Игорь Ашманов предрек утечки из федерального регистра пациентов и призвал провести общественные слушания по этой теме

С 1 марта в России заработает федеральный регистр пациентов с отдельными заболеваниями и состояниями, включая беременность. Доступ к нему получат Минздрав, МВД, Росздравнадзор, Росстат, региональные органы здравоохранения, медицинские и фармацевтические организации.

«Суть сводится к тому, что любое посещение врача теперь будет приводить к принудительному сбору данных о пациенте и отправке в единый медицинский регистр. Запретить такой сбор гражданин не может, удаление из регистра не предусматривается. Это будет вечное хранение, оспорить данные, которые туда передаются, тоже будет нельзя. Это будет довольно широкий список заболеваний и состояний, включая беременность.

Отдельно разъясняется, что если на приеме у психолога или психиатра человек упоминает о суицидальных мыслях, то это тоже будет туда отправлено. Принудительно, без согласия пациента. Несмотря на то, что по всем законам для сбора и передачи кому-либо персональных данных необходимо согласие гражданина.

Понятно, что такие данные, безусловно, утекут. Уровень защиты будет примерно таким же, как во всех государственных информационных системах, откуда утекает до 700 миллионов записей в год. К украинским мошенникам и прочим шарлатанам и шантажистам.

Оставить запись у пациента сможет практически кто угодно без каких-либо последствий для себя, потому что никаких способов оспорить и проверить, кто это сделал, нет. Равно как и ответственности.

А передавать предлагается и в МВД – видимо, для принятия решения о разрешении на ношение оружия, на выдачу водительских прав, загранпаспортов, покупку недвижимости и тд. Понятно, что эти данные будут передаваться персонально – в обезличенных здесь смысла нет. Если ты – псих, то тебя надо ущемить в правах. Естественно, это можно сделать только персонально. Если ты был заподозрен в том, что псих, – тоже. Похоже, наши цифровизаторы даже перестали задумываться о том, нарушают ли они Конституцию и законы о частной жизни.

В данном постановлении Правительства было упомянуто об общественных слушаниях по этому поводу. Никаких общественных слушаний не проводилось и никого из граждан не спрашивали, хотят ли они такой регистр.

Опрос в Телеграм-канале моей супруги Натальи Касперской показал, что 95-97% граждан категорически против подобного регистра. Более того, они говорят о том, что уже сейчас идет вал приписок: граждан, которые вообще не ходят в поликлиники, записывают посещения чуть ли не каждый месяц, с назначениями от врача, проведениями анализов. Они записывают себе работу, которую не делают.

Надо что-то с этим делать. Нужны общественные слушания, а само постановление должно быть отменено», – комментирует член СПЧ, глава компании «Крибрум» Игорь Ашманов.