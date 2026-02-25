Ящик Пандоры открыт — искусственный интеллект научился врать и убивать. Дмитрий Перетолчин
Что пророчили фильмы Фрица Ланга. В чем раскаивался отец кибернетики Норман Винер. Кто надкусил яблоко Стива Джобса. Как глубинное государство использует ИИ для тотальной слежки. Когда DARPA планирует внедрить технологию ИИ в беспилотные летательные аппараты. Как программируют прокси-войны. Интервью Сергея Зотова с Дмитрием Перетолчиным.
Комментарий редакции
Подробный выводЕсли собрать все линии рассуждений, картина получается довольно цельной и достаточно тревожной.
1. От науки к оружию: ИИ как инфраструктура влиянияИзначально исследования в области ИИ в США были сплетены с военными и разведывательными интересами: MIT, фонды, спецслужбы. Это не “чистая наука”, а технология, которая с самого начала задумывалась как элемент управления — информацией и людьми. Винер ещё в 1950-е формулирует ключ: информация — ступень к активному воздействию на мир. Сегодня это выливается в новую реальность: - ИИ — не просто удобные сервисы, а “скрытый каркас” кибервойн и гибридных конфликтов; - тот, кто определяет архитектуру ИИ и нормы его использования, фактически превращается в архитектора глобальной реальности. Здесь ИИ — такой же переломный инструмент, как в своё время атомная бомба: не тем, что уничтожает напрямую, а тем, что меняет структуру силы и страха, создаёт новую логику поведения государств и людей.
2. Слабый ИИ: великая иллюзия пониманияХомский и Вайзенбаум подчёркивают: современный ИИ — это не разум, а статистическая машина. - Он: - не знает причин, - не формулирует законы, - не понимает смысла. - Он подбирает наиболее вероятное продолжение — и этим поражает нас иллюзией “мыслящего собеседника”. Это напоминает психику человека, живущего “на автомате”: мы тоже иногда действуем по привычке, по вероятности, по шаблону, не понимая, почему делаем то, что делаем. Разница в том, что у человека есть шанс осознать свои механизмы и изменить их; у модели — нет внутренней субъективности, только веса и функции потерь. Но проблема не в том, что ИИ “глупее” нас — а в том, что мы склонны приписывать ему то, чего в нём нет: - Мы доверяем “чёрному ящику” без объяснения причин. - Мы переносим авторитет науки (которая отвечает почему) на систему, которая отвечает только как получить результат. Так возникает новая форма суеверия: суеверие перед машиной, где нейросеть становится цифровым оракулом. И чем точнее она угадывает погоду или изображение кота, тем легче мы верим ей в вопросах морали, политики и смысла.
3. ИИ как лженаука и новая религия статистикиХомский назвал предсказания без теории лженаукой. В бытовом плане это выглядит так: - человеку говорят: “Не важно, почему это работает, важно, что оно даёт хороший результат”; - постепенно исчезает запрос на понимание, остаётся спрос на эффективность и удобство. Это странным образом сближает крайний технологический материализм с религиозным фанатизмом: - там и там важен не путь осмысления, а покорность авторитету; - только вместо “Бог сказал” у нас появляется “алгоритм показал”. Человек отдаёт свободу мышления в обмен на комфорт и скорость решения задач. Возникает вопрос: если мы сами отучаемся думать, не становимся ли мы “нейронным придатком” к машинным весам, а не наоборот?
4. Идеология как встроенный фильтр реальностиМорализаторство ChatGPT и подобных систем — не баг, а функция: - любую модель “доделывает” не код, а люди, обучающие её на “хорошие” и “плохие” ответы; - в этот момент в математическую структуру встраивается идеология — набор неявных “можно/нельзя”, “говорить/умолчать”. Важное отличие от открытой цензуры: - раньше цензура была внешней: газету закрыли, книгу не издали; - теперь она внутренняя: модель “сама” не произносит определённых идей, либо оборачивает их мягкой водой, размывая суть. Это создаёт иллюзию “объективности”: - люди думают, что перед ними нейтральный разум, - а на деле — отфильтрованная версия мира, настроенная под ценности конкретного офиса в Сан-Франциско или под грантовую повестку определённых фондов. Особенно опасен перенос этого механизма на: - отбор чиновников, - судебные решения, - приём на работу, - доступ к экономическим ресурсам. Всё это можно упаковать в слово “алгоритмическая дискриминация”: когда машина “законно” предпочитает одних другим по заданным социально-политическим признакам — и это становится нормой.
5. Демократия под вопросом: кто управляет толпойДемократия строится на допущении: - люди более-менее самостоятельно формируют мнение, - у них примерно равный доступ к информации, - выбор — их, а не чьей-то чужой руки. ИИ-инфлюенсеры, таргетированная агитация, миллионы ботов — это инструмент, который способен: - незаметно формировать настроение; - менять повестку дня; - подталкивать к нужным решениям так, чтобы казалось, будто это твой выбор. Здесь “перо сильнее меча” в прямом смысле: не надо репрессий, достаточно мягкого, но постоянного давления через личные ленты новостей, любимых “друзей” в сети и виртуальных собеседников. Когда инфлюенсер — не человек, а ИИ, и когда он “знает тебя 20 лет”, помнит твои вкусы, травмы, слабости, — возникает новая форма власти: власть эмпатичного манипулятора, который знает твой внутренний ландшафт лучше, чем ты сам. Внешне всё выглядит дружелюбно, без насилия. По сути, это то же самое “сведение человека к шестерёнке”, о котором говорили, глядя на кадры Ланга, только теперь вместо завода — нейросеть, а вместо строя рабочих — лента подписчиков.
6. Свобода, ответственность и соблазн переложить мышление на машинуПарадокс в том, что ИИ сам по себе не “злой” и не “дьявольский”: - это просто инструмент, - набор весов, параметров и обучающих выборок. Опасность в другом: - мы готовы передать ему функции, за которые сами не хотим отвечать: думать, выбирать, отличать справедливость от удобства. - мы просим его написать закон, подобрать чиновника, решить, что нам читать и кого “забанить”. В Бразилии уже принят закон, написанный ИИ. Формально — “эффективно, быстро, удобно”. Фактически — прецедент: машина на основе прошлых текстов рождает новый текст, который становится нормой для живых людей. Но ИИ, по собственной архитектуре, не может выйти за рамки данных, на которых он обучен. Он не создаёт радикально нового, он перемешивает старое. Значит, если мы отдадим ему всё законотворчество, мы закрепим прошлое, оформленное в более гладкую форму, и потеряем пространство для принципиального обновления. Философски это выглядит так: - сильная сторона ИИ — оптимизация и повторение; - сильная сторона человека — способность ошибаться, страдать, сомневаться и через это рождать подлинно новое. Если мы обмениваем второе на первое, мы приобретаем порядок и теряем смысл.
7. Что остаётся человеку?При всей тревожности описанной картины, она указывает на важную практическую вещь: - ИИ — это не “судьба”, а инструмент, - и пока мы осознаём, как он устроен и кем управляется, у нас есть пространство выбора. Практически это означает: 1. Не путать удобство с истиной. Быстрый, красивый, уверенный ответ алгоритма — это не гарантия его справедливости или глубины. 2. Требовать прозрачности и объяснимости. Если алгоритм что-то решает о человеке — он должен объяснять, на основании чего. В противном случае мы строим цифровой аналог инквизиции, только с математической улыбкой. 3. Сохранять человеческое право на ошибку и сомнение. Не всё, что эффективно, достойно быть нормой. Не всякая “оптимизация” совместима с человеческим достоинством. 4. Уметь видеть идеологию за интерфейсом. Любой ИИ — это: - данные (чьи?), - метрики (кто их выбрал?), - ценности тех, кто обучал модель. Нейтральность в таком контексте — миф. 5. Развивать не только технологии, но и критическое мышление. Без развития культуры осмысления сам по себе прогресс ИИ станет усилителем манипуляций, а не расширением свободы. В каком-то смысле ИИ ставит перед нами старый философский вопрос в новой форме: готовы ли мы сами быть субъектами — или мы предпочитаем стать удобными объектами, которыми управляют через интерфейс, новости и “дружеские” подсказки?
В этом видео ИИ показан не столько как “монстр извне”, сколько как зеркало человеческих стремлений к контролю, удобству и власти. Мы сами решаем: сделать из него инструмент осознанного усиления наших возможностей — или тихий протез мышления, за который потом будет думать кто-то другой. И вот здесь, пожалуй, главный открытый вопрос: если истина всегда немного ускользает, а ИИ умеет только статистически подражать уже сказанному, на ком сегодня лежит ответственность — искать живое, непредсказуемое “новое слово” о мире: на человеке или мы уже незаметно делегировали это поисковое усилие машинам, которые по определению не могут выйти за пределы данных?