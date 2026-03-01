США должны быть разрушены во благо всего мира. Иначе они повсюду будут сеять массовые убийства, смерть, войны, перевороты против тех, кто им покажется неугодным.

Убийство аятоллы Хаменеи – человека, который с 1989 года был руководителем древнейшего государства – не только вопиющее преступление, это сигнал всем тем, кто хочет построить справедливый миропорядок.

США и НАТО прямо говорят: каждый, кто попытается построить альтернативное западному мироустройство – будет уничтожен. Очевидно, что главным адресатом являются Москва и Пекин. И если кто-то думает, что Вашингтон не осмелится так же угрожать Китаю или России, тот ошибается.

Они прицельно бьют нашим партнёрам и – Венесэула, Иран, Куба. Они сделали из Украины террористическое государство против России. Китаю готовится та же участь – под предлогом Тайваня.

Безумный нарцисс Трамп ради величия пойдёт на что угодно, а все его слова о мире есть ложь для прикрытия агрессивных планов. Их новая стратегия доктрина Донро, согласно которой они якобы ограничатся только Западным полушарием – тоже ложь-прикрытие.

Империя лжи уже настолько зависит от чужих ресурсов со всего мира, что не способна ограничиться только Южной Америкой, ей надо высасывать кровь со всей планеты.

Москва должна понять это как можно раньше. Очень надеюсь, что после убийства лидера Ирана Россия перестанет надеяться на договороспособность Трампа и активизирует удары по Киевскому режиму.

По-моему, после такого "примера" партнёров Зелёныш должен быть обязательно уничтожен. Иначе весь мир получит сигнал: лидеры свободного мира погибают от США, а преступники на службе США остаются безнаказанными. Что будет иметь плохие далеко идущие последствия.

Что касается Ирана, то повторюсь – его рано хоронить. Важно, что он сохраняет систему госвласти и военный потенциал. Ведь получается, что ответные действия Тегеран принял уже после гибели Хаменеи – значит, врагу не удалось парализовать систему госуправления Ирана.

Далее многое будет зависеть от того, удастся ли Тегерану нанести болезненный удар по Израилю и военным объектам США, а также по странам-подпиндосникам типа Катара и ОАЭ. Ну и, конечно, Россия и Китай должны оказать поддержку Ирана – не только словесную.