Эту книгу нацисты сожгли одной из первых…

Её автор не был ни евреем, ни коммунистом, ни «морально разложившимся декадентом» – самый обычный, настоящий немец, пишущий на немецком языке о немецком народе. Он станет самым читаемым немецким автором XX века, но 7 марта 1933 года, за два месяца до торжественной «Акции против негерманского духа», его книга полетела в огонь.

А уже в мае студенты на Опернплац скандировали: «Нет — писакам, предающим героев Мировой войны. Да здравствует воспитание молодёжи в духе подлинного историзма! Я предаю огню сочинения Эриха Марии Ремарка».

Ремарк уже как несколько месяцев покинул Германию. Он уехал из страны один. На родине остались две младшие сестры писателя. А его книги полетели в костёр…

Почему нацисты так боялись его книг? И почему первым сожгли роман Ремарка, а не «вредоносные еврейские книжонки» и «коммунистическая пропаганда»?

Об этом Ксения Чепикова рассказала на литературно-историческом фестивале «Пушкин и другие. Продолжение» в Твери!

