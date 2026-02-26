Римские ритуалы, часть первая: договор с богами
Канал Джона Шемякина в Telegram: https://t.me/gillshem
Подписывайся на наш Rutube канал! https://rutube.ru/u/goblin/
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/rituals1.mp3
Плейлист: https://rutube.ru/plst/410611
—–
В сообществе принято уважительное обращение друг к другу. Неспособные вести себя прилично и понимать простые правила граждане исключаются из сообщества.
Дорогие друзья, не нужно задавать вопросы вида "Почему удалили мой комментарий?". При блокировке пользователя удаляются и его комментарии, и его ветки, и ответы других пользователей в этих ветках, в результате все получают уведомления об удалении комментариев. Так на RUTUBE работает бан, так на RUTUBE по умолчанию настроены уведомления.
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Специфика римской цивилизации - Римляне — радикальные практики: ценят пользу, труд, деньги и право, а не эстетику ради эстетики. - Обязательное обучение с 6 лет: не Гомер и музыка, как у греков, а законы, хозяйственное право, бухучёт, основы сельского хозяйства. - Все юноши с 17 лет военнообязаны; военная служба — не священный долг, а обязательный карьерный этап для политической элиты. - Рим — цивилизация труда: трудятся все, но наёмный труд (работать на кого-то за деньги) — почти позор; работать нужно «на себя». 2. Отношение к удовольствиям и искусству - Греки: симпозиумы, разбавленное вино, философские беседы, однополые пиры, эстетика. - Римляне: неразбавленное вино, жёсткий загул, семьи на пирах (жёны и дети присутствуют). - Театр: для греков — религиозно-философское действо (Дионис, трагедия/комедия), для римлян — мордобой и зрелища. - Эстетика ценится, но как товар: римляне сначала ломают, потом по подсказке Полибия осознают, что статуи и картины — огромная ценность, и начинают бережно вывозить искусство как капитал. 3. Рим и греки: власть и культура - Рим завоёвывает Грецию, массово вывозит греческую интеллигенцию как рабов, но это «рабы-учителя»: философы, риторы, военные советники. - Парадокс: формально рабы, фактически — моральные и интеллектуальные авторитеты, которых слушают аристократы. - Римляне сознательно «ловят» образованных греков, чтобы понять, как ими править и как включить их в римский порядок. 4. Деньги, труд, право - Деньги — главное мерило успешности. - Проценты не запрещены, но грабительский ростовщический процент осуждается. - Пример Сенекы: стоик, моралист, но при этом жёсткий кредитор, выжимающий Британию; типичный римский синтез морали и практики. - Законы — не только социальный инструмент, но и угодное богам устройство мира. Закон в силе и для людей, и, символически, для богов. 5. Римское отношение к войне и «мягкой силе» - Рим формулирует раннюю концепцию «мягкой силы»: сначала влияние через торговлю, союзы, обмен элит, а войска — только при «необходимости». - Формула: война должна быть справедливой; агрессия без повода — преступление перед богами. - Союзы: на словах всегда «равные», города — «братья», даже если зависимость фактически неравная. - Ввод войск оправдывается как защита союзников, а не захват. 6. Римская религиозность: структура мира - Нет единого жёсткого пантеона, как мы привыкли из школьных схем; было множество локальных и личных божеств. - Личные боги: - у мужчин — гений (аналог ангела-хранителя), - у женщин — юнона. - Домашние боги: - лары — духи предков (могут быть опасны, требуют уважения), - пенаты — хранители запаса, «домовые». - Боги буквально везде: дверь, петли, порог, первая ступень, первый крик ребёнка, роды, половица, голос, слух. Невозможно «богам не верить», они встроены в каждый жест. 7. Римская молитва и магия - Молитва максимальна буднична и прагматична: «здорово, река», «хорошее небо» — уже обращение к божеству. - Римляне убеждены: если что-то пошло не так (род не прошёл, урожай не удался), виноваты не боги, а ошибка в ритуале. - Нет культа униженного поклонения: никаких падений ниц, истерического экстаза. Экстатическое «смирение» — варварство и преступление. - При этом Рим — глубоко суеверен: верят в порчу, проклятия, колдовство, проклятые таблички, магические камни. Магия — не альтернатива рациональности, а часть рациональной практики: «поможет делу — используем». 8. Римский бог как гражданин - Бог — член гражданского коллектива со сверхспособностями, живёт в городе, подчиняется его порядку. - Воля римского народа (через народное собрание) — высшая на земле; боги обязаны ей следовать. - Между римским народом и богами — договорные отношения. Бог — не абсолютный тиран, а партнёр по контракту. 9. Договор с Юпитером и ограничение культа - По легенде, Нума Помпилий заключил с Юпитером договор: Рим приносит «великую жертву» раз в год (символическая — лучок, рыба, пучок волос), Юпитер — покровительствует. - Верховный понтифик Муций Сцевола формулирует принцип: ритуал не должен наносить ущерб хозяйству. Никакого массового жертвенного забоя, вреда экономике и имуществу. - Это религия здравого смысла: богов чтут, но ценой неразрушенного хозяйства. 10. Суеверия и знаки - Огромное значение имеют гадания: по полёту птиц, по внутренностям, по поведению священных кур. - Консул, выбросивший в море священных кур «пусть попьют», был наказан не за военное поражение, а за нарушение ритуала. - Суеверия элиты: Марк Клавдий Марцелл завязывал глаза и затыкал уши, чтобы не видеть и не слышать дурных примет. 11. Римская магия и порча - Магические практики распространены повсеместно: проклятия, свинцовые таблички, захоронения предметов. - Даже император Тиберий инициирует расследование порчи против Германикуса: находят кости, заклинания, окровавленный пепел — набор «магических орудий». - Римляне не видят противоречия между верой в магию и рациональным правом: если это работает или считается, что работает — оно включается в систему. 12. Тайна имени города и его настоящего бога - Имя истинного покровителя Рима и подлинное имя города — величайшая государственная тайна. - Логика: зная настоящее имя бога или города, можно магически получить над ними власть или переманить божество. - Предлагаемые кандидатуры (Юпитер, Луя, Ангерон), но настоящего имени не раскрывают даже в традиции. - Ангерон — богиня молчания и тайны, символ закрытого рта; как будто сама структура табу. 13. Общий характер римской религии - Смесь: - практического расчёта, - магического мышления, - юридической казуистики, - и очень приземлённой, крестьянской «нормальности». - Боги — не далекие совершенства, а работающие агенты мирового порядка, с которыми можно и нужно договариваться. 14. Обряд Devotio — «обречение себя» - Devotio — ритуал посвящения себя (или кого-то) подземным богам, фактически обречения на смерть. - Сохранились формулы (у Тита Ливия): консул, видя, что сражение проигрывается, просит понтифика продиктовать слова, чтобы отдать свою жизнь вместо легиона. - Он обращается к целому списку богов (Янус, Юпитер, Марс, Квирин и т.д.) и заявляет: - «Посвящаю себя вам от имени римского народа и войска». - После обряда человек юридически уже не вполне человек: - он как бы уже умер, застрял «между мирами»; - если выживает — попадает под жесткие ограничения (не может занимать должности, голосовать, вступать в обычные обеты). - Чтобы «развязать» это посвящение, вместо него хоронят его статую, специально измеренную и сделанную под него. Это опять юридико-магическая лазейка: формально долг смерти исполнен, пусть через замену. - Полководец может посвятить не только себя, но и кого-то из своих или даже врага: - посвятить вражеское войско или целый город подземным богам — значит решить его судьбу как подлежащее уничтожению. 15. Обряд Evocatio — «вызывание» богов врага - Evocatio — ритуал «переманивания» богов противника. - Сципион Африканский Младший перед штурмом Карфагена обращается к неизвестным божествам Карфагена: - просит их покинуть город, народ, святыни врага, - вселиться в Рим, принять его храмы и народ, - и даровать Карфагену страх и забвение, а Риму — благосклонность. - Логика: Рим побеждает не только военной силой, но и переводом легитимности — боги сами переходят на сторону победителя. - Обряд работал и психологически: для легионеров это знак, что победа уже санкционирована богами. 16. Интеграция «чужих богов» - Рим редко уничтожает божеств врага; наоборот, включает их в свой пантеон: - трофейные боги становятся «римскими богами», - их статуи вывозятся, им строят храмы. - Пример: привоз богини Кибелы (204 г. до н.э.) из Малой Азии — официальный приём чужого божества как части римского религиозного порядка. - Похожим образом будут включаться греческие, восточные и даже еврейский бог (в интерпретации некоторых римлян — особый аспект Диониса).
Подробный выводВ этом видео Рим показан как цивилизация предельного прагматизма, в которой религия, право и магия сшиты в один функциональный механизм. Здесь почти нет привычного нам «духовного» религиозного трепета — но есть чёткое ощущение, что мир населен силами, с которыми нужно правильно договориться.
1. Бог как партнёр по контрактуРимлянин не падает ниц и не рыдает перед богом. Он объясняет запрос, называет имя бога и заключает сделку: «Я — такой-то, ты — такой-то. Я хочу вот этого, взамен обещаю то-то». Форма здесь не просто обряд, а именно юридический акт: римлянин — как клиент, бог — как могущественный поставщик услуги. Если бог «не исполнил» — римлянин перестаёт обращаться к нему: отзыв в небесный «сервисный центр». Это выглядит кощунственно по меркам христианской или вообще монотеистической традиции, но с точки зрения римлянина — логично. Раз есть договор, значит, обязательства взаимны. Бог — не хозяин всего, а более сильный участник общего правового порядка. Интересно, что в современной секулярной культуре мы часто так же относимся к «невидимым системам» — государству, рынку, даже алгоритмам: не как к священному, но как к условному партнёру, с которым можно пытаться играть по правилам, иногда обходя их ища лазейки.
2. Магия и право: два языка одной реальностиВ римской модели магия и юриспруденция — это не противоположности, а параллельные коды описания одного и того же. - В праве: детальная казуистика, уточнения, исключения, «если… то… и при том…». - В магии: столь же педантичные формулы, сложные обряды, точные жесты, имена, табу. Они одинаково юридизируют реальность: ошибка в законе — социальная катастрофа, ошибка в ритуале — катастрофа мистическая, но в обоих случаях виноват не бог и не судьба, а неправильное соблюдение процедуры. В каком-то смысле это очень «современный» взгляд: не метафизическое «так суждено», а инженерное: «где мы ошиблись в конфигурации системы?». Только их система включает в себя не только людей, но и духов, предков, предельных сущностей.
3. Devotio: когда закон и магия требуют жизниОбряд devotio — жестокий, но невероятно логичный с точки зрения их мира. Полководец, видя кризис в бою, объявляет свою жизнь платой подземным богам за спасение войска. Он делает это не эмоциональным криком, а юридически выверенной формулой, продиктованной понтификом. С этого момента он уже не совсем человек — часть мира мёртвых, он обязан умереть. Если он выживает — возникает юридический парадокс: контракт заключён, а его «исполнение» зависло. Тогда включается римская казуистика: вместо живого человека хоронят его образ, статую по мерке. С одной стороны, это выглядит как «обман богов». С другой — это подлинный римский способ не рушить систему, не делать исключений, а найти формулу, при которой все статьи договора выполняются хотя бы символически. Это чем-то похоже на наши современные юридические схемы, когда формально все соблюдено, а по сути — мы подогнули реальность под нужный результат. Римляне делали то же самое, только на уровне непосредственных отношений с потусторонним.
4. Evocatio: идеологическая война за боговЕсли devotio — самопожертвование в пользу уже принятых богов, то evocatio — работа по изменению самой конфигурации божественных сил в мире. Римляне обращаются к богам врага как к независимым, разумным сущностям и предлагают им сделку: - Покиньте этих людей. - Перейдите к нам. - Получите новые храмы, культ, уважение. - Мы — перспективнее. Это уже не просто магия, а идеологическая дипломатия с невидимыми субъектами. Война становится не только столкновением армий, но и конкуренцией миров: чья политическая форма, чья «горизонтальная» справедливость — римская или карфагенская — окажется более привлекательной даже для богов. По сути, это древняя форма того, что позднее назовут «мягкой силой», только направленная не на умы людей, а на лояльность богов.
5. Тайна имени: власть через знаниеТабу на настоящее имя города и его покровителя логично продолжает эту логику. Если богов можно переманить, а магия работает через знание имени, то настоящее имя — ключ к управлению судьбой. Рим скрывает этот ключ, как современные государства скрывают уязвимости инфраструктуры или коды доступа к ядерному оружию. И здесь всплывает важный слой: римляне одновременно верят в рациональное право и в магическую эффективность символа. Имя — не просто слово, а оператор реальности. Это напоминает иудейское табу на произнесение имени Яхве — там тоже действует логика: чем более истинно имя, тем более оно опасно в человеческом пользовании.
6. Религия как техника управления реальностьюМожно сказать, что римская религиозность — это не вера в смысле «доверие к Богу», а техника, набор приёмов: - как сделать войну «справедливой», - как оправдать экспансию, - как встроить чужих богов в свою систему, - как использовать страх и надежду масс, - как самому жить безопаснее — от порога до родов и смерти. И всё это, при внешней архаичности, служит очень современной задаче: создать устойчивый порядок, в котором: - человек понимает свои обязанности, - боги — тоже, - а хаос и произвол минимизированы. В этом смысле римская религия — это не бегство от реальности, а способ её жёстко структурировать. И одновременно — довольно честное признание: «Мы не контролируем всё. Но мы будем строить договоры даже с тем, чего не понимаем».
7. Истина как договор и как рискЕсли смотреть шире, римляне демонстрируют одну важную мысль: истина (в их мире — «как устроен мир богов и людей») — не просто раскрывается, а конструируется через договор. - Договор с Юпитером. - Законы народного собрания. - Ритуал devotio. - Формула evocatio. Каждый такой акт как бы «переписывает» структуру реальности: определяет, кто кому что должен, кто на чьей стороне, что считать справедливым. И всё это постоянно уязвимо: любое поражение, эпидемия, неурожай может быть прочитан как сигнал: «Ты неправильно понял истину, ты ошибся в договоре». Римляне живут в мире, где истина — это не застывшая доктрина, а бесконечный процесс согласования: с людьми, с богами, с традицией, с практической пользой.
И вот здесь возникает вопрос уже не только исторический, а и личный: в собственной жизни мы чаще ведём себя как греки — ищем «высшую истину» и красоту, или как римляне — строим практичные договоры с миром, с собой, с тем, что считаем высшим? И если истина — это всегда немного договор, то с кем и о чём ты сейчас фактически заключаешь свой главный жизненный контракт?