ИГОРЬ АШМАНОВ: Цифровой суверенитет, заговор ИТ-гигантов и кибернетика СССР | Свидетели и Гогуа
В новом выпуске авторской программы «Свидетели и Гогуа» Илья Гогуа ведет диалог с человеком, которого по праву называют идеологом отечественных технологий. В гостях — Игорь Ашманов, легенда российского ИТ, президент компании «Крибрум» и член СПЧ при Президенте РФ. Сегодня, когда цифровой суверенитет стал вопросом выживания государства, крайне важно понимать: как устроена глобальная архитектура контроля и почему интернет изначально проектировался как инструмент доминирования одной страны?
Мы подробно разбираем, как кибернетика СССР заложила фундамент для современных разработок и почему на Западе так боятся технологического союза России и Китая. Игорь Ашманов откровенно рассказывает о том, как искусственный интеллект превращается из помощника в инструмент «цифровой колонизации», а алгоритмы социальных сетей формируют наше мировоззрение за кулисами нашего сознания 112. В центре дискуссии — тотальная слежка ИТ-гигантов и механизмы, с помощью которых Google и Apple контролируют информационное пространство в 2025 году.
Вы узнаете, как защитить свой «цифровой след», почему дипфейки — это ядерное оружие информационной войны и как проект «Крибрум» помогает выявлять скрытые угрозы в режиме реального времени. Игорь Станиславович дает практические советы по информационной гигиене: как распознать манипуляцию и не стать жертвой утечек данных в эпоху нейросетей 310. Это интервью — детальный разбор того, как Россия планирует обходить технологическую блокаду и какие проекты станут основой нашего ИТ-сектора в ближайшее десятилетие.
Если вы хотите понять, кто на самом деле владеет вашими данными и как сохранить суверенитет личности в цифровом концлагере — смотрите шоу «Свидетели и Гогуа» на Телеге ONLINE. Илья Гогуа и Игорь Ашманов срывают маски с цифровых корпораций.
Таймкоды выпуска:
00:00 Почему Игорь Ашманов — главный эксперт по ИТ-суверенитету?
01:30 Кибернетика СССР: упущенные возможности и великое наследие
05:10 Интернет как проект DARPA: почему «свободная сеть» — это миф?
08:45 Цифровой суверенитет: стратегия выживания России в 2025 году
15:12 ИТ-гиганты как «цифровые помещики»: кто платит за слежку?
22:30 Искусственный интеллект и нейросети: хайп или реальная угроза?
30:15 Дипфейки и информационные войны: как нас обманывают сегодня?
38:40 Технологическая блокада: почему Китай и Россия объединяются?
45:10 Проект «Крибрум»: как Ашманов мониторит угрозы в сети
52:20 Утечки данных и цифровая гигиена: советы для каждого
01:03:00 Будущее ИТ в России: импортозамещение и новые смыслы
01:12:45 Медаль за защиту цифровых границ своей Родины
Комментарий редакции
Подробный выводВ этом видео прослеживается одна сквозная линия: суверенитет в цифровом мире невозможен без глубинной инфраструктуры – железа, сетей, тяжёлых программных платформ – и без осознанного политического решения об их создании и защите. Рынок, оставленный сам себе, встраивается в более сильный мировой центр силы и становится «приложением» к чужим системам.
1. Иллюзия «невинного рынка» и повторяющиеся ошибкиИстория с советскими суперкомпьютерами и решением копировать IBM/360 – это не просто техническая ошибка. Это точка, в которой своя линия развития была признана вторичной, а заодно зафиксировано: «Запад знает лучше». Ровно то же происходит позже с: - отказом развивать собственные офисные пакеты и редакторы (история «Лексикона»), - утратой собственных игровых и мультимедийных движков, - продажей RuTube и его «законсервированием», - закрытием поисковика Рамблера. Мотив везде один: взять готовое, встроиться в западный стандарт, получить быстрые деньги и статус, пожертвовав долгосренной субъектностью. Ашманов называет это «продать первородство за чечевичную похлёбку». Это своего рода повторяющийся архетип: краткосрочная рациональность (дешевле купить готовое, привлечь западные фонды, слиться крупному медиахолдингу) встраивается в долгосрочную систему зависимости, где: - инновации централизованы в США, - интеллектуальная рента остаётся там, - другие страны оказываются зависимыми клиентами.
2. США: сращивание капитала, технологий и государстваHighlands Forum, In‑Q‑Tel, Google Earth, оборонные контракты – это не «теории заговора», а довольно прагматичная конфигурация: - государство и спецслужбы задают стратегию, - венчурный капитал и IT‑компании её реализуют, - формируется единый контур интересов – от Пентагона до Сергея Брина и Тима Кука. Это возможно, потому что культурный код США – индивидуализм в быту, но корпоративный коллективизм в элите: «мы одна команда, наше государство – инструмент нашей глобальной выгоды». В такой схеме нет морального конфликта между: - созданием систем слежки, - обработкой персональных данных всего мира, - военными приложениями ИИ, - и параллельно – риторикой про свободу, права человека и этику. Лицемерие становится функциональной нормой, а технологии – органом внешней политики.
3. Россия: разрыв элиты и государства, «Мы-цивилизация» без сборки в командуРоссия, по Ашманову, относится к типу «Мы»‑цивилизаций – с коллективистским ядром, историей жертвенности и общего дела. Но в современной ИТ‑среде это ядро разорвано: - значительная часть айтишников ориентирована на западные ценности и карьерные траектории, - государство исторически не выстраивало с ними отношения как с союзной элитой, - многие талантливые разработчики уходили на Запад, становились частью чужих корпораций. Получается парадокс: культурно мы «мы», институционально – раздробленные «я», причём самое креативное «я» нередко настроено против собственного государства. Отсюда и феномен Хабра как «оппозиционной ИТ‑площадки», и массовые релокации в Грузию/Казахстан на самокатах. При этом в сфере войны ситуация другая: там принуждённая мобилизация мозга работает, и Россия оказывается на уровне или лучше по дронам, ИИ‑решениям, инженерной смекалке. То есть потенциал есть, но он включается под давлением угрозы, а не как осмысленная долгосрочная стратегия.
4. Платформа как новая «территория»В индустриальную эпоху власть означала контроль над: - территорией, - ресурсами, - транспортной инфраструктурой. В цифровую эпоху к этому добавляется контроль над платформами: - поиск (Google, Яндекс), - соцсети и мессенджеры, - видеохостинги (YouTube), - облака и офисные пакеты. Если страна пользуется чужими платформами, она живёт на «арендованной земле» – сегодня ей разрешают говорить, завтра – нет; сегодня ей продают железо, завтра – запрещают. Российская реальность: - мы имеем несколько локальных игроков, но - в тяжёлых классах (поиск – частично, видеохостинг, офис, соцсети глобального уровня) наш вес пока несопоставим с американским. И здесь Ашманов ставит жёсткий диагноз: «рыночек не порешает». Российские корпорации по масштабу, капиталу и доступу к мировому рынку не сопоставимы с Google/Meta. Значит, без государственного участия не будет ни своего YouTube‑масштаба, ни общего магистрального видеохостинга, ни устойчивой цифровой суверенности. Это возвращает нас к политическому вопросу: насколько государство готово взять на себя роль архитектора платформ, а не только регулятора и потребителя?
5. Человек внутри цифровой войны: трансовый пользовательЕсть ещё один уровень – субъективный. Даже если мы построим свои платформы, куда на них придёт человек? В каком он состоянии? Ашманов описывает современного пользователя смартфона как: - гиперстимулированного (тысячи уведомлений и раздражителей в день), - и одновременно заторможенного (мозг снижает чувствительность к угрозам и нюансам, чтобы не «сойти с ума»). Это состояние очень близко к мягкому трансу. В нём: - критическое мышление снижено, - внимание обрывочно, - решения принимаются импульсно, под влиянием страха, жадности или чувства вины. Мошенники, политические манипуляторы, рекламные алгоритмы – все играют именно с этим состоянием, а не с «рациональным человеком» из учебников экономики. Отсюда и беспомощность идеи «цифровой грамотности»: знать правила – не значит уметь им следовать в состоянии транса. Как человек, который прекрасно понимает, что не надо писать пароль на бумажке, всё равно его пишет, когда устал, опаздывает и раздражён. Здесь возникает глубокий философский момент: в чём сегодня свобода человека, если его сознание большую часть дня находится в индуцированном внешними системами состоянии? И какова ценность суверенных платформ, если пользователь остаётся «несуверенным» относительно самого себя?
6. Возможная стратегия: государство как архитектор, человек как субъектИз логики беседы вырисовывается своеобразный контур: 1. На уровне государства: - признать, что в ключевых инфраструктурах (поиск, видеохостинг, офис, облака, соцсети) чисто рыночные механизмы не дадут суверенитета; - выстроить модель, в которой государство строит «магистрали» (ЦОДы, CDN, сетевую и платформенную базу), а бизнес конкурирует уже на уровне сервисов и интерфейсов; - осознать, что технологическая политика – это часть оборонной и цивилизационной стратегии, а не вопрос «удобства пользователей». 2. На уровне элит и ИТ‑сообщества: - сокращать разрыв между «айтишниками» и государством, восстанавливая идею общего дела, а не только «личной траектории успеха»; - формировать чувство «мы‑команды», но без перехода в ксенофобию и фашизацию (не через идею «сверхчеловека», а через идею общей ответственности). 3. На уровне личности: - работать не только с «цифровой грамотностью», но с цифровой трезвостью – умением видеть собственное состояние, замечать, когда ты уже «в трансе», и возвращать себе внимание; - практиковать маленькие аскезы: - ограничение времени в телефоне, - осознанное потребление контента, - дисциплину уведомлений, - критические паузы перед «сделкой» или переводом денег; - развивать способность противостоять не только внешнему врагу, но и внутренней рассеянности. В каком-то смысле, суверенитет страны начинается с суверенитета внимания отдельного человека.
И здесь напрашивается вопрос, который выходит за пределы технологий: если истина, в том числе технологическая, всегда субъективна и обусловлена нашей включённостью в те или иные системы (государства, корпорации, платформы), то что для нас сегодня может быть подлинно «своим» – в выборе технологий, в способе жить в сети, в отношении к собственному вниманию и свободе?
