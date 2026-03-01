Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Новости Ближнего востока, Политика

Апокалипсис близко? Атака на Иран | Экстренный выпуск | Константин Сивков

59 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

«Израиль заявил о поражении 500 целей, но реальность далека от победных реляций. Задержка в 12 часов между ударами говорит об одном: разведка вслепую не знает, куда бить дальше». Доктор военных наук Константин Сивков в экстренном эфире разбирает последствия ночной атаки на Иран и вероятность перехода конфликта в ядерную фазу. Почему удар по школе, унесший жизни 65 детей, стал трагической ошибкой планирования? Сможет ли Тегеран подтвердить уничтожение 200 американских военнослужащих в ходе ответного залпа? И какие три объекта в Израиле являются «красной линией», после которой США применят тактическое ядерное оружие?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Экстренный выпуск: Константин Сивков о начале горячей фазы в Иране
00:52 – Анализ удара: 30 объектов под огнем и атака на Хаменеи
02:39 – Трагедия в школе: гибель 65 детей как результат «высокоточных» ударов
08:15 – 500 целей или блеф? Сивков о реальном расходе ракет Израиля
11:06 – Ответ Ирана: залп через 12 часов и 200 погибших солдат США
13:44 – Почему замолчали радары? Эффективность иранской ПВО и систем РЭБ
16:52 – Три повода для ядерного удара: когда США нажмут «красную кнопку»
18:09 – Радиоактивный пепел: последствия удара по ядерному центру в пустыне Негев
20:15 – Конец вражды суннитов и шиитов: Иран как новый лидер исламского мира
22:08 – Анонс форума: «Феномен советского человека» как ответ на вызовы времени

#КонстантинСивков #Иран #Израиль #Война #Хаменеи #Экстренно #ЯдерноеОружие #США #ПВО #Геополитика #КнижныйДень #Delib

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Текущая обстановка вокруг Ирана - Нанесён удар по примерно 30 объектам на территории Ирана. - Зафиксировано уничтожение устаревшего зенитного комплекса (экспортная версия советского «Куба») и резиденции Али Хаменеи. - Сам Хаменеи и высшее руководство, судя по всему, не пострадали и сохранили управляемость: проведены совещания, управление государством и войсками функционирует. 2. Жертвы и моральный аспект - По имеющимся данным, уничтожена начальная школа девочек (7–11 лет), звучат цифры 65–160 погибших детей. - Это оценивается как отягчающее преступление против человечества, ставящее ЦАХАЛ в ряд с символами нацистских армий (Вермахт, СС) с точки зрения морального падения. - Информация о гибели невестки сына Хаменеи и других частных лиц пока непроверена и не принципиальна военном отношении, но подчёркивается трагичность происходящего. 3. Информационный туман и пропаганда - Оппозиционные иранские источники и западные заявления утверждают о гибели: - начальника штаба ВС Ирана, - командующего и замкомандующего КСИР, - командующего космическими силами КСИР, - главкома армии, - министра обороны, - секретаря Высшего совета обороны и др. - Автор сильно сомневается в достоверности: в условиях ожидаемого удара высшее руководство заранее рассредоточивается на запасные командные пункты. - Напоминается, что аналогично Иран заявлял об «около 200» погибших и раненых американцев при ответном ударе — обе стороны завышают эффект своих действий. 4. Система управления и взаимозаменяемость - В вооружённых силах (в том числе в КСИР) заранее отработана система: - многократной взаимозаменяемости по должностям; - плавного перехода управления при гибели командиров. - Даже в случае реальной гибели части руководства, управляемость не теряется: заранее известны лица, которые переходят на их места, и эта смена происходит почти мгновенно. 5. Масштаб и эффективность израильско-американского удара - Официальные заявления Израиля о поражении «500 целей» вызывают сомнение: - Для поражения 500 целей даже при минимальной норме по 1–2 боеприпаса на цель нужен огромный боезапас. - Для доставки такого количества средств поражения требуются сотни самолётов и десятки заправщиков в воздухе. - У Израиля нет ни такого количества танкеров, ни крылатых ракет типа «Томагавк» с межрегиональной дальностью. - Фактическая картина (около 5 взрывов в Тегеране, ограниченное число ударов в других районах) указывает на: - более скромный расход вооружений (порядка 100–200 единиц); - неполное подавление иранской ПВО. - Вероятнее всего речь идёт о точечных ударах по отдельным объектам, а не о полномасштабной воздушной операции с тотальным подавлением ПВО и системы управления. 6. Ответ Ирана и временной разрыв между ударами - После первого удара последовал ответ Ирана, по заявлениям — с серьёзными потерями для США (около 200 американцев убитых и раненых). - Второй удар по Ирану был нанесён только через ~12 часов после первого. - По военной логике успешная воздушная операция должна наносить массированные удары с интервалом 4–5 часов: - чтобы противник не успел восстановить управление и ПВО; - чтобы он не заменил командиров и не вывел войска в безопасные районы; - чтобы он не смог провести оперативную маскировку. - Интервал в 12 часов говорит: - либо о сложности с дорозведкой результатов первого удара (недостаток данных о разрушениях и выживших объектах управления); - либо о том, что часть аэродромов, систем управления и самолётов подверглась поражению при иранском ответе; - либо о совокупности обоих факторов. - Космическая разведка не даёт всей нужной информации; использование самолётов-разведчиков затруднено, что указывает на то, что ПВО Ирана остаётся боеспособной. 7. Общая оценка хода операции - На текущем этапе нет оснований говорить об «успешной воздушной наступательной операции» США и Израиля: - цели по демонтажу системы управления Ирана и физическому уничтожению руководства не достигнуты; - политическая дестабилизация внутри Ирана не запущена. - Иран, напротив, продемонстрировал: - готовность к ударам; - стойкость системы ПВО; - способность к ответным действиям и сохранению управляемости. 8. Возможность применения ядерного оружия и сценарий глобальной войны - Обсуждается гипотетический сценарий, где удар Израиля по Ирану становится спусковым крючком мировой войны (аналог сюжета «Метро 2033»). - Ядерный удар по Ирану (американский или израильский) возможен лишь при наличии «весомого повода» — ударов Ирана по: 1. Крупным электростанциям Израиля (оставляя страну без электроэнергии — национальная катастрофа). 2. Химическим предприятиям и хранилищам опасных реагентов (масштабные зоны химического заражения и большие жертвы среди населения). 3. Ядерному центру Израиля с реактором или по местам складирования ядерных боеголовок (радиоактивное заражение и фактическая непригодность части территории для жизни). - Иран осознанно по этим целям не бьёт, понимая: - риск легитимизации применения против него ядерного оружия; - ограниченность своих возможностей против США и Израиля при переходе к ядерной эскалации. - При текущем балансе сил для США, если они захотят добиться реальных политических целей (демонтаж иранской системы власти), почти неизбежно встаёт вопрос о тактическом ядерном оружии — но это был бы переход в качественно иную фазу конфликта с глобальными последствиями. 9. Перспективы Ирана как региональной и мировой силы - Иран уже одержал «победу» в 12-дневном противостоянии, если под победой понимать: - сохранение государства и системы управления; - вынужденный отказ США и Израиля от эскалации в данный момент. - Если Иран выйдет из текущего раунда конфликта без капитуляции и с удержанием своих позиций, то: - его авторитет в мусульманском мире резко вырастет; - он станет ключевым центром консолидации не только шиитов, но и более широких слоёв мусульман. - При этом: - Иран — шиитское государство; - Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция — суннитские центры силы. - Полного «объединения Ближнего Востока вокруг Ирана» не будет, но: - отношения с суннитскими странами могут стать более прагматичными; - конфликт шиитов и суннитов может временно отойти на второй план при наличии общего врага — «американо-израильского неоколониализма». 10. Общий эмоциональный и человеческий контекст - На фоне разговоров о «стратегиях» и «операциях» постоянно напоминается человеческая цена: десятки, а возможно, сотни убитых детей. - На уровне языка и оценок чувствуется глубокое моральное возмущение: акцент на преступности ударов по гражданским объектам. - Одновременно собеседник, будучи военным специалистом, старается сохранять холодный анализ и не поддаваться полной демонизации противника — он показывает и иранскую пропаганду, и западную как часть «тумана войны».

Подробный вывод и философский взгляд

В этом видео, за военными терминами и цифрами, проглядывает несколько важных слоёв реальности: военный, политический, ценностный и экзистенциальный.

1. Военный слой: логика системы против хаоса реальности

Сивков рассуждает как штабной офицер: для него война — это цепочка операций, где каждый удар должен создавать условия для следующего. В идеале всё похоже на алгоритм: интервал между ударами 4–5 часов, разведка — космическая и авиационная, дорозведка, оценка поражения, следующий шаг. Но уже сейчас видно, как реальность «ломает» алгоритм: - 12 часов между ударами — слишком много с точки зрения классической теории. Значит, что‑то пошло не по плану: либо иранская ПВО, либо ответный удар, либо сбой в разведке. - Обе стороны врут или, по крайней мере, «накачивают цифры»: 500 поражённых целей, 200 убитых американцев, десятки убитых генералов. Военный аналитик, который опирается на опыт, вынужден постоянно вычитать из этих сообщений пропагандистский коэффициент. Здесь любопытна параллель с тем, как работает человеческая психика и, что характерно, нейросети: есть некий «идеальный» алгоритм, модель, но входные данные всегда шумные, неполные, и субъект (или система) вынужден достраивать картину мира. Война обнажает это достраивание предельно цинично: каждая сторона формирует свою «версию истины», которая психологически и политически выгодна.

2. Политический слой: Иран как восходящий центр и баланс страха

Иран показан не как «изолированная теократия», а как претендент на роль цивилизационного полюса: - он выдерживает удары; - не теряет систему управления; - демонстрирует способность отвечать; - сдерживает себя, не переходя красные линии (удары по АЭС, химобъектам, ядерной инфраструктуре Израиля), понимая последствия. Интересен тут баланс страха: он очень похож на позднюю логику холодной войны. Ядерное оружие — как крайний инструмент, который почти нельзя применить без уничтожения моральных и политических оснований собственной позиции. Тот, кто ударит первым по реально «критической» инфраструктуре, почти автоматически становится глобальным изгоем, даже если формально будет оправдываться «самообороной». Сивков фактически говорит: «У США и Израиля, если они хотят действительно сломать Иран, почти не остаётся неядерных опций. Но ядерная опция слишком опасна политически и стратегически». Это и есть предельная парадоксальность: чтобы удержать контроль, нужно сделать шаг, который разрушает моральную и политическую легитимность этого контроля.

3. Ценностный слой: война как распад человеческого образа

На фоне расчётов про число самолётов и заправщиков звучит, возможно, самая страшная фраза: «погибли девочки 7–11 лет». И здесь возникает раздвоение: - Военный рационализм: это «побочный ущерб», «ошибка целеуказания» или «сопутствующие потери». - Человеческая этика: это моральный обвал, переход черты, сравнимый с худшими практиками XX века. Сивков прямо ставит ЦАХАЛ рядом с нацистскими символами. Можно спорить с его риторикой, но важно другое: в какой момент профессиональный расчёт (выбор цели, оценка эффективности удара) окончательно перестаёт соотноситься с человеческой мерой? Это же, кстати, вопрос и к нам — зрителям и читателям: когда мы читаем о «65 девочках», мы всё ещё видим людей или уже работаем с цифрой как с параметром анализа? В философском смысле война всегда обнажает трещину между двумя типами истины: - Функциональная истина системы: военная целесообразность, геополитическая выгода, стратегическая устойчивость. - Экзистенциальная истина человека: факт детской смерти как абсолютное зло, не подлежащее рациональному оправданию. Субъективно каждый участник конфликта убеждён в своей правоте. Объективная же истина, если она и существует, остаётся недостижимой: слишком много слоёв интересов, идеологий, травм, исторических мифов.

4. Иран, исламский мир и иллюзия «единого фронта»

Одна из ключевых мыслей: даже если Иран выйдет победителем, Ближний Восток не станет единым, «шиитско-суннитским фронтом» против Запада. - Есть глубокие религиозные и политические противоречия. - Есть конкурирующие центры силы: Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ. - Есть собственные амбиции у каждого режима. Максимум, что возможно, — временное тактическое сближение на почве общего врага. Это очень человеческая картина: люди могут объединяться против внешней угрозы, при этом сохраняя внутренние конфликты нерешёнными. То, что в политике называют «осью сопротивления», часто оказывается хрупким временным союзом. В реальности же каждый актор преследует свои, часто очень прагматичные цели. И в этом смысле никакой «священной войны» нет: есть переплетение страхов, интересов, исторических обид и текущих возможностей.

5. Туман войны и туман сознания

Сивков постоянно повторяет: «Туман войны. Каждый завышает результаты. Источники противоречивы. Нельзя доверять цифрам полностью». Это хорошая метафора не только для войны, но и для человеческого восприятия вообще. В каждом конфликте: - мы видим часть, - достраиваем остальное, - верим тем источникам, которые совпадают с нашими ожиданиями и страхами. Информационная война — это, в сущности, борьба за то, какое именно «достраивание» станет доминирующим в сознании масс. И в этом смысле мы все — участники, даже сидя перед экранами: наш выбор, какую версию считать «правдой», делает нас соучастниками той или иной конструкции реальности.

Практический смысл для зрителя

При всей масштабности темы можно вынести несколько приземлённых выводов: 1. Не верить первичным цифрам и громким заявлениям. В любой острой фазе конфликта первые сообщения почти неизбежно ложны или искажены. Здоровый скепсис — это не цинизм, а форма внутренней свободы. 2. Разделять человеческую и геополитическую оптику. Можно анализировать военную логику, но при этом не забывать, что за каждым ударом — реальные люди, не только «целевые объекты». 3. Осознавать, что «великие события» всегда питаются из повседневного безразличия. Масштабная война начинается не только с решения элит, но и с согласия миллионов «просто наблюдать», превращая боль других в абстрактные новости. 4. Беречь способность сомневаться в «своей стороне». Самое опасное в войне — не только ракеты, но и полная убеждённость, что наша сторона никогда не ошибается. Там, где исчезает сомнение, начинается фанатизм.
И, может быть, главный вопрос, который остаётся за кадром, но постоянно звучит между строк: если каждая сторона уверена, что защищает истину и справедливость, то как отдельному человеку — не участнику этих штабов и операций — искать свою меру истины и ответственности, когда вокруг идёт такая война интерпретаций?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/b00eeb50306cd40b0a0d66b64002c98e/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
Три Волхва и те-русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло
Конец «лабораторий смерти». Как японцы готовили биологическую атаку на СССР
10 случаев, когда Земля была на грани апокалипсиса
Очерки лесного коронавирусного сидельца из деревни на Псковской земле. 1
Константин Леонтьев: технический прогресс сделать человека более счастливым не может…

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru