Игры разума
Прежде чем рассказать о научных подвигах Авака Авакяна, мне нужно обозначить себя. Я пока не смог найти заинтересованного лица для рекламы его работы, он сам их рекламировал недостаточно серьёзно. Всего один человек, красноярский психиатр по фамилии Николай Зайцев понял ценность этой работы, но публикуя открытие Авакяна, выдавал его за своё. Надо сказать, что хотя бы чуйка у Зайцева была хорошая на талант. Научные консультанты старой советской школы все говорили Авику - одобрям, но и они рекламой его открытий не занимались. Сама их направленность далека от получения быстрого экономического эффекта и больше касается естествознания, его принципов в целом. Для меня же эта направленность исследований Авака является оптимальной, она позволяет без капитальных вложений, без базового образования, без йоговских практик прийти к высокому уровню познания окружающего мира, к знанию естества человека и природы.
Образование я получил обычное не хуже и не лучше других. К концу средней школы я имел знания по предметам примерно на четвёрку и чёрный пояс поединочной уличной драки. Т.е. я в коллективных драках не участвовал, но сейчас мне 65 лет, а уровень в этой дисциплине по-прежнему высокий. На самом деле важна не драка, а гимнастика, она ключ в естествознание, а в Союзе никто гимнастикой серьезно не занимался, даже гимнасты занимались спортом. Это в нашем капиталистическом будущем появились культуристы, йоги и т.д. Но я всё же приобщился и 40 лет занимался моржеванием. Десять лет писал стихи и варился в котле Лито. Восемь лет сам вёл Лито с базой в Краевой научной библиотеке в отделе Искусства. Научился издавать книги и просто набирать текст на компьютере. Там же я понял, что люди действительно талантливые выглядят чаще непрезентабельно и безвыгодно. Они не хотят платить за свои публикации, а это современным редакторам не подходит. Мне подошло, я работал с Кималем Маликовым, Сергеем Пилипенко, Машей Белых и другими талантами практически бесплатно, их изданные книги удавалось реализовывать с покрытием расходов на издание.
Авак Авакян в этом списке талантов был иного рода, он был не литературный, а научный гений. Однако и в этом случае у меня оказался важный козырь, который сыграл в этой игре. Не имея, специального образования я могу любую научную тему понять за счёт образовательного таланта и концентрации. Сам я учёным не стану, у меня для этого нет природных данных. Но с любым учёным я найду важное в его специализации и пойму о чём идёт речь. Авак мне излагал, и излагает свои темы десятки раз, он не может отказаться от их повторов. Он своего рода Шерлок Холмс в естествознании, который изучал далеко не всё, но уж то, что он знает, то знает как отче наш.
На втором курсе института преподаватель физики Арнольд Отто Петрович связал силу Кориолиса с воронкой, вытекающей из ванны воды, этот простой опыт в дальнейшем навёл меня на исследования и на изучения многих физических теорий. ОТО, однако, я не понимал и не одобрял, и сейчас считаю её нарративом науки, но не наукой. Примерно так же думает Авак. Мы в идеях с ним во многом совпали. Мои идеи были интуитивные, а он их обосновывал научно. Например, я на определённом этапе понял, что современная музыка при богатстве эмоционального эффекта ограничена в эффекте духовном. Как я это докажу, не имея музыкального образования? Авак доказал очень оригинально, он на первых курсах консерватории написал несколько произведений для органа в духе добаховских композиций и играл их на экзамене, а преподаватели не верили, что он это написал сам. Как молодой человек может писать добаховскую органную музыку? Но Авак ещё пацаном ездил в Японию с гастролями, где играл даже для семьи автомагната Сузуки. Однако написание музыки одно, а объявление, что современная музыка ущербна другое. Авак громко заявил об этом в «Нанофонии» Авака Авакяна, в своем музыкальном и искусствоведческом наследии. Он студентов своими теориями не грузил, и когда ещё появится такой музыкант, который сможет писать современную музыку вне баховской гармонии. Эта заявка мирового уровня. Кому это надо кроме узкого круга музыковедов? Людям кто занимается духовными практиками, они это должны знать.
Такие знания я получал от Авака мимоходом по телефону. Он подарил мне кассеты со своим органным альбомом. Один раз я был на его концерте в Органном зале, потом орган был разобран, и больше в Красноярске органа нет.
Авак увлёкся химией и грузил меня этой химией и геохимией не менее 10 лет. Я понял, что даже он сам не ценит уровня поднятой им мировой проблемы в геологии. Значимость которой я понял, когда изучал книгу В. П. Петрова «Рассказы о белой глине». Там академик Петров пишет, что кора выветривания земли образована химическим выветриванием, но его главный реагент это ни уголь, ни почва, ни кислород, ни фумаролы вулканов, а что-то другое. Кора выветривания оказалась глубоко метаморфизованной. «К ней можно уверенно отнести базальные сланцы Карелии, залегающие на гранито-гнейсах архея». Сверху на «сланцах» кварциты протерозоя. Граниты и «сланцы» пронизаны общими пегматитовыми жилами. Т.е. «сланцы» коры результат метасоматоза гранитов.
Проблема глобального выветривания не решена в геологии до сих пор. В США климатологи получили соответствующий запросу Петрова результат, путём анализа климата в археологические эпохи, но геологи в свою науку их тезис не внедрили. А озвучил его Авакян - базовые геологические породы гранит, базальт, оливин, сланцы и т.д. образуют кору выветривания через метасоматоз, не меня формы, но меняя химическое строение, превращаясь в другие породы. Кора химического выветривания создана углекислотой, в эпохи слабой вулканической деятельности, на площадях, где воздействие механических факторов - воды, ветра, льда, изменения температуры было минимальным.
Авак зациклился на доказательствах конкретных примеров метасоматоза, перехода порфиров в кварциты, но проблема стоит шире, переход всех магматических пород в кору выветривания. Авак привёл в пример «Магазин плотничества» пустыни Махтеш Рамон, где развалы столбчатого кварцита смотрятся полным клоном столбчатого базальта, и геологи пока что причину фокуса не назвали. За одно это открытие Авак должен быть известен широкому кругу учёных, но подобно математику Перельману он пребывает в изоляции и обыденности жизни. Впрочем, это не мешает гению мировой науки покорять новые вершины. Авак берётся за парадоксальные разделы и добивается результата.
В одном случае моя инициатива подтолкнула Авака Авакяна к исследованиям, которые потом позволили ему опубликовать работы в Пермском сборнике, реферируемом научном журнале по геохимии. Самым одиозным оказалось его открытие причины окраски соликамской соли. Авак установил, что она окрашивается в разные цвета молекулами серы. В зависимости от размера молекул серы в кристалле поваренной соли, соль может окрашиваться в разные цвета. Мне как человеку, увлеченному физикой, это хорошо понятно из раздела оптики. Для обывателя сложно, но сам факт, что научные работники, занимавшиеся много лет цветной солью не знали причин её окраски до тех пор, пока она не попала в руки Авака Авакяна, говорит о многом. Авак расширил эту тему до синтеза самоцветов в естественной среде и сделал ряд публикаций в Пермском научном сборнике. Но даже такая удача в плане фиксации открытия сопутствует Аваку далеко не всегда.
Авак кроме чисто научных знаний приобрёл опыт эзотерики, он был частым гостем астрала и, более того, находясь там, получал необходимую информацию для своих исследований. Он дал описание этого состояния, возможностей его получения и техники безопасности. Мы с Аваком разошлись в плане определения астрала, (Ветер астрала) он считает его отдельным материальным миром, а я миром информации, в который человек попадает через астральный сон. Но без Авака Авакяна я бы никогда не смог дать это определение. Я не имею возможности быть в астрале, т.к. не имею зрительной памяти достаточной для четкого и долгого представления предметов не только астрального сна, но даже сна обычного. Тем ни менее, у меня есть родство с Аваком в плане тяги к волшебным аспектам бытия, я вполне понял и Авака, и его вклад в эту проблему.
Авак, в частности, показал, что главным инструментом чудесных действий средневековых ведьм был астральный сон, в котором они летали на различные мероприятия. Как я мог в сомневаться в таком решении, если в молодости и зрелом возрасте регулярно во сне летал, иногда встречая людей, летевших рядом. Кроме реабилитации ведьм Авак смог восстановить и испытать рецепты мазей, которыми они пользовались для гарантированного попадания в астрал (Тапсия Асклепия). Эти мази на сегодня являются настоящим биологическим оружием. Они позволят человеку со способностями выше средних, а таких людей много, гарантированно получить астральный сон, в нем совершить действия на подобии проделок ведьм, либо получить информацию из мира информации. Авангард и открытие Авака в том, что он известное состояние классифицирует как типичное, а не только личный опыт, как его объясняет ИИ, да и научное мнение в целом. Также Аваком показано, что получаемая в астрале информация может быть достоверной.
Моя критика и моя оценка этой темы обусловлена тем, что я изучал практику и теорию ощущений по книге Вильяма Горацио Бейтса «Хорошее зрение без очков». Там Бейтс определил все категории психологии: ощущение, представление, ассоциации, память, акцент восприятия, сознание, подсознание, психическое расстройство и релаксацию. Именно с позиций революционных понятий Бейтса, я увидел правоту Авака в оценке возможностей астрального сна. Я уже знал биофизику ощущений, которую Авак не знает, полагаясь чисто на свои феноменальные способности памяти и представления, не вникая в их механизмы. Но, зная эти механизмы, я убедился, что Авакян прав в оценке возможностей астрала.
В восьмидесятые годы и позднее идеи существования Шамбалы стали популярны в Союзе. Ими увлекались как альтернативой «счастливого» социалистического строя. Далеко не все хотели лишь сытого и богатого существования, некоторые занялись и поиском рая. Но не нашли рай нигде, ни в Индии, ни в Тибете, ни в Южной Америке. И Авак не нашёл рая, но нашёл место, где создавалась эта легенда, нашёл геоглифы-руны Обретение рун) и Мандалу Калачакры, Колесо времени. Его земным материальным прообразом оказалась световая голограмма, образуемая на склоне плато Кукисвумчорр, светящаяся вращающаяся свастика диаметром километр и исчезающая примерно за час. Её образование обусловлено подземными токами на склоне плато Кукисвумчорра и электрической активность атмосферы во время гроз.
Высолы, выходы солей на поверхность на склонах Юкспора и Кукиса, гор в районе города Кировск создали геоглифы - образы главных рун руники. (Обретение рун). Т.е. вначале были осознаны людьми геоглифы в Заполярье, с них началась руника. Вначале была голограмма на поднятом плато Севера и особые состояния психики там же, а потом на базе этого природного явления возникла культурологическая традиция о Колесе Времени и границе между мирами яви и нави. Районы гор Кировска, геоглифы, мандала и сами вершины стали для древних людей культовым местом, храмом приполярной цивилизации ариев. Посылов к этому много в работах Тилака, поисках Аненербе, и в описаниях современного исследователя славян-ариев Сергея Огнева. Который связал языческие праздники, их традиционные даты с солярными периодами на широте пролива Маточкин Шар. Широта, кстати, к Кировску близка. Кировск 67 с.ш. Маточкин шар 73 с.ш.
Авак подробно описал Мандалу, горы Кировска, геоглифы, меряченье путём личного пребывания на месте событий в г. Кировск. С. Огнев в проливе Маточкин Шар пока не был, но СМП развивается, и он съездит хотя бы на Вайгач. Эти люди, как исследователи много сил вложили в свои открытия, я юзер, но понимаю их важность.
Кроме открытия природного святилища ариев Авак обозначил важнейшие особенности их культа. В представлениях религиозных деятелей язычники просто грешники, в представлении деятелей науки язычники молились олицетворённым силам природы: воде, ветру, солнцу. Такой подход упускал самое важное в древних верованиях - вопрос жизни и смерти. Разве не этот вопрос стал главным в христианстве? А он был всегда. И олицетворённая смерть, которая Аваку кажется почти материальной сущностью, во все времена была для язычников главным богом. Процветание и смерть, Венера и Артемида, Куйво и Изида… бесчисленное множество имён главного божества для всех народов земли.
Первыми идолами, найденными археологами, были фигурки Венеры, но и, найдя этих первых идолов, ученые думают, что древние люди молились огню и солнцу. Сергей Огнев дал правильную классификацию славянским божествам, правильную привязку к северу и датам перезагрузки солнца, но весь этот природный театр пронизывает общая идея - борьба за жизнь. Именно смерть устанавливает канон знаний и быта, при котором и знания и жизнь возможны. Все жертвоприношения язычников не во имя солнца, ветра или грозы, а во имя выживания во всех его аспектах. Эти формулировки, которые вытекают из открытий Авака Авакяна, ещё только предстоит осмыслить современной науке естествознания.
Авак не гнался за глобальными обобщениями, его внимание привлекали детали, в которых он стремился добиться максимальной ясности. Казалось бы, частный факт обнаружения в Хакасской Малокетской тайге в нулевые годы фигурки деревянного идола с деревянным ножом в дупле дерева заинтересовал учёного, и он занялся его идентификацией. Авак идентифицировал его как Перуна (Сибирский Перун). И получается, что у хакасов ещё в конце 19 века в качества идола божества был Перун. Т.е. Перуна в Европе полностью ликвидировали в средние века, но в Сибири он прекрасно сохранился у хакасов. Этот факт предполагает выводы, которые ещё в истории и археологии не сделаны.
Ленту открытий, которую зарядил Авак Авакян можно продолжать и он её продолжает новыми открытиями теперь уже в биологии. Нам как читателям и просто любопытным людям можно в их результаты верить, или не верить. И есть ещё вариант принять их как научные забавы, к которым каждый может приобщиться в меру своего интереса.
