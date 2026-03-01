Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Историк спецслужб Александр Колпакиди и экономист-китаевед Катерина Кирберева жестко разбирают феномен китайского чуда и кризис современного левого движения. Почему так называемые «левачки» и троцкисты ненавидят китайский социализм? В этом выпуске: детальный разбор внутренней кухни КНР. Как Компартия (КПК) держит железную дисциплину, почему антикоррупционная кампания «бить мух и тигров» реально работает, и как Пекин контролирует СМИ и TikTok. Главный вопрос: какие выводы Китай сделал из трагического развала СССР и почему без возрождения собственной индустриализации никакая помощь Пекина не спасет Россию?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Вступление: Александр Колпакиди и Катерина Кирберева

01:07 — «Левачки», провокаторы и подмена настоящего левого движения

02:41 — Исторический взгляд: кто всегда разваливал коммунистов изнутри

04:58 — Анонс конференции «Феномен советского человека» (4–5 апреля)

07:23 — Троцкизм: почему они так ненавидят современный Китай

11:27 — Фабрика мифов: кто и зачем взращивал антикитайские нарративы

14:29 — Почему именно опыт Китая — это вопрос нашего выживания

15:01 — Фальсификации Ленина и жесткая борьба за историческую правду

21:05 — Стальной каркас: как КПК контролирует экономику и общество

25:28 — Жесткая антикоррупционная дисциплина и страх чиновников

27:04 — «Бить мух и тигров»: реальные механизмы чисток в госаппарате

31:18 — Цензура и СМИ: как партия контролирует китайский интернет

32:50 — Правильный TikTok: почему алгоритмы выдают только полезный контент

37:01 — Образование как самый жесткий социальный лифт в стране

38:16 — Победа над нищетой: как КНР вытащила миллионы людей со дна

41:02 — Политика выравнивания: чтобы богатели не только мегаполисы

43:02 — Китайская деревня: жесткий план, кредиты и реальное производство

44:24 — Горькая правда: почему в Китае планы выполняются, а в России — нет

48:07 — Главный урок: как Пекин осмысляет катастрофический крах СССР

50:11 — Союз с США в 1970-х и прагматичный антисоветский поворот

53:14 — Экономика Китая: от великого Мао до реформ Дэна Сяопина

55:48 — Госконтроль и частники: что на самом деле строит Поднебесная

01:00:15 — Историческая память: как СССР заложил фундамент мощи КНР

01:03:45 — Санкции и изоляция: станет ли Китай нашей главной опорой

01:04:36 — Иллюзий нет: почему без собственной индустриализации Россия обречена

01:05:13 — Контраст политических систем: в чем мы проигрываем соседу

01:06:39 — Опыт бывших республик СССР на фоне китайского триумфа

01:08:22 — Финал

#Колпакиди #КатеринаКирберева #Китай #КПК #Социализм #ЭкономикаКитая #СССР #ЛевоеДвижение #Геополитика #Антикоррупция