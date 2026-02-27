Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Историк Марк Смирнов раскрывает уникальные детали операции группы Ивана Михеева в оккупированном Калинине. Как чекисты использовали обновленческий раскол для внедрения агентуры и почему «таинственный монах» Михеев после войны охранял немецких физиков в Сухуми? Вся правда о проекте «Русикум», подготовке католических диверсантов и о том, как религия стала полем битвы разведок.

00:00 – Группа Судоплатова: разведка под видом православных клириков

07:39 – Зоя Рыбкина и её секретная роль в подготовке подполья

12:34 – Епископ Василий Ратмиров: кадровик разведчиков в рясах

14:09 – Иван Михеев: от закрытого КБ Туполева до иностранного отдела НКВД

23:18 – Формирование партизанского движения: чекисты, спортсмены и милиционеры

38:06 – Обновленчество: борьба за влияние внутри Церкви в 20-40-е годы

47:45 – План заброски в Житомир и оккупационная политика Розенберга

55:16 – Конспиративные молитвы: как комсомольцев учили быть «церковными людьми»

58:35 – В оккупированном Калинине: жизнь под носом у Абвера и СД

01:03:15 – Трагедии без связи: почему радисты исчезали без следа

01:13:44 – Эпилептический припадок на литургии: как Михеев спасался от немцев

01:16:23 – После войны: миссия в Иерусалиме и комендатура секретного объекта в Сухуми

01:24:46 – Наследие «таинственного монаха»: вера в социализм и защита преследуемых

