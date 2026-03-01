Женщины, фашизм и «суки»
Юлия Друнина (на фото первая) ушла на фронт семнадцатилетней девчонкой:
Я ушла из детства
В грязную теплушку,
В эшелон пехоты,
В санитарный взвод.
…
Я пришла из школы
В блиндажи сырые.
От прекрасной Дамы —
В «мать» и «перемать».
Потому что имя
Ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.
Эта Прекрасная Женщина, будучи депутатом Верховного Совета СССР, три дня и три ночи августа 1991-го провела на баррикадах вместе с защитниками законной власти. А 21 ноября 1991 года Юлия Владимировна совершила самоубийство, заблокировавшись в гараже и отравившись выхлопными газами. Как пишут, не вынесла понимания того, что те, кто пришёл в Россию изнутри в 91м, куда страшней, коварней пришедших в 41м…
…Нашу современницу, поэтессу Юнну Мориц и Юлиана Семёнова связывали дружеские отношения. Вот, что написала Юнна Петровна совсем недавно:
Юлик Семёнов, который "Семнадцать мгновений",
Предупреждал, что фашисты вернутся в геройской раскраске,
Я не поверила этой чудовищной сказке, –
Ты доживёшь, говорил мне провидческий гений
Юлик Семёнов, который "Семнадцать мгновений"!
Я дожила и в России пишу это ночью осенней.
…Я дожила и в России пишу это ночью осенней:
Предупреждал, что фашисты вернутся в геройском обличье,
Юлик Семёнов, который "Семнадцать мгновений".
Я – Человекость России, не жертва добычи
Этих геройских фашистов, их фюрерских пений.
Есть у провидчества много священных ступеней, –
Будьте на той, где Господь и Победы величье.
…Рядом с Друниной на фото Елена Николаевна Ведута — российский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор МГУ. Фактический руководитель «Научной школы стратегического планирования Н. И. Ведуты». Достойный продолжатель дела отца, настоящая дочь Великой Державы. Её папа, Николай Иванович Ведута — советский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии. Он внёс вклад в развитие экономической кибернетики и стратегического планирования в Белоруссии, а также в педагогическую деятельность. Готовил настоящих экономистов, но умер в 1993 году. В устойчивости маленькой страны, не имеющей природных ресурсов, конечно заслуга Александра Лукашенко. Большую биографию он начинал не юристом, а директором совхоза (советского хозяйства). По второму образованию Лукашенко - «экономист-организатор сельскохозяйственного производства». Полагаю, что в успехах Лукашенко есть заслуга Ведуты. Именно кибернетика позволяет сделать то, что не удается «экономистам»: свести межотраслевой баланс, обеспечить обратную связь между производством и потреблением.
Елена Николаевна десятилетиями готовит экономистов-кибернетиков, но в нынешней политической системе РФ они натыкаются на стену непрофессионалов, жуликов и воров. Причина проста: в СССР Госплан был создан при общественной собственности на основные средства производства. Чего с 1991 года у нас и близко нет. В Белоруссии есть частное производство, но не более 30 процентов, и на каждом из этих предприятий работают не более 100 человек…
Нашего кибернетика знают в других странах, приглашают на работу. Но Елена Николаевна убеждена, что когда-то её знания будут востребованы именно в России. Я с интересом смотрю ролики, в которых Ведута рядом с небополитиком Девятовым, пропагандистом доктрины Русской Победы. Вместе с Алексеем Новицким они были дома у Андрея Петровича. Кстати, Новицкий, очень въедливый аналитик, в кулуарах Московского экономического форума спросил высокопоставленного представителя КНР, когда китайцы будут уважать россиян. Китаец ответил, что тогда, когда РФ будет Россией…
Побывав в Китае, Елена Николаевна воочию убедилась, что там уважают и ценят достояние Советского Союза. Много там ценного, но локомотивом Всеобщей судьбы человечества эта страна стать не может. Слишком перегнули с цифровизацией, «социальным рейтингом», цифровым юанем. И не только…
Рядом с Ведутой на фото - Наталья Ивановна Касперская. Общественный деятель, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch. Эта женщина - один из самых уважаемых экспертов в области кибербезопасности в России. Текущую модель цифровизации она назвала государственной изменой, поскольку модель эта осуществляется без учёта базовых принципов безопасности и здравого смысла. Когда система даст сбой, мы окажемся без рук, без глаз и без защиты. Касперская не против цифры. Она предлагает делать её осознанно, с гарантией безопасности. Ключевая рекомендация: бумажный носитель, как страховка. Наталья Ивановна считает, что полный отказ от бумажных носителей — преступление против государственной устойчивости. Кстати, бумажные деньги, упорно вытесняемые из оборота – это наша личностная страховка. С наличными ты субъект, суверен. Даже карта, с которой удобно нам и кассиршам, – объект мошенников. На радио «Спутник» Касперская сказала: "Перед записью программы я сделала интересное упражнение – перевела сумму украденных мошенниками за прошлый год средств россиян в доллары (по курсу на конец прошлого года). У меня получилось $2,75 млрд., а штрафов за тот же период за утечки персональных данных российские организации заплатили всего на $7 тысяч. Я, конечно, говорю только о тех штрафах, которые выявили специалисты нашего экспертно-аналитического центра. Но, тем не менее, статистика поразительная." Никогда такого мошенничества на Руси не было!
С цифровым рублём ты вообще никто. «Кошелёк», который цифровая пустота, – в ЦБ, частной лавочке, которая с самого начала «реформ» - долговременная огневая точка (ДОТ) противника. Всё идёт по плану, это глобальный, хорошо скоординированный процесс. Какой может быть суверенитет, если управление цифровизацией в финансах идёт от мировых банковских паразитов?
Новый «дивный мир» (посткапитализм) виден при анализе постановлений и распоряжений Мишустина. Одной рукой – цифровизация, а другой – утилизация населения. Впервые в истории России был принят и с февраля 2022 года вступил в действие «Национальный стандарт Российской Федерации. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время» - ГОСТ Р 42.7.01-2021. Всё расписано: как правильно вырыть котлован под братскую могилу и штабелями уложить туда наши трупы. По регионам определены ответственные из числа чиновников. Первыми, судя по интернету, возмутились наши женщины, даже назвали фамилии ответственных. Цитирую: «В Пятигорске пошли еще дальше и даже расписали, как правильно трупы укладывать надо, в подробностях:
«5.1. Погребение погибших (умерших) осуществляется в гробах и без гробов (в патологоанатомических пакетах).
…5.3. При размещении гробов в несколько уровней, расстояние между ними по вертикали должно быть не менее 0,5 метра, гробы верхнего ряда размещаются над промежутками между гробами нижнего ряда». И так далее…
Раз уж заговорили про могилы, нельзя не сказать и про покойника Ивана Ильина. Его труп «элита» РФ выкопала из евромогилы, привезла и с помпой перезахоронила в Москве в некрополе Донского монастыря ещё в 2005 году. В интернете есть фото, на котором рядом с могилой целая группа мужчин в форме разных войск Белой гвардии. Красиво! А 24 мая 2009 года в Донском монастыре был открыт Мемориал белым воинам. Что тут плохого? Это наша история! Но ужасно то, что Иван Ильин, апологет Муссолини и Гитлера, называвший фашизм «здоровым явлением», основоположником этого «явления» считал Русское Белое движение. Вроде ерунда, чего не настрочишь в лютой ненависти к большевикам и СССР. Тем более, на жалование от ведомства Геббельса. Весь мир знает, что фашизм родился там же, где впервые возник капитализм – в Англии. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, вдохновителем которой с 1921 года был Адольф Гитлер, по оглашение - не фашизм. Фашизм (итал. fascismo, от лат. fascis — «связка, пучок») — разновидность ультранационалистической идеологии и общественно-политического движения. И что мы видим в РФ с национализмом?
Трупный яд Ильина полностью демаскировал идеологию управленцев. 27 июня 2023 года в РФ создана Высшая политическая школа имени Ивана Ильина. Презентация Школы прошла 27 января 2024 года на научно‑практической конференции «Духовно‑нравственное воспитание в высшей школе» в московском Храме Христа Спасителя. Возмутившимся студентам, вышедшим с плакатами «Мой прадед воевал не за это», фашистскими цитатами из Ильина, пригрозили «пальчиком». Школа по сей день под «флагом» Ильина! И вся практика посадок активных из народа, протестующих – отсюда, из идеологии РФ.
2 апреля 2025 Захар Прилепин опубликовал заметку «ФАШИСТЫ В ЗАКОНЕ УЖЕ ЗДЕСЬ». Там скрин с тг-канала «Сыны Монархии», где восторги на предмет очередной годовщины победы Франко в Испании. Далее цитирую: «Автор - ведущий собственной радиопрограммы на «Радио России», постоянный автор ряда изданий, напрямую финансирующихся Администрацией Президента РФ. Напоминаю, что в «Голубой дивизии» Франко воевало около 50 тысяч человек. Она воевала под Ленинградом, Новгородом, Псковом. Она убивала русских людей. Она, по приказу Франко, работала на победу нацизма и фашизма.
Ко мне периодически приходят всякие демагоги и начинают лить свою патоку на тему: «Захар, зачем вы разжигаете, мы должны объединиться, у нас общий враг!» - и я все никак не мог придумать короткого и честного ответа.
Теперь придумал. Идите нахер».
Стихи Юнны Мориц, которые цитированы выше, большинство людей могли никогда не увидеть. Информационное пространство всё строже контролируется. Но Захар Прилепин, словно атомный ледокол «Ленин», пробивает «лёд» и публикует на своей популярной страничке других авторов, которым на широкую публику не пробиться. «КЛАДУ ХРЕН, ИЛИ РАЗГОВОР В СЕТИ» - малюсенька подборка переписки двух женщин в канун Дня защитников Отечества.
«Случайно попался мне текст Салуцкого, где он громит З.П., который где-то его "задел". Потом попался мне текст уже на другой странице, где вопли о том, что З.П. кошмарен на телевидении, - всё это какая-то травля с прицелом вытолкнуть З.П. с телевидения, - как бы такая спец-заказуха»! Это написала Галина Созаева и в конце, уже после подписи от души и по-женски добавила: «Суки!»
Юнна Мориц отвечает: «У З.П. - великолепные передачи на телевидении, о чём эти "суки" прекрасно знают, - именно поэтому примчалась заказуха на травлю! Ответ на эту мерзость - только один: продолжать передачи, ни в коем случае не касаясь этой кучи заказного дерьма! Меня травят 26-ой год за поэму "Звезда сербости". Война уже идёт. Не с сербами. А с нами». Далее строчки, как саму Мориц поливают грязью «все эти мрази». И что Юнна Петровна? «Кладу на них «русское народное растение "хрен"! Война информационная, но пока в информационном пространстве и не только что-то положено на нас, явно не «русское народное», от чего хреново всем народам Руси великой.
…Рядом с Касперской - Виктория Ахметова, хозяйка народного ресурса «Перехват управления». Помните, кто первый разоблачил суть страшнейшей «ковидлы», которая нагнула весь мир? Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, кандидат философских наук! Он публично дал имя «акции» глобалистов: «Коронобесие». Гундаров – постоянный участник «Перехвата управления». Во многом благодаря этому сайту начали объединяться учёные России, противостоять управленческой бесовщине в РФ. Валерий Задерей, которого я знаю как давнего соратника генерала Константина Петрова в пропаганде Концепции Общественной Безопасности, на «Перехвате» ведёт организационную работу. Идёт внутренняя самоорганизация Народа. Да, пока суды и депутаты реагируют никак. К примеру, представители Независимой Ассоциации Врачей подали в суд административный иск к Министерству здравоохранения. Их же увольняли за профессиональную правду! Отказ без объяснения причин.
Что касается личности каждого из нас на предмет лишения наличности, идут многочисленные обращение к депутатам Госдумы. Инициируется законопроект о бессрочном хождении наличных денег. И так далее… Народ не согласен подыхать молча, он Жить хочет! Пассивность – не добродетель, хуже отчаяния нет ничего. И у меня бывают минуты, когда на душе хреново. В один из таких моментов заглянул в Тик-Ток. Ба! Там на морозе голые, в одних купальничках, женщины, расчищающие ото льда огромную прорубь. А потом – весело купаются. За кадром мужским голосом идёт текст:
Здесь насмерть замерзнут арабы,
Французы, китайцы, монголы,
Останется русская баба,
Ей снег и мороз по приколу!
И если закончатся бомбы,
То мы по приказу Генштаба,
Оружие сложим в окопы
И выпустим русскую бабу.
Враги разбегутся, как жабы,
И вскоре к фиаско привыкнут,
Что круче всех русская баба
В трусах от "Виктория Сикрет".
Это фрагмент стиха Александра Гутина, который знает, что ударение в слове «баба» на Руси падало на первый слог и означало «врата, дающие новую жизнь». Да и сейчас, когда восторг, восклицаем: «БА»! А тут дважды – какие люди!
И, в заключение, не шутка, а прекрасная новость: Весна пришла! Слава нашим женщинам! Ура!!!
Эдуард Наипов,
Кострома
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. Женщины фронта и ХХ века как моральный ориентир - Юлия Друнина: ушла на фронт в 17 лет, стала известной поэтессой и депутатом Верховного Совета СССР, в августе 1991 года стояла на баррикадах за законную власть, в ноябре 1991 года покончила с собой, не выдержав ощущения предательства страны изнутри. - Юнна Мориц: современница и подруга Семёнова, пишет о возвращении фашизма «в геройской раскраске»; считает, что то, о чём предупреждал Семёнов, сбылось в современной России. 2. Экономисты-кибернетики и несостоявшийся потенциал управления - Елена Ведута, экономист-кибернетик, продолжатель школы своего отца Николая Ведуты: развивает идеи стратегического планирования, межотраслевого баланса и обратной связи между производством и потреблением. - Автор предполагает, что успех устойчивости Белоруссии связан не только с Александром Лукашенко, но и с использованием кибернетических принципов планирования. - В современной РФ экономисты-кибернетики упираются в «стену непрофессионалов, жуликов и воров», поскольку нет общественной собственности и, соответственно, полноценных инструментов планового управления, как в СССР. 3. Критика цифровизации и цифрового рабства - Наталья Касперская: эксперт по кибербезопасности, резко критикует нынешнюю модель цифровизации как угрозу государственной безопасности и называет её фактически «государственной изменой», если она проводится без учёта безопасности. - Подчёркивает важность бумажных носителей и наличных денег как страховки и основы личного и государственного суверенитета. - Приводится контраст: украдено мошенниками 2,75 млрд долларов, а штрафов за утечку данных — всего около 7 тысяч; делается вывод о беспрецедентном масштабе цифрового мошенничества. - Цифровой рубль и полный отказ от наличных описываются как лишение людей субъектности и передачу контроля мировым финансовым структурам. 4. Новый «дивный мир»: цифровизация, утилизация, ГОСТ на массовые захоронения - Упоминаются постановления правительства (Мишустина): с одной стороны — тотальная цифровизация, с другой — стандартизация «утилизации населения». - Рассматривается ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время», где по пунктам регламентируется, как выкапывать котлованы и укладывать тела в несколько уровней. - Женщины в регионах (пример Пятигорска) первыми возмущаются и называют поимённо ответственных лиц. 5. Иван Ильин и идеологический фашизационный поворот - Российская элита эксгумировала останки Ивана Ильина в 2005 году и торжественно перезахоронила их в Донском монастыре; в 2009 открыт мемориал «белым воинам». - Иван Ильин представлен как идеолог, апологет Муссолини и Гитлера, называвший фашизм «здоровым явлением» и считающий Русское Белое движение предтечей фашизма. - В 2023 году создаётся Высшая политическая школа имени Ильина; презентация в 2024 году в Храме Христа Спасителя. - Студенты, протестующие с плакатами «Мой прадед воевал не за это», остаются без реального результата. Линия: идеология Ильина — скрытая основа политической практики современной РФ (репрессии, посадки, подавление протеста). 6. Фашизм в медиа и официальном дискурсе - Захар Прилепин публикует материал «ФАШИСТЫ В ЗАКОНЕ УЖЕ ЗДЕСЬ» со скриншотами тг-канала «Сыны монархии», восторгающегося победой Франко. - Напоминается, что «Голубая дивизия» Франко воевала против СССР под Ленинградом и Псковом. - Прилепин жёстко отвечает «объединителям» с фразой «Идите нахер», отказываясь мириться с легитимацией фашистской традиции под видом консервативного патриотизма. - Он же даёт площадку другим авторам (в том числе Юнне Мориц), пробивая информационный контроль. 7. Женщины, информационная война и «русский хрен» - Переписка Галины Созаевой и Юнны Мориц: обсуждение травли Прилепина и самой Мориц в медиапространстве. - Мориц называет нападающих «суками» и «кучей заказного дерьма», призывает не поддаваться травле и продолжать работу. - Вводится образ «кладу хрен» — как народный, грубый, но освобождающий жест презрения к манипуляторам и пропагандистам. - Информационная война представлена как реальная война, идущая «уже сейчас» не с внешними врагами, а с собственным народом. 8. Народные ресурсы сопротивления и самоорганизации - Сайт «Перехват управления» Виктории Ахметовой: медиа-площадка, где объединяются учёные, аналитики и активисты против «управленческой бесовщины» в РФ. - Игорь Гундаров (доктор медицинских наук и философии): один из первых публично заявил о «коронобесии» — манипулятивном характере ковидной кампании. - Упоминаются деятели концепции общественной безопасности (КПЕ, работы Петрова), которые пытаются выстраивать «внутреннюю самоорганизацию народа». - Попытки судебных исков к Минздраву и обращения к депутатам по защите наличных денег — пока без значимых результатов, но как признак того, что «Народ не согласен подыхать молча, он Жить хочет!». 9. Образ русской женщины как последнего резерва - Автор, испытывая отчаяние, видит в TikTok ролик: русские женщины в купальниках на морозе прорубают лёд и купаются в проруби. - Звучит иронично-патриотический стих Александра Гутина о «русской бабе», которая переживёт всех, а при отсутствии бомб её можно будет «выпустить» вместо оружия — и враги разбегутся. - Слово «баба» связывается с древним смыслом «врата, дающие жизнь» и с восклицанием «Ба!» — как символ жизненной силы и неожиданного открытия. - Завершение: «Весна пришла! Слава нашим женщинам! Ура!!!» — женская сила подаётся как надежда и фундамент будущего.
Подробный выводЕсли собрать все линии этого текста воедино — поэтесс фронта, экономистов-кибернетиков, кибербезопасников, аналитиков, народных активистов и «голых баб в проруби» — вырисовывается довольно цельная, хотя и эмоциональная картина: Россия, стоящая на разломе между фашизацией сверху и живучестью снизу.
1. Женщина как совесть, как жертва и как ресурс выживанияТекст многослойно проводит образ женщины: - Друнина — это совесть поколений, та, кто «ушла из детства в эшелон пехоты». Она не выдерживает 1991 года, когда «свои» разрушают страну не менее страшно, чем гитлеровцы в 1941-м. Её самоубийство — не только личная трагедия, но и символический приговор эпохе приватизации, разрыва связей и отказа от советского проекта. - Мориц — голос живого сопротивления, которая дожила до возвращения «фашистов в геройской раскраске» и называет вещи своими именами, не боясь грубых слов. Она уже не жертва, а воительница в информационной войне. - Ведута и Касперская — фигуры интеллектуального женского сопротивления. Они не выходят на баррикады с плакатами, а строят альтернативные модели: кибернетическую экономику и безопасную цифровизацию. Обе видят, как разумные проекты разбиваются о цинизм управленческих элит. - Женщины в Пятигорске, в TikTok, на народных ресурсах — это стихийная, не всегда оформленная, но ощутимая энергия протеста и жизни. В такой оптике женщина не просто “мать и берегиня”, а жёсткий субъект истории: она может уйти на фронт, покончить с собой от нравственной невозможности жить во лжи, назвать фашизм фашизмом, спорить с правительством, выносить мороз и информационную грязь. Образ «русской бабы» здесь — не кухонное клише, а архетип выживания, умноженный на сарказм и готовность к борьбе.
2. Фашизм как внутренняя программа, а не только внешний прапорТекст последовательно показывает, что фашизм — это не просто свастика, форма, лозунги. Это: - культ силы и презрение к человеку ГОСТ на массовые захоронения, циничная готовность «утилизировать население» как ресурс: вот практическая сторона идеологии, для которой жизнь человека — расходный материал. - идеологическая переоценка прошлого Перезахоронение Ильина, мемориал белым, Высшая политическая школа его имени. Внешне — вроде уважение к истории. Содержательно — реабилитация автора, который считал фашизм «здоровым явлением» и видел его зарождение в Белом движении. Это уже не просто историческая память, а выбор идеологического ориентира. - легитимация фашистских «героев» в медиа-среде Восторги по поводу Франко и его войск, стрелявших в русских. И это — не маргинальный чат, а контент, связанный с официальными площадками. Так фашизм «возвращается в геройской раскраске». - подавление и дискредитация любого сопротивления снизу Посадки активистов, травля несогласных, замалчивание поэтов, учёных, независимых аналитиков. С точки зрения такой власти, народ не субъект, а «проблемный материал». В этом контексте фашизм описывается не как исторический пережиток, а как внутренняя «операционная система» определённой части элиты. Внешне — православные храмы, патриотические мемориалы, риторика о традициях. Внутренне — ориентация на «здоровый фашизм», на управляемое, дисциплинированное, цифровизированное население.
3. Цифровизация как мягкое оружие фашизмаТрадиционный фашизм ассоциируется с сапогами и концлагерями. Современная версия может обойтись без кнута, пользуясь: - тотальной цифровой зависимостью Когда все операции — через QR-код, а цифровая валюта контролируется центральным узлом, человек становится легко отключаемым. Неугодный — просто выключается из системы. - отказом от бумажных носителей Нет бумаги — нет следов, нет альтернативной памяти, нет «страховочного контура». Всё переходит в электронный формат, поддающийся удалённому управлению и уничтожению. Касперская, настаивая на бумажном носителе и наличных деньгах, фактически защищает права человека на материальный след, на автономию и недоверие к системе. - масштабным утечкам и кражам, на которые власти закрывают глаза Мошенничество на миллиарды и штрафы на тысячи — это сигнал: ваша безопасность и ваша собственность не являются ценностью для системы. Ценность — контроль и поток данных, а не вы. Таким образом, цифровизация в том виде, в каком она описана в тексте, — это не прогресс как благо, а контур мягкого, технологического фашизма. Не сапог на лице, а невидимый поводок, интегрированный в телефон и банковское приложение.
4. Народная самоорганизация против кибернетики властиИнтересно, что в тексте сталкиваются две кибернетики: - Кибернетика Ведуты — как наука об управлении хозяйством на основе обратной связи, межотраслевых балансов, реальных потребностей. Её цель — оптимизация жизни общества, а не его подавление. - Кибернетика современного государства и мировых банков — как система контроля, надзора, социального рейтингования и цифрового ошейника. Первая почти не допускается к реальному управлению, вторая доминирует. В ответ рождается третья линия — низовая кибернетика народа: - Сайты вроде «Перехвата управления», - сообщества врачей, юристов, активистов, - попытки через суды, петиции и публичные кампании изменить законы, сохранить наличные, защитить права. Эта самоорганизация пока разрозненна и не всегда успешна, но она показывает, что человек всё-таки пытается остаться субъектом управления, а не объектом манипуляции. В терминах психологии — это борьба между выученной беспомощностью и установкой на автономию; в терминах политической философии — столкновение между технократическим авторитаризмом и гражданской республиканской традицией.
5. Хрен, баба и смех как акты свободыНа фоне тяжёлых тем — фашизм, самоубийства, ГОСТ на массовые захоронения — автор сознательно вводит грубый, народный юмор: - «Кладу хрен» — как жест свободы языка. В эпоху политкорректности и зажатой речи народная брани иногда становится последним убежищем неподцензурного смысла. - «Русская баба в трусах от Victoria’s Secret» — сочетание глобального бренда и локального архетипа. Это одновременно пародия на западную массовую культуру и утверждение того, что русское жизнелюбие не сводится к нищенской жертве, оно умеет и смеяться, и сопротивляться. - Смех над врагами, над страхом, над «проектами утилизации» — это не уход от проблемы, а особая форма сопротивления. Исторически у русской культуры сильна традиция «смехового мира» (от скоморохов до Зощенко и Жванецкого). Сейчас эта функция перенесена в TikTok и мемы. Философски это можно описать так: когда официальный дискурс стремится к огосударствлённой сакральности (храмы, мемориалы, идеологические школы), смех и мат становятся остающимися у человека инструментами профанации лжи и защиты человеческого в человеке.
6. Женщины, фашизм и ответственность за будущееВ финале автор выводит: - Женщины — не только героини прошлого (Друнина), но и активные агенты настоящего (Мориц, Ведута, Касперская, Ахметова, врачебные ассоциации, даже «бабы в проруби»). - Фашизм — не что-то, что «когда-то победили», а то, что может вернуться в «геройском обличье», в рясах, в погонах, в строгих костюмах цифровых менеджеров. - Народ — не обречённый статист, а живая сила, которая проявляется в исковых заявлениях, аналитических сайтах, стихах, уличных протестах и даже в грубых фразах из переписки. Текст, по сути, задаёт вопрос: выберет ли общество снова пассивную роль — “подыхать молча”, или сумеет отстоять свою субъектность, память и достоинство, пусть даже в наихудших обстоятельствах? На мета-уровне это тот же вопрос, что задаёт нам любая эпоха кризиса: - Где проходит граница между необходимой дисциплиной и тоталитарным контролем? - Когда защита от хаоса превращается в легитимацию фашизма? - И кто сегодня в большей степени хранит человеческое — институты или отдельные люди, часто женщины, живущие «внизу»? Возможно, самый важный поворот текста — в том, что он связывает борьбу против фашизации не с абстрактными лозунгами, а с очень конкретными вещами: наличными деньгами, бумажными носителями, независимой наукой, правом на слово и смех, правом на собственное тело и жизнь. И здесь остаётся вопрос, который каждый может задать себе сам: