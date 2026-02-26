Весной 2025 года ивановская “Единая Россия” перещеголяла саму себя. По итогам праймериз ЕР по отбору будущих кандидатов в депутаты Ивановской городской Думы единороссы сформировали фееричный список, в первой десятке которого фигурировали в том числе видные представители закавказских диаспор.

Особенно мечтал о депутатстве и дальнейшей политической карьере Асиф Абильфат оглы Мамедов.

В списке “Единой России” этот господин значился менеджером АО “Ревис”, членом партии, уроженцем села Манды Физулинского района Азербайджанской ССР.

Манды так Манды (извините). С учётом административного ресурса прокатило бы, и на ура. Тем более, что в конце августа 2025-го ивановский губернатор Станислав Воскресенский наградил Асифа премией “За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений”.

Однако, ближе ко дню голосования, Асиф Мамедов решил выступить с видеообращением. Хотя, орудуя долгие годы в РФ, так толком и не научился говорить на русском языке.

Корявое обращение Мамедова к избирателям не впечатлило жителей Иваново. Народ заволновался и начал задавать неудобные вопросы представителям власти, направлять запросы в адрес силовых структур.

При ближайшем рассмотрении (отдельные местные-то знали, конечно, а вот в рамках федеральной медиаповестки стало сюрпризом) кандидат оказался “авторитетным бизнесменом” мутнейшего толка, ключевой фигурой влиятельного в регионе азербайджанского клана Мамедовых, известным в регионе застройщиком и дельцом в сфере аренды коммерческой недвижимости, председателем “Национально-культурной автономии азербайджанцев Ивановской области” и “Национально-культурной автономии азербайджанцев города Иваново”, верным соратником/агентом азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Действующий руководитель азербайджанской диаспоры в российском регионе, претендент на депутатство в российском городе публично называл Азербайджан “своей страной”, не слишком скрывая своё прямое подчинение Государственному комитету Азербайджана по работе с диаспорой.

“«Город невест» нынче уже не тот. Теперь визитной карточкой Ивановской области претендуют стать вчерашние мигранты. Гастарбайтеров стало так много, что им нужны свои люди во власти. Так, в Ивановскую городскую думу восьмого созыва метит 53-летний глава местной азербайджанской диаспоры Мамедов Асиф Абильфат Оглы. И шансы у него есть, так как баллотируется он по спискам «Единой России», а это практически гарантированный мандат. Уроженец села Манды Азербайджанской ССР окончил Ивановскую государственную текстильную академию и сейчас работает менеджером компании «Ревис», которая занимается арендой и управлением недвижимостью (в 2024-м её убыток составил 654 тыс. рублей), директором её значится некий Али-Заде Мехрибан Рахман Кызы. Он, в свою очередь, является учредителем ещё двух фирм: «Вендор» (покупка и продажа недвижимости, выручка 267 тыс. руб. в 2024-м) и «Титул-М» (строительство зданий, выручка 1,5 млн рублей), где директором работает всё тот же Асиф Мамедов. Прекрасный тандем — «короли» ивановской «недвижки». Кроме того, Мамедов выступает председателем сразу двух НКО: национально-культурной автономии азербайджанцев Ивановской области и национально-культурной автономии азербайджанцев города Иваново. То есть он «главный по землякам» не только в областном центре, но и в регионе в целом. А теперь уважаемому председателю понадобился депутатский мандат. Несмотря на то что диаспора под руководством Асифа Мамедова официально работает в России как минимум 23 года, на русском языке кандидат в депутаты говорит с сильным акцентом. «Я Асиф Мамедов. Почему я решил баллотироваться в Ивановскую городскую думу? Думаю, что как дэптат смогу сдэлат болше», — на ломаном русском объясняет он в своём видеообращении к избирателям. Однако кого именно он считает своей «фокусной группой», ясно из его письма, опубликованного на сайте президента Азербайджана, в котором Мамедов растекается в похвалах Ильхаму Алиеву. Почитайте, это очень интересно. И про «стратегию развития нашей страны» (вряд ли речь про Россию, верно?), и про замыслы «во имя ещё большего прогресса Азербайджана», про то, как много предстоит далее сделать «глубокоуважаемому его высокопревосходительству» (мы уж знаем теперь, что делал он с начала нашей СВО: помогал всеми силами режиму Зеленского — сначала тайно, сейчас явно). <…> В условиях, когда Азербайджан всё чаще демонстрирует недружественные шаги, выдвижение «человека Алиева» в русские местные депутаты выглядит как вызов. Тихий захват власти происходит на фоне охлаждения отношений между Россией и Азербайджаном, которое однако не мешает выходцам из солнечного Баку штурмовать русские политические вершины. Хотя те вроде как должны сидеть тише воды и не отсвечивать, а они рвутся во власть. А нам точно нужны в свете последних событий филиалы Азербайджана в России, да ещё и с официальными представительством в органах законодательной власти? Они и законы под себя напишут, ведь основная задача депутата — представлять интересы своих избирателей. Кто именно двигает их во власть и, главное, по какой причине? Хорошая тема для размышлений. В каждом таком случае мы видим тесное переплетение бизнеса и этнических структур, которым очень хочется в политику, потому что это гарантия неприкосновенности“, – писала обозреватель “Царьграда” Юлия Банишевская в начале сентября 2025-го.

“Неужели не нашлось достойных людей для списка кандидатов среди офицеров-десантников, героев СВО? Или неужели нет в Ивановской области подвижников, возрождаюших, например, Плёс?“, – вопрошал депутат Московской городской Думы Андрей Медведев. “Товарищи, а как партия «Единая Россия» в нынешних условиях решила главу диаспоры, который и русским языком-то еле-еле владеет, попытаться засунуть в депутаты? Кто принял такое решение в партии? Куда смотрит избирательная комиссия Ивановской области, ЦИК России? Давайте подскажем партии и ЦИК: если не знаете, где брать кандидатов в депутаты, сходите в 217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, там подскажут“, – вторили ему авторы ТГ-канала “Два майора”. “Один из его родственников — Сарраф Мамедов (покойный брат Асифа, который прежде руководил обеими диаспорами и контролировал плодовоовощную лоточную и павильонную торговлю в регионе – Прим.) — в 2014 году избежал наказания за взятку, добившись осуждения председателя гордумы. Явное свидетельство коррупционного влияния в силовых кругах и связей“, – напоминал телеведущий Руслан Осташко. “Когда мы пишем, что эти диаспоры — не просто ОПГ, но ещё и иностранные агенты, всё это так и есть. Они настолько запредельно тупые и наглые, что даже не пытаются ничего скрывать. <…> Проблема в том, что вся страна буквально наводнена такими Асифами, которые, находясь десятки лет в России, двух слов связать не могут, но перед ними стоит задача лезть во власть, чтобы другие «братья» могли ещё успешнее паразитировать на теле многонациональной страны“, – резюмировал в то время ТГ-канал “Многонационал”.

После шумихи в соцсетях (общественный резонанс, да) г-ну Мамедову пришлось снять свою кандидатуру на выборах. Прямо перед Единым днём голосования избирком Иваново аннулировал его регистрацию.

Но, выяснилось, что история на этом не закончилась.

Конец февраля 2026 года, внимание! – предводителя азербайджанской диаспоры Ивановской области лишили гражданства России.

Подчёркивается, что соответствующее решение принято Федеральной службой безопасноcти, то есть ФСБ. В качестве причины такого решения указана “деятельность, создающая угрозу национальной безопасности“.

“Хорошо, но… А если бы люди не подняли шумиху? Если бы Мамедов попал в гордуму? Что тогда? Его слова о том, что в роли депутата он «мог бы сделать больше», приобретают в таком случае куда более глубокий смысл. Ведь он смог бы совершенно официально «создавать угрозу нацбезопасности» уже на совершенно другом уровне“, – отмечает “Царьград”.

Портал Avia.pro: “Ещё вчера наш герой, Асиф Мамедов, бывший (по мнению азербайджанцев, ещё не бывший – Прим.) руководитель азербайджанской диаспоры в Ивановской области, строил грандиозные планы на будущее и активно метил на высокое кресло в городской думе. Казалось бы, путь к успеху открыт: связи налажены, статус «защитника культуры» закреплён, а костюм для заседаний уже висит в шкафу, ожидая своего часа. Но, как это часто бывает в историях с двойным дном, реальность внесла свои коррективы в виде официального документа, который поставил жирную точку в его российской карьере. Если взглянуть на его фото, то перед нами предстаёт человек с крайне серьёзным, почти суровым выражением лица. Короткая, аккуратная чёлка, строгий темный пиджак поверх чёрной футболки — типичный образ «решалы» из девяностых, который очень хочет казаться современным топ-менеджером. Взгляд тяжёлый, направленный прямо в камеру, словно он уже ведёт предвыборную агитацию и убеждает нас в своей исключительной полезности для общества. Однако этот суровый прищур не помог ему предугадать решение силовых структур, которые посмотрели на его деятельность под совершенно иным углом. Решение о лишении Асифа Мамедова гражданства Российской Федерации было принято не просто так, а с максимально жёсткой и, надо признать, довольно интригующей формулировкой. Федеральная служба безопасности сочла, что его присутствие и активность в стране создают «угрозную ситуацию для национальной безопасности». Это вам не мелкое нарушение правил парковки и даже не путаница в налоговых декларациях. Такая оценка деятельности обычно означает, что за фасадом общественной работы скрывались процессы, которые государству очень не понравились. Интересно наблюдать, как быстро рассыпается карточный домик из статусов и регалий, когда в дело вступают серьёзные ведомства. Мамедов, который позиционировал себя как мост между культурами и важный человек для региона, в одночасье превратился в персону, которой официально указали на выход. Видимо, его методы «защиты интересов» соотечественников и способы легализации во власти настолько разошлись с понятием безопасности, что другого выхода, кроме как аннулировать паспорт, просто не нашлось. Теперь его амбиции занять высокое кресло выглядят скорее как сюжет для комедии о неудавшемся кабинетном человеке, который слишком сильно поверил в собственную неуязвимость. <…> Стоит признать, что этот случай — лишь малая часть огромного айсберга. В каждом регионе страны есть свои этнические бизнес-группировки, которые под видом меценатства пытаются подмять под себя местные ресурсы. Они строят свои иерархии, создают закрытые сообщества и, что самое тревожное, активно лезут на верха, пытаясь легализоваться через мандаты и высокие должности. Огласка истории в Иванове помогла «срезать» одного такого персонажа, но сколько их еще продолжает действовать, прикрываясь красивыми словами о дружбе народов и культурном обмене?“

“Сегодня в нашем общественно-политическом пространстве можно наблюдать положительную тенденцию на лишение гражданства РФ лидеров ОПГ-диаспор с последующей их высылкой из России. Но пока данные решения приняты лишь в нескольких регионах, а значит ещё рано говорить о системной истории и тем более устойчивой тенденции. Дело даже не в том, что наша страна мало высылает лидеров этих самых ОПГ-ДИАСПОР. Проблема в том, что эти этнические диаспоры, представители народов, имеющих свою государственность, вообще существуют и оказывают серьёзное влияние на политическую и экономическую системы России и органы государственной власти РФ и их представителей. Вот это основная угроза. Из страны выслали и лишили гражданства РФ несколько этнолидеров. А дальше что? Сколько их осталось? На место одних придут другие. Сколько таких представителей этнопреступности легализуются в разных институтах российской власти? Хватит уже заниматься борьбой с частными проявлениями глобальной проблемы. Необходимо решить суть проблемы — полностью устранить диаспоры из политического поля. Пора уже, в конце концов, на законодательном уровне изменить официальный статус национальных автономий. Кроме национальных песен и плясок, сохранения национальной культуры у диаспор НЕ должно быть иных функций и полномочий. Большинство диаспор — не просто этнические ОПГ, это в чистом виде иностранные агенты, имеющие иностранное финансирование. Вот эту проблему надо решать, на чём мы настаиваем уже несколько лет, но воз и ныне там“, – прокомментировал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.