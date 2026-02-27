В середине февраля премьер Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по регулированию платформенной экономики, основной упор в которой был сделан на «примирение» банков и маркетплейсов (по крайней мере, так об этом сообщили крупнейшие деловые СМИ). В ноябре 2025 года Герман Греф обвинил крупнейшие маркетплейсы в недоплате 1,5 трлн руб. налогов и нечестной конкуренции, а «Завтра» написала об этом в заметке «Греф прав насчёт маркетплейсов и 1,5 трлн руб. налогов».

Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин предложили в середине февраля быстрый переход на полную ставку НДС по импорту через маркетплейсы, сразу с 2027 года, без длительного переходного периода. Это будет справедливо по отношению к российским производителям, которые платят НДС, пока правительства других стран возвращают НДС своим производителям при ввозе их товаров в Россию и другие страны. Одно из патриотических СМИ посчитало, что если бы это было сделано год назад, то не надо было бы повышать основную ставку НДС с 20% до 22%.

Этой заметкой обратим внимание на другой аспект работы компаний дистанционной торговли, а именно – на отсутствие в новых регионах их пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Два года назад, в марте 2024 года, глава ДНР Денис Пушилин заявил о скором «заходе» в новые регионы маркетплейсов, напоминая об их необходимости. В ответ две крупнейшие торговые площадки сослались на отсутствие у них логистических возможностей в этих регионах.

Ответ маркетплейсов был абсолютно надуманным. Газета «Завтра» ещё летом 2023 года несколько раз закупала на деньги читателей дорогое медицинское оборудование для 14-й больницы Донецка — той, что была почти на передовой у Марьинки. Заказанное оборудование главврач больницы забирал со склада крупной экспедиторской компании в Луганске, а эта доставка была ответственнее доставки типичных потребительских товаров. К сожалению, не можем устраивать рекламу той компании, но у неё есть ПВЗ в каждом районе Москвы.

Чтобы убедиться в отсутствии ПВЗ «Вайлдберриз», «Озона» и «Яндекса» в новых регионах, достаточно лишь взглянуть на карту этих пунктов на сайтах самих маркетплейсов , где география ПВЗ заканчивается на сёлах Ростовской и Белгородской областей.

В принципе, в Луганске и Донецке можно встретить логотипы этих маркетплейсов, но это местные посредники – челноки. Они за типичную комиссию 10% (7% – редкость) плюсом к ценнику маркетплейсов ездят в ближайшие к новым регионам ПВЗ в Ростовской области. Такой вот нехитрый бизнес: пара часов из Донецка ДНР до Успенки Ростовской или из Луганска до Донецка Ростовского, полчаса затариться в ПВЗ и пара часов обратно.

Даже так, с 10%, гуманитарку бывает проще закупать через маркетплейсы с доставкой в ПВЗ в Ростовской области, чем самим везти её из Москвы и Питера, особенно из Сибири и с Урала. Огромное количество мелочей для быта и службы, даже для экспериментов с электроникой, наши бойцы также закупают через такие ПВЗ, переплачивая 10% или тратя по полдня в дороге.

Жители новых регионов уже привыкли к этим дополнительным издержкам, планируя свои крупные покупки в привязке к своим выездам в Ростовскую область либо к выездам родственников и знакомых. Это как если бы по всей Москве и Московской области закрыли бы ПВЗ, а ездить в таковые побудили бы в условные Петушки (Владимирская область), Завидово (Тверская) или Обнинск (Калужская).

Справедливости ради следует добавить, что донецкие и луганские производители продают свои товары через обсуждаемые маркетплейсы также через Ростовскую область. В этом легко позволяет убедиться, например, наличие изделий известнейших кондитерских брендов и сувениров СВО из этих регионов.

У новых регионов есть шанс на грамотное регулирование маркетплейсов, чтобы избежать избыточности ПВЗ чуть ли не в каждом квартале, нечестной конкуренции с традиционной розничной торговлей и падения поступлений местных налогов, что уже на заметку профильным министерствам.

Ещё 1,5 трлн руб. недоплаченных налогов с маркетплейсов за год — это как все расходы федерального бюджета на новые регионы за 2022–2025 годы, как денежное довольствие порядка 600 тыс. рядовых бойцов СВО ежегодно из расчёта от 210 тыс. руб. в месяц. Традиционно добавим, что, по данным Росстата, 20% самых богатых россиян получают и тратят примерно 50% денег всего нашего населения, а остальные 80% – вторые 50%, что также относится к покупкам на маркетплейсах и бремени нормализации их налогов.

К санкциям адаптировались, в российскую юрисдикцию вернулись (это про «Озон» и «Яндекс»), прилёты в Донецке и Луганске теперь очень редкие. Почему жители новых регионов и наши бойцы переплачивают 10% или тратят по полдня на поездки в ПВЗ?

Автор – доктор экономических наук

Фото: Донат Сорокин/ТАСС