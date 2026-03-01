Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

В выпуске с военным врачом Юрием Юрьевичем Евичем обсуждается базовая подготовка для тех, кто идёт в зону боевых действий. Разговор построен как практический вводный курс: психологическая устойчивость, тактическая медицина, ошибки неподготовленных людей, состав аптечки, причины гибели при ранениях, важность экипировки, полевого быта и сна, а также необходимость комплексной подготовки в условиях современной войны, где ключевую роль играют БПЛА и массовое огневое воздействие. Отдельно обсуждаются курсы подготовки, доступность обучения.

Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 советы идущим в бой от участника СВО Юрия Евича

00:50 Сравнение подготовки по такмеду

02:04 Почему многие недооценивают подготовку

05:08 Психологическая устойчивость: холод, голод, недосып, страх

06:43 Почему медицинская подготовка критична на войне

08:09 Курсы и литература по первой помощи и такмеду

10:18 Что должно быть в аптечке

12:01 Обезболивание: проблемы и ограничения

12:50 4 главные причины смерти при ранениях

13:53 Введение в тактическую медицину и её состояние

15:44 Почему базовая подготовка нужна массово

17:14 Частые ранения и смертельные ошибки при кровотечении

20:05 Чем тактическая медицина отличается от обычной первой помощи

21:57 Как устроены курсы такмеда в полевых условиях

22:53 Личный опыт ранений (Донбасс, Сирия, Волчанск)

27:08 Почему подготовка позволяет выжить и продолжать выполнять задачи

27:46 Реакция организма на кровопотерю и роль воды

28:26 Мифы о питье при ранениях

32:56 Почему миф «подготовка не нужна» смертельно опасен

37:04 Психологическая неготовность и боевой стресс

40:38 Экипировка: обувь, одежда и цена ошибки

41:19 Принципы экипировки: сухо, тепло, легко, удобно

42:12 Слои одежды, аксессуары, спальники, рюкзаки

43:11 Полевые выходы и проверка снаряжения на практике

44:07 Курсы по выживанию: кому и зачем

46:08 Стоимость курсов и бесплатная подготовка для идущих на фронт

47:03 Подготовка операторов БПЛА

49:23 БПЛА/FPV как новый базовый элемент войны

51:02 География курсов и почему их должно быть больше

52:01 Почему подготовка актуальна уже сейчас

54:31 Международные угрозы и фактор соседних стран

55:10 Призыв не верить «диванным» прогнозам

56:01 Подготовка как вход в сообщество и практическую среду

56:44 Роль веры в критической ситуации

58:20 Завершение беседы

#Евич #ЮрийЕвич #тактическаямедицина #военврач #подготовка #БПЛА #FPV #выживание #YouTube