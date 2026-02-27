Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Китаевед Катерина Кирбирева разбирает реальную модель управления современного Китая вместе с Максимом Невенчанным, разрушая популярные западные мифы. Как Коммунистической партии удается тотально контролировать экономику и почему эта система не развалилась по сценарию СССР? В выпуске: жесткая антикоррупционная политика КНР, чистка элит, феномен «возвращения семей» и секрет эффективности китайских пятилеток. Обсуждаем исторические реформы Дэна Сяопина, кадровую ротацию чиновников и глобальный проект «Один пояс — один путь». Как Китай захватывает рынки, предлагая странам не абстрактные ценности, а конкретные технологии, инвестиции и сбыт, и почему у Пекина нет классического «образа врага»?

00:00 — Вступление: многогранность личности Владимира Ленина

00:56 — Главный миф: кто придумал стереотип о «русофобии» Ленина

01:32 — Нация или класс: как марксизм объясняет противоречия

02:30 — Почему национальный вопрос снова разрывает общество

03:45 — Черта оседлости: реальное положение евреев в Российской империи

04:52 — Анонс конференции «Феномен советского человека»

07:16 — Русификация и жесткое подавление национальных движений

09:58 — Бунты и трудности марксистской пропаганды в империи

10:44 — Теория Ленина: как решить национальный вопрос

12:26 — Эпоха империализма: гнет и вынужденное объединение мира

13:23 — Диалектика: баланс национального и интернационального

14:14 — Программа большевиков и борьба с фальсификациями

16:39 — Истинное значение Ленина для прогресса человечества

20:23 — Право на самоопределение и реальное равноправие

23:40 — Как ленинские идеи воплощались на практике

25:55 — Федерация нового типа: гениальное политическое решение

27:23 — Наследие вождя и защита единства страны сегодня

