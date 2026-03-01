Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Новости Ближнего востока, Политика

Трамп начал войну против Ирана. Что ждет мир? | Борис Марцинкевич и Руслан Сафаров

29 0
Переслано от: Геополитбюро

В нарушение всех правил международных отношений США и Израиль начали неспровоцированную агрессию против суверенной страны. О том, к чему может привести начавшийся конфликт, как это отразится на политике в Евразии и мировых рынках углеводородов, о американских АЭС в Армении, энергетическом противостоянии Украины с Венгрией и Словакией, о судьбе активов ЛУКОЙЛа за рубежом и ситуации в угольной отрасли России говорят Главный редактор портала "Геоэнергетика.Инфо" Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

Новое заседание Геополитбюро Live состоится 14 марта в 17:00. Гость: Александр Песке. Подробности по ссылке: https://delib.ru/meetings/1744

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Начало войны США и Израиля против Ирана - Беседа записана вечером 27 февраля, а уже через 11–12 часов США и Израиль наносят массированный удар по Ирану. - Ведущий оценивает происходящее как неспровоцированную агрессию под прикрытием «мирных» переговоров в Швейцарии и Омане. - Удар рассматривается как координированная акция США и Израиля, где не до конца ясно, кто кем манипулирует — Вашингтон Тель-Авивом или наоборот. 2. Внутриполитический капкан для Трампа и республиканцев - Трамп, его администрация, вице-президент Джей Ди Вэнс и республиканская партия оказываются в крайне рискованной ситуации. - Удар по Ирану подрывает будущее «трампистского» движения и самого Трампа как политика: если он не сумеет «выйти с сохранением лица», его карьера фактически закончена задолго до ноября. - Возможные сценарии, которые обсуждаются: 1. Короткая кампания на 3–4 дня — США и Израиль наносят серию ударов, объявляют «уверенную победу» и садятся за переговоры. Такой стиль Трампу уже знаком. 2. Длительная кампания «изматывания» Ирана — ставка на ракетно-авиационные удары, чтобы превратить Иран в истощённую сторону без быстрого наземного вторжения. 3. Вариант 3A — ливийский сценарий: - Подстрекание к внутреннему восстанию в Иране, - Поддержка с воздуха, попытка повторить сценарий свержения Каддафи, превращение страны в «fail state». 4. Вариант 3B — полномасштабная военная операция (тот, которого автор «от души» желает США): - Потребуется крупная группировка сил, которой сейчас у США в регионе нет. - Приоритетные направления для вторжения: - провинция Хузестан (юго‑запад Ирана, нефтеносный регион с арабским населением); - район Бендер-Аббаса и зона Ормузского пролива. - С учётом размеров Ирана (≈1,65 млн км², >91 млн населения) такой конфликт может оказаться для США тяжелее Вьетнама. 3. Ответ Ирана и удар по военным объектам США - В отличие от событий июня прошлого года, Иран реагирует быстро и симметрично: уже через 2–3 часа по базам США на Ближнем Востоке летят иранские ракеты. - Под огнём оказываются объекты США в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии и, особенно, в Бахрейне. - Бахрейн отмечен как ключевой узел — там размещён центр командования ВМС США в Персидском заливе. - США официально заявляют, что «день прошёл прекрасно, потерь нет», но: - в Израиле вводятся жёсткие ограничения на публикацию любых фото/видео; - многочисленные видео из региона свидетельствуют о реальных поражениях целей. 4. Активизация Корпуса стражей исламской революции и Ормузский пролив - КСИР начинает активную деятельность на море. - Ормузский пролив — центральная тема: - это «бутылочное горлышко» мировой энергетики: - через него проходит до 20 % мировых поставок нефти; - через него идёт весь СПГ из Катара. - Уже появляются сообщения о том, что страховые компании отзывают страховки у судов, работающих в этом районе. - Риски для мирового рынка: резкие скачки цен на нефть и газ, возможный кризис поставок для Европы и стран Азии. 5. Геополитическое значение Ирана: БРИКС и связь с Россией и Китаем - Иран — участник БРИКС, партнёр России и Китая по целому ряду стратегических соглашений. - Удар по Ирану — в том числе удар по интересам России и Китая на широчайшем пространстве: - Ближний Восток и Персидский залив, - Южный Кавказ, - Центральная Азия и Казахстан, - западные регионы Китая (возможная эскалация уйгурской темы), - Каспийский регион (риски появления «прокси-флота» США через «новый Иран»). - Иран назван одним из краеугольных камней формирующегося полицентричного мира. Его разрушение откроет двери глубокой проекции американского влияния в российское стратегическое окружение. 6. Гуманитарное измерение конфликта - Среди первых последствий — удар американской ракеты по иранской школе для девочек: - по предварительным данным, более 85 погибших детей. - Ведущий подчеркивает трагический характер происходящего и высказывает солидарность с народом Ирана. - Приводится высказывание Эрдогана про «огненное кольцо» вокруг Ближнего Востока: уходящая американская империя разжигает пожары, а не «гасит свет». 7. Мотивация США: сжечь регион и переложить хаос на полицентричный мир - Даже если США не удастся установить контроль над регионом, им выгодно: - поджечь стратегически важный узел мировой энергетики, - резко повысить турбулентность мировой экономики, - затем переложить бремя «разруливания» последствий на новые центры силы — Россию, Китай, БРИКС. - Автор предполагает, что США в крайнем случае могут «отойти» в своё западное полушарие, оставив миру горящий Ближний Восток.

Блок с Борисом Марцинкевичем: энергетика и война

Далее в видео идёт уже заранее записанный разговор с Борисом Марцинкевичем, главным редактором «Геоэнергетика.инфо». Он разбирает энергетические аспекты иранского кризиса и ряд других тем.

1. Иран, Ормуз и мировой рынок нефти и СПГ

- Ормузский пролив: - через него проходит до 20 % мировой добычи нефти, но важно различать: - мировой добыча — ~104 млн барр./сутки; - мировой рынок — ~70 млн барр./сутки (часть потребляется странами-добытчиками). - Если из этих 70 млн внезапно «исчезает» 20 млн барр./сутки — это треть мировой торговли нефтью. - Возможная блокада Ормуза: - нефть: резкий рост цен, котировки «далеко за 100 долларов» за баррель; - СПГ: особенно пострадает Катар, у которого нет обходных маршрутов — с рынка может уйти до 20 % мирового СПГ. - Рынки, зависимые от Катара: Восточная Азия и Европа (пример — Польша с контрактом на 1,5 млн тонн СПГ в год). - Длительность кризиса: - в логике ближневосточных элит войны сейчас планируются «на 2–4 недели», все надеются на быстрые кампании; - но если Иран действительно минировал Ормуз заранее (что считают вероятным многие военные аналитики), «отыграть назад» будет сложно. - Для США этот авантюрный шаг может ударить и по внутреннему рынку: - в структуре цены топлива в США налогов около 40 % (в РФ — >70 %), - значит, скачки биржевых котировок сразу «бьют» по цене на заправке, а впереди у Трампа — выборы в Конгресс. Философски: здесь мы видим типичный конфликт между краткосрочной политической выгодой и системной уязвимостью. Когда элита живёт четырёхлетними циклами, она может рискнуть мировой энергетикой так же легко, как трейдер — чужим депозитом.

2. Нефтепровод «Дружба», Венгрия и Словакия против Киева и Брюсселя

- Южная ветка «Дружбы» — исключение из шестого санкционного пакета ЕС: - запрет на российскую нефть обошёл Венгрию, Словакию, Чехию; - Чехия позже добровольно отказалась от Юралс (перешла на другие поставки), и её исключение из «исключений» закрепили. - Реальная структура собственности: - НПЗ в Словакии (Братислава) и в Венгрии — оба принадлежат венгерской компании MOL; - два завода в Чехии — польской Orlen. - Смена сорта нефти — не просто «переключить трубу»: - нужно останавливать заводы, очищать колонны, менять катализаторы; - это месяцы и миллиарды инвестиций. - Морской обход через Хорватию физически ограничен (порт не потянет объём порядка 14 млн тонн/год). - Ситуация с «обстрелом» «Дружбы» под Бродами: - Киев заявляет, что РФ «обстреляла свой же нефтепровод». - Орбан предлагает послать экспертную группу ЕС для проверки — Брюссель явно не спешит это поддерживать. - Венгрия и Словакия имеют по правилам МЭА 90-дневный запас нефти; уже выделено по 250 тыс. тонн из резервов, но время тикает. - Киев предлагает качать нефть по «Одесса–Броды», но Орбан задаёт вопрос: - если авария действительно у Бродов, как вы собираетесь использовать этот же участок для альтернативного маршрута? Здесь интересна психологическая деталь: политическая риторика (в Киеве, Брюсселе) всё дальше от технологической реальности (в НПЗ, трубопроводах). Труба, в отличие от лозунга, живёт по законам физики.

3. Поставки дизеля и электроэнергии на Украину

- Поставки дизельного топлива из Венгрии и Словакии: - совокупное производство дизеля в этих странах меньше их внутреннего потребления примерно на 25 тыс. барр./сутки; - экспорт возможен только за счёт импортируемого дизеля из других стран ЕС. - Реальность: это просто «капиталистический микс» и арбитраж: - купили в Австрии или ещё где-то подешевле, - часть продали у себя, - излишки — туда, где готовы платить больше (включая Украину). - Даже если через Венгрию и Словакию строго перекрыть поставки в Украину, маршруты останутся: - Польша (железная дорога, авто), - Румыния (река Днестр, морские и речные танкеры), - Молдавия и другие звенья логистики. - С электроэнергией: - после синхронизации энергосистемы Украины с объединённой системой Центральной Европы (UCTE) перетоки ограничены только пропускной способностью линий; - Венгрия энергодефицитна, импортирует 20–30 % электроэнергии; - Словакия, напротив, стала энергоизбыточной после ввода 3-го блока АЭС «Моховце»; - Орбан и Фицо могут грозить «отключением аварийных поставок», но: - реальные перетоки регулируются общеевропейскими правилами и рынками; - отказ от аварийных поставок возможен только при угрозе собственной энергетической безопасности — иначе последуют иски и штрафы. В терминах философии — это ещё один пример, как национальный суверенитет размывается в сетях наднациональных инфраструктур. Страна может «хотеть», но ЛЭП и биржевые алгоритмы «говорят» своим языком.

4. Армения и американские «мини-АЭС»

- В Ереване подписан меморандум с США о ядерном сотрудничестве (так называемое соглашение по разделу 123 закона 1954 г. об атомной энергии). - Это не контракт на строительство, а правовой каркас, который: - запрещает стране-партнёру самостоятельно обогащать уран и перерабатывать ОЯТ; - обеспечивает доступ американских специалистов на объекты; - требует одобрения правительства США, затем Конгресса и Сената (90 + 180 рабочих дней). - После ратификации соглашения 123 американские компании получат право вести переговоры о проектах и искать финансирование, но: - ни один проект малого реактора в США пока не имеет полноценной лицензии NRC (ни по технологии, ни по площадке). - Цифры типа «9 млрд долларов» за проект в Армении являются в значительной мере политической декларацией, а не отражением реальной готовности и компетенций. Контраст: США активно продают «ядерное присутствие» как геополитический флаг, в то время как Россия продаёт уже отлаженную промышленность, пусть и с рисками и тяжёлой бюрократией. Здесь сила — не в лозунге, а в накопленных «машино-часах» конкретных реакторов.

5. Узбекистан и российская АЭС (включая малую мощность)

- Узбекистан строит комбинированный объект: - два крупных блока ВВЭР‑1000; - два малых реактора РИТМ‑200Н (адаптация ледокольных реакторов для сухопутной станции). - Реактор РИТМ‑200 имеет богатую «биографию» в Арктике: - проектировался для работы на ледоколах; - рассчитан на удары, крены, изменения нагрузки, экстремальные условия; - на земле в Узбекистане для него — «санаторий» по сравнению с Северным морским путём. - Уникальность проекта: - на одной площадке будет связка «базовая» и «маневренная» атомная генерация; - малые блоки смогут «отыгрывать» суточные пики спроса, тогда как крупные — держать базовый уровень. - Финансирование: Узбекистан платит сам, без межгос.кредита РФ. Для России это: - заказы для промышленности; - рост экспортной выручки; - укрепление технологического влияния. Здесь любопытен сдвиг: атомная энергетика постепенно выходит из логики сугубо гигантских «символических» станций к модульности и гибкости. Это параллельно процессу в психологии: от «одного большого смысла» к множеству локальных смыслов, которые всё равно завязаны на общую структуру.

6. Лукойл, экспроприации и американский фонд Carlyle

- Лукойл столкнулся с фактическим отъёмом активов за рубежом (Ирак, Болгария и др.). - В Ираке: - актив «Западная Курна» перешёл от Лукойла сначала к государству, затем к Chevron — типичная схема перераспределения активов в пользу «своих». - В Казахстане: - Лукойл участвует в ряде СП (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, КТК), - по уставу приоритетное право выкупа доли Лукойла у государственной «КазМунайГаз». - Казахстан направил аргументацию в Минфин США, решение пока не озвучено. - Болгария: - Иск Лукойла связан не столько с формальными санкциями, сколько с системным созданием препятствий в поставках нефти и работе НПЗ ещё до санкций. - Шансы есть, если юристы правильно зафиксировали нарушения. - Американский фонд Carlyle рассматривается как возможный покупатель зарубежных активов Лукойла: - логика понятна: купить у России подешевле, потом по частям перепродать дороже. Мировая экономика здесь отбрасывает либеральный фасад: «священность частной собственности» оказывается условной, когда собственник — из «неправильной» страны. Возникает вопрос: сколько в «мировых правилах» объективного права, а сколько — просто силы?

7. Россия, нефть, падение доходов и «разворот на восток»

- Доходы от экспорта нефти и газа падают: - санкции, потолки цен, удорожание логистики; - необходимость фрахтовать иностранный флот, страховать санкционные риски. - География портов РФ: - Балтика (Финский залив) — фактически окружена странами НАТО; - Новороссийск — зависим от Турции и контроля за проливами; - Дальний Восток (Находка, Козьмино) — ключевой «окно» в Азию. - ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан): - трубопровод был выведен на проектную мощность на 10 лет раньше графика, за счёт кредитов и риска; - сегодня это критический канал экспорта на Восток, практически неуязвимый для морских блокад. - Но: - нефть в Козьмино идёт в основном сырьём; - проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье был отложен — не договорились с Минфином о налоговых льготах; - сейчас появляются запоздалые планы по НПЗ на Сахалине и в Хабаровском крае. - Заявление Александра Новака о том, что «России не нужны новые НПЗ», на этом фоне выглядит как минимум спорным — особенно в логике импортозамещения и изменения экспортных потоков. Это иллюстрация того, как государственная воля и институциональная инерция конфликтуют: стратегически стране нужны переработка, глубина и технологические цепочки; тактически Минфин думает о краткосрочных доходах, а Новак — о статистике сегодняшнего баланса.

8. Уголь: парадокс роста экспорта и миллиардных убытков

- По данным Минэнерго: - экспорт угля в 2025 г. вырос на 7,1%; - при этом убытки отрасли по состоянию на декабрь — порядка 290 млрд руб., ожидаемо >300 млрд по году. - Рост убыточного экспорта — не успех, а симптом кризиса: - доступ к восточным портам и железной дороге ограничен; - тарифы РЖД и стоимость логистики «съедают» маржу; - падение спроса в Европе после «зелёного поворота» и санкций. - Были слова о продолжении господдержки угольщиков в 2026 г., но развёрнутого анализа министру просто не дали сделать (5 минут эфирного времени). - На этом фоне звучат тревожные сигналы: - в Амурской области при наличии гигантского Ярковецкого месторождения (~4 млрд тонн) уже звучат идеи «перевода ТЭС на газ, потому что угля не хватает»; - судьба Воркуты и Инты (исторические угольные регионы, кормившие блокадный Ленинград) остаётся неопределённой. Здесь особенно остра тема «исторического долга». Города, которые когда-то спасали страну, сегодня превращаются в лишние элементы на карте инвестпроекта. Это болезненный, но честный вопрос: готовы ли мы смотреть на прошлое глазами бухгалтерии или всё же чем-то дополнять эту оптику?

Подробный вывод

В этом видео аккуратно сходятся две линии — геополитическая и энергетическая — и именно в их пересечении становится понятнее, что происходит. 1. Война с Ираном как удар по энергетическому сердцу мира Конфликт США и Израиля с Ираном — это не просто локальная война, а сознательная атака по одному из ключевых узлов мировой инфраструктуры: Ормузскому проливу, сети баз США в Персидском заливе и системе поставок нефти и газа в Азию и Европу. На человеческом уровне — это десятки и сотни погибших (от девочек в иранской школе до солдат на базах). На системном — это угроза устойчивости глобальной экономики, построенной на дешёвых и предсказуемых энергопотоках. В логике уходящей гегемонии США выглядит так, будто Вашингтон готов пожертвовать стабильностью «общего мира», лишь бы разрушить формирующуюся полицентричную архитектуру, где у России, Китая, Индии, Ирана и других появилось слишком много собственного веса. Не получается сохранить монополию — можно попытаться разрушить доску. 2. Иран в структуре нового мира Иран в этой схеме — не просто региональный игрок: - он закрывает Россию с юга и Китая — с запада; - он связан с БРИКС и проектом Север–Юг; - он контролирует один из главных «клапанов» мировой энергетики. Если Иран дестабилизировать или фрагментировать, открывается окно для: - прямого выхода США в Закавказье и Центральную Азию; - давления на западные провинции Китая; - проникновения в Каспий под видом «флота нового Ирана». То есть война против Ирана — это косвенно война против возможности у России и Китая строить автономные маршруты, обходящие англосаксонский морской контроль. 3. Энергетика как скрытый фронт политики Разговор с Марцинкевичем показывает, что почти любой громкий геополитический ход имеет «подводную часть айсберга» — нефть, газ, уголь, атом: - Ормуз — это не только пролив между двумя берегами, но и рычаг, которым можно резко поднять или обрушить рынки. - Нефтепровод «Дружба» — это не просто труба в земле, а вопрос выживания целых стран ЕС (Венгрии, Словакии), которые оказываются заложниками и Брюсселя, и Киева. - Армянские разговоры о «мини-АЭС США» — это не столько о техническом развитии, сколько о геополитическом дрейфе, обвязке правовыми ограничениями и попытке втянуть страну в американскую орбиту. - Лукойл за рубежом, экспроприации, давление на активы — пример того, как «мировой рынок» превращается в инструмент перераспределения собственности в пользу сильнейших. - Российская угольная отрасль: растущие объёмы экспорта при гигантских убытках — симптом того, как внешнее давление и внутренняя неготовность к развороту инфраструктуры приводят к саморазрушению прибыли. Если совсем приземлить: любой удар крылатой ракеты по Ирану, любая санкция против «Дружбы» или Лукойла в итоге превращается в цену на бензин у вас на заправке, в счёт за электричество, в рабочие места в Воркуте или в Амурской области. Геополитика — это не только карты и авианосцы, это очень конкретный чек из магазина. 4. Иллюзии и реальность: кто чем управляет Ведущий не раз подчёркивает мотив иллюзорности: - в США элита живёт иллюзией, что контролирует хаос, хотя сама же запускает процессы, которые трудно остановить (Афганистан, Ирак, Ливия, теперь Иран); - в ЕС бюрократия верит, что можно бесконечно наращивать санкции, не затрагивая своих потребителей, хотя нефть, газ и уголь — не идеологии, а физические потоки; - в Армении можно верить красивым презентациям о мини-АЭС США, игнорируя, что пока это скорее политический зонтик, чем инженерная реальность; - в России можно убеждать себя, что «мы уже слезли с нефтегазовой иглы», когда падение доходов от экспорта пока ещё не компенсируется ни глубиной переработки, ни новой индустриализацией. Смысловой нерв беседы — призыв не поддаваться этим иллюзиям, смотреть на вещи «через базис»: через ресурсы, инфраструктуру, реальные связи стран, а не через сиюминутные лозунги. 5. Практический вывод: где наша уязвимость и где сила Если убрать эмоциональный слой (а он здесь неизбежен — речь о войне, детях, разрушениях), остаётся несколько прагматичных уроков: - Мир переживает системный кризис энергетической архитектуры: старые маршруты ломаются быстрее, чем строятся новые. - Странам, претендующим на суверенитет (Россия, Иран, Китай, Индия, те же Вьетнам или Узбекистан), приходится вкладываться в то, что раньше принималось как само собой разумеющееся: - собственные флотилии, страховку, переработку, инфраструктурные обходы; - долгие и тяжёлые проекты вроде ВСТО, Север–Юг, АЭС и НПЗ. - Любое промедление (как в случае ВНХК или новых НПЗ) потом оборачивается уязвимостью, когда противник решает играть по «безправовым» правилам. Если говорить языком внутренней жизни, то ситуация напоминает психологический кризис зрелости: пока мы живём старыми привычками и зависимостями, кризис бьёт по нам сильнее. Как только начинаем строить свою опору (хоть в энергетике, хоть в личной жизни), удары извне становятся переживаемыми, а не смертельными.
В конце видео ведущий возвращается к простой, но важной мысли: чтобы понять войны, стоит начинать не только с идеологий, но и с энергетики — с базиса. Именно он часто раскрывает скрытые мотивы и предсказывает, где будет следующий удар. И здесь возникает вопрос, который, кажется, проходит через всё видео и шире — через наше время: что для нас сегодня является реальной опорой — в мире, где рушатся привычные связи и «правила игры» перестают работать: собственные ресурсы и инфраструктура, союзы и договоры, или нечто более внутреннее — способность видеть реальность такой, какова она есть, и действовать, исходя из неё, а не из удобных иллюзий?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/80ff9f905a84b9b10c9ecda280d83a2e/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Трампу предъявлено обвинение в невозвращении секретных военных планов
Трамп и политика продвижения демократии: Что утрачено и что сохранилось?
Тьерри Мейсан. Венесуэла и Иран. Трамп и Глубинное государство
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 июля 2019
Израиль толкает Америку на Войну! Смогут ли американские генералы предотвратить катастрофу?
За 10 минут до начала войны
Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана?
Апостол американского мира

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru