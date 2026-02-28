Главная » Видео, История

Александр II против Хрущева: две «оттепели» / Егор Яковлев

Как поражение в Крымской войне стало толчком к Великим реформам Александра II? Почему Александр Пушкин поддерживал российского императора, несмотря на дружбу с декабристами? Какую роль сыграли усилия Горчакова и Орлова в смягчении последствий Парижского мира? Была ли «оттепель» исторически неизбежной? В чем заключалась стратегическая ошибка Хрущева на ХХ съезде и как его доклад повлиял на внутреннюю и внешнюю политику СССР? По какой причине рассказ «Судьба человека» стал горячо любим читателями?

Об этом и не только в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Две «оттепели» и две даты - 1856 год — Парижский мир, завершение Крымской войны, поражение России, утрата части суверенитета (запрет военного флота на Черном море). - Под влиянием поражения Александр II приходит к пониманию необходимости реформ — старт «великих реформ» и отмены крепостного права. - 1956 год — XX съезд КПСС, секретный доклад Хрущева о «культе личности Сталина» и начале десталинизации. - Эти два процесса нередко объединяют под понятием «оттепель», но их природа и глубина принципиально различны.
2. Александр II и «культ» Николая I - Александр II не развенчивал своего отца и официально сохранял его культ: - соблюдение законной преемственности престола; - памятник Николаю I у Исаакиевского собора; - официальный почёт, мемориальная политика. - Но репутация Николая I в обществе сильно просела в 1850-е: - поражение в Крымской войне показало провал его политики; - общество «снизу» переосмыслило его фигуру; - Тютчев, недавно восхищавшийся Николаем, написал уничтожающую эпиграмму: «Ты не Богу ты служил и не России…». - То есть «развенчание культа» произошло не указом, а общественным настроением, вызванным реальным крахом курса.
3. Николай I: шанс реформировать Россию и его провал - Николай пришёл к власти, подавив восстание декабристов. Парадокс: именно это дало ему 30 лет форы, в течение которых он мог провести реформы. - Он декларировал намерения реформировать страну: - поддерживал Пушкина, пытался сделать его «своим» — лидером общественного мнения при дворе; - намекал на продолжение реформ, задуманных Александром I. - Пушкин верил, что крепостное право будет отменено «мановением царя», без крови, и видел в Николае шанс мирной трансформации. - Но вместо глубоких реформ Николай: - ограничился полумерами; - так и не решился на отмену крепостного права и серьёзную модернизацию. - Итог: военное и технологическое отставание, продемонстрированное Крымской войной. Поражение — расплата за промедление с реформами.
4. Крымская война и международная изоляция - Против России выступили Англия, Франция, Сардинское королевство и Турция, Австрия заняла «враждебно-нейтральную» позицию. - Россия рассчитывала на союз с Австрией, которой помогла подавить Венгерскую революцию 1848 года, но: - Австрия фактически «предала» ожидания, сохранив холодную дистанцию; - Николай воспринимал это болезненно, война сопровождалась его личной драмой. - Парижский мир: - территориальных потерь почти нет, но есть ключевая уступка — запрет иметь военный флот на Черном море; - символическое и психологическое поражение: империя-победительница Наполеона вдруг терпит поражение у себя дома. - Дипломат Алексей Орлов умело сыграл на противоречиях между Англией и Францией, смягчив условия мира. - Новый министр иностранных дел Горчаков сформулировал линию: «Россия сосредоточивается» — фокус на внутренних реформах как условии для будущего внешнеполитического усиления.
5. Реформы Александра II: глубина и неоднозначность - Реформы Александра II — это не просто «смягчение режима», а перелом социальной формации: - отмена крепостного права (1861) — запуск развития капитализма и социальной мобильности; - судебная реформа — переход к гласному, состязательному суду с присяжными; - военная, земская, городская реформы и др. - Судебная реформа: - породила феномен «звёздной адвокатуры» (Плевако, Спасович, Урусов, Стасов); - Тютчев видел в новом суде «зародыш будущей великой России»; - Достоевский, напротив, указывал на манипулятивную сторону адвокатской риторики, критиковал её в «Братьях Карамазовых» (глава «Прелюбодей мысли»). - Общество реформы восприняло неоднозначно: - с одной стороны, снятие оков крепостничества и правовой рывок вперёд; - с другой стороны, побочный эффект — рост революционного движения, народничество, террор, убийство самого Александра II. - Александр III позже считал, что отец «перереформировал» Россию, создавая взрывоопасную социальную динамику.
6. Параллель: возвращение «политических» — декабристы и реабилитированные - При Александре II: - начинается возвращение декабристов и петрашевцев из ссылки; - они входят в общественное сознание как мученики, как те, кто хотел спасти Россию от будущих поражений; - формируется культ декабристов. - При Хрущеве: - начинается реабилитация части жертв репрессий 1930–40-х годов; - многие воспринимаются как люди, несправедливо пострадавшие за убеждения. - Общий мотив — возвращение политических заключённых как моральных авторитетов и символов «несправедливости прежней эпохи».
7. Сталинская эпоха: тотальная мобилизация и её пределы - Вся зрелая эпоха Сталина проходит под знаком: - подготовки к войне; - самой войны (Великая Отечественная); - послевоенного восстановления. - Это эпоха тотальной мобилизации общества: - колоссальные усилия и жертвы ради выживания государства; - без этого контекста Сталина и его методы понять невозможно. - Но общество не может бесконечно жить в режиме чрезвычайного положения: напряжение должно быть снято, отсюда историческая неизбежность «оттепели» после 1953 года.
8. Массовые репрессии и травмы общества - 1937–38 годы — массовые операции НКВД: - репрессии против партийных кадров и военных; - «кулацкая» и другие операции, в которых под раздачу попадали не только реальные «враги», но и обычные крестьяне — для выполнения «плана». - Отсутствие нормального контроля прокуратуры и партийных органов, ускоренное следствие, «тройки» — правосудие подменяется репрессивным конвейером. - Историческая картина этих лет до сих пор не полностью проработана: - мало фундаментальных исследований, связанных с ролью Ежова, степенью осведомлённости Сталина именно о массовых операциях и т.д. - Позднее: - арест Ежова, постепенная замена кадров НКВД, приход Берии — свидетельство того, что центр осознал: система вышла за заданные рамки. - Помимо репрессий 30-х, есть ещё один мощный травматический слой: - отношение к военнопленным и нацистским пособникам; - желание общества жестоко наказать всех, кто хоть как-то сотрудничал с врагом, вне зависимости от мотивации и реальной степени вины.
9. Пособники, военнопленные и моральная слепота послевоенных лет - Послевоенный суд над пособниками очень часто выносил одинаково жёсткие приговоры: - садист-каратель и человек, формально занимавший незначительный пост для выживания, могли получать схожие квалификации и сроки. - Общество было настроено крайне жёстко: память о погибших, разрушениях и предательствах не давала пространства для нюансов. - Пример с делом бургомистра оккупированного Пушкина (Золотухина): - он представлял свою службу немцам как «патриотический долг», якобы ради спасения жителей; - дополнительное расследование не подтвердило его «подвигов» — реабилитации не последовало; - типичный пример попытки, на волне оттепели, представить себя невинно пострадавшим. - Рассказ Шолохова «Судьба человека» стал прорывом: - впервые в официальной литературе показан фронтовик-военнопленный как патриот, а не изменник; - тысячи писем благодарности в адрес Шолохова — запрос общества на более сложное, человечное понимание войны и плена. - И параллель в литературе: - как Достоевский открыл тему каторги в «Записках из мёртвого дома», так Шолохов и (по-своему) Солженицын открывали темы плена и лагерей для советского читателя.
10. XX съезд КПСС и десталинизация Хрущёва - Оттепель была объективно неизбежна: мобилизационная логика военного периода себя исчерпала, международное положение СССР укрепилось. - Но ключевой вопрос — как её проводить: - Маленков уже начинал либерализацию до Хрущёва; - Хрущёв выбрал путь персонализации всех бед в фигуре Сталина. - Содержание секретного доклада: - Сталин изображён как некомпетентный военный руководитель («водил войска по глобусу»); - на него повешены практически все издержки эпохи, в том числе те, что были диктованы самой логикой войны и выживания. - По мысли Яковлева, это: - не государственное, а эмоциональное, местническое действие; - личная месть Хрущёва бывшему руководителю; - во многом искажение реальной роли Сталина как верховного главнокомандующего. - Последствия: - удар по символу Победы и по коллективной идентичности народа, для которой Сталин неотделим от 1945 года; - ухудшение международного положения СССР: конфликт с Китаем, Албанией и раскол социалистического лагеря; - заложенные мины под устойчивость самой системы — подорван авторитет «основателя» послевоенного порядка.
11. Параллель и различия двух «оттепелей» Общее: - В обоих случаях оттепель следует за периодом жесткой мобилизации: - у Николая I — мобилизация в рамках легитимистской, антиреволюционной политики и милитаризации; - при Сталине — мобилизация перед лицом реальной угрозы уничтожения в войне. - В обоих случаях возникает запрос: - на осмысление травм; - на смягчение внутреннего режима; - на возвращение политических и «неудобных» фигур (декабристы, реабилитированные, военнопленные). Различия по сути: 1. Глубина реформ - Александр II совершает структурный сдвиг: отмена крепостного права, запуск капитализма, новая правосудная система. Это революция сверху. - Хрущёвская оттепель — в основном идеологическая и политическая разгерметизация без смены социально-экономической системы. 2. Отношение к предшественнику - При Александре II: - отец официально остаётся почитаемым; - критика Николая I — это стихийное общественное переосмысление, а не организованная кампания. - При Хрущёве: - предшественник объявляется почти источником всех зол; - развенчание идёт сверху, в форме партийно-идеологической акции. 3. Государственное мышление vs. эмоциональность - Александр II и Горчаков: - стратегия «Россия сосредоточивается», чёткая связка внутренних реформ с будущим внешнеполитическим усилением; - дипломатический реванш — последующая отмена унизительных статей Парижского мира. - Хрущёв: - политический курс во многом реактивный и импульсивный; - доклад на XX съезде больше похож на эмоциональное «разоблачение», чем на продуманную программу национального примирения и модернизации. 4. Обращение с прошлым и травмой - Александр II: - фактически признаёт ошибочность курса Николая через реформы, но не через очернение его личности; - позволяет обществу переработать травму поражения, не ломая символические основания монархии. - Хрущёв: - выносит приговор эпохе через фигуру Сталина, часто с искажениями; - травму не исцеляет, а во многом расщепляет: часть общества чувствует облегчение, другая — потерю опоры, на которой стояла Победа.

Подробный вывод

Если собрать всё сказанное в один смысловой узел, то получится такая картина. И в середине XIX века, и в середине XX века Россия (и как империя, и как СССР) подходила к точке, где прошлый режим мобилизации исчерпал себя. Внешняя угроза либо проявила свою разрушительную силу (Крымская война), либо была успешно отбита (Вторая мировая). После этого становилось очевидно: продолжать жить в старой логике нельзя — общество вымотано, государство отстаёт или рискует начать отставать. Александр II усматривает в поражении сигнал к реформам. Он не обнуляет отца, не разрушает монархическую легитимность, но фактически признаёт несостоятельность николаевской модели: если не изменить социальную и экономическую базу, следующая война может стать фатальной. Отсюда — отмена крепостного права, судебная революция, изменение устройства армии и местного управления. Парадоксально, но монарх действует почти как радикальный реформатор, совершая «революцию сверху», чтобы предупредить катастрофу «снизу». Он не снимает икону Николая со стены, но меняет фундамент строя, который тот пытался законсервировать. Хрущёв, напротив, приходит не после поражения, а после исторической победы. Но победа, достигнутая ценой тотальной мобилизации, тоже становится источником внутреннего кризиса: общество больше не может жить в режиме военного лагеря. Оттепель здесь тоже исторически неизбежна — вопрос лишь в её стиле. И вот в этом стиле и проявляется разница. Александр II меняет структуру, аккуратно обходясь с символами. Хрущёв меняет в первую очередь символы, почти не меняя структуру. Вместо того чтобы признать сложность сталинской эпохи — сочетание чудовищной жесткости, объективной логики выживания, модернизации и Победы, — он сводит её к фигуре «плохого отца», который «руководил по глобусу» и один несёт ответственность за всё зло. Это психологически понятно (и для части общества освобождающе), но политически разрушительно. Символ, к которому привязана Победа и восстановление страны, вдруг объявляют почти карикатурой. Для немалой части народа это — не исцеление травмы, а новая травма: как жить, если твоя великая победа оказалась приписана «извергу и ничтожеству»? В этом смысле, по мысли Яковлева, Хрущёв не провёл честного и тонкого разговора с прошлым, а скорее устроил политический сеанс психотерапии с элементами личной мести. Вместо сложной правды — удобная односторонняя схема. Внутри страны она разрывает связь поколений, на международной арене приводит к расколу социалистического лагеря, а в долгосрочной перспективе подрывает устойчивость самих оснований системы, которая держалась и на мифе о Победе, и на образе сильного государства. Александр II, при всех своих противоречиях и трагическом конце, демонстрирует больше стратегической выдержки: он понимает, что нельзя просто разрушить прошлое, не предложив нового, убедительного образа будущего. Поэтому его оттепель — не только освобождение, но и построение: новые институты, новые правила игры, новый тип общества. Хрущёвская оттепель, напротив, в большей мере освобождает и разгерметизирует, чем строит. Пространства свободы становится больше, но ясного, убедительного образа того, во что должна вырасти постсталинская система, так и не формируется. В итоге либерализация превращается не в «переход», а в затянувшийся внутренний спор с собственным прошлым. И, может быть, главный философский нерв этой параллели в том, что обе оттепели — ответ на одну и ту же задачу: как выйти из режима исторического чрезвычайного положения, не разрушив при этом саму ткань общества и государства? Александр II, с его «Россия сосредоточивается», пытался сделать это через внутреннюю перестройку, сохраняя уважение к предшественнику и меняя при этом саму конструкцию страны. Хрущёв попытался выйти через радикальное переосмысление символов и лидера, не затрагивая глубоко социально-экономические основы. И здесь возникает вопрос, который, по сути, обращён и к нашему времени: Можно ли действительно обновить общество, ограничившись сменой кумиров и разоблачением прежних вождей, или подлинное обновление всегда требует болезненной работы с реальными структурами — экономикой, институтами, привычками сознания?
