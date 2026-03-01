Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

«Израиль заявил о поражении 500 целей, но реальность далека от победных реляций. Задержка в 12 часов между ударами говорит об одном: разведка вслепую не знает, куда бить дальше». Доктор военных наук Константин Сивков в экстренном эфире разбирает последствия ночной атаки на Иран и вероятность перехода конфликта в ядерную фазу. Почему удар по школе, унесший жизни 65 детей, стал трагической ошибкой планирования? Сможет ли Тегеран подтвердить уничтожение 200 американских военнослужащих в ходе ответного залпа? И какие три объекта в Израиле являются «красной линией», после которой США применят тактическое ядерное оружие?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Экстренный выпуск: Константин Сивков о начале горячей фазы в Иране

00:52 – Анализ удара: 30 объектов под огнем и атака на Хаменеи

02:39 – Трагедия в школе: гибель 65 детей как результат «высокоточных» ударов

08:15 – 500 целей или блеф? Сивков о реальном расходе ракет Израиля

11:06 – Ответ Ирана: залп через 12 часов и 200 погибших солдат США

13:44 – Почему замолчали радары? Эффективность иранской ПВО и систем РЭБ

16:52 – Три повода для ядерного удара: когда США нажмут «красную кнопку»

18:09 – Радиоактивный пепел: последствия удара по ядерному центру в пустыне Негев

20:15 – Конец вражды суннитов и шиитов: Иран как новый лидер исламского мира

22:08 – Анонс форума: «Феномен советского человека» как ответ на вызовы времени

#КонстантинСивков #Иран #Израиль #Война #Хаменеи #Экстренно #ЯдерноеОружие #США #ПВО #Геополитика #КнижныйДень #Delib