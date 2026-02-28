Война в Украине и ядерный апокалипсис – начало конца или переход? А. Усанин и Никита Крамола
В этом подкасте профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Усанин разбирает истинные причины войн, глобальных катастроф и человеческих бедствий. Мы говорим о том, кто и что реально двигает мировые процессы, почему человечество снова и снова наступает на одни и те же грабли, и как меняются геополитические расклады в ближайшие десятилетия.
От смысла жизни и роли человека в истории — до скрытых механизмов, которые формируют мировую повестку. Подходит тем, кто ищет не пропаганду, а реальный анализ, хочет понимать будущее и раскрывать скрытую логику глобальных процессов.
Адресная помощь Александру Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Содержание видео:
0:00 – Введение
01:04 – Ты сам запускаешь мировые войны. Когда это кончится..?
07:56 – Что не так с Фрейдом?
10:15 – Кто отправляет украинцев на войну?
13:30 – Украине 150 лет? Кто создал укров?
18:51 – Концепция запуска мировых войн.
22:21 – Грехи ютуба. Видеосервисы против человечества.
25:43 – Куда Бог смотрит? Почему много страданий?
28:05 – 3 Типа нравственности.
31:21 – Когда приходят войны и кризисы? Что есть благо?
39:26 – Смысл человеческой жизни
43:18 – Работать больше не нужно… Деньги не понадобятся?
51:51 – Почему экономика летит к чертям и работаем – как рабы…
55:40 – Россия и Индия были Тартарией?
57:33 – Что ждёт от нас Бог?
59:57 – Что изменить в политике
1:01:47 – Как уничтожили культурный код России… В чем сила мусульман?
1:05:42 – Что я один могу сделать?
1:07:40 – План преобразования России.
1:14:40 – Блиц
1:15:45 – Пророчества Оруэлла и Жириновского. Откуда знали и что нас ждёт?
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Авторский курс «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Личный сайт автора: https://usanin.com
Youtube: / alexanderusanin
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Адресная помощь Александру Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Никита Крамола – соучредитель проекта «Корпорация Состояние».
ВК https://vk.com/corporation_state
Присоединиться к нашей закрытой базе https://t.me/CorpBase_bot ⭐
Наш бесплатный канал https://t.me/corpstate_bot
Отзывы https://t.me/Corp_state_otzivi
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Войны как следствие кармы и образа жизни людей - Войну начинают не президенты и не боевики, а «карма народов», совокупность их образа жизни и нравственных установок. - Войны и катастрофы уподобляются тяжёлым болезням: рак для тела — как война для общества. Они приходят как «шоковая терапия», чтобы сломать разрушительные привычки и ценности. 2. Связь микрокосма и макрокосма - Состояние мира — отражение внутреннего состояния людей. - Внешний хаос (Украина, Ближний Восток и др.) — проявление внутренних демонических установок людей: жадности, эгоизма, потребительства. 3. Невинных жертв не бывает - Формулировка жёсткая: «невинных жертв не бывает». - Личные и коллективные страдания — следствие собственных выборов (курение → рак, пьянство → цирроз, нравственная деградация → войны). 4. Убийство и война: связь через отношение к жизни - Приводятся цитаты и примеры: Леонардо да Винчи, святые (Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Будда) — все жили без мяса. - В Ветхом Завете убивающий вала приравнивается к убивающему человека. - Идея: пока люди убивают животных и спонсируют мясную индустрию, они кармически спонсируют войны. - В ту же цепочку ставятся аборты и безответственность мужчин и женщин — как духовная первопричина насилия и войн. 5. Критика Фрейда и логики «я хочу, но не хочу последствий» - История Фрейда: рак гортани из-за курения; отказ бросить курить даже после множества операций. - Модель массового сознания: «я хочу вредную привычку, но не хочу её последствий». - Та же логика проецируется на общество: люди не хотят менять образ жизни, но хотят уйти от войн, кризисов и болезней. 6. Роль «мирового правительства» и демонических сил - Есть наднациональные структуры, глобалисты, проекты вроде «Нового Израиля/Нового Иерусалима» и пр. - Демонические силы названы «чистильщиками» и «санитарами леса»: как хищники, они уничтожают только ослабленных, тех, кто сошёл с духовного пути. - Они санкционированы Богом — как инструмент для утилизации духовно деградировавших. 7. Концепция общественной безопасности и приоритеты управления - Люди зациклены на 4‑м (экономика) и 6‑м (война) приоритетах, игнорируя более высокие — концептуальный, мировоззренческий. - Важно не косметически латать последствия (экономику, войны), а менять саму концепцию жизни: что считать целью и ценностью. 8. История, Украина, Тартария, русская идентичность - Украина и Белоруссия описываются как исторически части единого русского/тартарского пространства, а не «исконно отдельные нации». - Украинец — как «сибиряк»: региональное, а не этническое различие. - Упоминается Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское, где государственным языком был русский. - Путин и Шойгу, по словам Усанина, показывают карты Тартарии как напоминание о едином историческом пространстве. - Смысл: нас сталкивают по национальному, религиозному, политическому признаку, чтобы разъединить братьев. 9. Материализм как корень войн - Если в основе жизни — деньги, статус, вещи, то люди будут убивать друг друга на любых уровнях: - наций, религий, партий, - семьи и даже родные братья (пример с миллионером, убившим брата из-за 96‑го дома). - Нынешняя «демоническая» концепция: человек живёт ради вещей, а успешность мерится количеством удовольствий и благ. 10. Переоценка ценностей: телега и лошадь - Метафора: вещи — это телега, духовность и нравственность — лошадь. - Сейчас телегу поставили впереди лошади, поэтому система разваливается. - Если ценности человека и отношений будут впереди, материальное благополучие придёт естественно, как следствие. 11. Медиа, алгоритмы и цензура - Усанин рассказывает, что «хороший» контент искусственно занижается (просмотры режутся), а грязь, разврат, агрессия — продвигаются. - Людей подталкивают к стадному инстинкту через накрутку просмотров токсичного контента. 12. Свобода воли и Бог - Бог даёт свободу и предупреждения (заповеди), но не мешает свободному выбору. - Не стоит всё списывать на Бога: мы сами идём к обрыву, игнорируя предупреждения. - Бог не отменяет последствий наших решений, он устанавливает законы причинно‑следственных связей. 13. Три уровня нравственности - Низший — животный: человек живёт, думая о своих ощущениях и удовольствиях. - Средний — праведник: ориентируется на чувства и благо других, готов жертвовать собой. - Высший — святой: живёт, проявляя заботу о воле и чувствах Бога. - Семья и дети — инструмент избавления от эгоизма: чем больше детей, тем меньше сосредоточенности на себе. 14. Что такое благо - Благо — не комфорт и не деньги, а то, что делает человека лучше, переводит из режима потребления в режим самоотдачи. - Благотворительность, которая поддерживает паразитизм, — зло; полезно то, что побуждает человека трудиться и приносить пользу. 15. «Мрази» не наверху, а вокруг и в нас самих - Коррупция, кумовство, протаскивание «своих» в конкурсах — та же логика, что у больших бюрократов. - Любой, кто просит голосовать «за меня/моего ребёнка» только потому, что он знакомый, уже воспроизводит демоническую систему в миниатюре. - Наше сознание голографично: большой демон — это увеличенная копия внутреннего демона в каждом. 16. Материальный мир как исправительная колония - Земля представлена как образовательная система/колония для душ, которые захотели пожить для себя. - Есть «скотские» наслаждения (алкоголь, разврат), телесные удовольствия, а есть высшие — духовные, связанные с любовью и служением. 17. Управление через желания - Принцип: объект управления соответствует субъекту управления. - Морковкой управляют зайцем, мясом — тигром. - Пока люди ориентированы на телесные удовольствия, продаваемые за деньги, ими будут управлять через деньги и цифровые системы контроля (чипы, кредитное рабство). - Когда ценности смещаются на отношения и духовность, внешний контроль ослабевает, включается внутренний. 18. Экономика намеренного устаревания и культ ВВП - Классическая картина: ранее был дефицит — рост ВВП был благом. Сейчас — профицит, товаров больше, чем нужно, но логика ВВП не изменилась. - Технологии позволяют делать почти вечные вещи, но намеренно закладывается износ (пример: Toyota‑«миллионник» 90‑х vs гарантия 100 тыс. км сейчас, чипы на 50 000 часов, техника Bosch/Siemens на 5 лет). - Вещи ломаются, чтобы стимулировать постоянное потребление. Планета превращается в свалку, войны за ресурсы обеспечивают сырьём «конвейер мусора». - Реально, по расчётам, людям достаточно работать ~1 час в день (или 1 день в неделю), чтобы сохранить нынешний уровень жизни, если не делать вещи намеренно устаревающими. 19. Почему людям сейчас «нельзя» много свободного времени - Аргумент Усанина: большинство использует свободу не для творчества, а для деградации (пример с мигрантами в Европе: социальное жильё и пособия, а в результате — рост криминала и насилия). - Поэтому демонические настройки экономики (надрывный труд, долговая зависимость) — как бы «защита от дальнейшей деградации», пока человек не научится использовать свободу во благо. 20. Образ будущего: смена приоритетов - Цель — сменить «нос корабля»: - с потребительской экономики и ВВП как главной метрики, - на качество людей и качество отношений между ними. - Исследования (гарвардское исследование счастья): главная основа успешной, здоровой и счастливой жизни — не деньги, а отношения. 21. Государство и Бог - В Конституции РФ уже упомянуто имя Бога — это рассматривается как первый шаг. - Логика: если Бог есть, значит, цель жизни — прийти к Богу, а приход к Богу возможен только через развитие внутренних качеств, а не через вещи. - Следовательно, все министерства должны быть переориентированы на развитие человека: - образование — в первую очередь воспитание, нравственность, бескорыстие, - сельское хозяйство — отказ от химии, восстановление природы, - экономика — минимизация нагрузки на природу и отказ от запланированного старения. 22. Трезвость, целомудрие и телегония - Массовое спаивание народа (в том числе в царской России) описывается как сознательная технология разрушения нравственности. - Пример: военнопленные русские девушки в 1941 г. — по медосмотрам большинство были девственницами, что произвело впечатление на немецких врачей. - Алкоголь используется как ключ к разрушению целомудрия и семейных ценностей. - Вывод: если родители пьют, они предают память предков и разрушают будущее детей. 23. Русские и мусульмане - Мусульманские общины более сплочены, по мнению Усанина, потому что у них строгий запрет на алкоголь и более жёсткие нравственные нормы. - Русские разобщены из‑за пьянства и ослабления традиционной духовной дисциплины. 24. Будущее — через кризис, но с позитивным исходом - Текущие войны и кризисы — не «конец света», а слом демонической системы, разрушение старых устоев. - Жить «как раньше» уже не получится: либо люди осознанно изменятся, либо их к переменам принудят страдания. - Сценарии Оруэлла и «электронного концлагеря» названы планами определённых сил, но не фатальной неизбежностью. - Автор уверен, что в итоге Россия (и человечество в целом) придут к более духовно ориентированной модели общества. 25. Личная ответственность и влияние - Усанин приводит примеры влияния одной осознанной жизни: - бизнесмен, отказавшийся от строительства мясокомбината и построивший овощехранилище; - политика стимулирования трезвости на предприятии; - собственные примеры людей, которые стали трезвыми, вегетарианцами и повлияли на своих близких. - Идея: меняя себя, мы действительно меняем среду, хотя изменений не всегда видно сразу.
Подробный вывод: война, карма и смена вектора цивилизацииЕсли убрать эмоциональный шум и взглянуть на эту беседу как на цельную концепцию, вырисовывается достаточно жёсткая, но логичная модель мира: 1. Мир — это не случайный хаос, а система обратной связи. Войны, болезни, кризисы — это не «несправедливое наказание свыше» и не лишь результат чьего‑то заговора, а результат совокупного состояния сознания. Как у организма: если годами травить тело никотином и алкоголем, появление рака — не мистическое чудо, а закономерность. Усанин переносит эту логику с индивидуального уровня на коллективный: если миллионы людей живут ради потребления, готовы закрывать глаза на убийство (животных, детей в абортах, врагов в политических конфликтах), то война становится не аномалией, а зеркалом. 2. Бог как архитектор законов, а не как «ручной спасатель». В такой картине Бог не «устраивает войну», но и не отменяет причинно‑следственные связи. Он задаёт правила игры: то, что ты сеешь в мире (в мыслях, словах, делах), возвращается тебе. Тут интересен момент: эта модель по форме религиозна, но по сути близка к научной идее систем с обратной связью. Разница в том, как мы называем «механизм» — Богом, кармой или законами сложной самоорганизующейся системы. 3. Демоны и глобалисты как «санитары леса». Провокационная мысль: те, кого обычно демонизируют (мировой капитал, глобальные элиты, циничные управленцы), сами по себе — лишь инструмент. Они воплощают в жизнь желания масс: жить комфортно, не задумываясь о последствиях. В экосистеме хищники играют роль регулятора популяции — здесь этому соответствует финансово‑цифровая система и военные конфликты. Они «доходчиво» объясняют, что жизнь с ориентацией на низшие удовольствия и потребление имеет предел. 4. Критика материализма не с мистической, а с практической стороны. Усанин показывает, как культ ВВП, потребления и бесконечного роста упирается в физические и экологические ограничения: - технологии позволяют работать в 5–10 раз меньше и делать долговечные вещи, - но экономическая модель требует, чтобы вещи ломались, а люди работали больше, - итог — усталость, разрушенные семьи, войны за ресурсы и планета, заваленная мусором. В этом смысле «демоничность» системы — не образное ругательство, а указание на её саморазрушительный характер. 5. Смена «носа корабля»: от экономики к человеку. Предлагаемая альтернатива: - измерять успех общества не ВВП, а качеством отношений и внутренним развитием людей; - перестроить образование с фокуса на знания к фокусу на характер, нравственность и ответственность; - перестроить экономику на долговечность вещей и минимизацию вреда природе; - признать, что главная ценность — не вещи, а человек и его способность любить, служить, созидать. Здесь интересен параллель с исследованиями счастья: гарвардский проект действительно показал, что качество отношений определяет и здоровье, и долгожительство, и субъективное ощущение счастья сильнее уровня дохода. 6. Личная жизнь как поле геополитики духа. Одно из самых острых мест этой беседы — перенос ответственности с абстрактных «элит» на повседневные выборы: - пьём ли мы, когда дети смотрят на нас; - как ведём себя в браке; - проталкиваем ли «своих» в конкурсах; - ищем ли выгоду любой ценой или пытаемся быть справедливыми даже в мелочах. В такой оптике геополитика начинается с кухни и семейного стола: алкоголь, мясо, отношение к детям, к честности. Это неприятный, но отрезвляющий поворот: «они» — это увеличенное отражение того, что «мы» допускаем в малом масштабе. 7. Россия как носитель наднациональной идеи. Усанин видит в России не просто страну, а носителя идеи, которая по замыслу должна быть наднациональной: - не жить только для «своих», - а думать о благе всех, - строить общество на основе высоких нравственных норм, а не на этнической исключительности. При всей спорности исторических деталей (Украина, Тартария и др.), здесь присутствует важный нерв: идея, что смысл русской идентичности — не в «крови» и не в праве на территорию, а в способности делиться смыслом, который выше национальных границ. 8. Будущее: не конец, а переход. Вопрос из названия — «начало конца или переход?» — получает однозначный ответ: это переход. Но переход болезненный. Нас не «спасут сверху» ни лидеры, ни пророки, ни технологии, если мы не поменяем то, что у нас внутри: - какие удовольствия считаем главными; - какие жертвы готовы приносить; - ради чего вообще живём. В этом смысле ядерная угроза и войны — не столько финал, сколько последняя граница, за которой либо радикальная переоценка ценностей, либо самоуничтожение.
Философски здесь звучит неприятная, но зрелая мысль: мир не «делают с нами», мир — это продолжение того, что мы делаем из себя. И если это так, то главный вопрос уже не о том, «когда кончится война», а о том: каким должен стать человек, чтобы сама реальность перестала нуждаться в войнах как в «шоковой терапии»?