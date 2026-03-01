Продолжаем следить за подвигами «великого миротворца Трампа» и его «Совета мира»
❗️Американо-израильский «Совет порабощения мира» Д. Трампа – прообраз управляющей структуры, призванный осуществить планы по установлению мирового господства – приступил к ликвидации последнего очага сопротивления на Ближнем Востоке в лице режима иранских аятолл.
Ну, а мы продолжаем следить за подвигами «великого миротворца Трампа» и его «Совета мира», который, как мы и предупреждали (https://t.me/trueolen/1097) ещё в самом начале его правления, таки приведёт этот самый мир к самой чудовищной войне в истории человечества, что сбудутся древние пророчества: «когда будут говорить мир и безопасность, внезапно настанет их пагуба - Тот самый Олень 29.01.2025
Нет никаких иллюзий, что мы – следующие, если не считать всякой мелочи, мешающейся под ногами. И наши враги наглядно демонстрируют, как они будут действовать по отношению к России, если та не пойдет на капитуляцию и не ляжет под «Совет мира».
Что здесь важно и какие выводы нам нужно сделать?
-
Показательно, что переговоры с Ираном были использованы только лишь для того, чтобы прощупать позиции, усыпить бдительность и подготовить масштабную молниеносную военную кампанию «Рык льва». К слову, никто почему-то не обратил внимание на символизм выбранного названия – ап. Петр в своем послании называл дьявола «рыкающим львом», который «ищет кого пожрать». В Израиле кампанию нарекли «Щит Иегуды», имя «Иуда» означает «восхваляющий Бога».
-
Удар по Ирану был нанесен максимально внезапно в разгар переговоров – в шаббат и накануне анонсированного Рубио визита в Израиль, что было отвлекающим маневром. Нет ничего святого и никаких правил – всё ради Высшей цели, всё – на алтарь Третьего храма Соломона, в том числе шаббат и иранские дети, о которых, не будет сокрушаться сердобольная Мелания Трамп в ООН.
-
Методично уничтожается всё военно-политическое руководство Ирана, и одновременно с этим готовится очередная «арабская весна» с попыткой организации революции в персидском государстве с установлением подконтрольного режима. Противники реализуют гибридные кампании, при этом начинают с обезглавливания соперника. Первый же удар был нанесен по резиденции верховного правителя аятоллы Али Хаменеи. Иран пытался скрыть гибель своего руководителя, и даже анонсировал его заявление к нации – планировалось запустить в эфир консервы, чтобы успокоить общество или использовать двойника Хаменеи, но шила в мешке утаить было сложно.
Что это показывает? Если у НАТО и их украинских прокси будет хотя бы гипотетическая возможность убить военно-политическое руководство нашей страны, то они не будут медлить воплотить это в реальность. Собственно, новогодний поздравительный удар ВСУ беспилотниками по президентской резиденции на Валдае – это была проба пера, разведка боем и попытка прощупать эти новые красные линии. Череда убийств наших генералов – тоже явное тому свидетельство. Но даже после этого мы, к сожалению, не сделали нужных выводов и продолжили соблюдать «джентельменские» договоренности в уличной драке, играя по невыгодным навязанным правилам и соглашаясь с террористом Будановым, который призывает отказаться от ударов по военно-политическому руководству обеих стран.
Военная победа невозможна без уничтожения военно-политического руководства – это аксиома военной науки, написанная во всех учебниках. Только вот киевские террористы хотят, но не могут, а мы можем, но не хотим, как в том меме с инженером АвтоВАЗа – «Можем, но зачем?»
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Образ «Совета мира» Трампа как мирового центра власти Автор рассматривает Американо-израильский «Совет порабощения мира» Трампа как прообраз наднациональной управляющей структуры, реализующей план по установлению глобального господства. 2. Предсказанная «ужаснейшая война» и апокалиптические мотивы Утверждается, что политика Трампа и его окружения логически ведёт к «самой чудовищной войне в истории человечества», коррелирующей с библейскими пророчествами: «когда будут говорить: мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба». 3. Иран как «последний очаг сопротивления» на Ближнем Востоке Иранский режим аятолл представлен последней серьёзной силой, сопротивляющейся этой системе, и именно поэтому по нему наносится решающий удар: военный, политический и идеологический. 4. Переговоры как инструмент обмана и усыпления бдительности Переговоры с Ираном интерпретируются как тактический ход: - прощупать позиции, - усыпить бдительность, - подготовить молниеносную военную операцию «Рык льва». 5. Символизм названий военных операций и религиозные коды - Операция «Рык льва» соотносится с образом дьявола как «рыкающего льва» (1 Петр. 5:8). - В Израиле кампанию назвали «Щит Иегуды» (Иуда — «восхваляющий Бога»). Автор видит в этом сознательную игру религиозными символами для легитимации агрессии как «священной миссии». 6. Внезапность удара и отсутствие «священных ограничений» Удар по Ирану, по словам автора, был нанесён: - внезапно, - в разгар переговоров, - в шаббат, - накануне визита Марко Рубио (как дымовая завеса). Вывод: «нет ничего святого и никаких правил» — всё возможно ради высшей геополитической цели, в том числе пренебрежение религиозными нормами, жизнями детей и т.п. 7. Метафора Третьего храма и сакрализация геополитики Вся стратегия описывается как принесение всего «на алтарь Третьего храма Соломона» — символ тотальной, эсхатологической цели, где человеческие жизни (включая детей) становятся расходным материалом. 8. Метод «обезглавливания» противника - Систематическое уничтожение военного и политического руководства Ирана. - Параллельная подготовка «арабской весны» в Иране для смены режима. - Первый удар — по резиденции Али Хаменеи. - Попытка Ирана скрыть гибель/ранение лидера, использование «консерв» (заранее записанных обращений) или двойников. 9. Проекция этого сценария на Россию Автор убеждён, что Россия — следующий крупный цель: - противники уже демонстрируют, как будут действовать с Москвой; - если у НАТО и Украины появится возможность уничтожить высшее руководство РФ, они ею воспользуются. 10. Примеры «разведки боем» против России - Удар украинских БПЛА по резиденции на Валдае в новогоднюю ночь — как проверка новых «красных линий». - Серия убийств российских генералов — как часть стратегии обезглавливания. 11. Критика «джентльменских договорённостей» в войне - Россия якобы продолжает придерживаться негласных правил и самоограничений. - Принимает «джентльменские» условия, даже соглашаясь с Будановым (отказ от взаимных ударов по политическому руководству). - Автор считает это наивностью и уязвимостью в условиях «уличной драки». 12. Тезис о военной науке: победа через уничтожение руководства Заявляется как «аксиома военной науки»: военная победа невозможна без уничтожения военно-политического руководства противника. Киев, по версии автора, хочет, но не может; Москва может, но не хочет — и это подаётся как стратегическая ошибка и недопустимый гуманизм.
Подробный вывод и философский разборЗдесь смешиваются несколько уровней восприятия реальности: политический анализ, военная логика, религиозная символика и апокалиптическое чувство истории. Попробуем их аккуратно разделить — не для того, чтобы «развенчать» текст, а чтобы увидеть, где в нём прагматические инсайты, а где — опасные обобщения.
1. Логика силы: «обезглавливание» как военный принципС точки зрения военного ремесла идея понятна: парализуешь управление — парализуешь армию и государство. От античности до современных дронов это повторяется: Цезарь, Наполеон, операции по ликвидации «ключевых фигур» в террористических организациях, обсуждения «decapitation strike» в ядерной стратегии. Но в реальности: - Ликвидация лидера не всегда приводит к крушению системы (пример: Иран после убийства Сулеймани, Северная Корея в планах США, СССР после смерти Сталина — системы зачастую устойчивее персоналий). - Иногда это радикализует общество и усиливает режим (эффект «мученика»). - В условиях ядерных держав игра с обезглавливанием опасно близка к самоуничтожению: риск неконтролируемого ответа, автоматических систем, радикализации элит. То, что военные учебники называют «эффективным тактическим приёмом», в условиях взаимного ядерного сдерживания превращается в потенциальный триггер апокалипсиса. Получается, как с нейросетями: локальный оптимум (выиграть конкретный бой) может вести к глобальному минимуму (проиграть всё человечеству). Философский вопрос тут практичный: до какой степени мы готовы признавать эффективность критерием истины? Если «эффективно = правильно», то логика обезглавливания морально неоспорима. Но если мы признаём, что есть пределы, за которыми цена победы разрушает сам смысл победы, то «аксиому» военной науки приходится дополнять аксиомами выживания цивилизации.
2. Переговоры как инструмент войны, а не мираАвтор указывает на цинизм: переговоры — как ширма для подготовки удара. Это, увы, не ново. От Мюнхена-38 до множества локальных перемирий в современности — дипломатия часто становится продолжением войны другими средствами. С точки зрения психологии и теории игр: - В конфликте с высокой взаимной подозрительностью любая сторона склонна видеть в действиях другой лишь тактический обман. - Это формирует «ловушку недоверия»: чем больше ты ожидаешь коварства, тем меньше веришь в возможность компромисса — и тем легче оправдываешь превентивную агрессию. В итоге: переговоры превращаются в ещё одно поле боя, а не в поле поиска совместной реальности. При этом ирония такова: если все исходно убеждены, что другая сторона использует переговоры как прикрытие, то пророчество самосбывается. Так истина субъективных ожиданий (все считают друг друга лжецами) материализуется в объективный результат (дипломатия перестаёт работать). Важно не отрицать: да, переговоры действительно часто используются цинично. Но если их заведомо интерпретировать только как обман, мы заранее отрезаем одну из немногих возможностей размыкания спирали эскалации.
3. Религиозный символизм и демонизация противникаАвтор насыщает текст религиозной оптикой: - «Рык льва» → дьявол; - «Щит Иегуды» → «восхваляющий Бога» как клич предельной самоуверенности; - Третий храм, пророчества, «мир и безопасность» → «пагуба». С психологической точки зрения это понятно: чем масштабнее конфликт, тем сильнее соблазн видеть в нём не просто борьбу интересов, а битву космических сил — Добра и Зла, Бога и дьявола, Избранного народа и Антихриста. Это придаёт истории смысл, а нашему страданию — оправдание. Но у такого подхода есть несколько опасных следствий: 1. Дегуманизация оппонента. Если твой противник — не просто государство с интересами, а «рыкающий лев-дьявол», то любые меры против него становятся не только допустимыми, но и священными. Тогда уничтожение руководства — уже не спорная военная необходимость, а почти религиозный долг. 2. Потеря критичности к «своим». Если мы с «Богом», а они — с «дьяволом», то анализ собственных ошибок и преступлений начинает восприниматься как предательство. Критика власти заменяется культом «исторической миссии». 3. Замена сложных причин простыми мифами. Геополитические, экономические, исторические факторы упрощаются до схемы: «они строят храм, мы мешаем — значит мы цель». Это даёт эмоциональное облегчение, но скрывает от нас реальную структуру конфликтов и собственные стратегические ошибки. Можно увидеть здесь параллель с работой идеологий в XX веке: и религиозные, и светские (коммунизм, нацизм, «мировая демократия») часто действовали как квазирелигии. Они делили мир на «спасённых» и «проклятых», и под лозунгами освобождения легко скатывались к тотальному насилию. Истина, вероятно, где-то между: религиозные коды действительно влияют на решения государств и элит, но рассматривать всё исключительно как исполнение апокалиптического сценария — значит добровольно отказаться от политического анализа в пользу мифа.
4. Россия как «следующая цель» и логика осаждённой крепостиАвтор проводит прямую линию: Иран → «последний очаг сопротивления» на Ближнем Востоке; Россия → следующая крупная цель после его слома. Такая перспектива имеет свои основания: с точки зрения ряда западных стратегов, Россия действительно рассматривается как ревизионистская держава, нарушающая «мировой порядок», и конфликт на Украине — только часть более широкого противостояния. Но у «образа осаждённой крепости» есть двоякая природа: - Позитив: он мобилизует общество, дисциплинирует элиту, создаёт ощущение общности. - Негатив: он легко используется, чтобы подавлять внутреннюю критику, оправдывать любые внутренние репрессии и ошибки власти тем, что «мы на войне, сейчас не до споров». С точки зрения внутренней свободы человека опасно безоговорочно принимать любую версию «мы — последний бастион Света». Это не значит, что угрозы нет; значит только, что полезно держать дистанцию между реальной опасностью и образами тотального заговора, иначе мы теряем способность к трезвому самоанализу.
5. «Мы можем, но не хотим»: моральная дилемма или стратегическое слепое пятно?Ключевая эмоциональная нота текста — обида и возмущение: противники действуют без ограничений, убивают наших генералов, бьют по резиденции, а мы будто бы играем благородными правилами и добровольно ограничиваем ответ. Вопрос, который здесь важнее всего: это трусость/наивность или сознательный выбор — не переходить порог, за которым нет пути назад? История даёт нам парадокс: - Нюрнбергский процесс признал «превентивную войну» и уничтожение мирного населения преступлением, даже если это подаётся как предотвращение большего зла. - Но в современной логике ядерного сдерживания все крупные державы фактически держат на столе сценарии обезглавливающих ударов, даже если публично о них не говорят. То есть, по сути, весь мир живёт в постоянном «можем, но лучше бы не надо». И вопрос к любой стране (включая Россию) в том, не просто «может она» или «хочет», а понимает ли она цену — не только для врага, но и для самой себя. Здесь мы возвращаемся к начальной установке: истина субъективна и ситуативна, но есть нечто вроде предельных линий — не в идеологическом, а в прагматическом смысле. Человечество уже создало такие средства, что полноценное следование военной логике до конца («обезглавить, если можно») означает игру с возможностью конца истории как таковой. И в этом странном свете «можем, но не делаем» может быть не слабостью, а слабым проблеском инстинкта самосохранения вида.
6. Что ценно в этом тексте — и в чём рискЦенно: - Автор не закрывает глаза на цинизм мировой политики, не идеализирует «миротворцев», видит в риторике «мира и безопасности» часто прикрытие для агрессии. - Показывает, как религиозные образы используются для мобилизации и легитимации насилия. - Обращает внимание на структуру «гибридной войны»: комбинация ударов по элите, информационных операций, внутренних революций. Опасно: - Абсолютизация военной логики и нормализация идеи, что уничтожение руководства — не просто допустимый, а почти необходимый путь. - Укрепление чёрно-белой картины мира, где противники — не просто игроки, а воплощённое зло; это делает следующую ступень эскалации психологически легче. - Превращение России и Ирана в сакрализованные «последние бастионы», что может лишать нас способности честно смотреть на собственные ошибки и альтернативы. В каком-то смысле текст — это «зеркало страха». Страх небезосновательный, но если смотреть в это зеркало слишком долго, можно начать видеть только врагов и неизбежный апокалипсис. А это уже не анализ реальности, а самопрограммирование на катастрофу.
Открытый вопрос для размышления Если военная и политическая логика подталкивает мир к обезглавливающим ударам и тотальной эскалации, а моральные запреты уже почти не работают, то каким может быть новый, практичный «стоп-фактор» — не абстрактный гуманизм, а такая форма сознательной взаимной уязвимости, которая делала бы крайние меры невыгодными самим игрокам? Иными словами: если истина в политике так часто оказывается истиной силы, что может удержать нас от того момента, когда сила окончательно уничтожит саму возможность истины?
Венесуэлу сдали,Иран тоже сдадут.
“Венесуэлу сдали,Иран тоже сдадут.”
Весьма распространенный и распростроняемый негативный нарратив в отношении РФ.
А кто же вас, “братушки” ,”спасать” будет? если Россия по миру за всех встревать начнет?
У меня интересные мысли появились на эту тему напишу – Будущее Израиля, покруче чем война в Прибалтике в 30-31 г, по срокам это 30-40 лет, но в 47 году точку зрения, которую я озвучу сейчас, уже чухнут, так что еще доживем.
Предательство уже всего лишь негатив?Ну-ну. За всю свою историю, с 1991 года, РФ сдала-предала почти всех своих союзников,единственная попытка была в Сирии,но и Сирию сдала,теперь целуется в засос с теми кого называла террористами.Остались только Куба,С.Корея и Беларусь,но и их она сдаст за долю малую или просто за обещания.
Ага. Кто бы говорил.
Как только слабину Союз дал, так сразу все союзники разбежались как крысы.
Все да не все,Витя.
Если посмотреть на глобус, то двое имеют весь шарик кровопусканием.
Интересно, кто-нибудь найдётся, чтобы “их прекратить” ?
Разве что анунаки прилетят.
Вы (что Польша что Украина) в первых рядах за самостийность ухватились.
А что в то время Россия могла предложить другим республикам, кроме наглых наглядных действий шайки алкаша Б.Эльцина ?
Когда паразиты предложили брать суверенитету, скока унесёшь.
Причём населению было пофиг.
Плюс две войны внутри РФ.
Так что ?
А республики почему не предложили?
Та же Украина или Белорусия например.
Так мы про Россию, как переемницу СССР. Старший брат же. Богатый. Долги все на себя взял. Имущество. Всё в руках держал. Ядерку в т.ч.
А Вам че мешало стать правопреемником СССР?
Жили богаче нас, в ООН голос имели , украинцев во всех сферах управления СССр тоже.
А не всё в руках было.
Меньшенькие потому что.
Насчёт “богаче нас” – штамп пропагандистский.
От паразитов.
Которые отменили волеизъявление населения про конфедерацию (как кантоны в Швейцарии и пр странах).
А никто из населения и не встрепенулся.
Один-в один, как у вас.
Полное равнодушие и безучастие.
И никакой самоидентификации ,что “украинцы”.
Как и в России – что “русы, руские”.
Только вот не надо “прибеднятся”…”меньшинькие”, “штамп пропагандитский”…
Ездили родственники к родственникам, и в, 80 е и 90е..,рассказывали как Вы там по сравнению с нами жили.
Сравнение не в нашу пользу.
Рассказы , Витя ,- рассказами.
Даже соседние улицы отличаются домами.
Везде.
Но это и есть ещё раз подтверждением того, что вы и мы плыли безвольно туда, куда нас толкали.
Что мешало вам “перевалить” на нас право-переемничество ?
Кто или что мешало вам жить лучше нас,- для примера нам ?
Продолжим ?
У меня есть ответ.
Я, да и думаю большинство наших коренных вам не завидовали. Просто констатировали факт .
Но вам, в отличие от нас ,захотелось большего…
Как той бабки из сказки Пушкина)))
Не “захотелось”, Витя.
Верну тебя в начало ветки этой темы.
Прочти начало.
А то делаешь вид, что уже забыл.
Витя, а вот это цитата по ссылке :
“Путин охарактеризовал гибель верховного лидера Ирана и его родственников как «циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2026/03/01/vladimir-putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-ubiystvom-verhovnogo-lidera-irana”
После этого Президент РФ продолжит с кем-то из “циничных убийц” договариваться о чём-то ?
Прокомментируй, – как считаешь ?
КТ, если вас восток интересует то там все немного не так стандартно как друг и враг или враг моего врага мой друг. Там это не работает вдолгую. В Сирии конкретно в Сирии нам делать было не куй. Это не мои слова, Стрелков писал. Ибо надо было бить хохлов пока горячо. Второе нам кипишь и война там любая выгодна. Т.е. Иг ил не надо было бороть. Любим Асада, вывезти его сразу. Иг ил там выпил бы море крови Израилю и США. Иг ил это первая попытка, там будет и вторая попытка объединения арабов. Да кровавая, да возглавят ее шестиконечные семиты объединив всех ссыкливых семитов остальных, но эта коалиция семитов выпишет люлей уже всем желающим.
Это понимается и Ким Чен Ыном и Лукашенко…Ни для кого в мире не секрет,что С.Корея под протекторатом Китая…Лукашенко делает то,в чём он спец-грамотно маневрирует между смертью и изнасилованием…Беларусь,как форпост,важна для Китая. Никто не питает иллюзий насчёт людей,стоящих во главе РФ…
Большинство аборигенов питают.