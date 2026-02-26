Дональд и суета. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Кирилл Буданов – внесён в перечень террористов и экстремистов
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Решение Верховного суда США (SCOTUS) и тарифы Трампа - Верховный суд признал одно из оснований тарифной политики Трампа (через закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года) незаконным: президент не может в обход Конгресса выстраивать тарифную политику, ссылаясь на «чрезвычайность». - Это не отменяет саму возможность вводить пошлины — лишь ограничивает один юридический механизм. - В ответ Трамп демонстративно объявил новые пошлины: +15% на импорт во весь мир. - Республиканский состав суда, формально «свой» для Трампа, снова выступает против него — как уже делал в ноябре 2020 года, не поддержав пересчет голосов. 2. Международная реакция на тарифы - Индия: резко отреагировала, отложив визит в Вашингтон (23 февраля), где должны были утвердить ставку пошлин в 18%, которая внезапно стала 33%. - Европа, Австралия, Япония: чувствуют себя обманутыми после длительных переговоров, которые Трамп одним решением перечеркнул. - Тарифы сопровождаются массой исключений «для своих» — крупный бизнес, друзья, родственники президента, критически важные сферы. 3. Чрезвычайное положение и инфраструктурный коллапс в Вашингтоне - Трамп вновь вводит «чрезвычайную ситуацию» — теперь уже в самом Вашингтоне. - На этом фоне — фекальный прорыв канализации в реку Потомак: выброс отходов, метафорически обозначенный как выброс американских амбиций. - Это показывает: - раскол в республиканской верхушке по поводу протекционизма; - катастрофический износ инфраструктуры США (поезда, электросети, теперь и столица утонула в нечистотах). 4. Женевские переговоры по Украине - Главные действующие лица от США: спецпосланница Уитхов, Джаред Кушнер и Берискол (министр армии США), тогда как формальная дипломатия в лице госсекретаря Рубио практически бессильна. - В Женеве одновременно собралась масса «незваных» — британцы (советник по нацбезопасности Джонатан Павел), французы, немцы, ожидали Макрона (но он улетел в Индию). - Российскую делегацию по украинской теме вновь возглавил Вадим Ирмединский; итоги: «договорились продолжать договариваться» — ни содержания, ни конкретики. 5. Внутренний раскол в украинской верхушке (по слухам) - Группа Буданова (террорист, глава разведки и руководитель офиса президента в описании автора): - якобы склонна к соглашению на «мягких» условиях: вывод российских войск с Донбасса, частичный компромисс. - Группа Ермака: - требует максимум: границы 1992 года, отказ от любых компромиссов, риторика о «скорой победе». - Это порождает в медиа спекуляции о Буданове как возможном будущем президенте Украины. - Но фигура, которая пойдет на сдачу территорий и реальные компромиссы, не устраивает: - ни Евросоюз, - ни глобалистские элиты, для которых Украина — инструмент, а не субъект. - Мнение украинцев (обещанные референдумы о территориях) как обычно игнорируется. 6. Лукавство в постановке вопросов на переговорах - Русская сторона: территориальный вопрос (Донбасс) — первый по порядку обсуждения (хронологически). - Американская: подает территорию как первый вопрос по значимости, а темы: - расширения НАТО, - безопасности России, - архитектуры влияния в Европе выталкиваются на периферию как «второстепенные». 7. Параллельные переговоры с Ираном - Те же американские переговорщики, та же закрытость и двусмысленность. - США имитируют подготовку к войне: - передвижение войск, - угрозы ударами по руководству Ирана, - разогрев медийного поля через протесты и риторику. - Реальная большая война маловероятна: максимум — символические удары, заранее согласованные и вынесенные как «уничтожение ядерной программы». - Иран заявляет, что США якобы смирились с продолжением обогащения урана — непонятно, трюк ли это, или реальное достижение, но: - Европа и Израиль резко возмущаются. - Иран отказывается вывозить обогащенный уран (например, в Россию), чтобы не создать прецедент: «сильный флот у берега = ты вынужден согласиться». 8. Медийные манипуляции: Эпштейн, НЛО и TikTok - «Суета вокруг Эпштейна» — сознательный медиатрюк, идущий сверху: отвлечение внимания, демонтаж сакральности элит. - TikTok (купленный спонсором Трампа через китайцев/еврейский капитал в описании автора): - запрещает обсуждение Эпштейна под лозунгом «борьбы с антисемитизмом», - тихо обновляет правила: теперь можно собирать любые данные пользователей и обрабатывать нейросетями. - Обама неожиданно подыгрывает медийной игре, говоря, что «знал об инопланетянах на посту президента». - Темы Эпштейна и НЛО играют роль «инфодиверсий» — как у нас условно обсуждение памятника Дзержинскому: способ управлять вниманием. 9. Демонтаж сакральности элит и пародия на ООН - Трамп масштабно занимается «десакрализацией» Вашингтонской аристократии: выставляет ее пороки напоказ. - Новый шаг — Совет мира Трампа: - полуприватное, юридически пустое сборище лидеров стран «не первого эшелона», без реальных полномочий. - нет устава, механизмов исполнения решений, опора только на личность Трампа. - заседание превращается в фарс и похожий на школьный утренник спектакль. - Беларусь фактически «удачно унижена»: их позвали, но не дали визы: - лучше не попасть туда вовсе, чем сидеть и изображать серьезность в абсурдном действе. 10. Проект «миротворчества» в Газе - Формальный повод совета — «урегулирование по Газе». - Предлагается разделить Газу на зоны, управляемые миротворцами из: - Казахстана, - Индонезии, - Марокко, - Албании, - Косово и др. - Турция обещает 17 млрд долларов на восстановление. - Израильский представитель предлагает сделать там «ревьеру с отелями» — фактически добив палестинцев. - Госсекретарь США говорит о разоружении ХАМАС. - Глава ФИФА Инфантино в кепке USA предлагает собрать 75 млн на… футбольный стадион в Газе. - Вся картина выглядит как гротеск — и над ситуацией, и над самим форматом «международных структур». 11. Сатира на наднациональные институты - Автор предлагает воспринимать этот «Совет мира»: - либо всерьез — если ты мелкое государство и гордишься, что «нас пустили к большим»; - либо как художественный перформанс, высмеивающий: - ООН, - любые «советы мудрецов», - пустую говорильню, за которой нет ни силы, ни ответственности. - Образ: открыли дверь, а там грязная, низкая избушка — но для тех, кто маленький, «в самый раз». 12. Финальный фрагмент — проза Коровина - В конце звучит фрагмент из мемуаров Константина Коровина: лес, избушка, ночь, страх, лоси за окном. - Атмосфера: - небольшое, тесное, но уютное убежище в огромном и пугающем мире, - детское восприятие чудовищ (лосей), которые оказываются живыми существами, а не монстрами. - Этот переход от геополитики к личному, почти интимному восприятию мира задает контраст: - глобальная суета и «великие игры»; - и человек в маленькой избушке, среди ночного леса, перед лицом реальности, которая одновременно и страшна, и прекрасна.
Подробный выводВ этом видео разбираются не столько факты, сколько структура современной политической суеты, в которой Дональд Трамп — лишь яркая, но симптоматичная фигура. Сквозная линия — обесценивание и обнажение элитных ритуалов, превращение «сакральной власти» в плохо срежиссированный сериал.
1. Чрезвычайность как новый «режим реальности»Трамп использует режим чрезвычайного положения как универсальный инструмент: - для тарифов — «чрезвычайная экономическая ситуация»; - для Вашингтона — «чрезвычайная ситуация» на фоне очень физического, буквального прорыва канализации. Интересная параллель: в юриспруденции США «emergency» — это формула расширения президентских полномочий; в психологии — это оправдание импульсивных решений (я был под давлением, срочно, некогда обсуждать). Отсюда: Но Верховный суд (формально собственная партия) обрубает один из ключевых инструментов Трампа. Это показывает, что даже внутри республиканцев нет единого фронта: часть элит не хочет жить в режиме перманентной «чрезвычайщины», когда все решения — дергание за рычаги в ответ на очередной медийный сюжет. И параллельно — канализационный прорыв в сердце столицы. Для политической философии это почти готовая метафора: когда страна строит свою мощь на медийных символах и финансовых пузырях, но при этом не чинит трубы, однажды канализация становится единственным честным зеркалом системы.
2. Тарифы как глобальная психодрамаТорговые войны Трампа — это не только экономика, но и форма политической психотерапии: - союзники (Индия, Европа, Австралия, Япония) чувствуют себя преданными после долгих переговоров; - решения принимаются импульсивно, в ответ на щелчки по носу (решение суда) или внутреннюю обиду; - исключения «для своих» показывают, что формальные правила — лишь фасад, реальная логика — клановая. С точки зрения классической политэкономии это иррационально. Но если смотреть через призму современной политики как шоу (Трамп — президент-продюсер), все логично: каждое решение — это серия для зрителя, а не стратегический план. Тут как в нейросетях: модель не строит «общую истину о мире», она подгоняет ответ под текущий запрос. Так же и Трамп: нет долгой стратегии, есть реакция на раздражитель — суд, пресса, рейтинги.
3. Женевская мешанина: много говорящих, мало субъектовЖенева в описании автора напоминает переполненный чат: - британцы, европейцы, американцы, украинцы, иранцы — все одновременно проводят свои «важнейшие переговоры»; - реальная субъектность размывается: никто не говорит от имени цельного проекта, все что-то выторговывают на фоне глобального шума. Украинская тема — показательна: - США подают Донбасс как «технический» территориальный вопрос, - Россия — как связку с общим вопросом безопасности в Европе и расширения НАТО. То есть для одной стороны это «про землю», для другой — «про архитектуру мира». Так две системы координат не сходятся: переговоры становятся не диалогом, а параллельными монологами, где каждый отвечает на свой внутренний вопрос. Слухи о расколе внутри украинской элиты (Буданов vs Ермак) — иллюстрация того же: элита разорвана между двумя типами правды: - «мы должны выжить хоть в усеченном виде» (компромисс); - «мы должны победить во что бы то ни стало» (максимализм). Это же классический конфликт между прагматизмом и мессианством, который проходила любая страна в войне — от Франции наполеоновской эпохи до Югославии 1990‑х. Но над всем этим еще стоит внешний заказчик — глобальные элиты, для которых Украина — средство давления на Россию, а не субъект, согласный/несогласный на компромисс.
4. Иран и логика устрашенияАмериканская игра с Ираном строится по шаблону: 1. Подкаты войск и флотилии. 2. Громкие заявления о готовности уничтожить режим. 3. Закрытые переговоры с заведомо невыполнимыми требованиями. 4. В итоге — либо имитация победы (символические удары, объявленные «полным разгромом»), либо отложенный конфликт. Иран же, понимая, что уступка под авианосцами создаст «матрицу шантажа на будущее», отказывается от ключевого уступочного жеста (вывоз урана). Это похоже на реакцию опытного заложника, понимающего, что слишком послушное поведение только поощряет насилие. Здесь рациональность, как ни странно, на стороне Ирана: если согласиться на принуждение силой, ты не закрываешь кризис, а открываешь серию новых.
5. Эпштейн, НЛО и TikTok: управление вниманием vs управление реальностьюВся медийная суета вокруг: - Эпштейна, - «списков гостей», - внезапного интереса к НЛО, - и параллельно — переработки пользовательских данных нейросетями TikTok, показывает, что борьба идет не за факты, а за контролируемое восприятие. Психологически это напоминает поведение токсичного лидера в группе: - он, с одной стороны, обнажает пороки элиты (Эпштейн как срыв маски «сливок общества»); - с другой стороны, использует это же разоблачение как ширму, пока в тени внедряются новые механизмы контроля (нейросетевые профили, слежка, изменения правил). Так идеал «демократической прозрачности» превращается в свою противоположность: чем больше скандалов и разоблачений, тем меньше у общества энергии и ясности, чтобы увидеть реальные структурные изменения. Здесь можно вспомнить и философию, и психотерапию: человек, который бесконечно рефлексирует о своих травмах, но не меняет образ жизни, лишь укрепляет свою несвободу красивыми словами. Современные государства делают то же самое — только в масштабах континентов.
6. «Совет мира» Трампа как карикатура на ООНТрампова «ООН‑лайт» — Совет мира — это: - смесь самолюбования, - симуляции международной повестки, - и политического стендапа. Лидеры малых и средних стран собираются обсуждать: - раздел Газы на зоны под чужими миротворцами, - строительные проекты (от отелей до футбольного стадиона), - судьбу палестинцев без участия самих палестинцев. Сатира в том, что: - структура не имеет ни законной силы, ни реальной ответственности; - но формально говорит о «мировом мире» и «глобальном урегулировании». В этом смысле автор видит в Совете мира карикатуру на ООН: - те же бесконечные резолюции без последствий, - та же «говорильня ради говорильни», - та же символическая включенность малых стран, которую те принимают за реальное участие («нас посадили за стол»). Это демонтаж сакральности не только американской элиты, но и международных институтов в целом: показывается, что под мишурой универсальных ценностей и «международного права» нередко скрывается такая же суета самолюбий, случайных решений и финансовых интересов.
7. Коровин и избушка: личное измерение истиныФинал — чтение фрагмента Коровина — кажется сначала случайным, но в контексте лекции это важный смысловой контрапункт. Мы видим: - избушку в лесу — маленький мир, где тепло, печка, треск дров; - ночной лес, лоси за окном, страх и зачарованность; - ощущение и ужаса, и красоты мира одновременно. В отличие от: - Вашингтона, утонувшего в канализации, - Женевы, переполненной делегациями, - Газ, делимой на зоны «миротворчества», здесь нет глобальной политики. Есть непосредственный опыт — как ребенок, смотрящий в окно на огромных лосей и не решающийся стрелять. Можно увидеть в этом простую и очень древнюю мысль: Именно это противопоставление масштабной суете и тихому, телесному присутствию в мире делает финал философским: автор как будто показывает, что вся «глобальная повестка» — это спектакль, а реальность — в том, как ты дышишь в темной избушке, как слышишь ночной лес.
Общий философский итогЕсли свести смысл лекции в несколько идей: 1. Миром правит не стратегия, а суета. Решения принимаются из обиды, из расчета на медийный эффект, из желания удержать внимание, а не из понимания долгосрочных последствий. 2. Элиты теряют сакральность. Трамп, сознательно или по своей природе, разрывает «ореол» вокруг американской и глобальной верхушки: - Эпштейн, НЛО, фарсовые советы, фекальные прорывы, провальные переговоры — все это обнажает обычный человеческий хаос за фасадом величия. 3. Наднациональные институты оказываются театром. ООН, Советы мира, форматы переговоров — часто не более чем сцены, на которых играют заранее известные роли, не меняя сути. 4. Истина локальна и телесна. В противоположность всем этим «глобальным играм» есть простой опыт: - ты, ночь, лес, избушка, лоси за окном; - конкретный страх и конкретное тепло. Этот опыт не решит мировые конфликты, но он честен — в отличие от искусственных конструктов, которые объявляют себя «истиной» от имени всего человечества. Если принять, что единая объективная истина недостижима, но локальные, личные истины реальны, то встает вопрос: что нам важнее — бесконечно следить за спектаклем мировой суеты или выстраивать свою маленькую «избушку», где наши слова и действия действительно что-то значат? И вот здесь неизбежно возникает вопрос к тебе: насколько твое ощущение мира сегодня формируется глобальной медиасуетой, а насколько — тем, что ты реально видишь, чувствуешь, делаешь в своем маленьком, но подлинном пространстве жизни?