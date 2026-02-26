Михаил Делягин: Эпидемию игромании подогревают букмекеры на каждом углу: где ограничения?
Нашу страну захлёстывает буквально эпидемия игромании. Люди ставят последние деньги в букмекерских конторах, на тотализаторах. Букмекерские конторы стали неотъемлемой частью, иногда определяющей частью городской среды целых районов в нашей стране.
При этом, видя, что всё это нормально, легально, разрешено и законно, огромная часть молодёжи через оффлайновые букмекерские организации очень легко перемещается в онлайн, в незаконное казино, которое занимается всем чем угодно, вплоть до финансирования террористической деятельности.
При этом любые разговоры о необходимости ограничить как-то это безумие блокируются словами о том, что нельзя ограничивать свободу самовыражения, в том числе путем саморазрушения, нельзя ограничивать букмекерские игры потому, что, видите ли, без этого наш спорт немедленно погибнет. Я не уверен, что это нормальная цена. Если погибнет спорт, но психическое здоровье нации будет сохранено, то это не так уж и плохо. И самое главное, что «это же бизнес, а мы обязаны его стимулировать».
Так вот, данный законопроект направлен на установление ограничений на размещение объектов, которые осуществляют деятельность по приему ставок: не более одного на 100 тысяч человек населения. На самом деле это позволит даже увеличить количество букмекерских пунктов, которые существуют сейчас, но позволит более равномерно распределить их между субъектами.
Нормальное регулирование деятельности в сфере азартных игр, в том числе в букмекерской, требует постоянного пересмотра в условиях роста, грубо говоря, психического заболевания, которое нас охватывает, ну и также количества лиц, вовлеченных в подобную деятельность. У нас складывается ситуация, при которой букмекерские пункты уже формируют городскую и пригородную инфраструктуру.
Расширение букмекерской сети идет вне зависимости от реальных потребностей или запросов населения. Здесь та же ситуация, что с наркоманией, только мы это разрешаем и поддерживаем.
При этом сами субъекты Российской Федерации даже при наличии полномочий в части запретительных мер не имеют прямого юридического инструмента количественного регулирования, что провоцирует, с одной стороны, правовую импотенцию, а с другой стороны — произвольные практики, которые тоже, в общем-то, никаких проблем не решают.
Законопроект устанавливает демографически обусловленный предел размещения букмекерских контор как инструмент, который обеспечивает управляемость и баланс между коммерческой деятельностью в легализованной сфере и обязанностью государства защищать психическое здоровье граждан.
Одно букмекерское заведение на 100 тысяч человек населения достаточно для удовлетворения потребности взрослого, осознанного потребителя, но исключает сценарий, когда букмекерские конторы превращаются в массовую среду, формируя повседневный образ городской жизни.
Наша молодежь уже искренне считает, что азартные игры — это способ преумножения или как минимум сохранения капитала.
У нас несовершеннолетние вовлекаются в систему онлайн-ставок, лица моложе 25 лет вовлекаются, и при этом они проходят через офлайн-букмекеров, потому что, да, офлайн-букмекеры работают с совершеннолетними, но несовершеннолетние видят, что на каждом углу вывеска, значит, это разрешено, значит, это нормально, значит, можно этим заниматься и в онлайне тоже.
Плотное размещение букмекерских пунктов создает риски вторичных правонарушений, включая рост мелкой преступности, злоупотребление займами, использование ставок для обналичивания криминальных средств.
Возникает перегрузка правоохранительной системы, перегрузка института семьи. Игровая зависимость всё чаще становится предметом судебных тяжб по алиментам, разводам и долговым обязательствам. Это давно уже вышло за пределы индивидуального поведения и стало фактором разрушения общественной психики.
Принятие предлагаемой нормы создаст единый юридический ориентир, устраняющий правовые пробелы, позволяющий субъектам регулировать число объектов, которые способны оказывать значительное поведенческое воздействие на население. Этот подход соразмерен, соответствует действующим ограничительным механизмам в других сферах. Скажем, в розничной торговле алкоголем и табаком давно используются схожие ограничения, исходя из принципа охраны общественного здоровья.
Этот законопроект не ограничивает свободную конкуренцию, но создает здравый предел, основанный на принципе разумной достаточности и баланса интересов. И самое главное, дорогие друзья, мы хоть как-то начинаем сдерживать организованную преступность.
Из выступления на пленарном заседании Госдумы 18 февраля. Решение не принято
Комментарий редакции
Подробный выводЕсли отбросить эмоциональный фон и посмотреть на логику выступления как на схему, то Делягин говорит о простом, но неприятном факте: мы узаконили форму зависимости, которая по своим последствиям напоминает наркоманию, и при этом прячемся за словами о свободе и спорте.
1. Свобода против зависимости: где проходит грань?Здесь сталкиваются две философские и политические установки: - Либеральная логика: «Человек вправе распоряжаться собой, даже разрушая себя. Государство не должно вмешиваться в личный выбор, если нет прямого вреда другим». - Патерналистская (опекающая) логика: «Есть формы поведения, которые так разрушительны, предсказуемы и массовы, что государство обязано вмешаться, как в случае наркотиков, алкоголя, табака». Игромания — тонкая зона между ними. Формально человек сам решает «поставить деньги», но психологически он всё меньше субъект и всё больше — объект механизмов зависимости: маркетинга, дизайна ставок, лёгкости доступа, атмосферы «быстрого выигрыша». Если использовать аналогию с нейросетями: наш дофаминовый контур обучения — это биологическая «нейросеть», которую букмекерский бизнес оптимизирует так же, как IT-компании оптимизируют клики и удержание пользователя. Чем больше ты зависим, тем устойчивее их модель прибыли. И вопрос об «свободе» становится двусмысленным: это свобода или хорошо спроектированная дрессировка?
2. Пространство как инструмент нормализацииКлючевая мысль Делягина — среда формирует норму. - Если на каждом углу аптечный наркомаркет — наркотики начинают восприниматься как часть обычной жизни. - Если на каждом углу букмекер — азартность и риск начинают казаться «обычным» способом обращения с деньгами. Городская среда — это не просто фон, а воспитатель. Ребёнок или подросток ещё не мыслит категориями «экономической целесообразности», он считывает: «раз это везде — значит, это вписано в ткань жизни, значит, это социально приемлемо». Здесь можно провести параллель с рекламой табака и алкоголя: в какой-то момент стало ясно, что при открытой рекламе и массовом присутствии этих товаров в визуальном поле никакие разговоры о «свободе выбора» не работают — выбор заранее подталкивается в нужную сторону. Букмекеры в этом смысле — новая волна легальной зависимости, встроенной в пространство.
3. Ограничение как «минимальная санитария»Предложение «одна контора на 100 тысяч человек» — это не запрет, а санитарная мера. Похожая логика уже применяется к алкоголю и табаку: ограничения по точкам продаж, удалённость от школ и т.п. Здесь стоит увидеть интересный баланс: - Законопроект не запрещает азартные игры как явление. - Он ограничивает плотность, чтобы: - не превращать их в доминирующий визуальный и поведенческий фон; - снизить «риск спонтанного вовлечения» — когда человек заходит не потому, что долго искал, а потому что мимо проходил. То есть не идёт речь о моралистическом крестовом походе, а о попытке снизить градус — температуру эпидемии, если придерживаться выражения Делягина.
4. Психическое здоровье как общественное благоВажный сдвиг в выступлении: от «индивидуальной проблемы» к «общественной психике». Игровая зависимость: - разрушает семью (долги, скрытие ставок, ложь, конфликты); - создаёт перегрузку судов (разводы, алименты, долговые споры); - увеличивает мелкую преступность и серые схемы (обнал, микрозаймы, кражи, мошенничество). То есть общество в целом оплачивает приватизированную прибыль отрасли: бизнес фиксирует доход, а негативные последствия распределяются по системе — через государство, семьи, судебные и правоохранительные органы. С точки зрения общественного договора это нарушение баланса: частная выгода против общего ущерба. И здесь возникает философский вопрос для государства: если мы признаём психическое здоровье и устойчивость общности ценностью, не равной нулю — где для нас проходит предел допустимой коммерциализации зависимости?
5. Аргумент «спорт умрёт» и подмена понятийЕщё один важный слой — легитимация игорного бизнеса через спорт. Букмекер интегрируется в спортивный мир как спонсор, партнёр, инвестор. Получается своеобразный шантаж: «либо вы принимаете массовую игроманию, либо потеряете спорт». Но если перевести это в другой контекст, аналогия станет очевидной: «либо вы разрешаете детям массово курить, либо у нас не будет денег на школы». Звучит странно, хотя логика формально та же: хорошая вещь (спорт, образование) ставится в зависимость от разрушительной. Эта увязка — удобна бизнесу, но опасна на уровне ценностей: спорт, который исторически связан с укреплением тела, духа и дисциплины, начинает частично подпитываться за счёт разрушения чужой психики и финансов. Это как если бы йога-центр существовал за счёт продажи алкоголя — внешне можно оправдать «на баланс», но внутренне возникает диссонанс.
6. Правовой вакуум и произволИнтересная деталь — указание на правовую импотенцию регионов: формально есть полномочия, но нет чётких механизмов: - либо регионы ничего не могут сделать; - либо вынуждены придумывать полутона, которые легко оспариваются или превращаются в произвол. Федеральный демографический норматив (1 пункт на 100 тысяч) создаёт общий масштаб, к которому привязывается конкретная политика. Это не отменяет субъективности решений, но вводит хотя бы рамку: как минимальный интерфейс между «хотим ограничить» и «имеем чем ограничить».
7. Отдельная ниточка: организованная преступностьДелягин связывает букмекерский сектор с организованной преступностью и финансированием терроризма. Это не просто эмоциональный ход, а указание на структурную уязвимость: - там, где есть быстрый оборот наличных и электронных средств; - там, где есть высокая вариативность сумм и непрозрачность мотиваций платежей; - там, где легко маскировать происхождение денег через выигрыши/проигрыши — там всегда возникает поле для отмывания и теневого капитала. Ограничение распространения сети — это не прямой удар по криминалу, но снижение числа “точек входа”. Как уменьшение числа чёрных ходов в здании — не делает его неприступным, но упрощает охрану.
Смысловая точка: о чём на самом деле спор?Под внешними политическими и юридическими формулировками прячется более глубокий вопрос: - Что важнее для общества: - формальная свобода взрослого разрушать себя и своё окружение, если он этого «хочет», - или защита условий, в которых у максимального числа людей сохраняется психическая и социальная устойчивость? И тут неизбежно возникает ещё один — уже к тебе как к читателю: Где, на твой взгляд, проходит честная граница между “свободой выбора” и “манипулятивной средой”, которая подталкивает к зависимости, а потом оформляет это как якобы осознанное решение?