Ключи Захара. Зачем и кому нужен Союз писателей?

23 1
Переслано от: Захар Прилепин

Союз писателей СССР был авторитетной и влиятельной организацией. Членство в нем являлось привилегией. После распада страны на его осколках образовалась масса писательских сообществ. Иногда – откровенно карикатурных.

- Какое отражение в литературе нашли политические события последнего времени?
- Почему приход Владимира Мединского на пост главы СП России – большая удача?
- Должно ли государство влиять на литераторов и давать им госзаказ?
- Кому служат уехавшие писатели-иноагенты?
- Нужен ли возврат к советскому опыту, когда писателям выделяли квартиры и дачи?

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- В этом видео обсуждается возрождённый, «перезагруженный» Союз писателей России и его роль в современной культурной и политической жизни. - Советский Союз писателей был фактически «министерством литературы» с огромным статусом, бюджетами, особняками, домами творчества и реальным влиянием; после 1991 года всё распалось на множество конкурирующих, ослабленных объединений. - Власть долго игнорировала литературу, но кризисы 2011–2012 годов (Болотная, Поклонная, Площадь Революции) и 2014 года (Крым, «марши мира») показали: писатели способны выводить людей на площади и задавать идеологическую повестку. - Литературное поле тогда оказалось расколото: одни писатели встали на либерально-оппозиционную сторону (Акунин, Быков, Улицкая, Глуховский и др.), другие — на провластную или проконсервативную (Проханов, Поляков, Кургенян, Лимонов, Прилепин). - При этом «над» всем этим, как символ, находился Владислав Сурков — тоже писатель, но уже внутри кремлёвской политической машины. - Поняв, что литература — мощный идеологический инструмент, государство спустя почти десять лет решило заняться ею системно: выбран формат обновлённого Союза писателей во главе с Владимиром Мединским. - Мединский важен как фигура с филологическим и историческим бэкграундом, автор книг и одновременно переговорщик по «русско-украинскому треку» — пример того, как гуманитарий становится ключевым политическим актором. - Для усиления узнаваемости и «лица» Союза в руководство привлечены люди из кино: Никита Михалков, Рустам Назаров и др., всё равно причастные к литературе как сценаристы, мемуаристы, авторы текстов. - Задача обновления идёт через регионы: Мединский ездит по стране, реанимирует региональные союзы писателей, в некоторых местах губернаторы вновь выделяют особняки и помещения (пример Нижнего Новгорода). - Советский опыт: в 1930-е Сталин, видя разрушительную войну литературных группировок (РАПП, футуристы, постимажинисты, «попутчики» и др.), создаёт единый Союз советских писателей с Максимом Горьким как фигурой, соединяющей литературу, революцию и эмиграцию. - Вопреки сегодняшнему мифу о «тотальной унификации», тогдашнее создание Союза во многом было демократизацией: попутчиков и традиционалистов вытаскивали из-под давления радикальных рапповцев, многие дореволюционные писатели вошли в руководство. - Однако борьба не исчезла: радикальная левая среда продолжала давить изнутри Союза, и значительная часть рапповцев была физически уничтожена в 1937–1938 годах. - В советской модели литература была частью «модернизационной триады»: индустриализация, коллективизация и культурная революция. Литература — центр идеологической машины. - Союз давал писателю не только статус, но и материальные гарантии: госзаказ (соцзаказ), издания, пьесы к юбилеям, квартиры, дачи, дома творчества, санатории, путёвки, даже специальные бытовые сервисы. Всё шло через Литфонд. - Госзаказ в литературе тогда означал: театрам нужны пьесы, кино — сценарии, идеология — романы. Писатели Союза получали заказы, конкурировали за лучшую пьесу или текст, связанный, например, с юбилеем классика. - Авторы сравнивают это с потребностью сегодняшнего дня: теме СВО, патриотике, конфликту на Украине нужны художественные тексты — пьесы, романы, фильмы, а писатели требуют институционального механизма для такой работы. - Прилепин жёстко отвечает воображаемому либеральному критику фразы «вы хотите госзаказа и будете славить тиранов за кровавые деньги»: да, мы хотим госзаказа, но вы сами живёте на госзаказах других государств. - Он утверждает: значительная часть уехавшей либеральной интеллигенции, а также молодые драматурги и авторы в России уже сегодня сидят на грантах и заказах западных институций — это те же госзаказы, только чужие и часто антироссийские. - Примеры: конкурсы пьес о СВО и Украине на Западе собирают сотни работ, в то время как внутри России на патриотические конкурсы приходят считанные десятки; программы по описанию «травмы малых народов» (якутов, калмыков, башкир, чеченцев и др.), финансируемые Западом, фактически работают на декоммунизацию и размывание исторического единства. - Прилепин задаёт вопрос: почему молодым авторам выгодно писать о репрессиях и травмах, а не о вкладе их народов в Победу и строительство страны? Кто построил города и школы, если «все только сажали и гнали на Колыму»? - В регионах сегодня Союзы разрознены и часто вырождаются в клубы стариков, которые держатся за остатки статуса и не пускают молодёжь. Вместо идеологического спора возник чисто поколенческий конфликт. - Важная задача нового Союза — преодолеть: - раскол между «патриотами» и «либералами» 1990-х и 2000-х, который теперь выродился в возрастной и клановый; - пропасть между столицей и провинцией (в регионах Союзы обессилены, финансирования почти нет). - Ещё одна критическая проблема — деградация института литературной критики и экспертизы: без профессиональной оценки, без школы критиков современная литература распадается на хаос разрозненных текстов. - Союз должен (по замыслу собеседников) заняться: - возрождением литературной критики и экспертизы по современным текстам; - поддержкой толстых журналов; - созданием и поддержкой государственных издательств (пример — «Художка», издательство художественной литературы); - созданием реальных литературных школ и мастерских (Прилепин приводит «Мастерскую Захара Прилепина» как удачный прототип). - Нужна система, в которой член Союза имеет: - понятный канал в госиздательство; - гарантированное рассмотрение рукописи и профессиональную обратную связь; - возможность попасть в театры, кино, медиа. - Авторы подчёркивают: сейчас рынок сам по себе не создает такую экосистему — он выбрасывает писателя в одиночную борьбу с коммерческими гигантами (АСТ, Эксмо и др.), где нет ни экспертизы, ни заботы о литературном процессе как целостности. - Обсуждается вопрос: чем должен быть Союз в новой конфигурации? - Профсоюзом, защищающим социальные и профессиональные права (квартиры, доход, условия труда, юридическая и бытовая поддержка)? - Или идеологическим органом, регулирующим и направляющим литературный процесс? - Прилепин склоняется к модели, где оба аспекта нужны, но акцент лучше делать на профсоюзной, «корпоративной» логике: она устойчивее, менее зависима от произвола идеологических начальников и человеческих перекосов. - Иллюстрация сложности: Прилепин рассказывает, как на Совете по культуре при Президенте предложил создать для Союза отдельный театр — как площадку для современной драматургии, прежде всего молодёжной и связанной с актуальной повесткой. Путин согласился, дал поручение, но уже несколько месяцев театр так и не могут «найти»: система сопротивляется, всё «поделено». - Существующие театры в массе своей играют классику (Чехов, Толстой, Шекспир), переосмысленную или перешитую под современные вкусы, и очень неохотно рискуют с новыми текстами. Советская власть когда-то целенаправленно «продавливала» своих драматургов — иначе бы Шекспир навсегда выиграл конкуренцию у Вишневского, Вампилова и др. - Аналогично с телевидением, радио, глянцем, кино: государство умеет создавать ток-шоу и медиапоток под свои задачи, но литературу в это поле почти не включает, словно она — частное дело отдельных чудаков. - При этом без литературы — как формы осмысления — ни идеология, ни образ будущего невозможны. Кино и театр, по словам Прилепина, оказались бессильны в начале «русской весны», когда нужно было быстро и глубоко описать происходящее. Лишь слово, текст, эссе, роман, стих могли схватить суть момента. - Союз писателей, если он станет живым организмом, может: - организовать вход писателей в театры, кино, радио, ТВ; - стать мостом между регионом и столицей; - вернуть писателю и статус, и ответственность, и голос. - Но если Союз ограничится только формальным объединением и не займётся: - преодолением раскола и возрастного клановости; - литературной критикой; - издательствами; - реальным госзаказом; - поддержкой молодых и региональных авторов; то его переучреждение окажется бессмысленным.

Подробный вывод

В этом разговоре поднимается в сущности один вопрос: зачем государству и обществу сегодня нужен Союз писателей — и в каком виде он вообще ещё имеет смысл? Фигура Мединского здесь символична. В ХХ веке Максим Горький был мостом между революционной властью и «старой» русской культурой. В XXI веке Мединский — филолог, историк, автор книг — становится переговорщиком по самому острому для России вопросу (Украина, СВО) и одновременно главой Союза писателей. Это не случайность, а симптом: власть интуитивно чувствует, что в критические моменты ей нужны не просто силовики и технократы, но люди слова, люди, которые умеют рассказать происходящее так, чтобы это стало частью коллективного сознания. Исторически Союз писателей решал три задачи: 1. Идеологическую: формировал допустимый диапазон смыслов, обрамлял модернизацию мифами, сюжетами, характерами. Это не обязательно было одним сплошным «агитпропом» — Сталин, как ни парадоксально, ставил на традицию, на старых писателей, на преемственность, а не только на партийных активистов от пера. 2. Профессиональную: создавал систему экспертизы, критики, позволяющую отличать ремесло от халтуры и подделки. Литература — это не просто «каждый пишет, как хочет», а сложная, исторически накопленная техника. Нужны те, кто умеют её оценивать. 3. Социальную: давал писателю место в структуре общества — квартиры, дачи, дома творчества, доступ к издательствам, театр, кино. Государство, вкладываясь в писателя, признаёт: «твоя работа — не хобби, а общественно значимый труд». После 1991 года эти три опоры разрушились. Литератор оказался в логике рынка: сам себе пиарщик, сам себе критик, сам себе издатель. Кто-то выжил за счёт массовых жанров, кто-то за счёт грантов и зарубежных программ, кто-то — за счёт превращения в медийную фигуру. Но литературный процесс как целостная система распался. Остались «островки» — мастерские, частные инициативы, отдельные журналы, но не «материк». И вот здесь возникает парадокс, который обсуждают Прилепин, Демидов и Клабродов: - Либеральная среда десятилетиями внушала молодым авторам, что любой контакт с российским государством — это «продажа души» и «служба тирании». - Одновременно значительная часть этих же авторов и их кумиров, покинув Россию, спокойно живёт на государственных же заказах, только западных: гранты, стипендии, программы по документированию травмы, фестивали и т.д. - Молодые драматурги, боясь «запятнаться» в России, отправляют пьесы на западные конкурсы, где тема России задаётся извне: «напишите о репрессиях, о дискриминации, о травмах малых народов». Это тоже идеологический заказ — просто с другой стороны. То есть вопрос не в том, работать ли с государством; вопрос — с каким государством и по чьему сценарию. Если Россия отказывается от работы со своими писателями в рамках внятных, прозрачных, пусть спорных, но своих институций, она фактически отдаёт их в руки чужой культурной машины. В этом смысле спор о госзаказе — это не разговор о «чистоте искусства», а разговор о том, кто будет формировать смысловой ландшафт страны. При этом есть и другая опасность: любой союз, завёрнутый только в идеологию, легко превращается в догматический аппарат, где карьеру определяет не качество текста, а степень лояльности к начальству. Тогда мы получаем не организм, а бюрократическую оболочку, где литература — лишь повод. Отсюда предложение Прилепина и его собеседников: опереться прежде всего на профсоюзную модель. Профсоюзная логика не отрицает идеологию, но не сводится к ней. Она говорит: - «Мы — профессиональное сообщество. У нас есть общие интересы: достойный труд, честная экспертиза, доступ к инфраструктуре, защита прав». - «Независимо от того, насколько автор виноват или прав в конкретной конфликтной ситуации, мы не бросаем его одного перед системой. Мы защищаем коллегу как принцип». Это пенклубовский подход: не потому что он святой, а потому что он наш. Это не снимает вопроса об ответственности: автор может быть неправ, может ошибаться, может быть инструментом чужой игры. Но если писатели сами не выстраивают горизонтальную солидарность, за них это сделают вертикали — государственные или зарубежные. В то же время Союз, если он хочет быть живым, а не декоративным, не может игнорировать идеологическую сторону. Литература всегда задаёт не только вопросы «как красиво сказать», но и «о чём говорить и кому служит это слово». В условиях СВО, санкций, очевидного давления извне вопрос «на чьей стороне ты пишешь» неизбежен. Но ответ на него может быть сложным, неоднозначным, не сводящимся к примитивной пропаганде. В идеале Союз должен стать пространством, где: - Писатель может быть патриотом, не превращаясь в агитатора; критиком, не превращаясь в наймитa иностранного центра; традиционалистом или экспериментатором — но в любом случае работающим внутри общего культурного поля страны. - Молодой автор из Якутии или Калмыкии получает возможность написать не только о травме, но и об историческом достоинстве своего народа, о его вкладе в общую историю, и при этом получить такую же поддержку, как если бы он писал «модный» западный дискурс. - Конкуренция происходит не по принципу «кто громче кричит», а по качеству текста, глубине взгляда, профессиональному уровню. Для этого нужно восстановить не только материальные формы (дома творчества, издательства, театр при Союзе), но и интеллектуальные: школу критики, экспертизы, мастерские. Без оценки, без разговора по существу литература легко превращается либо в рыночный контент, либо в идеологические листовки. А человек по природе ищет историю — ту, в которой он может увидеть себя и своё время. В какой-то мере разговор в этом видео — это попытка вернуть себе право формулировать: что такое писатель сегодня. Не «звезда Инстаграма», не только «лицо протеста» и не просто «придаток к телевизору», а фигура, которая помогает обществу думать, чувствовать и выбирать. И здесь встаёт более широкий, философский вопрос о правде и её носителях. Государство, рынок, внешние силы, отдельные авторы — все предлагают свои версии «как на самом деле». Но если общая площадка для спора (в виде того же Союза) не будет выстроена, каждая из этих правд замкнётся в своей капсуле. По сути, возрождение Союза — это попытка вернуть одну простую вещь: общество и государство снова признают, что слово важно. Не как украшение, а как инструмент самоосознания. Вопрос лишь в том, хватит ли у новых организаторов мудрости сделать этот инструмент не дубинкой, а тонким, но прочным мостом между людьми разных поколений, взглядов и регионов. И тут неизбежно возникает открытый вопрос к нам уже не как к писателям, а как к читателям и гражданам: если слово снова получает институциональную силу — готовы ли мы, каждый на своём месте, не только потреблять чужие тексты, но и осознанно выбирать, каким словам мы даём право описывать нашу реальность и будущие?»
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/617a3ab0acc5217caa9b8ba3b7c8acfc/
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2341 2021
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,..,pRRRiveTT…..

      …А статья-то – ох НЕ простая…(Очень-даже–НЕ-просмтая…)
      …и ЧТО скажут НА-СЕЙ счёт – товарищи(iLi)господа “ПИСАТЕЛИ”…

      —> litrussia.su <— (если "им" РАЗРЕШАТ…)ЖДЁМ`$…..

      Только вот НЕ надо "ВЕРЕЩАТЬ" о…"патриотизме"…НЯ-нада-а-а…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 01-3-26

