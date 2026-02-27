Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Люди жили 49 лет.Разбираем Дичь

43 2
Переслано от: История Пи

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- Автор показывает копии старых книг (XIX – начало XX века) и с их помощью сомневается в распространённом сегодня тезисе: будто «в XIX веке люди жили в среднем 40–50 лет, а долго жить мы стали только благодаря современной медицине». - Основной источник №1: книга «О продлении жизни» (Москва, 1923, перевод с французского, автор Реттори / Воронов). - Там утверждается, что: - Нормальная продолжительность жизни человека «должна была бы быть» 120–140 лет. - В начале XX века столетние люди — не редкость: во Франции ежегодно умирает около 150 человек старше 100 лет. - Приводятся исторические примеры людей, проживших 140–160 лет и более (монахи, Томас Пэр и др.). - Большинство людей умирают в 70–75 лет не от «естественной старости», а от болезней (инфекции, туберкулёз, воспаление лёгких, болезни сердца, почек). - Авторы не считают 70–75 лет естественным пределом человеческой жизни. - Основной источник №2: «Здоровье за рубль. Сохранение человеческого здоровья домашними средствами» (доктор Карл Бок, 1865). - В этой книге: - Старость у женщин начинается примерно в середине 40-х лет, у мужчин — около 50, и длится до 70 лет. - Период после 70 лет называется «престарелостью» и длится до смерти. - То есть автор XIX века явно исходит из предположения, что дожить за 70 — нормальный и ожидаемый сценарий, а не исключение. - Автор видео противопоставляет это современной риторике врачей и диетологов: - Сегодня часто говорят: «раньше люди жили до 40–50, а сейчас, благодаря таблеткам и медицине, доживают до 70–80». - Старые книги показывают, что люди и тогда доживали до 70+ и 100+, и это не воспринималось как чудо. - Обсуждаются данные о продолжительности жизни животных (из книги 1923 года): - Чем «совершеннее» организм, тем короче жизнь. - Рыбы и пресмыкающиеся живут дольше птиц, птицы — дольше млекопитающих. - Примеры: щука (якобы 267 лет), карпы (до 150), черепахи (до 200), попугаи (до 100), вороны (до 70), дикие гуси (до 80), лебеди (до 70), соколы (до 160). - При этом человек, несмотря на высокую «сложность», всё же может превосходить по возрасту других млекопитающих. - В книге о продлении жизни подчёркивается: - Много людей доживает до 100 лет. - Часто умирают не от «изношенности организма», а от случайных болезней. - Автор призывает изучать образ жизни долгожителей. - В книге 1865 года о питании: - Молоко описывается как идеальная пища для новорождённого. - Яйца — очень питательный продукт после молока, рекомендуется употреблять белок и желток вместе. - Мясо домашних травоядных признаётся ценным продуктом. - Отдельно подчёркивается роль солей: - «Поваренная и известковая» соли необходимы для построения тела. - Известковая соль отождествляется с костяной мукой. - Ветеринары дают костяную муку животным как прикорм. - Люди, исключающие мясо и рыбу (сыроеды, строгие вегетарианцы), могут лишаться этих веществ, что связывается с проблемами костей, остеопорозом. - Автор обещает позже дать в Telegram формулу/название соединения известковой соли и ссылки на статьи. - В финале он делает вывод: по его мнению, современный тезис «мы живём дольше, поэтому и болеем» неверен; возможно, мы живём даже меньше, чем люди XIX века, и часть современных «истин» о прошлом — результат упрощения или искажения. - Попутно он показывает другие любопытные старые книги: - «Дышите правильно» (1915, Ольга Лобанова) — методичка по дыханию, полезная для певцов. - «Телепатия» (публичная лекция П. П. Пусторослёва). - «Люди идиоты», «Нефть — царица мира» (1925), «Крах мировой валюты» (1931) — о фунте стерлингов. - «Правда о царской семье и тёмных силах» (отчёт Руднева, 1922) — о проверке слухов, связанных с Распутиным и царской семьёй. - Автор подчеркивает: - Все эти книги можно найти в открытом доступе в интернете. - Ему нравятся бумажные ксерокопии, но любой может проверить материал самостоятельно. - В чате приводят пример: бабушкин дед прожил 102 года — автор использует это как подтверждение широко встречающихся долгожителей.

Подробный вывод и философско-практический разбор

Главная линия этого видео — не просто обсуждение продолжительности жизни, а столкновение двух «картин мира»: - современной, где «раньше все умирали в 40–50» и дожитие до 70–80 — почти заслуга фармацевтики; - и исторической, отражённой в источниках XIX–начала XX века, где: - 70+ — нормальный, ожидаемый возраст, - 100 лет — не чудо, а редкая, но не невообразимая реальность.

1. Средняя продолжительность жизни vs «нормальный» возраст

Сегодня часто упоминают «среднюю продолжительность жизни в XIX веке» — 30–40 лет. Но среднее значение легко вводит в заблуждение: - Высокая детская смертность резко «обрушивает» средний возраст. - Если много детей умирают до 5 лет, средняя продолжительность жизни населения падает, даже если те, кто выжил до 20–30, вполне доживают до 70+. Авторы старых книг не говорят о математическом среднем. Они говорят о: - «естественном» или «возможном» для организма возрасте; - практическом опыте: кого считают старым, кого — престарелым, на какой возраст ориентируются как на норму. Из этих книг получается картина: - Старость — от 40–50 до 70. - Престарелость — после 70. - 100 лет — редкость, но реальная и многократно зафиксированная. Это не отменяет современной статистики; но показывает, что: - люди тогда и сейчас по‑разному смотрели на возраст; - и, вероятно, то, что нам сегодня подают как «прогресс», отчасти — игра с цифрами и категориями.

2. Почему миф «раньше жили 40–50» так устойчив?

Психологически это удобная история: - Она создаёт ощущение прогресса: «мы впереди, мы лучше, умнее, здоровее». - Она оправдывает многие аспекты современной цивилизации: - фарминдустрию, - культ медицины как единственного спасителя, - представление о прошлом как о «тёмном и больном» времени. - Она снимает вопрос о цене этого «прогресса»: экология, качество пищи, уровень стресса, хронические болезни, зависимость от лекарств. Но если обратиться к старым книгам, оказывается, что: - уже в XIX–начале XX века врачи знали о старости за 70; - говорили о 100‑летних людьми спокойно; - видели главную причину смерти не в «естественном износе», а в инфекциях и болезнях, которые при другом образе жизни могли бы не наступить так рано. Здесь возникает напряжение между статистикой и конкретной человеческой жизнью: - Статистика говорит: «средний возраст вырос». - Исторические свидетельства говорят: «человек как биологический вид и раньше был способен жить 70–100 и более, просто мешали инфекции, войны, бедность». То есть медики действительно снизили детскую смертность и спасли от многих острых болезней, но: - это не обязательно значит, что «потенциальный ресурс» человека раньше был меньше; - возможно, мы всего лишь ближе подошли к тому, что и так было в наших возможностях.

3. 120–140 лет как «нормальный» предел — биология или идеал?

Цитата из книги 1923 года: «Продолжительность человеческой жизни нормально должна была быть не менее 120–140 лет» — это больше философско‑биологическое предположение, чем строгая наука: - Авторы исходили из закономерностей типа: возраст полового созревания × некий коэффициент; - сопоставляли с животными. Но независимо от точной цифры, само направление мысли важно: - Человек, возможно, запрограммирован на гораздо больший срок, чем мы сейчас реализуем. - Большинство смертей — не «естественный срок», а побочные эффекты образа жизни, среды, болезней. Это сходится с современной геронтологией в одном пункте: - от смерти «от старости» умирает очень мало людей; чаще — конкретный диагноз. Разница в оптике: - Сегодня часто говорят: «ну да, 70–80 — наш биологический предел». - Авторы старых книг были идеалистичнее: «предел гораздо дальше, мы просто до него не дотягиваем». В этой разнице и есть философский нерв: нужно ли смиряться с «нормой 70–80», если и собственные традиции, и современные исследования намекают, что у человеческого организма запас больше?

4. Питание, известковая соль и кости: старый взгляд на дефициты

Интересный момент — про «известковую соль» и костяную муку: - Ветеринары до сих пор дают костную муку животным как источник кальция и фосфора. - В XIX веке прямо говорили: эти соли так же необходимы, как белки и жиры. - Автор видео связывает это с проблемами людей, отказавшихся от мяса и рыбы: - при неграмотном вегетарианстве и сыроедении возможен дефицит ключевых минералов; - следствие — проблемы с костями, остеопороз, хрупкость. Современная наука тут, по сути, не спорит: - кальций, фосфор, витамин D, белок — критичны для костей; - растительная диета требует очень взвешенного планирования, чтобы это всё покрыть. Интересно, что в старой книге это подано не как «модная идея», а как очевидная практическая физиология. В каком-то смысле это напоминает, что: - наш организм — не набор «мнений», а вполне конкретная биохимическая система; - игнорировать её потребности во имя идеологии (религиозной, этической, модной) — риск, за который платит тело. И здесь возникает вопрос свободы: что важнее — жить в соответствии с идеалом (например, строгий веганизм) или в соответствии с реальными ограничениями организма? И где проходит граница между личным выбором и саморазрушением?

5. Старые книги как прививка от иллюзий о «вечном прогрессе»

Автор показывает целую полку книг: - «Нефть — царица мира» (1925), - «Крах мировой валюты» (1931) — о фунте стерлингов, - «Половой рынок в России», - книги о телепатии, о дыхании, о царской семье и «тёмных силах». Во всех них угадывается одна линия: то, что сегодня кажется уникальным, «невиданным раньше» кризисом или модой, на самом деле повторяется: - Сегодня говорят о крахе долларовой системы — в 1931‑м писали о крахе фунта. - Сегодня открывают «осознанное дыхание» — в 1915‑м уже издавали методички «Дышите правильно». - Сегодня спорят о коррупции, заговорах, «тёмных силах» — в 1922‑м прокуроры уже разбирали слухи о Распутине и царской семье. - Сегодня мы читаем про «рыночные отношения» в интимной сфере — в книге о «половом рынке» дореволюционного Петербурга разбирали то же самое, только другими словами. Это создаёт важный сдвиг восприятия: - История — не линейная линия «из мрака к свету», а волнообразный, иногда циклический процесс. - Многое из того, что сейчас подаётся как «уникальная проблема времени», человечество уже переживало в других формах. И тогда возникает сомнение в ещё одной современной догме: если прогресс не настолько прямолинеен, если наши «скандалы и кризисы» уже случались раньше, то почему мы так легко верим рассказам о том, что «раньше жили мало и плохо, а теперь — золотой век»?

6. Практический вывод: что нам даёт такой взгляд на длительность жизни?

Если собрать всё вместе: 1. Человек как вид, судя по всему, уже давно способен доживать до 70–100 лет. 2. Много смертей — не «износ организма», а: - инфекции, - стихийные бедствия, - войны, - социальная нищета, - ошибки образа жизни. 3. Современная медицина сделала колоссальный вклад в снижение смертности, но: - не факт, что реальный биологический ресурс человека сегодня реализуется лучше, чем мог бы; - и не факт, что текущий образ жизни (стресс, гиподинамия, химизация среды) не «съедает» часть этого ресурса. Практический смысл этого взгляда может быть в трёх точках: - Ответственность за своё тело. Если организм способен на большее, чем принято считать, возникает вопрос: что я делаю с этим потенциалом? Укорачиваю его привычками, питанием, образом жизни — или поддерживаю? - Критическое отношение к «средним цифрам». Средняя продолжительность жизни — абстракция. Конкретный человек живёт не «в среднем», а либо до 50, либо до 80, либо до 100. Важно не только «среднее по стране», но: - его индивидуальная генетика, - образ жизни, - умение обходить острые риски (аварии, зависимости, крайности). - Смещение фокуса с количества лет на качество. В старых книгах есть интересная интуиция: - не просто «дожить», но дожить с сохранённым умом, телом, деятельностью. - пример сенатора, который в 100 лет ходит в театр и на заседания, — символ активной старости. И вот здесь возникает почти духовный вопрос: если человеческий организм потенциально способен жить гораздо дольше, чем мы привыкли считать, то что мы делаем с этим шансом — и зачем нам вообще «лишние десятилетия»? Жизнь становится не столько соревнованием по количеству прожитых лет, сколько вопросом: чем заполнено то время, которое у нас уже есть — и которое, возможно, могло бы быть ещё длиннее?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GDhZGJQZghM
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9379 7835
    Женечка 27 февраля 17:22

      Тынянов: “Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было 34 года, возраст угасания”. Гоголь: “дверь нам открыла старуха лет сорока”. Пушкин: “В комнату вошел старик лет 30″. Лермонтов в повести “Княгиня Лиговская”: “Главным ее недостатком была бледность, как у всех петербуржских красавиц, и старость, девушке уж исполнилось 25″.
      А чё? В видео так и говорят:
      “дикие гуси (до 80), лебеди (до 70), соколы (до 160)”; или местный ИИ что-то попутал? Это Пи или бот в биологию “не очень”?

      1
      1
      • 8788 6822
        ЕгорЖенечка 27 февраля 17:50

          Производительностью брали, хотя наверно дворяне в семьях не были плодовиты, на стороне кто их считал. Крестьяны делали рекорды, 12 детей нормально, средняя продолжительность жизни если с рождения брать лет десять наверно выйдет. Т.е. 12 крестьянов вместе проживали 120 лет. Если один из них 120, у остальных игра всухую.

