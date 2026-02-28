Афера министра торговли США, уход от зелёной энергетики к зелёным купюрам,где искать сердце картелей
Три фактора, которые пока сдерживают США от удара по Ирану, скорый обвал бирж и американо-мексиканское СВО? Игорь Нагаев с анализом важнейших событий января 2026 года в авторской программе «Хроники Смуты».
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Телеграм-канал Игоря Нагаева https://t.me/nagaevigor
Игорь Нагаев в Макс: https://max.ru/join/YCOkDFLY-3gha7yX-pDFC_n1GjSfojxMDH8Y8Uh8Ehg
#Нагаев #ИгорьНагаев #ХроникиСмуты #Мексика #США_Иран #Иран #авианосцы #картели #обвал_бирж #наличные
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Исторические параллели: 1917, 1991 и сегодняшний день - В феврале 1917 года среди организаторов свержения монархии были: - люди с крупными капиталами, стремившиеся к переделу собственности; - обиженные элиты (карьера не сложилась, «на трон хочется»); - внешние агенты влияния, заинтересованные в разрушении режима. - Активизация внешнего влияния шла тогда, когда русская армия была готова к решающему наступлению. - В 1991 году – похожий механизм: - накопление огромных теневых денег (госмафия, кооперативы, криминал); - необходимость их легализовать и пристроить → приватизация; - внешние силы активизировались, когда идея социальной справедливости стала опаснее для Запада, чем советская армия. - В обоих случаях целенаправленно разрушалась управленческая система и финансовые структуры государства. - Сегодня, по мысли автора: - снова задействованы богатые, желающие стать еще богаче через передел собственности; - и внешние силы, ценящие момент, когда российская армия близка к победе не над Украиной как таковой, а над «коллективным Западом». - через агентуру влияния расшатываются управленческие структуры всех уровней. 2. Власть, народ и слабость пропаганды - Правительство Мишустина, по оценке автора, «держит удар». - Но с народом почти не ведется нормальный диалог: - власть говорит сверху, а не разговаривает; - пропаганда не может простым человеческим языком объяснить даже технические вещи (переход на «мессенджер Макс» и т.п.). - Проблема не в языке, а в потере искреннего, внятного разговора с людьми. 3. Дело Эпштейна и «темная» западная элита - Значительная часть сегодняшних глобальных процессов привязывается к делу Эпштейна. - Условное содержание компромата: 1. Секс с несовершеннолетними (педофилия). 2. Изнасилования и пытки, в том числе малолетних. 3. Жертвоприношения детей в сатанинских культах, каннибализм. 4. Передача гос.секретов третьим лицам (шпионаж). - Сценарий: - Доступ к массивам данных позволил Трампу, по версии автора, погасить голоса оппонентов и «выскочить» в президенты. - Часть фигур из списка могла заранее откупаться: «конверты, деньги, нужные слова» – чтобы их фамилии не попали в публикации. - Вывод автора: - огромная часть западной элиты переплетена общими преступлениями и грязью; - это обеспечивает тотальный шантаж и послушание, независимо от официального статуса; - из такого материала делаются идеальные управляемые фигуры для спецслужб. - Предположение: у израильского Моссада был (и есть) доступ к компромату, что объясняет аномальную управляемость американских президентов со стороны Нетаньяху. - Пока в открытый доступ попадает в основном «поверхностная» часть (педофилия); прямых доказательств убийств и каннибализма не дают. - Полная публикация, по мнению автора, могла бы обрушить весь привычный «западный мир» – поэтому полных списков не будет никогда; будут лишь выборочные жертвы (принц Эндрю и др.). 4. Отвлечение внимания: Иран, НЛО и внешняя повестка - После утечки части фамилий из дел Эпштейна некоторые фигуранты «вдруг» начинают активно говорить: - об инопланетянах, - о внешних угрозах, - и в целом смещать повестку. - Трамп одновременно: - требует от Ирана отказаться от ядерной программы; - заявляет, что США уже «уничтожили» иранскую ядерную инфраструктуру прошлогодним ударом. - Логическая шизофрения в риторике – признак того, что реальная цель – не ясность, а отвлечение внимания. 5. Иран как бильярдный шар на глобальном столе - Геополитика региона от Израиля до Пакистана сравнивается с пирамидой на бильярдном столе: - один сильный удар по «опорному шару» (Иран) может привести в движение почти все шары – народы, границы, конфликты. - Иран – один из ключевых столпов регионального баланса: - его разрушение может обрушить всю конструкцию от Турции/Ирака до Пакистана и Афганистана. 6. Возможности и ограничения США в войне с Ираном - В регионе сосредоточены: - около 150 боевых самолетов США; - три авианосные ударные группы (примерно 300–400 «Томагавков»). - Этого достаточно для мощной операции, но недостаточно для длительной полноценной войны: - ракет – примерно на неделю интенсивных боев; - сухопутных войск мало. - Реалистичный сценарий – точечные ракетно-бомбовые удары по ядерной инфраструктуре Ирана. - Если ограничиться этим – мир «отделается малой кровью». - Если США завязнут в большой войне – это грозит тяжелыми потерями и политической катастрофой (вплоть до импичмента). 7. Авианосцы и реальные военные ограничения - Американский авианосец описывается как инженерный шедевр: - сложная многократная система дублирования управления; - бронированные отсеки; - топливные цистерны вынесены за борт, в воду; - системы мгновенного слива топлива с палубы; - корабль разделен на множество отсеков для повышения живучести. - Потопить такой корабль Ирану, по мнению автора, нереально: - можно повредить, но не уничтожить; - для этого нужны ракеты уровня российских «Циркон», «Кинжал», «Орешник» (гиперзвук). - Россия теоретически может уничтожить авианосное соединение, Иран – нет. - У Ирана, вероятно, есть современные противокорабельные системы, возможно китайского происхождения, но они недостаточны для гарантированного потопления авианосца. 8. Три главных фактора, удерживающих США от удара по Ирану 1. Ормузский пролив - Через него проходит: - до 20% всего мирового экспорта нефти; - около 30% СПГ. - Пролив узкий, легко простреливаемый, Иран может его заблокировать. - Перекрытие приведет: - к взлету цен на нефть и газ; - к крушению рынков деривативов, привязанных к углеводородам; - к банкротствам банков и обострению мирового кризиса. - Руководитель JPMorgan Джейми Даймон уже видит параллели с 2008 годом и банк выходит из «зеленой» повестки. 2. Уязвимость нефтегазовой инфраструктуры соседей - Иранские ракеты легко накрывают: - Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт и др. - Массовые удары по нефтегазовым объектам соседей – катастрофа для мирового энергетического рынка. - Сами арабские монархии опасаются удара по Ирану именно по этой причине. 3. Неприемлемый ущерб Израилю и США - Иран способен нанести Израилю такие удары, которые поставят под вопрос существование государства. - Возможна активация «спящих ячеек» иранских или проиранских структур по всему миру, включая США: - террористические атаки, - атаки на гражданскую авиацию, - массовые расстрелы и т.п. - В случае «войны на уничтожение» Тегеран, вероятно, задействует все доступные асимметричные средства. 9. Израиль, «Великий Израиль» и позиция США - Израиль, по версии автора, требует уничтожить Иран, мешающий реализации проекта «Великий Израиль» (от Нила до Тигра и Евфрата). - Американский посол в Израиле в интервью Такеру Карлсону: - фактически подтвердил эту линию; - назвал американцев, выступающих против удара по Ирану, «экстремистами». - Посол озвучивает не личное мнение, а позицию правительства США → это значимый маркер курса. 10. Экономический фон: кризис, Баффет, «зеленая ересь» - JPMorgan выходит из программ «зеленой энергетики», считая их бесперспективными в нынешнем виде. - Уоррен Баффет: - накапливает огромную долю активов в кэше (около 350 млрд долларов); - явно готовится к обвалу рынков: - наличность как страховка, - и как инструмент для скупки активов «на дне». - Вывод автора: биржевой обвал неотвратим, неизвестен только точный срок. 11. Народы и границы: взрывоопасный пояс от Ирана до Пакистана - Иран многонационален: - белуджи на востоке (часть живет и в Афганистане), - курды и азербайджанцы на севере и западе. - Курды хотят своего государства, при этом они рассеяны по: - Турции, Ираку, Сирии, Ирану. - Пуштуны (Талибан) живут пополам в Афганистане и Пакистане, двигаясь через границу десятилетиями. - В случае удара по Ирану: - могут вспыхнуть сепаратизмы, этнические конфликты, перекройка границ от Пакистана до Турции. - «один удар по пирамиде шаров» может привести к лавине. 12. Мексиканские картели, наемники и «второе сердце» власти - На стороне ВСУ воюют наемники из Латинской Америки, включая боевиков мексиканских наркокартелей: - для них это школа нового опыта ведения войны и работы с современным оружием. - США давно ищут способ усмирить картели: - стягивают войска к границе с Мексикой; - но прямое вторжение опасно – много выходцев из Латинской Америки в США, у Мексики есть армия, а у картелей – свои «армии». - Тактика США: - точечное уничтожение лидеров картелей. - Убийство главы картеля «Новое поколение Халиско» (Эль Менчо) вызвало: - нападки на заправки, транспорт, госучреждения; - поджоги, засады на армию и полицию. - Картели – фактически «вторая власть» Мексики: - свои финансы, инфраструктура, социальные проекты; - параллельная государственность. - «Сердце Кощея» картелей находится, по версии автора, не в Мексике, а в финансовой системе США: - фонды, биржи, инвестиционные структуры, которые отмывают и оборачивают эти деньги. - Настоящая зачистка картелей должна начинаться не с «полевых командиров», а с финансовых узлов в США. 13. «Афера» с пошлинами и министром торговли США - У Трампа два ключевых финансовых человека: - министр финансов Стивен Мнучин (в тексте – «Скотт Бессон» как карикатурное имя), - министр торговли Уилбур Росс (в тексте – «Говард Лютник», связка с Cantor Fitzgerald). - Идея: - повысить таможенные пошлины для всех стран, чтобы: - пополнить бюджет, - и торговаться по ставкам пошлин в обмен на инвестиции. - Демократы подали в Верховный суд иск: - потребовали признать эти пошлины незаконными. - Верховный суд (формально «республиканский») признает введение пошлин незаконным. - Министр финансов заявляет: 120–150 млрд долларов, уже поступивших в бюджет, надо вернуть. - Пока дело рассматривали: - фирма Cantor Fitzgerald, которую контролируют сыновья «министра торговли»: - скупала у пострадавших право требования возврата этих денег, - за 20–30% от суммы. - В результате: - государство по решению суда должно вернуть деньги; - но львиную долю (около 100 млрд) получит уже Cantor Fitzgerald – абсолютно законно. - Схема: - чиновник сначала продавливает политику пошлин, - затем его окружение зарабатывает на предсказуемом решении суда по возврату этих денег. - Это пример того, как «правильные» элиты перераспределяют ресурсы, не нарушая формально закон, но перекраивая реальность под себя. 14. Куба, диверсии и борьба центров влияния - На Кубе задержан катер под флагом США: - вооруженные люди с оружием и взрывчаткой, - имели сообщника на острове, - планировали теракты и диверсии. - Это граждане США кубинского происхождения, часть – с криминальным прошлым. - Поскольку со стороны США не последовало одномоментного вселенского осуждения Гаваны: - автор делает вывод, что это не официальная операция ЦРУ или команды Трампа, - а самодеятельность других сил, пытающихся «чужими руками» раскачать ситуацию и навредить Трампу. 15. Энергетика, ИИ и частная генерация - Крупнейшие ИТ‑компании: - нуждаются в огромных объемах электричества и пресной воды (дата‑центры, особенно под ИИ); - начинают строить собственные источники генерации. - Билл Гейтс через компанию TerraPower: - строит АЭС в штате Вайоминг с натриевым охлаждением; - запуск планируется к 2030 году. - США остаются привлекательными за счет более дешевого электричества, чем в Европе. - Вывод: - «зеленая энергетика» не способна обеспечить круглосуточную стабильную генерацию; - крупный капитал в ИТ переходит к «ядерному» и другим базовым решениям. - Россия: - располагает дешевым электричеством; - но находится под санкциями и отделена от глобальной инфраструктуры; - всё еще использует серверы за рубежом, хотя «время возвращаться домой». 16. Телеграм, «Мессенджер Макс» и цифровой суверенитет - Идет форсированное внедрение российского мессенджера «Макс»: - по сути, вынужденный шаг воюющей страны; - в мирное время мессенджеры должны конкурировать на рынке и развиваться естественным отбором. - Но сейчас, на фоне угрозы применения ядерного оружия и общей милитаризации, - государство переходит в режим «аврала». - Автор не исключает, что Павел Дуров в итоге пойдет на выполнение российских законов, - иначе Telegram рискует быть признанным экстремистской структурой. 17. Россия, Запад и ускорение процессов - Запад своим давлением: - невольно заставляет Россию ускорять достижение стратегических целей, - в том числе цифровой и энергетический суверенитет. - Есть риск: - блокировки российских судов в Балтике, - что приведет к «самому грустному сценарию». - 2026 год (в логике автора – рассматриваемый «текущий» год) станет определяющим: - «этот год определит всё дальнейшее». 18. Восточная Азия: Китай и Япония, забытый фронт - Напряжение между Китаем и Японией растет: - претензии Японии на Курилы, - позиция по Тайваню (поддержка отделения от Китая), - историческая память Китая о японской оккупации и геноциде (Нанкин и др.). - Смена поколений: - люди, помнившие Вторую мировую, ушли; - молодые видят войну только в играх и фильмах. - Китай уже сейчас: - ужесточает правила торговли с Японией; - ограничивает поставки товаров двойного назначения, редкоземельных металлов и оборудования. - Вывод: - при сохранении нынешнего курса Японии регион может получить новые военные столкновения; - это еще один пример того, как старые имперские тени пробуждаются в новых поколениях. 19. Любовь, искренность и поэзия как контрапункт - На фоне лавины лжи, манипуляций и цинизма: - автор говорит о чудовищном дефиците искренности – и в личных отношениях, и в политике. - Зачитывается собственное стихотворение «Искренность»: - о ценности искренних чувств, - о том, что быть искренним «накладно», но по-настоящему живым можно быть только так. - В конце – стихи Роберта Рождественского: - «Все начинается с любви…» - акцент на том, что даже ненависть – «родная сестра любви», - трагедия, подвиг, страх – всё укоренено в любви как первичной силе. - Завершение: - надежда, что ход событий все‑таки будет озарен любовью, - кровь и гадость уйдут, мир успокоится, - людям будет легче жить. - Пожелание – «побольше искренней любви».
Подробный вывод и философский смысл сказанногоЕсли свести все линии этой беседы в одну, получается не просто политический обзор, а картина мира, в которой повторяются одни и те же сюжеты: денег становится слишком много у слишком узкого круга людей – и в этот момент они начинают перестраивать реальность под себя. Автор проводит три ключевые параллели: 1. 1917 год – российская империя стоит на пороге крупного военного успеха, но: - элиты и капиталы работают против собственного государства; - внешние игроки усиливают расшатывание; - управленческий аппарат разрушается изнутри. 2. 1991 год – Советский Союз тоже не проиграл еще окончательно, но: - созрела огромная теневая экономика; - внутренние кланы хотят передела собственности; - идея социальной справедливости становится угрозой для Запада; - внешнее влияние усиливается, а аппарат управления снова ломают изнутри. 3. Сегодня – Россия опять на границе перелома (на сей раз – военного и геополитического): - есть крупные капиталы, стремящиеся к новому переделу; - есть обиженные элиты и внешняя агентура; - армия приближается к стратегическому рубежу на фронте, и именно в этот момент начинается усиленное расшатывание управленческих структур. В этом есть определенный «цикл»: как только государство, основанное на некоем традиционном или идеологическом фундаменте, приближается к моменту успеха, на него обрушиваются одновременно: - внутренние жаждущие передела (олигархические или мафиозные кланы); - внешние силы, не желающие допустить его укрепления; - управленческая деградация, усугубленная идеологической пустотой. Здесь интересен философский аспект. Исторически и монархия, и советская система, и нынешняя Россия в разные времена декларировали высокие, почти сакральные смыслы: самодержавие, народ, социалистическая справедливость, традиционные ценности, победа над фашизмом, суверенитет и т.д. Но каждый раз реальная динамика упирается в одно и то же: кто контролирует потоки денег, кто владеет узлами влияния – и насколько эти люди внутренне привязаны к стране и народу, а не к собственным счетам и связям за рубежом. Отсюда плавный переход в дело Эпштейна. Здесь автор показывает иной, но структурно похожий механизм управления элитами: - человек, попавший в оргию с несовершеннолетними или в ритуальные преступления, становится: - шантажируемым, - управляемым, - навсегда зависимым. - такая элита прекрасно подходит для глобального управления: - у нее нет внутренней автономии, - у нее нет морального права на непослушание – все держится на страхе разоблачения. Это зеркала. С одной стороны – власть денег, приватизации, пошлин и схем с судами. С другой – власть компромата, сексуальных преступлений и возможного шпионажа. И там, и там элита подчиняется не гражданской ответственности и не национальным интересам, а невидимым узлам зависимости и страха. Именно поэтому, по мнению автора, искренность становится почти революционной ценностью. Искренний человек – опасен для такой системы, потому что: - он не так легко шантажируем – ему есть, чем дорожить, кроме положения и денег; - он не вписывается в логику циничных сделок; - он не верит в священность рынка, если рынок превращен в инструмент порабощения. На этом фоне интересен пример с пошлинами Трампа и схемой с Cantor Fitzgerald: - формально – все в рамках закона; - по сути – классическое перераспределение богатства в пользу «своих»: - сначала ввести спорную норму; - затем через суд ее отменить; - в промежутке – скупить права требовать возврата; - в итоге – бюджет компенсирует потери не конкретным пострадавшим, а тем, кто заранее купил их право требования. Это юридически чистый, но по сути аморальный «пиратский рейд» элиты на общественные ресурсы. Тот же принцип действовал в приватизации 90‑х; тот же принцип сквозит в латиноамериканских картелях, чье «сердце» бьется в финансовой системе США. На другом полюсе – картели Мексики, иранские структуры, террористические ячейки. Это асимметричный ответ на ту же самую модель: если богатые и сильные управляют через финансовые и компроматные сети, слабые отвечают сетью насилия, фанатизма и нелегального капитала. С обеих сторон – дефицит искренности и избыточность страха. Интересна и связка: ИТ‑гиганты → энергия → ядерные проекты. Искусственный интеллект как новый «бог прогресса» требует колоссальных ресурсов: - электроэнергии, - воды, - инфраструктуры. Зелёная энергетика, созданная во многом как идеологический проект и как новая «ниша прибыли», оказывается недостаточно надежной. И крупный капитал возвращается к тому, от чего идеологически пытался уйти: к атомной энергетике, крупной централизованной генерации. То есть к тому, что даёт не красивый лозунг, а фактическую мощность. Здесь снова проявляется ключевой мотив: побеждает не то, что красиво звучит, а то, что реально работает. Но парадокс в том, что те же люди, которые вчера продвигали «зелёную ересь», сегодня строят АЭС – и в обоих случаях управляют повесткой под свои интересы, а не под интересы планеты. В финале – Китай и Япония. Это напоминание, что история не забывается телом культуры, даже если её забывают новые поколения: - Китай помнит Нанкин, оккупацию, геноцид; - Япония, отодвинув травму поражения, вновь наращивает военный потенциал и делает всё более настойчивые заявления по Тайваню и Курилам. История здесь выступает как долгий хвост незавершённых конфликтов: если опера не была дописана, через пару поколений её продолжают играть. Но уже с новыми актёрами, которые плохо понимают, чем закончился предыдущий акт. И здесь снова возникает мотив любви и ненависти. Рождественский очень точно формулирует: «Всё, даже ненависть – родная, вечная сестра любви». Политическая ненависть, национальная обида, классовая зависть – это искажённые формы любви: - любви к справедливости, - любви к своей земле, - любви к достоинству, - любви к собственной неповторимости. Когда эта энергия не находит честного, осознанного выхода, она превращается в разрушение – внутрь (алкоголь, депрессии, цинизм) или наружу (революции, террор, войны). Вся логика рассказчика такова: миром управляют не идеи, а интересы, зависть, обида, страх и деньги. Но одновременно он утверждает – почти по-евангельски – что всё начинается с любви. Это не романтическая фраза, а радикальное утверждение: в основе любой системы – энергия притяжения, стремление к полноте, к счастью, к согласию. И даже самые чудовищные проявления (педофильские скандалы элит, картели, террор, шантаж, войны) – это искажённая, изломанная, испуганная форма этого же стремления, потерявшая связь с искренностью. Практический вывод из всего этого может быть достаточно трезвым: 1. Не идеализировать элиты – ни «наши», ни «их». Капиталы, спецслужбы, компромат и коррупция работают везде, просто в разных масштабах и формах. 2. Не обожествлять идеологии – будь то «зелёная энергетика», «демократия», «борьба за свободу» или даже «традиционные ценности». Важно смотреть, как они реализуются, кому это выгодно и к чему реально приводит. 3. Отслеживать свои собственные иллюзии: - где мы верим в красивые слова вместо анализа интересов; - где подменяем реальную заботу о ближнем «правильными» лозунгами; - где ищем «великую правду», чтобы не видеть собственное малое лицемерие. 4. Беречь искренность как внутренний ресурс. На фоне глобальной лжи и манипуляций искренность – это не наивность, а форма личной свободы. Она не гарантирует безопасности, но задаёт направление: жить не только реакциями страха и зависти, а хотя бы иногда – из любви и ответственности. И дальше неизбежно возникает вопрос к самому себе: если «всё начинается с любви», то где именно в собственной картине мира сейчас источник – любовь или страх? Ты смотришь на политику, войну, деньги, «элиты», свою страну – откуда внутри идёт этот взгляд: из доверия к жизни или из желания защититься любой ценой? Как тебе кажется, если честно посмотреть на свои реакции на новости и политику, что в них всё-таки больше: внутренней любви к истине и справедливости или накопленного страха и ненависти, за которые легче всего зацепить и направить в чьи‑то чужие интересы?