Илья Титов: Месиво в Мексике
Развернувшаяся в конце февраля в Мексике история стала кратким взглядом в приоткрытую щёлочку будущего. Выращиваемый враждебными нам глобальными элитами “новый мировой порядок” — и об этом много говорилось в материалах “Завтра” о транснациональных схемах наркотрафика — будет представлять собой не квартиры-гробики в пятнадцатиминутных городах постоянного карантина имени Клауса Шваба с питанием червячными брикетами, не вечный гей-парад смешанных рас и торжества гормональной терапии и не полисы-ульи, полные стареющего населения азиатских мегаполисов. Нет, на смену нынешнему миропорядку, простому, понятному и легко объяснимому (несмотря на возникающие в его рамках страшные дисбалансы, катастрофы сминаемых цивилизаций и возникающие на стыках зон влияния войны и коллапсы), в соответствии с этим видением будущего должен прийти мир картелей — теневых корпораций, действующих параллельно государствам, превосходящих государства в могуществе, имеющих свои армии, ведущих самостоятельную внешнюю политику как с такими же объединениями, так и с доживающими государствами, а также простирающихся, подобно государствам глубокой древности, не по определённым территориям, а по торговым маршрутам и даже по сферам деятельности, наслаивающихся друг на друга в странных симбиозах и враждующих в страшных бойнях. Было бы несправедливо сводить эти сложнейшие структуры, имеющие в своих составах как пиджаков из бюрократических слоёв Старой Европы, так и аристократов с берегов Темзы, и воротил из финансовых левиафанов Уолл-cтрит, лишь к латинским наркотикам и способам их доставки, поэтому история, развернувшаяся в Мексике, — не про дурь, а про контроль.
В субботу в городке Тапальпа (население — около 5,5 тысячи человек) была проведена операция мексиканской Национальной гвардии. Помимо обычных результатов рейдов подобного рода — изъятых броневиков, мешков с деньгами и гор наркоты — был один необычный. В перестрелке был ранен усатый мужичок 59 лет от роду, который позже скончался в больнице в столице штата Халиско Гвадалахаре. Это был Немесио Сервантес по прозвищу Эль Менчо.
Убитый был одним из основателей и руководителей наркокартеля “Новое поколение Халиско”, известного также как “Мата Зетас” и CJNG. Самый амбициозный, самый быстрорастущий и самый отбитый среди наркогруппировок, этот картель в начале 2010-х приобрёл славу этакого ИГИЛ* от мира картелей (если забыть, что само по себе ИГИЛ вполне себе имело все черты картеля). В ответ на убийство культовой фигуры по всей Мексике поднялась волна насилия. Разрушения зданий учреждений государственной власти, поджоги машин и автобусов, нападения на патрули Нацгвардии, грабежи, избиения, убийства и нескончаемый поток угроз — даже вдали от штата Халиско и местности, где действует картель. То есть в тризну по убитому наркобарыге включилась почти вся страна, и даже вчерашние враги (а разборки между наркогруппировками в Мексике поражают своей злобой) приняли в этой тризне участие.
Уже на следующий день пошли новости о расширении географии столкновений на территории 19 штатов, об обстреле вертолётов Нацгвардии, о показательных убийствах взятых в плен солдат, о вводе армии в города.
Пошли кадры использования боевиками картелей опыта войны, полученного на Украине, — где-то даже заметили джихадмобиль с жёлто-синим флагом.
Вечером 22 февраля бандиты напали на аэропорт Гвадалахары, попутно обещая большие денежные награды за головы полицейских, военных и нацгвардейцев. К расправам над нацгвардейцами и нападениям на соединения армии присоединяются особо инициативные местные, кое-где помогающие блокировать дороги, скрывающие у себя боевиков и способствующие беспорядкам — так уж у них всё устроено, что исполняющие роль государств наркоимперии вызывают у обывателя большую симпатию, нежели государства, со своей ролью не особо справляющиеся. Разумеется, в этом хаосе всплыли любимые голодными до внимания новостниками фейки: где-то рассказали о нападении на отель, полный российских туристов, где-то выложили старые кадры погромов в Бразилии (кто этих латиносов разберёт, да?), а где-то вспомнили старые новости о массовых расправах в нарковойне.
Сконцентрироваться стоит на двух сюжетах.
Во-первых, “Новое поколение Халиско” или просто “Халиско” (по названию штата, где картель появился, рос и развивался) интересен своей включённостью в большую сеть. Своего рода наркокартель, являющийся ответвлением просто картеля — гиперкорпорации, черты которой даны в начале статьи. Штаты Халиско и Синалоа (откуда происходит другой наркокартель, известный, как ни странно, под названием “Синалоа”) расположены ближе к югу западного побережья Мексики. Из этих мест легко возить дрянь морем, после чего по земле доставлять её в Штаты через южную границу, которая была открыта при Джо Байдене и которая не особенно более закрыта сейчас. Традиционный маршрут наркотрафика предполагал морскую коммуникацию с находящейся на юго-востоке от этих мест Колумбией (производственным цехом) и Эквадором (фасовочным цехом). Кокаин возили целыми флотилиями, причём не только в США: силами осуществлявших логистику мексиканских бандитов (и примкнувших к ним бандитов эквадорских, ходящих под крышей тамошних банановых магнатов) белый порошок доставляли всюду вплоть до Антверпена и Петербурга. Но кокаин — это что-то из века буржуазного богатства, нынешний удел мажоров, косплееров и мажоров-косплееров. Сейчас в Штатах — а именно они с огромным отрывом являются наркорынком номер один — в ходу синтетический опиум, который намешивают из заранее подготовленных соединений уже внутри страны, наклеивают этикетку и сравнительно легально продают как лекарство (спасибо “лучшей в мире медицине”). Ввоз же всей этой дряни в США, вызывающий эпидемию наркосмертей на уровне той дезоморфиново-героиновой катастрофы, что была у нас в 90-е, осуществляется как раз силами наркокорпораций. Логистические вопросы же упираются в то, что с другой стороны Тихого океана от южных мексиканских штатов лежит Китай, чей юго-запад за счёт развитой химической промышленности и близости к “Золотому треугольнику” щедро покрывает потребность уважаемых партнёров в описанных выше соединениях для производства синтетического опиума (самая известная разновидность такого — широко разрекламированный Джорджем Флойдом фентанил, которым иногда усыпляют пациентов перед операциями). Вывозилось всё оттуда через восточные порты, а мосты через Тихий океан наводили мутные китайские персонажи наподобие арестованного в 2024 году и сбежавшего в том июле из тюрьмы посредника между китайскими барыгами, “Синалоа” и “Халиско” по имени Брат Ван. Ограничения экспорта всякой дряни были предметом переговоров с Китаем уже у трёх американских президентов (Дональда Трампа, Джо Байдена и Трампа второго срока), но Поднебесная, ни капли не заинтересованная в этих ограничениях, не особо печалящаяся по поводу наркоэпидемии у врага и отлично помнящая наркополитику западных стран в отношении Китая в XIX веке, не слишком старательно борется с такими поставками.
Ориентированность на поставку самого популярного ныне наркотика и вклад в популяризацию этого самого наркотика рисует из “Халиско” новаторов и первооткрывателей на рынке веществ. Интересно в них и другое: отмывание средств у этих ребят идёт через английский банк HSBC, который два года назад поставил своего человечка управлять Аргентиной. О том, какой Хавьер Милей болван, мы рассказывали много: было там и про урезание социальных расходов для отчётов о падении инфляции, было и про общение с духом дохлой собаки, и про связи с “Хабадом”. Сейчас же важно то, что через былые связи этого работавшего в HSBC банкира в Аргентине завязывается финансовый узел, задействующий как новое поколение наркодистрибьюторов, так и английские с китайскими финансовые интересы.
Во-вторых: что же до реакции США, у которых в подбрюшье происходит весь этот балаган, то для них активизация “Халиско” в Мексике сюрпризом не стала. Ещё в конце 2025 года во вражьем СМИ “Нью-Йорк таймс” публиковался большой материал, в котором подсвечивался известный факт, что граница имеет две стороны, что трансграничный чёрный трафик отправляет на север наркотики, на юг получая оружие — при этом добавлялось, что за последние месяцы поток оружия из США серьёзно вырос. Добавьте к этому реку оружия, идущего с Украины (тамошний чёрный рынок даже измерить сложно, но цифры огромны) и уже описанный выше механизм обучения боевиков в рядах ВСУ: те, кому повезло вернуться живыми, распространяют на дорогих коллег бесценный опыт современной войны — опыт, который и не снился мексиканским военным и нацгвардейцам. И вот на фоне всего этого происходит операция по устранению лидера “Халиско”. После того как становится известно о его гибели, американцы начинают хвалиться, мол, это они предоставили мексиканцам разведданные, да и вообще принимали участие, да и вообще сами всё сделали, да и вообще лично Трамп десантировался с орбиты без парашюта и сам убил этого подонка из своего золотого пистолета.
Сюжет борьбы с картелями вроде бы укладывается в casus belli нападения на Венесуэлу — там, если помните, Николас Мадуро тоже считался главой государственной наркогруппировки (о которой после его похищения стало удивительно мало новостей — должно быть, других сотрудников в картеле не было). Метод же борьбы с огромной структурой путём убийства её главы подозрительно напоминает способы Израиля бороться с ХАМАС и “Хезболлой”: устрани руководителя и объяви дело сделанным. Тем не менее, несмотря на начавшую закипать в американской прессе и политических кругах эйфорию на тему того, как же ловко и умело мистер Трамп решил проблему наркопреступности, американцам следует быть очень осторожными, ведь “Халиско” давно проникли внутрь Штатов. Новости о том, что за оргпреступностью, скажем, в штате Кентукки — который находится далеко от южной границы — стоят именно руководители “Халиско”, а их конкуренты из “Синалоа” строят логистику в южных штатах как у себя дома, появлялись ещё в эпоху байденизма, и с тех пор не было ни единого повода считать, что сейчас что-то изменилось. При этом традиционный наркотрафик — который, как мы все знаем, крышуется ЦРУ без особого смущения — никуда не делся и на инфраструктуре наркоинноваторов приобретает масштабы, доселе невиданные. Вместе с этим нужно понимать, что активизация картелей в Мексике — сигнал Трампу. Любителю наводить шорох на чужих границах напомнили о том, что хаос может возникнуть по щелчку пальцев на границах у него, а то и вовсе в пределах этих границ. Воспримет ли такой сигнал Дональд или полезет в Мексику — покажет последняя неделя февраля, причём показатели мыслительных процессов в седой голове будут отражаться как в Оманском заливе, так и на Украине.
На фото: полицейское оцепление района беспорядков в городе Сапопане, расположенном в ареале Гвадалахары, штат Халиско. 22 февраля 2026 года.
*запрещённая в РФ террористическая организацияИлья Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Мексика как «щёлочка в будущее» Автор видит в событиях конца февраля в Мексике не локальный кризис, а модель будущего мирового порядка: мир не государств, а картелей‑корпораций, действующих параллельно и поверх границ. - Новый мировой порядок картелей - Будущее — не «квартиры-гробики» и не «вечный гей-парад», а сеть надгосударственных структур. - Эти структуры: - имеют собственные армии; - ведут свою внешнюю политику; - контролируют не территории, а торговые маршруты и сферы деятельности; - наслаиваются друг на друга, конфликтуя и сотрудничая в сложных комбинациях. - Гибель Эль Менчо и вспышка насилия - В Тапальпе (штат Халиско) Национальная гвардия Мексики проводит операцию. - Ранен и умирает Немесио Сервантес (Эль Менчо) — глава картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). - Ответ: - массовые нападения, поджоги, грабежи в 19 штатах; - атаки на полицию, Нацгвардию и армию; - обстрел вертолётов, нападение на аэропорт Гвадалахары; - участие в «тризне» даже вчерашних врагов CJNG. - Симпатия населения к картелям - Часть местных жителей: - помогает блокировать дороги; - укрывает боевиков; - содействует беспорядкам. - Причина: картели воспринимаются как реальные управленцы и защитники, в отличие от слабого государства. - Информационный шум и фейки - В медиа — поток фейков: «нападение на отель с российскими туристами», чужие кадры из Бразилии и др. - Важно отделять медийную картинку от сути происходящего.
Сюжет 1. Картель Халиско как часть глобальной сети- CJNG / Халиско — «нарко‑ответвление гиперкорпорации» - Картель включён в большую глобальную систему, выходящую далеко за рамки Мексики. - География: - базовые территории — штаты Халиско и Синалоа (удобный доступ к Тихому океану); - традиционный маршрут: Колумбия (производство кокаина) → Эквадор (фасовка) → море → Мексика → США/Европа (Антверпен, Петербург). - Переход от кокаина к синтетике - Кокаин — символ «буржуазного» прошлого, наркотик для элит и косплееров. - Современный главный продукт — синтетический опиоид, прежде всего фентанил: - прекурсоры поставляются из Китая; - финальное производство и «легальная» оболочка — внутри США (как фармакология). - Ввоз этой «дряни» в США — ключевая ниша мексиканских наркокорпораций. - Роль Китая - Юго‑запад Китая (химическая промышленность + близость к «Золотому треугольнику») производит прекурсоры. - Вывоз через восточные порты, логистический мост — персонажи вроде «Брата Вана». - Китай не заинтересован серьёзно ограничивать экспорт: - эпидемия наркотиков в США не воспринимается как трагедия; - историческая память об опиумных войнах и западной наркополитике XIX века. - Финансовый контур и HSBC - Отмывание денег CJNG идёт через английский банк HSBC. - Бывший сотрудник HSBC, ставший главой Аргентины (Хавьер Милей), связывается с этими деньгами и интересами: - через старые банковские связи выстраивается финансовый узел: CJNG + новые наркодистрибьюторы + английский и китайский капитал. - Милей выставлен как послушный проводник чужих интересов: - урезание соцрасходов; - эксцентричность (общение с духом собаки); - религиозно‑политические связи (Хабад) — всё встраивается в картину управляемого «упаковочного персонажа».
Сюжет 2. Реакция США и двойная игра оружия- Двусторонность границы - Трафик: - на север — наркотики; - на юг — оружие. - Поток оружия из США в Мексику существенно вырос (об этом писала NYT ещё в 2025 году). - Украинский фактор - С Украины идёт: - река нелегального оружия (масштабы почти не поддаются оценке); - «экспорт боевого опыта» — ветераны ВСУ обучают мексиканских боевиков современной войне. - На видео в Мексике замечены: - боевые тактики, заимствованные с Украины; - элементы типа «джихадмобиля» с жёлто‑синим флагом. - Убийство Эль Менчо как спецоперация с участием США - США заявляют, что: - предоставили разведданные; - участвовали в операции; - фактически «сами всё сделали». - В американском дискурсе возникает эйфория победы: Трамп решительно борется с наркопреступностью. - Модель «обезглавливания» структур - Метод: убить лидера и объявить проблему решённой. - Схожесть с практиками Израиля против ХАМАС и «Хезболлы». - Сомнительная эффективность при борьбе с сетевыми структурами, где лидер — лишь часть. - Проникновение картелей вглубь США - Халиско уже внутри США: - в Кентукки и других не приграничных штатах за оргпреступностью стоят CJNG; - конкуренты из Синалоа чувствуют себя в южных штатах как дома. - Традиционный наркотрафик, по мнению автора, по‑прежнему крышуется ЦРУ и только масштабируется на инфраструктуре новых наркологистических сетей. - Сигнал Трампу и риск «ответного хаоса» - Активизация картелей трактуется как послание: - ты умеешь разжигать хаос у чужих границ; - будь готов к хаосу у своих — или даже внутри страны. - Реакция Трампа (усиление давления на Мексику или попытка ограничиться демонстрацией силы) будет иметь последствия, отражающиеся: - и в Оманском заливе; - и на Украине; - и на других фронтах глобального противостояния.
Подробный выводЕсли убрать эмоциональные краски текста и оставить скелет смысла, перед нами несколько ключевых идей.
1. Государство теряет монополию на насилие и управлениеМексика здесь — не экзотический пограничный хаос, а концентрированная форма того, куда смещается центр силы в мире. Классическая модель Вебера — государство как единственный легитимный носитель насилия — размывается: - Картели уже: - контролируют территории и население; - обеспечивают «безопасность» и доходы; - замещают функции государства там, где оно проваливается. - Для части населения они становятся более понятными и полезными, чем далекая и коррумпированная государственная машина. Это похоже на ситуацию с: - хевронскими кланами на Ближнем Востоке; - полевыми командирами в Афганистане; - частными военными компаниями и «серыми» силовыми структурами в других странах. То, что жители помогают боевикам блокировать дороги и скрывать их, — не только страх, но и перераспределение лояльности: люди выбирают не закон, а того, кто даёт им хоть какую‑то предсказуемость и доход. В этом смысле картель — не просто преступная организация, а альтернативный институт власти.
2. Наркокартель как прототип гиперкорпорацииАвтор выстраивает образ будущего мира, где главная структура — не национальное государство, а глобальная корпорация-картель: - Она: - не привязана к одной территории; - живёт по логике торговых маршрутов и потоков — денег, людей, оружия, информации; - работает в режиме распределённой сети: связи через банки, спецслужбы, местные элиты, криминал. CJNG здесь выступает как «демоверсия» такой корпорации: - Сырьё — в Латинской Америке и Азии. - Химическая база и прекурсоры — в Китае. - Рынок сбыта — в США и других странах глобального Севера. - Финансовая легализация — через транснациональные банки вроде HSBC. - Политическое сопровождение — через лидеров стран, связанных с глобальным капиталом (пример с Милеем). В философском смысле это смена картины мира: «политика» перестаёт быть отдельной сферой, а растворяется в бизнесе и криминале. Враг — не конкретное государство, а безликая сеть интересов, где на одном конце — фентанил в пригороде Кентукки, на другом — чиновник в Лондоне или Пекине, а между ними — десятки уровней «легальной» и нелегальной экономики.
3. Наркотики как инструмент управления, а не просто «дурь»Автор подчёркивает: это не «история про дурь», а история про контроль. - Массовая наркозависимость: - разрушает социальную ткань; - делает население более управляемым и менее способным к сопротивлению; - создаёт устойчивый денежный поток, на котором завязаны: - криминал, - спецслужбы, - транснациональный капитал, - политика. С точки зрения психологии и социологии это напоминает технологию ослабления субъекта: человек, город, целое общество превращаются в зависимого потребителя — будь то наркотик, кредит, информационный поток или «лёгкая» допинговая медицина. Там, где субъект ослаблен, сетевым структурам проще управлять им.
4. Двойная игра США и иллюзия контроляСтатья прямо указывает на внутренние противоречия американской политики: - С одной стороны, США декларируют «войну с наркотиками». - С другой —: - оружие идёт на юг, подпитывая картели; - с Украины течёт нелегальное оружие и боевой опыт; - традиционный наркотрафик, по мнению автора, частично крышуется спецслужбами. Возникает парадокс: убийство Эль Менчо подаётся как победа, но сама система, производящая Эль Менчо, остается тронутой лишь косметически. Это как в нейросети отключить один узел и объявить, что «алгоритм перестал работать», хотя вся сеть продолжает функционировать, просто переучивая связи. Схема «обезглавливания» (как с ХАМАС или «Хезболлой») удобна для политического пиара: она даёт картинку простого решения сложной проблемы. Но в реальности сетевые структуры: - перераспределяют власть; - выдвигают новых лидеров; - адаптируются, часто становясь ещё более жёсткими. В философском плане это иллюзия контроля: борьба с фигурами вместо борьбы с логикой системы.
5. Китай как зеркальное «воздаяние»Автор подчёркивает исторический резонанс: Запад в XIX веке разрушал Китай через опиум; Китай XXI века спокойно смотрит, как синтетические опиоиды бьют по США. С точки зрения исторической памяти и политической психологии это выглядит как медленная, холодная месть — неосознанная или вполне рациональная. На уровне истины это напоминает древнюю идею кармы: действия цивилизаций возвращаются к ним же, но в изменённой форме. Важно, что речь не о морализаторстве, а о структурной реакции системы: когда-то Запад встроил наркотик в свою геополитику, теперь другие игроки встроили наркотик в свою. Цикл замкнулся.
6. Симпатия к картелям как симптом провала государствОдин из самых неприятных моментов — то, что для части людей: - наркоимперия = реальный, хоть и жестокий, но понятный порядок; - государство = бюрократический фантом, который: - не защищает, - не даёт дохода, - не обеспечивает справедливости. Это сильный сигнал: когда легитимная власть не выполняет базовые функции (безопасность, справедливость, минимальное благополучие), вакуум заполняют другие структуры — от религиозных сект до песчаных армий и наркокартелей. В этом смысле картель — не только преступник, но и симптом болезни общества. Как боль усиливается там, где иммунитет слаб, так и картель усиливается там, где институции разрушены или коррумпированы.
7. Что это говорит о будущем мирового порядка?Если обобщить: - Мир движется: - от жёстких границ — к сетям маршрутов и потоков; - от централизованных государств — к гибридным формам власти: корпорации, картели, ПВК, криптофинансовые сети; - от публичной политики — к управлению через непрозрачные механизмы (финансы, криминал, технологии зависимости). - Борьба с такими структурами бессмысленна, если: - убивают лидеров, но сохраниют спрос, финансовые каналы и политические покровительства; - используют хаос как инструмент внешней политики, забывая, что хаос легко возвращается внутрь собственных границ. С практической точки зрения для любого общества вопрос звучит так: кто реально контролирует ресурсы, насилие и сознание людей: государство, корпорации, картели или их гибрид?
Возможно, главный философский нерв текста в том, что он спрашивает не только о наркоторговле, но и о самой природе власти в XXI веке: если власть всё больше становится распределённой, сетевой и непрозрачной, то где вообще искать опору для ответственности — и личной, и политической?
“Воспримет ли такой сигнал Дональд или полезет в Мексику — покажет последняя неделя” думаю нет, там такие деньги крутятся что американская верхушка в доле.
,.., PPPrrriveTT…..
…Н-да-а-а…Какая стать(я)ища…
…Информ-”ШРАПНЕЛЬ” – визжит и свища…
…и НАД-ВСЕМ “встаёт” — “Тень-ЧУДОВИЩА”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.26-2-26