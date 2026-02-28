Среди лиц, заинтересованных в осуществлении т.н. Февральской революции 1917 года и в отречении царя были люди, накопившие большие капиталы и желавшие передела собственности в свою пользу, а также были агенты внешнего влияния, которые хотели сноса режима, в котором им не удавалось обрести счастья и покоя. Кстати, Православная Церковь и некоторые родственнички Царя тоже поддержали Февральскую революцию. Активизация агентов внешнего влияния произошла тогда, когда стало понятно, что Русская Императорская Армия готова к наступлению на всех фронтах. В 1991 году накопившие много денег государственно-мафиозные и криминальные структуры тоже хотели передела власти и собственности, чтобы было куда пристроить свои деньги. А агентов влияния внешние силы активизировали тогда, когда стало ясно, что идеи социальной справедливости при социализме страшнее, чем Советская армия. В обоих случаях агенты влияния разрушали работу управленческого аппарата и функционирования государственных органов. В настоящий момент в расшатывании ситуации в стране опять фигурируют те же стороны. Внешние силы понимают, что наша армия уже почти готова победить на Украине коллективный Запад, поэтому через агентов влияния начинают расшатывать управленческие структуры. Пока правительство Мишустина держит удар. Однако с народом надо чаще не просто общаться, а именно разговаривать, быть в диалоге. Примитивная пропаганда не может нормально объяснить простым задушевным языком, зачем в срочном порядке нужен переход на мессенджер Мах. А финансовые власти уже второй год подряд осуществляют под благовидным предлогом борьбы с мошенничеством ужесточение правил оборота наличных денег и совершения безналичных платежей и т.п. мероприятия в финансовой и налоговой сферах, но это ужесточение в настоящий момент несвоевременно! Оно может вызывать недовольство в обществе, как и любая бюрократия. В воюющей стране тыл и фронт должны быть монолитны. Для этого в тылу не должно быть брожений – не надо усложнять жизнь. Мою передачи, мои тексты наверняка читают различные чиновники. Дорогие мои, прошу вас помнить, что лучшее есть враг хорошего, продумывайте тщательно наперёд последствия ваших решений. В нашей стране нет нерешаемых проблем. У нас для нормальной жизни есть всё—и ресурсы, и умные люди. Главные наши проблемы во все времена – управленческие, и только.

Меч Эпштейна

Безусловно, многое из того, что происходит последние пару лет в мире связано с делом Эпштейна. Точнее, с теми фамилиями, которые там фигурируют и в чем конкретно эти «элитарии» были замечены. Условно их можно разбить на три уровня:

- секс с малолетками, т.е. педофилия;

- изнасилования и пытки в т.ч. малолетних;

-человеческие жертвоприношения детей в интересах сатанинских культов;

- людоедство.

- передача государственных секретов третьим лицам.

Интрига состояла в том, что в реальности будет опубликовано и чьи фамилии будут фигурировать. Именно факт доступа к определённому массиву данных из дела Эпштейна позволил Трампу заглушить голоса оппонентов и стать президентом. Разумеется, наиболее дальновидные люди из списка должны были появиться с конвертами денег, чтобы их имена нигде не фигурировали в списках. Иначе и быть не может, так устроены люди. Из опубликованных файлов можно сделать вывод, что огромная часть т.н. западной элиты повязана этими оргиями, пытками и убийствами детей под видом жертвоприношений. Люди, на которых есть такой материал будут послушными независимо от их положения в обществе. Кроме того, если правильно поставить работу с клиентами и гостями острова Эпштейна, то можно создать огромную сеть осведомителей в интересах каких-либо спецслужб мира и торговать полученной информацией. Судя по тому, насколько послушны в руках Нетаньяху все последние американские президенты¸ можно предположить, что «Моссад» имел на них на руках компромат с острова. Пока в основном фигурируют дела, связанные с педофилией, а вот прямых доказательств касательно убийств и каннибализма нет: опубликованы только косвенные свидетельства. Полагаю, если опубликовать полный материал, то рухнет весь привычный нам западный мир, а этого элиты допустить не могут. Поэтому реальных уголовных дел будет немного, а персоны из списка будут сами подавать в отставку и уходить в тень. Т.е. небольшое очищение от прогнивших элит состоится, но выборочно. Пока же совершенно неожиданно, как по команде, некоторые из списка Эпштейна, например бывший президент США Барак Обама, срочно заговорили о инопланетянах, их факторе в нашей жизни и пр. Т.е. срочно пытаются увести общественное мнение в сторону от своих злодеяний. Кроме того, многие посчитали, что желание ударить по Ирану у Трампа появилось тоже для отвлечения внимания. Уж слишком много в файлах Эпштейна влиятельных личностей.

Про Иран

Ударив по Ирану, США оставят Китай без большого объёма нефти и СПГ, и мировую экономику это тоже заденет. Китай это понимает. Поэтому в срочном порядке и Китай, и США наращивают запасы нефти. Однако Израиль требует уничтожить Иран, который мешает осуществлению проекта «Великий Израиль» от Нила до Тигра и Евфрата. Журналисту Такеру Карлсону американский посол в Израиле это подтвердил и добавил, что те американцы, которые выступают против удара по Ирану – экстремисты. Напомню, что послы отражают точку зрения своих правительств.

Во время ирано-израильской войны прошлого года обе стороны потратили много ракет. И на пополнение запасов нужно было время. Разумеется, американский ВПК клепать оружие для себя, Израиля и Украины в одинаковом количестве не в состоянии. Поэтому на Украину зенитных ракет пошло сильно меньше, чем просили украинские власти. В настоящий момент к Ирану стянуто около 150 боевых американских самолётов и 3 авианосных ударных группировки, на борту которых примерно около 300 крылатых ракет «Томагавк». Это большая сила. Однако недостаточная для длительной войны с Ираном, как пишут западные специалисты: ракет у США в том регионе на неделю активных боевых действий. И сухопутных войск меньше, чем надо для полноценной сухопутной операции. Если Трамп ограничится только точечными ракетно-бомбовыми ударами по объектам, связанным с иранской ядерной программой, то можно сказать, что мир отделается малой кровью от страшной войны. Если же ввяжется в полноценную войну, то она превратится в затяжную, что грозит потерями и импичментом Трампу. Иначе говоря, речь идёт о выверенной дозе удара. Некоторые диванные эксперты уже заявили, что Иран быстро потопит американские авианосцы и угробит Израиль.

Американские авианосцы – это своего рода шедевры военного кораблестроения. При их строительстве предусмотрены разные факторы, поэтому потопить Ирану авианосец нереально. Повредить палубу можно, а вот потопить – нет. Авианосная ударная группа включает в себя сам авианосец, пару подводных лодок с различным вооружением и «томагавками» на борту, ударные корабли с теми же «томагавками», корабли охранения и обеспечения. Задача этих кораблей обеспечить защиту авианосца от подводных лодок противника, от ракет и авиации и от других кораблей. Сам авианосец спроектирован таким образом, что все системы управления на нем дублированы и разнесены по разным частям корабля, бронированные цистерны с топливом для боевой авиации находятся в воде за бортом, корабль разделён на бронированные отсеки, предусмотрен срочный порядок слива топлива с самолётов на палубе и мгновенного смыва топлива в океан при приближении к авианосцу вражеских ракет и т.д. – перечислять особенности авианосца можно долго. Это настоящие плавучие города с населением около четырёх тысяч человек. Разумеется, у России есть ракеты, которыми можно авианосец вывести из строя или утопить. Такие ракеты мы пока никому в мире не поставляем. У Ирана есть хорошие противокорабельные комплексы и ракеты к ним своего или китайского производства. Но они авианосец не потопят.

В чём главные сдерживающие США в отношении Ирана факторы?

Их три.

Первый – то, что Иран перекроет Ормузский пролив.

Иран это может сделать легко, для этого у него достаточно сил и средств. Пролив достаточно узкий, простреливается даже артиллерией. Его длина 195 км, минимальная глубина 29 метров, глубина максимум 229 метров, ширина в самом узком месте всего 54 км. Через пролив проходит примерно 20% всей добытой нефти в мире и 30 % газа в виде СПГ. На все эти поставки заключено огромное количество контрактов, кредитных договоров, фьючерсов, выпущено всяких деривативов на огромные суммы. В случае перекрытия пролива цены на углеводороды взлетят до небес, а финансовые рынки рухнут под давлением несбывшихся деривативов. Мало никому не покажется. И всё это на фоне уже идущего мирового экономического кризиса. Генеральный директор «Дж.П. Морган» г-н Джейми Даймон заявил, что уже видит параллели с ситуацией накануне финансового кризиса 2008 года. Кстати, эта же контора уже вышла из всех программ, касающихся зелёной энергетики, точнее зелёной ереси. Тем временем Уоррен Баффет продолжает уходить в наличные доллары: в наличке у его компании уже около 350 миллиардов долларов, т.е. он готовится к резкому падению рынков, когда нал будет нужен как страховка от падения и для скупки по дешёвке интересных активов. Т.е. обвал бирж неизбежен, вопрос только в сроках.

Второй фактор заключается в том, что Иран может нанести эффективные удары по нефте- и газодобывающим мощностям соседей.

Как видим, все главные месторождения шейхов легко накрываются ракетами, которых у Ирана много. Соседям этого совсем не хочется, поэтому они в этот раз выступают против ударов по Ирану. Кроме того, поражение Ирана приведёт в движение народы и границы всех государств от Пакистана до Турции. Противоречий там много, полыхать будет всё.

Третий фактор – то, что Иран может нанести Израилю неприемлемый ущерб, настолько неприемлемый, что существование Израиля будет поставлено под вопросом. Территория Израиля небольшая, а ракет у Ирана, как выяснилось, много, и разоружаться Тегеран под давлением США не хочет. Кроме того, убеждён, что в мире на территории разных стран, в т.ч. США, достаточно «спящих» иранских или проиранских вооружённых ячеек с шахидами в своём составе. Т.е. могут быть совершены масштабные террористические атаки везде, где у Ирана своя агентура.

Все эти американские действия упаковываются как всегда в сказку об отсутствии в Иране демократии и т.д. Привычная ложь колонизаторов. На мюнхенской конференции госсекретарь Рубио почти прямым текстом сказал, что старый мировой порядок не работает, пора возвращаться ко времени колониальных захватов и крестовым походам для грабежей.

Искренность

Я жадный, я жадный, я жадный

До жарких объятий твоих.

Быть искренним- очень накладно,

То роскошь одна на двоих.

Быть искренним очень немодно:

От сердца любить, сердцем жить.

Ложь может здесь всё, что угодно,

Но только не может любить.

Лес утром ведёт перекличку,

Мы ж раны считаем свои.

Жизнь учит одной всех привычке- гореть, как в последние дни.

Припев:

Я верю в молитву твою и удачу,

Я верю, что встретимся вновь.

Когда Бог войны встал за нас на подачу,

Чтоб право спасти на любовь.

Окопы петляют, как реки,

И путают зайцы следы.

Рассвет разлепляет всем веки,

Закат гатит путь до звезды.

У волка волчица- навеки,

второй в его жизни не быть.

Рождённые в звёздном ковчеге

За счастье должны заплатить.

Твой взор сладострастно- игривый

Теплее, чем свет ярких звёзд.

Миг счастья такой торопливый,

А каждый из нас просто гость.

Припев:

Я верю в молитву твою и удачу,

Я верю, что встретимся вновь.

Когда Бог войны встал за нас на подачу,

Чтоб право спасти на любовь.

24.02.2026г. г.Москва

Распил по закону

Теперь немного о том, как правильно, не нарушая закона, пилить бюджет. У Трампа два главных финансиста на службе, которые двигали его экономическую программу. Это – министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник. Последний дал идею пополнить бюджет страны за счёт поднятия всем странам таможенных пошлин, что Трамп и сделал. Несогласные с этим демократы подали в Верховный Суд иск с требованием признать введение таможенных пошлин незаконными. Верховный Суд США на днях подтвердил незаконность этого введения пошлин и сказал, что деньги, попавшие в бюджет США от этих незаконных пошлин, надо вернуть, речь идёт примерно о 120-150 миллиардах долларов.

Но пока шло рассмотрение дела контора Cantor Fitzgerald, которой руководят сыновья Лютника, за 20-30% от потерянных из-за пошлин денег, скупала у пострадавших права на истребование возврата денег, угодивших в американский бюджет от пошлин. Теперь Лютники получат из бюджета США минимум 100 миллиардов долларов на законных основаниях. Т.е. министр торговли, предложив эту идею, точно знал, чем всё закончится.

Мексика пылает

Я говорил как-то, что на стороне ВСУ воюет достаточное количество наёмников из Латинской Америки. Некоторые из них – это боевики наркокартелей, которых отправили на украинский фронт для повышения квалификации в условиях нового вида войны. И Байден, и Трамп искали способы как урезонить деятельность наркокартелей, в первую очередь мексиканских. И даже несколько лет стягивали к границе с Мексикой войска. Т.е. американо-мексиканское СВО маячит на горизонте уже не один месяц. Однако соваться туда страшно, т.к. в США огромное количестве граждан – выходцы из Мексики. Кроме того, сама Мексика тоже имеет армию, но главное, что и наркокартели имеют свои армии. Посему пока пошли другим путём – специалисты США помогли найти и с боем уничтожить главу самого молодого и очень агрессивного картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо, притом, что именно боевики этого картеля прекрасно экипированы по последнему слову техники и обучены воевать. У них есть и своя бронетехника, и беспилотники, и много чего ещё. И Мексика полыхнула. Картель начал мстить, идут нападения на АЗС, государственные учреждения, аэропорты, армейские и полицейские колонны. Разумеется, другие картели тоже воспряли духом: вдруг удастся переделить сферы влияния. Иначе говоря, боевая сила картелей продемонстрировала мускулы. Чем всё это закончится неизвестно, т.к. картели это давно вторая власть в Мексике со своими армиями, финансами и даже какой-то социалкой для местных жителей, строительством дорог, школ, больниц. Сердце Кощея, как известно в игле, а финансовое сердце картелей в финансовом мире США. Зачистку надо начинать в инвестфондах, биржах США и т.д.. Я говорил ранее, что когда Трамп перед осенними выборами везде обломается, то СВО в Мексике будет его запасным вариантом для спасения республиканцев. Верховный Суд завернул с пошлинами, а, значит, инвестиций , которые Трамп хотел получить – не будет, дело Эпштейна и семейку Трампа по касательной задевает, Гренландию так и не присоединил, Индия снова будет покупать русскую нефть, Венесуэлу американские нефтяники пока не побежали качать нефть для американского бюджета¸ Куба в блокаде держится, Иран просто так не сдастся. Гегемон мечется, огнем плюется, но гегемон уже не тот, что прежде.

Генерация для айти

Недавно стало известно, что крупнейшие игроки айти-отрасли для развития своего бизнеса, особенно темы Искусственного Интеллекта (ИИ) задумались, либо уже начали строить для своих дата-центров собственные источники генерации. Билл Гейтс даже собирается строить атомную станцию в штате Вайоминг. Проект предполагает строительство АЭС, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное. Это должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу собираются к 2030 году.

На этой карте показаны только самые большие дата-центры. Как видим, больше всего их в США. Для их работы нужно очень много электричества и пресной воды для охлаждения систем. В США электричество стоит дешевле, чем в Европе. Потому и начинаются вложения айти-компаний в генерирующие электрические мощности, чтобы было ещё дешевле. Генерации на основе ветряков и солнечных батарей не могут обеспечить бесперебойной подачи электричества круглые сутки. У нас тоже дешёвое электричество, но мы теперь сами по себе. Пока ещё многие наши компании пользуются серверами, которые находятся за границей, но время строить своё и возвращаться домой. Может, конечно, и Павел Дуров одумается и пойдёт на выполнение российских законов прежде, чем Телеграм признают у нас экстремистской организацией. Но пока идёт внедрение мессенджера «Макс». Можно сказать, что идёт в авральном режиме, т.к. иначе в воюющей стране и быть не может. В обычных условиях мессенджеры конкурируют друг с другом, на этом фоне развиваются. Ситуация на фронте чуть ли не накануне применения ядерного оружия благодаря усилиям Франции и Англии. Коллективный Запад своим давлением на Россию невольно заставляет Россию ускорить процесс достижения всех поставленных СВО целей. Надеюсь, что Европа всё же не решится блокировать нашим судам Балтику, иначе всё пойдет по самому грустному сценарию.

Рубрика: поэты, рождённые в этом месяце

двойной клик – редактировать изображение

Всё начинается с любви…

Твердят:

«Вначале

было

слово…»

А я провозглашаю снова:

Все начинается

с любви!..

Все начинается с любви:

и озаренье,

и работа,

глаза цветов,

глаза ребенка —

все начинается с любви.

Все начинается с любви,

С любви!

Я это точно знаю.

Все,

даже ненависть —

родная

и вечная

сестра любви.

Все начинается с любви:

мечта и страх,

вино и порох.

Трагедия,

тоска

и подвиг —

все начинается с любви…

Весна шепнет тебе:

«Живи…»

И ты от шепота качнешься.

И выпрямишься.

И начнешься.

Все начинается с любви!

Игорь Нагаев