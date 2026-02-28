Бесконечная энергия из эфира возможна! Почему уже 70 лет физика буксует на месте?
Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на нашем сайте: https://nday.club/v/l8tde5-yt2
Почему физика буксует на месте с 1950-х годов и почему необходимо возвращать концепцию эфира? Является ли эфир веществом или это субатомная материя? Как доказать, что частицы — это тороидальные вихри, а гравитация — не искривление пространства? Дмитрий Лосинец объясняет, как эфиродинамика решает загадки темной материи и расширения Земли. Сможем ли мы преодолеть скорость света и брать энергию из вакуума? Узнайте, почему механика Ньютона — ключ к межзвездным перелетам. В этом выпуске вашему вниманию предлагается диалог Дмитрия Перетолчина с Дмитрием Лосенцом, автором книги по эфиродинамике, в которой предлагается принципиально иной взгляд на «пустоту», утверждая, что вакуум не является пустым, а заполнен эфиром — газоподобной субстанцией, обладающей колоссальной плотностью энергии.
Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/?r=yt2
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Повод беседы и роль книги - Разговор строится вокруг книги Дмитрия Лынца «Эфиродинамика» и попытки по‑новому осмыслить физику, опираясь на классическую механику Ньютона и идею эфира. - В качестве отправной точки приводится цитата Юрия Мухина о том, что если эфир — вещество, то он обязан иметь массу, и что официальная картина «тёмной материи/энергии» выглядит как словесная подмена понимания. 2. Критика современной космологии и «тёмных» сущностей - Официальная модель Вселенной: около 4% — обычное вещество, остальное приписывается тёмной материи и тёмной энергии. - Лынец подчёркивает: эти цифры — элемент действующего научного консенсуса, спорить с ними в его рамках сложно, но сами сущности — результат теоретических допущений. - Он утверждает, что если вернуться к эфирной картине, необходимость во множестве дополнительных сущностей резко уменьшается. 3. Эфир: не вещество, а субатомная материя - Эфир, по Лынцу, не следует называть «веществом» в привычном смысле (протоны, нейтроны, электроны). - Это более глубокий уровень организации — субатомная материя, обладающая плотностью и массой, но отличная от наблюдаемого вещества. - По его оценке, отношение массы наблюдаемого вещества к общей массе материи до уровня эфира — порядка 1 : 10⁹, а не проценты, о которых говорит Мухин. 4. Бритва Оккама и «расплод сущностей» - Лынец указывает: исторически эфир присутствовал в физике всегда (Максвелл, Лоренц и др.). - Когда эфир убрали, пришлось ввести десятки и сотни новых сущностей: квантовые поля, виртуальные частицы, тёмная материя, тёмная энергия, флуктуации вакуума и т. д. - Поэтому аргумент «эфир — это лишняя сущность» оборачивается бумерангом: отказ от одной сущности породил их лавину. С точки зрения Оккама, картина с эфиром может быть даже проще. 5. Современная физика тоже фактически признаёт «непустоту» вакуума - Квантовая механика вводит виртуальные частицы, квантовые флуктуации, энергию вакуума — всё это означает, что «пустое пространство» обладает физическими свойствами. - Лынец трактует это как косвенное признание того, что пространство чем‑то заполнено — по сути, близко к эфиро‑подобной идее, лишь под другим названием. 6. Исторический поворот: отказ от эфира и победа абстракции - В начале XX века Эйнштейн предложил отказаться от эфира. Это было, по Лынцу, не результат строгого опровержения, а во многом административное и методологическое решение. - Парадоксально, но отказ от требования «понимать механизм» дал бурный рост технологиям: учёным фактически сказали, что достаточно рабочей формулы, а не механического объяснения. - Это привело к успехам, но ценой утраты понятности: физика стала абстрактной, всё меньше людей понимают, «что на самом деле происходит». 7. Туннельный эффект: квантовая вероятность vs механика эфира - Лынец приводит образное объяснение: шарик катится к горке, его энергии заведомо не хватает, но иногда он чудесным образом переходит через вершину. - В квантовой механике это описывают вероятностью: «с некоторым шансом пройдёт». - В эфиродинамике предлагается механическое объяснение: пространство заполнено эфиром, там есть постоянные колебания (условный «ветер»). Иногда они добавляют энергию частице и помогают преодолеть барьер. - В среднем результаты совпадают с формулами квантовой механики, но за ними стоит наглядная механическая картина. 8. Кризис фундаментальных открытий - Лынец утверждает, что примерно с 1950‑х годов фундаментальных технологических прорывов, основанных на новой физике, не было. - Многие современные вещи — компьютеры, микрочипы, автоматическая коробка передач — либо корнями уходят в более ранние разработки, либо это развитие уже открытых принципов. - Новые «объяснения» вроде куперовских пар в сверхпроводимости он называет «открытиями на бумаге»: математически красиво, но технологически мало что рождается. 9. GPS и теория относительности - Популярный аргумент: «GPS доказывает корректность теории относительности, значит, эфира нет». - Лынец возражает: - в основе вычислений лежат преобразования Лоренца, но сам Лоренц их получил на базе модели неподвижного эфира; - аналогичные преобразования появляются в аэродинамике и гидродинамике, как следствия уравнений течения среды; - инженерные расчёты показывают, что релятивистские поправки в GPS — порядка миллиметров и несущественны. - Следовательно, наличие работающих систем навигации не доказывает, что эфир невозможен. 10. Связь уравнений Максвелла и уравнений Навье–Стокса - Ключевое утверждение Лынца: уравнения Максвелла (основа электродинамики) можно строго свести к уравнениям Навье–Стокса (течения жидкости) в упрощённом случае. - Это делается без новых постулатов, без идеи «превращения материи в энергию» и без истинно случайных процессов. - Тогда электромагнитные явления оказываются частным случаем течения особой «жидкости» — эфира. - Из такой модели, по его словам, удаётся вывести: фотоны, поляризацию, структуру ядер, нуклонов и многое из того, что формально описывается квантовой механикой и квантовой теорией поля. 11. Критика языка и философии современной физики - Пространство-время в теории относительности описывается как нечто абстрактное, слабо поддающееся воображению. - В квантовой механике прямо декларируется: под «полями» и «состояниями» нет механизма, это просто математический формализм; объяснять «как оно устроено физически» необязательно. - Лынец приводит показательный эпизод: лектор в университете, объясняя нелокальные эффекты через образ «мексиканской шляпы», просит студентов просто принять это как данность и не пытаться понимать. - Аналогичный пример — со спином: он определяется как «как вращающийся шарик, только не шарик и не вращается». То есть язык сам признаёт свою абсурдность, но продолжает функционировать. 12. Эфиродинамика vs теория относительности: разные уровни понятности - Теория относительности внутри собственной аксиоматики работает и внутренне непротиворечива, но опирается на постулированные уравнения и абстрактные сущности. - Эфиродинамика строит картину мира на базе интуитивно понятных величин: пространство как область взаимодействия, время как длительность, материя как то, что сопротивляется. - В эфирной модели можно вообразить процессы, предсказать эксперимент, представить себе механизм. - В релятивистской — остаются уравнения и предсказания, но без образа «как это реально происходит».
Подробный выводВ этом видео поднимается не только технический вопрос о том, «есть эфир или нет». В сущности обсуждается более глубокий разлом в современной науке: между пониманием и расчётом, между картиной мира и инструментом для предсказания. Лынец сознательно идёт против мейнстрима, но делает это не в духе «всё учёные врут», а в духе пересмотра методологических оснований: 1. Наука как отказ от механизма В начале XX века физика столкнулась с феноменами, которые плохо укладывались в классическую механику. Вместо того чтобы искать более глубокий механический уровень, было принято другое решение: - отказаться от эфира; - признать математическую модель самодостаточной; - объявить механизм «необязательным» или даже «некорректным» вопросом. Отсюда родилась квантовая механика и теория относительности в том виде, в каком их преподают: как мощный набор формул, к которым нельзя «прикручивать» слишком наивные образы. Парадокс: такой отказ от «объяснимости» дал технологический взрыв — просто потому, что перестали тормозить инженеров требованием философской ясности. Но вместе с этим физика стала похожа на религиозную систему со своими догмами: есть постулаты, которые «просто принимаются». 2. Эфир как попытка вернуть предметность Эфиродинамика, в версии Лынца, — это не ностальгия по старым мифам, а попытка вернуть физике онтологический смысл: сказать, из чего мир сделан и как он работает, а не только как его считать. В этой логике: - пространство — не пустая геометрия, а среда (эфир) с плотностью, упругостью, течениями; - поля, фотоны, квантовые состояния — не абстракции, а разные режимы движения этой среды; - «квантовая случайность» в туннельном эффекте — просто статистический результат взаимодействия частицы с колебаниями эфира; - уравнения Максвелла — не чудесный математический постулат, а частный случай уравнений жидкости. Такая картина возвращает интуитивную связность: квантовая механика перестаёт быть «магией вероятности», а становится сложной гидродинамикой невидимой среды. 3. Вопрос о простоте и правдоподобии Здесь возникает философский узел. С одной стороны, современный консенсус утверждает: – Вселенная на 96% состоит из тёмной материи и тёмной энергии, которые мы не можем непосредственно наблюдать, но выводим из уравнений. С другой стороны, эфиродинамика говорит: – Пусть у нас будет одна базовая субстанция (эфир) с понятными свойствами, из которой выводятся и поля, и частицы, и взаимодействия. Что проще? Если мерить «простоту» по числу вводимых сущностей, эфирная картина выглядит даже экономнее. Но современная наука измеряет простоту не только количеством сущностей, но и степенью соответствия эксперименту в рамках принятой математики. А вот математика у консенсуса уже колоссальна и по‑своему замкнута: она объясняет сама себя. И выходит тонкий момент: - истина в такой системе перестаёт быть «тем, как мир устроен на самом деле», и всё больше становится «тем, что хорошо считается и даёт предсказания». - эфиродинамика, напротив, пытается вернуть истине предметный характер: не только считать, но и понимать. 4. Кризис фундаментальных открытий как симптом Утверждение, что после 1950‑х фундаментальных открытий не было, звучит провокационно и в строгом смысле спорно: можно возразить примерами из физики конденсированного состояния, лазерной техники, информационной теории и т. д. Но по сути Лынец указывает на другую вещь: - новые математические концепции плодятся, - Нобелевские премии даются за тонкие эффекты, - а чувство «нового принципа устройства мира», как это было с Ньютона или Максвеллом, практически исчезло. В этом ощущении многие и за пределами эфиродинамики: наука всё более специализируется, но всё меньше отвечает на детский вопрос «как это по‑настоящему устроено?». 5. Язык, который перестал объяснять Примеры вроде спина, который «как вращающийся шарик, только не шарик и не вращается», показывают, что на уровне повседневного языка физика зашла в зону, где слова перестали иметь референт в опыте. Это похоже на богословие в поздней схоластике: категории есть, логика выстроена, но «о чём это в реальности?» — понять всё труднее. Лынец видит в этом симптом: - либо мы признаём, что занимаемся чистой математикой, - либо ищем такую модель, в которой формулы будут иметь телесный, механический смысл — и эфир здесь выступает кандидатом на такую «телесность». 6. Проблема объективной и субъективной ясности На уровне предсказаний теория относительности и квантовая механика «работают». На уровне человеческого понимания они часто перестают быть прозрачными. Эфиродинамика предлагает цену за ясность: принять гипотезу невидимой среды, которая упорядочивает картину мира. Можно возразить: - «Но эфир не наблюдается напрямую». Ответ Лынца был бы таким: - «Не наблюдается напрямую и тёмная материя, и квантовые поля, и кривизна пространства-времени. Мы всё равно имеем дело с моделями. Вопрос только в том, какую модель мы выбираем — образную и механическую или абстрактно-постулативную».
По сути, эта беседа поднимает не один, а два параллельных вопроса: 1. Физический — можно ли действительно свести электродинамику и квантовые эффекты к механике эфира и получить при этом не худшее, а иногда и более глубокое объяснение? 2. Философский — что для нас важнее в науке: точность формул или понятность картины мира? Готовы ли мы признать, что рабочая модель ещё не гарантирует, что мы понимаем, а не просто предсказываем? И здесь уже неизбежен личный выбор: тебе важнее иметь инструмент, который даёт правильные числа, или иметь образ мира, который можно вообразить, прожить и встроить в человеческий опыт как осмысленную реальность?