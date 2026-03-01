Ключи Захара. Зачем и кому нужен Союз писателей?
Союз писателей СССР был авторитетной и влиятельной организацией. Членство в нем являлось привилегией. После распада страны на его осколках образовалась масса писательских сообществ. Иногда – откровенно карикатурных.
- Какое отражение в литературе нашли политические события последнего времени?
- Почему приход Владимира Мединского на пост главы СП России – большая удача?
- Должно ли государство влиять на литераторов и давать им госзаказ?
- Кому служат уехавшие писатели-иноагенты?
- Нужен ли возврат к советскому опыту, когда писателям выделяли квартиры и дачи?
