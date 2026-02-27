Главная » Видео, Здоровье, История, Творчество

Альтернатива, 1989 А. Демьяненко

36 1
Переслано от: Alexandr Zudin

Ролик о вреде курения.

ЛенФильм, 1989 г.

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

- Действие происходит на съемочной площадке: режиссёр раздаёт команды, просит убрать людей из кадра, создать «превосходное настроение», включить музыку. - Начинается съёмка сцены: герой с воодушевлением обращается к «гражданам» и делится «огромной радостью». - Он читает шуточные, почти сатирические стихи о том, как чудесно он себя чувствует: - «Дышу как слон», походка лёгкая. - Ночь прошла прекрасно, без кашля и плевка. - Осень «баней воняет», а ему цветут розы, и он может их обонять. - Бюджет и желудок в порядке, здоровье улучшилось, экономия на основном расходе. - Он порозовел, поправился, забыл про гриппы и кровать. - Он интригует публику вопросом: «Вас интересует рецепт? Открыть или не открывать?» - Далее идёт образ: вокруг – женщины в пёстрых платьях, он стал «душой общества», весельчаком и остряком; вкус во рту – «феерический», как воздушные торты. - Наконец, он выдаёт «секрет»: > «Сообщаю, граждане: я сегодня бросил курить». - Звучат одобрения: «Молодец, молодец. Стоп». Сцена заканчивается. - Затем следует музыкальный, почти агитационный блок: повторяется лейтмотив: - «Брось сигарету. Брось сигарету. Брось…» - В песне появляются образы: - «Из дыма самою густой от горя и беды не отгородишься» – дым как метафора иллюзий и внутренней боли. - Упоминание мира «нереального», где человек живёт, уводя душу от реальности. - Хор настойчиво и по-доброму уговаривает: - «Брось, мои хорошие», «Очень прошу тебя, брось», «Вас же мы предупреждал». - В финале — почти речёвка: - «Курить бросим — яд папиросик», - многократные повторы про отказ от папирос — как заклинание или утверждение новой установки.

Подробный вывод и смысл происходящего

В этом видео, под видом достаточно легкой и даже комической сцены на съёмочной площадке, разворачивается классический пример советской (или близкой к ней по духу) антиникотиновой агитации, но поданной в художественно-игровой форме.

1. Смена оптики: от «бытовой сцены» к моральному посланию

Сначала мы видим хаос съёмок: режиссёр, дети в кадре, просьба «уберите людей», команда: «Снимаем! У вас должно быть великолепное настроение». Всё это подчёркивает искусственность ситуации: кино, игра, постановка. Но как только начинается монолог героя в стихах, фокус смещается — внутри игры вдруг появляется то, что претендует на внутреннюю правду: человек рассказывает о своём состоянии после отказа от курения. Формат шутливый, но содержание — вполне серьёзное: - улучшение физического состояния; - экономия денег («сто процентная экономия на основном расходе»); - исчезновение болезней, лени, лежания в кровати; - рост социальной активности: он стал «душой общества». Интересно, что здоровье здесь понимается не только как отсутствие болячек, но как сочетание энергии, вкуса к жизни, эстетического удовольствия (запах роз), и даже финансовой устойчивости. Это почти целостная, «йогическая» картина — тело, быт, социальность и настроение приходят в относительное равновесие.

2. «Рецепт счастья» как банальная, но трудная истина

Кульминационный момент — вопрос:
«Граждане, вас интересует рецепт? Открыть или не открывать?»
Это классический психологический приём: создать интригу вокруг очевидной вещи. В современном мире это похоже на кликбейт: ищем «секрет успеха», «магический метод», а в результате — всё сводится к дисциплине и простым действиям: брось курить, меньше пей, высыпайся, делай зарядку. Рецепт героя — максимально прозаичен:
«Я сегодня бросил курить».
В этом есть тонкая ирония: люди ожидают какой-то сложной методики, но сталкиваются с грубой, почти аскетичной правдой. Это напоминает буддийский или стоический подход: страдание часто рождается не из мистики, а из самых простых привязанностей — к сигарете, к образу себя, к привычным наслаждениям.

3. Дым как метафора нереальности

Когда звучит песня с рефреном «Брось сигарету», появляются более глубокие образы: - «Из дыма самой густой от горя и беды не отгородишься». Дым — не только физический. Это образ: - самообмана («я расслабляюсь», «мне надо перекурить, чтобы подумать»), - бегства от чувств и проблем, - попытки спрятаться за ритуалом курения от внутренней пустоты. Но текст говорит: этот «дым» не спасает от реального страдания. Он лишь создаёт временную завесу — как социальные сети, алкоголь, бесконечные сериалы. Человек живёт в «мире нереальном», где сигарета становится маленькой медитацией небытия: пять минут, когда можно не быть по-настоящему собой.

4. Коллективный хор как образ общественной совести

Повторяющийся призыв «Брось сигарету» — почти мантра. Но это не крик одного моралиста, а голос множества: - режиссёр, «граждане», девушки, хор — все как бы говорят одно и то же. Можно увидеть в этом два слоя: 1. Прямой агитационный: общество заботится о здоровье индивида и мягко давит на него, чтобы он отказался от вредной привычки. 2. Экзистенциальный: внутренний «хор» в голове человека — совесть, тело, близкие, врачи — все давно говорят: брось, хватит, ты себя разрушаешь. Но человек тянет, откладывает, торгуется, создаёт философию вокруг своей зависимости: «мне помогает подумать», «так я снимаю стресс». В каком-то смысле это похоже на «идеализацию» сигареты: мы не курим табак, мы курим образ свободы, стиля, взрослости, «творческого человека». Реальность — запах, кашель, затраты — вытесняется.

5. Отказ от сигареты как маленький акт свободы

Если смотреть шире, бросить курить в логике этого видео — не только про здоровье. Это жест: - против автоматизма, - против иллюзии, - против привычки жертвовать собой ради сиюминутного комфорта. В терминах программирования можно сказать: человек меняет «долгую обученную модель поведения», которая много лет подкреплялась дофамином, на новую конфигурацию. Это сложно не потому, что нет силы воли как абстрактной сущности, а потому, что вся система мозга перепрограммируется. И в этом смысле герой, заявляющий «я бросил», — не просто пример здорового образа жизни, а образ того, кто хоть в чём-то вырвался из сценария.

6. Практический вывод

Если откинуть агитационный налёт, в видео прячется вполне практичная мысль: - Большие изменения часто начинаются с одного конкретного, трезвого решения. - Это решение обычно банально и неприятно для эго: перестать, ограничить, признать зависимость. - Результаты могут казаться «слишком красивыми» (как в стихах), но в реальной жизни эффект отказа от разрушительных привычек действительно комплексный: - лучше сон и дыхание, - больше энергии, - меньше тревоги за здоровье, - больше денег, - больше самоуважения. Философски здесь можно увидеть простой, но жёсткий закон: чтобы приблизиться к более подлинной жизни, почти всегда приходится отказываться от части своего «дыма» — того, что создаёт иллюзию облегчения, но крадёт время и силы. И тогда возникает вопрос: курение ли это, или что-то другое — социальные сети, постоянные сериалы, бесконечные отношения ради избегания одиночества — что сегодня играет роль «папиросы» в нашей жизни?
Если посмотреть на это видео не как на агитку, а как на притчу: какая ваша личная «сигарета» — что-то маленькое, вроде бы безобидное, но постепенно забирающее здоровье, внимание или свободу, и что изменилось бы, если бы вы решились её «бросить»?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s73NGvVqDvY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Александр Дугин: Нам грозит война не на жизнь, а на смерть
Встреча на Мальте 1989 г. - капитуляция руководства СССР
А.И. Фурсов - Сталин и ветер истории - 2
Сергей Губанов: «Альтернативы суверенизации собственности нет, кроме краха России»
Жители бывшей ГДР: СССР нас бросил, а западные немцы ограбили и превратили в колонию
СССР нас бросил, а западные немцы ограбили и превратили в колонию
Кто такая Камала Харрис
Грудинин – не альтернатива Путину
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 720 696
    Игорь 23 мин. назад

      «Сообщаю, граждане: я сегодня бросил курить» – это стихотворение Маяковского.
      У него и другие стихотворения о пользе здорового образа жизни есть, например: “Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице,- ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо”.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru