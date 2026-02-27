«Старлинк» не панацея: у России всё будет своё. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Общая ситуация на фронте - Заявления Зеленского и Сырского о «беспрерывном наступлении» и отбите сотен квадратных километров не подтверждаются даже проукраинскими картами. - По данным спикера, в феврале Россия освободила около 200 км², ВСУ, напротив, повсеместно отступают. 2. Запорожское и Днепропетровское направления - Линия фронта там — это сеть опорных пунктов, между ними «серая зона» (пустые поля). - Единственное серьёзное вклинение ВСУ южнее Орехова/Розовки — по сути, заход в пустое поле между опорниками РФ, где они создали себе «котёл» без укрытий и понесли большие потери, особенно в бронетехнике. - Российские войска продвигаются западнее Гуляй-Поля (примерно на 10 км), освобождены Редзвянка и другие сёла, идёт выход к Любицкому с целью перерезать ключевую трассу снабжения Орехова. 3. Терноватое, Залізничне и узлы логистики - Терноватое и Залізничне — важные железнодорожные и дорожные узлы, по словам Сорокина, уже под контролем РФ, хотя часть украинских карт это отрицает. - Терноватое несколько раз переходило из рук в руки, но есть видеоподтверждения присутствия российских войск в центре посёлка. 4. Ситуация на других участках - Признана потеря ВСУ населённого пункта Димитров (Мирноград). - Бои за Гришино, продвижение РФ западнее Красноармейска (Покровска). - На Славянско-Краматорском направлении — прорывы в районе Райгородка, продвижение к агломерации. - В Харьковской области освобождено Графское; в ДНР — Карповка и ряд других населённых пунктов. - Есть продвижение в Сумской области, что вызывает у Киева эвакуацию прифронтовых сёл. - В Константиновке бои уже в центре города, наступление с нескольких направлений (юго‑запад, восток, от Берестка и Миньковки). 5. Стратегическая логика РФ: не территории, а перемалывание армии - Сорокин напоминает мысль Кутузова: важнее сохранить свою армию и уничтожить вражескую, чем занять множество городов. - За три года, по его оценке, Россия не столько «захватила 1,5 территории Украины», сколько уничтожила кадровую украинскую армию и большую часть западных вооружений. - Качество пополнения ВСУ резко упало: мобилизация «с улиц, подъездов, рынков», низкая подготовка. 6. Проблемы ВСУ: люди, оружие, дроны - Главные проблемы Киева: - нехватка личного состава и его низкое качество; - дефицит вооружений; - зависимость от разнородных «гаражных» БПЛА. - В отличие от РФ, где создана заводская база и унификация типов БПЛА, на Украине сотни разных систем с разным управлением — под каждую нужно отдельно учить операторов. - Ограничения по Starlink добавили хаоса: высокоскоростные дроны теряют связь; больше всего пострадали украинские модели middle‑range и тяжёлые коптеры. 7. Финансовая и политическая поддержка Украины Западом - Венгрия и Словакия блокируют 90‑миллиардный кредит ЕС на 2026–2027 годы; без этих денег даже «поддерживать штаны» ВСУ будет сложно. - Возможна сделка: Киев включает нефтепровод «Дружба» (Зеленский ранее его заблокировал), а Венгрия соглашается на пакет помощи. - Внутриевропейские противоречия: смена власти в Венгрии может ослабить блок, но в Словакии и Чехии есть силы, готовые продолжить сопротивление брюссельской линии. 8. США, Трамп и будущее военной помощи - Госдолг США перевалил за 40 трлн долларов; среди элит есть консенсус, что «байденовский» уровень затрат на украинскую войну невоспроизводим. - Даже если демократы усиливаются в Конгрессе и Трамп частично «хромая утка», он всё равно: - остаётся президентом, - может накладывать вето, - его вето сложно преодолеть (нужно 2/3 голосов). - США поставляют оружие через Европу, по дороге оно дорожает, Трамп ввёл +10 % к рыночной цене — в итоге стоимость вооружений растёт, а объёмы становятся меньше. 9. Тема передачи Украине ядерного оружия - Российская СВР заявляет: Франция и Британия обсуждали возможность передать Киеву ядерную боеголовку (с французской ПЛАРБ). - Москва предупреждает: - это прямое нарушение режима нераспространения; - агрессия неядерного государства совместно с ядерным будет считаться общим нападением; - в случае реальной угрозы РФ нанесёт превентивные удары по военным/производственным объектам страны‑передатчика и по Украине (возможны и неядерные варианты, типа ударов «Орешником» по инфраструктуре). - Автор подчёркивает «деградацию европейских элит», которые будто бы искренне думают, что все риски лягут только на Украину, а Европа останется вне зоны ядерной угрозы. 10. Starlink: отключения, ограничения и переигровка - На фронте действительно были проблемы: часть терминалов заблокирована, некоторые российские подразделения просили помощь с оборудованием. - Ограничения Starlink особенно ударили по высокоскоростным дронам (при большой скорости связь пропадает). Это касается обеих сторон, но сильнее — украинской, где ставка на дроны очень велика. - Маск сначала сопротивлялся полной верификации терминалов, но под давлением спецслужб США был вынужден выстроить систему, которая позволяет: - чётко отделять украинские терминалы; - закрывать доступ для российских структур. - Верификация и перестройка сети Starlink — процесс на месяцы. Эта пауза, по мнению Сорокина, играет на руку РФ: время, чтобы отладить собственные системы связи и беспилотной навигации. 11. Российские альтернативы Starlink и технологический скачок - В российской армии уже давно внедряются альтернативы — в частности, mesh‑системы (самоорганизующиеся сетевые структуры связи). - Параллельно разворачиваются: - наземные радиомосты; - собственные беспилотные комплексы с автономной навигацией. - Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов представил первый отечественный спутниковый терминал — аналог Starlink, созданный частной компанией «Бюро 1440» (в составе «Холдинга»). - Российская низкоорбитальная группировка будет покрывать территорию России, а не весь мир, но этого достаточно для внутренних задач: - фронт, - удалённые регионы, - автономные системы управления и связи. - Задача на ближайший год — массовый выпуск терминалов и закрытие «проблемы глубинной ориентировки и нацеливания».
Подробный вывод: война как тест на технологический суверенитетЕсли отбросить политические оценки и пропагандный слой, в этом видео выстраивается довольно цельная картина: современная война уже не только про танки и артиллерию, а про связь, дроны и самостоятельность инфраструктуры. Старлинк здесь — не просто «интернет Маска», а символ зависимости от чужой технологической экосистемы.
1. Фронт: не линия, а сеть узлов и «серых зон»Описание фронта — это фактически карта современной позиционной войны. Нет классической сплошной линии, как в учебниках по истории, есть: - опорные пункты (сельские посёлки, транспортные узлы, промзоны); - «серые зоны» — поля, перелески, пустые пространства, где нет постоянных гарнизонов. Украинские вклинения в эти поля, по мыслу Сорокина, — попытка создать политически красивый образ «наступления». Но война без укрытий, без инфраструктуры, в чистом поле зимой — это почти архетипическая иллюзия: наступление ради картинки, а не ради устойчивой позиции. В философском смысле здесь проявляется старый конфликт: символ против реальности. Политическому режиму нужно показать западным союзникам «наступление». Но физика войны и логистика говорят: удержать поле без укрытий под огнём, без техники и нормального снабжения почти невозможно. Иллюзорное «продвижение» оборачивается медленным самоуничтожением.
2. Стратегия РФ: не спешить, а изматыватьСорокин апеллирует к Кутузову: важнее не флажки на карте, а разрушение живой силы и сохранение собственной. Это не только военная логика, но и определённая философия времени: – не максимизировать скорость, – а максимизировать износ противника, – используя длительность конфликта как ресурс. С военной точки зрения это прагматично: - за три года можно уничтожить ядро кадровой армии противника; - заставить его перейти к массовой мобилизации неподготовленных людей; - а союзников — к утомлению и финансовым ограничениям. С человеческой стороны это страшная арифметика: цена такого «перемалывания» — сотни тысяч судеб. Но именно так современная геополитика часто распоряжается людьми: как расходным материалом в борьбе за контроль над инфраструктурой и территориями.
3. Запад: ограниченность ресурсов и предел долгаИнтересен аргумент о госдолге США и усталости элит. Поддержка Украины здесь показана как производная от финансовой и политической устойчивости самого Запада: - долг США > 40 трлн долларов — это уже не просто цифра, а политический сигнал: ресурсы не бесконечны; - внутриполитическая борьба (Трамп vs демократы) превращает каждый миллиард помощи в предмет торга; - в Европе — свои противоречия (Венгрия, Словакия, Чехия) и своя энергетическая зависимость (нефтепровод «Дружба»). Получается, что Киев встроен в сложную сеть зависимостей, где любое решение — результат множества компромиссов. Украина здесь — не субъект, а узел в чужой системе. Это болезненный, но важный вывод: страна, опирающаяся на внешние технологические и финансовые ресурсы, вынуждена жить по их логике.
4. Ядерная тема: крайняя степень взаимозависимостиСюжет о возможной передаче ядерного боеприпаса Украине — это уже зона, где символ и реальность особенно опасно переплетаются. - С точки зрения Киева и части европейских элит, одна боеголовка — это политический «щит», способ сдержать Москву. - С точки зрения Москвы, это — неприемлемый разрыв «ядерного табу» и прямая угроза, требующая упреждающего удара. Здесь обнажается простая, но обычно замалчиваемая истина: в ядерном мире нет локальных решений. Передача боеголовки из Парижа или Лондона в Киев автоматически превращает весь конфликт в общеевропейский, а затем и мировой. Иллюзия европейских элит, как её описывает Сорокин, в том, что «удар придётся только по Украине». Но ядерная геополитика не знает «частичных рисков»: если возникает сценарий применения, под угрозой оказываются все. В этом смысле обсуждение такой передачи показывает не только «деградацию элит», как говорит автор, но и деградацию самой идеи сдерживания — превращение её в инструмент пиара и шантажа.
5. Starlink: зависимость от чужого небаТеперь — к главному нерву видео: теме Старлинка и технологического суверенитета. Starlink — это частная, но фактически стратегическая инфраструктура: - низкоорбитальная группировка спутников; - миллионы терминалов по всему миру; - критичная роль в военной связи, управлении беспилотниками, координации сил. На Украине Старлинк стал ключевой опорой для дронной войны, целеуказания, устойчивой связи на линии фронта. Но: - Masк контролирует правила игры; - американские спецслужбы могут давить на него; - терминалы можно верифицировать, ограничить, отключить. Для РФ Starlink был одновременно угрозой и возможностью: – его использовали и украинские, и некоторые российские подразделения, – но контроль над ним всё равно был не отечественный. Отключения и ограничения — это почти лабораторный пример: что значит опереться на чужую цифровую инфраструктуру в конфликте с её владельцем. Ответ РФ — создать аналог: - собственную низкоорбитальную группировку; - собственные терминалы; - собственные протоколы связи и навигации. Важно, что это не только государственный проект: как и у Маска, ключевую роль играет частная компания («Бюро 1440»). Это симптом более глубокого сдвига: – государство признаёт, что не может в одиночку тянуть весь технологический стек; – частный бизнес понимает, что без интеграции в оборонную сферу не получить масштаб и устойчивость. В итоге конфликт вокруг Starlink превращается в катализатор технологической мобилизации. Парадоксально: чтобы по-настоящему осознать важность собственного космоса и связи, нужна была зависимость от Маска и последующее ограничение доступа.
6. Дроны, mesh‑сети и новая анатомия войныВ видео много говорится о: - унификации российских БПЛА vs. разнородности украинских «гаражных»; - mesh‑системах связи; - автономности и дальности беспилотников. По сути, идёт формирование новой анатомии поля боя: - дрон становится не дополнением к артиллерии, а одной из её главных форм; - связь — не просто «радиостанция», а распределённая сеть с самонастройкой; - космос — не фон, а активный участник (спутниковая разведка, навигация, интернет). В этом мире армия, не имеющая своего космоса, своей связи, своей экосистемы дронов, — уязвима даже при наличии людей и танков. И здесь снова возвращаемся к философской ноте: – привычный образ суверенитета (армия, территория, флаг) дополняется новым измерением — суверенитет над инфраструктурой данных и неба. Без этого даже сильное государство оказывается зависимым от воли частного миллиардера и решений далёкого конгресса.
7. Лавра как символ: где бьётся «пульс истории»В конце беседы неожиданно появляется цитата Павла Флоренского о Троице‑Сергиевой лавре. На первый взгляд кажется, что она никак не связана с фронтом, Старлинком и Роскосмосом. Но если присмотреться, связь есть. Флоренский пишет о Лавре как о: - «микрокосме» России; - месте, где ощущается «пульс истории»; - точке, где складывается подлинное, глубинное общественное мнение, «приговор истории». Это описание можно расширить: – есть пространства, в которых накапливается и сгущается исторический опыт народа, – где сквозь текущие политические шумы просматривается более длинная линия — то, чем страна была и чем она хочет быть. Сегодня подобные «лавры» существуют не только в виде монастырей. Ими становятся: - стратегические научные центры; - ключевые оборонные и космические программы; - инфраструктуры связи и навигации, без которых страна превращается в зависимый придаток. В этом смысле собственная спутниковая группировка, собственные mesh‑сети, собственные БПЛА — это не просто «военная необходимость», а элементы того самого микрокосма, о котором говорил Флоренский: места, где сливаются история, техника, воля к независимости и ощущение себя целым.
Практический итог1. Военно‑оперативно - По версии Сорокина, инициатива на фронте постепенно смещается к РФ: наступательные действия, продвижение на ряде направлений, ухудшение положения ВСУ по людям и технике. - Запад не может бесконечно наращивать поддержку: кредиты, госдолги, внутренняя политика давят. 2. Технологически - Старлинк показал пределы зависимости от чужой инфраструктуры. - Россия ускоренно строит аналогичные системы связи и космического покрытия, превращая конфликт в стимул к технологическому суверенитету. 3. Философски - Война обнажила, что ключевая линия фронта проходит не только по земле, но и по невидимым сетям — космическим, информационным, инфраструктурным. - Суверенитет без контроля над этими сетями оказывается неполным, а «правда войны» становится заложницей внешних решений. И здесь неизбежно возникает вопрос к каждому из нас: что для нас важнее считать настоящей опорой — чужие технологические «чудеса» вроде Starlink или долгий, тяжёлый, но свой путь построения собственной, пусть несовершенной, инфраструктуры и собственной «лавры», где бьётся пульс именно нашей истории?