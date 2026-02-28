Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Бесконечная энергия из эфира возможна! Почему уже 70 лет физика буксует на месте?

31 0
Переслано от: Картина Мира

Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на нашем сайте: https://nday.club/v/l8tde5-yt2

Почему физика буксует на месте с 1950-х годов и почему необходимо возвращать концепцию эфира? Является ли эфир веществом или это субатомная материя? Как доказать, что частицы — это тороидальные вихри, а гравитация — не искривление пространства? Дмитрий Лосинец объясняет, как эфиродинамика решает загадки темной материи и расширения Земли. Сможем ли мы преодолеть скорость света и брать энергию из вакуума? Узнайте, почему механика Ньютона — ключ к межзвездным перелетам. В этом выпуске вашему вниманию предлагается диалог Дмитрия Перетолчина с Дмитрием Лосенцом, автором книги по эфиродинамике, в которой предлагается принципиально иной взгляд на «пустоту», утверждая, что вакуум не является пустым, а заполнен эфиром — газоподобной субстанцией, обладающей колоссальной плотностью энергии.

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/?r=yt2

Комментарий редакции

Краткие тезисы

1. Повод беседы и роль книги - Разговор строится вокруг книги Дмитрия Лынца «Эфиродинамика» и попытки по‑новому осмыслить физику, опираясь на классическую механику Ньютона и идею эфира. - В качестве отправной точки приводится цитата Юрия Мухина о том, что если эфир — вещество, то он обязан иметь массу, и что официальная картина «тёмной материи/энергии» выглядит как словесная подмена понимания. 2. Критика современной космологии и «тёмных» сущностей - Официальная модель Вселенной: около 4% — обычное вещество, остальное приписывается тёмной материи и тёмной энергии. - Лынец подчёркивает: эти цифры — элемент действующего научного консенсуса, спорить с ними в его рамках сложно, но сами сущности — результат теоретических допущений. - Он утверждает, что если вернуться к эфирной картине, необходимость во множестве дополнительных сущностей резко уменьшается. 3. Эфир: не вещество, а субатомная материя - Эфир, по Лынцу, не следует называть «веществом» в привычном смысле (протоны, нейтроны, электроны). - Это более глубокий уровень организации — субатомная материя, обладающая плотностью и массой, но отличная от наблюдаемого вещества. - По его оценке, отношение массы наблюдаемого вещества к общей массе материи до уровня эфира — порядка 1 : 10⁹, а не проценты, о которых говорит Мухин. 4. Бритва Оккама и «расплод сущностей» - Лынец указывает: исторически эфир присутствовал в физике всегда (Максвелл, Лоренц и др.). - Когда эфир убрали, пришлось ввести десятки и сотни новых сущностей: квантовые поля, виртуальные частицы, тёмная материя, тёмная энергия, флуктуации вакуума и т. д. - Поэтому аргумент «эфир — это лишняя сущность» оборачивается бумерангом: отказ от одной сущности породил их лавину. С точки зрения Оккама, картина с эфиром может быть даже проще. 5. Современная физика тоже фактически признаёт «непустоту» вакуума - Квантовая механика вводит виртуальные частицы, квантовые флуктуации, энергию вакуума — всё это означает, что «пустое пространство» обладает физическими свойствами. - Лынец трактует это как косвенное признание того, что пространство чем‑то заполнено — по сути, близко к эфиро‑подобной идее, лишь под другим названием. 6. Исторический поворот: отказ от эфира и победа абстракции - В начале XX века Эйнштейн предложил отказаться от эфира. Это было, по Лынцу, не результат строгого опровержения, а во многом административное и методологическое решение. - Парадоксально, но отказ от требования «понимать механизм» дал бурный рост технологиям: учёным фактически сказали, что достаточно рабочей формулы, а не механического объяснения. - Это привело к успехам, но ценой утраты понятности: физика стала абстрактной, всё меньше людей понимают, «что на самом деле происходит». 7. Туннельный эффект: квантовая вероятность vs механика эфира - Лынец приводит образное объяснение: шарик катится к горке, его энергии заведомо не хватает, но иногда он чудесным образом переходит через вершину. - В квантовой механике это описывают вероятностью: «с некоторым шансом пройдёт». - В эфиродинамике предлагается механическое объяснение: пространство заполнено эфиром, там есть постоянные колебания (условный «ветер»). Иногда они добавляют энергию частице и помогают преодолеть барьер. - В среднем результаты совпадают с формулами квантовой механики, но за ними стоит наглядная механическая картина. 8. Кризис фундаментальных открытий - Лынец утверждает, что примерно с 1950‑х годов фундаментальных технологических прорывов, основанных на новой физике, не было. - Многие современные вещи — компьютеры, микрочипы, автоматическая коробка передач — либо корнями уходят в более ранние разработки, либо это развитие уже открытых принципов. - Новые «объяснения» вроде куперовских пар в сверхпроводимости он называет «открытиями на бумаге»: математически красиво, но технологически мало что рождается. 9. GPS и теория относительности - Популярный аргумент: «GPS доказывает корректность теории относительности, значит, эфира нет». - Лынец возражает: - в основе вычислений лежат преобразования Лоренца, но сам Лоренц их получил на базе модели неподвижного эфира; - аналогичные преобразования появляются в аэродинамике и гидродинамике, как следствия уравнений течения среды; - инженерные расчёты показывают, что релятивистские поправки в GPS — порядка миллиметров и несущественны. - Следовательно, наличие работающих систем навигации не доказывает, что эфир невозможен. 10. Связь уравнений Максвелла и уравнений Навье–Стокса - Ключевое утверждение Лынца: уравнения Максвелла (основа электродинамики) можно строго свести к уравнениям Навье–Стокса (течения жидкости) в упрощённом случае. - Это делается без новых постулатов, без идеи «превращения материи в энергию» и без истинно случайных процессов. - Тогда электромагнитные явления оказываются частным случаем течения особой «жидкости» — эфира. - Из такой модели, по его словам, удаётся вывести: фотоны, поляризацию, структуру ядер, нуклонов и многое из того, что формально описывается квантовой механикой и квантовой теорией поля. 11. Критика языка и философии современной физики - Пространство-время в теории относительности описывается как нечто абстрактное, слабо поддающееся воображению. - В квантовой механике прямо декларируется: под «полями» и «состояниями» нет механизма, это просто математический формализм; объяснять «как оно устроено физически» необязательно. - Лынец приводит показательный эпизод: лектор в университете, объясняя нелокальные эффекты через образ «мексиканской шляпы», просит студентов просто принять это как данность и не пытаться понимать. - Аналогичный пример — со спином: он определяется как «как вращающийся шарик, только не шарик и не вращается». То есть язык сам признаёт свою абсурдность, но продолжает функционировать. 12. Эфиродинамика vs теория относительности: разные уровни понятности - Теория относительности внутри собственной аксиоматики работает и внутренне непротиворечива, но опирается на постулированные уравнения и абстрактные сущности. - Эфиродинамика строит картину мира на базе интуитивно понятных величин: пространство как область взаимодействия, время как длительность, материя как то, что сопротивляется. - В эфирной модели можно вообразить процессы, предсказать эксперимент, представить себе механизм. - В релятивистской — остаются уравнения и предсказания, но без образа «как это реально происходит».

Подробный вывод

В этом видео поднимается не только технический вопрос о том, «есть эфир или нет». В сущности обсуждается более глубокий разлом в современной науке: между пониманием и расчётом, между картиной мира и инструментом для предсказания. Лынец сознательно идёт против мейнстрима, но делает это не в духе «всё учёные врут», а в духе пересмотра методологических оснований: 1. Наука как отказ от механизма В начале XX века физика столкнулась с феноменами, которые плохо укладывались в классическую механику. Вместо того чтобы искать более глубокий механический уровень, было принято другое решение: - отказаться от эфира; - признать математическую модель самодостаточной; - объявить механизм «необязательным» или даже «некорректным» вопросом. Отсюда родилась квантовая механика и теория относительности в том виде, в каком их преподают: как мощный набор формул, к которым нельзя «прикручивать» слишком наивные образы. Парадокс: такой отказ от «объяснимости» дал технологический взрыв — просто потому, что перестали тормозить инженеров требованием философской ясности. Но вместе с этим физика стала похожа на религиозную систему со своими догмами: есть постулаты, которые «просто принимаются». 2. Эфир как попытка вернуть предметность Эфиродинамика, в версии Лынца, — это не ностальгия по старым мифам, а попытка вернуть физике онтологический смысл: сказать, из чего мир сделан и как он работает, а не только как его считать. В этой логике: - пространство — не пустая геометрия, а среда (эфир) с плотностью, упругостью, течениями; - поля, фотоны, квантовые состояния — не абстракции, а разные режимы движения этой среды; - «квантовая случайность» в туннельном эффекте — просто статистический результат взаимодействия частицы с колебаниями эфира; - уравнения Максвелла — не чудесный математический постулат, а частный случай уравнений жидкости. Такая картина возвращает интуитивную связность: квантовая механика перестаёт быть «магией вероятности», а становится сложной гидродинамикой невидимой среды. 3. Вопрос о простоте и правдоподобии Здесь возникает философский узел. С одной стороны, современный консенсус утверждает: – Вселенная на 96% состоит из тёмной материи и тёмной энергии, которые мы не можем непосредственно наблюдать, но выводим из уравнений. С другой стороны, эфиродинамика говорит: – Пусть у нас будет одна базовая субстанция (эфир) с понятными свойствами, из которой выводятся и поля, и частицы, и взаимодействия. Что проще? Если мерить «простоту» по числу вводимых сущностей, эфирная картина выглядит даже экономнее. Но современная наука измеряет простоту не только количеством сущностей, но и степенью соответствия эксперименту в рамках принятой математики. А вот математика у консенсуса уже колоссальна и по‑своему замкнута: она объясняет сама себя. И выходит тонкий момент: - истина в такой системе перестаёт быть «тем, как мир устроен на самом деле», и всё больше становится «тем, что хорошо считается и даёт предсказания». - эфиродинамика, напротив, пытается вернуть истине предметный характер: не только считать, но и понимать. 4. Кризис фундаментальных открытий как симптом Утверждение, что после 1950‑х фундаментальных открытий не было, звучит провокационно и в строгом смысле спорно: можно возразить примерами из физики конденсированного состояния, лазерной техники, информационной теории и т. д. Но по сути Лынец указывает на другую вещь: - новые математические концепции плодятся, - Нобелевские премии даются за тонкие эффекты, - а чувство «нового принципа устройства мира», как это было с Ньютона или Максвеллом, практически исчезло. В этом ощущении многие и за пределами эфиродинамики: наука всё более специализируется, но всё меньше отвечает на детский вопрос «как это по‑настоящему устроено?». 5. Язык, который перестал объяснять Примеры вроде спина, который «как вращающийся шарик, только не шарик и не вращается», показывают, что на уровне повседневного языка физика зашла в зону, где слова перестали иметь референт в опыте. Это похоже на богословие в поздней схоластике: категории есть, логика выстроена, но «о чём это в реальности?» — понять всё труднее. Лынец видит в этом симптом: - либо мы признаём, что занимаемся чистой математикой, - либо ищем такую модель, в которой формулы будут иметь телесный, механический смысл — и эфир здесь выступает кандидатом на такую «телесность». 6. Проблема объективной и субъективной ясности На уровне предсказаний теория относительности и квантовая механика «работают». На уровне человеческого понимания они часто перестают быть прозрачными. Эфиродинамика предлагает цену за ясность: принять гипотезу невидимой среды, которая упорядочивает картину мира. Можно возразить: - «Но эфир не наблюдается напрямую». Ответ Лынца был бы таким: - «Не наблюдается напрямую и тёмная материя, и квантовые поля, и кривизна пространства-времени. Мы всё равно имеем дело с моделями. Вопрос только в том, какую модель мы выбираем — образную и механическую или абстрактно-постулативную».
По сути, эта беседа поднимает не один, а два параллельных вопроса: 1. Физический — можно ли действительно свести электродинамику и квантовые эффекты к механике эфира и получить при этом не худшее, а иногда и более глубокое объяснение? 2. Философский — что для нас важнее в науке: точность формул или понятность картины мира? Готовы ли мы признать, что рабочая модель ещё не гарантирует, что мы понимаем, а не просто предсказываем? И здесь уже неизбежен личный выбор: тебе важнее иметь инструмент, который даёт правильные числа, или иметь образ мира, который можно вообразить, прожить и встроить в человеческий опыт как осмысленную реальность?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZPE8IdF4pe0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Свободная энергия - немного истории...
150 лет великого заблуждения или почему радиотехника — наука тёмная!
Ещё одно «наследие предков». Часть IV. Политический детектив к 70-летию создания атомной бомбы
Владимир Меньшов: революция — наше национальное достояние, 70 лет мы были маяком для трёх четвертей человечества
Утраченный ключ. Часть 3
Свободная энергия или почему рабам она не доступна
Место частицы эфира в периодической системе
Определение электрического тока как спиралеобразного движения эфира

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru