Сергей Дмитриев вместе с историком Еленой Прудниковой жестко и без романтизации разбирают реальные причины гибели Российской империи (по материалам книги «Гибель империи»). Хруст французской булки или системный крах? В этом выпуске мы опираемся на сухую статистику, а не на мифы: нищета и голод в деревне, зависимость от иностранного капитала, провал массового образования и армия, оказавшаяся на грани бунта. Как Февральская революция и предательство элит добили страну? Почему приход большевиков в Октябре, тяжелый Брестский мир, жесткая индустриализация и коллективизация стали единственным ответом на накопившиеся проблемы? Также обсуждаем загадки судьбы императорской семьи и почему современная Россия — это всё ещё империя.

00:00 — Книга «Гибель империи»: почему об этом снова спорят

00:56 — Иллюзия «французской булки»: проблема дворянского взгляда на историю

02:03 — Статистика против мифов: почему экономический рост не означал развития

04:30 — ВВП царской России и главные ловушки в цифрах

06:07 — Аграрный ад: нищета, бедность деревни и системный голод

08:44 — Нехватка земли и полный крах старой аграрной модели

11:01 — Почему империю было невозможно спасти без индустриализации

13:33 — Хлебный парадокс: экспорт зерна на фоне голодающего населения

14:06 — Империя в кредит: как иностранный капитал захватил промышленность

16:36 — Оборонка и сверхприбыли частников во время тяжелой войны

20:48 — Тотальная безграмотность: провал с массовым образованием

23:09 — Армия на грани взрыва: кто реально стоял за революцией

25:19 — Заговоры против Николая II и предательство верхушки

27:13 — Февраль 1917: абсолютное бессилие Временного правительства

29:00 — Октябрь и приход большевиков: спасительный декрет о земле

32:10 — Брестский мир: тяжелая цена за удержание власти

34:00 — Индустриализация и коллективизация как жестокий ответ на старый кризис

35:21 — Неожиданное сравнение имперского кризиса с Китаем

37:11 — Главные загадки расстрела и судьбы царской семьи

42:14 — Выборочная память: почему споры о «лучшей империи» вредны

44:09 — Как и почему на самом деле умирают империи

46:46 — Современная Россия: почему мы всё ещё мыслим имперскими категориями

47:47 — Хартленд и альтернативные сценарии истории

49:00 — Будущие проекты и творческие планы

