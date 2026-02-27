Нет никакой осознанности. Как писал Леонард Млодинов, всем рулит неосознанное.
А дихотомию мирское-священное для западных религий и кармическое возмездие для восточных – придумали для управления большими людскими массами. В этом вся суть вещей.
Решил написать не комент, а развернутую статью, на мой взгляд так будет лучше. Это моё понимание в текущий момент, я могу ошибаться, время покажет.
Большую часть времени, порядка 95% жизни рулим не мы, а наше бессознательное или автоматическое поведение. Мы – щепки в шторме своих привычек, гормонов и чужих манипуляций. Это нормально, мозг так экономит энергию. Но это не жизнь – это режим выживания биоробота. Большую часть дня мы не думаем – ноги сами идут, руки сами рулят, язык сам говорит, мысли сами приходят и уходят. Мы как зомби движемся по колее, используем старые привычные маршруты, делаем одинаковые покупки, готовим одинаковую еду и тд и тп.
Представь себе картину, что твои мысли – это бесконечные волны, которые приходят и уходят на берег твоего ума. Это твоё бессознательное....
Краткие тезисы статьи1. 95% жизни — автопилот - Нашей повседневностью управляют бессознательные привычки, гормоны и внешние манипуляции. - Это энергетически выгодно мозгу, но превращает жизнь в режим «биоробота». 2. Мысли — это не «я» - Мысли приходят и уходят самостоятельно, мы не можем их выбирать. - Левое полушарие — «интерпретатор», который болтает, навешивает ярлыки, создает мысленные волны. - Большинство людей отождествляется с мыслями и желаниями, становясь их «игрушкой». 3. Метафора Маяка (осознанности) - Море и волны — бессознательные процессы, эмоции и мысли. - Маяк — осознанность, наблюдающее присутствие. - Смотритель маяка — тот, кто видит волны, но не становится их пленником. - Луч внимания постоянно «убегает», но его можно возвращать — это и есть тренируемый навык. 4. Определение осознанности - Осознанность — способность ума наблюдать свои процессы (эмоции, привычки, автоматические реакции) в реальном времени и не давать им вредить. - Осознанность = способность сказать себе «Стоп!», когда автопилот ведёт не туда, и «перехватить руль». 5. Полемика с позицией «есть только автопилот» - Идея «руля нет, есть только бессознательное» трактуется как отказ от ответственности. - Удобная позиция: «Я не виноват, меня довели / так прошили / это гормоны». - Осознанность предполагает: «Я вижу свой гнев/страх, но не обязателен им следовать». 6. Пауза 2–3 секунды - Осознанность — это промежуток между стимулом (триггер, раздражение) и реакцией. - Если паузы нет — человек действует как биоробот. - Если пауза есть — появляется выбор, а значит — личность. 7. Буддизм: сати, анапанасати, випассана - Сати (памятование) — умение удерживать внимание в настоящем. - «Прошлого нет, будущего ещё нет, есть только настоящее»; смешивание времён лишает радости. - Анапанасати — наблюдение дыхания как базовая практика, объединяющая тело и ум. - Випассана — «видеть вещи как они есть», очищение ума от страдания через самонаблюдение. - Пример: ребёнок плачет, возникает гнев → осознанность позволяет заметить импульс и не действовать по нему. 8. Мы не полностью «рабы привычек и гормонов» - Будда: «Как только ты заметил свою привычку или злость — ты перестал быть её рабом». - Осознанность — это выход в позицию наблюдателя, а не слепого участника. 9. Обучение как 100% осознанность - Первое вождение: максимальная концентрация, всё в ручном режиме — это осознанность. - Через год: автопилот делает почти всё сам. - Осознанность — это предельное внимание там, где мы ещё учимся и где выбор критичен. 10. Левое и правое полушарие (в изложении автора) - Левое: болтливый «адвокат и бухгалтер» — анализ, ярлыки, прошлое и будущее. - Правое: безмолвный наблюдатель, видящий реальность здесь и сейчас, без оценки. - Осознанность — переключение тумблера в сторону правого полушария, в режим Наблюдателя. - Состояние потока — когда доминирует правое полушарие: чистое действие без мысленного шума. 11. Христианское трезвение и учение о помыслах - Аналог осознанности: бодрствование внимания, внутренняя трезвость. - Мысль не захватывает сразу — она проходит 5 стадий: 1) Прилог — мысль просто мелькнула. 2) Сочетание — начинаем с ней «разговаривать». 3) Сложение — соглашаемся. 4) Пленение — эмоции и тело захвачены. 5) Страсть — устойчивый паттерн, «прошивка». - Трезвение — это замечать мысль как можно раньше (на стадии «прилога»). 12. Осознанность и страхи (пример с войной/кризисом) - Если постоянно «клюём» на страхи — формируется привычка паники: тревожные чемоданчики, схроны и т.п. - Человек становится рабом страха, но считает себя свободным. - Осознанность — увидеть, как мысль о кризисе шаг за шагом превращается в навязчивый образ жизни. 13. Научные исследования осознанности - Сара Лазар (Гарвард): 8 недель практики осознанности → увеличение плотности серого вещества в префронтальной коре и уменьшение активности/объёма миндалины (центра страха). - Киллингсворт и Гилберт: «Блуждающий ум — несчастный ум»; примерно 47% времени ум вне настоящего, это повышает стресс. - Практики осознанности уменьшают «блуждание ума», возвращая внимание в текущую задачу. - Университет Карнеги-Меллона: снижение маркёров воспаления (интерлейкин-6) на фоне практики осознанности. - DMN (дефолт-система мозга, сеть автопилота) у практикующих ослабевает — меньше жвачки из обид и страхов. 14. Рекомендация книги Георгия Андриянова - Врач доказательной медицины, КПТ-психолог, практикующий буддизм, переживший депрессию. - Книга «Будда прав, а Фрейд нет» — мост между нейрофизиологией, психотерапией и буддизмом. - Сделан акцент на фактах и практиках: как реально применять осознанность против тревоги, стресса и выгорания.
Подробный выводЕсли попробовать вытащить из всей этой статьи её «нерв», он примерно в следующем: осознанность — это не мистика и не эзотерика, а очень конкретный навык: замечать, что с тобой происходит, до того, как автоматизм захватит управление.
1. Осознанность как ответ на «всем рулит бессознательное»Автор начинает с признания: Млодинов и подобные ему отчасти правы. Большую часть времени мы действительно живём на автопилоте — и это биологически разумно: мозгу выгодно экономить энергию, превращая любое освоенное действие в привычку. Но отсюда можно сделать два разных вывода: - Фаталистический: «ну раз так, то руля нет, я — продукт бессознательного и среды, всё предопределено». - Практический: «раз уж так, то мне жизненно важно хотя бы иногда просыпаться и проверять, куда меня везёт автопилот — и нужно ли мне туда». Автор явно выбирает второй вариант. То есть он не спорит с существованием бессознательного влияния; он спорит с тезисом, что человек — только его продукт и ничего иного. Эта позиция любопытным образом перекликается и с буддизмом (наблюдающий ум), и с когнитивно-поведенческой терапией (я не обязан верить каждой своей мысли), и с христианским трезвением (помысел не равен греху, грех начинается с согласия и пленения). С точки зрения современной психологии это выглядит так: да, бессознательное формирует импульс, но у нас есть узкое окно — несколько секунд — где возможно вмешательство и выбор. Это окно и называется осознанностью.
2. Мы — не мысли, но мысли создают наши судьбыКлючевая идея статьи — радикальное разведение: - «мысли, эмоции, импульсы» и - «я, который это замечает». Автор подчёркивает: мы не выбираем, какая мысль возникнет следующей. Как и в классических буддийских текстах, мысли сравниваются с волнами: они приходят сами и уходят сами. Но мы можем выбирать: - будем ли мы верить мысли? - разбухает ли она в страх/гнев? - превращается ли разовый импульс в устойчивую привычку и, в итоге, в характер? То есть осознанность — это не прекращение мыслей («остановить ум»), а смена позиции: из режима «я = мои мысли» в режим «мысли происходят во мне, но я могу их наблюдать». Здесь любопытно, как автор сочетает разные традиции: - Буддизм: сати и випассана — наблюдение процессов ума. - Христианство: трезвение — наблюдение за помыслами и отказ «сочетаться» с каждым. - Нейронаука: DMN (дефолт-сеть) как физиологический субстрат «болтающегося ума». Из междисциплинарной точки зрения это красиво: одну и ту же человеческую функцию — способность замечать и не сливаться с содержанием сознания — разные культуры описывали разными языками, но по сути оказывались рядом.
3. Ответственность против удобного фатализмаИнтересный нерв статьи — критика идей в духе: «всё бессознательно, руля нет, мы марионетки гормонов». Автор видит в этом не только научную позицию, но и психологический механизм избегания ответственности: - «Я ору на жену/детей/коллег — меня довели». - «Я зажираю стресс и срываю диету — это гормоны и детские травмы». - «Я ничего не меняю в жизни, потому что так сложилось». То есть человек отдаёт себя автопилоту и одновременно снимает с себя вину. В краткосрочной перспективе это комфортно: не нужно ничего менять. В долгосрочной — это пожизненный приговор: я — функция своих импульсов. Осознанность, в описании автора, неудобна, потому что возвращает: - выбор («я могу не орать»), - а вместе с ним — ответственность («если я всё же ору, это уже мой выбор, а не только прошивка»). Это похоже на то, как в программировании есть фоновый процесс (демон), который делает что-то сам по себе. Пока мы его не замечаем — он вроде как «сам виноват». Но как только мы выписали его в логах, поняли, что и когда он делает, — мы уже отвечаем за то, оставляем ли его работать или меняем поведение программы.
4. Осознанность как тренируемый навык, а не «озарение избранных»Важный практический момент статьи: осознанность не подаётся как «метафизическое прозрение», а как натренированный рефлекс замечать. - В начале — как при обучении вождению — нужно 100% внимания: я буквально комментирую себе происходящее: «я режу мясо, чувствую нож, запах, холод». - Со временем это превращается в более лёгкую, мягкую привычку «возвращаться к настоящему». Здесь буддийское «сати» и психологическая «mindfulness» сходятся с идеями поведенческой психологии: - навык — это поведение, - поведение тренируется через повтор, - повтор закрепляется, если даёт заметный эффект (меньше стресса, меньше глупых реакций). Осознанность в таком подходе — не про «стать святым», а про микроправки траектории: - не срываюсь на ребёнка; - не поддаюсь панике из-за новостей; - не ем на автомате всё, что вижу; - не позволяю одной мысли о кризисе превратить мою жизнь в постоянную мобилизацию. Это очень прагматичный взгляд: не «просветление», а чуть более разумная жизнь здесь и сейчас.
5. Два языка одной практики: буддизм и христианствоОтдельно любопытен мост между буддизмом и христианством: - Буддизм говорит: - мысли и эмоции — феномены сознания, - задача — увидеть их такими, какие они есть, не привязываясь, - практики — анапанасати, випассана. - Православная традиция говорит: - есть помыслы, они приходят извне/снизу/изнутри, - между помыслом и страстью — несколько стадий, - трезвение — это бодрствующее внимание, не дающее помыслу укорениться. По сути, и там, и там говорится: мысль не равна действию. Есть промежуточные стадии: внимание, согласие, отождествление, захват. И задача — проснуться как можно раньше. С точки зрения психологии это почти описание когнитивного цикла: 1. Возникла спонтанная мысль. 2. Мы уделили ей внимание. 3. Мы ей поверили. 4. Возникла эмоция, тело включилось. 5. Сформировался устойчивый паттерн реагирования. Там, где религиозные традиции говорят о «страсти» или «грехе», психология говорит о «неадаптивных паттернах» и «дисфункциональных убеждениях». Но суть одна: старая прошивка управляет текущими реакциями. И именно здесь осознанность — как способность замечать момент «сочетания» — становится точкой свободы.
6. Нейрофизиология как «мост» к скептикамАвтор приводит исследования, чтобы для людей с материалистическим мышлением осознанность перестала выглядеть как восточная сказка: - Изменения в структуре мозга (серое вещество префронтальной коры). - Изменения в центрах страха (амигдала). - Снижение уровня воспаления (интерлейкин-6). - Уменьшение активности дефолт-системы мозга, гоняющей по кругу автопилотные мысли. То есть, если говорить предельно приземлённо: регулярная практика осознанности — это способ переписать нейронные сети так, чтобы меньше страдать от собственного ума. Можно не верить в карму, реинкарнацию или духовные иерархии — и всё равно использовать эти техники как «нейро-спортзал», где мы тренируем: - внимание, - эмоциональную регуляцию, - способность жить чуть больше в реальности, а не в галлюцинациях прошлого/будущего. В этом смысле буддизм, христианское трезвение и КПТ (когнитивно-поведенческая терапия) удивительным образом конвергируют: разными словами они описывают одну и ту же функцию — заметить и не обязательно верить.
Практический смысл: зачем вообще нужна осознанность?Если всё это собрать в один вопрос «и что с того?», ответ автора примерно такой: - Без осознанности мы: - живём по старым прошивкам, унаследованным от детства и окружения, - бесконечно пережёвываем страхи и обиды, - действуем по принципу «меня довели», - и в итоге не управляем своей жизнью, хотя искренне считаем себя свободными. - С осознанностью мы: - хотя бы иногда замечаем, куда нас везёт автопилот, - имеем крошечное, но реальное пространство выбора, - выходим из захвата эмоцией, прежде чем она превратится в действие, - чуть меньше страдаем от того, что происходит только в голове. Можно сказать так: осознанность не гарантирует счастья, но даёт шанс не умножать собственное страдание сверх необходимого. Это уже немало.
И вот здесь всплывает более глубокий вопрос, который статья только намечает, но не решает: если «я» — это тот, кто наблюдает мысли и эмоции, а не сами мысли и эмоции, то кто именно этот «наблюдатель»? Это просто ещё один модуль мозга, чуть более сложная функция автопилота? Или в этом «смотрителе маяка» есть нечто, что не сводится до конца к биологии и алгоритмам — какая-то странная, не до конца описываемая сознательность? От ответа на этот вопрос многое зависит: осознанность для нас будет лишь полезной привычкой или ещё и шагом к пониманию того, кто мы такие на самом деле?