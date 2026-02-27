Люди жили 49 лет.Разбираем Дичь
Тынянов: “Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было 34 года, возраст угасания”. Гоголь: “дверь нам открыла старуха лет сорока”. Пушкин: “В комнату вошел старик лет 30″. Лермонтов в повести “Княгиня Лиговская”: “Главным ее недостатком была бледность, как у всех петербуржских красавиц, и старость, девушке уж исполнилось 25″.
А чё? В видео так и говорят:
“дикие гуси (до 80), лебеди (до 70), соколы (до 160)”; или местный ИИ что-то попутал? Это Пи или бот в биологию “не очень”?
Производительностью брали, хотя наверно дворяне в семьях не были плодовиты, на стороне кто их считал. Крестьяны делали рекорды, 12 детей нормально, средняя продолжительность жизни если с рождения брать лет десять наверно выйдет. Т.е. 12 крестьянов вместе проживали 120 лет. Если один из них 120, у остальных игра всухую.