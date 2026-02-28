Александр II против Хрущева: две «оттепели» / Егор Яковлев
Как поражение в Крымской войне стало толчком к Великим реформам Александра II? Почему Александр Пушкин поддерживал российского императора, несмотря на дружбу с декабристами? Какую роль сыграли усилия Горчакова и Орлова в смягчении последствий Парижского мира? Была ли «оттепель» исторически неизбежной? В чем заключалась стратегическая ошибка Хрущева на ХХ съезде и как его доклад повлиял на внутреннюю и внешнюю политику СССР? По какой причине рассказ «Судьба человека» стал горячо любим читателями?
Об этом и не только в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#АлександрII #Хрущев #XXсъезд
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Две «оттепели» и две даты - 1856 год — Парижский мир, завершение Крымской войны, поражение России, утрата части суверенитета (запрет военного флота на Черном море). - Под влиянием поражения Александр II приходит к пониманию необходимости реформ — старт «великих реформ» и отмены крепостного права. - 1956 год — XX съезд КПСС, секретный доклад Хрущева о «культе личности Сталина» и начале десталинизации. - Эти два процесса нередко объединяют под понятием «оттепель», но их природа и глубина принципиально различны.
2. Александр II и «культ» Николая I - Александр II не развенчивал своего отца и официально сохранял его культ: - соблюдение законной преемственности престола; - памятник Николаю I у Исаакиевского собора; - официальный почёт, мемориальная политика. - Но репутация Николая I в обществе сильно просела в 1850-е: - поражение в Крымской войне показало провал его политики; - общество «снизу» переосмыслило его фигуру; - Тютчев, недавно восхищавшийся Николаем, написал уничтожающую эпиграмму: «Ты не Богу ты служил и не России…». - То есть «развенчание культа» произошло не указом, а общественным настроением, вызванным реальным крахом курса.
3. Николай I: шанс реформировать Россию и его провал - Николай пришёл к власти, подавив восстание декабристов. Парадокс: именно это дало ему 30 лет форы, в течение которых он мог провести реформы. - Он декларировал намерения реформировать страну: - поддерживал Пушкина, пытался сделать его «своим» — лидером общественного мнения при дворе; - намекал на продолжение реформ, задуманных Александром I. - Пушкин верил, что крепостное право будет отменено «мановением царя», без крови, и видел в Николае шанс мирной трансформации. - Но вместо глубоких реформ Николай: - ограничился полумерами; - так и не решился на отмену крепостного права и серьёзную модернизацию. - Итог: военное и технологическое отставание, продемонстрированное Крымской войной. Поражение — расплата за промедление с реформами.
4. Крымская война и международная изоляция - Против России выступили Англия, Франция, Сардинское королевство и Турция, Австрия заняла «враждебно-нейтральную» позицию. - Россия рассчитывала на союз с Австрией, которой помогла подавить Венгерскую революцию 1848 года, но: - Австрия фактически «предала» ожидания, сохранив холодную дистанцию; - Николай воспринимал это болезненно, война сопровождалась его личной драмой. - Парижский мир: - территориальных потерь почти нет, но есть ключевая уступка — запрет иметь военный флот на Черном море; - символическое и психологическое поражение: империя-победительница Наполеона вдруг терпит поражение у себя дома. - Дипломат Алексей Орлов умело сыграл на противоречиях между Англией и Францией, смягчив условия мира. - Новый министр иностранных дел Горчаков сформулировал линию: «Россия сосредоточивается» — фокус на внутренних реформах как условии для будущего внешнеполитического усиления.
5. Реформы Александра II: глубина и неоднозначность - Реформы Александра II — это не просто «смягчение режима», а перелом социальной формации: - отмена крепостного права (1861) — запуск развития капитализма и социальной мобильности; - судебная реформа — переход к гласному, состязательному суду с присяжными; - военная, земская, городская реформы и др. - Судебная реформа: - породила феномен «звёздной адвокатуры» (Плевако, Спасович, Урусов, Стасов); - Тютчев видел в новом суде «зародыш будущей великой России»; - Достоевский, напротив, указывал на манипулятивную сторону адвокатской риторики, критиковал её в «Братьях Карамазовых» (глава «Прелюбодей мысли»). - Общество реформы восприняло неоднозначно: - с одной стороны, снятие оков крепостничества и правовой рывок вперёд; - с другой стороны, побочный эффект — рост революционного движения, народничество, террор, убийство самого Александра II. - Александр III позже считал, что отец «перереформировал» Россию, создавая взрывоопасную социальную динамику.
6. Параллель: возвращение «политических» — декабристы и реабилитированные - При Александре II: - начинается возвращение декабристов и петрашевцев из ссылки; - они входят в общественное сознание как мученики, как те, кто хотел спасти Россию от будущих поражений; - формируется культ декабристов. - При Хрущеве: - начинается реабилитация части жертв репрессий 1930–40-х годов; - многие воспринимаются как люди, несправедливо пострадавшие за убеждения. - Общий мотив — возвращение политических заключённых как моральных авторитетов и символов «несправедливости прежней эпохи».
7. Сталинская эпоха: тотальная мобилизация и её пределы - Вся зрелая эпоха Сталина проходит под знаком: - подготовки к войне; - самой войны (Великая Отечественная); - послевоенного восстановления. - Это эпоха тотальной мобилизации общества: - колоссальные усилия и жертвы ради выживания государства; - без этого контекста Сталина и его методы понять невозможно. - Но общество не может бесконечно жить в режиме чрезвычайного положения: напряжение должно быть снято, отсюда историческая неизбежность «оттепели» после 1953 года.
8. Массовые репрессии и травмы общества - 1937–38 годы — массовые операции НКВД: - репрессии против партийных кадров и военных; - «кулацкая» и другие операции, в которых под раздачу попадали не только реальные «враги», но и обычные крестьяне — для выполнения «плана». - Отсутствие нормального контроля прокуратуры и партийных органов, ускоренное следствие, «тройки» — правосудие подменяется репрессивным конвейером. - Историческая картина этих лет до сих пор не полностью проработана: - мало фундаментальных исследований, связанных с ролью Ежова, степенью осведомлённости Сталина именно о массовых операциях и т.д. - Позднее: - арест Ежова, постепенная замена кадров НКВД, приход Берии — свидетельство того, что центр осознал: система вышла за заданные рамки. - Помимо репрессий 30-х, есть ещё один мощный травматический слой: - отношение к военнопленным и нацистским пособникам; - желание общества жестоко наказать всех, кто хоть как-то сотрудничал с врагом, вне зависимости от мотивации и реальной степени вины.
9. Пособники, военнопленные и моральная слепота послевоенных лет - Послевоенный суд над пособниками очень часто выносил одинаково жёсткие приговоры: - садист-каратель и человек, формально занимавший незначительный пост для выживания, могли получать схожие квалификации и сроки. - Общество было настроено крайне жёстко: память о погибших, разрушениях и предательствах не давала пространства для нюансов. - Пример с делом бургомистра оккупированного Пушкина (Золотухина): - он представлял свою службу немцам как «патриотический долг», якобы ради спасения жителей; - дополнительное расследование не подтвердило его «подвигов» — реабилитации не последовало; - типичный пример попытки, на волне оттепели, представить себя невинно пострадавшим. - Рассказ Шолохова «Судьба человека» стал прорывом: - впервые в официальной литературе показан фронтовик-военнопленный как патриот, а не изменник; - тысячи писем благодарности в адрес Шолохова — запрос общества на более сложное, человечное понимание войны и плена. - И параллель в литературе: - как Достоевский открыл тему каторги в «Записках из мёртвого дома», так Шолохов и (по-своему) Солженицын открывали темы плена и лагерей для советского читателя.
10. XX съезд КПСС и десталинизация Хрущёва - Оттепель была объективно неизбежна: мобилизационная логика военного периода себя исчерпала, международное положение СССР укрепилось. - Но ключевой вопрос — как её проводить: - Маленков уже начинал либерализацию до Хрущёва; - Хрущёв выбрал путь персонализации всех бед в фигуре Сталина. - Содержание секретного доклада: - Сталин изображён как некомпетентный военный руководитель («водил войска по глобусу»); - на него повешены практически все издержки эпохи, в том числе те, что были диктованы самой логикой войны и выживания. - По мысли Яковлева, это: - не государственное, а эмоциональное, местническое действие; - личная месть Хрущёва бывшему руководителю; - во многом искажение реальной роли Сталина как верховного главнокомандующего. - Последствия: - удар по символу Победы и по коллективной идентичности народа, для которой Сталин неотделим от 1945 года; - ухудшение международного положения СССР: конфликт с Китаем, Албанией и раскол социалистического лагеря; - заложенные мины под устойчивость самой системы — подорван авторитет «основателя» послевоенного порядка.
11. Параллель и различия двух «оттепелей» Общее: - В обоих случаях оттепель следует за периодом жесткой мобилизации: - у Николая I — мобилизация в рамках легитимистской, антиреволюционной политики и милитаризации; - при Сталине — мобилизация перед лицом реальной угрозы уничтожения в войне. - В обоих случаях возникает запрос: - на осмысление травм; - на смягчение внутреннего режима; - на возвращение политических и «неудобных» фигур (декабристы, реабилитированные, военнопленные). Различия по сути: 1. Глубина реформ - Александр II совершает структурный сдвиг: отмена крепостного права, запуск капитализма, новая правосудная система. Это революция сверху. - Хрущёвская оттепель — в основном идеологическая и политическая разгерметизация без смены социально-экономической системы. 2. Отношение к предшественнику - При Александре II: - отец официально остаётся почитаемым; - критика Николая I — это стихийное общественное переосмысление, а не организованная кампания. - При Хрущёве: - предшественник объявляется почти источником всех зол; - развенчание идёт сверху, в форме партийно-идеологической акции. 3. Государственное мышление vs. эмоциональность - Александр II и Горчаков: - стратегия «Россия сосредоточивается», чёткая связка внутренних реформ с будущим внешнеполитическим усилением; - дипломатический реванш — последующая отмена унизительных статей Парижского мира. - Хрущёв: - политический курс во многом реактивный и импульсивный; - доклад на XX съезде больше похож на эмоциональное «разоблачение», чем на продуманную программу национального примирения и модернизации. 4. Обращение с прошлым и травмой - Александр II: - фактически признаёт ошибочность курса Николая через реформы, но не через очернение его личности; - позволяет обществу переработать травму поражения, не ломая символические основания монархии. - Хрущёв: - выносит приговор эпохе через фигуру Сталина, часто с искажениями; - травму не исцеляет, а во многом расщепляет: часть общества чувствует облегчение, другая — потерю опоры, на которой стояла Победа.
Александр 3 против Брежнева, Николай 2 vs Горбачева.