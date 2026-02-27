«Сибирский путь». Интервью и документальный фильм Анатолия Омельчука
К юбилею писателя, журналиста и и медиаменеджера Анатолия Омельчука.
Ведущая – доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ Наталья Ростова.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Анатолий Омельчук — писатель, журналист, «родиновед», автор 69 книг и сотен фильмов, в основном о Сибири и России; ему исполнилось 80 лет. - Писать начал в 5 лет, первые публикации — в 15; по-настоящему счёл себя писателем только спустя десятилетия, после книги «Река возвращается». - Для него журналистика — «вдохновение на конвейере», литература — «вдохновение на бегу». - Литература, по его мысли, — единственный вид творчества, где человек осмысляет себя как человека и как часть человечества на уровне целостного образа мира, а не отвлечённых понятий. - Он называет себя «слагателем слов» и «ловцом слов»: русскоязычный мир — океан, а смыслы рождаются «между словами». - Его личная «русская литература» — Ершов, Тургенев, Бунин, Чехов; особая любовь — Платонов, Заболоцкий, Ксения Некрасова; он не признаёт жёсткой иерархии писателей. - Все свои книги он считает «детьми»; последний крупный проект — «Книга Сибири» (флешбук на двух флешках, включающий все 69 книг и проектов). - Отдельная важная книга/идея — «Все это есть всегда»: четыре простых русских слова как формула мироздания и человеческого утешения — «ты в человеческой вечности». - Огромный пласт его жизни — фильмы о Сибири, о людях и природе; ключевой проект последних лет — фильм «Хождение в Каракорум. Сибирский путь Александра Невского». - Сюжет фильма и исследования: Александр Невский в 1250 г. идёт в Каракорум — столицу Монгольской империи — получать «небесный ярлык» на княжение всей Русью. - Омельчук интерпретирует это как начало Российской империи в Азии и как точку, где божественным промыслом Россия замысливается сразу как страна двух континентов и трёх океанов. - Он подчёркивает: это не «колониальное прирастание Сибирью» (как у Ломоносова), а изначальное единство Руси и Сибири в рамках Монгольской империи — единого политического пространства. - Пути Невского в Каракорум обсуждаются с историками: вероятнее всего — по «калмыцкой сакме», северному ответвлению Великого шёлкового пути, через Южную Сибирь, истоки Тобола, Ишима, Иртыша, Оби, Енисея. - В визите Невского в Каракорум он видит не унижение, а стратегический союз с «союзом государств» (империей монголов), где Русь платит дань, но получает защиту от внешних врагов и мандат на княжение. - Через образ дворца Тумин Амгаланд («десять тысяч лет благоденствия») Омельчук проводит лингвистическую и судьбоносную ассоциацию с Тюменью, своей сибирской родиной. - Для него это личное откровение: «Господь меня оставил после ковида, чтобы я открыл для себя Россию» — как изначально евразийское, двухконтинентальное государство. - Он опирается на идеи Льва Гумилёва: Александр Невский — точка отсчёта русского этноса и русского государства; Гумилёв мечтал побывать в Каракоруме, но не успел. - Образ России у Омельчука: Россия начинается «с восхода», Россия — не прирост к Европе, а самостоятельный континентальный замысел, со «восточным» (азиатским) корнем, которого не нужно стыдиться. - Он подчёркивает преемственность империй: через Касимовское ханство, Чингизидов на московском троне, вплоть до Российской империи; это символическая передача эстафеты от империи Чингисхана к России. - Личный мотив: он — «азиат в первом поколении», рождённый в Сибири от родителей-европейцев (украинца и белоруски), сосланных и переселённых; он благодарит Невского за родину — Сибирь. - Он критикует привычную схему «татаро-монгольского ига» как односторонний, политически заданный миф и предлагает видеть в этом эпоху формирования евразийской государственности. - Внутренний код Невского, по Омельчуку: не бояться ошибиться, быть непонятым, проигрывать локально ради стратегической победы; его выбор — фундамент многовековой судьбы России как многонациональной империи.
Подробный выводВ этом видео переплетаются три уровня: судьба отдельного человека (Омельчук), судьба литературы и судьба России как исторического и духовного существа. И каждый из этих уровней служит зеркалом других.
1. Литература как пространство самопониманияОмельчук отказывается от академического определения: для него литература не отрасль культуры, а способ, которым человек понимает самого себя и своё место в человечестве. Психология, философия, наука — работают с понятиями, моделями, теориями. Литература же работает с образом, с живым человеком в мире. Это близко к тому, как в нейросети сухая модель реальности превращается в образы — картинки, тексты, истории. Литература делает с человеком то же, что хорошая обученная модель делает с данными: собирает хаос опыта в осмысленный паттерн. Он подчёркивает: смыслы рождаются «между словами». То есть важен не только словарь, но и их сочетание, контекст, пауза, подтекст. Это уже почти феноменология языка: реальность не просто описывается словами, она проявляется в промежутках между ними. В этом смысле его любимое словесное заклинание «Все это есть всегда» — не метафизика ради красоты, а попытка простыми словами ухватить структуру реальности: мир не обнуляется от наших кризисов, а мы не вываливаемся из «человеческой вечности» из‑за частных бед. Здесь видна его общая позиция: истина — не абстрактная догма, а проживаемый опыт. Не то, что «написано в учебнике», а то, что подтверждается конкретностью — «я пью кофе», «я иду по снегу», «я пишу книгу о Сибири». Его интересуют не идеальные конструкции, а прожитая правда.
2. «Я — слагатель слов» и гениальность русского языкаОн смотрит на русский язык почти как на живую космическую систему: «океан», из которого он вылавливает слова и их сочетания. Это очень похоже на взгляд программиста или лингвиста на язык как на бездонное пространство возможных комбинаций, большинство из которых ещё не реализовано. Важно, что он не ставит себя «пророком» или «гением», а скорее ремесленником и ловцом: его работа — найти точное сочетание слов, которое вдруг открывает новый смысл. Он замечает, что обычные слова, вроде «всё», «это», «есть», «всегда», которые мы не замечаем, при особом соединении оказываются формулой космоса и утешения. В этом есть что‑то буддийское: прозрение не в сложных конструкциях, а в простом и очевидном, которое обычно не видят.
3. От писателя к «родиноведу»: Сибирь как школа виденияОмельчук называет себя «единственным родиноведом России» — это не титул, а внутренняя роль: человек, который не просто изучает географию и историю, а переживает их как собственную биографию страны. Сибирь в его жизни — не «колония» и не дальняя окраина, а центр его личного космоса. Через неё он проходит путь от журналиста к человеку, который видит в ландшафте и маршрутах глубинные процессы истории. Это уже подход историка‑антрополога: пространства формируют судьбы, а пути — это не линии на карте, а векторы смысла. В этом контексте его фильм о Сибирском пути Александра Невского — не просто исторический очерк, а попытка заново нарисовать ментальную карту России.
4. Александр Невский и Каракорум: Русь как часть ЕвразииЦентральная идея фильма и размышлений Омельчука: путешествие Александра Невского в Каракорум — не унизительный визит к захватчикам, а момент, когда будущая Россия вплетается в каркас евразийской цивилизации. Он предлагает рассматривать Монгольскую империю не только как «игo», но и как «союз государств», в котором Русь — один из улусов, с обязанностью платить дань и правом на защиту. Ясак — это плата в союзный бюджет, а взамен — зонтик безопасности. Такой взгляд явно созвучен концепциям Льва Гумилёва о симбиозе Руси и Степи. Из этого вытекает несколько важных последствий: - Сибирь и Русь изначально существуют в одном политическом пространстве — в рамках империи Чингисхана. То есть не «Россия прирастает Сибирью», а Россия изначально мыслится как евразийское образование. - Поездка Невского в Каракорум — первый шаг к будущей Российской империи, только ещё не как суверенной структуры, а как осмысления масштаба: он «своими ногами» проходит Евразию, видит пространство, которое одну цивилизацию не вмещает, и, возможно, интуитивно чувствует будущую роль Руси как нового интегратора. - Получение ярлыка в дворце Тумин Амгаланд («10 тысяч лет благоденствия») он переосмысляет почти как сакральный акт: благословение не только на власть, но и на историческую миссию — быть ядром новой, уже не монгольской, а русской евразийской державы. С точки зрения строгой науки такую интерпретацию можно оспаривать: историки предпочитают осторожность, и сам Омельчук честно признаётся — «мне страшно от собственной мысли». Но он и не претендует на окончательную истину: это его способ увидеть в одном эпизоде истории рождение долгой линии судьбы. Здесь его подход напоминает чтение большого романа: один жест героя в начале книги может задать траекторию всего повествования. В реальной истории всё сложнее и случайней, но человеческое сознание нуждается в таких смысловых опорах.
5. Сибирский путь как внутренний сюжет РоссииРеконструкция маршрута Невского — это и исторический, и символический жест. Вместе с учёными он ищет: - по какой дороге шёл князь: северное ответвление Великого шёлкового пути, калмыцкая сакма; - какие реки пересекал: Тобол, Ишим, Иртыш, вероятно, в верховьях; - как выглядели переправы, какие были селения, инфраструктура. Но важнее другое: сама идея дороги. Дорога становится образом связности России — от Новгорода до Каракорума, от Европы до азиатских степей. Если Россия «начинается с восхода», как он говорит, то Сибирский путь — это не экспансия, а движение навстречу своему собственному восточному лицу. В этом смысле он переопределяет идентичность: Россия — не «Европа плюс хвост Сибири», а изначально евразийский организм с двумя крыльями и двумя ногами. И стыдиться «азиатчины» в себе — значит отрезать половину собственной души.
6. «Азият в первом поколении»: личная история как микромодель истории страныОчень показателен его автобиографический фрагмент: родители — европецы (украинец и белоруска), оказавшиеся в Сибири через столыпинскую реформу и сталинскую депортацию. Он рождается уже сибиряком — «азиатом в первом поколении». Здесь история перестаёт быть абстракцией: переселения, революции, коллективизация, репрессии — всё это не только большие процессы, но и конкретные траектории людей, из которых складывается его собственное рождение. А за этим — и признание: Александру Невскому он благодарен не «вообще», а конкретно — за то, что Сибирь стала частью его родины и его личной судьбы. Это интересное пересечение: как в современной науке мы говорим о фрактальности — когда структура повторяется от большого к малому, так и здесь: линия «Русь–Сибирь–Евразия» повторяется в миниатюре в линии «родители–переселения–мой рождение в Сибири».
7. Империя как форма, Россия как содержаниеОмельчук показывает преемственность имперской формы: - Монгольская империя с её пространственным каркасом и системой вассалитетов. - Касимовское ханство и Чингизиды на службе Московского государства; эпизод с Семёном Бекбулатовичем — Чингизидом на московском троне — как символ передачи эстафеты. - Российская империя, унаследовавшая размах и логистику степной империи, но наполнившая её другим содержанием. При этом он явно не идеализирует империю как таковую: он больше говорит о том, что существование огромного евразийского пространства требует какой‑то интегрирующей формы. Империя — всего лишь исторический способ скрепить слабосвязные земли и народы. Можно спорить о форме, но игнорировать саму задачу связанности — наивно. Интересно, что он почти не употребляет модных терминов вроде «евразийство», хотя фактически рассуждает в этом ключе. Для него важнее конкретика: дороги, города, реки, судьбы, чем идеологические ярлыки.
8. Переосмысление «ига» и вопрос об истинеОн резко расходится с каноническим образом «татаро-монгольского ига», под которым Русь якобы только страдала и деградировала. Он не отрицает насилия и трагедий, но обращает внимание: мы чаще имеем дело не с историей, а с её политической интерпретацией. Идеологически удобный миф замещает подлинную сложность. Его задача — не переписать прошлое, а услышать в нём другие интонации, которые раньше заглушались. В этом проявляется его философская установка: истина многогранна, и любой «канон» — это лишь частный срез, за которым всегда остаётся незамеченное. Можно сказать, что он предлагает «снять проклятие» с азиатского корня России. Не в смысле объявить Монгольскую империю благодетелем, а в смысле признать: наше прошлое не укладывается в удобную моральную схему «мы — жертва, они — палач». Отношения сложнее: там было и принуждение, и заимствование, и взаимная польза, и зарождение новых форм. И вот здесь встаёт вопрос, который он не проговаривает, но который напрашивается: что для нас важнее — моральный комфорт от чёрно‑белой картины истории или живая, часто неудобная цельность прошлого?
Вся эта беседа — от разговоров о слове до путешествия в Каракорум — сводится к одному: к попытке честно взглянуть на собственный путь — личный, национальный, культурный — и принять его целиком, без отброшенных частей. Литература, по мысли Омельчука, как раз и даёт эту возможность: не просто знать факты, а прожить историю через образы, дороги, судьбы. Так возникает не окончательная истина, а движущийся, но честный образ мира. И здесь остаётся открытый вопрос к вам: какое прошлое — личное или историческое — вам до сих пор хочется переписать, а не принять, и не скрывается ли за этим желанием страх увидеть более сложную, но более живую правду о себе?