служба внешней разведки России сообщила, что Британия и Франция намерены вооружить ядерным оружием Украину. Почему Европа готова пойти на такое вопиющее нарушение международного права?

• В Женеве состоялись переговоры представителей США и Украины, где обсудили пути и условия завершения боевых действий. Кто на самом деле мешает миру?

• Минпросвещения разрабатывает для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям. Какими они будут?

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Ядерная тема и Украина - Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) подписан почти всеми государствами; он запрещает размещать ядерное оружие в неядерных странах. - Служба внешней разведки РФ сообщила: Британия и Франция якобы рассматривают передачу Украине ядерных компонентов и технологий. - Британия, Франция и Украина официально все отрицают. - Нарушители ДНЯО, по логике автора, становятся законными целями для других ядерных держав. - Российские парламентарии обратились к парламентам Британии, Франции, Германии и международным структурам с призывом расследовать эти планы. - Надежда: публичное оглашение подобных намерений делает их реализацию менее вероятной. 2. Позиция США и «ядерный шантаж через Украину» - США воздержались при голосовании очередной антироссийской резолюции по Украине в ООН, заявив, что формулировки не способствуют миру. - Высказывается мысль, что стороны ближе к соглашению, чем когда‑либо. - Звучит предупреждение: попытки ядерного шантажа через Украину обернутся против организаторов. - Утверждается, что Россия способна нанести любому агрессору недопустимый ущерб, что сдерживает «вменяемых», а с «невменяемыми» Россия тоже «справится». 3. Выступление Путина на коллегии ФСБ - Основные акценты: - Противники стремятся нанести России поражение и ищут любой способ это сделать. - Необходимо жестко пресекать русофобию, ксенофобию и религиозную нетерпимость, направленные на раскол общества. - Усилить защиту госграницы и безопасность выборов. - Особое внимание новым угрозам: терроризм и цифровая преступность, значительная часть которой идет из‑за рубежа. - Предлагается: - Укрепить структуры, способные «бить по источникам» цифровых атак и вербовки террористов прямо за рубежом. - Укрепить защиту высокопоставленных силовиков, оборонщиков, чиновников, лидеров общественного мнения, журналистов, волонтеров. - Жестко защищать конфиденциальную, особенно военную и стратегическую информацию, а также перспективные разработки. - Усилить антитеррористическую защищенность инфраструктуры: энергетика, транспорт, места массового скопления людей, критические объекты. - Активнее выявлять агентов и сотрудников зарубежных спецслужб. 4. Женевские переговоры и усталость от Украины - 26 февраля в Женеве прошли встречи: - Украина и США обсуждали «восстановление после СВО». Украина хочет около 800 млрд долларов. - Задача – подготовить следующую трехстороннюю встречу (США–Россия–Украина), чтобы она была максимально предметной. - Отмечается, что даже союзники Украины начинают считать ее территориальные потери неизбежными (упоминается министр иностранных дел США Рубио). - Параллельно в Женеве глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев встречался с представителями США, обсуждая экономическое взаимодействие. - Делается вывод: те, кто рассчитывал серьезно повредить России руками Украины, теперь ищут выходы в собственных интересах; для Украины наихудший сценарий – восстановление взаимовыгодных отношений РФ и США. 5. Польша, Европа и подготовка к большой войне - Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил: - Польша – верный союзник США, но «не будет фраерами». - Он опасается, что США могут пойти на уступки России в Восточной Европе ради ослабления ее связей с Китаем. - Европа слишком долго полагалась на гарантии безопасности США и должна взять на себя больше ответственности. - Обвинил Украину в подрыве газопровода «Северный поток». - Считается, что конфликт на Украине определит, кто станет третьим полюсом глобального баланса наряду с США и Китаем – Россия или ЕС. - Призвал готовиться к войне масштабов, сравнимых со Второй мировой. - Автор видео называет современных европейских политиков «опасно отмороженными» и видит в них основной риск эскалации к мировой войне. 6. Игрушки, детские сады и ценности - Министр просвещения РФ Кравцов анонсировал: - Разработку новой стратегии образования, включая концепцию дошкольного образования. - Составление перечня игрушек для детских садов по возрастам – с учетом психологии и образовательных задач. - Создание системного подхода к оснащению детских садов: минимальный перечень средств обучения, игр и игрушек, соответствующих традиционным ценностям российского народа и способствующих развитию ребенка. - СМИ назвали это «перечнем разрешенных игрушек», хотя официально речь идет о рекомендациях. - Автор подчеркивает: - Решения должны базироваться на экспертном знании детской психологии. - Предложение запретить игрушечное оружие он считает крайне вредным и деморализующим общество. - Уже к концу учебного года Минпросвещения подготовит рекомендации по игрушкам, мультфильмам, литературе для дошкольников. - Отмечается, что в мире (и в России) либеральные круги боятся, что российские материалы для детей будут транслировать «русский взгляд». - Высказывается убеждение, что ценности русской цивилизации, проверенные полутысячелетней (на самом деле – полуторитысячелетней) историей, оптимально способствуют выживанию и развитию человечества; чем больше людей, воспитанных в этой традиции, тем лучше миру. 7. Биотехнологии и биоэкономика - Люди тысячелетиями занимаются селекцией, а последние полтора века – осознанным исследованием законов наследственности и их носителей. - Биотехнологии стремительно расширяют сферу применения, особенно в хозяйстве и медицине. - На «Форуме будущих технологий» президент РФ заявил о необходимости: - Сформировать долгосрочную национальную стратегию развития биоэкономики до середины XXI века. - Признать отставание компетенций выпускников по сравнению с потребностями отрасли. - Обновить профессиональные образовательные программы, при необходимости увеличить бюджетные места и популяризировать биоэкономику. - Ускорить внедрение жизненно важных разработок: искусственные ткани, сосуды, органы. - Снять бюрократические барьеры для этих технологий. - Обеспечить наличие собственных приборов, оборудования, ферментов, биокатализаторов и других критически важных компонентов. - Привлечь бизнес к формированию биоэкономики, защитить внутренний рынок биотехнологий, чтобы компании могли планировать на долгую перспективу и окупать вложения. - Создать эффективную систему поддержки экспорта высокотехнологичной биопродукции. - Использовать для биотехнологий экспериментальные правовые режимы, уже применяемые к ИИ и беспилотникам. - Автор уверен, что у России есть все предпосылки занять ключевые позиции в этом направлении, опираясь как на научную базу, так и на «древнейший опыт взаимодействия с живыми системами».

Подробный вывод и философский ракурс

Если собрать все части этой беседы воедино, складывается цельная картина: мир стоит на разломе между старой архитектурой безопасности и новой реальностью, где ядерное сдерживание, цифровые угрозы, идеологическая борьба и биотехнологический рывок переплетаются в одну ткань.

1. Ядерное сдерживание как предельная мера рациональности

С одной стороны, речь идет о том, как Британия и Франция якобы готовы обойти ДНЯО ради тактического преимущества на Украине. С другой — о том, что Россия напоминает: любой, кто играет в подобные игры, рискует получить «обратку» уже в ядерной логике. Парадокс в том, что само существование ядерного оружия — это постоянно висящее над человечеством доказательство предельного безумия и одновременно последнего предела рациональности. На уровне субъектов (стран, элит, спецслужб) все стараются быть «рациональными в своем безумии»: приблизиться к грани шантажа, но не переступить черту взаимного уничтожения. В этом смысл тезиса: «до самоубийства им пока далеко» — не доверие к нравственности, а ставка на инстинкт самосохранения. Проблема в том, что субъективная «рациональность» элит не равна объективной безопасности мира. Всегда остается риск ошибки, случайности, эскалации по цепочке. И тут возникает неудобный вопрос: если безопасность строится на страхе взаимного уничтожения, не живем ли мы на фундаменте, который по определению нестабилен?

2. Внешний враг и внутренняя спаянность

Выступление Путина на коллегии ФСБ — это по сути программа внутренней мобилизации: - «Они хотят нас разрушить» → - «Надо укреплять границы, защищать выборы, бить по источникам атак, защищать лидеров мнений». С психологической точки зрения это классический механизм: внешняя угроза консолидирует группу, усиливает лояльность и готовность к самоограничениям. В истории это работает всегда — от античных полисов до цифровых государств. Но есть и обратная сторона: чем сильнее акцент на внешнем враге, тем выше риск, что понятие «раскола общества» начнет включать слишком широкий круг несогласных. Граница между реальной защитой страны и подавлением внутреннего плюрализма всегда зыбкая. Для устойчивости системы важно, чтобы «борьба с враждебной пропагандой» не превратилась в борьбу с любой незручной истиной. Тут мы упираемся в вещь, о которой редко говорят открытым текстом: здоровое общество защищает себя не только от внешних атак, но и от соблазна объявить любой внутренний конфликт — «вражеской диверсией». Иначе внутренняя правда (пусть конфликтная, неприятная) начинает восприниматься как угроза, а не ресурс роста.

3. Женевские переговоры и усталость от Украины

Переговоры по восстановлению Украины и параллельные контакты РФ–США через экономические каналы показывают, что реальная политика постепенно сдвигается от идеологического абсолютизма к прагматике интересов. Субъективная истина каждой стороны: - Украина хочет сохранения и восстановления хотя бы в максимально возможных пределах. - Россия – гарантий безопасности и признания новых реалий. - США – минимизации потерь и фокусировки на более важном для себя противнике (Китая). - Европа — сохранения лица и влияния, не распавшись изнутри. Автор видео говорит: «хуже всего для Украины — восстановление взаимовыгодных отношений РФ и США». Это жесткая, но трезвая формулировка: как только великие державы начинают договариваться о своих балансах, интересы малых (или ослабленных) субъектов быстро становятся разменной монетой. Снова возникает многослойная истина: - для одной стороны «справедливость» — это возврат территорий, - для другой – признание итогов войны, - для третьих — стабильный глобальный баланс. А объективная справедливость, что‑то универсальное, практически недостижима, потому что каждый смотрит сквозь призму своей боли и своих ставок.

4. Европа между войной и субъектностью

Сикорский, по сути, формулирует европейский страх: «Нас могут разменять между США, Россией и Китаем. Если не начнем играть всерьез, останемся полем боя, а не субъектом истории». Отсюда его готовность говорить о войне масштабов Второй мировой — как о почти допустимом сценарии. Это удивительная смесь рационального расчёта и идеологической одержимости: - быть «третьим полюсом», - не быть «фраерами» по отношению к США, - готовиться к тотальной войне на своем же континенте. Исторически Европа уже проходила через две мировые войны, порожденные именно такой смесью: - гонки за статус, - взаимных страхов и взаимной недооценки. Парадоксально, но часто именно те, кто больше всего говорит о мире через силу, подводят мир к грани катастрофы. И здесь, пожалуй, один из главных неозвученных вопросов: где проходит грань между ответственным укреплением обороны и самоисполняющимся пророчеством «грядущей большой войны»?

5. Игрушки, дети и борьба за сознание с нуля

Тема игрушек и дошкольного образования на фоне ядерных игр и геополитики кажется «мелкой», но на самом деле это тот же конфликт, только на более глубоком уровне — уровне формирования образа мира у ребенка. - Составление перечня игрушек, мультфильмов, книг — это не просто «о чем играть», а «о чем думать» и «как чувствовать мир». - Дискуссия о запрете игрушечного оружия — очень симптоматична. С одной стороны, можно увидеть в этом заботу о ненасильственном воспитании. С другой — попытку стереть у ребенка базовое понимание конфликтности мира и необходимости защиты. Автор, отстаивая необходимость не демонизировать игрушечное оружие, фактически говорит: «Если мы воспитаем поколения, которым внушили, что опасности не существует и защищаться нельзя даже в символической игре, общество станет беззащитным психологически». Либеральные круги боятся «русского взгляда» в детских материалах — потому что понимают: ценности закладываются не на университетских лекциях, а в том, какие сказки читают и в какие игры играют в 4–6 лет. С другой стороны, и консервативная сторона рискует: слишком жестко фиксированный «перечень правильных игрушек» может превратиться в идеологическую клетку, а не пространство развития. Истина здесь тоже не в тотальном контроле, а в балансе: - защита от откровенно разрушающих контентов, - при этом признание права ребенка на игру как на свободное пространство воображения, где он сам учится обращаться и с силой, и со слабостью.

6. Биотехнологии: новая граница власти над жизнью

Переход к теме биотехнологий выводит разговор из плоскости «как мы выживем сегодня» в плоскость «кем мы станем завтра». - Мы уже научились менять растения и животных, - сейчас учимся менять человека — ткани, органы, а затем и, возможно, базовые свойства. Государственная стратегия биоэкономики до середины XXI века — это не просто промышленный план, это выбор, как далеко мы готовы зайти в управлении жизнью как таковой. И здесь интересно, что в одной и той же беседе звучит: - с одной стороны — защита традиционных ценностей, - с другой — курс на высокотехнологичное вмешательство в природу и человеческое тело. Это напоминает сочетание древних религиозных представлений о душе и современного генетического редактирования: - мы говорим о незыблемости «духовных основ», - но при этом готовы радикально изменять биологический субстрат, на котором эти основы живут. С философской точки зрения мы входим в эпоху, когда сами понятия «норма», «здоровье», «естественность» станут объектом политических и идеологических битв. Кто будет решать, какие биотехнологии допустимы? Как совместить суверенитет страны с суверенитетом конкретного человека над собственным телом? Автор говорит о необходимости защиты внутреннего рынка, о поддержке экспорта, об экспериментальных правовых режимах. То есть биология становится не только наукой, но и полем геополитической конкуренции — так же, как раньше нефть или газ. И здесь встает глубокий вопрос: если мы получим мощные средства воздействия на жизнь, а политическая культура при этом останется логикой «друзья/враги», «лояльные/агенты», не породим ли мы новую, биологизированную форму идеологического контроля?

Общий смысл: безопасность, ценности и контроль как три нити одной ткани

Все темы — ядерный шантаж, ФСБ и внутренняя спаянность, женевские переговоры, роль Европы, игрушки и дети, биотехнологии — завязаны на одну большую ось: Кто и как контролирует будущее? - Ядерное оружие — контроль над пределом разрушения. - Спецслужбы и законы — контроль над информацией и внутренней устойчивостью. - Переговоры — контроль над картой мира и ресурсами. - Игрушки и образование — контроль над коллективным воображением следующего поколения. - Биотехнологии — контроль над самой природой жизни. Автор явно стоит на позиции, что России нужно: - защищать себя от внешнего давления, - укреплять свое культурное ядро, - активно осваивать новые технологические рубежи, - быть субъектом, а не объектом истории. С этим можно соглашаться или спорить, но в любом случае здесь заметен важный, по‑человечески понятный мотив: страх раствориться, быть разменной монетой, превратиться в «территорию», а не в «носителя смысла». И здесь мы подходим к вопросу уже не геополитическому, а личному: каждый человек в миниатюре проживает ту же дилемму — - насколько я управляю своей жизнью, - а насколько являюсь носителем чужих игр, чужих установок, чужих «перечней разрешенного»?
Чтобы не превращать это в абстрактную рефлексию, можно свести все к одному практическому раздумью: Если безопасность, ценности и технологии — это три рычага управления будущим, то на каком из них, по‑твоему, сегодня больше всего не хватает именно человеческой мудрости, а не только силы и эффективности?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/eba41906b390289744c20a2a6ba774dd/
