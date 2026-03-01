Сжечь книги Ремарка! Почему нацисты его боялись? / Ксения Чепикова
Эту книгу нацисты сожгли одной из первых…
Её автор не был ни евреем, ни коммунистом, ни «морально разложившимся декадентом» – самый обычный, настоящий немец, пишущий на немецком языке о немецком народе. Он станет самым читаемым немецким автором XX века, но 7 марта 1933 года, за два месяца до торжественной «Акции против негерманского духа», его книга полетела в огонь.
А уже в мае студенты на Опернплац скандировали: «Нет — писакам, предающим героев Мировой войны. Да здравствует воспитание молодёжи в духе подлинного историзма! Я предаю огню сочинения Эриха Марии Ремарка».
Ремарк уже как несколько месяцев покинул Германию. Он уехал из страны один. На родине остались две младшие сестры писателя. А его книги полетели в костёр…
Почему нацисты так боялись его книг? И почему первым сожгли роман Ремарка, а не «вредоносные еврейские книжонки» и «коммунистическая пропаганда»?
Об этом Ксения Чепикова рассказала на литературно-историческом фестивале «Пушкин и другие. Продолжение» в Твери!
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#Ремарк #НаЗападномФронтеБезПеремен #Нацизм
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- В конце 1920‑х Ремарк публикует роман «На Западном фронте без перемен», который мгновенно становится бестселлером: сотни тысяч, затем миллионы проданных экземпляров, переводы на десятки языков. - Книга попадает в нерв времени: поколение фронтовиков и «потерянных» после войны узнаёт в Пауле Боймере самих себя, свою травму, бессмысленность пережитого. - Левые упрекают Ремарка в отсутствии социального анализа, правые — в «очернении» героизма немецкого солдата и подрыве военной доблести. - Книга разрушает удобный для правых миф «удар в спину» (Dolchstoßlegende): что Германия проиграла только из‑за предательства в тылу, а армия была «непобедимой». У Ремарка солдаты уже в 1917 понимают, что война проиграна, и видят её бессмысленность. - Нацистская пропаганда (включая Геббельса) целенаправленно атакует Ремарка: его обвиняют во лжи, преувеличении фронтового опыта, даже в присвоении рукописи погибшего товарища; запускают слух, что он еврей (игра с фамилией Kramer). - Геббельс, прочитав роман, признаёт его силу: книга уже повлияла на миллионы сердец — именно это делает её опасной. - В 1930 в США снимают фильм по роману. Немецкие власти, опасаясь образа «побеждённых немцев», требуют смягчений. Для Германии готовят сокращённую версию. - Нацисты во главе с Геббельсом срывают показы в Берлине: покупают билеты, устраивают крики, дерутся, выпускают в зал белых мышей, поджигают дымовые шашки. Возникают уличные беспорядки, полиция вмешивается, правительство боится антисемитских погромов — фильм запрещают. - Успех и травля Ремарка сопровождаются его постепенным отъездом из Германии: сначала поездки, потом фактическая эмиграция в Швейцарию, затем Францию, Голландию. - В 1933–1933 годах начинается организованное сожжение книг: - Первая акция — Дрезден, март 1933: штурмовики и студенты громят книжный магазин, жгут книги Ремарка и других «вредных авторов». - Далее — волна костров по городам Германии, в том числе перед универсетами (Гейдельберг, Берлин, Кайзерслаутерн и др.). - Сбывается давнее предупреждение Гейне: «Там, где жгут книги, в конце концов жгут и людей». - Ремарк — не еврей и не коммунист, «обычный немецкий парень» из простой семьи, бывший фронтовик, журналист. Но именно его книги жгут одними из первых. Нацистов пугает не «идеология», а опыт и эмоция, которая разрушает милитаристский миф. - Из Ремарка делают «ненастоящего фронтовика»: подчёркивают, что он был на передовой всего два месяца, значит, «ничего не знает о войне», а роман — «выдумка». - Параллельно создаётся привлекательный имидж автора (издательство Ullstein): не профессионал, а «простой человек, который внезапно захотел выговориться» — это усиливает воздействие книги. - Геббельс и правые критики одновременно ненавидят Ремарка и невольно рекламируют его: чем более яростна критика, тем больше интерес к книге. - После прихода нацистов к власти Ремарк почти не появляется в Германии, его счета арестовывают, книги запрещены и конфискованы, имя вычёркивается из культурного пространства рейха. - В то же время Геринг пытается его «перевербовать»: предлагает вернуться, занять высокий культурный пост, пользуясь популярностью писателя. Ремарк отказывается. - Он пишет дальнейшие романы — «Возвращение», «Три товарища», затем в эмиграции — «Триумфальная арка», «Ночь в Лиссабоне», «Искра жизни», «Время жить и время умирать» и др. - «Искра жизни» (1952) — роман о концлагере, посвящён младшей сестре Эльфриде, казнённой в 1943 году за фразу о том, что война уже проиграна. Судья Фрайслер прямо говорит: брат ушёл от нас, вы не уйдёте. - Эльфриду казнят (гильотина), семье выставляют счёт за содержание в тюрьме и за саму казнь; Ремарк, по‑видимому, узнаёт о её гибели лишь в 1946 году. - После войны в Западной Германии доминирует установка «подвести черту», забыть прошлое, а также легенда о «чистом вермахте»: якобы преступления — дело СС, а армия воевала «рыцарски». - Ремарк в «Время жить и время умирать» (1954) показывает, что вермахт сам участвует в расправах, расстрелах мирных жителей и что многие солдаты понимают свою вину и боятся возмездия. - Немецкие издатели сначала цензурируют книгу: выкидывают сцены, показывающие зверства на Восточном фронте — общество не хочет знать. - Тем не менее, Ремарк упорно возвращает в поле зрения неудобную правду: о страданиях, вине и преступлениях, о жертвах, о судьбах эмигрантов и евреев, о коллаборации и молчании. - Лекции завершаются упоминанием, что лишь в 1958 создаётся ведомство по расследованию нацистских преступлений, в 1963 — Франкфуртский процесс; широкое развенчание мифа о «чистом вермахте» начнётся только в 1990‑е. Ремарк, по сути, опередил общественную память на десятилетия.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто биография Ремарка, а история о том, чего именно боялся Третий рейх и почему книги иногда страшнее пушек.
1. Почему нацисты так цеплялись к РемаркуНацистам нужна была простая, эмоционально удобная картина мира — миф о героическом народе, преданном «внутренними врагами». В такой картине: - война — великая школа мужества; - поражение — результат заговора «социал‑демократов, евреев и коммунистов»; - солдат — благородный воин, жертва чужой подлости, но не собственной системы. Ремарк ломал этот миф изнутри. Он не писал трактатов, не разбирал марксизм, не делал больших политических заявлений. Он делал гораздо более опасное: показывал обычного человека в мясорубке, где нет славы, но есть грязь, страх, бессмысленность, усталость, голод, унижение. - Солдаты в романе не похожи на бронзовые памятники. Они — сомневаются, — ненавидят бессмысленные приказы, — не чувствуют ненависти к «врагу», потому что понимают: с той стороны — такие же мальчишки. - Они рано понимают, что война проиграна и продолжается только по инерции системы. Именно поэтому Ремарк опаснее любого открытого пропагандиста. Нацисты могли бы сразиться с «левым интеллектуалом», который зовёт к революции. Но против тихого описания боли и бессмысленности у идеологии нет хорошего ответа: если признать правдивость опыта, рушится всё здание мифа. Здесь есть любопытная параллель с психотерапией и с устройством нейросетей. Психика, чтобы сохранить какое‑то устойчивое «я», часто строит мифы: о своей невиновности, о героизме, о том, что «я всегда прав». Нейросеть, обученная только на отфильтрованных «правильных» данных, будет так же слепа к теневой стороне реальности. Нацисты пытались сделать из общества подобную «нейросеть без отрицательных примеров»: выжечь книги, вытолкнуть травматический опыт, заменить его легко перевариваемым нарративом про честь, кровь и почву. Ремарк заносил в эту систему «неприятные данные», которые модель рейха не могла ассимилировать, не сломавшись.
2. Книга как коллективное «я помню»Феномен «На Западном фронте без перемен» в том, что книга стала не только художественным текстом, но и коллективной формой проговаривания травмы: - фронтовики, которые молчали, вдруг получали слова; - те, кто не был на фронте, могли «примерить» на себя этот опыт и перестать воспринимать войну как абстракцию. Современная психология сказала бы: текст стал пространством для обработки посттравматического опыта, для вывода наружу вытесненных эмоций. Нацистский проект, наоборот, был построен на вытеснении и переносе: — не мы виноваты, — виноваты «они», — мы — жертва и герой одновременно. Поэтому сжечь книги Ремарка — это почти ритуал: попытка физически уничтожить материал носителя другого типа памяти, другого понимания войны. Фраза Гейне про книги и людей здесь не просто пророчество, а почти психологический закон: когда общество учится не видеть в тексте боль другого, следующим шагом оно перестаёт видеть человека перед собой.
3. Эмиграция, отказ от сделки и личная ценаИнтересен эпизод с Герингом, который предлагает Ремарку фактически стать «официальным писателем», даже чиновником высокого ранга. Это очень показательно: нацистская система готова простить прошлое, если ты согласишься писать в нужном ключе, встроиться в аппарат. Ремарк отказывается. Не потому, что он герой подполья или политический революционер — он сам подчёркивает свою аполитичность. Но у него есть внутренняя граница: он не готов делать искусство обслуживающей идеологией. Это странно напоминает выбор учёного или программиста: согласиться ли писать алгоритмы, которые будут использоваться для контроля и подавления, или нет. Формально ты «просто делаешь свою работу», но фактически решаешь, какую реальность ты помогаешь строить. На этом фоне особенно горько выглядит судьба его сестры Эльфриды. Обычная партниха, никакая не активистка, буквально в духе ремарковского героя бросает фразу: «война уже проиграна». Этого достаточно, чтобы система увидела в ней угрозу. Казнь, счёт семье — это уже не только месть Ремарку, это демонстрация принципа: сам факт сомнения — преступление. Парадоксально, но Ремарк, которого обвиняли в «пораженчестве», оказался одним из немногих, кто в послевоенной Германии не принял «амнистию памяти». Когда общество хотело «подвести черту», он продолжал возвращать людей к тому, что произошло — в «Искре жизни», «Время жить и время умирать», в образах лагерей, карательных акций, вины и страха.
4. Миф о «чистом вермахте» и долг перед правдойПослевоенный миф о «чистом вермахте» — ещё один пример удобной коллективной иллюзии: - преступления — это «плохие эсэсовцы», - армия — якобы чиста и профессиональна, - значит, простому солдату незачем чувствовать вину. Этот миф работал десятилетиями, его поддерживали и мемуары генералов, и политическая конъюнктура холодной войны. Это тоже форма защитного механизма — теперь уже на уровне целого общества. Ремарк в «Время жить и время умирать» вмешивается в этот процесс так же, как раньше вмешался в миф о «героической первой мировой»: - он показывает, что убийства мирных жителей, расстрелы, сожжённые деревни — не эксцессы, а часть повседневности войны на Востоке; - его герои понимают, что «страшное» не ограничивается лагерями, что вина распространена шире, чем удобная картинка позволяет признать. Немецкие издатели пытаются избавиться от неудобных сцен — по сути, повторяя логику нацистской цензуры, но уже в мягкой, «демократической» версии. Однако сама попытка цензуры снова подчёркивает: правда о себе всегда будет болезненной. Если смотреть с философской точки зрения, Ремарк всё время возвращает нас к вопросу: можно ли построить здоровое общество на непроговорённой вине и вытесненной памяти? И если нет, то какой ценой мы готовы платить за честность?
5. Ремарк между «аполитичностью» и этикойИнтересно, что Ремарк настойчиво называл себя аполитичным: он не принадлежит ни левым, ни правым, он «просто здравый смысл». Это позиция, близкая многим людям, которые не хотят быть частью идеологических лагерей. Но его творчество неизбежно политично по последствиям: - он даёт голос жертвам и сомневающимся; - показывает бессмысленность и преступность войн, развязанных ради мифов; - разрушает утешительные легенды, которые облегчают коллективную совесть. В этом смысле «аполитичный пацифизм» оказывается глубже любой партийной программы: он не предлагает готовой схемы мира, а постоянно возвращает к одному и тому же вопросу — сколько человеческой боли ты готов не замечать ради своей комфортной картины реальности? Это и есть та самая подрывная сила искусства, перед которой нацисты, по сути, были бессильны: замолчать — да, сжечь — возможно; победить — нет.
Если перевести всё сказанное на уровень личного опыта: каждый из нас строит свои маленькие мифы о себе, о своей «чистоте», о чужой вине. Иногда мы тоже «жжём книги» — не буквальные, а те истории и факты, которые не вписываются в наш образ себя. И здесь вопрос, который остаётся открытым: что для нас сегодня является нашим собственным «Ремарком» — тем голосом, который разрушает удобную иллюзию, и насколько мы вообще готовы его слушать, если правда окажется невыносимо неудобной?