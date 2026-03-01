Участник СВО: советы идущим в бой | Юрий Евич
00:00 советы идущим в бой от участника СВО Юрия Евича
00:50 Сравнение подготовки по такмеду
02:04 Почему многие недооценивают подготовку
05:08 Психологическая устойчивость: холод, голод, недосып, страх
06:43 Почему медицинская подготовка критична на войне
08:09 Курсы и литература по первой помощи и такмеду
10:18 Что должно быть в аптечке
12:01 Обезболивание: проблемы и ограничения
12:50 4 главные причины смерти при ранениях
13:53 Введение в тактическую медицину и её состояние
15:44 Почему базовая подготовка нужна массово
17:14 Частые ранения и смертельные ошибки при кровотечении
20:05 Чем тактическая медицина отличается от обычной первой помощи
21:57 Как устроены курсы такмеда в полевых условиях
22:53 Личный опыт ранений (Донбасс, Сирия, Волчанск)
27:08 Почему подготовка позволяет выжить и продолжать выполнять задачи
27:46 Реакция организма на кровопотерю и роль воды
28:26 Мифы о питье при ранениях
32:56 Почему миф «подготовка не нужна» смертельно опасен
37:04 Психологическая неготовность и боевой стресс
40:38 Экипировка: обувь, одежда и цена ошибки
41:19 Принципы экипировки: сухо, тепло, легко, удобно
42:12 Слои одежды, аксессуары, спальники, рюкзаки
43:11 Полевые выходы и проверка снаряжения на практике
44:07 Курсы по выживанию: кому и зачем
46:08 Стоимость курсов и бесплатная подготовка для идущих на фронт
47:03 Подготовка операторов БПЛА
49:23 БПЛА/FPV как новый базовый элемент войны
51:02 География курсов и почему их должно быть больше
52:01 Почему подготовка актуальна уже сейчас
54:31 Международные угрозы и фактор соседних стран
55:10 Призыв не верить «диванным» прогнозам
56:01 Подготовка как вход в сообщество и практическую среду
56:44 Роль веры в критической ситуации
58:20 Завершение беседы
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Объём необходимых знаний огромен. В армиях НАТО, особенно в США, только на тактическую медицину сержанта готовят 36–98 недель. То, что можно сказать за час–два – лишь микроскопическая часть того, что реально нужно знать. 2. Главный совет – готовиться заранее, а не «по дороге на фронт». - Думать надо до войны, а на войне – действовать. - Полагаться на то, что «там научат», опасно: подготовка часто краткая и фрагментарная. - Возможен внезапный бой «по месту жительства» (пример с Суджей, аналогии с 1941 годом). 3. Психологическая подготовка – до 90 % выживания. - Готовность к холоду, голоду, недосыпу, постоянной угрозе жизни. - Массовая проблема современного человека – психологическая неготовность к насилию и реальной войне. - Пример: отличный снайпер приезжает воевать, узнаёт, что по нему тоже стреляют – уезжает в шоке. - В мирной жизни человека десятилетиями убеждали, что война невозможна, а теперь требуют – «иди и воюй». 4. Базовая медицинская подготовка нужна всем, не только военным. - Удары дронов и ракет по всей территории: помощь нужна мирным жителям так же, как бойцам. - Основные причины предотвратимой смерти: кровопотеря, нарушение дыхания, нарушение терморегуляции. - Большая часть смертей от осколочных ранений конечностей – предотвратима при умении остановить кровотечение. 5. Минимальный состав индивидуальной аптечки (по сути – скелет, а не полноценный курс): - 1–2 жгута (желательно хотя бы один – современный турникет, но им нужно уметь пользоваться). - 1–2 перевязочных пакета (советские и современные израильского типа – у каждого свои плюсы). - Эластичный бинт. - Гемостатические средства (для остановки кровотечения). - Окклюзионная накладка (для ранения грудной клетки). - Противоожоговая повязка (например, на основе серебра – лейкосар и аналоги). - Спасательное термоодеяло (из «фольги»): резко снижает потерю тепла. Но: даже идеальная аптечка бесполезна без навыков. 6. Обезболивающие: важны, но не критичны для выживания. - Обычные ненаркотические при тяжёлых ранениях слабы, при лёгких – не столь нужны. - Наркотические (морфин и т.п.) гражданским недоступны. - Противник активно использует современные средства (например, фентанил в форме леденцов – сверхмощный и устойчивый к заморозке). - С точки зрения первой помощи в городе задача – дожить до скорой, а это прежде всего кровь, дыхание и тепло, а не отсутствие боли. 7. Ключевые мифы, опасные для жизни: - Миф 1: «Готовить человека к войне не надо, пехотинец всё равно быстро погибнет». Это, по мнению Евича, одна из самых вредных установок. Даже короткий, грамотно выстроенный курс резко повышает шансы выжить. - Миф 2: «При кровопотере пить нельзя». Это отголосок довоенной медицины, особенно при ранениях живота до эпохи антибиотиков. Сейчас при любой кровопотере пить воду нужно, если нет специфических противопоказаний. При тяжёлом ранении живота – можно давать воду через смоченную ткань/салфетку (впитывание через слизистую рта). - Миф 3: «Жгут можно накладывать ниже ранения». Неподготовленные люди иногда накладывают жгут по логике «пережму вены». В итоге: артерия пережата ниже, а кровь любыми обходными путями бьёт в рану ещё сильнее. Жгут при артериальном кровотечении накладывается всегда выше раны. 8. Различие: первая помощь и тактическая медицина. - Первая помощь – когда есть надежда на быструю скорую, нет постоянного огня, нет брони, нет длительной эвакуации. - Тактическая медицина – помощь под обстрелом, в грязи, холоде, при наличии бронежилета, каски, при возможности эвакуировать только через многие часы или даже сутки (бывает, что раненый сидит на передовой 80+ суток до эвакуации). 9. Личный опыт Евича ранения и самопомощи. - Донбасс, Сирия, Волчанск – несколько ранений осколками и фрагментами пуль. - Пример: при сильном кровотечении – сразу наложил жгут, доехал до укрытия, контролировал состояние (побледнение цветов, потемнение в глазах – признак нехватки крови мозгу), поднял ноги выше головы, использовал гемостатик и тугую повязку. - Как только убедился, что крупные сосуды и кости не повреждены – продолжил выполнять задачу. - Важный вывод: подготовленный человек даже при тяжёлых ранениях часто может сам себе помочь в первые минуты («окно адреналина»). 10. Базовый гражданский курс – минимум, который нужен каждому. - Двухдневный курс первой помощи + 6–8 часов лекций (структура, типы ранений, алгоритмы). - Это не «военная экзотика», а необходимость для населения под ударами дронов и ракет. - Евич и его команда проводят такие курсы в Москве и ~30 городах. 11. Тактическая медицина как системная подготовка. - У Евича курсы «Опыт СВО»: - помощь в посадках (лесополосы – там сейчас основная жизнь и смерть пехоты), - в траншеях, блиндажах, в транспорте, при подрыве машины, - акцент на самопомощь и взаимопомощь. 12. Экипировка и быт: выживание как основа боеспособности. - Без нормальной обуви и одежды – обморожения, болезни, потеря боеспособности. - Книга Евича «Опыт СВО. Выживание на ТВД, экипировка и лайфхаки» описывает: - принципы: «сухо и тепло», «легко и компактно», «прочно и удобно»; - обувь, носки, сушка, материалы; - «семь слоёв» одежды; - рюкзаки, спальники, коврики, укрытия; - режим сна – как ключ к сохранению работоспособности. - Одно дело купить снаряжение, другое – пройти с ним полевой выход, переночевать, промокнуть, понять, что работает, а что нет. 13. Курсы выживания и БПЛА. - Евич рекомендует проходить: 1) курсы выживания в сложных природных условиях, 2) курсы первой помощи, 3) тактическую медицину, 4) затем тактику, огневую подготовку, 5) и уже потом – обучение БПЛА. - БПЛА – новое «огнестрельное оружие» эпохи. Сейчас львиная доля ранений – от дронов (разведывательных и FPV-камикадзе). - Полноценный комплект для расчёта БПЛА (несколько аппаратов, ретрансляторы, мачты, спутниковый интернет, мониторы и т.п.) – порядка 4 млн руб. - Но: если бойцы не обучены тактике, медицине и выживанию – они быстро погибнут и потеряют дорогостоящее оборудование. 14. Психологическая и социальная реабилитация после войны. - Перед войной людей не готовят, после – почти не реабилитируют. - Участники боевых действий возвращаются с ПТСР, бессонницей, вспышками агрессии, депрессией. - Близких тоже нужно готовить: они не понимают, что происходит с человеком, и как его поддержать. - Евич и команда развивают центр психологической помощи бойцам и их семьям. 15. Геополитический контекст (видение Евича). - Он говорит о надвигающейся мировой войне коалиций против России: - США и около 50 союзных стран, - Польша (около 300 лагерей подготовки), - Финляндия (массовая подготовка населения, бомбоубежища на всё население, близость к Санкт‑Петербургу), - Турция (реваншистские претензии на Крым и юг России), - Япония (десантные учения, отработка высадки). - Его месседж: «нас не собираются щадить или договариваться, нас собираются уничтожить; иллюзии „вот‑вот договорятся“ опасны». 16. Духовная составляющая. - Евич подчёркивает: - «в окопах нет атеистов», - в критический момент упование на Бога – единственное внутреннее опора, - важны и личная молитва, и молитва родных. - Он связывает нынешние беды с нравственным состоянием общества: - массовые аборты, - коррупция, воровство на обороне (деньги, украденные из армии, – это «кровь», это чьи‑то погибшие жизни). - Пока это не будет исправлено на личном и общественном уровне, ситуация будет ухудшаться, считает он. 17. Практическая триада подготовки: знания – связи – снаряга. - Знания: системные курсы, а не случайные советы из интернета. - Связи: обучение выводит в сообщество подготовленных людей – тех, с кем можно выживать и воевать не в одиночку. - Снаряга: через обучение человек понимает, что ему действительно нужно, и покупает осмысленно.
Подробный выводВся беседа строится вокруг неприятной, но трезвой мысли: если война становится нормой реальности, то нормой должны стать и навыки выживания. И здесь есть несколько уровней, от самых «земных» до мировоззренческих.
1. От компьютерной войны к реальной кровиМногие представляют бой как игру: увидел – выстрелил – «респаун». Евич показывает другую картину: ты идёшь к цели под постоянной угрозой артиллерии, дронов, мин; люди вокруг болеют, мёрзнут, получают травмы; эвакуация может затянуться на сутки и недели. Поэтому частота применения медицинских навыков многократно выше, чем стрельбы. Парадокс: люди гораздо охотнее идут на стрелковые курсы, чем на медицину. Наш идеализированный образ войны – герой с оружием – вытесняет реальность войны – грязь, холод, кровь и долгие часы рядом с ранеными.
2. Психика в бою: что ломается первойКогда человек попадает в поле, где каждую минуту его может убить снаряд, дрон или ракета, логика и «здравый смысл» оказываются подмяты стрессом. Евич приводит слова бойца: «в голове остаётся 20 % мозга, остальное отключено страхом и усталостью», а другой говорит – «хорошо, если 2 %». Отсюда и действия вроде жгута ниже раны или паники рядом с истекающим кровью человеком. Это не «глупость» в моральном смысле – это сочетание неподготовленности и шока. Но именно поэтому он так настаивает: готовить нужно до, пока у мозга есть ресурс учиться, пока организм не живёт в постоянной угрозе. Философски здесь важен момент: на войне быстро сгорают все красивые, абстрактные идеализации. Остаётся способность совершить простое, конкретное действие – наложить жгут, укрыть термоодеялом, заставить себя выпить воды после потери крови, не броситься бежать в панике, а доползти до укрытия. Истина становится не «как правильно думать», а «что сейчас реально спасёт жизнь».
3. Ответственность не только за себя, но и за близкихЕвич подчёркивает: готовить надо не только бойцов, но и их семьи. Человек возвращается с фронта с изменённой психикой, а дома его ждут люди, тоже измотанные тревогой и неизвестностью, но без понимания, что такое ПТСР, агрессивные вспышки, бессонница. В этом – интересный параллель с психотерапией и с историей: любая травма всегда коллективна. Ранен не только конкретный солдат, ранена вся его система отношений. В этом смысле война обнажает то, что в мирное время можно не замечать: насколько мы вообще умеем быть рядом с чужой болью, не уничтожая ни другого, ни себя.
4. Мифы как мягкая форма самоубийстваОпасные мифы – «пить нельзя», «не надо готовить пехоту», «жгут ниже раны» – это попытка упростить реальность до одной фразы, чтобы не думать. Но в экстремальной ситуации такая «экономия мышления» оборачивается смертью. Интересна сама психология мифа: он даёт иллюзию знания, не требуя усилия. И в мирной жизни такой суррогат знаний часто сходит с рук. На войне – уже нет. В этом смысле война – радикальный фильтр: она отбрасывает удобные заблуждения и оставляет только то, что проверено практикой.
5. Технический прогресс как новая уязвимостьПереход к БПЛА в войне напоминает исторический переход к огнестрельному оружию. Кто не освоил мушкет – погибал с мечом в руках, каким бы отточенным ни был клинок. Сейчас картина такая же: дроны (и особенно FPV) стали основным источником ранений. Но сам по себе дрон – лишь инструмент. Без навыка выживания, маскировки, тактики, медицины его использование превращается в одноразовую лотерею. Человек, который не умеет жить и действовать в полевых условиях, просто не доживает до момента, когда его мастерство оператора могло бы сыграть роль. Здесь тонко проявляется противоречие современной цивилизации: мы стремительно наращиваем техническую мощь, но наша психологическая и телесная готовность к риску и боли не растёт, а часто падает. Тело и психика остаются «довоенными», в то время как средства поражения – уже из другой эпохи.
6. Экипировка как продолжение телаТема «обувь, одежда, сон» кажется бытовой, но в войне она становится экзистенциальной. Неправильные ботинки – это не просто дискомфорт, а пневмония, потеря боеспособности, иногда смерть. Евич настаивает: экипировка должна быть не просто куплена, а прожита – выгуляна в лесу, промочена, просушена, проверена ночью и в холоде. В йоге есть идея осознанности в каждом движении; тут похожая линия: осознанность в каждом элементе быта, потому что от него теперь зависит не абстрактный «комфорт», а продолжение жизни.
7. Духовный уровень: без чего не «собирается» вся системаВ конце он подводит то, что для него – стержень: если не опираться на что‑то большее, чем собственное «я», то даже снаряга и знания могут не заработать. Он говорит о Боге, о молитве, о том, что «без Бога – ни до порога». Можно посмотреть на это и в психологическом ключе: человеку трудно выносить постоянную близость смерти, если у него нет хоть какого‑то смысла «выше выживания». Можно спорить о формах веры, но сама потребность опереться на нечто более широкое, чем индивидуальная биография, на войне становится почти физиологической — иначе психика ломается. Одновременно звучит и болезненная моральная критика: аборты, коррупция, воровство на оборонных проектах – не абстрактные «грехи», а вполне конкретные увеличители будущих потерь. Украденный рубль из армии – это чья‑то незакупленная броня, чей‑то несделанный ремонт, чья‑то смерть. В этом смысле он переводит разговор о нравственности из области «частной морали» в область стратегической безопасности.
8. Что остаётся человеку «здесь и сейчас»?Если отбросить масштаб геополитики, остаётся очень простая, но тяжёлая ответственность: - Учиться первой помощи хотя бы на базовом уровне. - Если есть риск войны (а он есть), проходить курсы тактической медицины и выживания. - Вкладываться в своё тело (сон, физическая форма) и в своё снаряжение. - Искать сообщество – тех, с кем можно разделить и обучение, и возможные испытания. - И, возможно, честно задать себе вопрос о том, на что я опираюсь перед лицом смерти – только ли на технику и удачу? В этом есть определённый «анти‑идеализм»: меньше лозунгов, больше конкретных навыков и шагов. Но и не чистый материализм, ибо Евич постоянно возвращает к вопросу смысла, веры и ответственности за то, что творится в обществе.
Если попробовать сформулировать всё совсем коротко, то его линия такова: война не отменяет человеческую ответственность – она лишь оголяет её до предела. И знания, и подготовка, и моральный выбор – всё это становится не теорией, а вопросом «кто выживет, а кто нет». И вот здесь открытый вопрос к размышлению: если истина действительно ситуативна и проверяется практикой, как война проверяет практикой всё – то какие именно знания и ценности ты бы счёл достойными того, чтобы готовиться к ним уже сегодня, ещё в относительном спокойствии?