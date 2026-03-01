Главная » Видео, Политика, Творчество, Экономика

Россия или Китай: Зачем Казахстану ДВЕ АЭС рядом? Вся правда о стройке века

18
Переслано от: Геоэнергетика инфо

Борис Марцинкевич и Петр Своик проводят глубокий разбор жесткой конкуренции между Росатомом и китайской CNNC за право строительства АЭС в Казахстане. Вы узнаете скрытые геополитические причины размещения двух атомных станций в одной локации и в чем заключаются критические различия технологий реакторов России и Китая. Спикеры раскрывают неудобную правду о влиянии олигархов на новую угольную генерацию в Курчатове и реальных проблемах единой энергосистемы страны. Подробнее в новом видео

00:00 Россия или Китай? Зачем Казахстану ДВЕ АЭС рядом?!
01:26 Две АЭС в одном регионе: В чем логика?
02:48 Росатом vs CNNC: Сравнение технологий АЭС
04:46 Сотрудничество Росатом и CNNC: Выгоды для Казахстана
07:27 Балхаш или Курчатов: Где строить АЭС в Казахстане?
09:14 Петр Своик: Энергетика Казахстана – это кормушка?
11:14 ТЭЦ в Курчатове: Кто стоит за угольным разрезом Каражыра
14:44 Трансграничные реки: Водный шантаж или рычаг влияния?
15:24 Энергосистема Китая и СНГ: Почему они не будут едины
20:35 Итоги и выводы экспертов

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Общий контекст - Казахстан планирует две атомные станции в одном регионе — в Жамбыльском районе Алматинской области, на Балхаше, рядом с поселком Улькен. - Первую АЭС предполагается строить с участием Росатома, вторую — китайская CNNC. - Параллельно в Курчатове планируют крупную угольную ТЭЦ на 700 МВт.

2. Позиция Бориса Марценкевича (энергетик, «Геоэнергетика»)

О первой АЭС на Балхаше (Улькен) - Место выбрано технически оправданно: - Исторически планировалась крупная угольная станция (ЮК-ГРЭС). - Уже существует мощная подстанция и линии электропередач. - Север и юг энергосистемы Казахстана по сути «острова», связанные тремя ЛЭП, две из них идут через Улькен. - Дополнительная генерация там действительно нужна — иначе риск дефицитов и аварийных режимов. О второй АЭС (CNNC) рядом - С точки зрения технической логики размещения рядом — вопросов больше, чем ответов: - Вторая крупная станция в том же узле выглядит менее оправданной, чем, например, усиление другой линии с другой стороны Балхаша. - Окончательный смысл станет понятен только после: - решения госрегулятора РК по безопасности, - выбора консорциума и подписания конкретных контрактов, - завершения геологических изысканий. - Сама тема пока в подвешенном состоянии: нет утвержденных контрактов, формально всё — на уровне намерений. О различиях между проектами Росатома и CNNC - Китайский реактор: HPR-1000 (Hualong One / «Дракон-1»): - Другая технология по сравнению с российскими ВВЭР. - Нет «ловушки расплава» в проекте — признак наследования американской школы (Westinghouse). - Китайский регулятор считает его реактором поколения III+, но часть экспертов спорит. - Росатом и CNNC формально конкуренты, но сотрудничество идет с 1997 года: - Совместные проекты на АЭС Тяньвань (Китай) показали уникальный для отрасли результат: - два блока, построенных с разницей в полгода, - без превышения сметы — редчайший случай для атомной энергетики XXI века. - Потенциал для Казахстана: - Если Астана сумеет сделать так, чтобы Росатом и CNNC не воевали, а кооперировались, выиграют все: - Казахстан — за счет конкуренции и обмена опытом, - Росатом — за счет надежного партнера по электрооборудованию (вместо проблемного Siemens на Акуйу), - CNNC — за счет опыта работы за рубежом: - взаимодействие с чужим регулятором, - другой заказчик, другие финансовые и логистические условия. - Усиление научно-технической школы: - новый кадровый поток (филиал МИФИ в Казахстане), - развитие топливного цикла: - есть завод по фабрикации ядерного топлива, - есть собственная урановая руда, - логично прийти к схеме «свой уран → свое топливо → свои АЭС», - возможно расширение производственных мощностей, учитывая уже существующий экспорт топлива в Китай.

3. Позиция Петра Своека (политик-экономист, энергетик)

О логике размещения двух АЭС на Балхаше - С точки зрения электроэнергетики и экономики: - Балхашская АЭС (первая) — технически оправдана и даже необходима: - Северная энергозона Казахстана связана с южной всего несколькими ЛЭП на огромной дистанции. - Узел на Балхаше — идеальное «срединное» место: - уже есть подстанция, - уже протянуты линии, - станция там может эффективно работать на весь Казахстан — и на север, и на юг. - Но вторая крупная станция там же — технически и экономически не оправдана: - это «самое неудобное место», если говорить о второй большой генерации, - с точки зрения здравой сетевой логики, вторую крупную станцию логично ставить в Курчатове: - через Курчатов уже проходит третья ЛЭП 500 кВ с севера на юг (через восток). - это естественная вторая точка опоры общей энергосистемы. Вывод Своека: логика не энергетическая, а политическая - Электроэнергетика в современном мире — в первую очередь политика: - Глобальные игроки — США, Китай, Россия — делят между собой мировую энергетику. - Казахстан унаследовал советскую энергосистему, но эксплуатация в постсоветский период шла в логике частной прибыли, а не развития инфраструктуры. - Вторая китайская АЭС на Балхаше — решение «чистой политики», а не электроэнергетики: - Китаю удобнее строить не на реке (Иртыш, Курчатов), а на крупном водоеме — Балхаш: - меньше рисков по гидрологии, - не трансграничная река, как Иртыш, и не такая сложность по режимам. - Версия Своека: китайцы сказали — «нам удобно строить на Балхаше», и политический уровень это принял. - С точки зрения сетевой схемы Казахстана — это ошибка, ведущая к тупикам, но в политической логике она «объяснима». О трансграничных реках и якобы «общем интересе» - Аргумент: если Китай строит АЭС на Балхаше, ему станет выгодно следить за уровнем воды в Или, Иртыше и экологии Балхаша. - Ответ Своека: - Энергосистема Казахстана — часть единой постсоветской энергосистемы (Россия + Центральная Азия). - Энергосистема Китая — принципиально отдельная, и Китай не собирается: - связывать свою энергетику с чужими сетями, - зависеть от внешних источников генерации. - Китай строит станцию в Казахстане не как свою, а как экспорт технологии и влияние: - это «наша» станция, но на китайской технологии; - в отличие от Росатома, который встроен в общую (российско-центроазиатскую) энергосистему, китайская станция не будет частью электроэнергетики Китая. - То есть идея, что «Китай будет беречь Или и Иртыш ради своей станции» — иллюзия: - это не их энергосистема, - их интерес — контракт, технология, влияние, но не экосистемное доминирование на Балхаше.

4. Курчатов и угольная ТЭЦ

Почему в Курчатове не АЭС, а ТЭЦ на угле - Сетево-энергетически Курчатов — идеальное место для крупной станции (лучше, чем вторая АЭС на Балхаше). - Но там планируется угольная ТЭЦ на 700 МВт, а не атомная. - Причина — в структуре собственности и интересов: - ТЭЦ будет работать на угле разреза Каражыра, который в частных руках. - Среди акционеров — крупные бизнесмены, фигуранты списка Forbes, родственники и окружение бывших высокопоставленных лиц. - Своек называет это «кормушечной энергетикой»: - вместо стратегического планирования под потребности страны, - энергетика используется как инструмент извлечения частной прибыли через тариф. История Каражыры и частной собственности - Нормы новой Конституции (с 2022 г.): земля и недра принадлежат народу Казахстана. - Но де-факто угольные месторождения давно приватизированы (еще с Чубайса–Аблязова эпохи), и эта логика не сломана. - История Каражыры: - первоначальные владельцы — высокие политические фигуры (Кажегельдин и др.), - затем актив «перетек» к другим частным структурам, - во всех случаях — связка политики и собственности. - С точки зрения справедливости и долгосрочной логики: - уголь, принадлежащий народу, должен работать на Курчатовскую станцию без встроенной частной сверхприбыли, - иначе объективная стоимость электроэнергии (которая и так при новом строительстве выше сегодняшних тарифов в 2–3 раза) дополнительно раздувается за счет прибыли ограниченного круга акционеров.

Подробный вывод и философский взгляд

Если немного отойти от техники и цифр, в этом видео проговаривается один важный конфликт — между планированием для системы и игрой для интересов отдельных игроков.

1. Техническая истина vs политическая реальность

С инженерной точки зрения картина достаточно ясна: - Один атомный узел на Балхаше (Улькен) — логичен и нужен: - связывает север и юг, - использует существующую инфраструктуру, - уменьшает риски дефицитов, - поддерживает объединенную энергосистему региона. - Вторая крупная станция там же — противоречит принципам сбалансированной сети: - разумный второй опорный узел — Курчатов, - там уже есть линия, там просится либо АЭС, либо мощный замещающий источник. Но на уровне политической практики истина меняет очертания: - Геополитические игроки (Россия, Китай, США и др.) смотрят не на оптимальность сетей, а на: - закрепление влияния, - долгосрочные технологические зависимости, - наличие проектов «витрин», - расширение своего промышленного и финансового присутствия. - Национальные элиты встраивают в эту рамку свои частные интересы: - разрезы, тарифы, станции превращаются в источники ренты, - инфраструктура строится не только «для страны», но и «для кошелька». И вот возникает парадокс: с точки зрения энергии — нелогично, с точки зрения власти — логично. Это напоминает ситуацию в психологии: человек рационально понимает, что ему полезно одно (здоровый режим, честное общение, экономия), но бессознательно тянется к другому — к привычкам, выгодам, быстрым удовольствиям. В энергетике роль бессознательного играют политические и олигархические интересы.

2. Совместимый или конфликтный мир?

Интересный момент — идея совместных проектов Росатома и CNNC. Марценкевич фактически говорит: если правильно выстроить взаимодействие, можно получить: - синергию технологий, - обмен опытом, - уникальные результаты (как на Тяньване). Своек же акцентирует: без изменения рамки — энергетика так и останется «кормушечной». Спор тут не в фактах, а в ракурсе: - один смотрит больше «снизу», с точки зрения техники и отрасли, - другой — «сверху», через призму политэкономии. Оба правы в своей системе координат. И из этого рождается важный прикладной вывод для Казахстана:
Технологическое сотрудничество с разными центрами силы (Россия, Китай) может быть очень выгодным,
но без четкой национальной рамки — энергетика рискует превратиться в поле внешнего влияния и внутренней ренты, а не развития.

3. Народ как собственник и как статист

Нормативно в Конституции записано: земля и недра — принадлежат народу. Фактически в списке Forbes отражен не народ, а очень ограниченный его фрагмент. В этом есть глубокий разрыв между: - формальной истиной (конституционный текст), - фактической истиной (кто реально принимает решения и получает ренту). Этот разрыв — не чисто казахстанский, он почти универсален: в ресурсных странах народ часто является юридическим собственником и реальным потребителем риска (тарифы, экология), но не основным выгодоприобретателем. Отсюда главный стратегический вопрос: сможет ли Казахстан перевести энергетику: - из частной «кормушки» и инструмента геополитики - в осмысленный, технико-экономически обоснованный проект развития для всего общества? Это вопрос не только инженерный и не только правовой — он философский: кто в нашей реальности считается субъектом, а кто — фоном?

4. Практический смысл для будущего

Если отбросить большие слова, на уровне практики для Казахстана на кону: 1. Энергетическая устойчивость - где будут строиться станции, - насколько сетка будет уязвима, - будут ли пиковые дефициты повторяться и усиливаться. 2. Тарифы и социальная цена энергетики - будет ли киловатт оплачиваться только по объективным затратам, - или к ним будет постоянно приплюсовываться частная рента. 3. Реальная глубина энергетического суверенитета - будет ли страна владеть технологией, кадрами, топливным циклом, - или останется потребителем чужих решений и контрактов, расписанных мелким шрифтом. 4. Экологические и межгосударственные риски (Балхаш, трансграничные реки) - останется ли экосистема Балхаша «разменной монетой» в энергетических и водных сделках, - или в ее основе будут решения, исходящие из долгосрочных интересов региона.

Вопрос напоследок

Если принять, что истина в энергетике — это не только цифры и схемы, но и баланс интересов, то выбор Казахстана сейчас — это выбор не только между Россией и Китаем, атомом и углем, Балхашем и Курчатовым. Это выбор, кто именно будет субъектом в этом уравнении: глобальные игроки, местные олигархи, государство как аппарат — или все-таки общество как реальный владелец земли и недр. Как вы сами чувствуете: при таких проектах — АЭС, ТЭЦ, линии электропередач — народ ближе к роли автора решений или к роли статиста, за которого уже всё решили и просто доведут тарифом по счетчику?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/00bc9247e0caad12c80211761c27f732/
