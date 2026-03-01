Ели вы не сталкивались с античной историей обстоятельно после школьного курса и редких занимательных книг для широкой публики, сейчас вас постигнет откровение. Про Афины.

Все мы учились в школе и помним, как нам рассказывали, что Афины представляли собой островок просвещения, силу развитой демократии, родину искусств и европейской культуры. Спарта же была местом горестей и печали, где слабых сбрасывали со скалы в пропасть, где стариков убивали, а детей воспитывали вне родителей. Ну и вообще, спартанцы ели одну чечевицу, исповедовали аскетизм и спартанское поведение (тут вспоминается мальчик-ученик, который дал лисенку прогрызть себе в животе дырку, но не показал учителю, что пронес под туникой зверька).

Картина получалась стройная. Не поверить трудно. Еще бы, ведь из Афин, как мы с вами выяснили недавно, происходили едва ли не все известные нам древнегреческие деятели культуры и политики, причем, они жили на одних и тех же улицах в течение трех поколений

Тем не менее советские рассказ про демократический афинский рай и консервативный спартанский ад олигархов хоть и красив был в советских и постсоветских учебниках, но не совсем правдив.

Начнем с того, что всю историю существования полисов Афины и входившие в сферу их влияния регион (Аттика) противостояли Спарте (Лакедемону) и уступали ей. К моменту начала Пелопоннесской войны Спарта была лидером античного мира. Гегемоном, иначе говоря. Между прочим, на войну против Трои греков собрал спартанский царь Менелай! Спарта уже имела колоссальный вес, Афин же тогда вовсе не было.

Насчет демократии, просвещенности, народности и антинародности власти: развив флот и поднаторев в боях с персами (которым, впрочем, проигрывали), афиняне постепенно собрали в Делосский союз около 200 городов и полисов. Все они обязаны были платить форос - налог на военную оборону. При этом оборонять на общие деньги предписывалось только Афины. Очень быстро форос стали хранить в Афинах, как и союзную казну. Какой ценой это было достигнуто, можете себе представить.

Но каждый член Делосского союза давал клятву защищать афинский народ, если его обидят, и во всем повиноваться Афинам. Афины в ответ не обещали ничего. Своих армий союзники не имели - все силы они отдавали Афинам

Еще: в Афинах было сильнейшее социальное расслоение. Жители полиса маргинализировались еще до Пелопоннесской войны. Афины среди всех греков славились обширной прослойкой люмпенов: они появились благодаря пособиям для не работающих и огромному числу безземельных граждан. То есть буквально, там были т.н. королевы бенефитов и прочие чавы, жившие на пособия.

Ну и про демократичность: именно в Афинах убили Сократа - осудили за растление молодежи, якобы он проповедовал неповиновение богам (какие, кхе-кхе, боги были у афинян, мы с вами помним). В Афинах сгноили в тюрьме (по другой версии - в изгнании) великого скульптора Фидия. Так как он был близок к Периклу, у него постоянно имелись противники, которым удавалось через государство Фидию мстить. Сначала Фидия обвинили в воровстве золота, выделенного на отделку плаща для Афины в Парфеноне. Фидий заставил снять со скульптуры золото и взвесить, так доказав, что ничего не украл. Тогда его обвинили в богохульстве: якобы, на щите Афины он изобразил свой и Периклов портрет. В итоге Фидий умер под судом.

Философы Протагор и Анаксагор бежали из Афин. Анаксагор - потому что попал под суд за безбожие, так как назвал солнце не богом Гелиосом, а огненной глыбой. Протагоркинулся из Афин, потому что ляпнул, будто не может знать, существуют ли боги. Он погиб по пути в Сицилию. О его смерти сообщил известный нам драматург Еврипид, который через несколько лет сам бежал из Афин в Македонию!

Причем, бежал, как принято считать, и жаловался на замалчивание современниками своего творчества: они отказывались замечать его трагедии и, что называется, всюду пропихивали своих. Как у нас. Еврипид не вынес и уехал. Где теперь те современники, кроме Софокла, никто не знает

Изгнан был из полиса лавный историк Афин и Пелопоннесской войны Фукидид - за то, что он, будучи флотоводцем, не остановил завоевание спартанцами города Амфиполя. Продолжатель его дела Ксенофонт считал афинян такими испорченными, что сам в разгар войны примкнул сначала к воевавшим с Афинами персам, а затем к их врагам спартанцам, за которых даже воевал сам. Да-да, "Греческую историю" написал афинянин, который перешел на сторону врага.

Сына Перикла от Аспазии афиняне казнили за то, что он, выиграв битву при Аргинусских островах, не сумел забрать тела погибших своих бойцов, хотя битва была на море!

Афиняне изгнали Фемистокла, полководца, который спас их от персов. Плутарх пишет, что Фемистокл слишком надоел афинянам напоминанием своих заслуг. А Алкивиада принудили к бегству: за несколько дней до его похода в Сицилию для оказания сицилийцам военной помощи недоброжелатели пустили слух, будто Алкивиад и его гетеры изуродовали изображения бога Гермеса - гермы, которые размещались на уличных столбах. Отплыть на Сицилию Алкивиаду позволили, а когда он там провел успешные сражения, его вызвали в Афины на суд. Возвращаться Алкивиад не стал и перешел на сторону врага - Спарты. Дома его за порчу герм приговорили к смертной казни на основании показаний какого-то нетрезвого ночного очевидца.

Заметьте, что в Спарте случаев громкой измены не было, по крайней среди известных людей. И не было примеров, когда из страшной олигархии Спарты бежали бы в Афины страждущие демократии вольнодумцы.

Признайтесь, в школе нам всем рассказывали совсем другое. Вот как до сих пор представляют противостояние Афин со Спартой. В реальности, может, Афины и были просвещенной демократией, но многих своих лучших людей они казнили или изгнали

