Почему физика буксует на месте с 1950-х годов и почему необходимо возвращать концепцию эфира? Является ли эфир веществом или это субатомная материя? Как доказать, что частицы — это тороидальные вихри, а гравитация — не искривление пространства? Дмитрий Лосинец объясняет, как эфиродинамика решает загадки темной материи и расширения Земли. Сможем ли мы преодолеть скорость света и брать энергию из вакуума? Узнайте, почему механика Ньютона — ключ к межзвездным перелетам. В этом выпуске вашему вниманию предлагается диалог Дмитрия Перетолчина с Дмитрием Лосенцом, автором книги по эфиродинамике, в которой предлагается принципиально иной взгляд на «пустоту», утверждая, что вакуум не является пустым, а заполнен эфиром — газоподобной субстанцией, обладающей колоссальной плотностью энергии.

