По многочисленным просьбам – полная версия выпуска с Дмитрием Пучковым!

Когда ждать «гоблинский перевод» очередного «Властелина колец»? Российские активы на 300 миллиардов долларов заморожены – зачем мы соблюдаем чужие авторские права?

Мигрантские гетто в России: компактное проживание всегда опасно? Кто и зачем завозит мигрантов – и кто на этом реально зарабатывает?

Родители массово возвращаются к «сталинским» учебникам — это ностальгия по СССР или прагматизм? Возвращение бойцов — как избежать появления нового «потерянного поколения»?

И многое другое!

Таймкоды:

00:00 Лучшее в выпуске!

00:34 Дмитрий Пучков (Гоблин) снова в гостях!

01:52 Жизни мужчин в 50+

04:11 «Малолетние д*билы это состояние мозга»

06:00 В СССР было хорошо… в 1980-1985 годы

09:13 Гоблин по-прежнему в переводе

12:05 При капитализме нужно дружить

14:08 Общественное мнение нужно готовить к миру, но Трамп - «не братишка»

17:33 Интеграция: образование Вологодчины

19:55 Мадуро украли, зачем - непонятно

21:49 Трамп удачно выжил во время покушения

27:12 Русские - оккупанты в бывших республиках?

31:10 Мигранты из бывшего СССР, Вьетнама, Индии и Камбоджи

36:32 Империя и дружба народов

40:35 «СССР ломали по национальному признаку»

46:41 Дружба народов в России еще есть

49:00 Традиционные ценности, Домострой и рабство

51:06 «СССР - наш Рим»

57:15 Запреты после 30 лет полной свободы

1:01:53 «Философские самокаты» покинули Россию

1:03:20 Образование - основа развития

1:08:15 Герой - узкая когорта, а не каждый участник войны

1:12:18 Общество после войны

1:16:13 Дмитрий Пучков - правый?

1:21:46 Блиц для гостя

1:23:00 Финал выпуска

