В этом подкасте профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Усанин разбирает истинные причины войн, глобальных катастроф и человеческих бедствий. Мы говорим о том, кто и что реально двигает мировые процессы, почему человечество снова и снова наступает на одни и те же грабли, и как меняются геополитические расклады в ближайшие десятилетия.

От смысла жизни и роли человека в истории — до скрытых механизмов, которые формируют мировую повестку. Подходит тем, кто ищет не пропаганду, а реальный анализ, хочет понимать будущее и раскрывать скрытую логику глобальных процессов.

Адресная помощь Александру Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Содержание видео:

0:00 – Введение

01:04 – Ты сам запускаешь мировые войны. Когда это кончится..?

07:56 – Что не так с Фрейдом?

10:15 – Кто отправляет украинцев на войну?

13:30 – Украине 150 лет? Кто создал укров?

18:51 – Концепция запуска мировых войн.

22:21 – Грехи ютуба. Видеосервисы против человечества.

25:43 – Куда Бог смотрит? Почему много страданий?

28:05 – 3 Типа нравственности.

31:21 – Когда приходят войны и кризисы? Что есть благо?

39:26 – Смысл человеческой жизни

43:18 – Работать больше не нужно… Деньги не понадобятся?

51:51 – Почему экономика летит к чертям и работаем – как рабы…

55:40 – Россия и Индия были Тартарией?

57:33 – Что ждёт от нас Бог?

59:57 – Что изменить в политике

1:01:47 – Как уничтожили культурный код России… В чем сила мусульман?

1:05:42 – Что я один могу сделать?

1:07:40 – План преобразования России.

1:14:40 – Блиц

1:15:45 – Пророчества Оруэлла и Жириновского. Откуда знали и что нас ждёт?

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Авторский курс «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

Личный сайт автора: https://usanin.com

Youtube: / alexanderusanin

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

