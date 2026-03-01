Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

США и НАТО прямо говорят: каждый, кто попытается построить альтернативное западному мироустройство – будет уничтожен

США должны быть разрушены во благо всего мира. Иначе они повсюду будут сеять массовые убийства, смерть, войны, перевороты против тех, кто им покажется неугодным.

Убийство аятоллы Хаменеи – человека, который с 1989 года был руководителем древнейшего государства – не только вопиющее преступление, это сигнал всем тем, кто хочет построить справедливый миропорядок.

США и НАТО прямо говорят: каждый, кто попытается построить альтернативное западному мироустройство – будет уничтожен. Очевидно, что главным адресатом являются Москва и Пекин. И если кто-то думает, что Вашингтон не осмелится так же угрожать Китаю или России, тот ошибается.

Они прицельно бьют нашим партнёрам и – Венесэула, Иран, Куба. Они сделали из Украины террористическое государство против России. Китаю готовится та же участь – под предлогом Тайваня.

Безумный нарцисс Трамп ради величия пойдёт на что угодно, а все его слова о мире есть ложь для прикрытия агрессивных планов. Их новая стратегия доктрина Донро, согласно которой они якобы ограничатся только Западным полушарием – тоже ложь-прикрытие.

Империя лжи уже настолько зависит от чужих ресурсов со всего мира, что не способна ограничиться только Южной Америкой, ей надо высасывать кровь со всей планеты.

Москва должна понять это как можно раньше. Очень надеюсь, что после убийства лидера Ирана Россия перестанет надеяться на договороспособность Трампа и активизирует удары по Киевскому режиму.

По-моему, после такого "примера" партнёров Зелёныш должен быть обязательно уничтожен. Иначе весь мир получит сигнал: лидеры свободного мира погибают от США, а преступники на службе США остаются безнаказанными. Что будет иметь плохие далеко идущие последствия.

Что касается Ирана, то повторюсь – его рано хоронить. Важно, что он сохраняет систему госвласти и военный потенциал. Ведь получается, что ответные действия Тегеран принял уже после гибели Хаменеи – значит, врагу не удалось парализовать систему госуправления Ирана.

Далее многое будет зависеть от того, удастся ли Тегерану нанести болезненный удар по Израилю и военным объектам США, а также по странам-подпиндосникам типа Катара и ОАЭ. Ну и, конечно, Россия и Китай должны оказать поддержку Ирана – не только словесную.

Комментарий редакции

Краткие тезисы

1. Обвинение США и НАТО в глобальном диктате США и НАТО якобы открыто заявляют: любой, кто строит альтернативное западному мироустройство, будет уничтожен. Это подаётся как их официальная и базовая стратегия. 2. Идея о «необходимости разрушения США» США описываются как империя, которая везде сеет войны, перевороты и убийства неугодных режимов. Из этого делается вывод: во благо мира США как сила должны быть уничтожены. 3. Убийство Хаменеи как символ и угроза всем «инакомыслящим» Убийство аятоллы Хаменеи трактуется как: - вопиющее преступление; - сигнал всем странам, стремящимся к «справедливому миропорядку»; - демонстрация готовности США устранять лидеров альтернативных центров силы. 4. Москва и Пекин — главные цели Главные адресаты угроз, по мнению автора, — Россия и Китай. Примеры «ударов по партнёрам»: - Венесуэла, Иран, Куба; - превращение Украины в «террористическое государство» против России; - подготовка к аналогичному сценарию для Китая через Тайвань. 5. Недоверие к Трампу и «доктрине Донро» - Трамп представлен как безумный нарцисс, готовый на всё ради «величия», а его слова о мире — как ложь. - «Доктрина Донро» (ограничение влияния США Западным полушарием) объявляется прикрытием: США слишком зависят от глобальных ресурсов, чтобы реально «сжаться» до одной части света. 6. Призыв к жёстким действиям России - Россия, по мысли автора, должна: - перестать надеяться на договороспособность Трампа; - активизировать удары по «киевскому режиму»; - уничтожить Зеленского как «пример» для мира, чтобы показать: лидеры, служащие США, не остаются безнаказанными, в отличие от убитых США «лидеров свободного мира». 7. Оценка устойчивости Ирана - Иран «рано хоронить»: он сохраняет систему госвласти и военный потенциал. - Факт, что ответ Тегерана последовал уже после гибели Хаменеи, интерпретируется как доказательство устойчивости госуправления. 8. Призыв к эскалации со стороны Ирана и союзников - Многое будет зависеть от того, удастся ли Ирану нанести «болезненный удар»: - по Израилю; - по военным объектам США; - по «странам-подпиндосникам» (Катар, ОАЭ и др.). - Россия и Китай «должны» оказать Ирану не только словесную, но и практическую поддержку.

Подробный вывод и разбор

Текст, который вы привели, — это ярко выраженный манифест военной, почти эсхатологической логики: мир делится на «империю зла» (США и НАТО) и «силы справедливости» (Россия, Китай, Иран и их союзники). В нём много боли, гнева и, вероятно, отражения реальных исторических травм — перевороты, войны, вмешательства США действительно были и остаются частью мировой истории. Но важно увидеть, что здесь пересекаются три пласта: 1. Факты истории и геополитики 2. Интерпретация этих фактов в духе “добро vs зло” 3. Нормативный вывод: кого надо «разрушить» и кого «убить» Разберём эти уровни.

1. Историческая и политическая подложка

США действительно: - вмешивались в дела других государств (Иран 1953, Чили 1973, Ирак 2003, Югославия 1999, Ливия, многочисленные цветные революции, поддержка одних режимов и подрыв других); - стремятся сохранять глобальное господство — экономическое, военное, информационное; - используют риторику «демократии и прав человека», часто избирательно. Это не теория заговора, а довольно устоявшийся в научной литературе факт: любая империя (Рим, Британская, Советский блок в иной форме) склонна к проекции силы и к рационализации этой силы через идеологию. Сегодня у США — либерально-демократическая риторика, но логика остаётся имперской: контроль ресурсов, коммуникаций, финансовой системы, военных баз. Однако: - НАТО и США официально не заявляют формулу «все, кто строит альтернативный мир, будут уничтожены» — это интерпретация, а не дословная цитата. - В их собственном дискурсе всё подаётся как «защита порядка, основанного на правилах» и «сдерживание авторитарных режимов». - То есть мы видим конфликт двух версий добра: — «Мы (Запад) защищаем свободу и порядок» — «Мы (антизападные силы) защищаем справедливость и суверенитет». Истина, вероятно, размазана между этими полюсами: каждая сторона видит себя в роли субъекта добра и другую — как носителя хаоса и насилия.

2. Проблема демонизации и зеркальности

Автор текста использует к США слова: - «Империя лжи» - «надо разрушить во благо мира» - «высасывать кровь со всей планеты» Это зеркально похоже на то, как США описывают «террористов», «оси зла», «диктатуры». Психологически и исторически это один и тот же механизм: > «Мир плох потому, что есть абсолютный враг. Если уничтожить врага, наступит справедливость». Это манихейская картина мира — свет против тьмы. Она удобна, даёт чувство ясности и морального превосходства. Но: - Реальность сложнее: — США не монолит зла; внутри — масса протестов, критиков, мирных движений, людей, борющихся с теми же войнами и вмешательствами. — Россия, Китай, Иран тоже не монолиты добра: там есть свои внутренние проблемы. Мироустройство оказывается не борьбой идеальных сил, а борьбой несовершенных систем, каждая из которых склонна оправдывать своё насилие как «необходимое ради высшей цели».

3. Призыв к уничтожению как логический итог

Текст выстраивает чёткую цепочку: - США — источник глобального зла и убийств; - их лидеры лживы и нарциссичны; - они убивают «лидеров свободного мира» (Хаменеи, далее возможны другие); - если не отвечать симметрично и жёстко — мир получит сигнал: «служить США безопасно, сопротивляться — смертельно»; - следовательно: - США должны быть разрушены; - Зеленский должен быть уничтожен; - нужно бить по Израилю, базам США, их союзникам и т.д. По сути, предлагается эскалационная логика: > «Они понимают только силу — значит, нужно повышать ставки до предела». Исторически такая логика многократно приводила к катастрофам. В XX веке — к мировым войнам, Холокосту, тотальным бомбардировкам, атомным ударам. И тут возникает ключевой философский вопрос: - Если мы называем «злом» систему, которая убивает ради своего миропорядка, не превращаемся ли мы в её зеркальное отражение, когда призываем к уничтожению целой страны и политических лидеров?

4. Разрушить США «во благо мира» — что это значит на практике?

Предположим, мы отвлечёмся от морали и посмотрим прагматически: - «Разрушить США» — это: - военным путём? — риск ядерной войны, глобальной катастрофы, гибели сотен миллионов людей, коллапса экосистем и экономики. - экономическим путём? — это означало бы обрушение мировой долларовой системы, что ударило бы и по России, и по Китаю, и по тем же «антизападным» странам, глубоко встроенным в долларовую и финансовую архитектуру. - идеологическим и культурным путём? — это уже не «разрушение», а трансформация, смена элит, институтов, смыслов. Но это не то, что обычно подразумевают, когда из гнева говорят: «страна должна быть уничтожена». Любая крупная империя — это ещё и пространство миллионов обычных людей: учителей, врачей, рабочих, студентов, родителей. С позиции минимальной этики равноценность человеческой жизни не позволяет честно сказать: «ради лучшего мира их можно стереть с лица земли». Мы попадаем в ту же ловушку, что и империи, которые бомбят города во имя мира и демократии.

5. Альтернативы: сопротивление без тотальной деhumanизации

Можно признать: - США и НАТО часто действуют агрессивно, эгоистично, лицемерно; - однополярный мир действительно опасен; - суверенные центры силы (Россия, Китай, Иран, другие страны) объективно стремятся к многополярности и справедливому для себя устройству. Но из этого не обязательно следует: - уничтожать одну страну физически; - одобрять убийства конкретных лидеров как «историческую необходимость»; - эскалировать до прямых военных столкновений великих держав. Более сложный, но более жизнеспособный путь: 1. Строить реальные альтернативы, а не только военные блоки: - собственные финансовые системы; - технологический суверенитет; - культурные и образовательные модели, не копирующие Запад. 2. Снижать зависимость от США через: - региональную интеграцию; - инфраструктурные проекты (порты, ж/д, энергетика); - альтернативные платёжные системы. 3. Минимизировать прямую военную эскалацию между ядерными державами, даже если риторика и пропаганда кричат об обратном. 4. Критиковать и менять и собственные системы — потому что в противном случае антизападная риторика превращается в удобное прикрытие для внутреннего авторитаризма и коррупции.

6. Про Хаменеи, Зеленского, Иран, Россию и Китай

- Гибель Хаменеи (если принять версию, что это именно убийство, а не иные обстоятельства) — трагедия для части общества и серьёзный политический удар. Но: - превращать его в символ абсолютного добра, а США — в воплощение абсолютного зла, значит упрощать сложную ткань реальности; - для иранцев, не согласных с властью мулл, картина может быть совсем другой. - Призыв «уничтожить Зеленского» — это: - прямая нормализация политического убийства как метода; - то же, что приписывается США — ликвидировать неугодных лидеров — только с другой стороны. - Россия и Китай действительно объективно заинтересованы в ослаблении американской гегемонии, но: - интересы России и Китая не тождественны интересам Ирана; - автоматическая поддержка всех шагов Ирана, в том числе возможной эскалации против Израиля или стран Залива, может втянуть в ещё более широкую войну. И здесь важный психологический момент: нам часто хочется, чтобы мир был проще, чем он есть. Чтобы был «наш лагерь» и «их лагерь», и всё. Но такое упрощение почти всегда ведёт к решению через силу.

7. Смысл и цена «справедливого миропорядка»

Если всерьёз произнести формулу: > «Пусть погибнут десятки или сотни миллионов, но зато будет справедливый мир», — мы фактически приравниваем людей к разменной монете истории. Это ровно то, что делали многие идеологии XX века — фашизм, радикальные версии коммунизма, религиозный фанатизм. Тогда главный вопрос не в том, кто прав, а в том, сколько жизней мы готовы считать побочным ущербом ради своей “истины”. Истина в политике часто оказывается не абстрактным принципом, а балансом боли, который мы считаем допустимым.

Итог

Текст, который вы приводите, отражает реальное недоверие и ненависть к США как к гегемону, и у этой ненависти есть исторические основания — от переворотов до интервенций. Но: - логика «уничтожить врага и наступит справедливость» опасно похожа на ту же имперскую логику, которую этот текст осуждает; - призывы к физическому уничтожению стран и лидеров превращают любую борьбу за справедливость в ещё один виток глобального насилия; - более зрелый путь — не разрушение мира, а создание альтернатив в нём, при этом критически относясь не только к США, но и к собственным государствам, их пропаганде и насилию. Можно быть против однополярности и агрессии США, не скатываясь в зеркальный фанатизм и культ разрушения. Вопрос всегда упирается в одно: какая именно справедливость нас устроит и какую цену мы готовы за неё платить — не чужой, а своей кровью? И вот здесь хочется спросить: где, по-вашему, проходит граница, за которой сопротивление гегемонии перестаёт быть борьбой за справедливость и превращается в ещё одну форму того же самого зла — только под другими флагами?
  • 8796 6830
    Егор час назад

      Альтернативу западному мироустройству построит ни Китай, ни РФ, ее построит Израиль и возглавит войну с демократическими ценностями всего мира.

    • 32513 30231
      Svoy 15 мин. назад

        Еда не должна даже вякать.

        Единственная точка зрения паразитов.

