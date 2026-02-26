Нашу страну захлёстывает буквально эпидемия игромании. Люди ставят последние деньги в букмекерских конторах, на тотализаторах. Букмекерские конторы стали неотъемлемой частью, иногда определяющей частью городской среды целых районов в нашей стране.

При этом, видя, что всё это нормально, легально, разрешено и законно, огромная часть молодёжи через оффлайновые букмекерские организации очень легко перемещается в онлайн, в незаконное казино, которое занимается всем чем угодно, вплоть до финансирования террористической деятельности.

При этом любые разговоры о необходимости ограничить как-то это безумие блокируются словами о том, что нельзя ограничивать свободу самовыражения, в том числе путем саморазрушения, нельзя ограничивать букмекерские игры потому, что, видите ли, без этого наш спорт немедленно погибнет. Я не уверен, что это нормальная цена. Если погибнет спорт, но психическое здоровье нации будет сохранено, то это не так уж и плохо. И самое главное, что «это же бизнес, а мы обязаны его стимулировать».

Так вот, данный законопроект направлен на установление ограничений на размещение объектов, которые осуществляют деятельность по приему ставок: не более одного на 100 тысяч человек населения. На самом деле это позволит даже увеличить количество букмекерских пунктов, которые существуют сейчас, но позволит более равномерно распределить их между субъектами.

Нормальное регулирование деятельности в сфере азартных игр, в том числе в букмекерской, требует постоянного пересмотра в условиях роста, грубо говоря, психического заболевания, которое нас охватывает, ну и также количества лиц, вовлеченных в подобную деятельность. У нас складывается ситуация, при которой букмекерские пункты уже формируют городскую и пригородную инфраструктуру.

Расширение букмекерской сети идет вне зависимости от реальных потребностей или запросов населения. Здесь та же ситуация, что с наркоманией, только мы это разрешаем и поддерживаем.

При этом сами субъекты Российской Федерации даже при наличии полномочий в части запретительных мер не имеют прямого юридического инструмента количественного регулирования, что провоцирует, с одной стороны, правовую импотенцию, а с другой стороны — произвольные практики, которые тоже, в общем-то, никаких проблем не решают.

Законопроект устанавливает демографически обусловленный предел размещения букмекерских контор как инструмент, который обеспечивает управляемость и баланс между коммерческой деятельностью в легализованной сфере и обязанностью государства защищать психическое здоровье граждан.

Одно букмекерское заведение на 100 тысяч человек населения достаточно для удовлетворения потребности взрослого, осознанного потребителя, но исключает сценарий, когда букмекерские конторы превращаются в массовую среду, формируя повседневный образ городской жизни.

Наша молодежь уже искренне считает, что азартные игры — это способ преумножения или как минимум сохранения капитала.

У нас несовершеннолетние вовлекаются в систему онлайн-ставок, лица моложе 25 лет вовлекаются, и при этом они проходят через офлайн-букмекеров, потому что, да, офлайн-букмекеры работают с совершеннолетними, но несовершеннолетние видят, что на каждом углу вывеска, значит, это разрешено, значит, это нормально, значит, можно этим заниматься и в онлайне тоже.

Плотное размещение букмекерских пунктов создает риски вторичных правонарушений, включая рост мелкой преступности, злоупотребление займами, использование ставок для обналичивания криминальных средств.

Возникает перегрузка правоохранительной системы, перегрузка института семьи. Игровая зависимость всё чаще становится предметом судебных тяжб по алиментам, разводам и долговым обязательствам. Это давно уже вышло за пределы индивидуального поведения и стало фактором разрушения общественной психики.

Принятие предлагаемой нормы создаст единый юридический ориентир, устраняющий правовые пробелы, позволяющий субъектам регулировать число объектов, которые способны оказывать значительное поведенческое воздействие на население. Этот подход соразмерен, соответствует действующим ограничительным механизмам в других сферах. Скажем, в розничной торговле алкоголем и табаком давно используются схожие ограничения, исходя из принципа охраны общественного здоровья.

Этот законопроект не ограничивает свободную конкуренцию, но создает здравый предел, основанный на принципе разумной достаточности и баланса интересов. И самое главное, дорогие друзья, мы хоть как-то начинаем сдерживать организованную преступность.

Из выступления на пленарном заседании Госдумы 18 февраля. Решение не принято

Михаил Делягин