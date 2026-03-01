Почему древние греки бежали из демократического рая Афин в суровую Спарту? Все было совсем не так, как мы изучали в школе
Ели вы не сталкивались с античной историей обстоятельно после школьного курса и редких занимательных книг для широкой публики, сейчас вас постигнет откровение. Про Афины.
Все мы учились в школе и помним, как нам рассказывали, что Афины представляли собой островок просвещения, силу развитой демократии, родину искусств и европейской культуры. Спарта же была местом горестей и печали, где слабых сбрасывали со скалы в пропасть, где стариков убивали, а детей воспитывали вне родителей. Ну и вообще, спартанцы ели одну чечевицу, исповедовали аскетизм и спартанское поведение (тут вспоминается мальчик-ученик, который дал лисенку прогрызть себе в животе дырку, но не показал учителю, что пронес под туникой зверька).
Картина получалась стройная. Не поверить трудно. Еще бы, ведь из Афин, как мы с вами выяснили недавно, происходили едва ли не все известные нам древнегреческие деятели культуры и политики, причем, они жили на одних и тех же улицах в течение трех поколений
Тем не менее советские рассказ про демократический афинский рай и консервативный спартанский ад олигархов хоть и красив был в советских и постсоветских учебниках, но не совсем правдив.
Начнем с того, что всю историю существования полисов Афины и входившие в сферу их влияния регион (Аттика) противостояли Спарте (Лакедемону) и уступали ей. К моменту начала Пелопоннесской войны Спарта была лидером античного мира. Гегемоном, иначе говоря. Между прочим, на войну против Трои греков собрал спартанский царь Менелай! Спарта уже имела колоссальный вес, Афин же тогда вовсе не было.
Насчет демократии, просвещенности, народности и антинародности власти: развив флот и поднаторев в боях с персами (которым, впрочем, проигрывали), афиняне постепенно собрали в Делосский союз около 200 городов и полисов. Все они обязаны были платить форос - налог на военную оборону. При этом оборонять на общие деньги предписывалось только Афины. Очень быстро форос стали хранить в Афинах, как и союзную казну. Какой ценой это было достигнуто, можете себе представить.
Но каждый член Делосского союза давал клятву защищать афинский народ, если его обидят, и во всем повиноваться Афинам. Афины в ответ не обещали ничего. Своих армий союзники не имели - все силы они отдавали Афинам
Еще: в Афинах было сильнейшее социальное расслоение. Жители полиса маргинализировались еще до Пелопоннесской войны. Афины среди всех греков славились обширной прослойкой люмпенов: они появились благодаря пособиям для не работающих и огромному числу безземельных граждан. То есть буквально, там были т.н. королевы бенефитов и прочие чавы, жившие на пособия.
Ну и про демократичность: именно в Афинах убили Сократа - осудили за растление молодежи, якобы он проповедовал неповиновение богам (какие, кхе-кхе, боги были у афинян, мы с вами помним). В Афинах сгноили в тюрьме (по другой версии - в изгнании) великого скульптора Фидия. Так как он был близок к Периклу, у него постоянно имелись противники, которым удавалось через государство Фидию мстить. Сначала Фидия обвинили в воровстве золота, выделенного на отделку плаща для Афины в Парфеноне. Фидий заставил снять со скульптуры золото и взвесить, так доказав, что ничего не украл. Тогда его обвинили в богохульстве: якобы, на щите Афины он изобразил свой и Периклов портрет. В итоге Фидий умер под судом.
Философы Протагор и Анаксагор бежали из Афин. Анаксагор - потому что попал под суд за безбожие, так как назвал солнце не богом Гелиосом, а огненной глыбой. Протагоркинулся из Афин, потому что ляпнул, будто не может знать, существуют ли боги. Он погиб по пути в Сицилию. О его смерти сообщил известный нам драматург Еврипид, который через несколько лет сам бежал из Афин в Македонию!
Причем, бежал, как принято считать, и жаловался на замалчивание современниками своего творчества: они отказывались замечать его трагедии и, что называется, всюду пропихивали своих. Как у нас. Еврипид не вынес и уехал. Где теперь те современники, кроме Софокла, никто не знает
Изгнан был из полиса лавный историк Афин и Пелопоннесской войны Фукидид - за то, что он, будучи флотоводцем, не остановил завоевание спартанцами города Амфиполя. Продолжатель его дела Ксенофонт считал афинян такими испорченными, что сам в разгар войны примкнул сначала к воевавшим с Афинами персам, а затем к их врагам спартанцам, за которых даже воевал сам. Да-да, "Греческую историю" написал афинянин, который перешел на сторону врага.
Сына Перикла от Аспазии афиняне казнили за то, что он, выиграв битву при Аргинусских островах, не сумел забрать тела погибших своих бойцов, хотя битва была на море!
Афиняне изгнали Фемистокла, полководца, который спас их от персов. Плутарх пишет, что Фемистокл слишком надоел афинянам напоминанием своих заслуг. А Алкивиада принудили к бегству: за несколько дней до его похода в Сицилию для оказания сицилийцам военной помощи недоброжелатели пустили слух, будто Алкивиад и его гетеры изуродовали изображения бога Гермеса - гермы, которые размещались на уличных столбах. Отплыть на Сицилию Алкивиаду позволили, а когда он там провел успешные сражения, его вызвали в Афины на суд. Возвращаться Алкивиад не стал и перешел на сторону врага - Спарты. Дома его за порчу герм приговорили к смертной казни на основании показаний какого-то нетрезвого ночного очевидца.
Заметьте, что в Спарте случаев громкой измены не было, по крайней среди известных людей. И не было примеров, когда из страшной олигархии Спарты бежали бы в Афины страждущие демократии вольнодумцы.
Признайтесь, в школе нам всем рассказывали совсем другое. Вот как до сих пор представляют противостояние Афин со Спартой. В реальности, может, Афины и были просвещенной демократией, но многих своих лучших людей они казнили или изгнали
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. Школьный миф о «рае Афин и аде Спарты» искажен. В учебниках Афины преподносятся как центр демократии, просвещения и искусства, а Спарта — как мрачная, жестокая олигархия с жесткими обычаями и бесчеловечным воспитанием. 2. Спарта долгое время была реальным гегемоном Греции, а не Афины. К моменту Пелопоннесской войны именно Спарта была лидером греческого мира. Даже мифологический поход против Трои связан со спартанским царем Менелаем, тогда как Афин еще фактически не было. 3. Афинская «демократия» стояла на эксплуатации союзников. Афины создали Делосский союз из ~200 полисов: - союзники платили форос (налог) и обязались защищать афинян и подчиняться им; - форос и союзная казна постепенно переместились в Афины; - армии у союзников почти не было — все силы шли Афинам; - Афины ничего взаимного не обещали, оставаясь фактически империей, а не «равноправным демократическим союзом». 4. В Афинах было сильное социальное расслоение и «класс люмпенов». - Большое количество безземельных граждан и живущих на пособия. - Пособия способствовали формированию прослойки людей, не работающих, но живущих за счет государства (сравнение с «королевами бенефитов» и современными люмпенизированными слоями). 5. Репрессии и травля выдающихся личностей в «демократических» Афинах. - Сократ был казнен якобы за «растление молодежи» и «безбожие». - Фидий, великий скульптор, был обвинен: - сначала во взяточничестве и воровстве золота для статуи Афины (опроверг, доказав весом золота); - затем в богохульстве за то, что изобразил себя и Перикла на щите богини; - умер под судом/в тюрьме. - Анаксагор был вынужден бежать из Афин за «безбожие» (назвал солнце огненной глыбой, а не богом Гелиосом). - Протагор сказал, что не знает, существуют ли боги, — был вынужден уехать и погиб по дороге в Сицилию. - Еврипид чувствовал, что его творчество игнорируют, и уехал из Афин в Македонию, жалуясь на зависть и замалчивание. - Фукидид был изгнан за военную неудачу (не удержал Амфиполь). - Ксенофонт, афинянин, настолько разочаровался в афинянах, что воевал сначала на стороне персов, а затем на стороне спартанцев, то есть фактически перешел к врагам. - Сын Перикла и Аспазии был казнен после выигранной морской битвы при Аргинусских островах за то, что не смог забрать тела погибших. - Фемистокл, спасший Афины от персов, был изгнан, потому что «надоел» афинянам напоминанием о своих заслугах. - Алкивиад: - был оклеветан за якобы осквернение герм (изображений Гермеса); - его вызвали на суд уже после успешных сражений в Сицилии; - он не вернулся, ушел к спартанцам; - в Афинах заочно приговорен к смерти по показаниям сомнительного очевидца. 6. На этом фоне Спарта выглядит более устойчивой и менее склонной к «самоедству». - Не упоминаются случаи громкой измены среди известных спартанцев. - Не зафиксировано массового бегства мыслителей и деятелей из Спарты в Афины в поисках свободы и демократии. - Тогда как бегство из Афин — к спартанцам или в другие места — выглядит довольно частым среди выдающихся людей. 7. Вывод автора статьи: школьная картинка «Афины — свет, Спарта — мрак» сильно упрощена и частично лжива. Афины, будучи центром культуры и демократии, парадоксальным образом: - выдавливали, изгоняли или убивали своих лучшем людей; - эксплуатировали союзников; - допускали зависть, доносы и политические преследования под демократическими лозунгами.
Подробный вывод и философский разборКлючевая мысль текста — не в том, чтобы «перевернуть» миф и объявить теперь Спарту раем, а Афины адом. Скорее, автор показывает, насколько образ, который мы усвоили в школе, был идеологической конструкцией, а не живой историей. История, особенно когда ее подают детям, часто превращается в морализаторскую сказку: - были «хорошие» (демократические, свободные, культурные Афины), - и были «плохие» (воинственная Спарта с жестким воспитанием). В советском и постсоветском контексте это удобно: Афины — как символ «прогрессивного демократии и культуры», Спарта — как образ реакционной, жестокой военной диктатуры. Но реальность куда неоднозначнее.
1. Демократия как форма — и насилие как содержаниеАфины действительно были уникальным центром культуры, философии, искусства, политической мысли. Но одновременно они были: - империей, держащей под контролем десятки полисов через: - экономическое давление (форос), - военную силу, - идеологию «общей безопасности». - полисом внутреннего насилия, в котором: - легко казнили философа за «портящие влияние» на молодежь (Сократ), - выдавливали и преследовали тех, кто не вписывался в общественный консенсус, - ученые и мыслители вполне могли стать «безбожниками» и врагами народа. Это очень похоже на многие современные ситуации: демократические институты формально есть, но реальные практики — репрессии, травля, работа доносов и зависти, выдавливание неугодных. Форма прогрессивна, содержание — зачастую архаично и жестоко.
2. Спарта: суровость без показного гуманизмаСпарта, напротив, никогда не притворялась мягкой и человечной. Она изначально строилась как военный лагерь-полис с жёсткой иерархией, аскетизмом, подчинением частной жизни общественной дисциплине. Её жестокость — открыта и признана. Поэтому парадокс: - люди часто бегут не туда, где больше красивых слов о свободе, а туда, где правила ясны и предсказуемы, пусть и суровые. - Афины обещали свободу, просвещение, демократию — а на деле могли: - казнить, - изгонять, - лишать памяти. Спарта же предлагала: - жесткую дисциплину, - но и определенную честь, стабильность, отсутствие внутренней истерики и охоты на ведьм среди элиты, по крайней мере в том образе, который до нас доходит через источники. Конечно, идеализировать Спарту так же опасно, как когда-то идеализировали Афины. Но сам факт, что к спартанцам уходили люди вроде Ксенофонта и Алкивиада, уже показывает: реальность Афин сильно отличалась от школьной картинки демократического рая.
3. Механизм жертвоприношения элиты: почему «лучших» выталкивают?Список людей, изгнанных или доведенных до гибели в Афинах, впечатляет: - Сократ - Фидий - Анаксагор - Протагор - Еврипид - Фукидид - Ксенофонт (фактически ушел к врагам) - Алкивиад - Фемистокл - сын Перикла Это не просто случайные эпизоды; это системный паттерн: общество, даже очень прогрессивное, плохо переносит тех, кто выбивается из его психологической нормы. Парадокс: - общество гордится гениями, но при их жизни часто их же и уничтожает — морально, политически, а иногда и физически. - только потом, через века, приходит «культ памяти»: памятники, учебники, канон. В этом смысле Афины — модель любого человеческого общества: - мы говорим о свободе мысли, - но терпим только те мысли, которые удобно встроить в существующий порядок.
4. История как зеркало наших идеаловТо, как мы рассказываем историю, часто говорит не о прошлом, а о нас самих: - В XX веке нужно было противопоставить «правильную демократию» «реакционным режимам» — возник образ светлых Афин и тёмной Спарты. - В другой идеологической ситуации Спарту могли бы романтизировать как «царство чести и дисциплины», а Афины клеймить как «развращённую демократию демагогов и паразитов». И то, и другое — частичная правда и частичное искажение. С философской точки зрения это напоминает устройство психики: - у человека есть идеальный образ себя — «я справедливый, свободолюбивый, честный»; - и есть тень — зависть, трусость, склонность к травле и подлости, желание устранить того, кто лучше или неудобнее. Афины — как коллективная психика, где идеальный образ («мы — родина демократии и философии») не отменяет тень (казни, изгнания, демагогия, эксплуатация союзников).
5. Практический вывод: не верить слишком красивым картинкамЧто нам с этим делать в современности? 1. Подозрительно относиться к слишком простым версиям истории. Если вам говорят: «Вот были хорошие, прогрессивные, свободные, а были плохие, жестокие и мракобесные» — почти наверняка реальность сложнее. 2. Не путать институты с реальной культурой и психикой людей. - Наличие демократических процедур не гарантирует справедливости. - Наличие суровых законов не означает автоматически моральной деградации. Всё решает живая практика: как действуют суды, как работают элиты, есть ли зависть, доносы, охота на инакомыслящих. 3. Понимать, что прогрессивное общество может само поедать своих лучших людей. Афины дали миру колоссальный культурный пласт, но параллельно истребляли, выдавливали, травили тех, кто эту культуру создавал. Это напоминает нам о необходимости: - защищать пространство для неудобной, критической, «еретической» мысли, - не путать «народное мнение» с истиной, - быть настороже, когда толпа обрушивается на отдельного человека «во имя справедливости». 4. Осознать, что наш школьный образ истории — это не «ложь» и не «правда», а упрощенный миф. Он может быть полезен как входная точка, но опасен, если принять его за окончательную картину мира.
Истина, если следовать той логике, о которой мы говорили вначале, — не статуэтка на полке, а процесс: мы постоянно уточняем, дополняем, пересобираем представление о прошлом, о себе, о справедливости. И здесь возникает вопрос, который уже выходит за пределы Афин и Спарты: Если даже самые просвещённые общества своего времени искажают правду и выталкивают лучших людей, то что для нас сегодня может быть реальным критерием «просвещённости» — институты, законы, уровень технологий или всё-таки готовность терпеть неудобную правду и неудобных людей?