Развернувшаяся в конце февраля в Мексике история стала кратким взглядом в приоткрытую щёлочку будущего. Выращиваемый враждебными нам глобальными элитами “новый мировой порядок” — и об этом много говорилось в материалах “Завтра” о транснациональных схемах наркотрафика — будет представлять собой не квартиры-гробики в пятнадцатиминутных городах постоянного карантина имени Клауса Шваба с питанием червячными брикетами, не вечный гей-парад смешанных рас и торжества гормональной терапии и не полисы-ульи, полные стареющего населения азиатских мегаполисов. Нет, на смену нынешнему миропорядку, простому, понятному и легко объяснимому (несмотря на возникающие в его рамках страшные дисбалансы, катастрофы сминаемых цивилизаций и возникающие на стыках зон влияния войны и коллапсы), в соответствии с этим видением будущего должен прийти мир картелей — теневых корпораций, действующих параллельно государствам, превосходящих государства в могуществе, имеющих свои армии, ведущих самостоятельную внешнюю политику как с такими же объединениями, так и с доживающими государствами, а также простирающихся, подобно государствам глубокой древности, не по определённым территориям, а по торговым маршрутам и даже по сферам деятельности, наслаивающихся друг на друга в странных симбиозах и враждующих в страшных бойнях. Было бы несправедливо сводить эти сложнейшие структуры, имеющие в своих составах как пиджаков из бюрократических слоёв Старой Европы, так и аристократов с берегов Темзы, и воротил из финансовых левиафанов Уолл-cтрит, лишь к латинским наркотикам и способам их доставки, поэтому история, развернувшаяся в Мексике, — не про дурь, а про контроль.

В субботу в городке Тапальпа (население — около 5,5 тысячи человек) была проведена операция мексиканской Национальной гвардии. Помимо обычных результатов рейдов подобного рода — изъятых броневиков, мешков с деньгами и гор наркоты — был один необычный. В перестрелке был ранен усатый мужичок 59 лет от роду, который позже скончался в больнице в столице штата Халиско Гвадалахаре. Это был Немесио Сервантес по прозвищу Эль Менчо.

Убитый был одним из основателей и руководителей наркокартеля “Новое поколение Халиско”, известного также как “Мата Зетас” и CJNG. Самый амбициозный, самый быстрорастущий и самый отбитый среди наркогруппировок, этот картель в начале 2010-х приобрёл славу этакого ИГИЛ* от мира картелей (если забыть, что само по себе ИГИЛ вполне себе имело все черты картеля). В ответ на убийство культовой фигуры по всей Мексике поднялась волна насилия. Разрушения зданий учреждений государственной власти, поджоги машин и автобусов, нападения на патрули Нацгвардии, грабежи, избиения, убийства и нескончаемый поток угроз — даже вдали от штата Халиско и местности, где действует картель. То есть в тризну по убитому наркобарыге включилась почти вся страна, и даже вчерашние враги (а разборки между наркогруппировками в Мексике поражают своей злобой) приняли в этой тризне участие.

Уже на следующий день пошли новости о расширении географии столкновений на территории 19 штатов, об обстреле вертолётов Нацгвардии, о показательных убийствах взятых в плен солдат, о вводе армии в города.

Пошли кадры использования боевиками картелей опыта войны, полученного на Украине, — где-то даже заметили джихадмобиль с жёлто-синим флагом.

Вечером 22 февраля бандиты напали на аэропорт Гвадалахары, попутно обещая большие денежные награды за головы полицейских, военных и нацгвардейцев. К расправам над нацгвардейцами и нападениям на соединения армии присоединяются особо инициативные местные, кое-где помогающие блокировать дороги, скрывающие у себя боевиков и способствующие беспорядкам — так уж у них всё устроено, что исполняющие роль государств наркоимперии вызывают у обывателя большую симпатию, нежели государства, со своей ролью не особо справляющиеся. Разумеется, в этом хаосе всплыли любимые голодными до внимания новостниками фейки: где-то рассказали о нападении на отель, полный российских туристов, где-то выложили старые кадры погромов в Бразилии (кто этих латиносов разберёт, да?), а где-то вспомнили старые новости о массовых расправах в нарковойне.

Сконцентрироваться стоит на двух сюжетах.

Во-первых, “Новое поколение Халиско” или просто “Халиско” (по названию штата, где картель появился, рос и развивался) интересен своей включённостью в большую сеть. Своего рода наркокартель, являющийся ответвлением просто картеля — гиперкорпорации, черты которой даны в начале статьи. Штаты Халиско и Синалоа (откуда происходит другой наркокартель, известный, как ни странно, под названием “Синалоа”) расположены ближе к югу западного побережья Мексики. Из этих мест легко возить дрянь морем, после чего по земле доставлять её в Штаты через южную границу, которая была открыта при Джо Байдене и которая не особенно более закрыта сейчас. Традиционный маршрут наркотрафика предполагал морскую коммуникацию с находящейся на юго-востоке от этих мест Колумбией (производственным цехом) и Эквадором (фасовочным цехом). Кокаин возили целыми флотилиями, причём не только в США: силами осуществлявших логистику мексиканских бандитов (и примкнувших к ним бандитов эквадорских, ходящих под крышей тамошних банановых магнатов) белый порошок доставляли всюду вплоть до Антверпена и Петербурга. Но кокаин — это что-то из века буржуазного богатства, нынешний удел мажоров, косплееров и мажоров-косплееров. Сейчас в Штатах — а именно они с огромным отрывом являются наркорынком номер один — в ходу синтетический опиум, который намешивают из заранее подготовленных соединений уже внутри страны, наклеивают этикетку и сравнительно легально продают как лекарство (спасибо “лучшей в мире медицине”). Ввоз же всей этой дряни в США, вызывающий эпидемию наркосмертей на уровне той дезоморфиново-героиновой катастрофы, что была у нас в 90-е, осуществляется как раз силами наркокорпораций. Логистические вопросы же упираются в то, что с другой стороны Тихого океана от южных мексиканских штатов лежит Китай, чей юго-запад за счёт развитой химической промышленности и близости к “Золотому треугольнику” щедро покрывает потребность уважаемых партнёров в описанных выше соединениях для производства синтетического опиума (самая известная разновидность такого — широко разрекламированный Джорджем Флойдом фентанил, которым иногда усыпляют пациентов перед операциями). Вывозилось всё оттуда через восточные порты, а мосты через Тихий океан наводили мутные китайские персонажи наподобие арестованного в 2024 году и сбежавшего в том июле из тюрьмы посредника между китайскими барыгами, “Синалоа” и “Халиско” по имени Брат Ван. Ограничения экспорта всякой дряни были предметом переговоров с Китаем уже у трёх американских президентов (Дональда Трампа, Джо Байдена и Трампа второго срока), но Поднебесная, ни капли не заинтересованная в этих ограничениях, не особо печалящаяся по поводу наркоэпидемии у врага и отлично помнящая наркополитику западных стран в отношении Китая в XIX веке, не слишком старательно борется с такими поставками.

Ориентированность на поставку самого популярного ныне наркотика и вклад в популяризацию этого самого наркотика рисует из “Халиско” новаторов и первооткрывателей на рынке веществ. Интересно в них и другое: отмывание средств у этих ребят идёт через английский банк HSBC, который два года назад поставил своего человечка управлять Аргентиной. О том, какой Хавьер Милей болван, мы рассказывали много: было там и про урезание социальных расходов для отчётов о падении инфляции, было и про общение с духом дохлой собаки, и про связи с “Хабадом”. Сейчас же важно то, что через былые связи этого работавшего в HSBC банкира в Аргентине завязывается финансовый узел, задействующий как новое поколение наркодистрибьюторов, так и английские с китайскими финансовые интересы.

Во-вторых: что же до реакции США, у которых в подбрюшье происходит весь этот балаган, то для них активизация “Халиско” в Мексике сюрпризом не стала. Ещё в конце 2025 года во вражьем СМИ “Нью-Йорк таймс” публиковался большой материал, в котором подсвечивался известный факт, что граница имеет две стороны, что трансграничный чёрный трафик отправляет на север наркотики, на юг получая оружие — при этом добавлялось, что за последние месяцы поток оружия из США серьёзно вырос. Добавьте к этому реку оружия, идущего с Украины (тамошний чёрный рынок даже измерить сложно, но цифры огромны) и уже описанный выше механизм обучения боевиков в рядах ВСУ: те, кому повезло вернуться живыми, распространяют на дорогих коллег бесценный опыт современной войны — опыт, который и не снился мексиканским военным и нацгвардейцам. И вот на фоне всего этого происходит операция по устранению лидера “Халиско”. После того как становится известно о его гибели, американцы начинают хвалиться, мол, это они предоставили мексиканцам разведданные, да и вообще принимали участие, да и вообще сами всё сделали, да и вообще лично Трамп десантировался с орбиты без парашюта и сам убил этого подонка из своего золотого пистолета.

Сюжет борьбы с картелями вроде бы укладывается в casus belli нападения на Венесуэлу — там, если помните, Николас Мадуро тоже считался главой государственной наркогруппировки (о которой после его похищения стало удивительно мало новостей — должно быть, других сотрудников в картеле не было). Метод же борьбы с огромной структурой путём убийства её главы подозрительно напоминает способы Израиля бороться с ХАМАС и “Хезболлой”: устрани руководителя и объяви дело сделанным. Тем не менее, несмотря на начавшую закипать в американской прессе и политических кругах эйфорию на тему того, как же ловко и умело мистер Трамп решил проблему наркопреступности, американцам следует быть очень осторожными, ведь “Халиско” давно проникли внутрь Штатов. Новости о том, что за оргпреступностью, скажем, в штате Кентукки — который находится далеко от южной границы — стоят именно руководители “Халиско”, а их конкуренты из “Синалоа” строят логистику в южных штатах как у себя дома, появлялись ещё в эпоху байденизма, и с тех пор не было ни единого повода считать, что сейчас что-то изменилось. При этом традиционный наркотрафик — который, как мы все знаем, крышуется ЦРУ без особого смущения — никуда не делся и на инфраструктуре наркоинноваторов приобретает масштабы, доселе невиданные. Вместе с этим нужно понимать, что активизация картелей в Мексике — сигнал Трампу. Любителю наводить шорох на чужих границах напомнили о том, что хаос может возникнуть по щелчку пальцев на границах у него, а то и вовсе в пределах этих границ. Воспримет ли такой сигнал Дональд или полезет в Мексику — покажет последняя неделя февраля, причём показатели мыслительных процессов в седой голове будут отражаться как в Оманском заливе, так и на Украине.

На фото: полицейское оцепление района беспорядков в городе Сапопане, расположенном в ареале Гвадалахары, штат Халиско. 22 февраля 2026 года.

*запрещённая в РФ террористическая организация

Илья Титов