Колумб про Америку знал. Но забыл
У Колумба была карта, на которой показана Америка. Географ, показавший Колумбу эту карту, про Америку тут же забыл и больше не вспоминал. Третий географ Америку на карте нарисовал, но про Колумба забыл. Про Америку ему рассказали те, кто о ней ничего не знал. Так написано в исторических источниках.
Атлас Российской империи 1745 г.:
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- В предисловии к «Атласу Российской империи» (не позже 1745 г.) говорится, что: - нюрнбергский патриций Мартин Бехайм якобы по воле «противной погоды» попал в «четвертую часть света» (Америку), - нанес её на морскую карту, - эта карта попала к Христофору Колумбу и стала причиной его упорства в поисках «неизвестной части света». - Это утверждение: - противоречит классической версии истории (где Бехайм не открывал Америку и не знал о ней), - содержит внутреннее противоречие: откуда Бехайм знал, что попал именно в «неизвестную четвертую часть света», если она по определению неизвестна. - Бехайм по энциклопедии Брокгауза и Ефрона: - ткач по профессии, позже мореплаватель и географ, - участвовал в изготовлении астролябий и создал глобус (1492–1494), - на его глобусе нет ни Америки, ни «четвертой части света». - Из этого следует странность: - Атлас 1745 г. утверждает, что карта Бехайма подтолкнула Колумба к поиску Америки, - но завершённый глобус Бехайма уже после первого плавания Колумба Америку не показывает. - Автор видео предполагает: - «карта Бехайма» — это не сам глобус, а некие более ранние материалы, которыми он пользовался, - Бехайм не мог послать Колумба туда, о чём сам ничего не знал, - если он реально куда-то «занесён бурей» на запад от Азорских, до ближайших американских земель (Малые Антильские острова) — более 4000 км в океане. - Указывается на абсурдность традиционных объяснений: - без точного знания долготы, без серьёзной навигации и при огромных расстояниях «занести» случайно на Карибы и тем более вернуться — крайне сомнительно, - историки, «сидящие в кабинете», легко рисуют такие путешествия, игнорируя реальную навигацию, запасы, ветра и риски. - Противопоставление: - с одной стороны — серьёзный картографический шедевр: Атлас Российской империи 1745 года с невероятно точными картами; - с другой — текст предисловия, где упомянут Бехайм и карта, якобы указавшая Колумбу путь в Америку. - Автор подчёркивает: - либо создатели Атласа допустили грубую нелепость, - либо их фраза — след более ранней версии истории открытий, не вписавшейся впоследствии в «каноническую» схему. - Сравнение с первой «официальной» картой с названием «Америка»: - карта Мартина Вальдземюллера 1507 г.: - автор — кабинетный картограф, никуда не плавал, - тем не менее показывает огромный американский континент от северных до южных широт, - на карте уже есть параллели, меридианы и градусная сетка, - ширина Южной Америки и относительное положение её к Африке указаны довольно адекватно, - при этом человечество ещё века не умело определять долготу на практике. - Вальдземюллер пользовался отрывочными сведениями (например, наброском карты участника экспедиций Колумба — Хуана де ла Коса), но итоговая точность вызывает вопросы. - О сложности навигации и странностях в истории Колумба: - В XV веке долготу определять не умели, а без долготы невозможно точно измерить расстояния «запад–восток». - Магнитное склонение (отклонение компаса) открыто позже, чем Бехайм жил на Азорах, следовательно, компас тогда был очень ограниченным инструментом. - С Азор до ближайших Антильских островов — тысячи километров открытого океана; случайно попасть туда штормом и вернуться практически невероятно. - Критика «расчётов» Колумба: - Историки утверждают, что Колумб опирался на данные Эратосфена и занизил размер Земли на 25 % («ошибка Колумба»). - Но: - даже если он точно знал окружность Земли, он не мог знать реальное расстояние до Индии ни по восточному, ни по западному маршруту, поскольку долгота не измерялась, - оценить длину пути через Средиземное и Аравийское морe тоже было крайне приблизительно. - Математическая логика: по широте Гибралтара путь на восток до Индии — около 7000 км; на запад до той же долготы — около 24 000 км. Даже при ошибке в 10 раз это всё равно немыслимое расстояние по меркам тогдашнего опыта. - Историки пишут, что: - Колумб вёл два журнала — один «настоящий», другой с заниженной дистанцией для команды, - якобы он один понимал истинные расстояния. - Но если долготу не умели определять вообще, то и он сам не мог достоверно знать пройденное «по долготе» расстояние. - Парадокс маршрутов Колумба: - В первой экспедиции он оставляет гарнизон на Гаити. - Вторая экспедиция через полгода безошибочно находит именно это место, уже ориентируется среди множества карибских островов, использует их названия, действует как будто по хорошей карте. - Дальнейшие путешествия Колумба — это уже осмысленные перемещения по Карибскому морю на тысячи километров. - Автор делает вывод: такие точные маршруты можно прокладывать только по уже готовой и точной карте. - Колумб как историческая фигура: - до XIX века его роль и личность были слабо известны, записи его путешествий фрагментарны, многое мы знаем лишь через пересказы, - Вальдземюллер позже «дописал» его имя на свою карту задним числом, - к концу XIX века накопилось множество противоречий, поэтому даже в Брокгаузе и Ефроне авторы делают оговорку: существует «тенденция разоблачать личность Колумба». - 450 портретов Колумба, ни один не аутентичен — никто не знает, как он выглядел. - Карты и морские журналы, принадлежащие самому Колумбу, до нас (и до авторов энциклопедии) не дошли; есть только выжимки, сделанные позднейшими авторами. - История с многочисленными перезахоронениями: - с 1830-х годов по миру шла мода на торжественные перезахоронения мореплавателей, - Колумб — рекордсмен: Вальядолид, Севилья, Санто-Доминго, Гавана, снова Севилья, - останки многократно переносились, смешивались с другими, - в 1992 году — очередное перезахоронение; споры, где «настоящий Колумб», продолжаются и, вероятно, продолжатся. - Главная мысль автора: - перед нами — живой процесс конструирования «версии великих географических открытий», - предисловие к Атласу 1745 г., говоря о Бехайме, Колумбе и «четвертой части света», — свидетельство того, что существовали иные представления о том, кто и как открыл Америку. - если этому источнику не верить — почему мы должны безоговорочно верить другим, не менее сомнительным документам? - О ценности Атласа 1745 года: - это признанный шедевр картографии, - точность его карт поразительно близка к современным, - это указывает, по мнению автора, на использование карт предшествующей высокоразвитой цивилизации с уровнем технологий, не уступающим современному. - даже если датировать Атлас позднее (например, перенести его создание на век вперёд), его картографическая основа всё равно выдаёт следы иной, ушедшей цивилизации. - Автор связывает это с более широкой картиной: - существовала высокотехнологичная цивилизация, погибшая в результате катастроф (возможно, часть этого «мироустройства» осмысляется как «библейский потоп»), - но информация, карты и знания частично сохранились и были унаследованы следующими поколениями, - в других своих работах он по картам XVIII века отслеживает: - последствия катастроф, - резкий рост потребности в соли, - реформы административного деления в Российской империи, - исчезновение и появление городов, - странные несоответствия между тем, где города должны были появиться логично, и тем, где их реально нет.
Подробный вывод и философский комментарийВ этом видео история Колумба и Бехайма используется не как повод спорить о биографических деталях, а как пример того, насколько «история» — это не столько зеркало прошлого, сколько конструкция, сложенная из текстов, интересов и забвения. С одной стороны, у нас есть: - Атлас 1745 года — выдающийся, почти «невозможный» по точности для своего времени картографический труд. Его создатели демонстрируют высочайшую техническую компетентность: они понимают пространство, расстояния, береговые линии, реки и рельеф лучше, чем многие «официальные» карты того же периода. - В предисловии к этому Атласу — фраза, которая совершенно спокойно говорит: - о Бехайме, якобы попавшем в Америку, - о передаче Колумбу карты с «четвертой частью света». Это выглядит как чужеродный кусок внутри стройного технического шедевра. Либо авторы Атласа допустили грубую наивность (что странно на фоне их уровня), либо они отразили некую тогдашнюю традицию знаний, позднее «переписанную» более удобной версией. С другой стороны, к XIX веку канон уже почти определён: - Колумб — «открыватель Америки» (хотя он сам считал, что попал в Азию), - карта Вальдземюллера (1507) — «первая, где есть Америка», - Бехайм — создатель глобуса без Америки, - всё это выстроено в стройную хронологию: постепенное накопление знаний, плавания всё дальше, всё точнее и т. д. Однако когда пытаешься сопоставить: - реальные навигационные возможности XV века, - отсутствие методов определения долготы, - огромные расстояния океана, - неожиданно точные маршруты экспедиций Колумба уже со второго плавания, - точность карты 1507 года в отношении размера и положения континента, — версия «постепенного нащупывания» начинает трещать по швам. Либо предшествовали тайные, неучтённые, более масштабные исследования (которые мы «забыли»), либо использовались уже готовые карты, происхождение которых не укладывается в стандартную линейную схему прогресса. Автор видео выбирает вторую линию: С научной точки зрения это, конечно, гипотеза на границе «альтернативной истории». Но она указывает на реально существующую проблему: чем больше мы приглядываемся к источникам, тем меньше они похожи на «фотографии прошлого» и тем больше — на фрагменты пазла, который кто-то уже однажды сложил, а мы сейчас заново переставляем детали так, как нам удобнее.
Несколько ключевых философских моментов, которые проступают из этого разбора1. Источнику нельзя верить безусловно — и это распространяется на все стороны. Если мы отказываемся верить предисловию Атласа 1745 года про Бехайма и Колумба, то по честности должны с такой же строгостью подойти и к: - позднейшим учебным версиям истории открытий, - пересказам экспедиций Колумба, - реконструкциям карт Вальдземюллера, - биографиям «великих» мореплавателей. Истина здесь не чёрно-белая: «либо атлас врёт, либо учебник прав». Оба могут быть одновременно и частично правы, и частично заблуждаться. 2. Наша картина мира выстроена как «одна версия», но следы альтернативы никуда не делись. Фраза из Атласа — это след той возможной версии, в которой: - Колумб не «открыватель», а пользователь уже известного маршрута, - Бехайм (или кто-то до него) знал о существовании земель на западе, - возможно, существовала некоторая традиция мореплавания, не вписавшаяся потом в «официальную» линию. История тут напоминает нейросеть, обученную на неполных данных: она достраивает «правдоподобную» картину, но это не значит, что именно так всё было. 3. Точность карт как немой свидетель. В отличие от текстов, карты менее гибки для манипуляций: либо береговая линия совпадает с реальной, либо нет; либо реки и горы показаны накопленным эмпирическим путём, либо срисованы с чего-то более точного. Когда мы видим в XVIII веке карты с точностью, приближённой к спутниковой, естественный вопрос: действительно ли человечество только что дошло до этой точности, или кто-то уже обладал этим знанием ранее? 4. Проблема «забывания» как структурный элемент истории. Перезахоронения Колумба, отсутствие подлинных портретов, утерянные журналы, многократные пересказы — всё это создаёт впечатление не линейного развития, а смеси: - реальной памяти, - политических и идеологических нужд, - потребности в героях и символах, - простой человеческой небрежности. Мы видим не «как всё было», а «как об этом решили рассказывать». Но иногда, как с Атласом 1745 г., в текстах проскальзывают крошечные «образцы сырого материала» — обрывки прошлых версий. 5. Прагматический вывод для читателя: Важно не то, «был ли Колумб настоящим» и «существовала ли суперцивилизация», а то, как мы относимся к знанию в принципе: - Не принимать за аксиому «официальную» историю лишь потому, что она официальна. - Но и не впадать в противоположный фанатизм: «всё официальное ложно, альтернативное истинно». - Учиться жить в пространстве вероятностей, где любая версия — гипотеза с определённой степенью обоснованности. В этом смысле истина действительно оказывается процессом, а не точкой. Мы ничего достоверно не знаем о том, что видел своими глазами Бехайм, какие карты держал Колумб и откуда Вальдземюллер взял свою уверенность в очертаниях Америки. Но мы можем честно зафиксировать противоречия, подумать о мотивах, об ограничениях техники, о человеческих слабостях — и признать: картина прошлого, которой мы пользуемся, — это компромисс, а не откровение. И тогда возникает тихий, но важный вопрос: если сама история — это набор версий, конструктов и утрат, то как мы вообще можем говорить о «твёрдом знании» — и что значит быть честным с истиной в мире, где даже карта мира когда-то, возможно, была заимствована у тех, о ком мы уже ничего не помним?