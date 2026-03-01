Борис Марцинкевич и Петр Своик проводят глубокий разбор жесткой конкуренции между Росатомом и китайской CNNC за право строительства АЭС в Казахстане. Вы узнаете скрытые геополитические причины размещения двух атомных станций в одной локации и в чем заключаются критические различия технологий реакторов России и Китая. Спикеры раскрывают неудобную правду о влиянии олигархов на новую угольную генерацию в Курчатове и реальных проблемах единой энергосистемы страны. Подробнее в новом видео

00:00 Россия или Китай? Зачем Казахстану ДВЕ АЭС рядом?!

01:26 Две АЭС в одном регионе: В чем логика?

02:48 Росатом vs CNNC: Сравнение технологий АЭС

04:46 Сотрудничество Росатом и CNNC: Выгоды для Казахстана

07:27 Балхаш или Курчатов: Где строить АЭС в Казахстане?

09:14 Петр Своик: Энергетика Казахстана – это кормушка?

11:14 ТЭЦ в Курчатове: Кто стоит за угольным разрезом Каражыра

14:44 Трансграничные реки: Водный шантаж или рычаг влияния?

15:24 Энергосистема Китая и СНГ: Почему они не будут едины

20:35 Итоги и выводы экспертов

