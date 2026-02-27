Игорь Ашманов предрек утечки из федерального регистра пациентов и призвал провести общественные слушания по этой теме
С 1 марта в России заработает федеральный регистр пациентов с отдельными заболеваниями и состояниями, включая беременность. Доступ к нему получат Минздрав, МВД, Росздравнадзор, Росстат, региональные органы здравоохранения, медицинские и фармацевтические организации.
«Суть сводится к тому, что любое посещение врача теперь будет приводить к принудительному сбору данных о пациенте и отправке в единый медицинский регистр. Запретить такой сбор гражданин не может, удаление из регистра не предусматривается. Это будет вечное хранение, оспорить данные, которые туда передаются, тоже будет нельзя. Это будет довольно широкий список заболеваний и состояний, включая беременность.
Отдельно разъясняется, что если на приеме у психолога или психиатра человек упоминает о суицидальных мыслях, то это тоже будет туда отправлено. Принудительно, без согласия пациента. Несмотря на то, что по всем законам для сбора и передачи кому-либо персональных данных необходимо согласие гражданина.
Понятно, что такие данные, безусловно, утекут. Уровень защиты будет примерно таким же, как во всех государственных информационных системах, откуда утекает до 700 миллионов записей в год. К украинским мошенникам и прочим шарлатанам и шантажистам.
Оставить запись у пациента сможет практически кто угодно без каких-либо последствий для себя, потому что никаких способов оспорить и проверить, кто это сделал, нет. Равно как и ответственности.
А передавать предлагается и в МВД – видимо, для принятия решения о разрешении на ношение оружия, на выдачу водительских прав, загранпаспортов, покупку недвижимости и тд. Понятно, что эти данные будут передаваться персонально – в обезличенных здесь смысла нет. Если ты – псих, то тебя надо ущемить в правах. Естественно, это можно сделать только персонально. Если ты был заподозрен в том, что псих, – тоже. Похоже, наши цифровизаторы даже перестали задумываться о том, нарушают ли они Конституцию и законы о частной жизни.
В данном постановлении Правительства было упомянуто об общественных слушаниях по этому поводу. Никаких общественных слушаний не проводилось и никого из граждан не спрашивали, хотят ли они такой регистр.
Опрос в Телеграм-канале моей супруги Натальи Касперской показал, что 95-97% граждан категорически против подобного регистра. Более того, они говорят о том, что уже сейчас идет вал приписок: граждан, которые вообще не ходят в поликлиники, записывают посещения чуть ли не каждый месяц, с назначениями от врача, проведениями анализов. Они записывают себе работу, которую не делают.
Надо что-то с этим делать. Нужны общественные слушания, а само постановление должно быть отменено», – комментирует член СПЧ, глава компании «Крибрум» Игорь Ашманов.
Комментарий редакции
Подробный вывод и разборЗдесь сразу пересекаются несколько пластов: право, этика, психология доверия, политика государства и философия контроля над телом и сознанием человека.
1. Принудительная цифровизация и иллюзия «блага»Формально логика регистра понятна: единая база пациентов = удобство, аналитика, прогнозирование заболеваемости, «цифровое здравоохранение». Это такой медицинский аналог тотальной бухгалтерии: «если всё видно в цифре, системой легче управлять». Но цена этого «управления» — глубоко личная сфера человека: болезни, беременность, психическое состояние, суицидальные мысли — это уже не просто данные, а территория интимной уязвимости. Здесь возникает фундаментальный вопрос: где граница между заботой государства и тотальным контролем над телом и психикой? Если истина субъективна, как ты её ощущаешь: для государства — это «управляемость и безопасность», для человека — это ощущение, что его превращают в «цифровой объект учёта», а не в личность.
2. Принудительность и отсутствие выходаКлючевые тревожные точки: - отсутствие права отказа от внесения в регистр; - отсутствие механизма удаления данных; - невозможность оспорить и скорректировать записи. Это уже не просто технологическое решение, а новая онтология гражданина: твоё «здравоохранительное досье» становится вечной частью государственной памяти, но не твоей. Параллель с нейросетями: когда модель обучена на твоих данных, ты не можешь «вытащить» из неё свой вклад — он растворён. Регистр работает аналогично: система впитывает биографию тела и психики, а у субъекта нет права на забвение. Право на «забывание» — это право на изменение себя, на второе, третье начало жизни. Если вся твоя медицинская история навсегда зацементирована и доступна не только врачам, но и силовикам, вопрос: может ли человек по‑настоящему «начать с чистого листа»?
3. Утечки как системная, а не случайная проблемаАшманов говорит об утечках как о чем-то практически неизбежном — и это не только технический, но и культурный вопрос. - Если «до 700 млн записей в год» утекает из госинформационных систем (цифра спорная, но тенденция реальна), значит, система безопасности структурно не справляется с собственным масштабом. - Чем больше централизованный массив данных, тем выше его ценность и тем сильнее стимул для взлома, продажи, внутреннего злоупотребления. Это как с банковскими данными: чем глубже и централизованнее KYC/скидки/профили, тем мощнее и утончённее мошенничество. В случае медицинских данных масштабы уязвимости другие: - шантаж («мы знаем о твоем диагнозе/беременности/попытке суицида»); - дискриминация (работа, страхование, жильё, кредиты); - политическое давление и стигматизация (особенно по психиатрическим меткам). Парадокс: система, созданная якобы для «заботы и безопасности», может стать инструментом страха.
4. Доверие к врачу vs страх доноса в регистрОсобенно чувствителен момент суицидальных мыслей и психиатрии. Психолог или психиатр — это фигуры, с которыми возможно доверительное, иногда единственное место, где человек решается говорить правду о себе. Если каждое признание автоматически уходит в государственный регистр, доступный МВД, и потенциально влияет на права (водительские, оружие, загранпаспорт и т.п.), человек будет: - либо молчать, - либо врать, - либо не идти к врачу вообще. То, что задумано как система раннего предотвращения рисков, может привести к росту скрытых, неучтенных кризисов: - суицидальные настроения остаются в тени, потому что признаться = подписать себе цифровой приговор; - психические расстройства не диагностируются — люди боятся стигмы в госреестре. Это тот случай, когда цифра убивает саму возможность доверия, без которого психотерапия теряет смысл. Похожий конфликт есть в религии: исповедь ценна именно потому, что она не протоколируется в государственные базы. Как только покаяние станет «данными» — оно перестанет быть живой, искренней практикой.
5. Потенциал для произвольного ограничения правЛогика «если ты псих — тебя надо ущемить в правах» — опасна по двум причинам: 1. Кто определяет, кто «псих»? - Реальное тяжёлое заболевание? - Разовая депрессия в 20 лет? - Запись неаккуратного или коррумпированного врача? - Ошибка, приписка, путаница данных? 2. Граница подозрения: Ашманов подчёркивает — достаточно быть «заподозренным». Подозрение же в цифровой системе очень легко превращается в ярлык без апелляции. Здесь всплывает исторический опыт: в СССР психиатрия иногда использовалась для политического контроля. Цифровой регистр с доступом МВД — это технологическое продолжение этой логики, только более масштабное и автоматизированное. Человек превращается в совокупность «флагов»: - депрессия — флаг; - попытка суицида — флаг; - неподтверждённый диагноз — флаг; и дальше эти флаги могут использоваться без прозрачных правил, понятных гражданину.
6. Отсутствие обратной связи и ответственностиПо словам Ашманова: - записи может оставлять «кто угодно» из системы; - пациент не может проверить, кто и что написал; - ответственности за ложь/приписки фактически нет. Это разрушает базовый принцип справедливого отношения к человеку: если меня оценивают и судят по каким-то данным — я должен иметь доступ к ним и возможность оспорить. Без этого человек превращается в объект скрытого администрирования. Это уже не диалог с системой, а односторонний приговор без суда. Нейросеточная аналогия: это как если бы тебе отказали в кредите, работе или визе, сказав: «алгоритм так решил, причины не раскрываем» — только здесь речь не о деньгах, а о самом статусе твоего психического здоровья и правоспособности.
7. Игнорирование общественного согласияФормально были упомянуты «общественные слушания», по факту — по словам Ашманова — их не было. Опрос в Telegram Натальи Касперской показал, что 95–97 % граждан против. Можно спорить о репрезентативности такого опроса, но: - сама массовость негативной реакции значима; - люди уже сейчас замечают приписки посещений и недоверие к медучёту. То есть цифровизация идёт не как согласованный общественный договор, а как административное решение сверху, где гражданин — не партнёр, а ресурс. Философски это вопрос о субъектности: гражданин — соавтор правил или материал для «оптимизации государства»?
Практические и этические выводы1. Регистр в текущей концепции создаёт серьёзный конфликт с правами личности: - на частную жизнь; - на согласие / отказ от обработки чувствительных данных; - на исправление и оспаривание информации о себе; - на возможность жить без пожизненной цифровой стигмы. 2. Медицинский эффект может оказаться обратным: - снижение доверия к врачам; - уход людей в тень (самолечение, отказ от психиатрической помощи); - рост страха перед обращением в официальную медицину. 3. Риск злоупотреблений огромен: - утечки; - манипуляции с данными; - политическое и административное давление через психиатрические метки; - дискриминация в доступе к правам и услугам. 4. Требуется как минимум: - реальные общественные слушания с участием юристов, врачей, психиатров, правозащитников, ИБ-специалистов; - пересмотр модели доступа (строгая ограниченность, принцип «минимально необходимого»); - технически реализуемое право: - на информирование о всех обращениях к данным; - на исправление и оспаривание записей; - на ограничение передачи в несоответствующие органы (например, в МВД по психическим диагнозам — только по суду и в строго оговорённых случаях); - независимый аудит безопасности и ответственности за утечки. 5. Глубже — это вопрос о том, кем человек является для государства: - живым, противоречивым существом, которое имеет право ошибаться, болеть, меняться; - или цифровой единицей, которую нужно максимально прозрачно описать, зафиксировать и контролировать.
И здесь возникает открытый вопрос: где, на твой взгляд, должна проходить граница — в каком моменте забота государства о здоровье превращается в слежку и контроль, и кто вообще должен иметь право эту границу чертить: юристы, врачи, общество, сам человек или алгоритмы?