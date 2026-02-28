Уехавшие едят на помойках! – Дмитрий Goblin Пучков / Метаметрика
По многочисленным просьбам – полная версия выпуска с Дмитрием Пучковым!
Когда ждать «гоблинский перевод» очередного «Властелина колец»? Российские активы на 300 миллиардов долларов заморожены – зачем мы соблюдаем чужие авторские права?
Мигрантские гетто в России: компактное проживание всегда опасно? Кто и зачем завозит мигрантов – и кто на этом реально зарабатывает?
Родители массово возвращаются к «сталинским» учебникам — это ностальгия по СССР или прагматизм? Возвращение бойцов — как избежать появления нового «потерянного поколения»?
И многое другое!
Таймкоды:
00:00 Лучшее в выпуске!
00:34 Дмитрий Пучков (Гоблин) снова в гостях!
01:52 Жизни мужчин в 50+
04:11 «Малолетние д*билы это состояние мозга»
06:00 В СССР было хорошо… в 1980-1985 годы
09:13 Гоблин по-прежнему в переводе
12:05 При капитализме нужно дружить
14:08 Общественное мнение нужно готовить к миру, но Трамп - «не братишка»
17:33 Интеграция: образование Вологодчины
19:55 Мадуро украли, зачем - непонятно
21:49 Трамп удачно выжил во время покушения
27:12 Русские - оккупанты в бывших республиках?
31:10 Мигранты из бывшего СССР, Вьетнама, Индии и Камбоджи
36:32 Империя и дружба народов
40:35 «СССР ломали по национальному признаку»
46:41 Дружба народов в России еще есть
49:00 Традиционные ценности, Домострой и рабство
51:06 «СССР - наш Рим»
57:15 Запреты после 30 лет полной свободы
1:01:53 «Философские самокаты» покинули Россию
1:03:20 Образование - основа развития
1:08:15 Герой - узкая когорта, а не каждый участник войны
1:12:18 Общество после войны
1:16:13 Дмитрий Пучков - правый?
1:21:46 Блиц для гостя
1:23:00 Финал выпуска
Дмитрий «Гоблин» Пучков:
ВКонтакте - https://vk.com/goblin_oper_ru
Telegram - https://t.me/oper_goblin
RuTube - https://rutube.ru/u/goblin
Дзен - https://dzen.ru/goblin_oper
Сайт - https://oper.ru
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Комментарий редакции
Краткие тезисыО возрасте, дисциплине и «быть мужчиной после 50» - После 30–40 лет гормональный фон снижается, и если не поддерживать себя физически, человек превращается в «холодного змея» – без эмоций и энергии. - Гормоны колоть опасается, делает ставку на физкультуру и режим. - Главный секрет формы – дисциплина, а не «я сова, я люблю спать до 12 и жрать, что хочу». - Подъём в 8:30 (варьирует по сезону), бег, строгий режим сна, отказ от алкоголя: «после 60 последний раз крепко выпил» – понял, что мозг просто не работает. - Жизнь – «как в казарме»: распорядок, контроль питания, никаких излишеств. Счастье, молодость и «малолетние дебилы» - Счастье – мимолётное состояние, а не постоянный фон. - Личное «ах» – после утренней пробежки и душа, когда поёшь в душе – значит, всё в порядке. - «Малолетний дебил» – не возраст, а состояние мозга. Одни взрослеют, другие остаются в своём 15-летнем уровне навсегда. - Современную молодёжь (зумеров) описывает как выгоревших, сытых, без мотивации: интернет, игры, сериалы, минимум усилий. - Время объективно благополучное: изобилие еды и вещей несравнимо выше, чем в позднем СССР. Поколенческий разрыв и мотивация - Их поколение учили «пробивать стены головой» – выживешь, убежишь, заработаешь, найдёшь еду, «неуязвим со всех сторон». - У нынешних молодёжи ощущение: - если у кого-то папа миллионер, сам миллионером уже не станешь; - «от трудов праведных палат каменных не наживёшь»; - значит, надрываться бессмысленно – хватает интернета, игр, сериалов. - Вопрос: как работать с массовой психологией, чтобы у людей снова появлялись стремления – в том числе к учёбе и созданию семьи? Секс, либидо и «японский случай» - Говорит о японских хикикомори и снижении интереса к сексу: связывает с малой подвижностью и нарушением гормонального баланса. - В 20 лет для него и его поколения сексуальное влечение было доминирующей темой, нынешнее «нам не интересно» он считает патологией. - Замечает парадокс: чемпионат по мастурбации в Японии – символ того, что энергия есть, но направлена в странную сторону. Творчество и кино - Продолжает переводить фильмы, считает это своим творчеством – интерес перевести с английского на русский так, чтобы было «веселее и завлекательнее». - Ждёт новые крупные релизы (условно «Властелин колец», «Рыцарь семи королевств») ради шутливых переводов. - Отмечает, что современные шутки опираются на другой культурный фон (Warhammer, Warcraft и т.п.), старшее поколение их не понимает. Кино, авторские права и «300 млрд» - Осуждает ситуацию, где Запад заморозил российские активы (~300 млрд долл.), а Россия продолжает свято соблюдать западные авторские права. - Считает логичным зеркальный ответ: - крутить западные фильмы, не платя никому; - копировать контент и технологии. - Видит в нынешнем подходе унижение: «тебе в рожу плюют, а ты утираешься и говоришь “будем по-честному”». Экономика, санкции и «новые центры силы» - Комментирует идею Трампа о новых центрах силы: США–Китай–Россия в Тихоокеанском регионе, Европа – на обочине. - Считает естественным: поскольку у России есть ресурсы, а на Западе – технологии и оборудование (буровое, тяжёлая техника), логично сотрудничать, если капитализм – «вы барыги и мы барыги». - Скептически относится к «дружеским» сигналам США: оружие и разведданные Украине, санкции и диверсии – и параллельно разговоры о «вечной дружбе». Журналисты, демократия и «башни Кремля» - К журналистам относится с презрением: повторяют то, что им спускают, малообразованны. - Демократию видит не как власть народа, а как конкуренцию элитных групп («башни Кремля», бульдоги под ковром), где приходится со всеми договариваться. - Метафора басни Крылова «Лебедь, рак и щука»: разные силы тянут в разные стороны, результат сомнителен. Критика западных спецслужб, «покушения» и ИС - История с покушением на Трампа: уверен, что такой проход «через охрану, с ружьём, по лестнице на крышу» невозможен без участия службы охраны. - Видит в этом управляемые провокации: - «придурков» находят, накачивают, подводят, дают возможность стрелять; - охрана сама создала ситуацию. - Проводит аналогии с миграционной службой США (ICE) и их статусом силовой структуры. Мигранты, диаспоры и опыт СССР - Подробно разбирает миграцию: - при капитализме всегда нужны те, кто делает грязную работу за небольшие деньги; - СССР массово завозил вьетнамцев, они жили в общагах, вели себя дисциплинированно, этническая преступность в основном оставалась внутри общин. - Сравнивает разные модели: - турки в Германии, алжирцы во Франции, латиносы в США – неизбежные «трудовые резервы»; - компактное проживание диаспор почти всегда чревато конфликтами. - Рассказывает про конфликт с турками-месхетинцами в Фергане и последующие погромы – пример того, как этническая компактность + взаимная ненависть = взрыв. - Подчёркивает: в США, заселив месхетинцев, их специально раскидали по всей стране, чтобы не возникли гетто. Миграционная политика России - Основная мысль: - нельзя одновременно завозить массу мигрантов и не интегрировать их; - нельзя допускать отсутствие виз, контроля, регистрации. - Предлагает: - визовый режим, сбор биометрии, строгий контроль, как в Европе/Эмиратах; - строить школы, ПТУ, институты в Средней Азии, учить русскому, вкладываться в образование вчерашних сограждан. - Считает, что нынешнее невнимание к образовательной политике в странах бывшего СССР – осознанный «злой умысел», ведущий к проблемам. Постсоветское пространство и русофобия - Описывает типовой сценарий распада СССР: 1. во всех бедах обвиняют коммунизм; 2. затем – «все коммунисты были русские»; 3. конфликт сдвигается в этническую плоскость. - На этом строится сплочение национальных сообществ – на ненависти к русским при внешней финансовой поддержке. - При этом в России, по его словам, людей убеждают ненавидеть собственных отцов и дедов как «врагов народа» и «кровавых чекистов». Учебники, память и образ СССР - Критикует отечественные учебники, где: - Великая Отечественная – один параграф, - сталинские репрессии – получебника. - Проводит аналогию с христианством: если редуцировать его только к инквизиции и кострам – это искажение. - Для него СССР – «наш древний Рим»: фундамент истории, от которого никуда не деться; демонизировать его полностью – абсурд. Цензура, интернет и дети - Убеждён: без цензуры жить нельзя, особенно в отношении детей. - Самая простая проверка: ребёнок вводит «порно» – что он видит? - Раннее знакомство с порнографией, по его мнению, ломает сексуальные шаблоны и частично объясняет снижение интереса к реальным отношениям. - При этом осуждает нынешнюю российскую «борьбу с ЛГБТ-пропагандой» как юридически размытый и абсурдный процесс: - нет ясного определения, что считать «пропагандой»; - случаи, когда в переводах меняют «Are you gay?» на «Ты женатый?» из страха перед цензурой, выглядят нелепо. - Предлагает более внятную модель: - возрастные рейтинги, - предупреждения о содержании; - взрослым за их деньги не запрещать смотреть контент, а ограничения делать прежде всего на федеральных каналах и для детей. Образование, советская школа и деградация системы - Советское образование называл «кузницей кадров» для технического рывка: - жёсткая система, поиск талантливых детей, вытаскивание наверх через все социальные барьеры; - благодаря этому – колоссальный рост науки и техники, 20 лет по 13,8% роста экономики при Сталине (по его словам). - Сегодня: - образование разрушено, - школы заняты обсуждением «прав ребёнка», а не дисциплиной и обучением, - нет оценки по поведению, педагог беззащитен перед хамством. - Видит в этом сознательную стратегию: не дать стране ни учёных, ни инженерной базы, ни настоящего технологического прорыва. - Популярность перепечатанных «сталинских учебников» считает симптомом: родители чувствуют, что там структура и ясность, которых не хватает нынешней школе. Социальные сети, психика и контроль - Соцсети описывает как инструмент разжижения мозгов: - бесконечный поток роликов, жестокости, мата, порнографии; - ребёнок «психически устает» и не хочет трудиться, только «отвлекаться». - Предлагает школьные соцсети под контролем педагога, а не свободный доступ к «взрослому интернету». - В целом выступает за более жёсткий, но осмысленный надзор за подростками – не как тотальный контроль, а как защита психически нестабильного возраста. Мигранты, национализм и «Россия для русских» - Резко против лозунгов «Россия для русских», «Москва для москвичей»: - таких людей он бы «изолировал как можно быстрее» – источник больших бед. - Считает, что развал СССР уже шёл по националистической линии, и повторять этот сценарий – самоубийство. - Вспоминает идею империи: - империя не про «титульную нацию», а про всех; - пример: сын имама Шамиля служил в охране императора – символ интеграции элит. Дружба народов, традиционные ценности и насилие - Считает, что в СССР дружба народов была, хотя бы в форме запрета убивать друг друга по национальному признаку – уже огромный шаг вперёд. - Коммунизм и христианство сближает так: - и там, и там идея наднационального единства: «мы советские» / «нет во мне ни эллина, ни иудея». - По поводу «традиционных ценностей» в виде права бить жену – иронично: - прожил с одной женой десятки лет, никогда её не бил и не считает это ценностью; - апелляции к Домострою и Ветхому Завету (рабство, побивания камнями) рассматривает как признак психической незрелости, а не традиции. Антисоветчина и ренессанс Сталина - Наблюдает: - до 2020-х открытый памятник Сталину был бы немыслим, - теперь это происходит, и обсуждение – уже в иной тональности. - Антисоветская риторика, по его оценке, то усиливается, то ослабевает «припадками». - На ослабление сильно повлияло: - бегство значительной части либеральной интеллигенции после 2022 года; - их исчезновение из федеральной медиасферы уменьшило поток антисоветской пропаганды. - Параллельно растёт «реабилитация» Сталина как эффективного государственного деятеля – минимум на уровне народного восприятия. Война, ветераны, «людоеды» и возвращение бойцов - Вопрос о нынешней войне: будут ли возвращающиеся бойцы героями или «потерянным поколением»? - Указывает на бюрократические сложности: - льготы «на бумаге» есть, но на практике всё выбивается с боем; - одиночкам почти невозможно, нужно объединяться в коллективы ветеранов и вести переговоры с властями. - Герой – это конкретно описанное в законе деяние, званием разбрасываться нельзя. - Проблема: многие бойцы получают на фронте существенно больше, чем смогут получить на гражданке, плюс часть мобилизованных – бывшие заключённые. - История про «двух людоедов, встретившихся на войне»: - провокационный медийный заголовок, но он задаёт простой вопрос: - если выбирать, кто пойдёт воевать – твой сын или человек, осуждённый за тяжкое преступление – кого ты отправишь? - Указывает, что заключённые подписывали контракты добровольно, а обмен «служба на фронте – гашение судимости» социально понятен, даже если морально неоднозначен. Левые, правые и политическая идентичность - Называет себя капиталистом по факту жизни, но с симпатией к ряду коммунистических идей (солидарность, образование, планирование). - К нынешним «левым» в интернете относится иронично: - большинство – «малолетние идиоты», которые наслаждаются позой «я не такой, как все», - реально верных коммунистическим принципам людей – считанные единицы. - Указывает на деформацию левого движения на Западе: - классическая тема собственности и труда подменена повесткой сексуальных и меньшинственных прав; - значительная часть движения, по его мнению, целенаправленно размыта спецслужбами (ЦРУ, BND, Моссад и т.п.), чтобы не представлять угрозу капиталистической системе. Личная медиа-диета и ответственность за выборы - На своём сайте и форуме получает отфильтрованный поток ссылок: читает только то, что считают достойным внимания, остальное игнорирует. - Считает, что большинство людей не осознают: - их жизнь – это результат череды собственных выборов; - что они смотрят, куда ходят, с кем общаются – формирует их реальность; - потом удивляются: «за что мне всё это?» – хотя сами всё выбрали. Финальные ценности - При блиц-вопросах: - Советский Союз выбирает перед Российской империей – это его родина; - логика важнее интуиции (но интуиция – это часто быстрая логика на бессознательном уровне); - семья vs Родина – отвечает уклончиво, понимая трагичность выбора. - Главное пожелание: как можно быстрее закончить войну нашей победой, чтобы все вернулись живыми и здоровыми.
Подробный вывод: о чём на самом деле беседаЕсли убрать детали и иронию, эта беседа в сущности о трёх плоскостях: 1. Личная дисциплина и взросление. 2. Коллективная память и образ СССР. 3. Социум, который расползается между комфортом, национализмом и технологией.
1. Личная линия: дисциплина вместо мифической «свободы»Герой говорит о своём образе жизни как о «казарме», но за этим — важное различие: - Советский солдат, казарма, армия – это принудительный порядок. - Пожилой мужчина, который сам себе устраивает казарму – это уже осознанный выбор. Он подчёркивает, что «быть мужчиной после 50» – не про брутальные лозунги, а про: - режим, - отказ от разрушительных удовольствий (алкоголя, обжорства), - ежедневное движение, спорт. В философском смысле это очень близко к йогическому пониманию дисциплины: свобода начинается там, где ты управляешь своим телом и психикой, а не наоборот. И в этом есть парадокс: люди часто думают, что дисциплина – враг свободы, но с возрастом становится видно, что именно отсутствие внутренней дисциплины превращает человека в заложника своих привычек, гормонов и алгоритмов. С ним можно не соглашаться в деталях, но практический вывод простой и очень земной:
после какого-то возраста либо ты сам себе строишь «казарму», либо тебя строит в строй болезнь и деградация.
2. СССР как «древний Рим» и борьба за право не стыдиться предковВторая линия – это спор за интерпретацию прошлого. Позиция Пучкова: - Советский Союз был сложным, противоречивым, но это наш Рим – источник индустриализации, школы, науки, общей идентичности. - Превращение коммунизма в синоним «кровавых репрессий» – то же самое, что свести христианство к кострам инквизиции: факт ужаса есть, но он не исчерпывает явление. Интересно тут то, что он не идеализирует СССР (признаёт цензуру, жесткость, бюрократию), но резко против превращения собственного прошлого в объект ненависти. По сути, он борется за право сказать: «Да, в нашей семейной истории были и ошибки, и преступления, но я не обязан ненавидеть отца и деда только потому, что они служили стране под красным флагом». Это вопрос не только исторический, но и психологический: человек, которого приучили стыдиться своих корней, становится удобным материалом – ему можно легко навязать новую идентичность, новые «ценности», новую «родину». Тут возникает тонкий, почти экзистенциальный момент: если мы не можем опереться ни на прошлое (потому что оно объявлено «мерзким»), ни на будущее (потому что никто не предлагает внятного образа), мы остаёмся в чистой пустоте «здесь и сейчас», где остаётся лишь потребление и цинизм.
3. Молодёжь, миграция, интернет и распад общностиТретья линия – про общество как систему, в которой: - молодёжь сыта, но лишена цели; - мигранты нужны экономике, но не интегрированы; - национализм используется как рычаг разрушения; - интернет и порнография формируют психику быстрее, чем школа и семья. Здесь он проводит несколько интересных аналогий: 1. Алгоритмы и дети. Соцсети, порносайты, бесконечный видеопоток – это те же самые алгоритмы, которые оптимизируют «удержание внимания». Результат – психика, которая привыкла к постоянной внешней стимуляции, к быстрой дофаминовой награде. Учиться, напрягаться, строить долгие проекты в такой системе координат становится почти физиологически трудно. 2. Этнические гетто как баг системы. Любая империя (и Российская, и Советская, и современная Россия) стоит на том, чтобы разные этносы не замыкались в обособленные анклавы, живущие по своим законам. Он вспоминает реальный погром в Фергане – иллюстрация того, как легко бытовое напряжение превращается в массовое насилие, если долго терпеть компактные «островки ненависти». В этом смысле «раскидывание» диаспор по стране (как делали в США) – не жестокость, а метод профилактики гетто. 3. Образование как точка сборки общности. Советская школа учила, что ты «советский человек», а национальность – вторична. Если сейчас в Таджикистане/Киргизии/Казахстане в учебниках пишут, что «русские – оккупанты», а Россия при этом: - забирает на работу их граждан, - не вкладывается в тамошнее русскоязычное образование, то мы сами растим поколение, для которого заработок в РФ и ненависть к РФ будут вполне совместимы. Здесь проявляется его прагматический идеализм: он не спорит о том, «кто прав исторически», а смотрит на последствия для совместного будущего. Если не заниматься образованием, культурной интеграцией и честным разговором «что было хорошего и плохого» – почва уходит, и на её месте растут национализм и фанатизм.
4. Война, ветераны и цена решенийОтдельный пласт – размышления о возвращении бойцов: - Он не играет в романтику «все герои»: - героизм – это конкретный юридический и моральный статус, - среди бойцов есть очень разные люди, в том числе бывшие уголовники. - Но и демонизации нет: лучше пусть осуждённый идёт добровольно на фронт с шансом искупить, чем отправлять туда «маминых пирожков». С философской точки зрения это неприятное, но честное признание: в ситуации войны общество всегда вынуждено иметь дело с серой зоной морали. Нельзя сохранить идеальную чистоту рук и при этом сохранить страну – где-то приходится делать выбор между плохим и ещё хуже. И здесь всплывает главный практический вопрос: кто после войны будет заниматься миллионом людей с травмами, сломанными карьерными траекториями, изменённой психикой? Если не будет системной работы (коллективы ветеранов, организация труда, поддержки, а не только символические медали), это поколение действительно рискует превратиться в «потерянных».
5. Левые и правые: когда слова перестают что-то значитьЕго разговор о «левости» и «правости» показывает ещё одну важную вещь: термины выхолощены. - На Западе «левые» – это зачастую не про труд и собственность, а про идентичности, гендер и права меньшинств. - В России «левые» в интернете – часто подростки, играющие в радикальность ради самоутверждения. - Сам Пучков – капиталист по способу жизни, но с уважением к ряду советских практик: индустриализация, всеобщее образование, сильное государство. Здесь мы видим смешение уровней: идеологические ярлыки больше не совпадают с реальными практиками жизни. Человек может быть капиталистом по доходу и быту, но «левым» по отношению к социальной справедливости, образованию и памяти о прошлом. И наоборот: можно говорить о свободе рынка, а по сути быть сакральным консерватором, который просто не называет свои догмы «верой».
Практический смысл всей беседыЕсли собрать всё сказанное не как политику, а как жизненные выводы, получается несколько простых, но непривычно честных тезисов: 1. Личная свобода начинается с режима. Неважно, какие у тебя взгляды – без сна, спорта, ограничения вредных привычек ты становишься удобным объектом для чужих алгоритмов: биологических (гормоны), цифровых (лент новостей), социальных (манипуляции). 2. Нельзя построить здоровое будущее, если стыдиться своего прошлого. Критика необходима, но ненависть к собственным предкам – тупиковый путь. Вопрос не «были ли ошибки?», а «как интегрировать опыт без саморазрушения идентичности?». 3. Миграция, молодежь, война, интернет – всё это одно поле. Везде один и тот же конфликт: - между дисциплиной и «делай, что хочешь», - между общим смыслом и частной выгодой, - между реальным трудом и виртуальными симулякрами. 4. Образование и цензура – не враги, если они внятны. Полная свобода для детей – такая же крайность, как тотальный запрет всего для всех. Взрослым нужны рамки, понятные законы, ясные маркировки, а не юридический сюрреализм, где все боятся даже слова «gay» в субтитрах. Детям нужна защита от того, к чему их психика не готова. 5. Война и мир – это не только фронт, но и то, как мы встретим вернувшихся. Если не будет структуры для интеграции ветеранов, общество будет платить дважды: сначала кровью, потом преступностью и внутренним распадом.
Всё это вместе подводит к старому, но упрямому вопросу:
если истина всегда немного ускользает, а каждая система (советская, капиталистическая, либеральная, консервативная) оказывается частичной и уязвимой —
на какие реальные, неидеализированные опоры вы лично готовы опираться: в своём теле, в своей семье, в своей памяти о прошлом?
Комментарий репостера