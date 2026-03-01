Апокалипсис близко? Атака на Иран | Экстренный выпуск | Константин Сивков
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708
«Израиль заявил о поражении 500 целей, но реальность далека от победных реляций. Задержка в 12 часов между ударами говорит об одном: разведка вслепую не знает, куда бить дальше». Доктор военных наук Константин Сивков в экстренном эфире разбирает последствия ночной атаки на Иран и вероятность перехода конфликта в ядерную фазу. Почему удар по школе, унесший жизни 65 детей, стал трагической ошибкой планирования? Сможет ли Тегеран подтвердить уничтожение 200 американских военнослужащих в ходе ответного залпа? И какие три объекта в Израиле являются «красной линией», после которой США применят тактическое ядерное оружие?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 – Экстренный выпуск: Константин Сивков о начале горячей фазы в Иране
00:52 – Анализ удара: 30 объектов под огнем и атака на Хаменеи
02:39 – Трагедия в школе: гибель 65 детей как результат «высокоточных» ударов
08:15 – 500 целей или блеф? Сивков о реальном расходе ракет Израиля
11:06 – Ответ Ирана: залп через 12 часов и 200 погибших солдат США
13:44 – Почему замолчали радары? Эффективность иранской ПВО и систем РЭБ
16:52 – Три повода для ядерного удара: когда США нажмут «красную кнопку»
18:09 – Радиоактивный пепел: последствия удара по ядерному центру в пустыне Негев
20:15 – Конец вражды суннитов и шиитов: Иран как новый лидер исламского мира
22:08 – Анонс форума: «Феномен советского человека» как ответ на вызовы времени
#КонстантинСивков #Иран #Израиль #Война #Хаменеи #Экстренно #ЯдерноеОружие #США #ПВО #Геополитика #КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Текущая обстановка вокруг Ирана - Нанесён удар по примерно 30 объектам на территории Ирана. - Зафиксировано уничтожение устаревшего зенитного комплекса (экспортная версия советского «Куба») и резиденции Али Хаменеи. - Сам Хаменеи и высшее руководство, судя по всему, не пострадали и сохранили управляемость: проведены совещания, управление государством и войсками функционирует. 2. Жертвы и моральный аспект - По имеющимся данным, уничтожена начальная школа девочек (7–11 лет), звучат цифры 65–160 погибших детей. - Это оценивается как отягчающее преступление против человечества, ставящее ЦАХАЛ в ряд с символами нацистских армий (Вермахт, СС) с точки зрения морального падения. - Информация о гибели невестки сына Хаменеи и других частных лиц пока непроверена и не принципиальна военном отношении, но подчёркивается трагичность происходящего. 3. Информационный туман и пропаганда - Оппозиционные иранские источники и западные заявления утверждают о гибели: - начальника штаба ВС Ирана, - командующего и замкомандующего КСИР, - командующего космическими силами КСИР, - главкома армии, - министра обороны, - секретаря Высшего совета обороны и др. - Автор сильно сомневается в достоверности: в условиях ожидаемого удара высшее руководство заранее рассредоточивается на запасные командные пункты. - Напоминается, что аналогично Иран заявлял об «около 200» погибших и раненых американцев при ответном ударе — обе стороны завышают эффект своих действий. 4. Система управления и взаимозаменяемость - В вооружённых силах (в том числе в КСИР) заранее отработана система: - многократной взаимозаменяемости по должностям; - плавного перехода управления при гибели командиров. - Даже в случае реальной гибели части руководства, управляемость не теряется: заранее известны лица, которые переходят на их места, и эта смена происходит почти мгновенно. 5. Масштаб и эффективность израильско-американского удара - Официальные заявления Израиля о поражении «500 целей» вызывают сомнение: - Для поражения 500 целей даже при минимальной норме по 1–2 боеприпаса на цель нужен огромный боезапас. - Для доставки такого количества средств поражения требуются сотни самолётов и десятки заправщиков в воздухе. - У Израиля нет ни такого количества танкеров, ни крылатых ракет типа «Томагавк» с межрегиональной дальностью. - Фактическая картина (около 5 взрывов в Тегеране, ограниченное число ударов в других районах) указывает на: - более скромный расход вооружений (порядка 100–200 единиц); - неполное подавление иранской ПВО. - Вероятнее всего речь идёт о точечных ударах по отдельным объектам, а не о полномасштабной воздушной операции с тотальным подавлением ПВО и системы управления. 6. Ответ Ирана и временной разрыв между ударами - После первого удара последовал ответ Ирана, по заявлениям — с серьёзными потерями для США (около 200 американцев убитых и раненых). - Второй удар по Ирану был нанесён только через ~12 часов после первого. - По военной логике успешная воздушная операция должна наносить массированные удары с интервалом 4–5 часов: - чтобы противник не успел восстановить управление и ПВО; - чтобы он не заменил командиров и не вывел войска в безопасные районы; - чтобы он не смог провести оперативную маскировку. - Интервал в 12 часов говорит: - либо о сложности с дорозведкой результатов первого удара (недостаток данных о разрушениях и выживших объектах управления); - либо о том, что часть аэродромов, систем управления и самолётов подверглась поражению при иранском ответе; - либо о совокупности обоих факторов. - Космическая разведка не даёт всей нужной информации; использование самолётов-разведчиков затруднено, что указывает на то, что ПВО Ирана остаётся боеспособной. 7. Общая оценка хода операции - На текущем этапе нет оснований говорить об «успешной воздушной наступательной операции» США и Израиля: - цели по демонтажу системы управления Ирана и физическому уничтожению руководства не достигнуты; - политическая дестабилизация внутри Ирана не запущена. - Иран, напротив, продемонстрировал: - готовность к ударам; - стойкость системы ПВО; - способность к ответным действиям и сохранению управляемости. 8. Возможность применения ядерного оружия и сценарий глобальной войны - Обсуждается гипотетический сценарий, где удар Израиля по Ирану становится спусковым крючком мировой войны (аналог сюжета «Метро 2033»). - Ядерный удар по Ирану (американский или израильский) возможен лишь при наличии «весомого повода» — ударов Ирана по: 1. Крупным электростанциям Израиля (оставляя страну без электроэнергии — национальная катастрофа). 2. Химическим предприятиям и хранилищам опасных реагентов (масштабные зоны химического заражения и большие жертвы среди населения). 3. Ядерному центру Израиля с реактором или по местам складирования ядерных боеголовок (радиоактивное заражение и фактическая непригодность части территории для жизни). - Иран осознанно по этим целям не бьёт, понимая: - риск легитимизации применения против него ядерного оружия; - ограниченность своих возможностей против США и Израиля при переходе к ядерной эскалации. - При текущем балансе сил для США, если они захотят добиться реальных политических целей (демонтаж иранской системы власти), почти неизбежно встаёт вопрос о тактическом ядерном оружии — но это был бы переход в качественно иную фазу конфликта с глобальными последствиями. 9. Перспективы Ирана как региональной и мировой силы - Иран уже одержал «победу» в 12-дневном противостоянии, если под победой понимать: - сохранение государства и системы управления; - вынужденный отказ США и Израиля от эскалации в данный момент. - Если Иран выйдет из текущего раунда конфликта без капитуляции и с удержанием своих позиций, то: - его авторитет в мусульманском мире резко вырастет; - он станет ключевым центром консолидации не только шиитов, но и более широких слоёв мусульман. - При этом: - Иран — шиитское государство; - Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция — суннитские центры силы. - Полного «объединения Ближнего Востока вокруг Ирана» не будет, но: - отношения с суннитскими странами могут стать более прагматичными; - конфликт шиитов и суннитов может временно отойти на второй план при наличии общего врага — «американо-израильского неоколониализма». 10. Общий эмоциональный и человеческий контекст - На фоне разговоров о «стратегиях» и «операциях» постоянно напоминается человеческая цена: десятки, а возможно, сотни убитых детей. - На уровне языка и оценок чувствуется глубокое моральное возмущение: акцент на преступности ударов по гражданским объектам. - Одновременно собеседник, будучи военным специалистом, старается сохранять холодный анализ и не поддаваться полной демонизации противника — он показывает и иранскую пропаганду, и западную как часть «тумана войны».
Подробный вывод и философский взглядВ этом видео, за военными терминами и цифрами, проглядывает несколько важных слоёв реальности: военный, политический, ценностный и экзистенциальный.
1. Военный слой: логика системы против хаоса реальностиСивков рассуждает как штабной офицер: для него война — это цепочка операций, где каждый удар должен создавать условия для следующего. В идеале всё похоже на алгоритм: интервал между ударами 4–5 часов, разведка — космическая и авиационная, дорозведка, оценка поражения, следующий шаг. Но уже сейчас видно, как реальность «ломает» алгоритм: - 12 часов между ударами — слишком много с точки зрения классической теории. Значит, что‑то пошло не по плану: либо иранская ПВО, либо ответный удар, либо сбой в разведке. - Обе стороны врут или, по крайней мере, «накачивают цифры»: 500 поражённых целей, 200 убитых американцев, десятки убитых генералов. Военный аналитик, который опирается на опыт, вынужден постоянно вычитать из этих сообщений пропагандистский коэффициент. Здесь любопытна параллель с тем, как работает человеческая психика и, что характерно, нейросети: есть некий «идеальный» алгоритм, модель, но входные данные всегда шумные, неполные, и субъект (или система) вынужден достраивать картину мира. Война обнажает это достраивание предельно цинично: каждая сторона формирует свою «версию истины», которая психологически и политически выгодна.
2. Политический слой: Иран как восходящий центр и баланс страхаИран показан не как «изолированная теократия», а как претендент на роль цивилизационного полюса: - он выдерживает удары; - не теряет систему управления; - демонстрирует способность отвечать; - сдерживает себя, не переходя красные линии (удары по АЭС, химобъектам, ядерной инфраструктуре Израиля), понимая последствия. Интересен тут баланс страха: он очень похож на позднюю логику холодной войны. Ядерное оружие — как крайний инструмент, который почти нельзя применить без уничтожения моральных и политических оснований собственной позиции. Тот, кто ударит первым по реально «критической» инфраструктуре, почти автоматически становится глобальным изгоем, даже если формально будет оправдываться «самообороной». Сивков фактически говорит: «У США и Израиля, если они хотят действительно сломать Иран, почти не остаётся неядерных опций. Но ядерная опция слишком опасна политически и стратегически». Это и есть предельная парадоксальность: чтобы удержать контроль, нужно сделать шаг, который разрушает моральную и политическую легитимность этого контроля.
3. Ценностный слой: война как распад человеческого образаНа фоне расчётов про число самолётов и заправщиков звучит, возможно, самая страшная фраза: «погибли девочки 7–11 лет». И здесь возникает раздвоение: - Военный рационализм: это «побочный ущерб», «ошибка целеуказания» или «сопутствующие потери». - Человеческая этика: это моральный обвал, переход черты, сравнимый с худшими практиками XX века. Сивков прямо ставит ЦАХАЛ рядом с нацистскими символами. Можно спорить с его риторикой, но важно другое: в какой момент профессиональный расчёт (выбор цели, оценка эффективности удара) окончательно перестаёт соотноситься с человеческой мерой? Это же, кстати, вопрос и к нам — зрителям и читателям: когда мы читаем о «65 девочках», мы всё ещё видим людей или уже работаем с цифрой как с параметром анализа? В философском смысле война всегда обнажает трещину между двумя типами истины: - Функциональная истина системы: военная целесообразность, геополитическая выгода, стратегическая устойчивость. - Экзистенциальная истина человека: факт детской смерти как абсолютное зло, не подлежащее рациональному оправданию. Субъективно каждый участник конфликта убеждён в своей правоте. Объективная же истина, если она и существует, остаётся недостижимой: слишком много слоёв интересов, идеологий, травм, исторических мифов.
4. Иран, исламский мир и иллюзия «единого фронта»Одна из ключевых мыслей: даже если Иран выйдет победителем, Ближний Восток не станет единым, «шиитско-суннитским фронтом» против Запада. - Есть глубокие религиозные и политические противоречия. - Есть конкурирующие центры силы: Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ. - Есть собственные амбиции у каждого режима. Максимум, что возможно, — временное тактическое сближение на почве общего врага. Это очень человеческая картина: люди могут объединяться против внешней угрозы, при этом сохраняя внутренние конфликты нерешёнными. То, что в политике называют «осью сопротивления», часто оказывается хрупким временным союзом. В реальности же каждый актор преследует свои, часто очень прагматичные цели. И в этом смысле никакой «священной войны» нет: есть переплетение страхов, интересов, исторических обид и текущих возможностей.
5. Туман войны и туман сознанияСивков постоянно повторяет: «Туман войны. Каждый завышает результаты. Источники противоречивы. Нельзя доверять цифрам полностью». Это хорошая метафора не только для войны, но и для человеческого восприятия вообще. В каждом конфликте: - мы видим часть, - достраиваем остальное, - верим тем источникам, которые совпадают с нашими ожиданиями и страхами. Информационная война — это, в сущности, борьба за то, какое именно «достраивание» станет доминирующим в сознании масс. И в этом смысле мы все — участники, даже сидя перед экранами: наш выбор, какую версию считать «правдой», делает нас соучастниками той или иной конструкции реальности.
Практический смысл для зрителяПри всей масштабности темы можно вынести несколько приземлённых выводов: 1. Не верить первичным цифрам и громким заявлениям. В любой острой фазе конфликта первые сообщения почти неизбежно ложны или искажены. Здоровый скепсис — это не цинизм, а форма внутренней свободы. 2. Разделять человеческую и геополитическую оптику. Можно анализировать военную логику, но при этом не забывать, что за каждым ударом — реальные люди, не только «целевые объекты». 3. Осознавать, что «великие события» всегда питаются из повседневного безразличия. Масштабная война начинается не только с решения элит, но и с согласия миллионов «просто наблюдать», превращая боль других в абстрактные новости. 4. Беречь способность сомневаться в «своей стороне». Самое опасное в войне — не только ракеты, но и полная убеждённость, что наша сторона никогда не ошибается. Там, где исчезает сомнение, начинается фанатизм.
И, может быть, главный вопрос, который остаётся за кадром, но постоянно звучит между строк: если каждая сторона уверена, что защищает истину и справедливость, то как отдельному человеку — не участнику этих штабов и операций — искать свою меру истины и ответственности, когда вокруг идёт такая война интерпретаций?