❗️Американо-израильский «Совет порабощения мира» Д. Трампа – прообраз управляющей структуры, призванный осуществить планы по установлению мирового господства – приступил к ликвидации последнего очага сопротивления на Ближнем Востоке в лице режима иранских аятолл.

Ну, а мы продолжаем следить за подвигами «великого миротворца Трампа» и его «Совета мира», который, как мы и предупреждали (https://t.me/trueolen/1097) ещё в самом начале его правления, таки приведёт этот самый мир к самой чудовищной войне в истории человечества, что сбудутся древние пророчества: «когда будут говорить мир и безопасность, внезапно настанет их пагуба - Тот самый Олень 29.01.2025

Нет никаких иллюзий, что мы – следующие, если не считать всякой мелочи, мешающейся под ногами. И наши враги наглядно демонстрируют, как они будут действовать по отношению к России, если та не пойдет на капитуляцию и не ляжет под «Совет мира».

Что здесь важно и какие выводы нам нужно сделать?

Показательно, что переговоры с Ираном были использованы только лишь для того, чтобы прощупать позиции, усыпить бдительность и подготовить масштабную молниеносную военную кампанию «Рык льва». К слову, никто почему-то не обратил внимание на символизм выбранного названия – ап. Петр в своем послании называл дьявола «рыкающим львом», который «ищет кого пожрать». В Израиле кампанию нарекли «Щит Иегуды», имя «Иуда» означает «восхваляющий Бога». Удар по Ирану был нанесен максимально внезапно в разгар переговоров – в шаббат и накануне анонсированного Рубио визита в Израиль, что было отвлекающим маневром. Нет ничего святого и никаких правил – всё ради Высшей цели, всё – на алтарь Третьего храма Соломона, в том числе шаббат и иранские дети, о которых, не будет сокрушаться сердобольная Мелания Трамп в ООН. Методично уничтожается всё военно-политическое руководство Ирана, и одновременно с этим готовится очередная «арабская весна» с попыткой организации революции в персидском государстве с установлением подконтрольного режима. Противники реализуют гибридные кампании, при этом начинают с обезглавливания соперника. Первый же удар был нанесен по резиденции верховного правителя аятоллы Али Хаменеи. Иран пытался скрыть гибель своего руководителя, и даже анонсировал его заявление к нации – планировалось запустить в эфир консервы, чтобы успокоить общество или использовать двойника Хаменеи, но шила в мешке утаить было сложно.

Что это показывает? Если у НАТО и их украинских прокси будет хотя бы гипотетическая возможность убить военно-политическое руководство нашей страны, то они не будут медлить воплотить это в реальность. Собственно, новогодний поздравительный удар ВСУ беспилотниками по президентской резиденции на Валдае – это была проба пера, разведка боем и попытка прощупать эти новые красные линии. Череда убийств наших генералов – тоже явное тому свидетельство. Но даже после этого мы, к сожалению, не сделали нужных выводов и продолжили соблюдать «джентельменские» договоренности в уличной драке, играя по невыгодным навязанным правилам и соглашаясь с террористом Будановым, который призывает отказаться от ударов по военно-политическому руководству обеих стран.

Военная победа невозможна без уничтожения военно-политического руководства – это аксиома военной науки, написанная во всех учебниках. Только вот киевские террористы хотят, но не могут, а мы можем, но не хотим, как в том меме с инженером АвтоВАЗа – «Можем, но зачем?»