ВАТИКАН vs НКВД: Тайная война за души и влияние | Александр Колпакиди и Марк Смирнов
Историк Марк Смирнов раскрывает уникальные детали операции группы Ивана Михеева в оккупированном Калинине. Как чекисты использовали обновленческий раскол для внедрения агентуры и почему «таинственный монах» Михеев после войны охранял немецких физиков в Сухуми? Вся правда о проекте «Русикум», подготовке католических диверсантов и о том, как религия стала полем битвы разведок.
00:00 – Группа Судоплатова: разведка под видом православных клириков
07:39 – Зоя Рыбкина и её секретная роль в подготовке подполья
12:34 – Епископ Василий Ратмиров: кадровик разведчиков в рясах
14:09 – Иван Михеев: от закрытого КБ Туполева до иностранного отдела НКВД
23:18 – Формирование партизанского движения: чекисты, спортсмены и милиционеры
38:06 – Обновленчество: борьба за влияние внутри Церкви в 20-40-е годы
47:45 – План заброски в Житомир и оккупационная политика Розенберга
55:16 – Конспиративные молитвы: как комсомольцев учили быть «церковными людьми»
58:35 – В оккупированном Калинине: жизнь под носом у Абвера и СД
01:03:15 – Трагедии без связи: почему радисты исчезали без следа
01:13:44 – Эпилептический припадок на литургии: как Михеев спасался от немцев
01:16:23 – После войны: миссия в Иерусалиме и комендатура секретного объекта в Сухуми
01:24:46 – Наследие «таинственного монаха»: вера в социализм и защита преследуемых
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Тема беседы - Разговор посвящён малоизвестной стороне истории: взаимодействию советских спецслужб, Русской православной церкви и Ватикана/Запада в годы войны и после неё. - Центральная фигура – Иван Иванович Михеев: чекист, разведчик группы Судоплатова, действовавший под видом церковнослужителя, позже – сотрудник Совета по делам религий. 2. Начало войны и рождение диверсионной разведки - В первые дни войны руководство внешней разведки ставит задачу: направлять в тыл врага разведывательно-диверсионные группы. - У НКВД почти нет опыта диверсий в тылу; этот опыт был скорее у военных. - Многие блестящие разведчики довоенной школы были репрессированы, другие – отозваны, часть резидентур осталась без связи. Это создаёт кадровый провал, который и открывает дорогу таким людям, как Михеев. 3. Фигура Судоплатова и Зои Рыбкиной (Воскресенской) - Судоплатов, не имея системного опыта диверсий, сумел выстроить мощную структуру, но метод проб и ошибок был жестоким – многие группы гибли. - Зоя Воскресенская (Рыбкина) – легендарная разведчица и писательница, автор идеи операции с «церковным прикрытием». - Она готовилась сама к роли подпольщицы (сторожиха на станции), но была направлена в Стокгольм в резидентуру при посольстве (секретарь Коллонтай). - В поздних мемуарах (под псевдонимом «Ирина») она зашифровала Михеева под фамилией «Куликов» и тщательно соблюдала принцип «не раскрывать лишнего». 4. Кадровый путь Михеева до войны - Родился в 1919, комсомолец, почти без религиозного опыта (в детстве один неудачный поход в церковь, где их прогнали детдомовцы-коммунары). - Попадает в военно-морское авиаучилище в Ейске по комсомольской путёвке, но после аппендицита списан. - Работает кадровиком в «закрытом почтовом ящике» – конструкторском бюро, где трудились Туполев и другие, в том числе заключённые инженеры «шарашки». - Через эту работу входит в сферу НКВД (экономическое управление), а затем – во внешнюю разведку (ИНО). Готовится к легальной разведдеятельности на Ближнем Востоке (Иран, Афганистан). 5. Война ломает планы - 22 июня Михеев возвращается из крымского отпуска, слышит выступление Молотова и идёт в управление, где царит хаос: подготовка к эвакуации архивов в Сибирь. - Первое время он в истребительном батальоне – типичная картина начала войны: людей кидают туда, где они нужны сиюминутно, а не по профессии. - Параллельно формируется четвёртое управление (диверсии, партизанское движение), куда стягивают всех, кого можно: чекистов, милиционеров, спортсменов, бывших пограничников. 6. Епископ Радмиров и «церковная легенда» - В военкомат обращается епископ РПЦ Василий Радмиров, бывший до революции священником, затем – видным деятелем раскольнического обновленческого движения (секретарь у лидеров Александра и Виталия Введенских). - С началом войны он кается перед митрополитом Сергием (Страгородским), принимается назад в лоно «тихоновской» церкви. - Через него у Рыбкиной возникает идея: создать подпольную группу, замаскированную под приход с епископом во главе, чтобы действовать на оккупированной территории. 7. Обновленцы, «тихоновцы» и политика - Обновленцы – часть духовенства, поддержавшая советскую власть, выступавшая за реформы: русский язык в богослужении, брак епископов и т.п. - Власть сначала делает ставку на них как на «прогрессивное духовенство», но в итоге Сталин опирается на Московскую патриархию: обновленчество сливается, многие переходят обратно. - Биографии многих иерархов (патриарх Алексий I, митрополит Николай и др.) включают эпизоды временных союзов/конфликтов с обновленцами – реальность гораздо сложнее пропагандистской схемы «свои/чужие». 8. Подготовка группы под видом духовенства - Рыбкина узнаёт о Радмирове через контрразведку и предлагает ему не идти на фронт, а прикрыть разведгруппу. - Формируется группа: - Епископ Василий Радмиров. - Резидент – Василий Иванов (уроженец Мелитополя, украинская легенда, псевдоним «Васько»). - Иван Михеев с псевдонимом «Михася». - Радистка Любовь Божанова («Марта»). - Украинские псевдонимы и изначальная ориентация операции говорят о том, что первая цель была не Калинин, а Житомир и Украина; просто немцы захватили эти территории раньше, чем группу успели внедрить, план переориентировали. 9. Религиозная «перепрошивка» чекистов - Молодые комсомольцы почти ничего не знают о религии. Задача – за месяц стать «узнаваемо церковными» людьми. - Епископ учит их: - как входить в храм, перекреститься, приложиться к иконе, поставить свечу; - основные молитвы – «Отче наш», «Верую», заповеди, основы догматики (Троица, Христос как Спаситель); - манеру речи, жесты, интонации – чтобы не вызывать ни малейшего подозрения ни у верующих, ни у немцев. - Комическая, но показательная сцена: один из кандидатов читает «Отче наш» как частушку: «…ежи еси на стол неси». Его сразу отсекают – неподготовленного «церковного» агента немцы вычислят мгновенно. - Занятия идут в квартире Рыбкиной и в действующем храме в Сокольниках (что само по себе разрушает миф о «полном закрытии всех церквей»). 10. Внедрение в Калинине (Твери) - В середине августа 1941 группа прибывает в Калинин, где им выделяют небольшой храм Покрова Божией Матери на Затверечье (за Волгой). - Люди тянутся в храм – война, потери, страх. Немцы используют церковную «оттепель» как инструмент пропаганды: - «Вот, большевики закрывали церкви, а мы открываем». - В оккупационной газете пишут о возрождении религиозной жизни, планируют введение Закона Божьего в школах. - Немецкая политика (министерство восточных территорий Розенберга) видит в церкви удобный инструмент управления населением. Но при этом строжайший контроль: капелланам запрещено крестить и обращать местное население; униаты, эмигрантские иерархи (вроде Сергея Воскресенского) активно коллаборируют. 11. Потеря связи и риск провала - Линия фронта неожиданно проходит прямо через город. - Дома, где хранили рацию и, вероятно, тайник с оружием, сгорают – немцы сжигают постройки на линии огня. - Группа остаётся без рации, без оружия и без денег. Мифы о том, что они передавали радиограммы из пещер Псково-Печерского монастыря, – художественные фантазии: - рации тех лет были маломощны, радиус действия ограничен; - даже в Европе «Красная капелла» едва дотягивала до Бреста, и оттуда шли ретрансляции в Москву. - Приходится выживать «вслепую», действуя уже не как полноценная агентурная сеть, а как глубоко законспирированное подполье, ждущее своего часа. 12. Допрос СД и «лагерная легенда» - Епископа вызывает начальник СД в Калинине: просят написать автобиографию. По легенде, он был в ссылке в городе Кемь, но в реальности там никогда не был. - Немецкий офицер начинает детализировать: где именно он жил, каковы условия, что за лагерь – обычная проверка твёрдости легенды. - Радмирову удаётся уйти от немедкой проверки только благодаря случайности – звонку из Берлина и срочным делам начальника. Автобиографию требуют на завтра. - Ночью епископ и разведчики сочиняют «биографию ссыльного», по памяти и слухам, слышанным от других. Это чистая лотерея: любая нестыковка могла бы привести к аресту и казни всей группы. Их спасает уже общее наступление Красной армии. 13. Как Михеев «объяснил», почему он не в армии - Немцы и местные коллаборационисты видят: мужчина призывного возраста в храме, а не на фронте – это подозрительно. - Чтобы оправдать «непризывность», Михеев инсценирует эпилептический припадок прямо во время службы: падает, «бьётся в конвульсиях», пускает пену. - Секретарша-бургомистра (немка Линде) бросается ему помогать, измеряет пульс – он и правда зашкаливает: страх, адреналин. - Этот жест отчаяния укрепляет его легенду как «больного, непригодного к фронту». Воспоминания Михеева подчёркивают: никакого героического пафоса, только честное описание, «я нагнал на себя такого страха…». 14. Освобождение Калинина и чудо выживания - Бургомистр (бывший белый и колчаковский офицер, затем майор РОА/Вермахта) обещает епископу подводу для эвакуации, но не даёт её: сам не может уехать. - Утром – уже крики на улице, входят советские войска. Группа по сути чудом остаётся на нашей территории, не уехав с немцами и не попав в руки контрразведки врага. - При этом их деятельность не была бесплодной: им удалось собрать важную информацию и сохранить себя как ресурс для дальнейшей работы. 15. Послевоенная судьба Михеева: от монаха до кадрового чиновника по религии - В 1943 году он уже священник, иеромонах Ювеналий, секретарь митрополита Минского, фактически второй человек в белорусской епархии. - Его рассматривают как кандидата на руководителя Русской духовной миссии на Ближнем Востоке (будущая борьба за имущество РПЦ в Палестине и Иерусалиме, отнятое у зарубежной церкви). - Он участвует в двух ключевых поездках: 1. В составе делегации с патриархом Алексием I на Ближний Восток (Бейрут, Дамаск, Иерусалим, Каир) – знакомство с эмиграцией, церковными структурами. 2. В ответной делегации в Лондон к англиканам (после визита епископа Сирила Гарбета в Москву в 1943 году). - После войны Михеев пишет рапорт в НКВД: просит освободить его от «церковного прикрытия», поскольку он хочет вступить в брак. - Руководство тянет время, планируя ещё поездки (Франция и др.), но он радикально обрывает линию: - отпускает бороду, собирает все принадлежности священника (ряса, крест, служебники) в чемодан и сдаёт их начальству; - отказывается продолжать церковную роль. - За это его, по сути, «прячут»: - направляют комендантом закрытого объекта – института физики в Сухуми (объект «Сеноп», часть атомного проекта), - он курирует немецких физиков (Герц, Тиссен и др.), вывезенных в СССР; совместно с охраной (пограничники) обеспечивает режим и взаимодействие. - Вступает в конфликт с «грузинским кланом» Берии–Гоглидзе из‑за выселения греков и армян из Абхазии – выступает против национальной дискриминации. За принципиальность расплачивается карьерой и ссылкой «на задний план». 16. Работа в Совете по делам религий - Позже Михеев становится сотрудником Совета по делам религий при Совете Министров СССР, где курирует международное направление, в т.ч. линию Всемирного совета церквей. - Важно: - формально – он коммунист и государственный чиновник, - по сути – человек, очень хорошо понимающий церковную жизнь изнутри, но остававшийся неверующим, по его собственному признанию. - Он говорит: рад был бы верить, завидует верующим, но не может «заставить себя верить». - Его послевоенная работа – вырезанная страница истории: участие РПЦ в движении «За мир», в деколонизационной повестке, в международной борьбе за имидж СССР. Об этом почти не пишут, хотя именно эта «религиозная дипломатия» была одним из фронтов Холодной войны. 17. Зоя Воскресенская и судьба разведки после войны - Зоя Воскресенская пострадала за поддержку Судоплатова: - выступила против его исключения из партии, - за что её сослали в лагерную систему старшим оперуполномоченным – фактически использовали высококлассного разведчика как лагерного «чекиста». - После реабилитации ей, как и генералу Ильину, помогли писатели: она становится известной детской писательницей, но её разведывательная биография долго скрывается. - Разгром разведки конца 40‑х – начала 50‑х (после ареста Берии) сопоставим по разрушительности с 1937 годом. 18. Современная мифология и искажения - Массовая культура (фильмы, сериалы) искажает историю разведки: - лепятся «горбатые» сюжеты о внедрённых немцах в руководство разведки, - реальные драмы и сложность подменяются дешевым «экшеном». - Авторы подчёркивают: реальная история интереснее вымысла, но требует труда, компетенции и отказа от упрощенных схем. - То же касается фигуры Ленина: обсуждается современная кампания по его дискредитации (вплоть до абсурдных тезисов о «австрийском шпионе»), планируется издание книги для молодёжи, чтобы разобрать фальсификации и показать масштаб личности. 19. Широкий контекст: советский человек, единство народов, спецслужбы и религия - Вставная линия беседы: анонс конференции о «феномене советского человека» – попытка понять, почему в СССР был относительно устойчивый межнациональный мир и чувство единого народа, и как это помогло выиграть войну и стать сверхдержавой. - Отдельная линия – критика современного разложения, межнациональных конфликтов и роли Запада (ЦРУ и др.) в разрушении СССР в 1991 году через битьё по идентичности и «советскому человеку». - История Михеева оказывается на пересечении этих тем: - чекист, - «мнимый монах» и реальный иеромонах, - партийный функционер по религии, - человек без личной веры, но с глубоким знанием и уважением к церковной реальности, - патриот советского проекта, участвовавший и в войне за «территорию», и в войне за «души».
Подробный выводЭта беседа, при внешней «узости» темы (история одной разведгруппы и одного человека), на самом деле вскрывает несколько слоёв нашей исторической реальности, о которых удобно забывать – и церкви, и историкам спецслужб, и политическим публицистам.
1. Человек как узел противоречий системыФигура Михеева почти идеальна для понимания сложности советского опыта: - Он выходит из типичной для 1920–30‑х среды: комсомолец, сын «новой России». - Через работу кадровика в «шарашке» попадает в НКВД – туда, где соединяются научно-технический гений и лагерная машина. - Входит в разведку в момент, когда старая школа нелегалов выбита репрессиями – и одновременно открываются «лифты» для молодых, не обременённых прошлым. - Война делает его монахом-разведчиком, человеком, для которого церковность – изначально не вера, а инструмент, форма прикрытия. Но чем дольше он живёт в этой форме, тем глубже он погружается в реальный церковный мир, его людей, его боль. В этом уже видна одна из главных тем: государство постоянно использует религию как инструмент, но, делая это, неизбежно вступает в контакт с живой, несовпадающей с идеологией реальностью. И отдельные люди, такие как Михеев, оказываются «перешивкой» между мирами – советским и церковным. Интересно и то, что он честно признаёт: верующим так и не стал. Внутренний атеизм при глубоком знании религиозной традиции и даже уважении к ней – почти лабораторный пример того, как идеология и духовность не сливаются в одну простую формулу.
2. Церковь как поле боя спецслужбОбычно о войне вспоминают фронт, партизан, дипломатию. Но религиозное пространство – храм, монастырь, миссия – в этой беседе показано как ещё один фронт скрытой войны. - Немцы используют религию как инструмент колониальной политики («мы открываем храмы, большевики закрывали»). - Русская православная церковь, наконец-то получив небольшую свободу, начинает реальную патриотическую работу: сбор средств на танки, самолёты, помощь раненым. - Русская зарубежная церковь и часть униатского духовенства занимают откровенно коллаборационистскую позицию, мечтая вернуться «на штыках вермахта» на родину. В этом поле Советское государство делает прагматический ход: оно использует именно Московскую патриархию как посредника с внешним миром и как противовес враждебным «церковным» центрам. Так возникает связка: НКВД – РПЦ – международные церковные организации, которая позже выльется в участие в Всемирном совете церквей, движении за мир, деколонизации и т.д. Михеев здесь – идеальный агент и одновременно свидетель. Он видит, как: - церковные расколы (обновленцы/тихоновцы, зарубежная церковь/Московская патриархия) переплетены с борьбой разведок и министерств; - пастырская забота может существовать вместе с политическими интригами; - искренние верующие и циничные коллаборационисты ходят в одной рясе. Если смотреть трезво, именно церковь в это время оказывается одним из ключевых каналов мягкой силы СССР – и это то, что охотно забывают и многие церковные, и многие светские историки.
3. Разведка без романтикиВидеобеседа сознательно ломает героический миф о «всесильной и безошибочной разведке». - Сеть была разбита репрессиями, многие резидуры лишились радистов; не редкость, когда шифровальщик становился фактическим резидентом. - Операции строились на колоссальном риске, недоинформации и импровизации – от легенды о ссылке в Кеми до инсценировки эпилепсии. - Тот факт, что группа Судоплатова в Калинине выжила и выполнила задачу – скорее исключение, чем правило. Сотни других групп гибли без следа (пример с 700 заброшенными разведчиками в Финляндию, о которых не знает никто). Здесь возникает важный философский момент: чем сильнее государство старается контролировать всё – людей, идеологию, память, – тем больше оно зависит от случая и хрупких решений отдельных людей. Случайный телефонный звонок СД‑шнику, случайное отсутствие повозки у бургомистра, внезапное наступление Красной армии – всё это спасает конкретных людей и операции не меньше, чем профессионализм. Романтика разведки и реальный моральный, человеческий износ участников – две стороны одной медали. В войне за «души и влияние» победитель тоже платит огромную цену внутренней деформацией.
4. История как поле манипуляцииСимптоматично, сколько внимания уделяется не только самим событиям, но и их искажению: - Фильмы, лепящие из реальных персонажей совершенно невозможные конструкции («немецкий агент во главе советской разведки»). - Публицистика, объявляющая Ленина «австрийским шпионом»; использование клеветы как инструмента для переписывания смысла революции и СССР. - Тенденция «вырезать» из церковной и государственной истории неудобные эпизоды: участие РПЦ в международной политике по линии Всемирного совета церквей, тесные контакты церкви и спецслужб в послевоенные годы. Здесь Колпакиди и Смирнов действуют, по сути, как контрразведка по отношению к сегодняшнему информационному пространству: пытаются вернуть фактуру и контекст туда, где царит упрощённый миф – антисоветский или просоветский, всё равно. И это снова выводит нас к идее о ситуативности истины: каждая эпоха переписывает прошлое под свои задачи. Но есть разница между честной переоценкой и откровенной фальсификацией. В этом смысле история Михеева – проверка на честность. Его невозможно встроить в однозначный образ: он и чекист, и монах, и святого вида человек, и убеждённый коммунист, и критик национальных выселений, и одновременно винтик в большой государственной машине. Удобных фигур для агитплаката история даёт очень мало.
5. Советский человек и война за душиКонтекст разговора – не только спецслужбы и церковь, но и «феномен советского человека». Почему в СССР при всех трагедиях и издержках удалось: - создать относительный межнациональный мир; - выиграть войну и восстановить страну; - предложить миру привлекательный альтернативный проект – не только политический, но и в сфере ценностей (образ будущего, идея справедливости)? Ответ здесь сложнее лозунга про «великий Сталинград» или «мудрость партии». Мы видим, что создавался сложный гибрид: - коммунистическая идеология, - традиционные религиозные структуры, - спецслужбы как механизм управления и контроля, - и реальные, живые человеческие качества – солидарность, готовность жертвовать собой, вера (в Бога или в идею). Советский человек был не абстрактной фигурой пропаганды, а результатом напряжённого переплетения всех этих линий. Иван Михеев – один из тех, в ком эти линии сошлись максимально плотно. Его жизнь показывает: Советский проект был не только о заводах и танках, но и о борьбе за души – свою и чужие. И, пожалуй, главный урок в том, что там, где государство пыталось «подмять» под себя и веру, и историю, и память, истина всё равно прорывалась через таких людей, как Михеев: через их сомнения, честность, внутренний протест против несправедливости даже внутри собственной системы.
Если попытаться посмотреть на всё видео как на один большой вопрос, то он звучит так: может ли государство, строя свои стратегии влияния и контроля (через спецслужбы, церковь, идеологию), не разрушить при этом человеческое ядро – способность к честности, состраданию, внутренней свободе? Как вам кажется, судьба Михеева – это пример гармонии между долгом перед системой и личной совестью, или всё-таки трагический компромисс, в котором цена слишком высока?