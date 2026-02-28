Игорь Нагаев: Фактор инопланетян, ложь колонизаторов и обвал бирж
Среди лиц, заинтересованных в осуществлении т.н. Февральской революции 1917 года и в отречении царя были люди, накопившие большие капиталы и желавшие передела собственности в свою пользу, а также были агенты внешнего влияния, которые хотели сноса режима, в котором им не удавалось обрести счастья и покоя. Кстати, Православная Церковь и некоторые родственнички Царя тоже поддержали Февральскую революцию. Активизация агентов внешнего влияния произошла тогда, когда стало понятно, что Русская Императорская Армия готова к наступлению на всех фронтах. В 1991 году накопившие много денег государственно-мафиозные и криминальные структуры тоже хотели передела власти и собственности, чтобы было куда пристроить свои деньги. А агентов влияния внешние силы активизировали тогда, когда стало ясно, что идеи социальной справедливости при социализме страшнее, чем Советская армия. В обоих случаях агенты влияния разрушали работу управленческого аппарата и функционирования государственных органов. В настоящий момент в расшатывании ситуации в стране опять фигурируют те же стороны. Внешние силы понимают, что наша армия уже почти готова победить на Украине коллективный Запад, поэтому через агентов влияния начинают расшатывать управленческие структуры. Пока правительство Мишустина держит удар. Однако с народом надо чаще не просто общаться, а именно разговаривать, быть в диалоге. Примитивная пропаганда не может нормально объяснить простым задушевным языком, зачем в срочном порядке нужен переход на мессенджер Мах. А финансовые власти уже второй год подряд осуществляют под благовидным предлогом борьбы с мошенничеством ужесточение правил оборота наличных денег и совершения безналичных платежей и т.п. мероприятия в финансовой и налоговой сферах, но это ужесточение в настоящий момент несвоевременно! Оно может вызывать недовольство в обществе, как и любая бюрократия. В воюющей стране тыл и фронт должны быть монолитны. Для этого в тылу не должно быть брожений – не надо усложнять жизнь. Мою передачи, мои тексты наверняка читают различные чиновники. Дорогие мои, прошу вас помнить, что лучшее есть враг хорошего, продумывайте тщательно наперёд последствия ваших решений. В нашей стране нет нерешаемых проблем. У нас для нормальной жизни есть всё—и ресурсы, и умные люди. Главные наши проблемы во все времена – управленческие, и только.
Меч Эпштейна
Безусловно, многое из того, что происходит последние пару лет в мире связано с делом Эпштейна. Точнее, с теми фамилиями, которые там фигурируют и в чем конкретно эти «элитарии» были замечены. Условно их можно разбить на три уровня:
- секс с малолетками, т.е. педофилия;
- изнасилования и пытки в т.ч. малолетних;
-человеческие жертвоприношения детей в интересах сатанинских культов;
- людоедство.
- передача государственных секретов третьим лицам.
Интрига состояла в том, что в реальности будет опубликовано и чьи фамилии будут фигурировать. Именно факт доступа к определённому массиву данных из дела Эпштейна позволил Трампу заглушить голоса оппонентов и стать президентом. Разумеется, наиболее дальновидные люди из списка должны были появиться с конвертами денег, чтобы их имена нигде не фигурировали в списках. Иначе и быть не может, так устроены люди. Из опубликованных файлов можно сделать вывод, что огромная часть т.н. западной элиты повязана этими оргиями, пытками и убийствами детей под видом жертвоприношений. Люди, на которых есть такой материал будут послушными независимо от их положения в обществе. Кроме того, если правильно поставить работу с клиентами и гостями острова Эпштейна, то можно создать огромную сеть осведомителей в интересах каких-либо спецслужб мира и торговать полученной информацией. Судя по тому, насколько послушны в руках Нетаньяху все последние американские президенты¸ можно предположить, что «Моссад» имел на них на руках компромат с острова. Пока в основном фигурируют дела, связанные с педофилией, а вот прямых доказательств касательно убийств и каннибализма нет: опубликованы только косвенные свидетельства. Полагаю, если опубликовать полный материал, то рухнет весь привычный нам западный мир, а этого элиты допустить не могут. Поэтому реальных уголовных дел будет немного, а персоны из списка будут сами подавать в отставку и уходить в тень. Т.е. небольшое очищение от прогнивших элит состоится, но выборочно. Пока же совершенно неожиданно, как по команде, некоторые из списка Эпштейна, например бывший президент США Барак Обама, срочно заговорили о инопланетянах, их факторе в нашей жизни и пр. Т.е. срочно пытаются увести общественное мнение в сторону от своих злодеяний. Кроме того, многие посчитали, что желание ударить по Ирану у Трампа появилось тоже для отвлечения внимания. Уж слишком много в файлах Эпштейна влиятельных личностей.
Про Иран
Ударив по Ирану, США оставят Китай без большого объёма нефти и СПГ, и мировую экономику это тоже заденет. Китай это понимает. Поэтому в срочном порядке и Китай, и США наращивают запасы нефти. Однако Израиль требует уничтожить Иран, который мешает осуществлению проекта «Великий Израиль» от Нила до Тигра и Евфрата. Журналисту Такеру Карлсону американский посол в Израиле это подтвердил и добавил, что те американцы, которые выступают против удара по Ирану – экстремисты. Напомню, что послы отражают точку зрения своих правительств.
Во время ирано-израильской войны прошлого года обе стороны потратили много ракет. И на пополнение запасов нужно было время. Разумеется, американский ВПК клепать оружие для себя, Израиля и Украины в одинаковом количестве не в состоянии. Поэтому на Украину зенитных ракет пошло сильно меньше, чем просили украинские власти. В настоящий момент к Ирану стянуто около 150 боевых американских самолётов и 3 авианосных ударных группировки, на борту которых примерно около 300 крылатых ракет «Томагавк». Это большая сила. Однако недостаточная для длительной войны с Ираном, как пишут западные специалисты: ракет у США в том регионе на неделю активных боевых действий. И сухопутных войск меньше, чем надо для полноценной сухопутной операции. Если Трамп ограничится только точечными ракетно-бомбовыми ударами по объектам, связанным с иранской ядерной программой, то можно сказать, что мир отделается малой кровью от страшной войны. Если же ввяжется в полноценную войну, то она превратится в затяжную, что грозит потерями и импичментом Трампу. Иначе говоря, речь идёт о выверенной дозе удара. Некоторые диванные эксперты уже заявили, что Иран быстро потопит американские авианосцы и угробит Израиль.
двойной клик – редактировать изображение
Американские авианосцы – это своего рода шедевры военного кораблестроения. При их строительстве предусмотрены разные факторы, поэтому потопить Ирану авианосец нереально. Повредить палубу можно, а вот потопить – нет. Авианосная ударная группа включает в себя сам авианосец, пару подводных лодок с различным вооружением и «томагавками» на борту, ударные корабли с теми же «томагавками», корабли охранения и обеспечения. Задача этих кораблей обеспечить защиту авианосца от подводных лодок противника, от ракет и авиации и от других кораблей. Сам авианосец спроектирован таким образом, что все системы управления на нем дублированы и разнесены по разным частям корабля, бронированные цистерны с топливом для боевой авиации находятся в воде за бортом, корабль разделён на бронированные отсеки, предусмотрен срочный порядок слива топлива с самолётов на палубе и мгновенного смыва топлива в океан при приближении к авианосцу вражеских ракет и т.д. – перечислять особенности авианосца можно долго. Это настоящие плавучие города с населением около четырёх тысяч человек. Разумеется, у России есть ракеты, которыми можно авианосец вывести из строя или утопить. Такие ракеты мы пока никому в мире не поставляем. У Ирана есть хорошие противокорабельные комплексы и ракеты к ним своего или китайского производства. Но они авианосец не потопят.
В чём главные сдерживающие США в отношении Ирана факторы?
Их три.
Первый – то, что Иран перекроет Ормузский пролив.
двойной клик – редактировать изображение
Иран это может сделать легко, для этого у него достаточно сил и средств. Пролив достаточно узкий, простреливается даже артиллерией. Его длина 195 км, минимальная глубина 29 метров, глубина максимум 229 метров, ширина в самом узком месте всего 54 км. Через пролив проходит примерно 20% всей добытой нефти в мире и 30 % газа в виде СПГ. На все эти поставки заключено огромное количество контрактов, кредитных договоров, фьючерсов, выпущено всяких деривативов на огромные суммы. В случае перекрытия пролива цены на углеводороды взлетят до небес, а финансовые рынки рухнут под давлением несбывшихся деривативов. Мало никому не покажется. И всё это на фоне уже идущего мирового экономического кризиса. Генеральный директор «Дж.П. Морган» г-н Джейми Даймон заявил, что уже видит параллели с ситуацией накануне финансового кризиса 2008 года. Кстати, эта же контора уже вышла из всех программ, касающихся зелёной энергетики, точнее зелёной ереси. Тем временем Уоррен Баффет продолжает уходить в наличные доллары: в наличке у его компании уже около 350 миллиардов долларов, т.е. он готовится к резкому падению рынков, когда нал будет нужен как страховка от падения и для скупки по дешёвке интересных активов. Т.е. обвал бирж неизбежен, вопрос только в сроках.
Второй фактор заключается в том, что Иран может нанести эффективные удары по нефте- и газодобывающим мощностям соседей.
двойной клик – редактировать изображение
Как видим, все главные месторождения шейхов легко накрываются ракетами, которых у Ирана много. Соседям этого совсем не хочется, поэтому они в этот раз выступают против ударов по Ирану. Кроме того, поражение Ирана приведёт в движение народы и границы всех государств от Пакистана до Турции. Противоречий там много, полыхать будет всё.
Третий фактор – то, что Иран может нанести Израилю неприемлемый ущерб, настолько неприемлемый, что существование Израиля будет поставлено под вопросом. Территория Израиля небольшая, а ракет у Ирана, как выяснилось, много, и разоружаться Тегеран под давлением США не хочет. Кроме того, убеждён, что в мире на территории разных стран, в т.ч. США, достаточно «спящих» иранских или проиранских вооружённых ячеек с шахидами в своём составе. Т.е. могут быть совершены масштабные террористические атаки везде, где у Ирана своя агентура.
Все эти американские действия упаковываются как всегда в сказку об отсутствии в Иране демократии и т.д. Привычная ложь колонизаторов. На мюнхенской конференции госсекретарь Рубио почти прямым текстом сказал, что старый мировой порядок не работает, пора возвращаться ко времени колониальных захватов и крестовым походам для грабежей.
двойной клик – редактировать изображение
Искренность
Я жадный, я жадный, я жадный
До жарких объятий твоих.
Быть искренним- очень накладно,
То роскошь одна на двоих.
Быть искренним очень немодно:
От сердца любить, сердцем жить.
Ложь может здесь всё, что угодно,
Но только не может любить.
Лес утром ведёт перекличку,
Мы ж раны считаем свои.
Жизнь учит одной всех привычке- гореть, как в последние дни.
Припев:
Я верю в молитву твою и удачу,
Я верю, что встретимся вновь.
Когда Бог войны встал за нас на подачу,
Чтоб право спасти на любовь.
Окопы петляют, как реки,
И путают зайцы следы.
Рассвет разлепляет всем веки,
Закат гатит путь до звезды.
У волка волчица- навеки,
второй в его жизни не быть.
Рождённые в звёздном ковчеге
За счастье должны заплатить.
Твой взор сладострастно- игривый
Теплее, чем свет ярких звёзд.
Миг счастья такой торопливый,
А каждый из нас просто гость.
Припев:
Я верю в молитву твою и удачу,
Я верю, что встретимся вновь.
Когда Бог войны встал за нас на подачу,
Чтоб право спасти на любовь.
24.02.2026г. г.Москва
Распил по закону
Теперь немного о том, как правильно, не нарушая закона, пилить бюджет. У Трампа два главных финансиста на службе, которые двигали его экономическую программу. Это – министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник. Последний дал идею пополнить бюджет страны за счёт поднятия всем странам таможенных пошлин, что Трамп и сделал. Несогласные с этим демократы подали в Верховный Суд иск с требованием признать введение таможенных пошлин незаконными. Верховный Суд США на днях подтвердил незаконность этого введения пошлин и сказал, что деньги, попавшие в бюджет США от этих незаконных пошлин, надо вернуть, речь идёт примерно о 120-150 миллиардах долларов.
Но пока шло рассмотрение дела контора Cantor Fitzgerald, которой руководят сыновья Лютника, за 20-30% от потерянных из-за пошлин денег, скупала у пострадавших права на истребование возврата денег, угодивших в американский бюджет от пошлин. Теперь Лютники получат из бюджета США минимум 100 миллиардов долларов на законных основаниях. Т.е. министр торговли, предложив эту идею, точно знал, чем всё закончится.
Мексика пылает
Я говорил как-то, что на стороне ВСУ воюет достаточное количество наёмников из Латинской Америки. Некоторые из них – это боевики наркокартелей, которых отправили на украинский фронт для повышения квалификации в условиях нового вида войны. И Байден, и Трамп искали способы как урезонить деятельность наркокартелей, в первую очередь мексиканских. И даже несколько лет стягивали к границе с Мексикой войска. Т.е. американо-мексиканское СВО маячит на горизонте уже не один месяц. Однако соваться туда страшно, т.к. в США огромное количестве граждан – выходцы из Мексики. Кроме того, сама Мексика тоже имеет армию, но главное, что и наркокартели имеют свои армии. Посему пока пошли другим путём – специалисты США помогли найти и с боем уничтожить главу самого молодого и очень агрессивного картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо, притом, что именно боевики этого картеля прекрасно экипированы по последнему слову техники и обучены воевать. У них есть и своя бронетехника, и беспилотники, и много чего ещё. И Мексика полыхнула. Картель начал мстить, идут нападения на АЗС, государственные учреждения, аэропорты, армейские и полицейские колонны. Разумеется, другие картели тоже воспряли духом: вдруг удастся переделить сферы влияния. Иначе говоря, боевая сила картелей продемонстрировала мускулы. Чем всё это закончится неизвестно, т.к. картели это давно вторая власть в Мексике со своими армиями, финансами и даже какой-то социалкой для местных жителей, строительством дорог, школ, больниц. Сердце Кощея, как известно в игле, а финансовое сердце картелей в финансовом мире США. Зачистку надо начинать в инвестфондах, биржах США и т.д.. Я говорил ранее, что когда Трамп перед осенними выборами везде обломается, то СВО в Мексике будет его запасным вариантом для спасения республиканцев. Верховный Суд завернул с пошлинами, а, значит, инвестиций , которые Трамп хотел получить – не будет, дело Эпштейна и семейку Трампа по касательной задевает, Гренландию так и не присоединил, Индия снова будет покупать русскую нефть, Венесуэлу американские нефтяники пока не побежали качать нефть для американского бюджета¸ Куба в блокаде держится, Иран просто так не сдастся. Гегемон мечется, огнем плюется, но гегемон уже не тот, что прежде.
Генерация для айти
Недавно стало известно, что крупнейшие игроки айти-отрасли для развития своего бизнеса, особенно темы Искусственного Интеллекта (ИИ) задумались, либо уже начали строить для своих дата-центров собственные источники генерации. Билл Гейтс даже собирается строить атомную станцию в штате Вайоминг. Проект предполагает строительство АЭС, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное. Это должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу собираются к 2030 году.
двойной клик – редактировать изображение
На этой карте показаны только самые большие дата-центры. Как видим, больше всего их в США. Для их работы нужно очень много электричества и пресной воды для охлаждения систем. В США электричество стоит дешевле, чем в Европе. Потому и начинаются вложения айти-компаний в генерирующие электрические мощности, чтобы было ещё дешевле. Генерации на основе ветряков и солнечных батарей не могут обеспечить бесперебойной подачи электричества круглые сутки. У нас тоже дешёвое электричество, но мы теперь сами по себе. Пока ещё многие наши компании пользуются серверами, которые находятся за границей, но время строить своё и возвращаться домой. Может, конечно, и Павел Дуров одумается и пойдёт на выполнение российских законов прежде, чем Телеграм признают у нас экстремистской организацией. Но пока идёт внедрение мессенджера «Макс». Можно сказать, что идёт в авральном режиме, т.к. иначе в воюющей стране и быть не может. В обычных условиях мессенджеры конкурируют друг с другом, на этом фоне развиваются. Ситуация на фронте чуть ли не накануне применения ядерного оружия благодаря усилиям Франции и Англии. Коллективный Запад своим давлением на Россию невольно заставляет Россию ускорить процесс достижения всех поставленных СВО целей. Надеюсь, что Европа всё же не решится блокировать нашим судам Балтику, иначе всё пойдет по самому грустному сценарию.
Рубрика: поэты, рождённые в этом месяце
двойной клик – редактировать изображение
Всё начинается с любви…
Твердят:
«Вначале
было
слово…»
А я провозглашаю снова:
Все начинается
с любви!..
Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка —
все начинается с любви.
Все начинается с любви,
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть —
родная
и вечная
сестра любви.
Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг —
все начинается с любви…
Весна шепнет тебе:
«Живи…»
И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви!
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. Февраль 1917 и 1991: сходство сценариев - В обоих случаях была коалиция желающих передела собственности (олигархические, криминальные, мафиозно-государственные группы) и внешних сил с «агентами влияния». - Активизация внешних сил началась в моменты, когда: - в 1917 г. Российская армия была готова к успешному наступлению; - в 1991 г. стало ясно, что сама идея социальной справедливости при социализме опаснее для Запада, чем советская армия. - Агенты влияния били по управленческому аппарату и разрушали государственные механизмы. - Сейчас, по мысли автора, похожий сценарий: внешние силы расшатывают управление, так как российская армия «почти готова победить» на Украине. 2. Текущая внутренняя ситуация России - Правительство Мишустина «держит удар», но с народом мало именно разговаривают, нет живого диалога. - Примитивная пропаганда не может объяснить, зачем срочно нужен переход на новый мессенджер «Мах». - Финансовые власти под предлогом борьбы с мошенничеством ужесточают оборот наличных, безнал, налоговые процедуры. - В условиях войны такие меры несвоевременны: усиливают бюрократию и недовольство в тылу, а тыл с фронтом должны быть монолитны. - Главная проблема РФ — управленческая, а не ресурсная: ресурсов и умных людей достаточно. 3. Дело Эпштейна и западные элиты - Дело Эпштейна связывается с: - педофилией и насилием; - пытками и, по утверждению автора, человеческими жертвоприношениями и каннибализмом; - шантажом и сбором компромата; - торговлей гос. секретами. - Допущение: огромная часть западной элиты повязана оргиями и насилием, что делает их управляемыми. - Предположение, что Моссад мог использовать компромат с «острова Эпштейна», чтобы влиять на американских президентов. - Полная публикация материалов якобы способна «обрушить западный мир», поэтому возможна лишь выборочная «очистка элит». - Обсуждение инопланетян Обамой и др. трактуется как попытка отвлечь внимание от дела Эпштейна. - Желание удара по Ирану со стороны Трампа интерпретируется как ещё один манёвр отвлечения внимания. 4. Иран, США, Израиль и риск большого конфликта - Израиль заинтересован в уничтожении Ирана в рамках проекта «Великий Израиль» (от Нила до Тигра и Евфрата). - США стягивают силы к Ирану: боевые самолёты и три авианосные ударные группы. - Возможные сценарии: - ограниченные точечные удары по ядерной инфраструктуре — «малая кровь»; - полномасштабная война — затяжной конфликт, потери, риск импичмента Трампу. - Авианосцы США описываются как крайне живучие и сложноуязвимые системы; Иран может повредить, но не потопить их. - Три главных фактора, сдерживающих США от войны с Ираном: 1. Ормузский пролив: Иран может его перекрыть, что: - остановит перевозку ~20% мировой нефти и ~30% СПГ; - вызовет резкий рост цен на энергоресурсы; - спровоцирует обвал бирж и крах деривативов, завязанных на поставки. 2. Ракетный потенциал Ирана: возможность ударов по нефтегазовой инфраструктуре соседей (страны Персидского залива). 3. Угроза Израилю и глобальному миру: - Иран способен нанести Израилю «неприемлемый ущерб»; - наличие возможных «спящих ячеек» иранского влияния по миру; - риск массовых терактов. - Риторика США подаётся как «привычная ложь колонизаторов» (демократия как прикрытие для грабежей и крестовых походов). 5. Финансовый кризис и «обвал бирж» - Глава J.P. Morgan Джейми Даймон видит параллели с кризисом 2008 г. - J.P. Morgan выходит из программ «зелёной энергетики». - Уоррен Баффет накапливает гигантский объём наличных долларов (~350 млрд) — подготовка к падению рынков и скупке активов «по дешёвке». - Обвал бирж представляется как неизбежный, вопрос — в сроках, а Иран/Ормуз могут стать детонатором. 6. Поэтический блок: «Искренность» - Лирика о том, что: - искренность — редкая и дорогая роскошь; - ложь всемогуща в практических вещах, но «не может любить»; - жизнь и война обнажают раны и учат гореть, как в последние дни; - любовь и вера (в молитву, удачу) противопоставлены «Богу войны». - Линия: даже в войне человек пытается сохранить право на любовь и человеческое тепло. 7. «Распил по закону»: случай Лютника - Министр торговли США Говард Лютник предлагает повысить таможенные пошлины. - Верховный суд позже признаёт эти пошлины незаконными и требует вернуть 120–150 млрд долларов. - Пока закон рассматривался, контора Cantor Fitzgerald (связанная с семьёй Лютника) за 20–30% номинала скупала права требования возврата пошлин. - В результате Лютники легально получат около 100 млрд из бюджета — пример изощрённого, но формально законного «распила». 8. Мексика и наркокартели - На стороне ВСУ воюют наёмники из Латинской Америки, в т.ч. боевики наркокартелей — «учатся» современной войне. - США давно рассматривают вариант «СВО» против мексиканских картелей, но боятся: - многочисленного мексиканского диаспорного населения в США, - боевой мощи картелей и наличия армии у самой Мексики. - Уничтожение главы картеля «Новое поколение Халиско» приводит к эскалации насилия в Мексике (нападения на АЗС, госучреждения и т.д.). - Картели — фактически «вторая власть» с собственными армиями, финансами, социальной политикой. - «Сердце» картелей — в финансовых структурах США; зачистку надо начинать с фондов и бирж. - Автор видит в мексиканской войне возможный «запасной вариант» Трампа для мобилизации электората, если другие проекты провалятся. 9. Генерация энергии для ИИ и дата-центров - Крупные IT-игроки строят собственные источники генерации для дата-центров (рост ИИ требует много энергии и воды для охлаждения). - Билл Гейтс планирует АЭС на натриевом охлаждении в Вайоминге (запуск — около 2030 г.). - США выигрывают у Европы по цене электричества. - Россия обладает дешёвой электроэнергией, но сильно зависит от зарубежных серверов. - Необходима локализация инфраструктуры: строить свои дата-центры, возвращать компании «домой». - Роль мессенджеров: - Telegram может быть признан экстремистским, пока не подчинится российскому законодательству. - Идёт ускоренное внедрение мессенджера «Мах» как более контролируемой связи, что связывается с военным временем и готовностью к самым жёстким сценариям на фронте. - Западное давление ускоряет реализацию целей СВО и цифрового суверенитета. 10. Поэзия Рождественского и мотив любви - Цитируется Роберт Рождественский «Всё начинается с любви». - Подчёркивается мысль: любовь — источник любой подлинной активности, даже ненависть — её «сестра». - Любовь — отправная точка и оправдание человеческого усилия, даже в эпоху войн и кризисов.
Подробный вывод и философский разборВ тексте Нагаева несколько крупных линий сплетаются в единый нарратив: 1. Повторяемость исторических сценариев Автор проводит параллель между 1917, 1991 и текущим временем. Везде: - есть элита, уставшая от старых правил и желающая передела собственности; - есть внешние силы, которым выгоден слом существующей системы; - и всегда удар наносится не в момент слабости армии, а как раз в период, когда военная сила либо высока, либо потенциально опасна. Это интересный историко-политический мотив: самые разрушительные потрясения часто возникают не тогда, когда «всё разваливается само», а наоборот — когда мощь государства велика, но у части элиты меняются желания и страхи. Психологически это похоже на внутренний саботаж человека: он ломается не в момент полной слабости, а когда в нём сталкиваются слишком сильные силы — амбиции, страх, усталость, злость на ограничения. 2. Управленческий кризис как главный диагноз Автор постоянно возвращается к теме управления: - у России «всё есть», но решающей проблемой он считает управленческую неадекватность; - вместо доверительного разговора с обществом — примитивная пропаганда и бюрократические ужесточения; - в США — тоже управленческие манипуляции: как на уровне глобальных стратегий (войны, санкции), так и на уровне тонких юридико-финансовых схем (пример Лютника). С философской точки зрения это наводит на более общий вопрос: как знания и инструменты управления используются — для созидания или для эксплуатации? Технология сама по себе нейтральна: и военный флот, и АЭС, и ИИ, и финансовые деривативы — это всего лишь формы организации энергии и информации. Но в руках элит, для которых главным мотивом становится выгода/контроль, эти инструменты превращаются в своеобразные «мечи Эпштейна» — средства шантажа, подавления и отвлечения. 3. Компромат, насилие и ложь как структура власти История с Эпштейном в изложении Нагаева — не только скандал, но модель управления: - создать пространство, где элита нарушает базовые моральные нормы; - записать это; - сделать всех участниками «круга вины»; - управлять ими через страх разоблачения. Это уже не просто политика, а структура зависимости. В психологии такие вещи близки к насильственным сектам и токсичным отношениям: сначала соблазнить, потом связать стыдом и угрозой, затем использовать. Если расширить эту аналогию, можно увидеть, как массовая ложь (про «демократию», «гуманитарные интервенции», «освобождение») выполняет аналогичную функцию по отношению к обществам: они участвуют в несправедливых войнах или хищнических финансовых схемах, а потом вынуждены защищать систему, чтобы не признать собственное участие. Здесь авторский пафос ясен: «ложь колонизаторов» — это не только риторика властей Запада, но и механизм самосохранения системы, где слишком много зла уже встроено в фундамент. 4. Глобальный кризис: Ормузский пролив как точка сборки противоречий Фигура Ирана и Ормузского пролива — пример того, как география, экономика и политика завязаны в один узел: - пролив — физически узкое и уязвимое место; - через него проходит значительная часть мировой энергологистики; - вокруг него — контракты, фьючерсы, деривативы, то есть огромный объём виртуальных обязательств. В итоге «простое» военное решение — ударить по Ирану — немедленно отражается в трёх слоях: - материальном (нефть, газ, поставки); - финансовом (обвал производных инструментов, кризис доверия на рынках); - социальном (протесты, радикализация, возможные теракты). Одно движение мечом — и волна прокатывается по всем уровням. В этом смысле автор верно подмечает: биржи хрупки не только к экономическим, но и к политико-военным шокам. Фактически наша цивилизация подвешена на сложной системе взаимных ожиданий: все ждут, что нефть пойдёт, доллары будут стабильны, поставки продолжатся. Любой сильный удар по узловой точке — и это здание начинает шататься. 5. Технологический мир: ИИ, дата-центры и новая «энергетическая аристократия» Линия про ИИ и генерацию энергии — это о будущем власти: - ИИ требует колоссальных энергоресурсов и инфраструктуры; - крупнейшие IT-компании фактически превращаются в «частных энергетиков»; - строительство АЭС для дата-центров — шаг к созданию параллельной, частной, полусуверенной техно-элиты. Здесь возникает интересная аналогия: раньше колонизаторы контролировали порты, морские пути и нефть; теперь — контроль над вычислениями и электричеством для алгоритмов. В этом смысле дата-центры — новые «колониальные крепости», а ИИ — инструмент переработки сырья под названием «данные» и «поведение людей». Россия, как её видит автор, стоит перед выбором: остаться сырьевым придатком не только нефти-металла, но и данных/вычислений, или выстроить свою технологическую и энергетическую суверенность. 6. Любовь и искренность на фоне войны и цинизма На первый взгляд поэтические вставки — чужеродные включения: разговор о войнах, наркокартелях, распилах бюджета, и вдруг стихи о любви и искренности. Но именно здесь проявляется главное напряжение текста. Автор постоянно показывает: - элиты, завязанные на компромат и насилие; - государства, для которых жизнь людей — переменная в уравнениях энергоцен, биржевых индексов и геополитических проектов; - структуру мира, построенную на лжи, цинизме и эксплуатациях. И на этом фоне он говорит: «быть искренним — роскошь», но без этой роскоши человеческая жизнь теряет смысл. Любовь и искренность — то, что не вписывается в логику расчёта, шантажа и колониальной выгоды. Они невыгодны, но именно поэтому и ценны: власть может построить лагеря, системы слежки, финансовые пирамиды, но не может приказать любить и быть искренним. По сути, поэзия в тексте — попытка вернуть координаты, в которых человек — не только «ресурс», «электорат» или «шахид», а существо, которое спрашивает себя: ради чего вообще все эти войны, сделки, АЭС и ИИ, если в конце нам остаётся только короткий миг любви и горькое знание, что «каждый гость»? 7. Общий смысловой узел Если всё это собрать вместе, вырисовывается картина: - История повторяется в виде сценариев, где элиты ради выгоды и страха жертвуют целыми странами. - Финансовые и технологические системы становятся всё более сложными, но не более человечными. - Война, террор, наркотрафик, коррупция — это не «случайные отклонения», а органические части существующей мировой модели. - Любая точка разлома — будь то Ормузский пролив, мексиканские картели, внутренние протесты или утечка дел Эпштейна — может стать триггером для обвала иллюзий и рынков. - На этом фоне у человека остаётся мало опор: - личная искренность, - способность видеть ложь без впадения в фанатизм, - умение различать «управленческую дурь» и реальную необходимость, - и, возможно, любовь как единственное, что не может быть до конца инструментализировано. Нагаев, при всей жёсткости оценок, оставляет пространство надежды: Россия «имеет всё», чтобы жить нормально; мир может избежать «большой крови», если удар по Ирану будет ограничен; подбор элит (пусть даже выборочный) возможен; суверенные технологии и энергетика могут быть выстроены. Но все эти возможности зависят от решений конкретных людей — тех, кто управляет, и тех, кто подчиняется или сопротивляется. И здесь возвращается вопрос истины: насколько мы, как отдельные люди и как общества, готовы отказаться от удобной лжи (о «гуманитарных войнах», «свободных рынках», «невинности своих») ради более трезвого, но и более тяжёлого взгляда на реальность?
Если отбросить все внешние конфликты, биржи, проливы, мессенджеры и картели, остаётся простой нервный вопрос: на каком уровне каждый из нас сам участвует в этой системе лжи и выгод — и что для нас лично означают «искренность» и «любовь» в мире, где почти всё стало инструментом и товаром?