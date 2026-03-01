Трамп начал войну против Ирана. Что ждет мир? | Борис Марцинкевич и Руслан Сафаров
В нарушение всех правил международных отношений США и Израиль начали неспровоцированную агрессию против суверенной страны. О том, к чему может привести начавшийся конфликт, как это отразится на политике в Евразии и мировых рынках углеводородов, о американских АЭС в Армении, энергетическом противостоянии Украины с Венгрией и Словакией, о судьбе активов ЛУКОЙЛа за рубежом и ситуации в угольной отрасли России говорят Главный редактор портала "Геоэнергетика.Инфо" Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Начало войны США и Израиля против Ирана - Беседа записана вечером 27 февраля, а уже через 11–12 часов США и Израиль наносят массированный удар по Ирану. - Ведущий оценивает происходящее как неспровоцированную агрессию под прикрытием «мирных» переговоров в Швейцарии и Омане. - Удар рассматривается как координированная акция США и Израиля, где не до конца ясно, кто кем манипулирует — Вашингтон Тель-Авивом или наоборот. 2. Внутриполитический капкан для Трампа и республиканцев - Трамп, его администрация, вице-президент Джей Ди Вэнс и республиканская партия оказываются в крайне рискованной ситуации. - Удар по Ирану подрывает будущее «трампистского» движения и самого Трампа как политика: если он не сумеет «выйти с сохранением лица», его карьера фактически закончена задолго до ноября. - Возможные сценарии, которые обсуждаются: 1. Короткая кампания на 3–4 дня — США и Израиль наносят серию ударов, объявляют «уверенную победу» и садятся за переговоры. Такой стиль Трампу уже знаком. 2. Длительная кампания «изматывания» Ирана — ставка на ракетно-авиационные удары, чтобы превратить Иран в истощённую сторону без быстрого наземного вторжения. 3. Вариант 3A — ливийский сценарий: - Подстрекание к внутреннему восстанию в Иране, - Поддержка с воздуха, попытка повторить сценарий свержения Каддафи, превращение страны в «fail state». 4. Вариант 3B — полномасштабная военная операция (тот, которого автор «от души» желает США): - Потребуется крупная группировка сил, которой сейчас у США в регионе нет. - Приоритетные направления для вторжения: - провинция Хузестан (юго‑запад Ирана, нефтеносный регион с арабским населением); - район Бендер-Аббаса и зона Ормузского пролива. - С учётом размеров Ирана (≈1,65 млн км², >91 млн населения) такой конфликт может оказаться для США тяжелее Вьетнама. 3. Ответ Ирана и удар по военным объектам США - В отличие от событий июня прошлого года, Иран реагирует быстро и симметрично: уже через 2–3 часа по базам США на Ближнем Востоке летят иранские ракеты. - Под огнём оказываются объекты США в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии и, особенно, в Бахрейне. - Бахрейн отмечен как ключевой узел — там размещён центр командования ВМС США в Персидском заливе. - США официально заявляют, что «день прошёл прекрасно, потерь нет», но: - в Израиле вводятся жёсткие ограничения на публикацию любых фото/видео; - многочисленные видео из региона свидетельствуют о реальных поражениях целей. 4. Активизация Корпуса стражей исламской революции и Ормузский пролив - КСИР начинает активную деятельность на море. - Ормузский пролив — центральная тема: - это «бутылочное горлышко» мировой энергетики: - через него проходит до 20 % мировых поставок нефти; - через него идёт весь СПГ из Катара. - Уже появляются сообщения о том, что страховые компании отзывают страховки у судов, работающих в этом районе. - Риски для мирового рынка: резкие скачки цен на нефть и газ, возможный кризис поставок для Европы и стран Азии. 5. Геополитическое значение Ирана: БРИКС и связь с Россией и Китаем - Иран — участник БРИКС, партнёр России и Китая по целому ряду стратегических соглашений. - Удар по Ирану — в том числе удар по интересам России и Китая на широчайшем пространстве: - Ближний Восток и Персидский залив, - Южный Кавказ, - Центральная Азия и Казахстан, - западные регионы Китая (возможная эскалация уйгурской темы), - Каспийский регион (риски появления «прокси-флота» США через «новый Иран»). - Иран назван одним из краеугольных камней формирующегося полицентричного мира. Его разрушение откроет двери глубокой проекции американского влияния в российское стратегическое окружение. 6. Гуманитарное измерение конфликта - Среди первых последствий — удар американской ракеты по иранской школе для девочек: - по предварительным данным, более 85 погибших детей. - Ведущий подчеркивает трагический характер происходящего и высказывает солидарность с народом Ирана. - Приводится высказывание Эрдогана про «огненное кольцо» вокруг Ближнего Востока: уходящая американская империя разжигает пожары, а не «гасит свет». 7. Мотивация США: сжечь регион и переложить хаос на полицентричный мир - Даже если США не удастся установить контроль над регионом, им выгодно: - поджечь стратегически важный узел мировой энергетики, - резко повысить турбулентность мировой экономики, - затем переложить бремя «разруливания» последствий на новые центры силы — Россию, Китай, БРИКС. - Автор предполагает, что США в крайнем случае могут «отойти» в своё западное полушарие, оставив миру горящий Ближний Восток.
Блок с Борисом Марцинкевичем: энергетика и войнаДалее в видео идёт уже заранее записанный разговор с Борисом Марцинкевичем, главным редактором «Геоэнергетика.инфо». Он разбирает энергетические аспекты иранского кризиса и ряд других тем.
1. Иран, Ормуз и мировой рынок нефти и СПГ- Ормузский пролив: - через него проходит до 20 % мировой добычи нефти, но важно различать: - мировой добыча — ~104 млн барр./сутки; - мировой рынок — ~70 млн барр./сутки (часть потребляется странами-добытчиками). - Если из этих 70 млн внезапно «исчезает» 20 млн барр./сутки — это треть мировой торговли нефтью. - Возможная блокада Ормуза: - нефть: резкий рост цен, котировки «далеко за 100 долларов» за баррель; - СПГ: особенно пострадает Катар, у которого нет обходных маршрутов — с рынка может уйти до 20 % мирового СПГ. - Рынки, зависимые от Катара: Восточная Азия и Европа (пример — Польша с контрактом на 1,5 млн тонн СПГ в год). - Длительность кризиса: - в логике ближневосточных элит войны сейчас планируются «на 2–4 недели», все надеются на быстрые кампании; - но если Иран действительно минировал Ормуз заранее (что считают вероятным многие военные аналитики), «отыграть назад» будет сложно. - Для США этот авантюрный шаг может ударить и по внутреннему рынку: - в структуре цены топлива в США налогов около 40 % (в РФ — >70 %), - значит, скачки биржевых котировок сразу «бьют» по цене на заправке, а впереди у Трампа — выборы в Конгресс. Философски: здесь мы видим типичный конфликт между краткосрочной политической выгодой и системной уязвимостью. Когда элита живёт четырёхлетними циклами, она может рискнуть мировой энергетикой так же легко, как трейдер — чужим депозитом.
2. Нефтепровод «Дружба», Венгрия и Словакия против Киева и Брюсселя- Южная ветка «Дружбы» — исключение из шестого санкционного пакета ЕС: - запрет на российскую нефть обошёл Венгрию, Словакию, Чехию; - Чехия позже добровольно отказалась от Юралс (перешла на другие поставки), и её исключение из «исключений» закрепили. - Реальная структура собственности: - НПЗ в Словакии (Братислава) и в Венгрии — оба принадлежат венгерской компании MOL; - два завода в Чехии — польской Orlen. - Смена сорта нефти — не просто «переключить трубу»: - нужно останавливать заводы, очищать колонны, менять катализаторы; - это месяцы и миллиарды инвестиций. - Морской обход через Хорватию физически ограничен (порт не потянет объём порядка 14 млн тонн/год). - Ситуация с «обстрелом» «Дружбы» под Бродами: - Киев заявляет, что РФ «обстреляла свой же нефтепровод». - Орбан предлагает послать экспертную группу ЕС для проверки — Брюссель явно не спешит это поддерживать. - Венгрия и Словакия имеют по правилам МЭА 90-дневный запас нефти; уже выделено по 250 тыс. тонн из резервов, но время тикает. - Киев предлагает качать нефть по «Одесса–Броды», но Орбан задаёт вопрос: - если авария действительно у Бродов, как вы собираетесь использовать этот же участок для альтернативного маршрута? Здесь интересна психологическая деталь: политическая риторика (в Киеве, Брюсселе) всё дальше от технологической реальности (в НПЗ, трубопроводах). Труба, в отличие от лозунга, живёт по законам физики.
3. Поставки дизеля и электроэнергии на Украину- Поставки дизельного топлива из Венгрии и Словакии: - совокупное производство дизеля в этих странах меньше их внутреннего потребления примерно на 25 тыс. барр./сутки; - экспорт возможен только за счёт импортируемого дизеля из других стран ЕС. - Реальность: это просто «капиталистический микс» и арбитраж: - купили в Австрии или ещё где-то подешевле, - часть продали у себя, - излишки — туда, где готовы платить больше (включая Украину). - Даже если через Венгрию и Словакию строго перекрыть поставки в Украину, маршруты останутся: - Польша (железная дорога, авто), - Румыния (река Днестр, морские и речные танкеры), - Молдавия и другие звенья логистики. - С электроэнергией: - после синхронизации энергосистемы Украины с объединённой системой Центральной Европы (UCTE) перетоки ограничены только пропускной способностью линий; - Венгрия энергодефицитна, импортирует 20–30 % электроэнергии; - Словакия, напротив, стала энергоизбыточной после ввода 3-го блока АЭС «Моховце»; - Орбан и Фицо могут грозить «отключением аварийных поставок», но: - реальные перетоки регулируются общеевропейскими правилами и рынками; - отказ от аварийных поставок возможен только при угрозе собственной энергетической безопасности — иначе последуют иски и штрафы. В терминах философии — это ещё один пример, как национальный суверенитет размывается в сетях наднациональных инфраструктур. Страна может «хотеть», но ЛЭП и биржевые алгоритмы «говорят» своим языком.
4. Армения и американские «мини-АЭС»- В Ереване подписан меморандум с США о ядерном сотрудничестве (так называемое соглашение по разделу 123 закона 1954 г. об атомной энергии). - Это не контракт на строительство, а правовой каркас, который: - запрещает стране-партнёру самостоятельно обогащать уран и перерабатывать ОЯТ; - обеспечивает доступ американских специалистов на объекты; - требует одобрения правительства США, затем Конгресса и Сената (90 + 180 рабочих дней). - После ратификации соглашения 123 американские компании получат право вести переговоры о проектах и искать финансирование, но: - ни один проект малого реактора в США пока не имеет полноценной лицензии NRC (ни по технологии, ни по площадке). - Цифры типа «9 млрд долларов» за проект в Армении являются в значительной мере политической декларацией, а не отражением реальной готовности и компетенций. Контраст: США активно продают «ядерное присутствие» как геополитический флаг, в то время как Россия продаёт уже отлаженную промышленность, пусть и с рисками и тяжёлой бюрократией. Здесь сила — не в лозунге, а в накопленных «машино-часах» конкретных реакторов.
5. Узбекистан и российская АЭС (включая малую мощность)- Узбекистан строит комбинированный объект: - два крупных блока ВВЭР‑1000; - два малых реактора РИТМ‑200Н (адаптация ледокольных реакторов для сухопутной станции). - Реактор РИТМ‑200 имеет богатую «биографию» в Арктике: - проектировался для работы на ледоколах; - рассчитан на удары, крены, изменения нагрузки, экстремальные условия; - на земле в Узбекистане для него — «санаторий» по сравнению с Северным морским путём. - Уникальность проекта: - на одной площадке будет связка «базовая» и «маневренная» атомная генерация; - малые блоки смогут «отыгрывать» суточные пики спроса, тогда как крупные — держать базовый уровень. - Финансирование: Узбекистан платит сам, без межгос.кредита РФ. Для России это: - заказы для промышленности; - рост экспортной выручки; - укрепление технологического влияния. Здесь любопытен сдвиг: атомная энергетика постепенно выходит из логики сугубо гигантских «символических» станций к модульности и гибкости. Это параллельно процессу в психологии: от «одного большого смысла» к множеству локальных смыслов, которые всё равно завязаны на общую структуру.
6. Лукойл, экспроприации и американский фонд Carlyle- Лукойл столкнулся с фактическим отъёмом активов за рубежом (Ирак, Болгария и др.). - В Ираке: - актив «Западная Курна» перешёл от Лукойла сначала к государству, затем к Chevron — типичная схема перераспределения активов в пользу «своих». - В Казахстане: - Лукойл участвует в ряде СП (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, КТК), - по уставу приоритетное право выкупа доли Лукойла у государственной «КазМунайГаз». - Казахстан направил аргументацию в Минфин США, решение пока не озвучено. - Болгария: - Иск Лукойла связан не столько с формальными санкциями, сколько с системным созданием препятствий в поставках нефти и работе НПЗ ещё до санкций. - Шансы есть, если юристы правильно зафиксировали нарушения. - Американский фонд Carlyle рассматривается как возможный покупатель зарубежных активов Лукойла: - логика понятна: купить у России подешевле, потом по частям перепродать дороже. Мировая экономика здесь отбрасывает либеральный фасад: «священность частной собственности» оказывается условной, когда собственник — из «неправильной» страны. Возникает вопрос: сколько в «мировых правилах» объективного права, а сколько — просто силы?
7. Россия, нефть, падение доходов и «разворот на восток»- Доходы от экспорта нефти и газа падают: - санкции, потолки цен, удорожание логистики; - необходимость фрахтовать иностранный флот, страховать санкционные риски. - География портов РФ: - Балтика (Финский залив) — фактически окружена странами НАТО; - Новороссийск — зависим от Турции и контроля за проливами; - Дальний Восток (Находка, Козьмино) — ключевой «окно» в Азию. - ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан): - трубопровод был выведен на проектную мощность на 10 лет раньше графика, за счёт кредитов и риска; - сегодня это критический канал экспорта на Восток, практически неуязвимый для морских блокад. - Но: - нефть в Козьмино идёт в основном сырьём; - проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье был отложен — не договорились с Минфином о налоговых льготах; - сейчас появляются запоздалые планы по НПЗ на Сахалине и в Хабаровском крае. - Заявление Александра Новака о том, что «России не нужны новые НПЗ», на этом фоне выглядит как минимум спорным — особенно в логике импортозамещения и изменения экспортных потоков. Это иллюстрация того, как государственная воля и институциональная инерция конфликтуют: стратегически стране нужны переработка, глубина и технологические цепочки; тактически Минфин думает о краткосрочных доходах, а Новак — о статистике сегодняшнего баланса.
8. Уголь: парадокс роста экспорта и миллиардных убытков- По данным Минэнерго: - экспорт угля в 2025 г. вырос на 7,1%; - при этом убытки отрасли по состоянию на декабрь — порядка 290 млрд руб., ожидаемо >300 млрд по году. - Рост убыточного экспорта — не успех, а симптом кризиса: - доступ к восточным портам и железной дороге ограничен; - тарифы РЖД и стоимость логистики «съедают» маржу; - падение спроса в Европе после «зелёного поворота» и санкций. - Были слова о продолжении господдержки угольщиков в 2026 г., но развёрнутого анализа министру просто не дали сделать (5 минут эфирного времени). - На этом фоне звучат тревожные сигналы: - в Амурской области при наличии гигантского Ярковецкого месторождения (~4 млрд тонн) уже звучат идеи «перевода ТЭС на газ, потому что угля не хватает»; - судьба Воркуты и Инты (исторические угольные регионы, кормившие блокадный Ленинград) остаётся неопределённой. Здесь особенно остра тема «исторического долга». Города, которые когда-то спасали страну, сегодня превращаются в лишние элементы на карте инвестпроекта. Это болезненный, но честный вопрос: готовы ли мы смотреть на прошлое глазами бухгалтерии или всё же чем-то дополнять эту оптику?
Подробный выводВ этом видео аккуратно сходятся две линии — геополитическая и энергетическая — и именно в их пересечении становится понятнее, что происходит. 1. Война с Ираном как удар по энергетическому сердцу мира Конфликт США и Израиля с Ираном — это не просто локальная война, а сознательная атака по одному из ключевых узлов мировой инфраструктуры: Ормузскому проливу, сети баз США в Персидском заливе и системе поставок нефти и газа в Азию и Европу. На человеческом уровне — это десятки и сотни погибших (от девочек в иранской школе до солдат на базах). На системном — это угроза устойчивости глобальной экономики, построенной на дешёвых и предсказуемых энергопотоках. В логике уходящей гегемонии США выглядит так, будто Вашингтон готов пожертвовать стабильностью «общего мира», лишь бы разрушить формирующуюся полицентричную архитектуру, где у России, Китая, Индии, Ирана и других появилось слишком много собственного веса. Не получается сохранить монополию — можно попытаться разрушить доску. 2. Иран в структуре нового мира Иран в этой схеме — не просто региональный игрок: - он закрывает Россию с юга и Китая — с запада; - он связан с БРИКС и проектом Север–Юг; - он контролирует один из главных «клапанов» мировой энергетики. Если Иран дестабилизировать или фрагментировать, открывается окно для: - прямого выхода США в Закавказье и Центральную Азию; - давления на западные провинции Китая; - проникновения в Каспий под видом «флота нового Ирана». То есть война против Ирана — это косвенно война против возможности у России и Китая строить автономные маршруты, обходящие англосаксонский морской контроль. 3. Энергетика как скрытый фронт политики Разговор с Марцинкевичем показывает, что почти любой громкий геополитический ход имеет «подводную часть айсберга» — нефть, газ, уголь, атом: - Ормуз — это не только пролив между двумя берегами, но и рычаг, которым можно резко поднять или обрушить рынки. - Нефтепровод «Дружба» — это не просто труба в земле, а вопрос выживания целых стран ЕС (Венгрии, Словакии), которые оказываются заложниками и Брюсселя, и Киева. - Армянские разговоры о «мини-АЭС США» — это не столько о техническом развитии, сколько о геополитическом дрейфе, обвязке правовыми ограничениями и попытке втянуть страну в американскую орбиту. - Лукойл за рубежом, экспроприации, давление на активы — пример того, как «мировой рынок» превращается в инструмент перераспределения собственности в пользу сильнейших. - Российская угольная отрасль: растущие объёмы экспорта при гигантских убытках — симптом того, как внешнее давление и внутренняя неготовность к развороту инфраструктуры приводят к саморазрушению прибыли. Если совсем приземлить: любой удар крылатой ракеты по Ирану, любая санкция против «Дружбы» или Лукойла в итоге превращается в цену на бензин у вас на заправке, в счёт за электричество, в рабочие места в Воркуте или в Амурской области. Геополитика — это не только карты и авианосцы, это очень конкретный чек из магазина. 4. Иллюзии и реальность: кто чем управляет Ведущий не раз подчёркивает мотив иллюзорности: - в США элита живёт иллюзией, что контролирует хаос, хотя сама же запускает процессы, которые трудно остановить (Афганистан, Ирак, Ливия, теперь Иран); - в ЕС бюрократия верит, что можно бесконечно наращивать санкции, не затрагивая своих потребителей, хотя нефть, газ и уголь — не идеологии, а физические потоки; - в Армении можно верить красивым презентациям о мини-АЭС США, игнорируя, что пока это скорее политический зонтик, чем инженерная реальность; - в России можно убеждать себя, что «мы уже слезли с нефтегазовой иглы», когда падение доходов от экспорта пока ещё не компенсируется ни глубиной переработки, ни новой индустриализацией. Смысловой нерв беседы — призыв не поддаваться этим иллюзиям, смотреть на вещи «через базис»: через ресурсы, инфраструктуру, реальные связи стран, а не через сиюминутные лозунги. 5. Практический вывод: где наша уязвимость и где сила Если убрать эмоциональный слой (а он здесь неизбежен — речь о войне, детях, разрушениях), остаётся несколько прагматичных уроков: - Мир переживает системный кризис энергетической архитектуры: старые маршруты ломаются быстрее, чем строятся новые. - Странам, претендующим на суверенитет (Россия, Иран, Китай, Индия, те же Вьетнам или Узбекистан), приходится вкладываться в то, что раньше принималось как само собой разумеющееся: - собственные флотилии, страховку, переработку, инфраструктурные обходы; - долгие и тяжёлые проекты вроде ВСТО, Север–Юг, АЭС и НПЗ. - Любое промедление (как в случае ВНХК или новых НПЗ) потом оборачивается уязвимостью, когда противник решает играть по «безправовым» правилам. Если говорить языком внутренней жизни, то ситуация напоминает психологический кризис зрелости: пока мы живём старыми привычками и зависимостями, кризис бьёт по нам сильнее. Как только начинаем строить свою опору (хоть в энергетике, хоть в личной жизни), удары извне становятся переживаемыми, а не смертельными.
В конце видео ведущий возвращается к простой, но важной мысли: чтобы понять войны, стоит начинать не только с идеологий, но и с энергетики — с базиса. Именно он часто раскрывает скрытые мотивы и предсказывает, где будет следующий удар. И здесь возникает вопрос, который, кажется, проходит через всё видео и шире — через наше время: что для нас сегодня является реальной опорой — в мире, где рушатся привычные связи и «правила игры» перестают работать: собственные ресурсы и инфраструктура, союзы и договоры, или нечто более внутреннее — способность видеть реальность такой, какова она есть, и действовать, исходя из неё, а не из удобных иллюзий?