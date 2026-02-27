Заполярье, 1941 год. Здесь, среди голых сопок и непредсказуемой погоды, решалась судьба Мурманска — единственного незамерзающего порта на севере СССР. Немецкий горный корпус, закалённый в боях за Нарвик, рвался к городу, но наткнулся на ожесточённое сопротивление.

Вторая серия цикла о битве за Заполярье с Евгением Мироничевым посвящена самым тяжёлым боям лета и осени 1941 года. Вы узнаете:

— Как встретили войну: реальное состояние обороны на границе и проблемы с плотностью войск

— Стратегия Дитля: немецкий план захвата Мурманска и его просчёты

— Морские десанты: подвиги первых добровольцев Северного флота

— Полярная дивизия: мифы и правда о «дикой дивизии», сформированной из рабочих и заключённых

— Разгром эсэсовцев: как 9-й полк СС бежал под контратакой красноармейцев

— Стабильный фронт: почему после сентября 1941 года линия фронта в Заполярье не менялась до 1944 года

00:00 – Оборона Мурманска в 1941 году

03:54 – География и природа: как тундра влияла на ход войны

08:24 – Естественные рубежи: реки Титовка и Западная Лица

10:06 – Состояние обороны к июню 1941: нехватка войск и недостроенные доты

19:12 – Командиры: Фролов, Журба, Никишин — кто отвечал за Заполярье

22:54 – Противник: горный корпус Дитля и операция «Платинфукс»

29:51 – Просчёты немцев: почему они не взяли Мурманск с ходу

33:06 – 22 июня: первый день войны в Заполярье

45:14 – Отступление: потери и выход к Западной Лице

54:10 – Патовая ситуация: июль-август 1941 года

58:48 – Дефицит оружия: чем воевали защитники Мурманска

01:00:46 – Третье наступление вермахта: сентябрь 1941

01:09:43 – Рождение гвардии: 52-я дивизия становится 10-й гвардейской

01:12:22 – Почему блицкриг в Заполярье провалился