Бои за Мурманск. Как остановили нацистов / Евгений Мироничев и Егор Яковлев
Заполярье, 1941 год. Здесь, среди голых сопок и непредсказуемой погоды, решалась судьба Мурманска — единственного незамерзающего порта на севере СССР. Немецкий горный корпус, закалённый в боях за Нарвик, рвался к городу, но наткнулся на ожесточённое сопротивление.
Вторая серия цикла о битве за Заполярье с Евгением Мироничевым посвящена самым тяжёлым боям лета и осени 1941 года. Вы узнаете:
— Как встретили войну: реальное состояние обороны на границе и проблемы с плотностью войск
— Стратегия Дитля: немецкий план захвата Мурманска и его просчёты
— Морские десанты: подвиги первых добровольцев Северного флота
— Полярная дивизия: мифы и правда о «дикой дивизии», сформированной из рабочих и заключённых
— Разгром эсэсовцев: как 9-й полк СС бежал под контратакой красноармейцев
— Стабильный фронт: почему после сентября 1941 года линия фронта в Заполярье не менялась до 1944 года
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Разговор посвящён боям за Мурманск летом–осенью 1941 года и тому, почему именно здесь план «Барбаросса» был сорван уже к сентябрю. - Мурманское направление как театр военных действий сформировалось только к Советско‑финской войне; до 1939 года там фактически не было ни дорог, ни крупных группировок. - Крайне тяжёлые природные условия: голые сопки, «лунный» рельеф, полярный день и ночь, резкая и непредсказуемая погода, отсутствие нормальных дорог. - Летом — множество рек, болот, отсутствие трасс. - Зимой — сплошной снег, идеально видимые цели на белом фоне. - Ключевые естественные рубежи: реки Титовка и Западная Лица. - За Западную Лицу противник так и не прошёл до конца войны. - Задача советской стороны до войны — прежде всего оборона побережья от морских десантов (опыт Норвегии, планы англо‑французской интервенции против СССР в 1939–1940 гг.). - 14‑я армия имела очень мало сухопутных сил: на огромный участок побережья — одна стрелковая дивизия и два укрепрайона. - Непосредственно на сухопутной границе — лишь 95‑й стрелковый полк, по уставу совершенно недостаточный для такого фронта. - Мурманский укрепрайон (полуостров Средний и Рыбачий) частично готов; Титовский укрепрайон к июню 1941 г. почти не создан — всего 13 дотов, не замаскированных, без полноценных позиций. - Дорога Мурманск — граница к началу войны не достроена: есть участок до Западной Лицы, дальше — фактически тропы; снабжение района Титовки идёт по морю. - Советское командование на Мурманском направлении: - Командующий 14‑й армией В.И. Фролов — опытный, проходил и Первую мировую, и Испанию, и «зимнюю» войну. - Командиры дивизий: Журба (14‑я), Никишин и затем Вещизерский (52‑я) — все ветераны предыдущих войн, хорошо знавшие северный театр. - Разведка с советской стороны знает о немецких приготовлениях мало и поздно (май–июнь 1941 г.); немецкая — тоже слаба: неверные карты, тропы приняты за дороги, неосознанный морской характер снабжения советских войск. - С немецкой стороны действует горный корпус «Норвегия» генерала Эдварда Дитля (ветераны Нарвика): две горные дивизии с лёгкой артиллерией, приспособленные к трудной местности. - Немецкий план: - Операция «Ренте» — занятие района Петсамо для защиты никелевых рудников. - «Платиновая лисица» — выход горного корпуса к Кольскому заливу, захват Полярного (база Северного флота) и выход к Мурманску с западного берега. - Одновременно — наступление 36‑го корпуса на Кандалакшу, далее соединение ударов с юга и запада по Мурманску. - Захват полуострова Средний и Рыбачий сразу в план не входил: на штабной игре выявилось, что сил не хватает ни на морскую оборону, ни на штурм этих рубежей. - Немецкий флот к июню 1941 г. в Баренцевом море почти не используется: подводные лодки и эсминцы приходят слишком поздно (лето 1941 г.), когда исход на Мурманском направлении уже решён. - Нападение на Мурманском направлении начинается позже общего срока: 29 июня 1941 г. - Немцы рассчитывали, что Красная армия за неделю войны будет деморализована. - Хотели подтянуть тылы и дороги к Петсамо. - 22–29 июня: советская сторона, несмотря на запреты на передвижение к границе, начинает переброску 52‑й стрелковой дивизии к Западной Лице (по дороге и частично морем). - 29 июня — удар немецкой 3‑й горной дивизии по 95‑му стрелковому полку в районе Титовки: - Начинаются ожесточённые бои за титовские доты. - Гарнизон несёт огромные потери, часть погибает, значительная часть попадает в плен и гибнет уже в лагерях. - Доты простреливаются тяжёлыми зенитками 88 мм и выжигаются огнемётами; следы видны до сих пор. - Судьба генерала Журбы: - 29 июня, при отсутствии связи с левым флангом, он лично выезжает туда организовывать оборону и исчезает. - Послевоенная «версия» его гибели (якобы найденные останки в 1970‑е) не подтверждается: топография и немецкие документы не сходятся. - В немецких материалах найдено свидетельство адъютанта: Журба погиб в бою от винтовочного выстрела, место гибели неизвестно; найденные в 70‑е годы останки — не его. - Оборона на Титовке ломается к 5 июля: - Взрывается переправа через реку Титовка раньше времени, часть подразделений вынуждена вброд пересекать реку без боеприпасов. - 14‑я дивизия отходит к Западной Лице, бросив почти всю тяжёлую технику. - Это т.н. «Титовская катастрофа» — сотни пленных, тяжёлое поражение. - К началу июля 52‑я дивизия успевает выйти к Западной Лице. - 5–9 июля — первое наступление немцев на Западную Лицу: - Немцы, уверенные, что там пусто, сходу пытаются форсировать реку. - Наталкиваются на подготовленную оборону 52‑й дивизии, плацдарм создать не удаётся, наступление захлёбывается. - Советское командование использует предусмотренный ранее план: вместо крупной операции по захвату Петсамо — серия ближних ударов по тылам противника силами пограничников и морских десантов. - Первые малые десанты — ещё в июле, задолго до знаменитых морских операций. - Северный флот в спешке формирует морские десантные отряды; огромный поток добровольцев, но острая нехватка оружия. - 3000 винтовок доставляет авиаотряд под руководством Валентины Гризодубовой. - Второе немецкое наступление на Западной Лице планировалось на 10 июля, но: - Мотоциклист 3‑й горной дивизии Макс Себастьян Шмидт, сбившись с пути, попадает прямо в расположение советских войск и плен. - Хотя план наступления он успевает выбросить, сам факт плена заставляет штаб перенести операцию: немцы боятся, что схема атак раскрыта. - Наступление откладывают до 13 июля. - Второе наступление (13 июля): - Немцам удаётся ценой огромных потерь захватить небольшой плацдарм у «Скалистых гор» на восточном берегу Западной Лицы. - Разгромить советскую группировку и развить успех не удаётся. - Советские морские десанты августа: - Десант под командованием Шекиты (325‑й полк) высаживается в тыл немцам (14 июля — начало августа). - В его рядах отличились будущие Герои Советского Союза Василий Кисляков (первый герой Северного флота) и Иван Севко (погиб, прикрывая отход десанта). - К концу июля — началу августа складывается патовая ситуация: - Немцы не могут двинуться дальше, советская сторона не может их сбросить с плацдарма. - Попытки контрнаступлений (наступление Вещизерского) оборачиваются для 52‑й дивизии тяжёлыми потерями без решающего успеха. - 23 августа 1941 г. создаётся Карельский фронт; Фролов становится его командующим, вместо него 14‑й армией командует Р.И. Панин. - 30 августа в Мурманске проходит ключевое совещание (Фролов, Панин, Головко и др.), на котором, по мнению Мироничева, принимается принципиальное решение о формировании Полярной дивизии (140‑й стрелковой). - Полярная дивизия: - Часто мифологизируется как «дикая», «зэковская», «ополченческая» — но: - Формируется по армейским штатам по решению военного совета 14‑й армии. - По данным военкомата: 13,5 тыс. человек, из них около 6 тыс. — рабочие с бронью, 7,5 тыс. — заключённые (в т.ч. политические). - Примерно половина личного состава — бывшие заключённые, многие шли добровольно, подавая заявления с просьбой отправить на фронт. - Жёсткий дефицит оружия: - 1‑й полк вооружён примерно на 70–80 %, - 2‑й — лишь на 30–40 %. - Срочно переделываются учебные винтовки, выдают разнородное оружие, даже 100 шашек (на деле в бою не использовались). - Немцы тем временем готовят третье, решающее наступление на Западной Лице (8 сентября 1941 г.): - Корпус понёс тяжёлые потери; пополнения — 388‑й пехотный полк и 9‑й полк СС (ещё без опыта, фактически сырой). - План — охватить советскую группировку на Западной Лице в клещи с двух сторон, создать котёл и затем освободившейся группировкой идти на Полярный и Мурманск. - Наступление 8 сентября: - На северном участке (полоса 52‑й дивизии, справа от нынешней трассы) немцы вязнут, в том числе из‑за слабости 9‑го полка СС; Дитлю лично приходится «гнать» эсэсовцев в бой. - На южном участке (полоса 14‑й дивизии, слева от дороги) ситуация гораздо хуже: фронт рвётся. - В этих боях прославляется «6‑я комсомольская батарея» 143‑го артполка 14‑й дивизии: - Попадает в окружение, отбивается в ближнем бою, несёт тяжёлые потери, но задерживает продвижение немцев. - Орудия оставить вынуждены, личный состав награждён, но без званий Героя в тот момент. - Немцы выходят к дороге на Мурманск, угрожая перерезать снабжение и замкнуть полуокружение советских войск. - 13 сентября — первый бой Полярной дивизии: - В бой вступает 1‑й стрелковый полк, ударяя во фланг наступающим немцам. - Для немцев это шок: они не ожидали появления свежей дивизии с этого направления, её существование фиксируют в сводках только через неделю. - Удар Полярной дивизии сдерживает развитие прорыва и делает дальнейшее наступление крайне рискованным. - Немцы продолжают попытки атак до 18 сентября, но: - Потери корпуса становятся критическими, тыл не справляется. - 18 сентября выпадает снег, что усиливает логистические трудности. - Горный корпус отходит на исходные позиции, оставляя лишь небольшой плацдарм на восточном берегу Западной Лицы. Наступательные действия прекращаются. - 22 сентября 1941 г. выходит директива Гитлера № 36: - Наступление на Мурманск прекращается. - Приоритет — захват полуостровов Средний и Рыбачий, угрожающих вывозу никеля из Петсамо и возможными советскими десантами. - Планируется новое крупное наступление на Кандалакшу (о нём авторы обещают говорить отдельно). - С этого момента на Мурманском направлении до 1944 года — в основном позиционная война, «бои местного значения» за отдельные высоты и улучшение линий обороны. - Советские локальные наступления (в т.ч. под конец 1941 г.) приносят большие потери и минимальный тактический выигрыш. - Тем не менее именно на этом фоне 52‑я дивизия, понеся тяжёлые потери в одном из таких наступлений, 26 декабря 1941 г. становится 10‑й гвардейской стрелковой дивизией — одной из первых гвардейских дивизий СССР и первой гвардейской дивизией в Заполярье. - В Берлине северный провал воспринимается с раздражением: «второстепенное направление», «там ничего нет», а план проваливается; надежда, что «с падением Москвы всё само развалится», не оправдывается. - К декабрю 1941 г. план «Барбаросса» в Заполярье фактически сорван: линия фронта стабилизирована у Западной Лицы, до Мурманска противник так и не дошёл. - Память о боях сегодня: - По дороге Мурманск — граница множество памятников и мемориалов (6‑я батарея, первый бой Полярной дивизии, Долина Славы и др.). - Существуют восстановленные позиции — «Бабуринская высота» (советская) и «Беннонг-корб» (немецкая), дающие наглядное представление о фронте. - В районе Титовки создана общественная экспозиция «Титовский рубеж», подробно рассказывающая о событиях 29 июня — 5 июля 1941 года.
Подробный вывод и осмыслениеЕсли выйти за рамки описания боёв и посмотреть на картину целиком, то история обороны Мурманска становится очень наглядным примером того, как «незаметный» участок фронта может оказаться ключом к стратегическому балансу.
1. Немецкий провал: смесь высокомерия и логистикиС немецкой стороны в Заполярье пересеклись три фактора: 1. Недооценка противника и театра военных действий В Берлине исходили из простой схемы: - север — второстепенное направление; - Красная армия будет деморализована; - сложный рельеф и морозы — проблема «для русских, а не для нас». Разведка, принявшая козьи тропы за дороги, выглядит почти символически: вместо реальной картины — удобная для штаба иллюзия. Но иллюзия дороги — это иллюзия управляемости. Если на карте нарисована трасса, то в воображении планировщика по ней автоматически «идут колонны снабжения». В реальности — болото и скалы. 2. Логистическая авантюра Наступление горного корпуса без развитых дорог и с минимальным участием флота — это, по сути, ставка на «волю и дух» против реальной географии. Немцы хотели: - держать оборону побережья Норвегии; - наступать на Мурманск; - одновременно контролировать район никелевых рудников; - и всё это малой, переутомлённой группировкой, без надёжного тыла и морского превосходства. На уровне тактики их бойцы были обучены и опасны, но на уровне оперативного расчёта это больше походило на азартную игру. 3. Поздние и неадекватные усиления Ввод 388‑го пехотного полка и 9‑го полка СС — это попытка залатать стратегическую дыру запоздалыми и сырыми частями. Особенно показателен эпизод, когда Дитлю приходится буквально «гонять» эсэсовцев вперёд: культ элитных войск рассыпается при встрече с северной реальностью. Можно сказать, что в Заполярье немецкий идеологический миф — о «непобедимости вермахта» и «элите СС» — впервые сталкивается с простыми ограничениями: лед, камень, отсутствие дороги и противник, который не только не бежит, но ещё и приходит новыми дивизиями.
2. Советский успех: не чудо, а долгий результат «неидеальной» подготовкиС советской стороны ситуация тоже далека от идиллии: - катастрофа у Титовки; - потеря 14‑й дивизии как организованной силы; - дикий дефицит оружия (Полярная дивизия с 30–40 % обеспеченности винтовками в одном из полков); - попытки неудачных контратак с большими потерями. И всё же именно здесь Красная армия добивается одного из первых крупных оперативных успехов 1941 года: останавливает наступление и удерживает жизненно важный порт. Почему? 1. Опыт и знание местности И 14‑я, и 52‑я дивизии комплектовались людьми, прошедшими Советско‑финскую войну и конкретно северные участки фронта. Они уже воевали «в этих сопках», уже знали, что значит не иметь дороги, уже понимали, как устроены снег, ветер и видимость на белом фоне. Против них — горные части, закалённые в Норвегии, но всё-таки готовившиеся к несколько иному рельефу и климату. 2. Гибкость целей В отличие от немецкого плана, жёстко заточенного под быстрый бросок, советское командование в Мурманском районе постепенно переходит от амбициозной идеи десанта на Петсамо к логике малых, но реальных задач: - нарушать ближние тылы противника; - использовать морские десанты точечно; - не гнаться за крупномасштабной наступательной операцией без сил. Это редкий для 1941 года пример, когда вместо «ударим и прорвём» делается выбор в пользу более скромной, но выполнимой стратегии. 3. Способность учиться «на ходу» - Провалы у Титовки — и уже к Западной Лице дивизия стоит иначе, с подтянутыми резервами. - Потери в лобовых атаках — и к осени упор всё больше смещается на удержание обороны и более точечные действия. - Недостаток оружия — и начальные части Полярной дивизии вводятся порционно, а не всей «сырой» дивизией разом. 4. Моральный ресурс и парадокс Полярной дивизии Полярная дивизия — неприятный для любителя «чистой» истории сюжет: - половина личного состава — бывшие заключённые, в т.ч. политические; - формируется в спешке; - вооружена частично учебным оружием, с выданными «на всякий случай» шашками. И при этом именно её первый полк становится одним из тех, кто фактически ломает немецкое наступление 13 сентября, ударяя во фланг. Те, кто «по документам» должны быть маргиналами, в реальности оказываются одними из тех, кто удерживает линию фронта. Здесь хорошо видно, как быстро рассыпается социальная иерархия в ситуации войны: ценность человека внезапно определяется не его статусом «з/к» или «рабочий с бронью», а умением стоять под огнём и идти в бой.
3. Стратегический смысл МурманскаМурманск был не просто «ещё одним городом». Он был: - незамерзающим портом; - будущими «воротами» ленд-лиза; - символом советского присутствия в Арктике; - опорой Северного флота. Если бы: - немцы вышли к западному берегу Кольского залива, - дождались 36‑й корпуса с юга, - и совместным ударом придавили Мурманск, то исход всей северной коммуникации СССР с союзниками мог быть иным. В войне, где каждый эшелон оружия и каждый корабль с грузом имели значение, это был бы глубокий сдвиг баланса. Фактическая остановка немцев у реки Западная Лица в сентябре 1941 г. — это не локальный эпизод, а своего рода «северный эквивалент» будущего срыва наступления под Москвой: в обоих случаях немецкая машина, считавшая, что ей достаточно инерции, чтобы продавить сопротивление, сталкивается с пределами своих возможностей.
4. Память о войне и «рельеф истины»Интересно, что нынешний турист, едущий из Мурманска к границе, буквально едет вдоль застывшей линии фронта: - мемориалы вдоль дороги; - Долина Славы; - восстановленные высоты с землянками и блиндажами; - Титовский рубеж с экспозицией. Реальный рельеф — сопки, извилистые речки, голые камни — вдруг начинает «говорить»: здесь, где сейчас проходит трасса и кто‑то делает селфи, когда‑то шли колонны, бросали орудия, форсировали реки вброд и гибли батальонами. И тогда интересно другое: насколько наше представление об истории совпадает с этим рельефом? - Для одних всё сводится к мифу о «дикой зэковской дивизии». - Для других — к картинке о «героях Нарвика» и «победоносном вермахте». - Для третьих — вообще к нескольким строчкам в учебнике. Но реальная линия фронта — это всегда переплетение ошибок, случайностей (как мотоциклист Шмидт), неудачных решений, недооценки врага и очень конкретного человеческого упорства.
Если посмотреть на эту историю как на модель, то вырисовывается вопрос, который выходит далеко за пределы военной темы: насколько часто мы в мирной жизни строим свои «планы Барбаросса» на иллюзорных «дорогах», нарисованных в голове, и что для нас становится собственной Западной Лицей — тем рубежом, за который иллюзии уже не проходят?