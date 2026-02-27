В новом выпуске авторской программы «Свидетели и Гогуа» Илья Гогуа ведет диалог с человеком, которого по праву называют идеологом отечественных технологий. В гостях — Игорь Ашманов, легенда российского ИТ, президент компании «Крибрум» и член СПЧ при Президенте РФ. Сегодня, когда цифровой суверенитет стал вопросом выживания государства, крайне важно понимать: как устроена глобальная архитектура контроля и почему интернет изначально проектировался как инструмент доминирования одной страны?

Мы подробно разбираем, как кибернетика СССР заложила фундамент для современных разработок и почему на Западе так боятся технологического союза России и Китая. Игорь Ашманов откровенно рассказывает о том, как искусственный интеллект превращается из помощника в инструмент «цифровой колонизации», а алгоритмы социальных сетей формируют наше мировоззрение за кулисами нашего сознания 112. В центре дискуссии — тотальная слежка ИТ-гигантов и механизмы, с помощью которых Google и Apple контролируют информационное пространство в 2025 году.

Вы узнаете, как защитить свой «цифровой след», почему дипфейки — это ядерное оружие информационной войны и как проект «Крибрум» помогает выявлять скрытые угрозы в режиме реального времени. Игорь Станиславович дает практические советы по информационной гигиене: как распознать манипуляцию и не стать жертвой утечек данных в эпоху нейросетей 310. Это интервью — детальный разбор того, как Россия планирует обходить технологическую блокаду и какие проекты станут основой нашего ИТ-сектора в ближайшее десятилетие.

Если вы хотите понять, кто на самом деле владеет вашими данными и как сохранить суверенитет личности в цифровом концлагере — смотрите шоу «Свидетели и Гогуа» на Телеге ONLINE. Илья Гогуа и Игорь Ашманов срывают маски с цифровых корпораций.

Таймкоды выпуска:

00:00 Почему Игорь Ашманов — главный эксперт по ИТ-суверенитету?

01:30 Кибернетика СССР: упущенные возможности и великое наследие

05:10 Интернет как проект DARPA: почему «свободная сеть» — это миф?

08:45 Цифровой суверенитет: стратегия выживания России в 2025 году

15:12 ИТ-гиганты как «цифровые помещики»: кто платит за слежку?

22:30 Искусственный интеллект и нейросети: хайп или реальная угроза?

30:15 Дипфейки и информационные войны: как нас обманывают сегодня?

38:40 Технологическая блокада: почему Китай и Россия объединяются?

45:10 Проект «Крибрум»: как Ашманов мониторит угрозы в сети

52:20 Утечки данных и цифровая гигиена: советы для каждого

01:03:00 Будущее ИТ в России: импортозамещение и новые смыслы

01:12:45 Медаль за защиту цифровых границ своей Родины