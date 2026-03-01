Юлия Друнина (на фото первая) ушла на фронт семнадцатилетней девчонкой:

Я ушла из детства

В грязную теплушку,

В эшелон пехоты,

В санитарный взвод.

…

Я пришла из школы

В блиндажи сырые.

От прекрасной Дамы —

В «мать» и «перемать».

Потому что имя

Ближе, чем «Россия»,

Не могла сыскать.

Эта Прекрасная Женщина, будучи депутатом Верховного Совета СССР, три дня и три ночи августа 1991-го провела на баррикадах вместе с защитниками законной власти. А 21 ноября 1991 года Юлия Владимировна совершила самоубийство, заблокировавшись в гараже и отравившись выхлопными газами. Как пишут, не вынесла понимания того, что те, кто пришёл в Россию изнутри в 91м, куда страшней, коварней пришедших в 41м…

…Нашу современницу, поэтессу Юнну Мориц и Юлиана Семёнова связывали дружеские отношения. Вот, что написала Юнна Петровна совсем недавно:

Юлик Семёнов, который "Семнадцать мгновений",

Предупреждал, что фашисты вернутся в геройской раскраске,

Я не поверила этой чудовищной сказке, –

Ты доживёшь, говорил мне провидческий гений

Юлик Семёнов, который "Семнадцать мгновений"!

Я дожила и в России пишу это ночью осенней.

…Я дожила и в России пишу это ночью осенней:

Предупреждал, что фашисты вернутся в геройском обличье,

Юлик Семёнов, который "Семнадцать мгновений".

Я – Человекость России, не жертва добычи

Этих геройских фашистов, их фюрерских пений.

Есть у провидчества много священных ступеней, –

Будьте на той, где Господь и Победы величье.

…Рядом с Друниной на фото Елена Николаевна Ведута — российский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор МГУ. Фактический руководитель «Научной школы стратегического планирования Н. И. Ведуты». Достойный продолжатель дела отца, настоящая дочь Великой Державы. Её папа, Николай Иванович Ведута — советский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии. Он внёс вклад в развитие экономической кибернетики и стратегического планирования в Белоруссии, а также в педагогическую деятельность. Готовил настоящих экономистов, но умер в 1993 году. В устойчивости маленькой страны, не имеющей природных ресурсов, конечно заслуга Александра Лукашенко. Большую биографию он начинал не юристом, а директором совхоза (советского хозяйства). По второму образованию Лукашенко - «экономист-организатор сельскохозяйственного производства». Полагаю, что в успехах Лукашенко есть заслуга Ведуты. Именно кибернетика позволяет сделать то, что не удается «экономистам»: свести межотраслевой баланс, обеспечить обратную связь между производством и потреблением.

Елена Николаевна десятилетиями готовит экономистов-кибернетиков, но в нынешней политической системе РФ они натыкаются на стену непрофессионалов, жуликов и воров. Причина проста: в СССР Госплан был создан при общественной собственности на основные средства производства. Чего с 1991 года у нас и близко нет. В Белоруссии есть частное производство, но не более 30 процентов, и на каждом из этих предприятий работают не более 100 человек…

Нашего кибернетика знают в других странах, приглашают на работу. Но Елена Николаевна убеждена, что когда-то её знания будут востребованы именно в России. Я с интересом смотрю ролики, в которых Ведута рядом с небополитиком Девятовым, пропагандистом доктрины Русской Победы. Вместе с Алексеем Новицким они были дома у Андрея Петровича. Кстати, Новицкий, очень въедливый аналитик, в кулуарах Московского экономического форума спросил высокопоставленного представителя КНР, когда китайцы будут уважать россиян. Китаец ответил, что тогда, когда РФ будет Россией…

Побывав в Китае, Елена Николаевна воочию убедилась, что там уважают и ценят достояние Советского Союза. Много там ценного, но локомотивом Всеобщей судьбы человечества эта страна стать не может. Слишком перегнули с цифровизацией, «социальным рейтингом», цифровым юанем. И не только…

Рядом с Ведутой на фото - Наталья Ивановна Касперская. Общественный деятель, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch. Эта женщина - один из самых уважаемых экспертов в области кибербезопасности в России. Текущую модель цифровизации она назвала государственной изменой, поскольку модель эта осуществляется без учёта базовых принципов безопасности и здравого смысла. Когда система даст сбой, мы окажемся без рук, без глаз и без защиты. Касперская не против цифры. Она предлагает делать её осознанно, с гарантией безопасности. Ключевая рекомендация: бумажный носитель, как страховка. Наталья Ивановна считает, что полный отказ от бумажных носителей — преступление против государственной устойчивости. Кстати, бумажные деньги, упорно вытесняемые из оборота – это наша личностная страховка. С наличными ты субъект, суверен. Даже карта, с которой удобно нам и кассиршам, – объект мошенников. На радио «Спутник» Касперская сказала: "Перед записью программы я сделала интересное упражнение – перевела сумму украденных мошенниками за прошлый год средств россиян в доллары (по курсу на конец прошлого года). У меня получилось $2,75 млрд., а штрафов за тот же период за утечки персональных данных российские организации заплатили всего на $7 тысяч. Я, конечно, говорю только о тех штрафах, которые выявили специалисты нашего экспертно-аналитического центра. Но, тем не менее, статистика поразительная." Никогда такого мошенничества на Руси не было!

С цифровым рублём ты вообще никто. «Кошелёк», который цифровая пустота, – в ЦБ, частной лавочке, которая с самого начала «реформ» - долговременная огневая точка (ДОТ) противника. Всё идёт по плану, это глобальный, хорошо скоординированный процесс. Какой может быть суверенитет, если управление цифровизацией в финансах идёт от мировых банковских паразитов?

Новый «дивный мир» (посткапитализм) виден при анализе постановлений и распоряжений Мишустина. Одной рукой – цифровизация, а другой – утилизация населения. Впервые в истории России был принят и с февраля 2022 года вступил в действие «Национальный стандарт Российской Федерации. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время» - ГОСТ Р 42.7.01-2021. Всё расписано: как правильно вырыть котлован под братскую могилу и штабелями уложить туда наши трупы. По регионам определены ответственные из числа чиновников. Первыми, судя по интернету, возмутились наши женщины, даже назвали фамилии ответственных. Цитирую: «В Пятигорске пошли еще дальше и даже расписали, как правильно трупы укладывать надо, в подробностях:

«5.1. Погребение погибших (умерших) осуществляется в гробах и без гробов (в патологоанатомических пакетах).

…5.3. При размещении гробов в несколько уровней, расстояние между ними по вертикали должно быть не менее 0,5 метра, гробы верхнего ряда размещаются над промежутками между гробами нижнего ряда». И так далее…

Раз уж заговорили про могилы, нельзя не сказать и про покойника Ивана Ильина. Его труп «элита» РФ выкопала из евромогилы, привезла и с помпой перезахоронила в Москве в некрополе Донского монастыря ещё в 2005 году. В интернете есть фото, на котором рядом с могилой целая группа мужчин в форме разных войск Белой гвардии. Красиво! А 24 мая 2009 года в Донском монастыре был открыт Мемориал белым воинам. Что тут плохого? Это наша история! Но ужасно то, что Иван Ильин, апологет Муссолини и Гитлера, называвший фашизм «здоровым явлением», основоположником этого «явления» считал Русское Белое движение. Вроде ерунда, чего не настрочишь в лютой ненависти к большевикам и СССР. Тем более, на жалование от ведомства Геббельса. Весь мир знает, что фашизм родился там же, где впервые возник капитализм – в Англии. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, вдохновителем которой с 1921 года был Адольф Гитлер, по оглашение - не фашизм. Фашизм (итал. fascismo, от лат. fascis — «связка, пучок») — разновидность ультранационалистической идеологии и общественно-политического движения. И что мы видим в РФ с национализмом?

Трупный яд Ильина полностью демаскировал идеологию управленцев. 27 июня 2023 года в РФ создана Высшая политическая школа имени Ивана Ильина. Презентация Школы прошла 27 января 2024 года на научно‑практической конференции «Духовно‑нравственное воспитание в высшей школе» в московском Храме Христа Спасителя. Возмутившимся студентам, вышедшим с плакатами «Мой прадед воевал не за это», фашистскими цитатами из Ильина, пригрозили «пальчиком». Школа по сей день под «флагом» Ильина! И вся практика посадок активных из народа, протестующих – отсюда, из идеологии РФ.

2 апреля 2025 Захар Прилепин опубликовал заметку «ФАШИСТЫ В ЗАКОНЕ УЖЕ ЗДЕСЬ». Там скрин с тг-канала «Сыны Монархии», где восторги на предмет очередной годовщины победы Франко в Испании. Далее цитирую: «Автор - ведущий собственной радиопрограммы на «Радио России», постоянный автор ряда изданий, напрямую финансирующихся Администрацией Президента РФ. Напоминаю, что в «Голубой дивизии» Франко воевало около 50 тысяч человек. Она воевала под Ленинградом, Новгородом, Псковом. Она убивала русских людей. Она, по приказу Франко, работала на победу нацизма и фашизма.

Ко мне периодически приходят всякие демагоги и начинают лить свою патоку на тему: «Захар, зачем вы разжигаете, мы должны объединиться, у нас общий враг!» - и я все никак не мог придумать короткого и честного ответа.

Теперь придумал. Идите нахер».

Стихи Юнны Мориц, которые цитированы выше, большинство людей могли никогда не увидеть. Информационное пространство всё строже контролируется. Но Захар Прилепин, словно атомный ледокол «Ленин», пробивает «лёд» и публикует на своей популярной страничке других авторов, которым на широкую публику не пробиться. «КЛАДУ ХРЕН, ИЛИ РАЗГОВОР В СЕТИ» - малюсенька подборка переписки двух женщин в канун Дня защитников Отечества.

«Случайно попался мне текст Салуцкого, где он громит З.П., который где-то его "задел". Потом попался мне текст уже на другой странице, где вопли о том, что З.П. кошмарен на телевидении, - всё это какая-то травля с прицелом вытолкнуть З.П. с телевидения, - как бы такая спец-заказуха»! Это написала Галина Созаева и в конце, уже после подписи от души и по-женски добавила: «Суки!»

Юнна Мориц отвечает: «У З.П. - великолепные передачи на телевидении, о чём эти "суки" прекрасно знают, - именно поэтому примчалась заказуха на травлю! Ответ на эту мерзость - только один: продолжать передачи, ни в коем случае не касаясь этой кучи заказного дерьма! Меня травят 26-ой год за поэму "Звезда сербости". Война уже идёт. Не с сербами. А с нами». Далее строчки, как саму Мориц поливают грязью «все эти мрази». И что Юнна Петровна? «Кладу на них «русское народное растение "хрен"! Война информационная, но пока в информационном пространстве и не только что-то положено на нас, явно не «русское народное», от чего хреново всем народам Руси великой.

…Рядом с Касперской - Виктория Ахметова, хозяйка народного ресурса «Перехват управления». Помните, кто первый разоблачил суть страшнейшей «ковидлы», которая нагнула весь мир? Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, кандидат философских наук! Он публично дал имя «акции» глобалистов: «Коронобесие». Гундаров – постоянный участник «Перехвата управления». Во многом благодаря этому сайту начали объединяться учёные России, противостоять управленческой бесовщине в РФ. Валерий Задерей, которого я знаю как давнего соратника генерала Константина Петрова в пропаганде Концепции Общественной Безопасности, на «Перехвате» ведёт организационную работу. Идёт внутренняя самоорганизация Народа. Да, пока суды и депутаты реагируют никак. К примеру, представители Независимой Ассоциации Врачей подали в суд административный иск к Министерству здравоохранения. Их же увольняли за профессиональную правду! Отказ без объяснения причин.

Что касается личности каждого из нас на предмет лишения наличности, идут многочисленные обращение к депутатам Госдумы. Инициируется законопроект о бессрочном хождении наличных денег. И так далее… Народ не согласен подыхать молча, он Жить хочет! Пассивность – не добродетель, хуже отчаяния нет ничего. И у меня бывают минуты, когда на душе хреново. В один из таких моментов заглянул в Тик-Ток. Ба! Там на морозе голые, в одних купальничках, женщины, расчищающие ото льда огромную прорубь. А потом – весело купаются. За кадром мужским голосом идёт текст:

Здесь насмерть замерзнут арабы,

Французы, китайцы, монголы,

Останется русская баба,

Ей снег и мороз по приколу!

И если закончатся бомбы,

То мы по приказу Генштаба,

Оружие сложим в окопы

И выпустим русскую бабу.

Враги разбегутся, как жабы,

И вскоре к фиаско привыкнут,

Что круче всех русская баба

В трусах от "Виктория Сикрет".

Это фрагмент стиха Александра Гутина, который знает, что ударение в слове «баба» на Руси падало на первый слог и означало «врата, дающие новую жизнь». Да и сейчас, когда восторг, восклицаем: «БА»! А тут дважды – какие люди!

И, в заключение, не шутка, а прекрасная новость: Весна пришла! Слава нашим женщинам! Ура!!!

Эдуард Наипов,

Кострома